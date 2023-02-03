أخبار الجزائر ليوم الجمعة 03 فيفري 2023

انتحار سبعيني شنقا، العثور على جثة شاب بمزرعة

العثور على جثة شاب بمزرعة في فوكة بتيبازة

ب. بوجمعة

عثر، صباح الجمعة، بإحدى مزارع بلدية فوكة في ولاية تيبازة، على جثة شاب عشريني داخل بيت بلاستيكي لتربية الدواجن.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة بعد إبلاغها في حدود التاسعة والنصف، من أجل نقل الشخص المتوفى داخل بيت بلاستيكي خاص بتربية الدواجن بمزرعة توشي بلدية ودائرة فوكة إلى مستشفى القليعة لعرضه على الطبيب الشرعي.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الوفاة الغامضة للضحية البالغ من العمر 22 سنة.

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شيخ في السبعين ينتحر شنقا

بلقاسم. د

عثر، مساء الخميس، عدد من المواطنين المقيمين بحي 350 مسكن ببلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي، على جثة الشيخ المدعو، ز.أ، البالغ من العمر 70 سنة، مشنوقا ومعلقا بغصن شجرة بوسط غابة كيدمان القريبة من حي 350 سكن ببلدية سوق نعمان، الضحية المتقاعد الذي كان يشتغل محاسبا ماليا بإحدى المؤسسات الخاصة، كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة لازمته في المدة الأخيرة، وهو ما جعله يبتعد عن عائلته وأصدقائه في الفترة الأخيرة، ليتم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية بسوق نعمان، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين امليلة، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث الذي هز سكان المنطقة.

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حبس مدير الحفظ العقاري لباتنة بشبهة الفساد

ط. حليسي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، عبر فرقة التفويضات القضائية، مدير الحفظ العقاري للولاية المذكورة، المتهم بطلب رشوة من مواطن نظير تسوية وضعية قطعة عقارية، كان توسط فيها محام، فاتهم كشريك في القضية.

وتم توقيف مدير الحفظ العقاري خلال الأسبوع الفارط، بعد عدة أشهر من إدراج اسمه في الملف المتعلق بتلقي عمولة مقابل تقديم خدمة عمومية بصفته موظفا عموميا، وعقب استفادته من الوضع رهن الرقابة القضائية، غير أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة كانت أمرت بعد النظر في الملف شهر نوفمبر الفارط بتوقيفه وإيداعه الحبس المؤقت في انتظار تحديد جلسة المحاكمة.

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وفاة كهل اختناقا بغاز المدفأة في قسنطينة

ع.بن منيـة

اهتزت المنطقة “أ” بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب في ولاية قسنطينة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، على وقع انتشار خبر وفاة شخص يبلغ من العمر 60 سنة، اختناقا بالغاز المحترق المنبعث من مدفأة مسكنه العائلي.

وقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالخروب في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة الأربعاء إلى الخميس، لإجلاء جثة الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، إثر استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنه، وتم تحويل جثته إلى مستشفى محمد بوضياف بالخروب، أين أكد الطبيب المناوب وفاته.

وقد أظهرت صورة من داخل مسكن الضحية نشرتها مصالح مديرية الحماية المدنية بقسنطينة، بأن المدفأة المتسببة في وفاة الضحية، لم تكن موصولة بقناة تصريف الغازات المحترقة، ما أدى إلى انتشار غاز أحادي الكاربون داخل المسكن وتتسبب في وفاة الضحية.

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حافلة تدهس شرطيا في تيارت

ل.محمد أمين

تعرض شرطي بتيارت، صبيحة الخميس، إلى إصابة على مستوى الحوض، بعد دهسه من قبل حافلة لنقل الطلبة، لما كان حسب شهود عيان بصدد قطع الطريق أمام محكمة مدينة مهدية، وهو ما لم يلاحظه سائق الحافلة، أين تم نقل الشرطي المصاب نحو مستشفى محمد بوضياف بدائرة مهدية لتلقي العلاج ومن ثم تم تحويله لمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت، ليغادر أمس، المستشفى بعد تحسن حالته، فيما تم إخلاء سبيل السائق بعد إخضاعه للتحقيق.

