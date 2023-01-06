أخبار الجزائر ليوم الجمعة 06 جانفي 2023

تحرير رهينتين اختطفتهما عصابة مخدرات بالنعامة، حملة جني الزيتون في أوجها بالبويرة

4 سنوات حبسا نافذا لنصاب قدم نفسه راقيا شرعيا بالعبادية في عين الدفلى

م المهداوي

تمكنت شرطة العبادية بولاية عين الدفلى، من توقيف شخص يبلغ من العمر33 سنة ينحدرمن إحدى ولايات الشرق الجزائري، جراء تورطه في قضية نصب و احتيال.

عملية توقيف المعني تمت بعد التحقيق الذي باشرته مصلحة الضبطية القضائية لأمن دائرة العبادية تحت إشراف النيابة المختصة لدى محكمة العطاف، وإثر تلقي شكوى من طرف أحد المواطنين من مدينة العبادية، تعرض لعملية نصب و احتيال من طرف أحد الأشخاص قدم إلى منزله خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس راق وسلبه مبلغا ماليا معتبرا بطريقة احتيالية تستند على الشعوذة، وهذا بعد التعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تبين بعد التحقيق في القضية، أن المعني قام بالنصب على الضحية وسلبه مبلغ مالي معتبربعد إيهامه بتخصصه كذلك في طقوس السحر والشعوذة، كما تبين أنه لا علاقة له بالرقية الشرعية، حيث تم حجز خلال العملية أعشاب، وعقاقير استعملها المعني في فعله الإجرامي.

وبعد استكمال كافة إجراءات المتابعة القانونية ضده، قدم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العطاف التي خصته بحكم يقضي بسجنه 4 سنوات نافذة مع أمربإيداعه المؤسسة العقابية.

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‪ وفاة طفل وإصابة شيخ بجروح اثر انقلاب جرار بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت نهاية الأسبوع المنصرم حادثة مؤسفة وذلك ليلة الخميس والتي تمثلت في وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة، فيما أصيب رجل في نهاية عقده السابع برضوض وكسور في مناطق مختلفة من جسمه وذلك بعد انحراف جرار وانقلابه، كان يقوده هذا الأخير حين كان بهم بالدوران من الطريق الرئيسي نحو الطريق المؤدي إلى بلدية أولاد بوعشرة بالمدية ما تطلب تدخل وحدتي البرواڨية وسي المحجوب الثانويتين للحماية المدنية، اين قاموا بتحويل الطفل المتوفى نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالمدية، فيما تم تحويل الجريح نحو عبادة سي المحجوب بعد الإسعافات الأولية له.

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فتح تحقيق بعد فيديو عون الشرطة بسيدي عسيى

أحمد.ق

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، بعد تداول فيديو لعون شرطة يشتغل في المسيلة، على منصات التواصل الاجتماعي، تحدث عن ظروفه وادعى طرده من المسكن الوظيفي رفقة أفراد العائلة.

وأكدت ذات الجهات في بيان توضيحي على صفحة الشرطة الجزائرية على الفيسبوك، أنه وعلى إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، سهرة الإثنين الماضي، فقد باشرت مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة، صاحبة الاختصاص، تحقيقا إداريا حول تصريحات الشرطي صاحب هذا الفيديو.

ومن خلال التحقيق المنجز، اتضح بأن المعني بالأمر، عون شرطة تابع لأمن دائرة سيدي عيسى بأمن ولاية المسيلة، قد استفاد من عقار بمنطقة عمرانية بوسط مدينة سيدي عيسى بالإضافة إلى دعم مالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتكفل بمستخدمي الأمن الوطني بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما أن المعني حسب ذات الجهات يُعد وريثا لسكن عائلي لائق يتواجد بوسط المدينة، وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد عملية الإخلاء، التي باشرتها المصالح المعنية يوم الخميس الموافق لـ29 ديسمبر 2022 على الساعة 11:00 صباحاً وليس مثل ما ادعى المعني..

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه حفاظا على الحياة الخاصة لعائلة المعني بالأمر، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتحفظ على نشر الممتلكات الخاصة بها، إلا أنها ستباشر الإجراءات اللازمة للحد من هذه التصرفات المعزولة واللامسوؤلة.

