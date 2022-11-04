أخبار الجزائر ليوم الجمعة 04 نوفمبر 2022

حجز 40 قنطار من الدجاج غير صالح للاستهلاك في مذبح سري بالبويرة، تفكيك عصابة مخدرات وحجز 80 كلغ من "الكيف" بميلة

لقاح الحيوانات الأليفة مطلوب

دعا المفتش البيطري، نجيب دحمان، إلى ضرورة تلقيح الحيوانات الأليفة، على الأقل خلال الثلاثة أشهر الأولى لتربيتها في المنازل، مع تخصيص دفتر صحي لها، وذلك لتفادي عدوى أمراض قد تنقلها إلى الإنسان، مثل السعار الداء الخطير الطي ينتقل إلى الإنسان ويصيب الجهاز العصبي، وهو فيروس ينتقل من القطط والكلاب خاصة إلى البشر.

ويوجد، حسبه، أيضا داء المقوسات الذي ينتقل من القطط للإنسان، ومرض خدش القطة المسبب لعدوى بكتيرية من خلال خدشها للأطفال أو عضها لهم، إضفافة للمرض المعروف بـ “الببغائي”، وهو مرض ينتقل من الطيور مثل الببغاء والدجاج والديوك الرومية، كما حذر من عدوى “السالمونيا” وهي بكتيريا أيضا، تعيش في الكثير من الحيوانات الأليفة، وعدوى فطرية تصيب الجلد تنتقل من القطط والكلاب، تسمى “القوباء الحلقية”، تكون في شكل بقع دائرية خالية من الشعر عند الحيوان.

وأوضح البيطري، دحمان نجيب، أن لقاح الحيوانات التي يتم تربيتها في المنازل، تجنب عدوى الكثير من الأمراض خاصة إذا كان القط أو الكلب يخرج من محيط تربيته ويختلط بالحيوانات المتشردة، والتي تجوب المزابل، وأماكن انتشار أخرى مصابة بالفيروسات والبكتيريا.

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التماس 7 سنوات حبسا نافذا لرجل أعمال بتهمة تهريب باخرة “إمدغاسن”

مريم. ز

التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، الخميس، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق رجل الأعمال المدعو “ح.م” على خلفية قيامه بتهريب باخرة امدغاسن إلى فرنسا.

ملابسات قضية الحال حسب ما ناقشته هيأة المحكمة بالجلسة العلنية أول أمس، تتعلق بعملية تحويل باخرة المسماة “إمدغاسن” إلى فرنسا بطريقة مشبوهة، رغم أنها كانت محل تحقيقات أمنية بعد حجز الباخرة بأمر قضائي.

وقد وجهت أصابع الاتهام للمدعو “ح.م” بعد الاشتباه في تورطه بعملية تهريب الباخرة المقدر ثمنها بـ18 مليون دولار أمريكي إلى فرنسا بموجب عقد كراء صوري قصد التصرف فيها بكل حرية، لتقع محل حجز قضائي في ميناء أجنبي، وقام المتهم لاحقا برفع دعوى قضائية على مستوى القضاء الفرنسي بعد مصادرتها شهر نوفمبر سنة 2020، وهي مملوكة لعرباوي حسان، الا أن العدالة الجزائرية تدخلت وقامت باسترجاعها شهر مارس بعد ما أثبتت التحريات الأمنية أن الباخرة من عائدات إجرامية وأنها محل حكم نهائي بالمصادرة.

المتهم مثل أمام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، لمواجهة تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال، حيث أنكر التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا، وكشف أنه لم يكن على علم أن الباخرة محجوزة بموجب أمر قضائي، كما نفى أي صلة أو علاقة تربطه بعائلة رجل الأعمال “عرباوي حسان”، مضيفا أنه لم يقم بتبييض الأموال، نافيا تورطه في شبهة الفساد وإنشاء شركات وهمية لتهريبها كما سبق وأن ذكر بمحاضر التحقيق.

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توقيف 29 شخصا وحجز مهلوسات وأسلحة بيضاء بوهران

ق. و

أسفرت عمليات مداهمة لأوكار الجريمة، قامت بها مصالح أمن ولاية وهران بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني عن توقيف 29 شخصا وحجز 257 قرص مهلوس والعديد من الأسلحة البيضاء المحظورة، حسبما علم الجمعة من خلية الإعلام واتصال لهذا السلك الأمني. وفي إطار مكافحة الجريمة قامت مصالح أمن دائرة بئر الجير في عمليات مداهمة مشتركة مع الدرك الوطني مست الأحياء والنقاط المشبوهة التابعة لإقليم الاختصاص بإخضاع 494 شخص لفحص الهوية، حيث تم توقيف من بينهم 12 شخصا محل أحكام قضائية و17 شخصا بحوزتهم كميات من المخدرات.

