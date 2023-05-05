أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 ماي 2023

اكتشاف محاصيل مسقية بمياه الصرف، كلاب ضالة تبيد قطيع ماشية

اكتشاف محاصيل مسقية بمياه الصرف في بسكرة

م. ع

أوقف الخميس، عناصر فرقة البحث والتحري، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، أربعة فلاحين، اتهموا بسقي أراضيهم الفلاحية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، انطلاقا من مجمعات تم تصميمها لتجميع هذه المياه وتحويلها بطريقة تقليدية، واستغلالها للسقي على مستوى منطقة المسيد ببلدية بسكرة، وجرى التفطن لهذا التصرف المضر بالصحة العمومية والبيئة والنشاط الزراعي، اثر ورود معلومات حول القضية، فقام الدرك بتمشيط الأراضي على مساحة 5 هكتارات، أين تبين وجود مساحات تسقى بالمياه القذرة منها مثمرة ونخيل ومحاصيل زراعية مختلفة. وسمحت العملية بتوقيف أربعة أشخاص متفاوتي الأعمار. وقامت الجهات المختصة، بإتلاف المحصول المسقي بالمياه المستعملة. وفي ذات السياق دعت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة كل المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه التصرفات الخطيرة والمضرة بصحة المواطن.

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مقتل شاب في حادث سير بجيجل

ق. م

قتل الخميس شاب في الثلاثينيات من العمر بعدما دهسه قطار بمنطقة الكيلومتر الثالث بالمدخل الشرقي لولاية جيجل، حسب ما ورد في بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وجاء في البيان أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل تدخلت اليوم الخميس بمنطقة الكيلومتر الثالث ببلدية جيجل إثر حادث صدم قطار لنقل المسافرين يعمل على خط جيجل-قسنطينة لشخص أرداه قتيلا على خط السكة الحديدية.

وأضاف أن الضحية المتوفى من جنس ذكر و مختل عقليا، مشيرا إلى أنه بعد إتمام كافة الإجراءات تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية. من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث، مثلما تمت الإشارة إليه.

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شاحنة تقتل طفلا بغليزان

ن. بلقاسم

لقي الطفل محمد كفيف، البالغ من العمر 8 سنوات مصرعه في حادث مرور وقع صبيحة الخميس الماضي، على الساعة الثامنة و10 دقائق، أمام مدرسة قرية الملح التابعة لبلدية وادي الجمعة في ولاية غليزان، وتمثل هذا الحادث في تعرض الضحية الذي كان على متن دراجة هوائية للدهس من طرف شاحنة محملة بقارورات غاز البوتان، حيث تم نقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدمات جيلالي اليابس بوادي الجمعة، من قبل أحد المواطنين قبل وصول النجدة التابعة للحماية المدنية، وفتح تحقيق في الحادث من قبل المصالح الأمنية. ويعد هذا ثاني حادث يقع في أقل من 48 ساعة، بعد الأول الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، أين لقي شخص مصرعه في حادث مرور، تمثل في اصطدام شاحنة صغيرة بشخص يبلغ من العمر 60 سنة، كان على متن دراجة هوائية بالطريق الوطني رقم 90 بدوار البقاليش التابع لبلدية القطار بمازونة في ولاية غليزان، أين توفي الضحية في عين المكان متأثرا بإصابة بليغة على مستوى الرأس.

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موالون مرعوبون يطالبون بتدخل السلطات

كلاب ضالة تبيد قطيع ماشية بالنعامة

محمدي. ع

طالب مربو المواشي بإقليم بلدية الصفيصفة بولاية النعامة، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوضع حد للخطر الذي بات يهدد ماشيتهم، حيث إن الكلاب الضالة المنتشرة عبر المنطقة المسماة “الباقل” والمعروفة لدى السكان المحليين بـ”الملتقى” الواقعة على بعد 15 كلم شرق بلدية الصفيصفة الحدودية، أبادت صباح الخميس قطيعا من الأغنام، وذلك بعد تسللها إلى زريبة يمتلكها أحد مربي الماشية، ومهاجمتها لقطيعه، وهو ما أثار استياء وتذمر وخوف المربين والمواطنين على حد سواء، من استمرار هذه الوضعية دون تدخل السلطات.

وأفاد “حسين بن توتو” أحد الناشطين الجمعويين ببلدية الصفيصفة، خلال اتصال بالشروق اليومي، بأنه وقبل بزوغ فجر يوم الخميس، هاجمت الكلاب الضالة 25 رأسا من الماشية، كانت بزريبة واقعة بالمنطقة المذكورة آنفا، لتنهش بعضها لحد الموت، وتترك أخرى غارقة في دمائها، قبل أن تلوذ بالفرار، ليتفاجأ صاحب القطيع، برؤوس الغنم الميتة المنتشرة في كل مكان بعيدا عن الزريبة، وهو ما جعل هذا المربي يصدم وينهار، جراء ما لحقه من خسائر، وأضاف نفس المتحدث، بأنه فور وقوع هذه الحادثة المأساوية، تنقلت السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أمر الطبيب البيطري الذي عاين الجثث، بحرق الماشية التي افترستها الكلاب الضالة خوفا من انتشار أي عدوى قد تكون انتقلت إليها.

