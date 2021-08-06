أخبار الجزائر ليوم الجمعة 06 أوت 2021

اختفاء غامض لـ"كلونديستان" بسطيف، تفكيك شبكة وطنية لتزوير العملة بالمدية

والي الشلف يزور مستشفى الصبحة في منتصف الليل

ب/ يعقوب

أجبرت أزمة خصاص الأكسجين الطبي التي عانت منها المؤسسة الاستشفائية العمومية للصبحة التابعة لدائرة بوقادير في الشلف، والي الولاية بتفقد الوضع العصيب بذات المؤسسة وبالتحديد مصلحة علاج كورونا في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، وذلك بعد ساعات قلائل من وقفة احتجاجية غاضبة للكوادر الطبية والتمريضية وكافة عمال المستشفى، الذين نظموا وقفة احتجاج للمطالبة بحصة مؤسستهم الاستشفائية على غرار الحصص التي تستفيد منها مستفشيات أخرى في الولاية.

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن مستشفى الصبحة كان على موعد مع زيارة الوالي في ساعة متأخرة من الليل، استجابة لنداءات واسعة لفعاليات مدنية وجمعيات خيرية وتطوعية ومستخدمي المستشفى، لاسيما الطاقم الطبي الساهر على علاج مرضى كوفيد 19، حيث وقف على ظروف التكفل بالمرضى التي وصفت بالكارثية، بسبب خصاص مادة الأكجسين الطبي التي لم تزر الولاية منذ 26 جويلية، كما التقى الوالي لخضر سداس بأهالي المصابين بالفيروس ومرافقيهم وبعض ساكنة دائرة بوقادير، الذين التمسوا التدخل منه لتوفير حصة المستشفى وتوزيع الأكسجين الطبي بعدل، مع إبعاد كل الفعاليات المشبوهة، التي تحاول ركوب الموجة وتوظيف مادة الأكسجين لأغراض غير بريئة تحسبا لمواعيد حزبية على وجه التحديد.

كما استمع الوالي مطولا إلى صيحات الفاعلين المدنيين، الذين أكدوا أن تسيير أزمة الأكسجين واجب وضروري في مثل هذه الظروف لتجنب أي وقفة احتجاج لاحقا، مع مصارحة المواطنين عبر وسائل الإعلام بالكميات التي تستفيد منها الولاية، وبحصة كل مؤسسة استشفائية مع التوزيع العادل.

وقال الوالي أمام جمع غفير، أن زيارته تندرج ضمن عملية مراقبة وتفتيش على مستوى كافة الوحدات الصحية للوقوف على مدى تسيير مادة الأكسجين الطبي وظروف عمل “الجيش الأبيض”، مؤكدا أن أزمة الأكسجين لا تقتصر على ولاية الشلف فحسب، بل طالت ربوع الوطن بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات ونسبة الفتك التي خلفتها الموجة الوبائية الثالثة الشرسة، مضيفا أن حصة الولاية لا تتخطى 3000 لتر يوميا، التي لا يمكن أن تغطي كافة احتياجات 7 مؤسسات استشفائية عبر تراب الولاية، موردا أن الحل الوحيد لحل إشكالية الأكسجين الطبي هو اقتناء مولدات الأكسجين وتركيبها، والتي ستكون جاهزة في ظرف يقل عن شهر، بعد تخصيص 11 مليار سنتيم بفضل هبات وتبرعات المتعاملين الاقتصاديين للولاية وفق تصريحه.

كما ذكر مسؤول الولاية بأنه تم اعتماد قيمة مالية قوامها 5.6 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لاقتناء خزانات أكسجين سعة 5000 لتر لكل خزان، أي زيادة مقدرات التخزين ب 20 ألف لتر، مع اقتناء 100 جهاز مكثف أكسجين في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي بالوسائل الضرورية لمواجهة الوضع الوبائي المستجد.

هذه الزيارة العاجلة التي قادت الوالي إلى مستشفى الصبحة، جاءت لإخماد جذوة غضب الساكنة والكوادر الطبية وكافة مستخدمي المستشفى، الذين خرجوا في وقفة حاشدة، تعالت فيها صرخات غضب رؤساء مصالح كوفيد، طب الأطفال والاستعجالات الطبية وغيرها من المصالح، التي تحتاج إلى الأكسجين الطبي، حيث دوت حناجر وزلزلت منصات التواصل الاجتماعي مطالبة بحصة المستشفى من مادة الأكسجين بنية إنقاذ أرواح المصابين بفيروس كورونا “العالقين” في قسم الإنعاش.