وقد تم خلال هذه العملية مراقبة 215 مركبة، تم حجز خلالها 257 قرص مهلوس و29 سلاحا أبيض محظورا من مختلف الأنواع والأحجام وبندقية صيد بحري ومسدس صاعق كهربائي وغيرها، وفقا لذات المصدر.

كما تم حجز مبلغ مالي يفوق 310.000 دج ومبلغ من العملة الصعبة خلال هذه العملية التي تم خلالها أيضا تحويل خمس دراجات نارية إلى المحشر. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد الموقوفين سيحالون بموجبها على العدالة، حسبما تمت الإشارة له. وقد تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية خلال العملية بغرض تعزيز وفرض التواجد الميداني الأمني خدمة للمواطن وحفاظا على أمنه وسلامته.

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توقيف عصابة لتنظيم الهجرة غير الشرعية بمستغانم

تمكنت قوات الأمن الحضري الخارجي لبلدية بن عبد المالك رمضان (أمن ولاية مستغانم) من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف شخصين، حسبما علم الجمعة، من هذا السلك الأمني. وأوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة أن العملية جاءت بناء على معلومات أمنية وردت إلى المصلحة تفيد بوجود معدات خاصة بالإبحار بأحد مساكن المشتبه فيهما اللذين يبلغان من العمر 37 و40 سنة وينحدران من بلدية بن عبد المالك رمضان الساحلية.

وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، وضعت الضبطية القضائية خطة أمنية محكمة وداهمت المسكن المشتبه فيه، يضيف البيان. وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الأول وضبط معدات معدنية وخشبية (صفائح وقضبان) تستخدم كقاعدة صلبة للقارب المطاطي المخصص للإبحار السري ومضختين هوائيتين وخزان بلاستيكي فارغ خاص بالوقود.

وبينت التحقيقات أن المشتبه فيه الأول بالتعاون مع المشتبه فيه الثاني الذي سلم نفسه لمصالح الشرطة لاحقا كانا بصدد الإعداد لعملية هجرة غير شرعية انطلاقا من أحد شواطئ بلدية بن عبد المالك رمضان، يضيف المصدر ذاته. وقامت مصالح الشرطة بإنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الاثنين وسيتم تقديمهما أمام نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي علي، كما أشير إليه.

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حجز 367 ألف قرص من المؤثرات العقلية بالوادي

ب. ن

تمكنت مصالح الأمن المشتركة (الشرطة، الدرك الوطني) بولاية الوادي بالتنسيق مع مصالح الجمارك من حجز 367500 قرص من المؤثرات العقلية حسب بيان لذات المصالح الأمني .وجاءت عملية الحجز عقب استغلال العناصر الأمنية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني وأمن دائرة الرباح التي تبعد 10 كلم جنوب عاصمة الولاية لمعلومات مفادها وجود تحركات مشبوهة لشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال نقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بغرض ترويجها كما ذكر البيان الصادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وهي المعطيات التي دفعت بذات المصالح الأمنية المشتركة بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك إلى إعداد خطة عمل محكمة مسندة بعمل ميداني واستعلاماتي بالتنسيق مع كافة أفراد ذات المصالح الأمنية تمثلت أساسا في تكثيف إجراءات البحث والتحري بغرض إحباط هذه العملية وحجز الشحنة.

وتم خلال تنفيذ هذه الخطة الأمنية المسطرة تحديد هوية عناصر الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث من العمر تم القبض على شخصين ولايزال البحث جاريا عن الأربعة أشخاص المتبقين وحجز أربع مركبات كانت تستعمل في عمليتي النقل والترويج وبعد تحرير محضر سماع لدى الضبطية القضائية للموقوفين الاثنين تم إعداد ملف أمني تم تقديمه إلى محكمة الاختصاص التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.

