أخبار الجزائر ليوم الجمعة 04 فيفري 2022

قطار يدهس شابا بعين الدفلى، حجز 741 قنطار من أغذية الأنعام بمعسكر

100 تاجر بسوق عين النعجة يطالبون بوثيقة إزالة سياج ورشة الميترو

منير ركاب

أبدى تجار السوق المغطاة ببلدية عين النعجة، المعروف سوق “الترمينوس” المحاذي لمحطة الحافلات القديمة، تذمّرهم، بعد تراجع نشاطهم التجاري مع بداية أشغال ميترو الجزائر سنة 2014، الذي حدّدت أشغاله لمدة 36 شهرا، وهو ما تسبّب -حسبهم- في خسارتهم، ما جعل عددا كبيرا منهم يتوقفون عن النشاط، بسبب السياج الموضوع من طرف المؤسسة، الذي يمنع الزبائن من دخول السوق، ما غيّر وجهة المواطنين إلى أسواق أخرى لقضاء حاجياتهم، مع تراجع المبيعات بسبب عزوف الزبائن عن زيارته، الأمر الذي زاد الوضع سوءا، وخلّف آثارا سلبية ونفسية لدى أزيد من 100 تاجر شرعي ناشط بالسوق.

وقال التجار المتضررون، في تصريح لـ”الشروق”، إن هذا الوضع قد أثار استياءهم، على غرار تذمّر المواطنين الذين تعوّدوا على شراء مستلزماتهم من هذه السوق، إلا أن بقاء سياج مؤسسة ميترو الجزائر، الذي أتمت أشغالها بالمنطقة مع إنهاء التهيئة والأرصفة بداية 2019 برفع معداتها، تسبب في انعدام الحركة التجارية التي ألفها المواطنون، لتصبح السوق مجرد هيكل، بسبب عزوف الزبائن عن زيارتها، حيث أرجعوا ذلك إلى الفترة الطويلة التي بقيت فيها معدات وأجهزة مؤسسة ميترو الجزائر، بالأرضية التي كانت ممرا في السابق نحو السوق، وهو ما تسبب -حسبهم- في خسائر مالية كبيرة، مع تكديس سلعهم، وجعل عدد منهم يتوقفون عن نشاطهم التجاري.

وقال ممثلون عن التجار المتضررين من وقف نشاطهم الشرعي، إنهم قد أودعوا عديد المراسلات بمديرية تسيير ميترو الجزائر، مؤكدين أن مدير المؤسسة الذي وعدهم سنة 2016 بعودة نشاطهم مع نهاية الأشغال، قد أبلغهم في آخر لقاء جمعه بهم بإنهاء الأشغال بالمكان المخصص منذ سنتين، حيث تم رفع كل المعدات، مع ترك المكان فارغا، كما أبلغهم مسؤول المشروع، بضرورة جلب وثيقة إخلاء المسؤولية لنزع السياج الفاصل، إلا أن مصالح البلدية قد عرقلة منح هذه الوثيقة التي ستنهي – حسبهم- الإشكال من دون تقديم مبررات واضحة لبقاء الوضع على حاله.

وناشد التجار، والي العاصمة، أحمد معبد، بضرورة التدخل العاجل، بإسداء تعليمات للوصاية من أجل إزالة الحاجز الذي منع الزبائن من التوّجه إلى السوق منذ 7 سنوات، ما أثر على نشاطهم التجاري، وتسبب في تكديس سلعهم وخسائر مالية كبيرة، أثرت على معيشتهم، خاصة أن العديد منهم لهم عائلات يعيلونها.

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نحو بلوغ نسبة تلقيح 80% من رؤوس الأبقار والأغنام بالبليدة

ق. م

تعتزم مديرية الفلاحة لولاية البليدة بلوغ نسبة تلقيح 80% على الأقل من رؤوس الأبقار والأغنام وكذا الماعز لحمايتها من الإصابة بالأمراض الحيوانية خاصة المعدية التي تتسبب في تسجيل خسائر معتبرة في الإنتاج، حسبما أفادت به مفتشة بيطرية رئيسية مكلفة بالأمراض الوبائية.

وأوضحت السيدة فلة بن سلامة، أن المصالح البيطرية حرصت منذ بداية إطلاق هذه الحملة التي ستتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري تسخير كافة الإمكانيات المادية وكذا البشرية الممثلة في تجنيد جميع الأطباء البياطرة التابعين للمصلحة، فضلا عن الاستعانة بـ25 آخرين خواص بهدف ضمان تلقيح 80% على الأقل من رؤوس الماشية حماية لها من الإصابة بالأمراض الحيوانية.