وأبدى المستخدمون مخاوفهم حيال مضاعفات أزمة الأكسجين الطبي، رافعين نداءات “استغاثة” للتصدي لكل “سماسرة الأزمات”، مع العلم أن مستشفى الصبحة الذي كان مسرحا لوقفة غاضبة، حصل على حصة 1000 لتر فقط من أصل 5000 لتر كان يحمله صهريج الأكسجين الطبي القادم من عاصمة الولاية، وهو ما لم يهضمه الساكنة الذين طالبوا بالمزيد من الأكسجين بسبب تزايد الضغط على مصلحة كوفيد بالصبحة، خصوصاً بعد أن أظهرت حالات كثيرة من إصابات كورونا حاجتها الملحة للأكسجين جراء انتشار متحور دلتا في الجهة والجزائر بصفة عامة.

كما أبدت جمعيات خيرية تطوعية في بوقادير، سخطها الشديد على فعاليات حزبية حاولت ركوب موجة خصاص الأكسجين الطبي، داعية إياها للابتعاد عن مضمار “الأزمة الصحية”، وتمكنت جمعيات خيرية في ظرف قياسي من جمع مليارات السنتيمات في أقل من ثلاثة أسابيع لشراء مكثفات أكسجين، على غرار جمعية حي الشمال الغربي في مدينة بوقادير بالتنسيق مع جمعية كافل اليتيم، بجمع ما لا يقل عن 1 مليار و 900 مليون سنتيم، وهي الحملة التي حملت عنوان

“كأنما أحيى الناس جميعا” لمرضى كورونا، وأظهرت صور تداولها مواطنون حملات تبرع حصلت عليها جمعية حي الشمال الغربي في بوقادير بينها أموال وحتى مجوهرات.

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اقتناء 4 مولدات للأكسجين لفائدة مؤسسات استشفائية قريبا

ناصر بلقاسم

ستتدعم مستشفيات محمد بوضياف بغليزان، احمد فرنسيس بوادي ارهيو، مازونة، وعمي موسى، بأربع محطات لتوليد الاكسجين، في انتظار فتح مستشفى منداس وتزويده بمحطة أخرى لتوليد الأكسجين وتجهيزه بالعتاد الطبي، قبل دخوله حيز الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما كشفه والي ولاية غليزان مولاتي عطالله. والي غليزان كلفت غرفة التجارة والصناعة بعملية إيداع الطلب الخاص باقتناء محطات توليد الأكسجين الثلاثة، وقال المسؤول الأول على الولاية، إنه عقد لقاء تضامنيا ثانيا منذ يومين مع مسيري المطاحن بالولاية، الهدف منه هو مواصلة اقتناء العتاد الطبي لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، أين تعهدوا بالتبرع بمبلغ مالي قدر ب 800 مليون سنتيم، ليضاف إلى المبلغ المالي السابق المقدر ب 3.5 مليار الذي تبرع به مستثمرون ورجال أعمال، لاقتناء مولدات وقارورات الأكسجين بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن هناك طلبا مودعا لدى أحد الموردين بولاية بجاية في هذا الخصوص، ووعد بتسليم المحطات الثلاثة خلال مدة أقصاها الشهر، مؤكدا أن الولاية واقفة، ولن تتوانى أبدا في تزويد المؤسسات الاستشفائية بالولاية بمادة الاكسجين، معترفا في نفس الوقت بحدوث خلل في الأيام القليلة الماضية، نظرا لتصرفات شخصية من أحد سائقي الشاحنات، لكن تم احتواء المشكل، وأضاف الوالي أن هناك كمية من مادة الأكسجين مقدرة ب 3500 لتر لتزويد مستشفيات غليزان، وادي ارهيو، ومازونة، بمعدل ألف لتر لكل مستشفى، في انتظار استلام كميات أخرى تباعا من شحنات الأكسجين، للقضاء على النقص المسجل، كما تطرق إلى موضوع مصنع “ميقا ستيل” بالمنطقة الصناعية بسيدي خطاب، الذي تناولته الشروق مؤخرا، أين أوضح والي الولاية، أن هذا المصنع مخصص لإنتاج الأكسجين الصناعي، لكن يقول الوالي، إننا طلبنا من المستثمرين التحول إلى إنتاج الأكسجين الطبي، مما تطلب من هذا المستثمر مع شريكه الصيني أن يقدم طلب توريد المادة المخصصة لتصفية وتحويل الأكسجين، من الصناعي إلى الطبي، غير أن المستثمر اصطدم بمشكل إخراج الحاوية التي تحتوي على هذه المادة على مستوى ميناء بالغرب الجزائري، لتحويلها إلى مصنع سيدي خطاب.

