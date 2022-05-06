أخبار الجزائر ليوم الجمعة 06 ماي 2022

العثور على السيدة المختفية ببجاية، مقتل شاب بطعنات خنجر في سكيكدة

مطالب بتسريع تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية

أحمد قرطي

أبدى أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، استياءً جراء استمرار الوصاية في تجاهل الشريك الاجتماعي ومن خلاله كل مستخدمي قطاع الجماعات المحلية على المستوى الوطني.

وحسب النتائج التي خلص إليها اجتماع النقابة بمقر الأمانة العامة في شلغوم العيد بولاية ميلة، فإن المسؤول الأول عن القطاع، يصر على التجاهل التام لمراسلات النقابة المطالبة بحقوق المستخدمين التي ترتكز على الحق في تعديل القانون الأساسي كأولوية وفقاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، وكذا النظر في النصوص التنظيمية الخاصة بالأعوان المتعاقدين بترسيمهم وإلغاء صفة التعاقد، اضافة إلى الحق المهضوم المتعلق بمنحة كوفيد التي حرم منها معظم مستخدمي القطاع، رغم وقوفهم صفا أماميا في مواجهة الوباء، وكذا رفض مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التأشير على المراسلات، وفق ما يقتضيه التنظيم المعمول به من دون تدخل الوزير.

واستنادً إلى البيان، فإن هذه التصرفات تؤكد حقيقة مفادها غلق الوزير لكل أبواب الحوار والتنسيق المشترك مع نقابة القطاع التي تقدم أكثر من 60 ألف منخرط وتعمده تجاهل مطالب العمال والموظفين سواء داخل البلديات أو الدوائر أو الولايات.

وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فقد قرر أعضاء الأمانة العامة، تجميد التعامل نهائيا مع الوزارة الوصية إلى غاية تغيير نمط التعامل مع الشريك الاجتماعي من قبل الوصاية، بما يقتضيه العرف والقانون النقابي والتنظيمات المعمول بها، والاقتصار على إرسال رسائل ومطالب وشكاوى مستخدمي القطاع حالياً إلى غاية ورود مستجدات من الوزارة، لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، مع دعوة أمناء الولايات إلى ضرورة تسريع تشكيل المجالس الولائية ومن خلالها المجلس الوطني المخول قانونا في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة أساسا بعملية رد الفعل النقابي، وفق ما يقتضيه القانون 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

—

بصل الطارف البري في إيطاليا!

تحظى العديد من المنتوجات الفلاحية بولاية الطارف النباتية والحيوانية منها بطلب كبير من الدول الأوروبية لجودتها وأهميتها الغذائية والتي تم تصدير العديد منها هذه السنة، آخرها يوم الأربعاء، حيث تم تصدير كميات معتبرة من البصل البري نحو إيطاليا عبر مركز العبور الحدودي العيون بالتنسيق مع مصالح الجمارك، وقد أشرف على مراقبة عملية تصدير شحنات البصل البري مفتش قسم الصحة النباتية المهندس ابراهيم شاكر لمنيعي.

—

أصحاب الطعون والملفات المقبولة بـ “عدل 2” يحتجون السبت

راضية مرباح

قرر مكتتبو “عدل 2″، أصحاب الطعون والملفات المقبولة برد أو من دونه والذين لم يسددوا بعد الشطر الأول، تنظيم وقفة احتجاجية مجددا اليوم السبت أمام مقر وزارة السكن، بعد تسجيلهم لعدة نقائص منذ فتح المنصة الرقمية التي أسقطت حقوق العديد من المكتتبين بعدما كانوا قد استبشروا خيرا لإجراءات التسوية قبل أن يصطدموا بمشاكل وعوائق لا تشفي غليل هؤلاء إلا بتدخل الوزير لإماطة اللثام عن ملفات عالقة منذ 9 سنوات.