ويتعلق الأمر، وفقا لذات المسؤولة، بالتلقيح ضد كل من الحمى القلاعية والمجترات الصغيرة بالإضافة إلى التلقيح ضد داء الكلب عند الأبقار وكذا الكلاب، مشيرة إلى تسجيل تجاوب من طرف مربي الأبقار وكذا الأغنام مع هذه الحملة وعيا منهم بأهميتها في حماية ثروتهم الحيوانية خاصة من الأمراض المعدية التي تكبدهم خسائر هامة في الإنتاج.

وفي هذا الصدد، كشفت المتحدثة عن تسجيل سنة 2021 لستة بؤر لداء الكلب والتي تم التحكم فيها والتخلص من الحيوانات التي ثبت إصابتها بها لحماية باقي القطيع، مشدّدة على أهمية تفادي إدخال الفلاحين لأي حيوانات جديدة إلى المزارع من دون رخصة الطبيب البيطري هذا فضلا عن الالتزام بقواعد النظافة.

وفي إطار مكافحة هذا الداء المعدي (داء الكلب) قامت ذات المصالح خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وديسمبر من السنة الماضية بتلقيح 1300 كلب هذا، فضلا عن تنظيم حملة إبادة الكلاب الضالة.

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اللجنة الولائية للخبازين ببجاية تعلن

رفع سعر الخبز العادي إلى 15 دينارا قريبا

ن. أوهاب

أعلنت اللجنة الولائية للخبازين ببجاية، في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، إقدامها على رفع سعر الخبز العادي على مستوى كل المخبزات بالولاية إلى 15 دينارا للخبزة، بداية من يوم السبت الموافق لـ 12 فبراير الحالي.

البيان أرجع قرار الرفع المتخذ من قبل اللجنة، إلى الارتفاع الذي شهدته كل المواد الأساسية المعتمدة، في صنع هذه المادة الحيوية المسماة بالخبز العادي، وذلك لعدة مرات متكررة، ناهيك عن غياب حل جذري ودائم لهامش الربح الخاص بالخبازين، الذي تم التنديد به عدة مرات من طرفهم، يضيف البيان.

اللجنة الولائية للخبازين، أشارت في الوثيقة إلى أنه في انتظار إيجاد حل نهائي للوضعية الهشة، التي يعيشها الخبازون، قرر خبازو الولاية رفع سعر الخبزة العادية التي يصل وزنها 180 غرام، إلى 15 دينارا جزائريا، مضيفة أنه في حال تسجيل أي متابعة، من قبل مصالح مديرية التجارة بالولاية، فإن كل خبازي الولاية سيعمدون إلى غلق مخبزاتهم، يضيف البيان.

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الإطاحة بشبكة تروج المخدّرات والأقراص المهلوسة بالمدية

ب. عبد الرّحيم

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمدية وضع يدها على شبكة خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وسط الشباب والقصر بأحياء مختلفة من عاصمة التيطري، حيث باشرت الفرقة عمليات التحري بوسائل جدّ متطوّرة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، وهو ما أسفر عن توقيف 13 شخصا مشتبها فيهم ومسبوقين قضائيا أين تم إيداع 12 منهم الحبس المؤقت فيما تم وضع آخر تحت الرقابة القضائية، كما تم ضبط 1.162 كلغ من الكيف المعالج وكمية معتبرة من المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة وكذا مبلغ معتبر عبارة عن عائدات الاتجار بهذه السموم، كما تم ضبط أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير لدى أفراد الشبكة وهواتف نقالة كانت تستعمل في الاتصال بين أفراد الشبكة ومركبة .

وتم إيداع المعنيين الحبس المؤقت بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بغرض الاستهلاك والاتجار في إطار منظمة إجرامية مع جنحة تحريض القصر على فساد الأخلاق متبوعا بجنحة حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرّر شرعي.