وأبدى موالون من المنطقة، في اتصال بالشروق اليومي، مخاوفهم من الأخطار التي تحدق بماشيتهم، والتي تعتبر مصدر رزق العشرات من العائلات، وأضافوا بأن هجمات الكلاب الضالة التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، أصبحت فعلا تشكل خطرا كبيرا على الإنسان والحيوان على حد سواء بالعديد من المناطق الريفية، وهي ليست المرة الأولى حسبهم التي تتعرض فيها قطعان الماشية إلى هذه الهجمات، مطالبين بالتدخل العاجل، قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، على حد قولهم، لوضع حد لها بتنظيم حملات لإبادة الكلاب الضالة.

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وفاة شخصين داخل بئر تقليدي بالجلفة

نورين. ع

توفي مساء الخميس، شخصين اختناقا داخل بئر تقليدي يقع بمنطقة “كريرش” ببلدية الزعفران بالجلفة.

وأكدت مصادر “الشروق” أن الشخصين البالغين من العمر 27 و40 سنة توفيا اختناقا داخل البئر الذي كان عمقه 16 مترا، بينما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ شخص ثالث من الموت، وتم تحويله على مصلحة الاستعجالات الطبية في الوقت الذي تم فيه تحويل الشخصين إلى مصلحة حفظ الجثث.

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انتشال جثة غريق بمنطقة شنوة في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت وحدات الحماية المدنية بتيبازة، مساء الأربعاء، جثة غريق فقد في البحر بشاطئ كوشة الجير بمنطقة شنوة في تيبازة.

وتدخلت الوحدة البحرية القرن الذهبي مدعمة بالوحدة البحرية شرشال والمركز المتقدم للحماية المدنية شنوة في حوالي الساعة الرابعة مساء، للبحث عن الشاب المفقود في البحر “و.فارس ” المنحدر من بلدية جندل بولاية عين الدفلى، وبعد حوالي ثلاث ساعات من فقدانه تمكن فريق البحث من انتشال جثته بالمنطق الصخرية بشاطئ كوشة الجير، ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

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تاجر وهمي يبيع ضحاياه على “الفايس بوك” في تبسة

ب. دريد

أودع نهار الخميس، قاضي المثول الفوري لدى محكمة تبسة، المتهم الرئيس في عملية إنشاء صفحات فيسبوكية، والإيقاع بالمواطنين، بعد تمكنه من تزوير وثيقة رسمية لإحدى الشركات الخاصة بالنقل السريع، والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير قانونية.

وجاءت العملية، بعد شكوى من ثلاثة مواطنين حول تعرضهم للنصب من طرف أصحاب صفحات فيسبوكية، يجهل هويتهم، وبعد شكوى رسمية للممثل القانوني لشركة البريد السريع، حول تعرض أحد وثائق الشركة للتزوير، خلال شهر أفريل الماضي، حيث يقوم المتهم بسرقة الرمز المرقم للشركة لإيهام الزبائن بان بضاعتهم ستسلم لهم عن طريق ذات الشركة، مستغلا في ذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مختلف السلع، حيث يتفق مع الزبائن والراغبين في الحصول على البضائع لإرسال النقود في حسابه البريدي الجاري، إلا أن البضائع لا تصل إلى المعنيين الذين انتظروا كثيرا، واتصلوا بشركة التوزيع التي تفاجأت للأمر ليتم إيداع شكاوى رسمية.

وبعد التنسيق مع النيابة، تم فتح تحقيق من طرف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، وبعد استغلال الوسائط التقنية، تم التعرف على هوية المشتبه فيه الذي تم التعرف على مكان إقامته، بحي سكانسكا بتبسة، وبعد توقيفه، اثر نصب كمين له، عثر بحوزته على الهاتف النقال المستغل في مختلف العمليات غير القانونية، باستعمال صفحة باسم مستعار، تحمل اسم “الزعيم قطع غيار للهواتف النقالة”، وصفحة ثانية، باسم الأمانة للأجهزة الكهرومنزلية، بالإضافة إلى صفحات أخرى الكترونية تستغل في عمليات النصب، وبعد تتمة مختلف الإجراءات القانونية وسماع الضحايا وممثل الشركة، تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية، ووفقا لإجراءات المثول الفوري تم إحالةه على هيئة المحكمة أين تم إيداعه الحبس بإيداعه في انتظار صدور الحكم خلال جلسة الأسبوع القادم.