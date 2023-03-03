أخبار الجزائر ليوم الجمعة 03 مارس 2023

الجزائريات "متقدّمات" في مؤشر البدانة!، "مختل عقليا" يقتل رجلا بساطور

الجزائريات “متقدّمات” في مؤشر البدانة!

كشف مؤشر السمنة العالمي عن أكثر الشعوب بدانة، وضمت القائمة دولا عربية في مراكز متقدمة، حسب المرصد المتخصص (The Global Obesity Observatory) وحسب المرصد، جاءت الجزائر في المرتبة الـ33 من بين 200 دولة، فيما يخص معدلات السمنة عند النساء البالغات، أما عربيا فكانت في المرتبة الـ12. أما الرجال البالغين فاحتلوا المرتبة الـ84 عالميا و14 عربيا.

وجاءت الكويت في المركز الأول من حيث معدلات السمنة للرجال في الدول العربية بـ 34.28%، تليها قطر، ثم السعودية والأردن والإمارات ولبنان والبحرين…

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الجريمة وقعت على الطريق العام

“مختل عقليا” يقتل رجلا بساطور في تيارت

لوز محمد أمين

تعرض مساء الأربعاء، شاب من قاطني بلدية بوقرة بولاية تيارت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض (ساطور) ما تسبب في وفاته، علما أن الجاني المفترض مختل عقليا حسب مصدر للشروق، من جهتهم فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا حول هذه الحادثة التي اهتزت لها بلدية بوقرة بصفة خاصة وولاية تيارت بصفة عامة، وحسب ما ذكرته مصادر محلية للشروق، فإن شابا بالغا من العمر 28 سنة كان يحمل ساطورا من دون أن يلاحظه أحد هجم على الشاب (ت،ج) البالغ من العمر 43 سنة وسط الشارع، ليتم نقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات بدائرة مهدية، ليتقرر لاحقا نقله على وجه السرعة نحو مستشفى محمد بوضياف بذات المدينة نظرا للإصابة البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

للإشارة، فإن ولاية تيارت شهدت أعنف جريمة قتل منذ قرابة سبع سنوات، راح ضحيتها طفل لم يتجاوز 6 سنوات من عمره بعدم ا قام والده المختل عقليا بذبحه بآلة حادة، قبل أن يحاول والده الانتحار بنفس الطريقة، وهي الحادثة التي لا يزال يتذكرها سكان دائرة قصر الشلالة بولاية تيارت.

كما شهدت الجزائر جرائم قتل بشعة تورط فيها أشخاص مختلون عقليا، أبرزها مقتل إمام أثناء إمامته المصلين بمسجد طارق بن زياد ببلدية مكيرة بولاية تيزي وزو، من طرف أحد الأشخاص المختلين عقليا والذي كان يتردد على مستشفى الأمراض العقلية في أكثر من مناسبة، كون أن الجاني باغت الإمام المتطوع وهو ساجد بين يدي ربه، قبل أن يجهز عليه أمام ذهول وصدمة المصلين، أما بولاية غليزان من السنة الماضية تعرض دركي يعمل بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية واد السلام إلى طعنات قاتلة، خلال محاولة أفراد الفرقة الإقليمية تحويل المريض الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية نحو مستشفى الأمراض العقلية ببلدية يّلل، غير أنه باغت الدركي ووجه له طعنات قاتلة بمختلف أنحاء جسمه، ما استدعى نقل المصاب البالغ من العمر 23 سنة نحو مستشفى دائرة الرحوية بولاية تيارت.

كما تعرض معتمران من مدينة قسنطينة، إلى القتل بمكة المكرمة الشهر الماضي، بالسلاح الأبيض، من طرف مختل من الولاية ذاتها، كان يتابع في وقت سابق العلاج بمصحة عقلية.

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إحداهن تمارس السحر والعرافة

توقيف ثلاث نساء يختطفن الأطفال بعين الدفلى

م. المهداوي

أعلن وكيل الجمهورية بمحكمة العطاف، غرب عين الدفلى، الخميس، توقيف ثلاث سيدات، اتهمن بمحاولة اختطاف تلميذات، في قضية خطيرة لها صلة بممارسة السحر والشعوذة. وكانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الماين، تلقت بلاغا من مجموعة من المواطنين، مفاده تعرض تلميذة لمحاولة اختطاف بمنطقة “المخفي” من طرف امرأتين بواسطة مركبة. عناصر الفرقة المذكورة، وبعد التحريات الواسعة تمكنت من توقيف المشتبه بهما، وباستجوابها تم التوصل إلى مشتبه بها ثالثة، ويتعلق الأمر بامرأة تمارس الشعوذة والعرافة تقيم بذات المنطقة، وقد تم تقديم المشتبه بهن أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العطاف ومتابعتهن بجناية محاولة اختطاف طفل عن طريق الاستدراج وباستعمال وسيلة نقل في الطريق العمومي والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 33 و34 من القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، وبعد استجواب المتهمات الثلاث عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع متهمتين رهن الحبس المؤقت، فيما وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