وفي السياق ذاته، علمت الشروق من مصدر موثوق به أن المعني مستفيد من قطعة ترابية صالحة للبناء، التي تليها إعانة مالية، فضلا أنه كان يقطن رفقة أفراد العائلة في السكن الوظيفي الواقع داخل ثانوية مالك بن أنس في سيدي عيسى، منذ 1997، الذي استفاد منه والده المتوفى، الا أن العائلة استمرت في شغل المسكن الوظيفي لمدة 13 سنة أخرى بعد وفاة الوالد، أضف إلى ذلك فإنها تملك سكنا لائقا يتربع على مساحة تقدر بـ210 متر مربع.

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وكالة “كناص” عين الدفلى تتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة

م. المهداوي

تعمل وكالة ولاية عين الدفلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على وضع تدابير عدة وتسهيلات ترمي للتكفل الفعلي الأنجع بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شعاره في ذلك “ذوو الاحتياجات الخاصة في صميم انشغالات الصندوق”. وهو يعتمد استراتيجية هادفة في مجال تحسين ظروف التكفل بالمؤمنين اجتماعيا، وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تخفيف الإجراءات وعصرنة تسيير الأداءات المقدمة إلى هؤلاء، مع العمل على الحد من تنقلهم غير المجدي إلى هياكله، حيث يتم التكفل بهم سواء بصفتهم مؤمنا لهم اجتماعيا أم من ذوي الحقوق، من خلال تقديم الأداءات وفق طبيعة المستفيد من التغطية الاجتماعية، على غرار المؤمن له اجتماعيا ناشط، أو مؤمن له اجتماعيا مستفيد من منحة أو ريع، أو مؤمن له اجتماعيا مصرح به من قبل مديرية النشاط الاجتماعي أو من ذوي الحقوق المؤمن له اجتماعيا.

ويستفيد هؤلاء من الأجهزة الاصطناعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها، شريطة استيفائهم شروط الأحقية في تلك الأداءات العينية للتأمين على المرض، كما يستفيد أيضا ضحايا حوادث العمل والأمراض المعترف بطابعها المهني، كل ذلك وفق لائحة محددة بموجب الاتفاقية المذكورة التي تتضمن أجهزة بديلة للعضو المفقود جزئيا أو كليا والأجهزة المصححة لعجز ما في الجسم واللواحق الضرورية لسير الأجهزة البديلة. ولذلك، فقد تم فتح مصالح الرقابة على مستوى هياكل الديوان المذكور لتسهيل التكفل الفوري بالأجهزة الاصطناعية للمعاق المؤمن له اجتماعيا وتخصيص ممرات خاصة بالمعوقين ووضع كراسي متحركة خاصة بهم على مستوى مداخل هياكل الصندوق لتسهيل ولوجهم لها، مع تخصيص شباك لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة عند الضرورة، وإدراج نظام معلوماتي مدمج لتسيير الأجهزة الاصطناعية ولواحقها للسماح للمعاق بالتقرب من هيئات الديوان المعني ولواحقه دون عناء.

من جهة أخرى، تم إطلاق المساعدة الاجتماعية بغية تقديم خدمة عمومية ممتازة هادفة لمرافقة المؤمنين اجتماعيا من الفئة المذكورة وذوي حقوقهم، لاسيما الفئات الهشة منهم غير القادرة على التنقل دون مساعدة إلى الوكالات وهياكل الدفع والعيادات المتخصصة التابعة للصندوق، حيث يستفيد من هذه الخدمة البالغون 75 سنة فما فوق، والمستفيدون من منح العجز من الدرجة 2 و3، وكذلك المستفيدون من عجز يفوق 85 من المائة، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة الذين يصعب عليهم التنقل وفئات أخرى.

وبغية الرفع من معنويات هذه الفئة، بادرت الوكالة المعنية بتكريم مجموعة منهم مؤخرا بتوزيع كراسي متحركة وأفرشة ووسائل أخرى للمكفوفين، في أجواء حميمية بحضور مدعوين من مختلف الهيئات الاجتماعية عبر من خلالها المعنيون عن استحسانهم المبادرة، متمنين المزيد من العناية والاهتمام كي لا يشعروا بأي نقص أو تهميش.