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تسرق مواشيهم لتأمين تكاليف “الحرقة”

عصابة تستهدف المعاقين والعجزة بالشلف

م.قورين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، يوم الخميس، بإيداع خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و44 سنة رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في العديد من التهم المتصلة بالسرقة في الليل واستهداف مواشي وأبقار المعاقين والمسنين العزل.

حيثيات القضية حسب المساعد العقعاق ياسين قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوقريت بالشلف للشروق، تتمثل في أن العملية تمت على إثر تلقى مصالحه العديد من شكاوى بعض المواطنين حول تعرضهم لسرقة مواشيهم وأبقارهم من قبل أفراد عصابة مختصين في انتقاء ضحاياهم من العجزة والمعاقين على امتداد جبال الظهرة، حيث يختار أفراد العصابة الليالي التي تتساقط فيها الأمطار وتشتد فيها الرياح لاقتحام الإسطبلات والحظائر البعيدة عن مساكن أصحابها، لتفادي التفطن لحركة خروج المواشي ليلا، ثم يعيدون نقلها في شاحنة من نوع “إسيزي” لإعادة بيعها بأثمان مغرية في الأسواق الشعبية والمعزولة بالولايات المجاورة كتيارت وعين الدفلى وغليزان ومعسكر.

ولدى مثول الموقوفين أمام قاضي التحقيق بمحكمة بوقادير اقترح الموقوفون على أحد ضحاياهم المعاقين مضاعفة عدد رؤوس أغنامه المقدرة بـ32 رأسا وتعويضه بـ64 رأس ماشية نظير العفو عنهم، لكنه رفض وتمسك بتسليط عليهم أشد العقوبة، وذلك رغم أن ابنه كان ضمن أفراد العصابة. نفس المشهد تكرر مع بقية ضحاياهم من العجزة والمزارعين المقيمين بين أدغال جبال الظهرة ولكن دون جدوى، وكشفت التحقيقات عن قيام بعض اللصوص بجمع الأموال للانضمام لقوافل الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، فيما لا يزال شريكهم السادس في حالة فرار.

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وفاة ثلاثة أشخاص في حادث مرور بسعيدة

ف. ن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث مرور وقع يوم الجمعة بسعيدة، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية و30 دقيقة من صباح البارحة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض وبالتحديد عند مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية سيدي أحمد إثر اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين قادمة من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية بشار ما تسبب في وفاة 3 أشخاص بعين المكان وإصابة شخص آخر.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد مدغري لمدينة سعيدة، في حين تم نقل جثت الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة الصحية. وفتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

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مقتل رضيعة في حادث سير بتمنراست

ش. بن ايعيش

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 19 شهرا مصرعها دهسا، في حادث مرور وقع صباح الجمعة بحي السلام بوسط المدينة تمنراست، وكانت الضحية متواجدة امام منزلهم رفقة اخوتها لما دهستها سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية توفيت بعين المكان جراء اصابتها الخطيرة، من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.

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فرضيات متضاربة بخصوص الأسباب

اختناق 22 تلميذا بابتدائية في بجاية

ع. تڤمونت

عاشت الأربعاء، ابتدائية الإخوة عمور الكائنة بحي الهواء الجميل وسط مدينة خراطة في بجاية، طوارئ حقيقية، اثر الحادثة التي تعرض لها عدد من التلاميذ لأسباب تبقى مجهولة، حيث تم في هذا الصدد نقل ما لا يقل عن 22 تلميذا إلى مستشفى خراطة لتلقي الإسعافات اللازمة مع تحويل تلميذتين إلى مستشفى خليل عمران بمدينة بجاية.

وتنقلت مديرة التربية رفقة مديرة الصحة إلى جانب السلطات المحلية، فور وقوع الحادثة، إلى عين المكان بغرض الاطمئنان على صحة التلاميذ من جهة وكذا العمل على تحديد أسباب وقوع الحادثة، كما تنقل والي بجاية من جهته إلى مستشفى خليل عمران أين عاين مدى التكفل بالتلميذتين اللتين تم تحويلهما من خراطة إلى بجاية، مع الإشارة إلى مغادرة كل المصابين للمستشفى بعد تحسن وضعهم الصحي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة بغرض تحديد أسباب الوعكة الصحية التي أصابت التلاميذ.