وكشفت قيادة الدرك بالعطاف أنه بعد تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماين نداء استغاثة حول قيام امرأتين على متن سيارة نفعية باختطاف طفلة تدرس بابتدائية ومحاولة اختطاف طفلتين أخريين بذات المكان، تم مباشرة تفعيل مخطط غلق جميع المنافذ لمحاصرة السيارة المشكوك فيها وتوقيفها، أين تم العثور على سيدتين تتراوح عمراهما بين 30 و40 سنة ومعهما طفلة تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات ليتم اقتياد السيارة مباشرة، والمشتبه بهن إلى مقر الدرك لمعرفة ملابسات القضية، مع استدعاء ولي أمر الضحية، هذه الأخيرة صرحت حينها بأنها كانت محل اختطاف من قبل السيدتين، رفقة رفيقتيها اللتين لاذتا بالفرار بعد تعالي الصياح من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة، ومواصلة للتحقيق تم توقيف سيدة ثالثة وهي مشعوذة معروفة بالمنطقة، كانت لها علاقة مع الأخريين، وبعد توجيه نداء للجمهور من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة العطاف تم التعرف على المشتبه بهما من طرف ضحايا آخرين من عدة ولايات مجاورة، ليتم تقديمهن للجهة القضائية بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وأوضح ذات المصدر أن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعطاف قد تلقوا معلومات في هذا الصدد قبل الحادثة، حيث تم تكثيف الدوريات بمحيطات المدارس وتحسيس الأولياء من أجل التبليغ عن أي حادث مشابه عن طريق التقدم إلى وحدات الدرك الوطني أومن خلال الاتصال بالرقم الأخضر:1055.

للإشارة، فقد سجلت بعض البلديات بالولاية حالات مماثلة من الرعب بسبب انتشار أخبار عن نساء يضايقن الأطفال ويستهدفن أياديهم بوخزات إبر، على غرار منطقة “الفغايلية” شرق مدينة عين الدفلى حيث عرفت بدورها مؤخرا حادثة وخز للأطفال من قبل سيدة مجهولة لحد اليوم، وهي امرأة متجلببة، تمارس فعلتها على أطفال المدرسة الابتدائية بالمنطقة المذكورة، حيث لوحظ ترصدها لهم في أكثر من مرة بتموقعها بالوقوف عند عمود كهربائي لمراقبتهم، الأمر الذي حتم على الأطفال الامتناع عن الخروج من مساكنهم، فيما عاش آخرون حالة من الذعر لدى مغادرتهم مقاعد الدراسة بانطلاقهم بسرعة لبيوتهم خوفا من المشعوذة التي قال عها بعض الأولياء إنهم شاهدوها، موضحين أنها تنتقل رفقة شخص آخر وتحاول استدراج الأطفال بواسطة الحلوى ومحادثتهم لمعرفة بعض أسرار بيوتهم، حيث كان أحد الأطفال قد تعرض لوخز بواسطة إبرة، فضلا عن محاولة المرأة المشبوهة التعرف على اسمي والديه.

وفيما راجت أخبار متداولة عن تكرر الحادثة ببلدية جليدة المجاورة، تبقى الحيطة والحذر مطلوبين وضرورة ملحة في انتظار الكشف عن ملابسات تلك السيدة اللغز، ويبقى على الأولياء مسؤولية مرافقة أبنائهم عند ذهابهم أو عودتهم من المدارس تجنبا لأي طارئ يمكنه تعريض حياة أبنائهم للخطر.

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ضبط جيفة بقرة موجهة للبيع بقصابة في سكيكدة

أ.زقاري

أمر قاضي المثول الفوري، بالمحكمة الابتدائية بالحروش جنوب سكيكدة، الخميس، بوضع أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و48 سنة، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة تعريض حياة المستهلكين للخطر، من خلال محاولة وضع لحوم جيفة للبيع على مستوى إحدى القصابات بوسط مدينة الحروش، حيث ضبطت عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية أولاد أحبابة، أقصى جنوب الولاية، أربعة أشخاص على متن سيارة نفعية، محاولين نقل بقرة “جيفة”، نفقت لأسباب مجهولة، لمحل جزارة، حيث لم يقوموا بتبليغ مصالح مكتب النظافة للبلدية كما جرت العادة، قصد القيام بالإجراءات القانونية للدفن والتخلص من البقرة النافقة، بل حاولوا توجيهها للاستهلاك البشري، لتنجح عناصر الدرك الوطني في إفشال خطتهم، وتوقيف المتهمين وتحويلهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش، الذي التمس الإيداع في حقهم، وإحالتهم على المثول الفوري .