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شبكات نصب تنتشر عبر الترامواي والحافلات بوهران

سيد احمد فلاحي

تباشر مصالح الأمن تحقيقاتها بخصوص مجموعات من القصر والبالغين، الذين اتخذوا من محطات الركاب سواء بالحافلات، سيارات الأجرة، أو حتى الترامواي، مكانا لاصطياد الضحايا وابتزازهم تحت غطاء جمعيات خيرية أو مجموعات تطوعية، من أجل جمع المال بطرق ملتوية، والنهاية تكون مجرد تمثيلية بغية الحصول على أموال يتم اقتسامها بين أفراد تلك الجماعات، وقد تنوعت طرق الاحتيال لكن الهدف واحد هو الظفر بغنائم المحسنين .

وتمت مباشرة التحقيقات بعد توالي شكاوى رواد وسائل النقل، حتى أن هناك من أقدم على تصوير تحركاتهم داخل الترامواي، وكيف يقومون بجمع المال من الركاب بطرق احتيالية تطغى عليها الكلمات والشعارات الرنانة التي يستعطفون بها الناس، مثل أنقدوا عائلات لم تتناول وجبة كاملة منذ يومين، أو ساعدوا للحصول على حليب الرضع لصغار يقتاتون على حليب الأكياس الخالي من الفيتامينات، بل أن هناك من راح أبعد من ذلك، حين عمد إلى تغليف ساقه بضمادات مدعيا أنه تعرض لحادث مرور وأجريت له عملية جراحية، في حين وثقت كاميرات المراقبة تحركاته قبل ركوبه الحافلات وهو بكامل صحته وعافيته.

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حجز 40 قنطار من الدجاج غير صالح للاستهلاك في مذبح سري بالبويرة

فاطمة عكوش

تم الخميس حجز كمية تقدر بأكثر من 40 قنطار من الدجاج بمذبح ينشط بدون وثائق رسمية.

وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فان عملية الحجز كانت خلال عملية مشتركة بين مصالح مديرية التجارة والمصالح الفلاحية، وهذا بعد أن تم مراقبة مذبح ينشط دون وثائق، أين تم حجز كميات كبيرة من الدجاج تصل إلى 40 قنطار غير صالحة للاستهلاك، حيث تم التنسيق مع السلطات المحلية من أجل استكمال الإجراءات مع كل من المصالح الأمنية ورئيس دائرة عين بسام والبلدية.

.. إيداع صاحب ورشة لصناعة التوابل الحبس

تم الخميس وضع رهن الحبس صاحب ورشة سرية مختصة في صناعة التوابل بولاية البويرة.

وحسب المصدر الذي أورد الخبر للشروق، فان عملية مداهمة ورشة سرية لصناعة التوابل تمت من طرف مصالح الدرك الوطني، وخلال العملية النوعية تم حجز كمية هامة من السلع تستعمل في صناعة التوابل ينشط صاحبها بطريقة غير شرعية، ومن جهة أخرى تم إيداع مرتكبيها الحبس، في انتظار امتثاله أمام العدالة.

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توقيف مجرم يحترف السرقة باستعمال أسلحة بيضاء ببجاية

توفيق. ب

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف مجرم مسبوق قضائي يبلغ من العمر 19 سنة يحترف السرقة بالعنف والاعتداء بأسلحة بيضاء.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى شخص يبلغ من العمر 51 سنة تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 8000 دج متبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال سكين على مستوى شارع القمم بأعمريو ببجاية من طرف شخص يجهل هويته.

مصالح الشرطة فور تسجيل الشكوى واستنادا إلى الأوصاف والمعلومات التي صرح بها الضحية عن الفاعل باشرت بتكثيف الأبحاث والتحريات، أين أفضت هذه الأبحاث إلى تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بحي أعمريو، هذا الأخير تبين بأنه معروف لدى مصالح الشرطة بقضايا السرقة المختلفة، وقد تمكن الضحية من التعرف عليه بمجرد مشاهدته.

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

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تفكيك عصابة مخدرات وحجز 80 كلغ من “الكيف” بميلة

نسيم. ع

حجزت فرقة البحث والتحري وفرقة قمع الإجرام لولاية ميلة، أكثر من 80 كلغ من الكيف المعالج، الأسبوع الفارط، حيث تعتبر أكبر كمية تحجزها عناصر الأمن بولاية ميلة، منذ سنوات، وتأتي العملية في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وحسب مصادر أمنية للشروق اليومي فإن العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها وجود شبكة إجرامية تختص بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة ميلة وما جاورها.

وعلى الفور، تحركت المصالح الأمنية بسرعة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا ووضعت خطة ميدانية محكمة بتشكيل أمني محترف مكّن مصالح فرقة البحث والتدخل بمعية فرقة قمع الإجرام من تفكيك أفراد الشبكة المتكونة من 13 شخصا من بينهم 03 نساء تتراوح أعمارهم بين 24 و61 سنة وسط مدينة ميلة.

