أخبار الجزائر ليوم الجمعة 04 جوان 2021

الإطاحة بشبكة تسرق أغطية بالوعات الصرف بالعاصمة، محتجون يقطعون مياه الشرب عن 25 بلدية ببجاية

بيع أكثر من 90 % من تذاكر رحلات الإياب على الجوية الجزائرية

س.ع

أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه تم بيع أكثر من 90 % من تذاكر رحلة الإياب عبر المنصة الالكترونية. وشدد المكلف بالإعلام بالشركة، أمين اندلسي، على التزام كل القادمين من الخارج بالبرتوكول الصحي، غير مستبعد فتح خطوط دولية أخرى في حال احترام الإجراءات الوقائية .

وأضاف ذات المصدر في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية: “أنه كان طلبا كبيرا على اقتناء التذاكر بعد الفتح الجزئي للرحلات الخارجية”.

وبعث برسائل طمأنينة بالقول: “إذا ما نجحت هذه العملية سيكون في المستقبل فتح تدريجي آخر لعدة بلدان”.

ولاحظ اندلسي أن الالتزام بالبرتوكول الصحي يجري في ظروف ملائمة جراء تناسق سلطات الجوية الجزائرية وأيضا شرطة تسيير المطارات وشركة تسيير المطارات والتي طبقت البرتوكول الصحي بالتزام كبير للتسهيل للجزائريين دخول التراب الوطني”.

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جعبوب يمثل الجزائر

تداعيات كورونا على عالم الشغل في مؤتمر العمل الدولي

ك.ل

شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الخميس، في أشغال الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تناول مناقشة العديد من الملفات أهمها تداعيات فيروس كورونا على عالم الشغل.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوفد الجزائري المشارك في هذا اللقاء الذي ينظم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، يتشكل من “ممثلين عن الوزارة ونقابات العمال وأصحاب العمل”.

وأضاف أن الدورة تتناول “مناقشة العديد من المسائل التقنية، لاسيما تلك المتعلقة بتعامل منظمة العمل الدولية مع جائحة كوفيد-19 ومناقشة تأثيرات هذه الأزمة الصحية على عالم الشغل، إضافة إلى برنامج المنظمة وميزانيتها للفترة 2022/2023 وكذا ملف الحماية الاجتماعية والتقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية أثناء الجائحة”.

كما تناولت الدورة “مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في سياق يعرف التنديد والاستنكار الدولي بالعدوان والتجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال والشعب الفلسطيني”.

وأشار البيان إلى أن مؤتمر العمل الدولي يجري هذه السنة “استثنائيًا” على ثلاث مراحل “نظرًا للترتيبات الصحية الخاصة المعتمدة للوقاية من انتشار جائحة كوفيد-19”.

وفي هذا الإطار، “جاءت المرحلة الأولى بتاريخ 20 ماي 2021 وخصصت لعقد الجلسة الافتتاحية وكذا تنصيب أعضاء مكتب المؤتمر وتشكيلة اللجان الدائمة والفنية، أمّا المرحلة الثانية فتعقد من 3 إلى 19جوان الجاري ويتم خلالها دراسة جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال، في حين تعقد المرحلة الثالثة في الفترة من 25 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2021، حيث سيتم خلالها مناقشة ملف عدم المساواة في عالم الشغل والتدريب والمهارات والتعلم مدى الحياة”.

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الإطاحة بشبكة تسرق أغطية بالوعات الصرف في الرويبة بالعاصمة

نوارة.ب

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص “اثنان منهم مسبوقان قضائيا”، تقوم بسرقة أغطية بالوعات صرف المياه والصرف الصحي على مستوى الطرقات.

وتمت العملية بعد ملاحظة اختفاء عدة غطاءات للبالوعات عبر الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين مدينتي الرغاية والرويبة.

لهذا الغرض، تم تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات ليتم تحديد مكان تواجد أغطية البالوعات محل السرقة على مستوى قطعة أرضية محاذية للطريق الوطني رقم 5، أين تم ضبط ثلاثة أشخاص وهم بصدد شحن الأغطية التي يقدر وزنها بحوالي 600 كلغ على متن شاحنة تجارية.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد أثناء الليل باستحضار مركبة.