وفي غضون ذلك عقدت غرفة التجارة والصناعة لولاية غليزان، جلسة عمل بمديرية التجهيزات العمومية قصد إعداد الدراسة التقنية لتهيئة الأرضية الخاصة بأجهزة الأكسجين، بحضور مديري الغرفة، التجهيزات العمومية، الصحة بالنيابة، ومسيري الأشغال المتطوعين، وزيارة مستشفيات محمد بوضياف بغليزان، احمد فرنسيس بوادي ارهيو، ومازونة، أين تم اختيار الأرضية من طرف اللجنة بالتنسيق مع مديري هذه المؤسسات الاستشفائية، كما تتواصل المجهودات المشتركة بين غرفة التجارة والصناعة والمتعاملين الاقتصاديين للإسراع في التكفل باقتناء محطات توليد الأكسجين ووضعها تحت تصرف المستشفيات في الآجال القريبة.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 43 حراق بالشلف

م قورين

إعترضت، فجر الجمعة، وحدات خفر السواحل لميناء تنس بعرض سواحل الشلف رحلة هجرة غير شرعية ل11 حراقا كانوا على متن قارب صيد بعرض سواحل سيدي عبد الرحمان بالشلف، لترتفع بذلك حصيلة عدد الموقوفين منذ عطلة نهاية الأسبوع إلى 43 حراقا بينهم شباب ورجال ونساء من مختلف الأعمار تم اعتراضهم بعرض سواحل ولاية الشلف.

للإشارة أن وحدات خفر السواحل بميناء تنس، تمكنت ليلة أول أمس، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 32 حراقا تتراوح أعمارهم مابين 20 و45 سنة، بينهم فتاتان على متن قاربين، لحظات بعد إنطلاقهم من شاطئ الضفة الشمالية الغربية لبلدية المرسى بولاية الشلف. عملية التوقيف حسب مصادر موثوقة للشروق تمت على بعد بضعة أميال عن سواحل المرسى، على اثر اكتشاف أمرهم بعد التقاط رادار حرس السواحل إشارة إبحار قاربين باتجاه الضفة المقابلة، أين سارعت إحدى وحداته لتوقيفهم بعرض البحر وحجز القاربين، وعلى متن كل واحد منهما 16 حراقا، إلى جانب مبالغ مالية وصدريات إنقاذ وهواتف نقالة، وبعد إتمام التحقيق معهم تم تحويلهم على أروقة العدالة للفصل في قضيتهم.

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شرطة سيفيزف ببلعباس تفكك أخطر جماعة أشرار

تمكنت مصالح أمن دائرة سفيزف من تفكيك جمعية أشرار خطيرة زرعت الرعب والهلع في أوساط المواطنين، باقترافها لعدة أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة وبيع مشروبات كحولية بدون رخصة، إنشاء حانة بدون رخصة، العصيان واستعمال أسلحة بيضاء، كما حاول أفراد العصابة المتكونة من 08 أشخاص التعدي على رجال القوة العمومية بالعنف أثناء توقيفهم، مع استعمال كلب شرس في التهديد والمقاومة، ليتم توقيفهم وحجز كل الأسلحة البيضاء والمخدرات، والمشروبات الكحولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاعلين .

شرطة سفيزف وبعد استغلالها لمعلومات مؤكدة مفادها اتخاذ أحد أفراد العصابة مسكنه كوكر لترويج المخدرات، سارعت إلى مداهمة بيته وتوقيفه متلبسا رفقة شريكيه اللذين كانا جالسين أمام مدخل العمارة، وبحوزتهما قطع من المخدرات، وسيارة سياحية ضبط بداخلها مخدرات ومبالغ مالية من عائدات ترويج السموم.

التحقيق بين أن للقضية أطراف أخرى وامتداد على مستوى دائرة مولاي سليسن، ليتم التنقل فورا إلى مسكن باقي أفراد الشبكة، حيث تم تفتيش مسكن أحدهم ليتم ضبط كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 95 غرام، للإشارة أن أفراد هذه الجماعة تعمدوا كذلك ممارسة نشاط بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وترويج المخدرات عبر محوري مولاي سليسن وسفيزف، قبل أن يتفطن لهم أفراد الشرطة ويتم توقيفهم الواحد تلو الآخر، مع حجز كميات معتبرة من المخدرات ومبالغ مالية من عائدات بيع المخدرات وسوائل مولوتوف وأسلحة بيضاء وقارورة غاز بوتان استعملها الجناة في تهديد رجال القوة العمومية أثناء عملية التوقيف .

بعد توقيف الفاعلين تم تحويلهم إلى مقر الأمن وتم تحرير إجراء قضائي ضدهم وإحالتهم إلى النيابة بمحكمة سفيزف.

