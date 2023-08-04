 أخبار الجزائر ليوم الجمعة 04 أوت 2023

مقتل "كلونديستان" طعنا بالسكين، توقيف متهمتين بممارسة الشعوذة

رابع جريمة بالولاية في ظرف أسبوعين

مقتل “كلونديستان” طعنا بالسكين في المسيلة

أحمد. ق

توفي، مساء الخميس، شاب يشتغل ناقلا غير شرعي (كلونديستان)، متأثرا بإصابات بليغة جراء تلقيه طعنات قاتلة، في تامسة بدائرة سيدي عامر بجنوب المسيلة، حسب ما علمته “الشروق” من جهات محلية، ويتعلق الأمر بالضحية “ب. و”، في الثلاثينات من العمر.

وحسب المعلومات المتحصل عليها، فإن الضحية المقيم بإقليم بلدية بوسعادة والمنحدر من بئر هني ببلدية الخبانة، يشتغل “كلونديستان” باستعمال سيارته لإعالة أسرته الصغيرة ويشهد له الكل بحسن الأخلاق والصفات الحميدة، وقام بنقل الجاني المفترض الذي يحمل نفس اللقب العائلي للضحية وينحدران من نفس المنطقة، كما أنه هو كذلك مقيم ببوسعادة، وذلك إلى بلدية تامسة لأسباب غير معروفة، لحد الآن، وخلال الرحلة، وجّه الجاني، لأسباب لا تزال غير معلومة، طعنات إلى الضحية في مختلف أنحاء جسده، سبّبت له نزيفا حادا، مما أدى إلى وفاته بعد لحظات.

ووفقا للمعلومات المتحصل عليها، فقد حاول الجاني المفترض الفرار والهروب بواسطة سيارة الضحية، إلا أنها تعطّلت به على حافة الطريق، في منطقة رملية، وفي تلك الأثناء، حاول بعض الأشخاص مساعدته، لإخراج المركبة، إلا أنهم تفطنوا لوجود بقع من الدم على الجهة اليسرى من المركبة، مما ضاعف لديهم الشكوك حول إمكانية ارتكابه لجريمة قتل، وهو الأمر الذي دفعهم إلى توقيفه وإخطار مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا التي تنقلت إلى موقع الحادث، وتم بعد ذلك، العثور على الضحية غارقا في دمائه، ليتم نقله إلى المستشفى، وفتح تحقيق من قبل ذات الجهات الأمنية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، الذي أمر بتشريح الجثة وفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات القضية.

وتعد هذه الجريمة الرابعة خلال حوالي أسبوعين، بعد قضية استدراج واختطاف طفل في بوسعادة، من قبل شاب من نفس الحي الذي يقيم فيه الضحية، وكذا جريمة أخرى بحي سونيتاكس بعاصمة الولاية، إضافة إلى وفاة كهل في العقد الخامس من العمر قبل أيام قليلة، على إثر تلقيه طعنات نتيجة شجار بينه وبين الجاني، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى “الزهراوي” بالمسيلة.

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الضحايا مدعوون إلى التقرب من مصالح الدرك

توقيف متهمتين بممارسة الشعوذة في سكيكدة

أ‌. بوشليق

أوقفت، مؤخرا، قوات الدرك الوطني ببلدية بن عزوز، شرق سكيكدة، امرأتين متهمتين بممارسة الشعوذة تبلغان من العمر 38 و42 سنة على التوالي، نفذتا عمليات احتيال راح ضحيتها بعض أهالي المنطقة، ويتعلق الأمر بكل من “ب.ف”، و”ف.ز”، وهما امرأتان عازبتان، تطرقان أبواب المساكن لعرض بضاعتهما المتمثلة في السحر والشعوذة.

وبحسب سكان المنطقة، فإنهما لم تتوقفا عند زعم علم الغيب والقدرة على فك الطلاسم وتزويج العوانس وتوليد العاقرات وإنجاح الراسبين والراسبات وتطبيب الأمراض المستعصية، بل كانتا تحتالان من خلال طلب الحصول على مصوغات ذهبية لفك السحر ووضع إكسير النجاح والصحة فيها، إضافة إلى أخذ صور فوتوغرافية نسائية ورجالية، أدخلت العديد من الأسر في مشاكل عائلية.

واستمرت المعنيتان في النشاط، إلى أن بدأ بعض الضحايا التقرب من مصالح الدرك الوطني حيث أفضت التحقيقات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيهما، ومكّنت التحقيقات من معرفة خطورة ما قامت به الفاعلتان، مما جعل مصالح الدرك الوطني تقوم بتوجيه نداء لكل الضحايا الذين وقعوا ضحية نصب واحتيال عن طريق طقوس السحر والشعوذة من طرف السيدتين السالف ذكرهما، مع نشر صورتهما الفوتوغرافية، وهذا عبر التوجه إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن عزوز، أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر إقليم المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة.

وبحسب أهالي المنطقة، فإن النسوة كنّ الأكثر عرضة للاحتيال، خاصة أن المتهمتين حضرتا بعض الأعراس والمآتم ودخلتا الحمامات النسائية، وتمكّنتا من التعرف على الكثير من الأسرار واصطياد ضعيفات العقل من النساء اللائي اكتشفن متأخرات بأنهن كن عرضة للاحتيال من خلال بيعهن الوهم، مقابل أموال ومجوهرات باهضة الثمن.

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التماس 5 سنوات حبسا لعصابة اقتحمت منزل رجل أعمال لسرقته!

مريم. ز

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأربعاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، في حق أفراد عصابة تضم أربعة أشخاص اقتحموا منزل رجل أعمال بالعاصمة، لمحاولة سرقته ليلا قبل أن ينكشف أمرهم ويتم توقيفهم بعد ساعات من ذلك.