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أحكام قضائية متفاوتة لـ 17 متهما متابعا في قضية الغش في بكالوريا 2020

أصدرت محكمة عين وسارة (10 كلم شمال الجلفة) أحكاما قضائية متفاوتة في حق 17 متهما من المتابعين في قضية الغش في امتحانات شهادة بكالوريا 2020، حسب بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجلفة.

وأبرزت النيابة العامة في بيان لها، مجمل الأحكام التي صدرت عن محكمة عين وسارة في حق المتابعين في القضية والتي تضمنت البراءة في حق أحد المتهمين والسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات في حق باقي المتهمين مع إصدار أمر بالقبض في حق إحدى المتهمات الغائبة عن أطوار القضية.

وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة حكما في حق المتهم “ز. م” رئيس مركز امتحان مدير متوسطة بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في الجنحتين المتابع فيهما في حين تم تبرئته من جنحة أخرى ذات صلة بالقضية.

وتفاوتت الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الآخرين بين البراءة بالنسبة للمتهم (ص.ع) وهو تاجر وأحكام نافذة وغير نافذة بين 6 أشهر و6 سنوات وغرامات مالية تراوحت ما بين 100 ألف و300 ألف دج بالنسبة لباقي المتهمين.

ومن بين المتهمين، مدير ثانوية كلف برئاسة مركزي امتحان وممون وكذا نائب رئيس مجلس شعبي بلدي وعدد من مؤطري مراكز الامتحانات (موظفي قطاع التربية برتب مختلفة) ناهيك عن ممتحنين لشهادة البكالوريا حينها.

وأوضح البيان أن المحاكمة جرت خلال الأسبوع، حيث توبع فيها المتهمون الـ 17 كل بجنحة له صلة بها، كما هو الحال لجنحة “التزوير في وثائق إدارية وجنح نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي وجنح أخرى متعددة يتضمنها ملف القضية”.

وقضت المحكمة في ذات الملف بمصادرة جميع المحجوزات التي كانت محل حجز منها سيارة سياحية وفي الدعوى المدنية تم إلزام جميع المتهمين المدانين بدفع 3 مليون دج بالتضامن كتعويض لمديرية التربية لولاية الجلفة والإشهاد على تنازل الضحية “ف.م” على التعويضات، حسب البيان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية التي تم معالجتها من طرف مصالح أمن دائرة عين وسارة، جرت وقائعها في خضم سير امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2020 وتم خلالها توقيف 16 شخصا وبقي متهم واحد في حالة فرار آنذاك.

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تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمهلوسات وحجز أزيد من 10 آلاف قرص بالمسيلة

أحمد. ق

تمكن عناصر الشرطة بالمسيلة، من حجز قرابة 11 ألف قرص مهلوس، إضافة إلى كمية من الكيف المعالج ومبلغ مالي وكذا هواتف نقالة في عمليتين منفصلتين، تم على إثرهما توقيف 4 أشخاص.

وحسب ما علمته “الشروق” من جهات أمنية، فقد عالج عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عملية نوعية حجز خلالها قرابة 10 آلاف قرص مهلوس من نوع ريفوتريل 2 ميلغرام، وذلك على خلفية تلقي ذات الجهات المختصة معلومات مؤكدة، تفيد نشاط أفراد المجموعة في عملية المتاجرة بهذه الممنوعات، ليتم إعداد خطة عمل محكمة واستغلال كل المعلومات الأولية المتحصل عليها، للإطاحة بأفراد الشبكة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 سنة، ضبط بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 9949 قرص وكذا مبلغ مالي من عائدات المتاجرة، مع حجز مركبة، ليتم حسب الجهات التي أوردت الخبر، إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة إقليميا، بتهمة حيازة وترويج ونقل المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظمة باستحضار مركبة ذات محرك.

وفي السياق ذاته، حجز صفيحتين من الكيف وكمية من الأقراص المهلوسة، بحوزة شخص بوسط عاصمة الولاية، من قبل أفراد فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية تلقي معلومات، تفيد قيامه بعملية ترويج هذه السموم وسط الشباب، وهو ما تطلب إعداد خطة عمل، نجحت في توقيفه مع حجز 171 غرام من الكيف المعالج وكذا 846 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل” 2 ميلغرام ومبلغ من العملة الوطنية من عائدات المتاجرة، ليتم في الأخير إنجاز ملف قضائي ضده وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، بخصوص الحيازة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الاتجار.