العملية، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها بـ80.5 كلغ، 124 وحدة من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء محظورة ، منظار ليلي، 4 مركبات سياحية، ودراجة نارية من الحجم الكبير تستعمل في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مجموعة حلي من المعدن الأصفر والأبيض بقيمة تقدر بنحو 1.4 مليـار سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ101000 دج، مبلغ مالي من العملة التونسية قدر بـ520 دينار، مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ103 أورو، إضافة إلى بطاقة دفع أجنبية (باي سيرا).

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم، أول أمس، أمام وكيل الجمهورية المختص لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن جرم تهريب وحيازة ونقل و خزين وإخفاء مخدرات من نوع “القنب الهندي” قصد عرضها ووضعها للبيع في إطار شبكة إجرامية منظمة، المشاركة وعدم تبليغ السلطات المختصة عن جنايات وجنح يعلم بوقوعها، حيازة المؤثرات العقلية، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض عائدات إجرامية، للنظر في قضيتهم لاحقا.

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5 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بسكيكدة

ف. ن

أصيب، مساء الخميس، 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين مركبتين سياحيتين على مستوى الطريق السيار شرق-غرب

وتحديدا بالمكان المسمى الصيافة ببلدية الحروش (ولاية سكيكدة)، حسبما علم من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية. وأكدت المكلفة بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، الملازم أول إيمان مرواني، بأن فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحروش قد

تدخلت لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين مركبتين سياحيتين على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. وأوضح ذات المصدر بأن الحادث خلّف إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و34 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان ونقلهم إلى مستشفى الحروش. وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بمستغانم

ع. إ

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف

سبعة أشخاص، حسبما استفيد الخميس، لدى ذات السلك الأمني. وأوضح قائد كتيبة الدرك الوطني لبلدية سيدي علي الرائد سيري الطيب لوأج أن

العملية تمت بعد معالجة معلومات تخص ثماني ضحايا هلكوا غرقا ولفظتهم أمواج البحر الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم للهجرة غير الشرعية. وأسفرت هذه العملية عن توقيف 7 أشخاص من بينهم امرأة متورطين في تدبير رحلات الإبحار السري وحجز مسجل كاميرات مراقبة وسيارتين و4 هواتف نقالة كان يستعملها أفراد هذه الجماعة الإجرامية المنظمة للاتصال والنقل، يضيف الرائد سيري. وسيتم تقديم الموقوفين السبعة أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي علي فور الانتهاء من التحقيقات، كما أشار إليه ذات المصدر.

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حريق بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل

فيصل. ن

تمكن عناصر الحماية المدنية بجيجل من إخماد حريق نشب بقبو توجد به معدات قديمة بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية بدون تسجيل أي خسائر بشرية، حسب ما علم الخميس من مصالح ذات السلك النظامي. وأوضح رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية بالولاية، الرائد صالح لعرج لوأج أن عناصر الحماية المدنية قد تدخلوا في حدود السابعة والنصف من مساء الخميس لأجل إطفاء حريق شب بقبو بمستشفى محمد الصديق بن يحيى.

وأضاف أن عناصر الحماية المدنية “قد تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده نهائيا من دون تسجيل اي خسائر بشرية”، مشيرا إلى أن النيران قد مست بعض الأفرشة القديمة المتواجدة بالمخزن ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف بالمكان.

ونشرت إدارة مستشفى محمد الصديق بن يحيى على صفحتها الرسمية في الفايسبوك بيانا جاء فيه: “تم الخميس في حدود السابعة والنصف مساء تسجيل حريق بقبو المستشفى، وعليه نطمئن ساكنة الولاية أنه تم إخماده نهائيا ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية واقتصر الأمر على احتراق بعض لأفرشة”. تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية المختصة قد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق بدقة.