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حجز 741 قنطار من أغذية الأنعام بمعسكر

ق. مزيلة

تمكنت، مؤخرا، عناصر فرقة الدرك الوطني لعين فرص التابعة لكتيبة غريس في ولاية معسكر، من حجز أكثر من 741 قنطار من مختلف المواد المستعملة في أغذية الدواجن، حيث إنه بناء على معلومات وصلت الفرقة مفادها قيام مطحنة بدوار أولاد مراح بنشاط غير قانوني في مجال تجارة أغذية الدواجن، باشرت الفرقة بقيادة قائد الكتيبة تحقيقا وتحريات أتبعتها بمداهمة للمطحنة، أين تم الوقوف على نشاط غير قانوني لها، مع ضبط أكثر من 741 قنطار من مواد أغذية الأنعام، وتسجيل مخالفات في النشاط متعلقة أساسا بالممارسة التجارية التدليسية، وممارسة نشاط خاضع للسجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبين، وممارسة أسعار غير مشروعة، وعدم مطابقة الفاتورة، والتهرب الضريبي وعدم التصريح بالعمال، وعدم إعلام المستهلك بالأسعار والتعريفات، وعدم تعديل بيانات السجل التجاري فيما يخص عنوان صاحب المحل وعدم احترام إلزامية وسم المنتوج لفقدان البيانات الإجبارية فيما يخص العلامة التجارية وتاريخ الإنتاج. وقد تم إعداد إجراءات الحجز وإعداد ملف يوجه للجهات القضائية.

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اكتشاف مخزن للعطور قرب موقع فاجعة عين ولمان

سمير منصوري

تمكن، عناصر الأمن الوطني بعين ولمان التابعة لسطيف الخميس، من حجز 46 ألف وحدة من العطور وكميات هامة من المواد السريعة، عثر عليها مخزنة في مستودع متواجد نفس الحي الذي وقع فيه الانفجار والذي خلف 8 قتلى والعديد من الجرحى. وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن عين ولمان، استنفرت عناصرها الأمنية، وأطلقت حملة تفتيش ومداهمة للعديد من المستودعات المتواجدة في الطوابق الأرضية للمنازل المتواجدة في الأحياء الشعبية بعين ولمان، حيث وبعد مداهمة مستودع في ذات الحي، تم ضبط 46 ألف وحدة من العطور جاهزة للتسويق وكمية هامة من المواد السريعة الالتهاب، وهي السلعة التي تعتبر ملك للتاجر الذي استأجر المستودع الذي وقع فيه الحريق والانفجار.

وكان حادث انفجار متبوع بحريق مهول، قد وقع على مستوى مخزن للعطور بمنزل في مدينة عين ولمان، الثلاثاء الماضي، وخلف وفاة 8 أشخاص ويتعلق الأمر بامرأتين و6 أطفال، مع تسجيل احتراق أجزاء هامة من الطابق الأرضي والطوابق العلوية للبناية التي اندلع بها الحريق وثلاث بنايات مجاورة وكذا تحطم بعض أجزائها، بالإضافة إلى احتراق كلي لسيارتين، وتحقق الجهات الأمنية مع مالك السلعة المخزنة في المستودع السري، لافتراض مسؤوليته فيما حصل، حيث أعدت ضده ملفا ينتظر أن يتم تقديمه أمام الجهات القضائية خلال اليومين القادمين، على أقصى تقدير، أي بعد الانتهاء من التحقيق الأمني الذي باشرته الجهات المختصة.

وتحولت المستودعات الواقعة أسفل البيوت إلى قنابل موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة، بعد استغلالها في نشاط صناعي أو تجاري، يبدأ في شكل استثمار خفي أو علني، وينتهي بمأساة تسقط فيها الأرواح وتتهاوى معها الجدران والممتلكات، مثل ما حصل في حادث الانفجار الذي وقع بعين ولمان جنوب ولاية سطيف، سقطت فيه أرواح وجرحى، وخلف حالة من الرعب بالمدينة، وهذا بسبب شحنة من العطور كانت مخزنة في المستودع السفلي لبناية فردية التهمتها النيران بما فيها. وامتدت ألسنة اللهب إلى الجيران في مشهد مفزع وكأنه مقطع من فيلم رعب هز النفوس والأفئدة.