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حجز جرافتين تستعملان في تسطيح الأراضي دون رخصة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز جرافتين تستعملان في تهيئة وتسطيح الأراضي دون رخصة.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى قيام وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بدورية عبر الإقليم وبتواجدهم بقرية حليل بلدية واد غير ولاية بجاية، لفت انتباههم جرافة تقوم بتهيئة الأرض وعند الاقتراب منها والاستفسار مع سائقها عن الوثائق التي تسمح له بالقيام بهذه الأعمال، حيث أكد لهم أن مالك الجرافة الذي ينحدر من ولاية بسكرة هو الذي طلب منه التنقل وتهيئة الأرض التي تعود ملكيتها لمواطن يقطن ببلدية واد غير، هذا الأخير لا يملك رخصة تسمح له بتهيئة وتسطيح الأرض، على إثر ذلك تم توقيفه واقتياده إلى الفرقة لمواصلة التحقيق.

أما القضية الثانية، فتعود وقائعها إثر تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة لمكالمة هاتفية من أحد المواطنين على الرقم الأخضر (1055) مفادها وجود آله تقوم بتهيئة وتسطيح الأرض بالمكان المسمى قرية إيبورسن بلدية واد غير ولاية بجاية، على إثر ذلك وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وبالوصول تم معاينة وجود جرافة تقوم بتهيئة وتسطيح الأرض، وعند الاستفسار مع سائقها عن مالكها والوثائق التي تسمح له بالقيام بهاته الأعمال أكد بأن الأرض تعود ملكيتها لمواطن يقطن ببلدية واد غير وأن هذا الأخير لا يملك الرخصة الخاصة بالتهيئة والتسطيح، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وتم إنجاز ملفين في القضيتين وإرسالهما إلى الجهات القضائية المختصة فيما تم وضع الجرافتين في المحشر.

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محتجون يقطعون مياه الشرب عن 25 بلدية ببجاية

ع. تڤمونت

عاشت نهاية الأسبوع ولاية بجاية حادثة مؤسفة وخطيرة وجب على القائمين على تسيير شؤون هذه الولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرارها. وأقدم في هذا الصدد سكان قرية “إشوقار” التابعة لبلدية آيت رزين بحوض الصومام في بجاية، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بقطع المياه الصالحة للشرب على سكان 25 بلدية بما في ذلك عاصمة الولاية، وذلك من خلال غلقهم لمحطة الضخ على مستوى سد تيشي حاف، الأمر الذي أثار السخط لدى عشرات الآلاف من المواطنين الذين لازالوا يدفعون فاتورة فشل بعض المسؤولين في تسيير شؤون المواطنين، خاصة إذا علمنا أن مطلب المحتجين الذين أقدموا على هذه الحركة الاحتجاجية الخطيرة، بسيطة، حيث يطالب هؤلاء بربط سكناتهم بالتيار الكهربائي، وهو من بين أبسط ضروريات العيش الكريم.

وقد أثرت هذه الحركة الاحتجاجية سلبا على يوميات المواطنين الذين يجهلون موعد عودة المياه إلى حنفياتهم، فيما اكتفت الجزائرية للمياه بإعلام زبائنها بالأمر، ولحسن الحظ فقد عادت مساء الخميس مضخات محطة سد تيشي حاف إلى الاشتغال، بعد ما تم إقناع المحتجين الذين أصروا على تحقيق مطالبهم.

وبدأت الحركات الاحتجاجية تؤثر سلبا على يوميات المواطنين بولاية بجاية وذلك بعد ما لجأ المتضررون من الوعود الكاذبة إلى الحركات الاحتجاجية التي تضر أكثر بالمواطن البسيط على غرار غلق الطرقات الوطنية أو حتى بغلق محطات ضخ المياه الصالحة للشرب كما كان الحال بسد تيشي حاف وقبلها ببلدية ذراع القايد شرق الولاية، حتى أصبح اليوم المواطن البسيط يدفع فاتورة لامبالاة المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية تفاقم ظاهرة الاحتجاجات بهذه الولاية، خاصة ما تعلق بغلق الطرقات، كونهم بكل بساطة لا يبالون، على ما يبدو، بانشغالات المواطنين الذين نفد صبرهم بعد عديد المراسلات التي يتم إيداعها في هذا الشأن للتكفل بمطالبهم المشروعة، والغريب في الأمر أن ظاهرة غلق مقرات البلديات والدوائر والإدارات أضحت اليوم، على ما يبدو، لا تأتي بأكلها، كونها تحيل عمالها على عطلة إضافية لا غير، إذ يلجأ المحتجون في السنوات الأخيرة إلى أساليب أكثر حدة لإسماع صوتهم ومعاناتهم ولو كان ذلك على حساب المواطن البسيط الذي تحول إلى رهينة بين المسؤولين الفاشلين والمحتجين الذين لا يزالون، ونحن في سنة 2021، يطالبون بأبسط ضروريات العيش الكريم، والأكثر غرابة في الموضوع أن الحلول السحرية تسقط فجأة ليتم حل مشاكل المحتجين وذلك بعد تعذيب المواطنين على الطرقات.