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قتيلان وستة جرحى في حادث مرور بميلة

نسيم. ع

شهدت بلدية وادي العثمانية التابع لولاية ميلة،على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب، بالنقطة الكيلومترية 155 اتجاه سطيف، في شطره المار، بإقليم بلدية وادي العثمانية جنوب الولاية أول أمس، حادث مرور أودى بحياة شخصين، الأول طفل متمدرس في الثانية متوسط يبلغ من العمر 12 سنة، والثاني رجل في الثانية والستين من العمر، وأصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و60 سنة، حولوا من طرف أعوان الحماية المدنية للمصالح الطبية لتلقي العلاج اللازم، وهذا إثر حادث اصطدام تسلسلي ما بين 3 سيارات سياحية الأولى والثانية من نوع “بيجو بارتنار” والثالثة من نوع “سيات ايبيزا”، وشاحنة مقطورة، الضحيتان المتوفيين لفظا أنفاسهما، لحظات بعد وصولهما لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة بوخشم بوادي العثمانية، ليحوّلا مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث الأليم.

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37 خطّاطا في الورشة الوطنية السابعة عشرة للخط العربي بالمدية

ب. عبد الرّحيم

عرفت الطبعة السابعة عشرة للورشة الوطنية للخط العربي التي دارت فعالياتها بدار الثقافة حسن الحسني بالمدية مشاركة 37 خطاطا قدموا من 22 ولاية جزائرية، تنافسوا طيلة يومين على 24 جائزة، في مختلف أنواع الخطوط. كما تخللت أيام الورشة الثلاثة ورشات تقويمية يؤطرها خطاطون وطنيون وعالميون.

وكان ضيف شرف الطبعة الخطاط السوري عاطف دلّة. كما كانت الطبعة فرصة للاحتكاك والتعارف وتبادل أسرار الخط العربي بأنواعه.

وأشرف والي المدية، جهيد موس، على الحفل الختامي للورشة بمعية مختلف السلطات الولائية والأمنية، أين تم تسليم 15 جائزة على الفائزين وذلك من أصل 24 جائزة مرصودة، فيما حجبت 9 جوائز لعدم توفر العمل الراقي الذي تستحقّه هذه الأخيرة.

وكشف رئيس جمعية الرّاقم صاحبة الورشة ومنظّمتها أنّ المدية قد حظيت مؤخرا بترسيم المهرجان الدولي للخط العربي بالمدية، في انتظار تعيين محافظه في الأيام القليلة القادمة. وذلك بعد أن كان المهرجان الدولي للخط حكرا على العاصمة لسنوات وجال في ولايتي قسنطينة مرة وتلمسان مرّة، ليستقرّ بعاصمة الخط العربي المدية، على اعتبار أنّ الأسماء الوازنة في المجال دوليا ووطنيا غالبيتها من المدية.. كما أنّ عدد خطاطي المدية المحترفين يفوق نظراءهم في بقية ولايات الوطن، وهو ما مكنها من افتكاك المهرجان الدولي للخط وكذا لقب عاصمة الخط العربي.

وستحتضن عاصمة التيطري المهرجان الدولي للخط العربي بين 11 و15 ديسمبر القادم. وذلك في طبعته الـ18، ليستقرّ بها في باقي الطبعات القادمة بعد أن تمّ ترسيمه. وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الراقم فتحت التسجيلات تحسبا لهذا المهرجان، على أن يتم اختيار 30 خطاطا من الجزائر و14 خطاطا من مختلف الدول لخوض غمار مسابقة المهرجان ونيل جوائزه

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سقوط أوراق القيم النبيلة في خريف الإنسانية