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شلّ نشاط عصابة أحياء بعد شجار جماعي بقسنطينة

عصام بن منية

نجح عناصر الشرطة بمصلحة الأمن الحضري الثالث مدعومين بفرقة قمع الإجرام بأمن ولاية قسنطينة، في تفكيك عصابة أحياء، تتكون من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و40 سنة، ظلّوا يزرعون الرعب والهلع في أوساط المواطنين باعتداءاتهم وتهديداتهم. أفراد هذه العصابة التي كانت تنشط على مستوى الحي الشعبي الفوبور بمدينة قسنطينة، تمت الإطاحة بهم، بعد تلقي مصالح الأمن لمعلومات حول نشوب شجار جماعي عنيف بين مجموعة من الشباب على مستوى حي الأمير عبد القادر ـ الفوبور ـ استعملوا فيه مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وعصي وهراوات، ما أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان الحي الشعبي. على إثر ذلك، تنقل عناصر مصلحة الأمن الحضري الثالث مدعومين بفوج من فرقة قمع الإجرام، أين تمكنوا من السيطرة على الوضع وتوقيف المشتبه فيهم الثمانية وتحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الثالث.

وكانت مصالح الأمن بولاية قسنطينة قد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من شلّ نشاطات العديد من عصابات الأحياء التي ظلّت تقوم بترويع المواطنين في الأحياء السكنية، وتزرع الرعب في نفوسهم باعتداءاتها وتهديداتها، وإثارة الشجارات الجماعية التي تستعمل فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من سكاكين وسيوف وعصي وهراوات، وغالبا ما تنتهي بسقوط جرحى وتخريب ممتلكات المواطنين، خاصة منها السيارات التي تكون مركونة بالقرب من أماكن اندلاع تلك المعارك والشجارات الدامية.

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شاب يقتل جاره بسكيكدة

إسلام. ب

شهدت، قرية بوطمينة ببلدية أم الطوب، جنوب ولاية سكيكدة، أمس الأول الخميس، جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره يدعى “ل.ع” على يد جاره الثلاثيني الذي أجهز عليه بطعنات خنجر، بسبب خلافات شخصية بينهما، وسلم الجاني المفترض نفسه إلى مصالح الدرك الوطني لبلدية أم الطوب بعد ارتكابه الجريمة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش.

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تنام خطير لنشاط لصوص السيارات بسطيف

سمير مخربش

سجلت ولاية سطيف، سرقة 7 سيارات خلال الأسبوع الأخير، مع تنام ملحوظ في ظاهرة استهداف المركبات التي سرقت من أصحابها في جنح الليل وأطراف النهار. فتعددت الأوجه وتنوعت بين السطو الليلي والسرقة المصحوبة بالاعتداء والتهديد.

أخطر عملية سرقة للسيارات تمت منذ يومين، بين مديني العلمة بولاية سطيف ووادي العثمانية بولاية ميلة، حيث قصدت عصابة مكونة من ثلاثة أفراد سيارة “كلانديستان”، وطلبوا من صاحبها أن ينقلهم من العلمة إلى وادي العثمانية فلبى صاحب السيارة الطلب بعد الاتفاق على الأجرة، وكانت الأمور في البداية تبدو عادية تخللها تبادل للحديث طيلة الرحلة دون أي شبهة. لكن بعد الوصول إلى ضواحي وادي العثمانية طلب أحد الركاب من السائق أن يتوقف، وفجأة أخرج خنجرا ووضعه على رقبة السائق وطلب منه أن ينزل ليقوم زميلاه بتفتيشه، فاستولت العصابة على هاتفه النقال ثم تركوه على قارعة الطريق، وأقلعوا بالسيارة ليعود الرجل إلى بيته خالي الوفاض.

وفي عملية ثانية تمت ببلدية عموشة شمال ولاية سطيف، سرقت سيارة سياحية من وسط المدينة وفي وضح النهار، حيث تركها صاحبها مركونة ولما عاد لم يعثر لها على أثر ولا شاهد يعيد له أمل استرجاعها. وبنفس الطريقة وبفارق زمني يقدر بيوم واحد، سرقت سيارة ببلدية أوريسيا بولاية سطيف، أين ذهب الرجل بسيارته إلى وسط المدينة وعاد إلى بيته راجلا بعدما سرقت منه مركبته.