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حملة جني الزيتون في أوجها بالبويرة

دبت في حقول أشجار الزيتون بالبويرة، منذ عدة أيام، حركة نشطة وحيوية بعد انطلاق حملة جني الزيتون التي تشهد يوميا خروج عائلات بأكملها إلى بساتين ومساحات الزيتون بهذه الولاية، الواقعة وسط البلاد، وفق ما لاحظته “وأج”. واستعادت حقول الزيتون الموجودة بهضاب وسهول الزيتون الممتدة من آث لعزيز وحيزر إلى غاية وادي الساحل بالشرفة على حدود ولاية بجاية، ألوانها وأجواء الموسم الشتوي، وتبدو العائلات في سباق مع الزمن لاستكمال عملية جني الزيتون في هذه الأيام المشمسة قبل عودة الأمطار.

كما تخرج صبيحة كل يوم إلى الحقول والبساتين محملة بكل الوسائل التقليدية الضرورية لجني ثمار الزيتون من دلاء وشبكات من كل الألوان وسلالم وأمشاط وغيرها من الأدوات الأخرى الضرورية لموسم جني وجمع الزيتون.

وبمنطقة صماش بالعجيبة، وامشدالة، بلغت الحملة أوجها بالرغم من المحصول الضئيل المرتقب هذه السنة، وفقا لتوقعات المديرية المحلية للمصالح الفلاحية.

وفي هذا الصدد، أعرب منتجو الزيتون بهذه المناطق المشهورة بوفرة إنتاجها من زيت الزيتون عن انشغالهم إزاء ضعف المحصول المرتقب هذه السنة بسبب الجفاف الذي تسبب فيه شح الأمطار المسجل منذ بضع سنوات.

وتأسف محمد سعيد، أحد المنتجين بمنطقة صماش، لـ “غياب الأمطار الذي أدى إلى الجفاف وأثر على محصول الزيتون محليا وبعدة مناطق أخرى من البلاد”.

وفسر فلاحون آخرون الانخفاض في إنتاج الزيتون بظاهرة التناوب الفصلي (تتابع المواسم وفيرة الإنتاج مع قليلة الانتاج أو غير المنتجة)، إضافة إلى الحرائق المسجلة وموجة الحر التي استمرت إلى غاية ما بعد فصل الصيف، التي عطلت دورة النمو لشجرة الزيتون لاسيما أثناء مرحلة التلقيح.

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إطلاق حملة “سق بأمان” ببلديات ولاية الجزائر

حورية. ب

نظمت، صبيحة الأربعاء، مدينة سطاوالي بالمقاطعة الادارية لزرالدة غرب العاصمة، حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور وتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى المواطنين، بالتنسيق مع مصالح المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطاوالي، الدرك الوطني والحماية المدنية، والتي استفاد منها سائقي مختلف أصناف المركبات تحت شعار “السياقة بحذر وقاية من الخطر”، وبمشاركة الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق، الهلال الأحمر الجزائري فرع إسطاوالي، مندوبة الشباب لبلدية اسطاوالي وفوج عبد الحميد بن باديس اسطاوالي للكشافة الإسلامية الجزائرية.

هذا وعرفت فعاليات الأيام التحسيسية التي تندرج في إطار الوقاية من حوادث المرور التي أضحت تحصد الكثير من الأرواح، إقبالا كبيرا من طرف سكان بلدية باب الوادي، حيث نظمت أمس الأربعاء تدخلات توعوية على مستوى الحواجز الأمنية والمدارس لفائدة السائقين والمارة والتلاميذ ابتداء من العاشرة صباحا على مستوى نقطة الحاجز الأمني للدرك الوطني بباب جديد ويوم الأحد 15 جانفي الجاري سيكون التدخل التوعوي على مستوى المدارس التابعة للمقاطعة الإداري باب الوادي ونقطة الحاجز الأمني للشرطة بتريولي ببلدية باب الوادي. كما تتضمن القافلة التوعوية أيضا حملة تحسيسية للوقاية من الافات الاجتماعية التي باتت تستهدف الوسط الشباني.

هذا ومنذ العطلة المدرسية الشتوية نظمت مقاطعة باب الوادي قافلة استعراضية تحت شعار “السياقة بحذر وقاية من الخطر”، تضمنت نشاطات استعراضية توعوية لمختلف الفئات على مستوى ساحة الرميلة بباب الوادي وساحة بور سعيد بالقصبة وبالقرب من الملعب الجواري لبلدية الرايس حميدو، أين استفادت العائلات الحاضرة من شروحات وافية قدمها أفراد الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية، كما استمتع الأطفال بألعاب السيارات التي تخللتها رسائل وتوجيهات تخص إجراءات الأمن المروري وشروط السلامة عبر الطرقات التي ارتكزت بالأساس على احترام قانون المرور.