ويتساءل المواطن البسيط لماذا لم يتم حل مشاكل المواطنين قبل غلقهم للطريق بأن الحلول كانت متوفرة؟ علما أن المنطق الذي ينتهجه بعض المسؤولين بهذه الولاية يساهم بطريقة غير مباشرة في شرعنة ظاهرة غلق الطرقات ومضخات المياه وغيرها من الإدارات، حتى أصبح اليوم المواطن لا يؤمن بالمراسلات لإيصال انشغالاته وأن الطريق الوحيد الذي يسمح بحل مشاكله يبقى بغلق الطريق واحتجاز المواطنين.. والنتيجة ما تعيشه الولاية رقم 06 اليوم.

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مترشح حر يتهم الأئمة بسرقة أموال الزكاة

سمير مخربش

أقدم الخميس مترشح حر بولاية سطيف على اتهام الأئمة بسرقة أموال الزكاة، موجها لهم تهمة جزافية أطلقها خلال لقاء شعبي يندرج في إطار الحملة الانتخابية المتعلقة بالتشريعيات القادمة. المترشح يمثل قائمة حرة تسمى “الخيار الثالث”، نشطت تجمعا ببلدية بني فودة بولاية سطيف، أين تم توظيف الأئمة في خطاب قال فيه المترشح: “هي أزمة عدالة وحتى الإمام في المسجد لا يطبق العدالة، ويأخذ من أموال الزكاة ويتقاضى 2 مليون سنتيم، وكل عام يذهب لأداء الحج والعمرة ويأخذ زكاة غيره، ثم يقول يجب أن نتقي الله”.

وهي التهمة التي أثارت حفيظة الأئمة على مستوى ولاية سطيف الذين بلغهم هذا التصريح المسيء للائمة، الذي أطلقه المترشح بطريقة جزافية، لم يمر عليها الأئمة مرور الكرام، بل تحركوا باسم المكتب الولائي بسطيف التابع للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الذي عقد اجتماعا رسميا خرج بعده ببيان تلقت الشروق اليومي نسخة منه جاء فيه: “إن هناك مترشحا حرا تطاول على السادة الأئمة في خطابه السياسي، أثناء حملته الانتخابية ببلدية بني فودة، حيث اتهم الأئمة في تصريح سافر بأنهم لا يحسون بالفقراء، ويسرقون أموال الزكاة لأداء الحج والعمرة، وأمام هذا التصريح الذي لاقى استياء كبيرا في أوساط موظفي القطاع محليا ووطنيا، رأى المكتب الولائي في خطوة أولية أن يراسل السلطات الولائية الممثلة في والي ولاية سطيف، ورئيس السلطة الولائية لمراقبة الانتخابات، لتبليغهما بامتعاض الأئمة وأسفهم لما جرى، ومطالبتهم باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات”. ويضيف البيان: “إن المكتب الولائي للمجلس في انتظار رد الولاية وسلطة الانتخابات، واعتذار رسمي علني، يحضر للخطوة الثانية التي سيعلن عنها لاحقا، ويؤكد أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الموظفين المادية والمعنوية”.

وفي تصريح للشروق اليومي يقول السيد زهير مرابطين رئيس المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية سطيف، إن الأئمة “ينددون بشدة بهذا التصريح الخطير الذي يمس زبدة المجتمع، ومن غير المعقول أن يتهم الأئمة بسرقة صناديق الزكاة”، ويقول السيد زهير مرابطين لهذا المترشح “إذا أردت المنافسة الانتخابية فالشارع أمامك، نافس الأحزاب، وأما الأئمة فخط أحمر، ولا يحق لك أن تتهمهم هذا الاتهام الخطير”. ويقول ممثل مجلس الأئمة إن لم يكن هناك اعتذار من المعني “فالمحاكم بيننا وندعو السلطة المستقلة للانتخابات، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذا المترشح”.