وأما بعاصمة الولاية سطيف، فقد سُرقت سيارة من نوع سامبول، وسجلت سرقة أخرى بحي 300 مسكن بمنطقة الباز، أين نام الرجل وهو يملك سيارة فاستيقظ وهو من فئة المحرومين من المركبة. كان ذلك بعدما ركنها بالقرب من منزله وسط حي آهل بالسكان، فراحت السيارة ليلا دون أن يتفطن لها أحد. يتعلق الأمر بسيارة من نوع داسيا ستابواي نشر صاحبها صورتها على الفايسبوك معلنا أنها سرقت منه فجر يوم 2 فيفري 2022، فجاء في التعليقات أن شخصا آخر سرقت منه سيارته من فناء المنزل ببلدية بوعنداس شمال ولاية سطيف مؤكدا في نفس الوقت أن اللصوص سرقوا أيضا سيارة جاره في نفس الظروف.

تلكم سبع سيارات كاملة لمن لم يعلم أن سرقة المركبات قد استفحلت هذه الأيام بولاية سطيف، خاصة قرب العمارات، أين اعتاد الناس على ركن سياراتهم في المساحات المجاورة، فيطوف عليها اللصوص ليلا ويحركونها من مواقعها بشتى الطرق، ويستهدفون خاصة المركبات غير المزودة بجهاز الإنذار، ويتمكنون من تشغيل المحرك للعديد من الماركات السهلة المنال.

ويبقى السند الدائم لهؤلاء السُرّاق بعض باعة قطع الغيار المستعملة الذين يشترون قطع السيارات المفككة دون معرفة مصدرها. والظاهرة بحاجة إلى تسليط الضوء لأن من فقد سيارته في وقتنا هذا بغير حق فكأنما فقد كل ممتلكاته. ولما يصل الأمر إلى سرقة 7 سيارات في أسبوع، فذاك يعني معدل سيارة كل يوم، والخوف كل الخوف أن يرتفع المعدل إلى سيارة ونصف أو سيارتين في اليوم. ومن بات غافلا عن مركبته فلا يلومن إلا نفسه.

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مهرجان البوابة الدولي للفيلم القصير يطلق مبادرة “شجرة لكل فيلم”

محمود بن شعبان

توج الفيلم السوري “ملا عيشة”، للمخرجة ندى غانم، أول أمس، بجائزة الجمهور الكبرى في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان عنابة السينمائي الدولي، “البوابة الرقمية للفيلم القصير”. وذلك، اعتماداً على احتساب عدد الأصوات التي تحصل عليها في تصويت الجمهور، عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمهرجان وصفحته على فايسبوك.

عرفت الدورة 21 لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير مشاركة خمسة وثلاثين فيلما، من عشرين دولة مختلفة في العالم، وبتتبع جماهيري لافت تجاوز 280 ألف متتبع، على امتداد أيام المهرجان. وقد منحت لجنة التحكيم الدولية الدائمة برئاسة الدكتور أبوشعيب المسعودي من المغرب وعضوية كل من الدكتور مروان طرابلسي من تونس والسيد نور الدين برابح من الجزائر، تنويهات خاصة لأربعة أفلام، منها فيلم ” Warm Feelings ” للمخرج Aidar Jumajanov من كازاخستان، وفيلم ” Stone ” للمخرح Denis Kazantsev من روسيا، وفيلم ” The Champion ” للمخرج الجزائري Brahim Dandan، وكذلك فيلم ” Angel ” للمخرجة الروسية Lina Asadullina، فيما تحصل فيلم ” Hinges of Paint ” لمخرجه Luiz Henrique Vieira من البرازيل على جائزة أحسن فيلم وثائقي، كما توج فيلم ” Layla ” للمخرج المغربي yassin ghazi بجائزة أحسن دور نسائي.

وقد عادت جائزة لجنة التحكيم لفيلم ” Toc-Toc ” للمخرجة البولندية SOPHIE CHAMOUX، أما جائزة أحسن إخراج، فكانت مناصفة بين الفيلمين ” THE DOOR ” للمخرج الصيني Chenhu Qian، وفيلم ” CAM ” للمخرجة الروسية Victoria Stanislavovna Fomina، بينما توج المخرج الروسي Daniil Turushev بجائزة البوابة الذهبية الكبرى عن فيلمه ” The Supreme Measure ”