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حجز 55 ألف قرص مهلوّس وتوقيف 4 أشخاص بقسنطينة

عـصـام بـن منـية

أسفرت التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصلحة الأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن دائرة الخروب في ولاية قسنطينة، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، بعد أن عثر مواطنون على أدوية منتهية الصلاحية من ضمنها دواء البريغابالين المخدر، وعلب فارغة لبعض الأدوية، مرمية في محيط مدرسة ابتدائية بحي الضريح بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، عن توقيف أربعة أشخاص ينحدرون من ولايتي قسنطينة والعاصمة، تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و45 سنة. وقد كشفت التحقيقات التي استغرقت قرابة تسعة أشهر كاملة، أن تلك الأدوية المخدرة منتهية الصلاحية والعلب الفارغة للأدوية تم التخلص منها في محيط المدرسة الابتدائية بعد القيام بعمليات ترويج وبيع بطريقة غير مشروعة لأدوية صيدلانية ذات خصائص مهلوّسة تتمثل في البريغابالين، كما كشف التحقيق في القضية بأن المشتبه فيهم كانوا يستغلون شركة غير معتمدة لبيع وتوزيع الأدوية، لنقل المهلوسات وترويجها.

وباستمرار التحقيق في القضية وبدعم من فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، تم تمديد دائرة الاختصاص إلى إحدى الولايات المتواجدة بوسط البلاد، أين تم حجز 55 آلاف قرص مهلوّس. المشتبه فيهم الأربعة تم تكوين ملفات قضائي ضدهم عن تهمة مخالفة أحكام المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية بتحويل وعرض وتوزيع واقتناء وحيازة مواد صيدلانية تستعمل في الطب البشري، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، وانتحال اسم الغير من شأنها قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية للغير، مع ممارسة نشاط تجاري قار دون رخصة، ورمي وإهمال نفايات خاصة خطرة في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض، تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي.

وكانت هذه الحادثة قد أثارت وقتها عدّة ردود فعل ساخطة في أوساط المواطنين، وتداول ناشطون على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات حول تجمع تلاميذ الإبتدائية، حول تلك الأدوية وحملها، ما أثار سخطا وامتعاضا لدى المعلقين، الذين وصفوا هذا العمل بالإجرامي الذي يجب معاقبة من قام به وجرّه إلى العدالة، بسبب استهتاره بصحة التلاميذ والمواطنين على حد سواء.

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اختفاء غامض لـ”كلونديستان” بسطيف

سمير مخربش

تعيش عائلة تريو ببلدية العلمة بولاية سطيف، حيرة كبيرة إثر اختفاء الوالد الذي يملك سيارة أجرة غير مرخصة، والذي انقطعت أخباره منذ 6 أيام كاملة، وهذا إلى غاية يوم أمس، دون أن يعرف له أثر. المفقود محمد تريو، معلم متقاعد، يستغل سيارة من نوع “لوغان” كطاكسي غير مرخص، يعرفه الناس بالعلمة ببشاشته وحيويته واعتادوا على رؤيته بسيارته البيضاء التي يركنها بالقرب من مركز البريد بحي دبي وهو معروف بطيبة أخلاقه ومحبوب. وحسب المعلومات الأولية يكون عمي محمد قد نقل زبونا على متن سيارته دون أن تعرف الوجهة ليختفي بعدها عن الأنظار. ومن يومها دخلت العائلة في حيرة كبيرة، حيث ظل هاتفه مغلقا ولم يعرف له أثر.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة، بينما تجند الأقارب والأصدقاء وبعض المتطوعين من شباب المدينة بحثا عن المفقود، وقاموا بعمليات تمشيط بالاستعانة بالكلاب المدربة وتحركوا في جميع الاتجاهات، مركزين على بعض الغابات بمنطقة جرمان وفيض غريب ومختلف الأماكن المحيطة بالمدينة، وامتدت عملية البحث إلى البلديات المجاورة دون جدوى. وقد خلف هذا الاختفاء حيرة كبيرة وسط سكان العلمة، خاصة أن أصحاب هذا النوع من السيارات يُستهدفون دوما من طرف العصابات للاستيلاء على مركباتهم وهي الحوادث التي تكررت أكثر من مرة. والكل يأمل أن تكون النهاية سعيدة لهذا الرجل الطيب وأن يعود الى أهله سالما. وتدعو العائلة كل من شاهد السيد محمد تريو أو له معلومة بخصوصه، أن يتصل على الرقم 0550941066

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شاب يضرم النار في جسد شيخ ببسكرة

م. ع

أوقفت الخميس، قوات الشرطة بالأمن الحضري السادس بأمـن ولاية بسكرة، شابا، يبلغ من العمر 22 سنة، لتورطه في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن سكب البنزين وأضرم النار في جسد شيخ في الستين، كان يعمل معه في محل للإطعام السريع بعاصمة الولاية بسكرة، متسببا له في حروق متفاوتة الخطورة في كامل أنحاء جسده. الشاب والشيخ كانا يعملان سويا في مطعم خاص، قبل أن يحدث بينهما خلاف حاد بحر الأسبوع الماضي، فلتت فيها أعصاب المتهم، فرش البنزين على غريمه وأحرقه في منظر هز بسكرة بأكملها، فتعرض الضحية لحروق وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة ستين يوما جراء إصابته الخطيرة، حيث تقدم أهله بشكوى إلى مصالح الأمن، وبالتحري والبحث تبين أن المشتبه فيه غادر تراب الولاية، ولاذ بالفرار إلى ولاية مجاورة أين يتواجد أقاربه، وبتمديد دائرة الاختصاص والتنسيق مع مصالح الشرطة، تم توقيف المعني ومباشرة التحقيق معه، حيث تبين أن سبب هذه الحادثة يعود إلى خلافات قديمة بين الشخصين..