ويشار أن الحملة التحسيسية انطلقت منذ 26 ديسمبر المنصرم بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث المرور، تحت شعار “في الشتاء سق بأمان.. لتصل بسلام”، والتي ستستمر إلى غاية 21 مارس 2023، حيث أشرفت مصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق على إعطاء إشارة انطلاق الحملة، بالمحطة البرية الخروبة بالجزائر العاصمة، وقد تضمنت الحملة تنظيم أبواب مفتوحة ومعارض للتحسيس بمخاطر السياقة أثناء الأحوال الجوية السيئة، لفائدة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الفاعلين من وزارة النقل، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، إلى جانب الجمعيات الناشطة في الميدان.

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تحرير فتاة مختطفة من أمام مطاعم حمام بني هارون بميلة

نسيم.ع

حرّر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حمالة شمال ميلة، فتاة تدعى “ب.ح” عشرينية في ظرف قياسي، بعد تعرضها للاختطاف، من أمام مطاعم بني هارون على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ميلة وجيجل، وتمكنوا من توقيف أربعة شباب في العقدين الثاني والرابع، شاركوا في الاختطاف.

وقالت مصادر من درك ميلة للشروق اليومي، إن العملية تمت فجر الخميس، في حدود الساعة الثانية صباحا، حيث تقدم إليهم أحد المواطنين كفاعل خير، إلى مقر الفرقة، من أجل التبليغ عن تعرض فتاة للاختطاف من طرف أربعة أشخاص مجهولين باستعمال سيارة، وهذا أثناء تواجدهم بجانب الطريق الوطني رقم 27 أمام مطاعم حمام بني هارون، وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان وقوع الجريمة، وبالتنسيق مع الوحدات المجاورة تم غلق جميع المنافذ التي من المحتمل أن يسلكها الفاعلون.

وبتفعيل مخطط الاستعلام والبحث تحصل في نفس اليوم عناصر الفرقة المحققة على معلومات، تفيد بأن الضحية متواجدة بكوخ مهجور وسط الغابة بمنطقة بوعشرة التابعة لبلدية الشيقارة، وبالتنسيق مع الفرقة المحلية تم تمشيط المنطقة تمشيطا دقيقا باستعمال إمكانيات متطورة، أسفر عن العثور على كوخ قديم أمامه السيارة المشتبه فيها، أين تم تطويقه ومحاصرته على الفور، وتحرير الفتاة مع توقيف المشتبه فيهم وهم على التوالي المسمى “ب.ي”، “ت.أ”، “ن.ن” و”ن.ب” مع حجز أسلحة بيضاء، ومؤثرات عقلية كانت بحوزتهم، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة، مع عرض الشابة على مختصين في الطب وعلم النفس.

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تحرير رهينتين اختطفتهما عصابة مخدرات بالنعامة

محمدي.ع

تمكنت الخميس، فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية النعامة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من 6 أفراد تمارس المتاجرة في المخدرات، مع تحرير رهينتين قام عناصر الشبكة باختطافهما وتعذيبهما، كما تم حجز كمية من المخدرات والمقدر وزنها الإجمالي بـ23,6 كلغ من الكيف المعالج، و117 مليون سنتيم من عائدات بيع السموم. ولم ترد في البيان معلومات عن خلفية احتجاز الشخصين.

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حبس المدير السابق لوكالة التسيير العقاري بسوق اهراس

صبرينة ذيب

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة سوق أهراس الخميس، بإيداع المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير العقاري رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، ووضع محاسب بذات الهيئة تحت الرقابة القضائية، كما وضع 11 شخصا ممن استفادوا من عقارات في حالة الإفراج المؤقت.