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ضبط مركبة محل بحث من “الانتربول” خلال العملية

أمن البويرة يطيح بشبكة وطنية للكوكايين والمهلوسات

أحسن حراش

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الأخضرية بالبويرة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مختصة في تهريب ونقل المركبات منها ما هو مبحوث عنه من طرف الأنتربول، إضافة إلى تهريب الممنوعات بمختلف أنواعها عبر عدة ولايات من الوطن على غرار قسنطينة والجزائر ووهران، حيث تم توقيف 3 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 40 و46 سنة مع حجز أكثر من 20 ألف قرص مهلوس و400 غرام من الكوكايين.

العملية النوعية التي نفذتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الأخضرية كانت بناء على معلومات مؤكدة حول تواجد مركبة فخمة رباعية الدفع مركونة بطريقة مشبوهة بالمدخل الشرقي لمدينة الأخضرية عبر الطريق السيار شرق غرب، الأمر الذي دفع بذات العناصر إلى التنقل إلى المكان والقيام بعملية التفتيش الأمني والإداري للمركبة وصاحبها، حيث عثرت بداخلها على كمية من المهلوسات بلغت 20640 كبسولة من نوع بريغابالين أجنبي المنشأ، 300 ملغ أجنبية المنشأ كانت مخبأة بإحكام فضلا عن مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم من عائدات بيع وترويج تلك السموم، ليتم اقتياد وتحويل المعني رفقة مركبته إلى مقر الفرقة قصد التحقيق معه، هذا الأخير الذي مكن بعد استصدار أمر من النيابة بتفتيش منزله الكائن بولاية قسنطينة، من توقيف شخصين آخرين ينشطان ضمن الشبكة المختصة في تهريب المركبات منها ما هو مبحوث عنه من طرف الأنتربول وكذا تهريب ونقل وبيع والمتاجرة في الممنوعات بمختلف أنواعها، حيث تم خلال العملية حجز 403 غرام من مخدر الكوكايين و1.3 كلغ من القنب الهندي و152 غرام من المعدن الأصفر، إضافة إلى كمية من المهلوسات و2150 أورو من العملة الصعبة وكذا 110 مليون سنتيم من العملة الوطنية مع حجز 3 مركبات فخمة رباعية الدفع إحداها محل نشرية بحث من طرف شرطة الأنتربول.

بعد استكمال مجريات التحقيق مع عناصر الشبكة الإجرامية المشتبه فيهم، تم إنجاز ملف قضائي في حقهم وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة عن تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، التهريب والنقل والشحن والتخزين والترويج للمؤثرات العقلية أجنبية المنشأ والمخدرات الصلبة من كوكايين وكيف معالج، إضافة إلى تبييض الأموال الناتجة من الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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حقيبة مشبوهة تستنفر الأمن بباتنة

ط. حليسي

أقامت مصالح الأمن المشتركة، الخميس، طوقا أمنيا قرب مقر بلدية بريكة جنوب ولاية باتنة، بسبب حقيبة مشبوهة سوداء اللون، وُضعت وسط الطريق المقابل لمقر المجلس الشعبي البلدي، ما أثار هلع مواطنين قاموا بإخطار مصالح الشرطة التي هرعت إلى عين المكان، وأغلقت المسارات والشوارع المؤدية إلى الشارع الرئيسي قبل أن يتم استدعاء فرقة مختصة لمصالح الجيش الوطني الشعبي التي فتحت الحقيبة طبقا لإجراءات وتقنيات تفكيك وإبطال المتفجرات.

واتضح بعد فتح الحقيبة السوداء أنها ملك لطالبة جامعية تبلغ من العمر 19 سنة وتدرس بجامعة باتنة واحد، كانت نسيتها لحظة نزولها من حافلة مارة بالطريق العام وأنها تحتوي أغراضا خاصة وأخرى تخص الدراسة.

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7 جرحى في حريق منزل بباتنة

ط. حليسي

أصيب، ليلة الخميس إلى الجمعة، سبعة أشخاص ومن نفس العائلة، بحروق متفاوتة بعضها خطير، ما بين الدرجتين الثانية والثالثة، إثر نشوب حريق في غرفة بمسكن أرضي، بحي كشيدة غرب مدينة باتنة. وفور نشوب الحريق والتبليغ عنه من طرف جيران العائلة، هرعت فرق الحماية المدنية إلى المنزل المحترق، فقدمت الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان قبل أن يتم إجلاءهم للمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة وبالضبط إلى مصلحة الحروق، في حين قامت فرقة اطفائيين بإطفاء الحريق الذي أتى على كامل محتويات الغرفة التي اندلعت فيها النيران.

وفتحت مصالح الشرطة تحقيقا في الحادث على خلفية ما أثير عن الأسباب الغامضة له، في انتظار ما تسفر عنه نتائج التحريات وسماع إفادة المصابين الذين ينتمون لعائلة واحدة بأعمار مختلفة من أطفال ومتقدمين في السن.