عبد القادر بوشريف

انتصر، الخميس، العرض الشرفي لمسرحية “الحب المجنون” لجبروت المادة، وكان على كل ما يرمز للفضيلة أن ينتهي به الأمر إلى الاندثار والتلاشي. وقد بدا عبد العظيم رحوي مخرج العرض صارما منذ البداية، إن لم نقل ناقما على كل ما هو مادي، وقد تواطأ معه عرباوي رفيق عبر سينوغرافيا تكاد تفتقر للعديد من مكوناته، إضاءة خافتة، ظلام دامس، كرسي، شجرة، جريدة وملابس غارقة في سوادها، إذا ما استثنينا شخصية الراوي، فكل شيء كان مهيئا منذ رفع الستار على العرض، على أن هنالك شيئا ما تخفيه ملامح الممثلين، إيحاءاتهم، قبل أن ينكشف كل شيء عبر ما تضمنه النص المسرحي، وأبدع في إيصاله الممثلون فوق الخشبة، واتضح أن النص المسرحي مارس تأثيره منذ الوهلة الأولى، ليس فقط على المخرج، وإنما أيضا على الممثلين، بما في ذلك السينوغرافيا، وكان على الجميع مسايرته منذ البداية والامتثال إلى خطابه، فتقلصت خيارات المخرج ولم تترك له قوة النص أي مناورة لمقاومة ما سينتهي إليه العرض الذي أثمرت فيه “بذور” كل ما هو مادي، وكأننا نعيش آخر اللحظات لتساقط أوراق القيم النبيلة في خريف الإنسانية، عبر نص مسرحي، يروي قصة حب بين آمال الفتاة التي رمتها ظروفها الاجتماعية لتجد نفسها ضائعة في شوارع لا ترحم، وكريم هذا الشاب الذي فضل الإيمان والاعتقاد في مواهبه الفنية على حساب حياة الترف والبذخ، التي كانت تنعم فيها عائلته الثرية، مفضلا الحرية وثائرا على كل ما له علاقة بالطبقية التي أسست لها البورجوازية المقيتة، مراهنا في أحاسيسه ومشاعره وأحلامه، قبل أن ترتطم هذه الأحلام على صخرة واقع لعين، لا يؤمن بالقيمة الإنسانية، ليجد نفسه في معركة مع ضميره بعدما خسر كل شيء، ووجد نفسه متهما بقتل “آمال”، التي عرفت كيف تجسدها الممثلة بلموري سمية، وإن كان موت “آمال” موتا رمزيا، موت للحلم، فقد كان نفس المصير ينتظر العاشق الذي وجد نفسه أسير ضميره الذي لم يرحمه.

العرض الذي كان مثقلا برمزيات تستمد وجودها من ثنائية الصراع، بين الذات والمادة، بين الخير والشر، بين قوى الظلام وقوى الحياة، عبر قصة بسيطة، عرف كيف يجسدها المخرج عبد العظيم بإحكام، عبر مسرحية الحب المجنون، للتعاونية الثقافية رفقاء المسرح لمدينة ندرومة، التي عرفت حضورا لافتا للجمهور من محبي الركح المسرحي في عرضها الأول، بقاعة العرض بدار الثقافة تلمسان.

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8 عروض مسرحية من عدة ولايات ويوم دراسي بجامعة باتنة

طاهر حليسي

انطلقت، الخميس، بدار الثقافة بباتنة فعاليات الدورة الثانية عشرة، للمهرجان الوطني الثقافي للمسرح الأمازيغي، برعاية وزارة الثقافة وولاية باتنة بمشاركة ثماني فرق مسرحية تنتمي للمسارح الجهوية والتعاونيات الخاصة من ولايات مختلفة، التي فسح لها المجال المهني في السنوات الأخيرة.

واستهلت ليلة رفع الستارة بعرض شرفي تحت عنوان “أندروينا” للمسرح الجهوي لولاية أم البواقي، في انتظار عرض المسرحيات المتنافسة بين أيام 4 إلى 11 نوفمبر الجاري، واستقبلت لجنة الانتقاء 95 عملا من مختلف الولايات قبل أن تعتمد ثمانية أعمال مسرحية، هي: “أسدرفف” للتعاونية الثقافية ماشاهو إفرحونن لولاية تيزي وزو، و”العفيفث غر إيسخسيين”، أو حريق لدى المطافئ، للتعاونية الثقافية اللمسة لولاية باتنة، وكاستينغ للمسرح الجهوي بباتنة، و”أوبيو” للتعاونية الثقافية ثاغرا أقبو لولاية بجاية، و”الإشراق” لجمعية ثالغيت نازجر للمسرح إيمولا إيليزي لولاية جانت، و”ثناكن” للتعاونية الثقافية ثاقربوست لولاية البويرة، و”زوزة حنيني” للمسرح الجهوي لولاية تيزي وزو. و”نزول المطر” لجمعية الواحة للفنون بلدة عمر لولاية ورقلة.

وخصص المهرجان الذي تواجهه صعوبات مادية خانقة، يوما دراسيا بجامعة باتنة واحد، تحت عنوان “الأدب والفنون الأمازيغية: رؤية جديدة”، بدل تنظيم ورشات مواكبة المهرجانات كما هو متعارف عليه، والأسباب مادية بحتة، كما شرحها سليم سوهالي المحافظ الوطني للمهرجان، ما فوتت فرصة التطور إلى الأمام في ظل غياب الحضانة المالية للخواص، أو عدم على “السبونسورينغ” خارج نطاق ميزانية الدولة المحدودة التي قد لا تتعدى 500 مليون سنتيم، ما يدفع للتفكير في إنشاء دائرة لوجستية التمويل في المحافظة تشتغل على مدار العام لحشد المال الخاص وفقا لما تسمح به قوانين الجمهورية.

