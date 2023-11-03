أخبار الجزائر ليوم الجمعة 03 نوفمبر 2023

استقرار بسوق السيارات بسطيف، العثور على طفل مختف بالمسيلة

قضى ليلة كاملة في العراء

العثور على طفل مختف بالمسيلة

أحمد. ق

عثر، صباح الخميس، أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة على طفل اختفى عن المسكن في ظروف غامضة بإقليم بلدية بوطي السايح، بشمال شرق الولاية، بعد ساعات من البحث والتمشيط باستعمال كافة الإمكانات المادية والبشرية من بينها طائرة مروحية، وبمشاركة عدد من المواطنين المتطوعين في عملية البحث، مكّنت من العثور عليه وتحويل لحظات الخوف التي عاشها أفراد العائلة طيلة ليلة كاملة إلى أفراح.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، فقد تم العثور على الطفل البالغ من العمر حوالي 3 سنوات بعد قرابة الـ12 ساعة كاملة من البحث ليلا عنه، في ظروف صعبة في أماكن وعرة، ناهيك عن الظلام الدامس، وانخفاض درجات الحرارة.

ووفقاً لذات الجهات، فإن الطفل اختفى عن الأنظار انطلاقا من مسكن جده الواقع في دوار أولاد علي بن داود، في حدود الساعة التاسعة والربع ليلا، في ظروف غامضة وغير معروفة بعدما خرج من المسكن، حسب شهادات سكان المنطقة المشاركين في عمليات البحث، التي استمرت إلى غاية العثور عليه في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحاً، على بُعد حوالي 3 كيلومتر في منطقة تقاطع وادي القصابية وواد سيبسب بدوار أولاد علي بن داود في صحة جيّدة.

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انخفاض طفيف في أسعار السيارات الصينية المستعملة

استقرار بسوق السيارات بسطيف وتواصل الركود

سمير منصوري

عرفت الأيام الأخيرة، من شهر أكتوبر الماضي، عاصفة من الإشاعات عن أسعار السيارات المستعلة، من خلال مزاعم بأن أسعارها ستعرف في أقرب الآجال انهيارا محسوسا، وأشارت صفحات شهيرة تتابع سوق السيارات في سطيف، الكائن محله بوسط المدينة قريبا من طريق المركبات الثقيلة، إلى أن شهر نوفمبر وبداية من أول أيامه، سيعرف زلزالا في الأسعار. “الشروق اليومي” تنقلت، صباح الأربعاء، إلى سوق السيارات المستعملة بقلب مدينة سطيف، وهو أحد أكبر أسواق الوطن، والمتميز بضخ سيارات العلامات الألمانية الفاخرة فيه.

وشهد السوق، المتزامن مع يوم الأربعاء الفاتح من نوفمبر، توافدا قياسيا وصف بالأقوى في السنوات الأخيرة، بعد أن فعلت الإشاعة أو الأخبار الاستشرافية فعلتها، وتزامنا أيضا مع عطلة الفاتح من نوفمبر حيث توافد الزبائن وخاصة الفضوليين من شتى أنحاء الوطن بما في ذلك ولايات الجنوب والغرب.

الملاحظة الأولى التي سجلناها هي أن الباعة بقوا متمسكين في أغلبهم بأسعارهم السابقة، التي اقترحوها لسياراتهم منذ شهر أوت، كما أن البيع قليل جدا.

وإذا كان الاستقرار هو ميزة السوق في عمومه، فإن أسعار السيارات المعلن عن بيعها في بداية شهر نوفمبر الحالي ومنها “أوبيل” وبعض السيارات الصينية على وجه الخصوص عرفت انخفاضا نسبيا للأسعار، بحسب العارفين بالسوق، الذين أخبرونا بأن صاحب سيارة “أوبيل” عرضها بسعر ناقص عن عرضه الأسبوع الماضي بحوالي 30 مليون سنتيم، بعد أن علم بدخول مئات سيارات “أوبيل” الجديدة، لعديد من ولايات الوطن.

ضخ آلاف السيارات من نوع “شيري” و”جيلي” قريبا، جعل سوق سطيف يوم الأربعاء الأخيرة، يتلون بالعلامات الصينية المستعملة مع انخفاض طفيف في أسعارها، عرض فاق الطلب في سوق الأربعاء، لأول مرة حيث شاهدنا سيارات صينية، أصحابها يقطنون في مستغانم وتلمسان ووهران وحتى من بشار وأدرار جاءوا من أجل بيعها بعد أن بلغهم خبر مؤكد بوصول آلاف السيارات من هذه الأنواع في الأيام القادمة أو على أبعد تقدير الأسابيع القادمة، بكميات كافية، بحسب نور الدين جاري، أحد العارفين بسوق السيارات في عاصمة الهضاب، الذي قال لـ”الشروق اليومي”، بأن سوق السيارات سيعرف، فعلا، انفراجا بعودة البيع والشراء بقوة، وأيضا بانخفاض نسبي، إذا وصلت الأعداد المعلن عنها من السيارات الجديدة والتي يقل سنها عن الثلاث سنوات، بحسب السيد نور الدين دائما.