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تفكيك شبكة وطنية لتزوير العملة بالمدية

ب. عبد الرّحيم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، من تفكيك شبكة وطنية تعمل على تزوير أوراق نقدية من فئة 2000 دج وترويجها، وذلك تحت إشراف نيابة محكمة المدية وبالتنسيق مع الجهات القضائية ببعض ولايات الوسط، التي كانت تنشط بها الشبكة، ما أسفر عن توقيف 7 أشخاص من أفراد العصابة، وحجز مبلغ مالي مزور قدّر بمليار سنتيم، مع شريط فضي ملفوف، يستعمل في تزوير الأوراق النقدية، كما تم جرى حجز مركبتين كانت تستغلهما عناصر الشبكة في تنقلاتها.

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مقتل شاب طعنا بالسكين في أولاد جلال

م. ع

قٌتل شاب عشريني الخميس، في أولاد جلّال، بعد تعرضه إلى طعنة قاتلة بسكين على مستوى الصدر، من قبل شاب يقاربه في السن، لأسباب عزتها مصادر محلية، إلى خلاف قديم لم تتضح حيثياته، حيث ظل هذا الخلاف يتجدد في كل مرة ما بين الطرفين. وحسب ذات المصادر فإن الضحية فقد والده قبل فترة قصيرة، وكان الضحية يزاول نشاطه في بيع الفاكهة بالرحبة القديمة في عاصمة الولاية، ليعيل عائلته الفقيرة، وأثناء ذهابه لشراء الأكياس البلاستيكية، التقى الجاني المفترض بشارع أول نوفمبر وبعد ملاسنة حادة، وجه الجاني طعنة قاتلة للضحية على مستوى الصدر، ليتركه غارقا في دمائه، ثم يفر إلى وجهة غير معلومة. ورغم نقل الضحية إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه لخطورة إصابته. وفور تبليغها بالحادثة، فتحت مصالح الأمن بولاية أولاد جلال تحقيقا فوريا في القضية، ليتم توقيف المشتبه فيه في ظرف وجيز.

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احتراق 60 هكتارا من الغابات في ليلة واحدة ببجاية

ع. تڤمونت

شب ليلة الخميس، حريق مهول بغابات منطقتي مسيسنة وبني جليل بولاية بجاية، الأمر الذي أثار الهلع لدى السكان الذين قضوا ليلة سوداء في مواجهة اللهيب بوسائلهم البسيطة، وذلك قبل تدخل عناصر الإطفاء التابعة لجهاز الحماية المدنية، الذي استنجد في هذا الصدد بفرق وحدات صدوق وبني معوش وسيدي عيش والقصر بالإضافة إلى تعزيزات الوحدة الرئيسة والرتل المتحرك إلى جانب وحدات محافظة الغابات، وقد تم التحكم في الحريق وإخماده في حدود الساعة السادسة من صبيحة يوم الجمعة وذلك بعد صراع طويل وشاق دام قرابة 10 ساعات من الزمن، فيما كانت الفاتورة ضخمة بعد تفحم أكثر من 60 هكتارا من الغطاء الغابي الذي تزخر به جبال المنطقة في ليلة واحدة.

وقد أثبت الواقع مرة أخرى، ضرورة الاستعانة بالإطفاء الجوي بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها فرق الإطفاء برا خلال محاولاتها للوصول إلى أماكن نشوب الحرائق من أجل احتوائها ومحاصرتها قبل إطفائها، جراء غياب المسالك التي تسمح بوصول شاحنات الإطفاء وصهاريج المواطنين المتطوعين إلى المكان، خاصة إذا علمنا أن أغلب غابات ولاية بجاية ذات طابع جبلي، يصعب الولوج إليها برا، أضف إلى ذلك مشكل بعد نقاط التزود بالمياه خلال عمليات الإطفاء.

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الواقعة جرت بإقامة جامعية في وهران

هكذا تورط أعوان أمن في اعتداء عصابة الملثمين على الطلبة

ب. يعقوب

أرجأت محكمة فلاوسن في وهران نهاية الأسبوع، الفصل في ملف أعوان الأمن السبعة للإقامة الجامعية للذكور بمنطقة بلقايد، الذين توبعوا بجرم الاعتداء بالسلاح الأبيض والإهانة بحق طلبة جامعيين مقيمين في الحي الجامعي.