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في الذكرى 29 لرحيله.. الباهية تتذكر العملاق أحمد وهبي

زهية / واج

نظمت جمعية “علياء”، لصاحبتها الإعلامية علياء بوخاري، حفلا فنيا، إحياء للذكرى 29 لرحيل عندليب الأغنية الوهرانية، الراحل أحمد وهبي، بحضور كوكبة من الفنانين ونجوم الأغنية الوهرانية الأصيلة، على غرار النجمة حورية بابا وهواري مصابيح وسيد أحمد قطاي ومعطي الحاج، بقيادة المايسترو الباي بكاي. الحفل احتضنه المعهد البلدي الموسيقي الذي يحمل اسم الراحل بوهران.

وأدى المشاركون أغاني للفنان أحمد وهبي، وأخرى في الطابع الوهراني الأصيل، تحت عزف جوق بقيادة المايسترو الباي بكاي. كما قدم الشاعر الشعبي كريم عطلي قصيدة بالمناسبة، ذكر فيها بخصال المرحوم الفنان الوطني الأصيل، الذي شارك في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي.

وقد عبر عدد من أفراد عائلة أحمد وهبي، الذين استلموا بالمناسبة هدايا تذكارية، عن سعادتهم بتكريم المرحوم الذي توفي يوم 28 أكتوبر 1993، وتمنوا تكرار هذه المبادرة مستقبلا خدمة للأغنية الوهرانية.

وأبرزت رئيسة جمعية “علياء” الخيرية، بخاري علياء، أن “هذا التكريم يعد اعترافا بما قدمه الفنان أحمد وهبي لوهران والجزائر، وتمثيلها في العديد من المحافل”، مشيرة إلى أن “المبادرة ستتبعها مبادرات أخرى مستقبلا لتكريم فنانين آخرين من أبناء مدينة وهران، ممن ساهموا في ترقية الأغنية الجزائرية عامة والأغنية الوهرانية خاصة، منهم الفنان الكبير الراحل بلاوي الهواري والفنان رحال الزبير وغيرهما”.

ومن جهته، أثنى الفنان بارودي بخدة، الذي كان ضيف شرف الحفل بمبادرة الجمعية، بتذكر أحد أعمدة الأغنية الجزائرية، داعيا إلى دعم مثل هذه المبادرات التي “تساهم في نشر الفن الراقي وسط المجتمع”.

كما ذكرت الفنانة حورية بابا أن الراحل أحمد وهبي “يعد أحد عمالقة الفن الجزائري وأستاذ جيل كامل من الفنانين”.

واعتبر المغني والملحن ميصابيح الهواري مبادرة تكريم الفنان أحمد وهبي “اعترافا بالدور الكبير الذي قام به في تكوين مجموعة كبيرة من الفنانين على الأداء الفني الراقي”.

ويعتبر أحمد وهبي واحد من عمالقة الزمن الجميل للفن الأصيل، واسمه أحمد دريش التيجاني، ولد عام 1921،

بمرسيليا في فرنسا، من أب جزائري وأم فرنسية من أصول إيطالية، نشأ يتيما في أزقة الحي العتيق بوهران، ألفت أذنه أصوات المآذن التي أكسبته أذنا موسيقية حساسة تجاه الأنغام الهادئة والجميلة. بدأ مشواره الفني من الفرق الكشفية، حيث كان يؤدي الأناشيد الوطنية، قبل أن يولع بأداء قصائد الملحون.

كان عضوا في فرقة بلاوي الهواري، كما احتك بعبد القادر الخالدي، وأصبح كاتب كلماته، انتقل بعدها إلى فرنسا للدراسة في معهد الموسيقى، سنة 1947.

يعتبر أحمد وهبي عبقرية فنية متكاملة، صوتا وأداء وكلمات، ترك تراثا فنيا غنيا وثريا لا يزال خالدا في سجل الأغنية الوهرانية الأصيلة، على غرار “شهلة لعيون”، “سرج يا فارس اللطام” و”ما أطول ذا الليل كي طوال”، و”يامينة”، و”يا طويل الرڤبة”، و”علاش تلوموني”. رحل وهبي عام 1993 بعد مشوار حافل، تاركا خزانا فنيا لا يزال المطربون والفنانون إلى اليوم يتنافسون عليه.