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مسرح قالمة يستحضر مظاهرات 8 في “شرف محارب”

زهية. م

أعلن المخرج شوقي بوزيد عن إطلاقه عملا مسرحيا جديدا، ” شرف المحارب”، مع مسرح قالمة. وقال المخرج إن هذا الإنتاج سيكون بالمجان دون مقابل مادي.

ويجمع العمل بين نخبة من الممثلين، على غرار حزام سعيدة، سعيدي عبد الوهاب، مخانشة عبد الحليم، مخانشة الطاهر، درغوم عبد الكريم، بهلول محمد العربي، خليل جباري، عريبي حمدي، إخراج شوقي بوزيد وسينوغرافيا حليم رحموني، فيما يتولى الجانب التقني كل من باجي محمد رمزي وبرناوي محمد رؤوف.

وتروي المسرحية مسار شخصيتين هما منصور والبشير يجمعهما القدر والمسار في الحرب العالمية الثانية… مجندين في الحرب، أين يجدان نفسيهما يدافعان عن علم لا يعنيهما، عندما يعود المجندان من الحرب يدخلان في سلسلة نقاشات ومقاربات وتتعقد المسارات والحكايات وتبدأ مظاهرات 8 ماي 1945

وقال شوقي بوزيد إنه قبل والفريق الذي يشاركه هذا العمل الدخول في مغامرة وتقديم عمل دون مقابل مادي لتقديم رسالة مفادها أن المسرح عندما يكون في أزمة لن يجد إلا أبناءه من الفنانين ليقفوا بجانه لأن المسرح في النهاية لا يحتاج أرمادة كبيرة من الإداريين الذين يستهلكون ميزانية المسارح، التي هي في الأصل مرصودة للمبدعين والفنانين، وهي النظرية التي طالما رافع من أجلها شوقي بوزيد في خضم النقاش حول إصلاح المسرح التي مفادها أن المسرح للمسرحيين وليس للإداريين، وعليه فإن أي خطة إصلاح تضع الفنان والمبدع في حجر الزاوية هي بالنسبة له خطة لا طائل منها.

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المغربي نبيل عيشو ينافس على السعفة الذهبية

“إيقاعات كازابلانكا” يقود المشاركة العربية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان

زهية. م

يسجل مهرجان كان السينمائي عودته، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 17 جوان الجاري، بعد إلغاء المسابقة الدولية العام الماضي، بسبب الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية العالمية على النشاطات الثقافية.

ويسجل المهرجان هذه السنة مشاركة عربية وحيدة، تمثلت في اختيار الفيلم المغربي “إيقاعات كازابلانكا” للمخرج نبيل عيوش الذي يدخل المسابقة الرسمية على السعفة الذهبية.

هذا، في انتظار الإعلان عن قائمة إضافية من الأفلام قد تحتوى من بينها أسماء عربية في مختلف أقسام المسابقات التي يحتضنها كان على غرار (نصف شهر المخرجين وأسبوع النقاد) وكذلك مسابقتا الأفلام القصيرة (المسابقة الرسمية ومسابقة أفلام المدارس السينمائية.

وينتظر أن يشهد قصر المهرجانات الواقع على جادة الكروازيت و4 صالات أخرى، عرض نحو 24 فيلما في المسابقة الرسمية وأفلام أخرى في المسابقة الثانية “نظرة ما” وأسبوعي النقاد والمخرجين. حيث أعلن المنظمون عن عقد المهرجان وفق إجراءات صحية صارمة.

وستكون الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر الحائزة على جائزة الأوسكار ضيفة شرف الطبعة 74 من المهرجان حيث تتسلم سعفة الشرف الذهبية وهي الجائزة التي سبق وفاز بها جاين فوندا وجان بول بلموندو والمخرجة الراحلة أنييس فاردا، التي تعتبر بمثابة “تحية لمسيرة فنية مشرقة، ولشخصية نادرة والتزام قوي على تواضعه بقضايا العصر الكبرى”.