أما السيارات الفرنسية والألمانية، فأسعارها بقيت ثابتة على اعتبار أن الطلب عليها يفوق الأرقام المتداولة بكثير.

“الشروق ” استطلعت أسعار سيارات كانت معروضة في سوق سطيف مثل “شيفرولي” و”سيتروان” و”رونو”، ولاحظت ثبات نفس أرقام البيع حتى بالنسبة للسيارات التي قارب عمرها العشرين سنة، ومع كل ذلك، فإن تراجعا طفيفا في الأسعار طرأ في الفترة الأخيرة مقارنة بشهر أوت، على سبيل المثال، عندما كان شائعا في سوق سطيف بأن على الزبون أن يحضر معه نصف مليار سنتيم لاقتناء سيارة ذات جودة ومن ماركة معروفة.

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هلاك شاب في حادثة دهس بقسنطينة

س. ع

شهد، ليلة الخميس، الطريق الوطني رقم خمسة بمدخل بوالصوف بالقرب من الحاجز الأمني ببلدية قسنطينة، حادثا مؤلما، خلّف وفاة شاب يبلغ من العمر 38 سنة توفي بعين المكان إثر دهس من سيارة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي مع إسعاف شخص آخر في الـ31 سنة من العمر، هو في حالة صدمة قدّمت له الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية بعين المكان وتم نقله إلى مستشفى البير، القريب من مكان الحادث.

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حجز ستين ألف قرص مخدر في العلمة بسطيف

سمير منصوري

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة في سطيف، الخميس، بإيداع 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و41 سنة، رهن الحبس المؤقت، ومحاكمتهم بتهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة، وضبط بحوزتهم 60 ألف وحدة من المؤثرات العقلية.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن تفاصيل القضية تعود لرصد معلومات تفيد بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومحاولة تخزينها بإحدى القرى النائية المتاخمة للنسيج العمراني لمدينة سطيف، ليتم وضع مخطط ميداني وإطلاق أبحاث وتحريات أسفرت عن تحديد نوع المركبة ووجهتها والمكان المتفق عليه لإخفاء الشحنة.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة العلمة، تم تشكيل فوج مختص ضم أفراد شرطة باستعمال الكلاب المدربة، حيث أوقف أول المشتبه فيهم بقرية تابعة لإقليم بلدية العلمة وضبط بحوزته كمية قدّرت بـ51 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، ليتم حجز الممنوعات وتحويل المعني على ذمة التحقيق.

وخلال أطوار التحقيق، اكتشف عناصر الضبطية ضلوع ثلاثة أطراف آخرين في القضية تم توقيفهم تباعا، مع حجز كمية أخرى من المهلوسات قدّرت بـ9 آلاف وحدة لتصبح الكمية الإجمالية المحجوزة 60 ألف وحدة ومبلغ مالي فاق الـ33 مليون سنتيم وثلاث مركبات سياحية كانت تستغل في نشاطهم غير المشروع.

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متابع في قضايا بولايات عدّة

الإطاحة بمحتال يستخدم مواقع التواصل بخنشلة

طارق. م

عالجت مصالح الشرطة بخنشلة، قضية نصب واحتيال كان بطلها شاب في الـ22 من العمر، يكون قد وقف وراء العديد من قضايا النصب والاحتيال، منها المسجلة على مستوى محكمة اريس بولاية باتنة، وأخرى بولاية تلمسان وكذا قضايا محل بحث من قبل الجهات القضائية، أين تم توقيفه واتخاذ كل الإجراءات بخصوص القضايا محل المتابعة فيها.