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وفاة طفل بعد سقوطه في إناء ماء ساخن

طارق. م

لفظ فجر الجمعة، الطفل علاق أيوب الذي لم يتجاوز من عمره سنتين، أنفاسه الأخيرة، بمصلحة الإنعاش الطبي، بمصلحة طب الحروق بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة، متأثرا بإصابته البليغة، التي تعرض لها إثر سقوطه أول أمس الخميس، داخل إناء للماء الساخن، داخل منزله العائلي بششار، في غفلة من عائلته، حيث تم نقل الطفل لحظتها نحو مصلحة الاستعجالات الطبية، الشاذلي بن جديد، بششار، أين أمر أطباء مصلحة الاستعجالات الطبية بضرورة تحويله إلى مصلحة معالجة الحروق بالمستشفى الجامعي بن فليس بباتنة، نظرا لخطورة الإصابات والحروق التي تعرض لها في أنحاء مختلفة من الجسم، أين فارق فجر أمس الجمعة الحياة، متأثرا بإصاباته، وسط صدمة كبيرة لأهله وذويه، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف الحادثة الأليمة.

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المناضل الصادق هجرس في ذمة الله

ق. و

انتقل إلى رحمة الله المناضل الصادق هجرس عن عمر يناهز 94 سنة، بعد مسار طويل في النضال الوطني بدءا بالتحاقه بحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 1944 وإشرافه على فوج زمن الكشافة، قبل الانضمام إلى الحزب الشيوعي الجزائري سنة 1949، وهو أحد محرري كتاب “الجزائر الحرة ستعيش” رفقة مناضلين آخرين تحت اسم مستعار “ايدير الوطني”. تم تعيينه في قيادة الحزب رفقة بشير الحاج علي.

بعد اندلاع الثورة تفاوض مع جبهة التحرير الوطني عبان رمضان وبن يوسف بن خدة حول انضمام أعضاء “مكافحي الحرية” التابعين للحزب الشيوعي الجزائري إلى فرق جيش التحرير الوطني وتسليم شحنة السلاح التي هربها الضابط الفرنسي هنري مايو من ثكنته والتحاقه بالجبل للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. ترأس بعد الاستقلال حزب الطليعة الاشتراكية منذ تأسيسه في 1966 وعاش في السرية إلى غاية 1988، ليترأس الحزب خلال الانفتاح وفي سنة 1991 انسحب من الحزب.

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اكتشاف موقع أثري “نوميدي” في قلعة بوصبع بقالمة

نادية طلحي

كشفت عملية البحث والتنقيب عن المدينة الأثرية الرومانية المتواجدة بحي عاتي الهادي ببلدية قلعة بوصبع بولاية قالمة، عن اكتشاف موقع أثري جد هام مع العثور على مواد طبيعية وجدت جنبا إلى جنب مع أدوات ومصنوعات تعود إلى الحقبة النوميدية.

الموقع الأثري تم اكتشافه من طرف فريق علمي من الباحثين القادمين من المركز الوطني للبحث في علم الآثار التابع لوزارة الثقافة، والذين شرعوا في أشغال البحث والتنقيب عن المدينة الأثرية الرومانية منذ الثامن عشر من شهر أكتوبر المنقضي، بحي عاتي الهادي ببلدية قلعة بوصبع، لتمتد بعدها أشغال البحث إلى أرض فلاحية مجاورة تقع بشرق بلدية قلعة بوصبع، وتحديدا بالمكان المسمى الباقيطات، أين تم العثور على موقع أثري يعود إلى الحقبة النوميدية، به مجموعة من القطع الأثرية التي تم تسليمها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قلعة بوصبع للاحتفاظ بها، فيما فتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا في القضية تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة حسب ما ذكره بيان الدرك الوطني.

وكانت بلدية قلعة بوصبع قد شهدت مطلع سنة 2021، اكتشاف موقع أثري يعود للحقبة البونية يحتوي على خمس ناقشات جنائزية، تعود للحقبة البونية أي ما قبل العهد الروماني.

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وفاة شاب في حادث مرور بالجلفة

نورين. ع

وقع الخميس، حادث سير تمثل في اصطدام بين سيارتين من نوع سيمبول وشيفروليه، على الطريق الولائي رقم 108 تجاه بلدية فيض البطمة جنوب الجلفة، وأكدت مصادر الشروق ان الحادث تسبب في شاب يبلغ من العمر 28 سنة واصابة 06 اشخاص بإصابات مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين 05 سنوات و41 سنة، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية من طرف مصالح الحماية المدنية وتحويلهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بالجلفة، فيما تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.