حسب مصادر قضائية، فإن تأجيل النظر في قضية الحال، جاء بأمر من هيئة المحكمة كونها تشكيلة قضائية جديدة، ارتأت إرجاء الفصل في الملف إلى غاية 22 سبتمبر، للتمكن من دراسة الملف بشكل جيد قبل محاكمة أعوان الأمن والحراسة السبعة المتابعين لأجل تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، الضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض والمشاركة فيه.

ومعلوم أن حادثة الحال التي كانت سبباً مباشراً في خروج مئات الطلبة إلى الشارع مطالبة بمعاقبة الأعوان المتسببين في العنف داخل الحرم الجامعي، كانت ألحقت ضررا كبيرا بطالبين، تسببت لهما في عجز طبي مدته 20 و30 يوما، لتعرضهما إلى إصابات متفاوتة الخطورة.

وبينت الوقائع الجزائية، أن القضية تعود إلى قيام غرباء باقتحام الإقامة الجامعية للذكور، لأجل قصد جنائي بالتعدي على طالب جامعي، على خلفية نجاح هذا الأخير في إنقاذ طالبة جامعية من قبضة عصابة قبالة القطب الجامعي بلقايد، وبينت الأبحاث أن الغرباء كانوا ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء (خناجر وسيوف وقارورات غاز مسيلة للدموع)، دخلوا الإقامة الجامعية من المدخل الرئيس دون إخضاعهم إلى الرقابة والتفتيش، وقاموا بالاعتداء على طالب جامعي ومرافقه قبالة مقهى الإقامة في حدود الثالثة فجرا، لتتحول الإقامة إلى ساحات فوضى وحرب بالأسلحة البيضاء، حينها اتصل أعوان الأمن بقوات الشرطة التي تنقلت على جناح السرعة إلى الإقامة لضبط الأمن، وأوقفت عصابة الملثمين.

خلال التحقيقات الموسعة، كشف الموقوفون الأربعة أن أعوان الأمن والحراسة بالإقامة الجامعية، كان لهم ضلع في القضية، وذلك بالتواطؤ مع المعتدين المدججين بالأسلحة البيضاء بتمكينهم من اقتحام الإقامة، لتقوم نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران باستدعاء ما لا يقل عن 20 شخصا للتحقيق معهم، يتقدمهم مسؤول الأمن والمكلف بكاميرا المراقبة اللذين صرحا أن هناك تهاونا تسبب فيه أعوان الأمن في لحظة اقتحام الإقامة، ليتم إحالة القضية إلى قاضي التحقيق الذي خص اثنين من الأعوان بالحبس المؤقت والرقابة لآخرين.

فيما تمسك الطلبة الضحايا بأقوالهم على أساس أن أفراد العصابة تسللوا إلى الإقامة من البوابة الرئيسة حاملين سيوفا وغازات مسيلة للدموع دون التعرض لهم.

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توقيف 537 شخصاً لخرقهم الحجر بالمسيلة

أحمد. ق

أوقفت مصالح الأمن بالمسيلة، 537 شخصاً لم يلتزموا بإجراءات وتدابير الحجر الصحي الجزئي، وفق ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. واستنادا إلى ذات الجهات، فإنه في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الوزير الأول، المتعلق بالتدابير المتخذة لتسيير الأزمة الصحية والتصدي لانتشار فيروس كورونا، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية المسيلة، بما في ذلك أمن الدوائر التابعيين لها خلال الفترة الممتدة من يوم 26 جويلية إلى غاية 4 أوت 2021 من توقيف 537 شخصاً لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي الجزئي، حيث اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة، مع وضع 55 مركبة و5 دراجات نارية بالمحاشر البلدية، بالإضافة إلى تحرير 284 مخالفة تتعلق بعدم ارتداء القناع الواقي أو الكمامات في الفضاءات العمومية والمرافق والشوارع وغيرها من الأماكن و41 مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي.

كما تم في ذات الإطار تسجيل 115 مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بالشروط الوقائية داخل المحلات التجارية على غرار نقص نظافة وعدم تعقيم المحل، البيع دون الالتزام بقواعد السلامة داخل المحل وغيرها من المخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

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تتويج “مصوري” بجائزة الجزيرة الوثائقية للأفلام الوثائقية

زهية. م

توج الفيلم الوثائقي القصير “مصوري” للمخرج أحمد تونسي بالجائزة الأولى لمسابقة الجزيرة الوثائقية للفيلم القصير لعام 2021 في نسختها الثانية.