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أيام وطنية للكتاب هذا الاثنين لشرح صناديق الدعم

نحو ترسيم ذكرى حرق المكتبة الوطنية كيوم وطني للكتاب

زهية. م

ينظم المركز الوطني للكتاب يومي 07 و08 جوان الجاري الأيام الوطنية حول الكتاب التنسيق مع وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية.

تخصص التظاهرة لدراسة ومناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالكتاب في مقدمتها القوانين التطبيقية الخاصة بالكتاب والتي تم اعتمادها مؤخرا، وينتظر أن تصدر عن الحكومة في شكل مراسيم تنظيمية تشرح قانون الكتاب الساري المفعول منذ.2016

الحدث الذي ينتظر أن يحضره الوزير الأول عبد العزيز جراد سيعرف أيضا شرح وتقديم مختلف الصيغ القانونية السارية لدعم الكتاب وفي مقدمتها صندوق الاستنساخ والأتوات التابع لديوان حقوق التأليف وكذا صندوق دعم الإبداع في صيغته الجديدة كما يرتقب أن يتم خلال هذه الندوة ترسيم يوم 07 جوان كيوم وطني للكتاب والمكتبات تزامنا مع ذكرى حرق المكتبة الوطنية في 7 جوان 1962 من طرف منظمة الجيش السري الفرنسية.

وينتظر أيضا أن تعقد التظاهرة بحضور الفاعلين في مجال صناعة الكتاب من مكتبين وناشرين ومؤلفين لمناقشة الوضعية الحالية لصناعة النشر والكتاب، حيث يعتبر قطاع الكتاب من أكبر القطاعات المتضررة من وباء كورونا، حيث كانت بن دودة قد أعلنت عن اتخاذ جملة من الإجراءات لصالح القطاع منها تفعيل التجارة الالكترونية للكتاب وبحث عقد سلسلة من المعارض عبر الوطن إلى جانب إطلاق لجنة مشتركة على مستوى الوزارة مهمتها وضع قوائم موحدة للاقتناءات العمومية في مجال الكتاب.

وكانت الوزيرة قد قدمت في نهاية الأسبوع للحكومة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بتسعيرة الكتاب وببيع الكتاب إلكترونيا، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وحسب بيان للوزارة، فإن المشروع الأول يتعلق بضمان السعر الموحد للكتاب وحماية المستهلك حيث يقتضي وجوب إعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب، إذ يتعين على الناشر أن يطبع سعر الكتاب الذي ينشره على الصفحة الرابعة لغلاف الكتاب، في حين يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر الكتاب المستورد بشكل واضح وفق الأحكام الواردة في مشروعِ هذا المرسوم.

وكشف البيان أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الحكومة على أهمية توضيحِ العلاقة بين الكاتب والناشر والموزع وتشجيع التأليف والترجمة.

في حين يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الثاني ببيع الكتاب بالطريقة الاِلكترونية ويشمل الكتاب الورقي والرقمي وجميع الخدمات المكملة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، خاصة الاشتراكات الدورية في المكتبات الإلكترونية.

وأشار البيان إلى إن مشروع المرسوم يهدف إلى خلق التجانس بين قانون التجارة الالكترونية لسنة 2018 وقانون الكتاب لسنة 2015 بغرض حماية الناشرين من عمليات القرصنة والتزوير.

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مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التسجيل في مختلف فئات المسابقة

محمود بن شعبان

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بداية استقبال الطلبات الخاصة بالأفلام الراغبة في المشاركة في الدورة 43 للتظاهرة التي ينتظر تنظيمها في الفترة الممتدة من 01 إلى 10 ديسمبر القادم، فيما حددت تاريخ 31 اوت المقبل كاخر اجل لاستلام طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم.

أشارت إدارة المهرجان أن تسجيل وتقديم طلبات المشاركة بالنسبة للأفلام الطويلة والقصيرة متاح من خلال الموقع الرسمي للمهرجان، بالإضافة للتعاون مع موقع Film Freeway لتسجيل الأفلام القصيرة فقط، حيث أكد رئيس المهرجان محمد حفظي في تصريحه لوسائل إعلام عربية أن تكدس المهرجانات العربية هذه السنة في مدة شهرين قد صعب من تحدي هذه الدورة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، وذلك نظراً لزيادة المنافسة على العروض الأولى لأهم الأفلام العربية والعالمية في المنطقة، مشيراً إلى أن المكتب الفني للمهرجان قد باشر عبر مختلف المبرمجين في عملية انتقاء الأفلام الأكثر تميزاً وتنوعاً من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال ضم مشاركة 100 فيلم في مختلف فئات المهرجان ومسابقاته.