القضية باشرت فيها التحقيق فصيلة الأبحاث والتدخل للدرك الوطني أواخر السنة الفارطة، بعد اكتشاف والي الولاية الحالي، بعض التجاوزات الخطيرة في ملف العقار بعاصمة الولاية، حيث تبيّن بأن هناك مسؤولين وزوجاتهم استفادوا من عقارات بطريقة غير قانونية، وأمر بفتح تحقيق أسفر عن استفادة مسؤولين وزوجاتهم وأقربائهم بتواطؤ المدير السابق والمحاسب في الوكالة العقارية، حيث تم بيع عقارات لـ 11 شخصا بغير سعرها الحقيقي المقنن من طرف نظام العمل المعتمد في الوكالة.

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تبرئة المبلغ عن الفساد في قضية حاويات طحكوت بمستغانم

ب. يعقوب

قررت، فجر الخميس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، تَخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حقّ عدد من المتابعين الموقوفين في ملف الملياردير المسجون محي الدين طحكوت والمحكوم عليه نهائيا بالسجن النافذ، على خلفية مشاركتهم في خروج السيارات المستوردة من الخارج عبر مرفأ الحاويات تارمينال كونتينار ” لميناء مستغانم بدون دفع مستحقات الخدمات المينائية المقدرة بـ130 مليون دينار جزائري.

وخفضت ذات الهيئة القضائية العقوبات الابتدائية الصادرة في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر “عاشور جلول” ومواطنه مدير عام ميناء مستغانم إضافة إلى مدير الاستغلال والاستثمار السابق ورئيس الدائرة التجارية بذات المؤسسة المينائية وكذا المتصرف القضائي لمجمع طحكوت، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، إضافة إلى إبقاء نفس الغرامات المالية التي صدرت عن محكمة جنح مستغانم المقدرة بـ100 مليون سنتيم ضد كافة هؤلاء الموقوفين الخمسة، الذين توبعوا بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.

فيما قضت هيئة محكمة الاستئناف بإسقاط جميع التهم التي توبع بها مدير الاستغلال الأسبق “ع ب” ورئيس مصلحة الفوترة ووكيل عبور مجمع رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، والقضاء من جديد بقرار البراءة التامة بعد ما أدينوا أمام محكمة الجنح بتاريخ 21 نوفمبر الفائت، بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 800 ألف دينار جزائري.

كما قضت الغرفة الجزائية بعدم قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني، وقبول تأسيس الطرف المدني ميناء مستغانم من حيث الشكل، ورفض طلب هذا الطرف، مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس في جلسة المحاكمة، توقيع عقوبات تتفاوت بين خمس إلى أربع سنوات في حق المتابعين الثمانية في الملف.

وطوت محكمة الاستئناف وقائع ملف الحال، بعد جلسة محاكمة ماراطونية استغرقت أكثر من 12 ساعة تخللتها مرافعات المدعي العام والطرف المدني، والاستماع إلى الموقوفين، على غرار الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” عاشور جلول، الذي حاول إبعاد التهم المنسوبة إليه بتأكيده أمام قاضي الجلسة، أنه أعطى أوامره بإخراج 318 حاوية من 40 قدما تضم كل حاوية 4 مركبات، تم استيرادها من كوريا على متن باخرة “JSP SKIMER” بتاريخ 31 جويلية 2018، بطريقة قانونية من دون ممارسة أي ضغط على مصالح ميناء مستغانم، على النقيض من ذلك، نفى مدير عام ميناء مستغانم تصرفه في خروج 1064 سيارة بمحض إرادته، قائلا: لا يمكن إخراج هذا العدد من المركبات لمالكها المسجون من دون تلقيه تعليمات من الوصاية .

ودارت تصريحات ساخنة بين المتهمين الموقوفين، لرغبة كل طرف تبرئة نفسه من مسؤولية خروج 1064 مركبة من مرفأ الميناء من دون تسديد مؤسسة طحكوت مستحقات المؤسسة المينائية، المتمثلة في تكاليف التخزين والحراسة وتأجير وسائل نقل وتحويل الحاويات بقيمة مالية قدرها 130.950.740.05 دينار، كما أربكت أسئلة القاضي، كلا من رئيس الدائرة التجارية ومدير الاستغلال والاستثمار، بخصوص مشاركتهما في هذه الفضيحة رغم علمهما بأن القانون لا يسمح بذلك، خاصة أن الممتلكات تخص رجل أعمال موقوف في قضايا فساد، في حين لم تجد تبريرات المتصرف القضائي لمجمع طحكوت، سبيلا لإقناع هيئة المحكمة بزعم أنه يجهل تفاصيل هذا الملف، لكونه كان مكلفا بشؤون أخرى دون سواها.