ويروي فيلم “مصوري”، لأحمد تونسي قصة شاب يعود لمدينته بعد 22 سنة من الغياب ويقرر إنجاز فيلم عن أقدم وأشهر مصور بمدينته بسكرة (جنوب شرق الجزائر) وكان هذا المصور هو أول من أخذ له صورة في طفولته.

وتروي أحداث الوثائقي في 7 دقائق علاقة هذا المصور (بن عيسى) بعالم الصورة والتصوير وأيضا معاملاته الاستثنائية لزبائنه ويترك له المخرج المجال مفتوحا للحديث عن مهنته وهو جالس على الكرسي الذي يخصصه في العادة لتصوير زبائنه.

يشرح بن عيسى معاملته لرواده ويعود بالذكريات لأيام طفولته وكيف كان في تلك السن معجب بالمصور في أول تعامل معه ويروي بالتفصيل انبهاره بصورته. كان ذلك اللقاء الأول بداية مشواره مع عالم الصورة وهو في سن الـ 12 وبدأ العمل مع أقدم وأشهر مصور.

وكان الوثائقي الجزائري ضمن قائمة 10 أعمال تأهلت للمراحل النهائية من بين 18 عملا وصل إدارة المسابقة. وترمي الجائزة التي سبق وأن توجت وثائقي ” جملية من زمن الحراك” للمخرج الجزائري” عبد الرحمان حراث إلى دعم جيل جديد من صانعي الأفلام العرب.

وهنأت وزيرة الثقافة، وفاء شعلال، فريق العمل وقالت أنها تلقت فوز الفيلم بفرح كبير، “حيث أثبت المبدع الشّاب تفوقه وقدم عملا مبتكرا وأصيلا، ظفر من خلاله بالجائزة الأولى عبر فيلمه “مصوري”. وأضافت شعلال قائلة: “إنّ فوز أحمد تونسي ما هو إلا إشارة أخرى إلى المواهب الجزائرية التي تنطلق من التشبّث والإرادة لتصنع التفوق، معتمدة على المثابرة والعمل، وتؤكد أنّه يجب المراهنة على أحمد وأمثاله ليقدّموا للفن والإبداع الجزائري مستقبله”، بينما اعتبر نشطاء في مجال الثقافة أن الوزيرة يجب أن تذهب ابعد من التهاني وتدعم فريق الفيلم لإنتاجات أخرى، حيث اقترح الناشط الثقافي عبد الرزاق بوكبة على الوزيرة أن تعرض مديريات الثقافة عبر مواقعها على النات الفيلم مقابل مبلغ عشرة آلاف دينار وهذا سيصل فريق الفيلم على 58 مليونا من هذه العروض ستذهب لتعويض تكليف الإنتاج أو تتكفل وكالة الإشعاع الثقافي بتوزيع الفيلم. وهو الاقتراح إلى دعمه منتج العمل احمد شنة، وعدد من النشطاء، معتبرين أنه حان الوقت للخروج من ثقافة الاكتفاء بالاحتفاء الافتراضي والتهاني إلى التثمين الميداني.

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الكوميدي مقطيف محمد المعروف بـ “عرجونة” يوجه رسالة استغاثة إلى المسؤولين

أعاني على فراش المرض وعائلتي تقيم على سطح عمارة مدة 40 سنة

ابن حمزة

يتحدث الفنان الكوميدي، محمد مقطيف، المعروف “بعرجونة”، ابن حي قنبيطا بمدينة الباهية وهران، بمرارة عن ظروفه المتأزمة الصحية والاجتماعية، خلال اتصال بـ”الشروق”، وهو على فراش المرض ينتظر “عرجونة” إجراء عمليتين جراحيتين، ولكن في ظل حالته الاجتماعية المتأزمة لا يمكن إجراؤها خارج المساعدة. بكلمات مؤثرة سرد لنا الفنان وهو على فراش المرض متاعبه الصحية وحالة عائلته الفقيرة فهو لا يزال يقطن رفقة عائلته على سطح عمارة لشلام بحي قمبيطا بقلب الباهية وهران، منذ 40 سنة، معتبرا أن هذا الحي بالنسبة إليه هو بمثابة حي الفنانين.. قمبيطا.. هي من بين متاعب الفكاهي عرجونة، التي اعتبرها ضيفنا طويلة وشاقة قد لا يعرفها محبو هذا الشخصية الفنية والفكاهية المتواضعة، كما عبر بمرارة عن معاناة أمثاله من الفنانين الذين يعانون في صمت.