وكشفت خلية الإعلام والاتصال، بأمن خنشلة أمس الجمعة، بأن الإطاحة بالمشتبه به، جاءت إثر تحقيق فتح بالأمن الحضري الثاني، بخصوص شكوى تقدم بها مواطن، تتعلق بتعرضه للنصب من قبل صاحب صفحة، على موقع الفايس بوك، بعد أن أوهمه بعقد صفقة تجارية، تقارب قيمتها 20 مليون سنتيم، لاقتناء بعض الأجهزة الإلكترونية، مقابل صب المبلغ في حساب جار، وهو ما تم من دون وصول السلعة المرجوة، ومع التحقيق حاليا في القضية، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، تم التوصل للمتهم البالغ من العمر 22 سنة، قبل توقيفه، أين تبين بأنه مطلوب في عدة قضايا مماثلة، على غرار قضية محل متابعة بمحكمة تلمسان، وأخرى بمحكمة آريس بباتنة.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن المشتبه فيه فتح صفحة يقدم فيها صور لمنتجات إلكترونية من شتى الماركات تحت عنوان “أحسن سلعة وأسعار خيالية وتصلكم إلى البيت”.

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تسمّم 33 شخصا في حفل زفاف بعين تموشنت

فيصل. ن

أصيب 33 شخصا بتسمم غذائي في حفل زفاف الخميس، بعين تموشنت، حسبما علم لدى المديرية الولائية للصحة والسكان.

وتم استقبال هؤلاء المصابين الذين يتراوح سنهم بين 4 سنوات و44 سنة بمصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “أحمد مدغري”، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، مثلما أبرزه ذات المصدر. وتبين أن سبب الإصابة بالتسمم الغذائي يعود إلى تناول وجبة غذاء بحفل زفاف أقيم على مستوى قاعة حفلات تابعة لأحد الخواص بمدينة عين تموشنت، استنادا لنفس المصدر.

وقد غادر مجموع المصابين مصلحة الاستعجالات الطبية في ظروف “حسنة” بعد أن قدمت لهم الإسعافات الطبية اللازمة، كما أشير إليه.

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تفكيك شبكة لتنظيم عمليات “الحرڨة” بتيبازة

فيصل. ن

قامت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية انطلاقا من شواطئ ولاية تيبازة، وحجزت مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وقارب صيد ومركبتين سياحيتين.

العملية التي نفذّتها مصالح الأمن اعتمادا على معلومات تحصلت عليها، مكّنت من توقيف 7 أشخاص من المدبرين الرئيسيين لعمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطىء تيبازة، كما ضبطت وحجزت مبالغ مالية بالعملتين الوطنية تقدّر بـ174.000 دج، 750 أورو من العائدات الإجرامية لهذه الشبكة المنظمة ومركبتين سياحيتين وقارب صيد بمحرك بقوة 75 حصانا وكذا جهاز تحديد المواقع وبوصلة و90 لتر من الوقود.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، عن قضية جناية تهريب المهاجرين من أجل الحصول على منفعة مالية من طرف جماعة إجرامية منظمة.

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الدرك الوطني يفكك شبكة دولية ويحجز 17 كلغ من الكيف بالمسيلة

أحمد. ق

أطاح أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بشبكة إجرامية دولية، مختصة في المتاجرة بالمخدرات، تتكون من 5 أشخاص، مع حجز قرابة 17 كيلوغراما من الكيف المعالج، في عملية نوعية، بحسب ما أفاد به الرائد بغدادي بن حواش، رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة.

ووفقاً لذات المتحدث، فإن حيثيات القضية تعود إلى الجهود المبذولة من قبل الدرك الوطني في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وتبعا لعمل استعلاماتي لأفراد فصيلة الأبحاث، بعد الحصول على معلومات تفيد بنشاط هذه الشبكة الإجرامية، وعن طريق الاستغلال الأمثل للمعلومات المتحصل عليها، تم وضع خطة عملياتية محكمة، ومنه تحديد عناصر الشبكة الإجرامية الدولية المختصة في نقل وشحن والاتجار غير الشرعي للمخدرات.

واستنادا إلى ذات المصدر، فقد تم تتبع أفراد الشبكة، وهو الأمر الذي مكن من توقيف شاحنة وتفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث عثر على كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج مخبأة بإحكام في العجلة الاحتياطية للشاحنة، وأدت هذه العملية الناجحة إلى توقيف خمسة أشخاص مع حجر 16 كلغ و900 غرام، إضافة إلى مركبتين ومبلغ مالي يقدر بـ 289 ألف دينار جزائري، 5 هواتف نقالة.

وبمواصلة التحقيقات من قبل فريق المحققين، تم توجيه عدة تهم للموقوفين، منها جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية الحصول والشراء لغرض البيع والتخزين والنقل للمخدرات، ضمن جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب على أعلى درجة من الخطورة لمواد مخدرة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل، على أن يتم تقديم الموقوفين الخمسة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد الانتهاء من التحقيق.