حيثيات الملف انطلقت من شكوى قيدها الضحية أمام مصالح الأمن بالدار البيضاء، مفادها تعرض منزله للاقتحام ليلا من قبل ثلاثة أشخاص وقيامهم بكسر زجاج نافذة غرفة نومه بعد تسلق الجدار الخارجي للمسكن، ولدى ولوجهم إلى الداخل، انتبه الضحية لحركة غريبة وصوت سير أقدام فقام بإنارة أضواء المنزل وتناول كرسيا بيده للدفاع عن نفسه، ليفاجأ بالمتهمين داخل غرفته وهم بصدد سرقة خزنة فولاذية تحتوي على مبالغ مالية ووثائق رسمية وكذا مجوهرات زوجته، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار بعد مشاهدته وتمكنوا من الهرب عبر النافذة، فيما كان شريكهم بانتظارهم على متن شاحنة صغيرة خارجا.

مصالح الأمن تمكنت استنادا لتصريحات الضحية وتقرير الخبرة العلمية بعد رفع البصمات من تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من “ف.ل”، “ك.ب”، “ج.د”، الذين عقدوا العزم على سرقة منزل الضحية جار أحد المتهمين يدعى “ك.ب”، الأخير وبعد عملية ترصد وتأكده من مغادرة الضحية رفقة عائلته إلى ولاية البويرة، اتفق مع شريكه “ف.ل” على وضع مخطط لسرقة فيلا الضحية، والاستعانة بصديقيهما لمساعدتهما في العملية مقابل تقاسم ثمن المسروقات بينهم.

وتمكن رجال الضبطية القضائية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ويتعلّق الأمر بجار الضحية المدعو “ك.ب”، ليعترف المتهم بعد توقيفه بتفاصيل عملية السرقة وهوية شركائه، وهي الوقائع التي تراجع عنها خلال المحاكمة، بعد متابعتهم بتهمة السرقة بالكسر، إلى جانب تأسس الضحية طرفا مدنيا والمطالبة بدينار رمزي تعويضا عن الضرر.

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العثور على السيدة المفقودة بإيليزي متوفاة

ب. طواهرية

عثر صباح الخميس على السيدة “خ.و.ب” التي فقدت منذ السبت الماضي، جثة هامدة بمنطقة “تجوجيلت” في محيط ولاية ايليزي، حيث عثر عليها بعد عمليات بحث واسعة قام بها مواطنون في جميع المناطق المحيطة بمدينة ايليزي، وقد خلفت الفقيدة خمسة اطفال، فيما افادت مصادر مقربة من العائلة ان الفقيدة تعاني من اضطرابات نفسية. ويرجح ان تكون الحرارة الشديدة التي تعرفها المنطقة سببا وراء الوفاة.

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ارتفاع حصيلة حرائق البويرة إلى أربع وفيات

أ. حراش

توفي، الخميس، شيخ في الثمانينات من العمر متأثرا بحالته الصحية التي أصيب بها جراء الحرائق الأخيرة التي مست جبال الأخضرية بالبويرة، ليكون بذلك الضحية الرابعة لتلك الحرائق بالمنطقة.

ويتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 84 سنة يقطن بجبال معالة بالأخضرية، كان قد تم تحويله خلال أزمة الحرائق الأخيرة إلى مستشفى المدينة في حالة صعوبة في التنفس جراء استنشاقه للدخان، ليمكث بالمستشفى هذه المدة قبل أن يتوفى متأثرا بحالته الصحية، حيث ووري الثرى بمسقط رأسه نهاية الأسبوع بحضور جمع من المشيعين من سكان القرية وأقربائه، مع العلم بأن الضحية يعتبر رابع ضحية للحرائق التي مست جبال الأخضرية بالبويرة، وهم شيخ وزوجته إضافة إلى شخص آخر.

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توقيف شخص متهم بافتعال حرائق غابية ببجاية

ع. تڤمونت

أفاد بيان للدرك الوطني ببجاية، عن توقيف شخص مشتبه في تورطه في إضرام النيران بغابة قرية بومنصور التابعة لإقليم بلدية واد غير.

حيث تمكّن في هذا الصدد، أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف شخص مشتبه في تورطه في إضرام النيران بغابة قرية بومنصور ببلدية واد غير.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 24 جويلية المنصرم، أين تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين القاطنين بقرية بومنصور، مفادها نشوب حريق على مستوى غابة نفس القرية، على إثر ذلك، تم إخطار مصالح الحماية المدنية وتشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقيام بالمعاينات اللازمة، بعد تنشيط عنصر الاستعلام، تم تحديد الشخص المشتبه فيه في إضرام النيران بذات الغابة ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 38 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، ليتم توقيفه والتحقيق معه في جناية وضع النار عمدا في غابة وحقول مزروعة بأشجار وجنحة عدم التبليغ عن جناية. وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية بواد غير في انتظار محاكمته.

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البحر يلفظ جثة شاب في شاطئ روان بالشلف

م. قورين

عثرت، وحدات الحماية المدنية وحراس الشواطئ على جثة الشاب “عبد الرحمان” الذي ابتلعته أمواج البحر بشاطئ روان ببلدية أولاد بوغالم الحدودية بين الشلف ومسغانم مساء الخميس، الضحية حسب شهود عيان للشروق قفز إلى البحر وابتعد قليلا، لكنه لم يتمكن من مقاومة معترك الأمواج واختفى بين تلاطمها بسبب هيجان البحر، ورغم تسخير فرقة الغطاسين، إلا أنه تعذر عليهم العثور عليه إلى غاية صبيحة الجمعة أين لفظ البحر جثته على الشاطئ، أين تم تحويلها إلى مستشفى تنس.