كما أعرب رئيس المهرجان عن تفاؤله بإقامة التظاهرة في دورتها 43 وفق ظروف صحية آمنة تماشيا وأزمة جائحة كورونا، معبرا عن ارتياحه من تنظيم المهرجان،خاصة في ظل تلقي العديد من شعوب العالم للقاح وهو ما يبشر بتحسن الوضع الوبائي وتخفيف القيود التي فرضها فيروس كورونا في الأشهر الماضية، خاصة في ما يتعلق بحركة السفر ودور العرض والتجمعات.

للتذكير، فإن المهرجان في دورته السابقة قد شهد مشاركة 95 فيلماً، ممثلاً لأكثر من 40 دولة، من بينها 20 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت عدة جوائز من المهرجانات الدولية الكبرى،حيث توج اثنان منها بـ5 جوائز أوسكار.

وعرف المهرجان في دورته السابقة تكريم ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، على غرار الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني الحاصل على الأوسكار كريستوفر هامبتون، الذي عاش جزءاً من طفولته في مصر بين مدينتي الإسكندرية والسويس، حيث منحت لهما إدارة المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، فيما تم تكريم الفنانة منى زكي التي منحت جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة 42 للمهرجان.

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“من جمر إلى جمر”.. صفحات من ذكريات منير شفيق

س. ع

صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب “من جمر إلى جمر: صفحات من ذكريات منير شفيق”، تدوين وتحرير نافذ أبو حسنة، حيث تختزن مسيرة المقاومة الفلسطينية من الذاكرة والتجارب السياسية والنضالية ما يمكن أن يشكل مخزونًا معرفيًا ومعلوماتيًا يمكن أن يمثّل أحد أكبر روافد الهوية الوطنية الفلسطينية، على الرغم من قساوة تلك التجارب ومن الخيبات التي تعرضت لها والثغر التي وقعت بها في بعض جوانبها.

تقدم صفحات هذا الكتاب مذكرات عَلَم من أعلام المقاومة الفلسطينية الذي عايش القضية منذ نكبة عام 1948 حتى اليوم. واكب منير شفيق هذه القضية منذ طفولته قبيل النكبة والتحق في مسيرتهامبكراً، فعايش المحطات التاريخية الكبرى التي مرت بها هذه القضية، والتحولات العربية والإقليمية والدولية التي أثرت فيها، وتعامل معها وفق مقاربات فكرية وأيديولوجية وتنظيمية مختلفة، بل متناقضة أحياناً، لكنه كان يتحكم في تلك المقاربات، فجعل الأيديولوجيا في خدمة القضية الوطنية لا القضية الوطنية في خدمة الأيديولوجيا كما فعل كثر؛ وهذا ما دفعه إلى التحوّل من إطار أيديولوجي إلى آخر حين كان يشعر أن هذا الإطار أو ذاك لم يعد قادرًا على استيعاب القضية الوطنية، وهو ما دفعه أيضاً إلى الانخراط في صفوف تنظيمات سياسية وكفاحية متباينة التوجهات الفكرية، لكنه كان يحتفظ بمواقفه المتمايزة داخل كل من هذه التنظيمات، فكانت له رؤيته وقراءته للأحداث والاصطفافات والتناقضات.

لذا، لا تعكس هذه المذكرات وجهة نظر قادة الصف الأول في المقاومة الفلسطينية، بل غلب عليها عرض التجربة الشخصية لمنير شفيق، وهي تجربة غنية ومميزة من دون شك، وتقدم الكثير من العبر والدروس النضالية والفكرية والأخلاقية، كما غلب عليها عرض مقاربته للوضع السياسي في كل مرحلة من مراحل مسيرته النضالية، وهي مقاربات ربما من المفيد العودة إليها اليوم أمام ما وصلت إليه خيارات قادة الصف الأول من نتائج على القضية الفلسطينية.

يتضمن الكتاب ستة أقسام، فضلاً عن المقدمة والخاتمة والفهرس.