وفي هذا الصدد، تفيد معلومات “الشروق” من مصادر محلية أن الأمر لا يتعلق بتسمم غذائي، كون أغلب تلاميذ الابتدائية المذكورة لم يتعرضوا لأي وعكة صحية، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية صب كميات كبيرة من مواد التنظيف من ماء الملح ومطهر الأرضية وحمض الأسيد بإحدى بالوعات المدرسة القريبة من دورة المياه وذلك بغرض ضمان عدم انسدادها مع إزالة الروائح الكريهة المندلعة منها، لكن الخليط “الكيماوي” المستعمل قد تسبب بعد اختلاط مكوناته، على ما يبدو، في انبعاث غازات سامة امتدت إلى الأقسام المجاورة لدورة المياه ويتعلق الأمر بقسمي السنة الرابعة والخامسة، ما أدى إلى اختناق التلاميذ وذلك قبل أن يطلب منهم بالخروج إلى ساحة المدرسة، ولكون البعض منهم قد استنشقوا كميات كبيرة من الغازات السامة فقد تعرضوا للاختناق، الأمر الذي استوجب نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى، أين تلقوا الإسعافات اللازمة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

من جهتهم، طالب أولياء التلاميذ، الذين عاشوا لحظات من الهلع، بضرورة إعادة النظر في وضعية الابتدائية المذكورة والتي ليست أصلا بمدرسة، بل أنها كانت في وقت سابق عبارة عن “مرقد” تابع لثانوية “شريف سمعون” قبل أن يتم ترميمه وتحويله بشكل “مؤقت” إلى ملحقة ابتدائية، في انتظار بناء مدرسة جديدة بالحي المذكور، لكن وبعد مرور أربع سنوات لا تزال الملحقة تستقبل التلاميذ رغم أن الحديث كان يدور سابقا حول استغلال ذات الهيكل كملحقة لسنة أو سنتين على الأكثر، بالنظر إلى انعدام أدنى شروط العمل والدراسة بالمرقد الذي حول إلى ملحقة، كونها تعاني الضيق الشديد، كما أن مراحيض هذه الأخيرة ملتصقة بالأقسام وأن مطعمها بحجم غرفة نوم، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية بغرض تشييد ابتدائية جديدة بالمنطقة المذكورة، وبالنظر إلى تكرار حوادث الاختناق بشكل ملفت للانتباه على المستوى الوطني فقد أضحى تدخل الحكومة أكثر من ضروري بالنظر إلى النقائص العديدة التي تعاني منها المدارس الابتدائية بداية من مشكل غياب التدفئة وصولا إلى غياب النقل المدرسي، فيما لا تزال المسؤولية تتقاذف بين البلديات وقطاع التربية.. إلى متى؟

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حجز 10 قناطير من الديك الرومي بمذبح سري في بوسعادة بالمسيلة

أحمد. ق

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، قرابة 10 قناطير من الديك الرومي، وأزيد من 200 ديك داخل مذبح سري في إحدى مناطق بلدية بوسعادة، حسب ما علمته “الشروق” من ذات الجهات.

وتأتي هذه العملية تبعا للجهود المبذولة وفي إطار حماية المستهلك وقمع الغش والحفاظ على الصحة العمومية، وذلك بعد تلقي أفراد فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا لمعلومات حول وجود مذبح سري يفتقد لكل شروط الصحة والنظافة، وفي ظروف غير لائقة، ليتم وضع خطة عمل محكمة، ومنه مداهمة مستودع، تم على إثر ذلك حجز 114 ديك رومي مذبوح بوزن إجمالي يقدر بـ 960 كيلوغرام و 220 ديك رومي حي، وكذا مجموعة من العتاد والوسائل المستعملة في الذبح، وتوقيف 5 أشخاص، وُجهت لهم تهمة الذبح غير الشرعي، انعدام شروط النظافة، على أن يتم حسب الجهات التي أوردت الخبر تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية ببوسعادة، بعد الانتهاء من التحقيق، مع إتلاف الكمية المذكورة أعلاه على مستوى مركز الردم التقني، بعد عرضها على الطبيب البيطري الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك وخطرها.

ودعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، المواطنين إلى الاتصال والتبليغ عن طريق الرقم الأخضر في كل الأوقات، أو على البوابة الإلكترونية الموضوعة تحت التصرف، وذلك للتبليغ عن الحالات المشبوهة والمساهمة في الحفاظ على الصحة العمومية وتفادي استهلاك اللحوم أو أي مواد أخرى لا تتوفر على الشروط الضرورية.