هذا، وكشف مدير ومؤسس المهرجان، المخرج الجزائري دليل بلخودير، أن التظاهرة قد استقطبت ما يزيد عن 280 ألف مشاهد، في دورتها الأخيرة، التي شهدت برنامجا ثريا للعروض السينمائية التي تم عرضها عبر قناة اليوتيوب والصفحة الخاصة بالمهرجان على الفيسبوك، خلال الفترة الممتدة من 21 جانفي إلى الفاتح من فيفري الجاري، حيث تناولت في محتواها مواضيع مختلفة، ليسجل مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي نقلة من حيث عدد الدول المشاركة التي بلغت 20 دولة، خلال دورته الحادية والعشرين، وكذلك من حيث عدد الأفلام البالغ خمسة وثلاثين عملا، مضيفا أن “المهرجان وبعد قرار تحويله إلى مهرجان صديق للبيئة سوف يعطي إضافة نوعية قوية للمشهد الثقافي الجزائري على وجه الخصوص، والصعيد الدولي عموما، لا سيما من خلال نشاط غرس الأشجار الذي باشرت جمعية فنون للترقية الثقافية لولاية عنابة فيه بالشراكة والتعاون مع محافظة الغابات لولاية عنابة، ضمن مبادرة “شجرة لكل فيلم”، الذي أسفر عن غرس ما لا يقل عن مائتي شجرة في محطته الشهرية الأولى، وبذلك يكون مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي أول مهرجان صديق للبيئة في الجزائر، علاوة عن كونه أول مهرجان شهري للفيلم القصير في الجزائر والوطن العربي وإفريقيا، وكذلك أطول تظاهرة سينماتوغرافية في تاريخ الجزائر.

الجزائري صادق بوربيع يفوز بمقعد في إدارة اتحاد الناشرين العرب

محمود بن شعبان

عقد اتحاد الناشرين العرب، قبل أيام، اجتماعًا للجمعية العمومية العادية، برئاسة الناشر المصري محمد رشاد. وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ستختتم فعالياته بعد يومين، حيث ناقش الاجتماع الذي حضره عدد كبير من الناشرين العرب تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن أعمال الدورة التاسعة (2019 – 2021)، إلى جانب إقرار الميزانية المالية، وإبراء ذمة مجلس إدارة الاتحاد، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة العاشرة التي سمتد من 2022 إلى 2024.

وأسفرت النتائج، بحسب البيان الصادر عن مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، عن فوز كل من السادة الصادق بو ربيع من الجزائر، محمد رشاد ووليد محمد مصطفى من مصر، سميرة حسين عاصي وبشار شبارو من لبنان، خالد جبر وسفيان الأشقر من الأردن، بكر محمد زيدان رمضان من فلسطين، عبد الرؤوف قدور ومحمد مصطفى السباعي من سوريا، أحمد السايغ من المغرب، عبد الكريم عبد الرحمان العقيل من السعودية، محمد عبد الجبار جعفر هادي من العراق، سلطان سعيد الحاتمي من الإمارات، محمد الصالح المعالج من تونس وسعود عبد العزيز منصور من الكويت.

هذا، وبناء على اجتماع الجمعية العمومية، تمّ عقد الجلسة الأولى لمجلس إدارة الدورة العاشرة (2022-2024) بمركز مصر للمعارض. وذلك لتوزيع المهام، حيث أسندت مهمة رئاسة الاتحاد ولجنة المعارض إلى الأستاذ محمد رشاد من مصر، فيما انتخب الجزائري الصادق بوربيع رئيسا للجنة النشر الرقمي والصوتي، واللبناني بشار شبارو أمينا عاما للاتحاد، والأردني خالد جير أمينا عاما مساعدا ورئيسا للجنة الملكية الفكرية، كما انتخب المصري وليد محمد مصطفى رئيسا للجنة العلاقات العربية، فيما عين الأستاذ بيار صايغ من لبنان كرئيس للجنة العلاقات الدولية.

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الكيان الصهيوني يوقع اتفاقا تعاونيا أمنيا مع البحرين

رياض. ب

وقعت دولة الاحتلال والبحرين اتفاقا للتعاون الأمني، الخميس، وهو أول اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة خليجية، وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس لهذه المملكة، مع تصاعد التوتر في المنطقة.

ووصل غانتس الأربعاء إلى المنامة في أول زيارة رسمية له إلى البحرين منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الطرفين عام 2020 بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات، في اتفاق تاريخي أعطى للكيانم الصهيوني. موطئ قدم غير مسبوق بالمنطقة الواقعة على مقربة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الصهيونية، في بيان إن مذكرة التفاهم ستعزز أي تعاون مستقبلي في مجالات المخابرات، والتعاون العسكري والصناعي وغير ذلك.