هذه هي خسائر الخزينة

مدير الاستغلال الأسبق “ع.ب”، الذي تابعته النيابة بجنحة عدم التبليغ عن وقائع جزائية حال وقوعها تطبيقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية وحكم عليه في السابق بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، برغم أنه مفجر القضية، أعطى عدة إفادات مهمة في الجلسة توثق مسار القضية منذ تبليغه عن وقائع الفساد بالوثائق والمستندات وإخطار الجهات المعنية برفضه تحرير عملية خروج مركبات تحت الحجز، بسبب عدم تقديم مؤسسة طحكوت ضمانات تسديد المستحقات المينائية التي تقدر بـ13 مليار سنتيم، بكون أن مؤسسة الميناء تقوم بفوترة تفريغ الحاويات بتكلفة 9000 دج للحاوية الواحدة، وهو نفس السعر الذي يخضع له إجراء تحويل الحاويات، إلى جانب مصاريف تسليم الحاويات، وتكون مدة بقاء الحاويات في الميناء هي ما رفع المبلغ إلى 13 مليار سنتيم، كما أن المؤسسة المينائية، تفرض 2000 دج كرسوم جديدة تدفع يوميا مقابل كل حاوية تتأخر عن الخروج وذلك بعد 40 يوما عن وصولها إلى الميناء.

واستمتعت هيأة المحكمة، مطولا إلى هذا الأخير لكونه مفجرا لوقائع الفساد، وعزز المبلغ عن الفساد تصريحاته بعناصر إثبات كشفت اشتراك كافة الموقوفين في خروج مركبات طحكوت رغم علمهم مسبقا بالضرر المادي الذي لحق بخزينة الدولة التي فقدت ما قيمته 13 مليار سنتيم نتيجة عدم احتساب مستحقات الخدمات المينائية التي استفادت منها شركة محي الدين طحكوت، برغم أن المتصرف القضائي لهذه الأخيرة، الموقوف هو الآخر، كان التزم بتسديد المستحقات المينائية على ثلاثة أقساط، حيث كان مقررا أن يتم دفع الأولى بتاريخ 31 أكتوبر2021، على أن تسدد حقوق الميناء الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 2021، بينما تقرر تسديد الثالثة في 31 ديسمبر 2021، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع .

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وفاة سيدة من مصابي التسمم الجماعي بالمسيلة

أحمد قرطي

سجلت المؤسسة العمومية الإستشفائية مقرة بالمسيلة، ارتفاعا في عدد المصابين بالتسمم الغذائي، جراء تناول المرطبات من أحد المحلات، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى قرابة 150 شخصا، فيما توفيت امرأة نتيجة المضاعفات الصحية، في ظل تأخرها وعدم تنقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية حسب ما أكده مدير الصحة بالولاية.

وحسب المعلومات المتحصل عليها ومثلما سبق وأن تطرقت إليه الشروق في عدد سابق بحر الأسبوع المنقضي، فقد ارتفع عدد المصابين من 59 حالة إلى 145، من ضمنهم أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة، تناولوا مرطبات “الميلفاي”، التي تم صنعها داخل محل بالمنطقة، مما سبب لهم أعراضا خطيرة تمثلت في الغثيان والتقيؤ وآلام في البطن والمعدة وغيرها، تنقلوا فرادى وجماعات إلى المستشفى وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، على مستوى المؤسسة الاستشفائية في مقرة، وغادر جلهم، في الوقت الذي تم فيه حسب ما أكده المدير الولائي للصحة، ابقاء سيدة رفقة ابنتها في وضعية متقدمة، تم التكفل بها من قبل الطاقم الطبي وشبه الطبي، ودخولها مصلحة الإنعاش، الا أنها فارقت الحياة هناك جراء المضاعفات الصحية.

وفي الإطار ذاته، أصدرت مصالح بلدية مقرة قرارا تحت رقم 1 بتاريخ 2 جانفي الجاري، يتضمن الغلق الفوري للمحل التجاري، وذلك بناءً على محضر المعاينة المنجز من قبل لجنة النظافة بالبلدية، حيث تبين بأن صاحبه لا يحوز على تصريح بممارسة نشاط صناعة الحلويات والمرطبات طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07/144 المؤرخ في 19 ماي 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.