وما يزيد من متاعب هذا الفنان تكفله بوالدته، ورغم محاولته للوقوف بجانبها بعد وفاة والده سنة 2005 وعائلة متكونة من 10 أفراد تعيش في حالة مزرية منذ 40 سنة على سطح عمارة، واغتنم ضيفنا الفرصة لإيصال رسالة استغاثة لوالي ولاية وهران ولوزيرة الثقافة، لمساعدته على إجراء عمليتين جراحيتين والتمس من السلطات ترحيل عائلته من على سطح عمارة نحو مسكن لائق يحمي كرامة عائلة فنان، أعطى الكثير للفن والشاشة الجزائرية، فهل تجد صرخة الفكاهي عرجونة يد العون والعطف من طرف والي ولاية وهران ووزيرة الثقافة؟

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الاعتداء على مجوهراتي والذهب بسكيكدة

أحمد زقاري

تعرّض مجوهراتي، على مستوى حيّ سوق العرايس بوسط مدينة سكيكدة، ظهيرة نهار أول أمس الخميس، لعملية سرقة هوليودية، نفذّها في حقه عنصران من عصابة إجرامية، استهدفت المعني المنحدر من ولاية باتنة، حيث ترصدّا الضحية، الذي كان بحوزته نحو كيلوغرامين من الذهب، بصدد بيعها لمجوهراتي وسط المدينة، وذلك على مستوى حيّ يعجّ بالحركة المرورية، بحيث قام أفراد ذات العصابة بالاعتداء على المعني، وسرقة نحو كيلوغرامين من المعدن الأصفر، قبل أن يلوذا بالفرار، حيث تدخلّت وحدات الشرطة التي قامت بفتح تحقيق في الجريمة، ومباشرة عمليات البحث بشأن الفاعلين.

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انتشال خامس جثة من البحر في أقل من أسبوع بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت الجمعة مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة، جثة شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التعفن، من عرض مياه البحر بسواحل مدينة شرشال، وهي الجثة الخامسة التي يتم انتشالها في أقل من أسبوع .

تدخلت الجمعة في حوالي الساعة السابعة صباحا، الوحدة البحرية للحماية المدنية بشرشال لنقل جثة، تم انتشالها من طرف خفر السواحل من عرض مياه البحر، قبالة سواحل شرشال وهي لشخص مجهول الهوية يبلغ عمره حوالي 30 سنة، وهي في حالة متعفنة، ليتم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

وتعد هذه الجثة الخامسة التي تم انتشالها من البحر في أقل من أسبوع بسواحل ولاية تيبازة.

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صعقة كهربائية تقتل أما لخمسة أطفال ببسكرة

م.ع

لقيت الجمعة، امرأة عمرها 40 سنة، وأم لخمسة أطفال مصرعها، بعد تعرضها لصعقة كهربائية قوية وقاتلة داخل منزلها الواقع بمنطقة الخضرة الجنوبية، التابعة لبلدية عين الناقة حوالي 40 كلم شرق عاصمة الولاية بسكرة. وحسب مصادر محلية، فإن الضحية كانت بصدد القيام بأشغال منزلية وعملية تنظيف اعتيادية داخل مسكنها العائلي قبل ان تتعرض لصعقة كهربائية مفاجئة كانت سببا في وفاتها على الفور رغم محاولة إسعافها من قبل من تفطن للحادثة، ليتم تحويل الضحية إلى مصلحة الحفظ بمستشفى سيدي عقبة وسط صدمة وحزن كبيرين لدى عائلتها وأطفالها الصغار وكذا ساكنة بلدية عين الناقة عامة .

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أمين عام جديد للرابطة العربية لعلوم الفيزياء من أم البواقي

ج.ل

أفادت المندوبية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، قد عينت الأستاذ الدكتور عبد القادر نويري أستاذ محاضر من جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، لمنصب الأمين العام للرابطة العربية لعلوم الفيزياء خلفا للأستاذ مصطفى بن مونة من جامعة تلمسان، الذي تمت إحالته على التقاعد، وقد أعربت المندوبية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية، للأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عن فائق احترامها وتقديرها بقبولها لهذا التعيين، ليصبح مقر الرابطة العربية لعلوم الفيزياء بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي بعد أن كان بجامعة تلمسان.

الدكتور المعين حائز على درجة بروفيسور محاضر بجامعة العربي بن مهيدي، تحصل على الدكتورة الدولية في الفيزياء بالتعاون مع جامعة باريس، ودرّس بجامعة قسنطينة منذ سنة 1989 إلى غاية 2008 قبل أن يحط رحاله بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي إلى غاية 2021 بمجموع 32 سنة خبرة، له 34 منشورا علميا وعالميا في ميدان الفيزياء آخرها تصميم بيت يعمل بالطاقة الشمسية بمواصفات عالمية، كما يدير ويرأس تحرير مجلة علمية مصنفة عالميا، وقد اعتبر هذا التعيين تشريفا له، مؤكدا على أنه سيعمل على أن يكون في مستوى هذه المسئولية التي تتطلب بذل كل ما يمكن ان يبذل لإعطائها ما تستحقه من عناية من الجميع واقتراح مشاريع بحث لعدة دول عربية وتجسيدها ميدانيا بالملموس.