من جانبه، وصف مسؤول صهيوني اتفاق الخميس مع البحرين بأنه الأول من نوعه مع دولة من الحلفاء الجدد في الخليج. ونقلت وزارة الدفاع الصهيونية، عن غانتس قوله “بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات (أبراهام) أبرمنا اتفاقا دفاعيا مهما سيسهم في تعزيز أمن البلدين واستقرار المنطقة”. وأضافت الوزارة أن غانتس وقع على الوثيقة مع نظيره البحريني، وأجرى محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القصر الملكي.

وزار غانتس، الخميس، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وأجرى غانتس، وهو أوّل وزير دفاع صهيوني يزور البحرين، جولة على متن المدمّرة الأمريكية “يو إس إس كول” التي من المقرر أن تتجه إلى أبوظبي لمساعدة هذه الدولة الخليجية الحليفة في التصدي لهجمات الحوثيين.

ويقع مقر الأسطول الأمريكي قبالة مياه الخليج على بعد بضع مئات الكيلومترات من إيران، وعند منطقة بحرية تعبرها يوميا مئات الناقلات المحمّلة بالنفط، وقد شهدت السنوات الأخيرة هجمات ضد سفن اتُهمت طهران بالوقوف خلفها.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وهي مظلة للتنسيق العسكري بالشرق الأوسط انضمت إليها دولة الاحتلال العام الماضي.

وكتب غانتس على تويتر بعد زيارته للقاعدة البحرية الأمريكية “على خلفية تزايد التهديدات البحرية والجوية تزداد أهمية تعاوننا القوي عنها في أي وقت مضى”.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر، عقب جولة غانتس، إنّ زيارة المسؤول الصهيوني “تسلّط الضوء على أهمية العلاقة الإستراتيجية للأسطول الأمريكي الخامس الممتدة لعقود مع البحرين وتوسيع الشراكة مع إسرائيل”.

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عجوز في الثمانين تشنق نفسها في تبسة

ب. دريد

باشرت، نهار الجمعة، مصالح الأمن ببئر العاتر، بجنوب ولاية تبسة، تحقيقا في حادثة العثور على عجوز في العقد الثامن من العمر، مشنوقة ومعلقة بحبل بسقف بمنزلها العائلي، وقد تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، حيث تم فتح تحقيق أمني للوصول إلى حقيقة الحادثة التي تبقى كل الاحتمالات واردة بشأنها، رغم أن مصادر قالت إن السيدة الطيبة والمحبوبة من أهل المنطقة عانت من أمراض مستعصية في الفترة الأخيرة جعلتها تنعزل عن الناس وقد تكون سببا في إقدامها على الانتحار.

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مواطنون يحبطون عملية سطو على مجوهراتي

أحسن حراش

تمكن مواطنون بالبويرة من إحباط عملية سطو مست محلا مختصا في بيع المجوهرات وسط عاصمة الولاية، حيث أوقفوا السارق بمجرد خروجه من المحل هاربا ثم سلموه لعناصر الشرطة، وكان شارع لاسيتي واست بالبويرة يعج بالمارة زوالا، قبل أن يتفاجؤوا بكهل هارب بالطريق الرئيسي وشابين يصرخان وراءه، ليقفز أحد المارة على الشخص الهارب ويقوم بالإمساك به، حينها تجمع حوله المارة ليتبين بأن الشخص لص قام بسرقة لوحة تحمل عددا من الخواتم الذهبية من محل مجوهراتي بذات الشارع، ثم قاموا فيما بعد بتسليمه إلى عناصر الشرطة التي حضرت على الفور بعد إبلاغها بالحادثة واقتادت المشتبه فيه إلى مقرها، وسط إشادة بمن ساهم في إحباط عملية السطو وإنقاذ صاحب المحل بحس مدني على حد تعبير أحدهم.

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قطار يدهس شابا بعين الدفلى

م. المهداوي

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى زوال الخميس الفارط، حادث دهس قطار لشاب يبلغ من العمر نحو 18 سنة على مستوى حي “الزنادرة” بعاصمة ولاية عين الدفلى، على مستوى بالنقطة الكيلومترية 147، حيث صدم قطار لنقل المسافرين من نوع “كوراديا” يعمل على خط وهران-الجزائر العاصمة الشاب. الضحية حول إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا في ملابسات الحادثة، وذكرت الحماية المدنية أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها لهذه السنة في حوادث القطارات.