وأوضح المنسق الوطني للمكتتبين المحتجين، محمد الأمين عطير لـ”الشروق”، أن مطالبهم من أجل تحريك ملفات تلك الفئة، أجبرتهم على تنظيم العشرات من الوقفات الاحتجاجية حيث وفي كل مرة يتم فيه فتح باب التسوية إلا وتظهر فيه فئة أخرى يتم تجميد أو تعليق ملفها أو قضيتها، داعيا في الوقت نفسه المسؤولين بالوزارة، إلى ضرورة أخذ كل المطالب بعين الاعتبار باستدعاء كافة المكتتبين المتبقين بدفع الشطر الأول وتوضيح طريقة الدفع وتحديد اجلها مع احترام الرقم التسلسلي فضلا عن الالتزام بالوعود وتمكين هؤلاء من الاستعلام عن ملفاتهم لتدارك النقائص مع إعادة النظر في ملف إقصاء الكثير من المكتتبين أو تجميد الرد عليهم بسبب الراتب المسبق والمعتمد للتسجيل في هذه الصيغة كأولئك الذين كانوا يتقاضون 23 ألف دينار بنقصان أو زيادة طفيفة بحيث وجد هؤلاء أنفسهم محرومين من كافة الصيغ بما فيها “السوسيال” والترقوي المدعم، ما يتطلب إدراج أصحاب راتبا أقل من 24 ألف دينار، والذين تم تسوية وضعيتهم ويحوزون رقما تسلسليا ومسجلين منذ 2013، ضمن الكوطة المخصصة لأصحاب الطعون، كما طالب المتحدث بضرورة فتح ملف الفئة المقصاة دون سبب وأولئك الذين لم يتم الرد على ملفاتهم المفقودة ويحوزون وصل تسليم من قبل الوكالة وتتوفر فيهم كل الشروط.

ممثل هذه الفئة من المكتتبين دعا من جهته، إلى ضرورة الإسراع من تمكين المكتتبين، دفع الشطر الأول مع تسهيل عملية المنصة التي شهدت ضغطا في عمليات التسجيل والإرسال والرد مع الكشف عن الولايات التي تم فيها إطلاق استخراج أوامر بالدفع وذكر المكتتبين، فضلا عن إدراج أولئك الذين لم يتسن لهم تسديد الشطر الأول لا في الحصة الأولى أو الثانية أو الثالثة، مع طرح إمكانية تحويل ملف طلب السكن إلى أرملة المكتتب المتوفى التي تستوفي كل الشروط فضلا عن مطلب فتح الموقع الإلكتروني للاختيار وتوجيههم إلى مواقع سكنية داخل ولاية إقامتهم وغيرها من المطالب الأخرى التي تتطلب حلولا سريعة.

—

التماس تشديد العقوبة للأخوين حدّاد وإلغاء براءة إطارات ميناء وهران

ب. يعقوب

أسدلت، مساء الخميس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، الستار على قضية رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وشقيقه، المثيرة، التي استغرقت الجلسة المخصصة لها أكثر من ثلاث ساعات من المسائلة والمرافعة، وذلك بعد تأجيل الفصل في ملف تزوير فواتير خدمات مينائية خمس مرات متتالية، بحيث التمس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف تشديد العقوبة في حق الجميع بمن فيهم رئيس منتدى الأفسيو السابق وشقيقه، وإلغاء الحكم بالبراءة للأطراف التي استفادت منها مع تشديد العقوبة في حقها، فيما تم إرجاء النطق في ملف الحال إلى غاية 19 ماي من الشهر الجاري.

ومعلوم أن محكمة فلاوسن في وهران كانت في شهر ديسمبر 2021، نطقت بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق علي حداد، وعام حبسا في حق إطارين في ميناء وهران والحكم بالبراءة لسبعة أشخاص آخرين، من ضمنهم شقيق علي حداد، المسمى “ح. م”، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع “أو.تي.أر.أش.بي”.

جلسة المحاكمة الماراطونية، شهدت غياب ممثل الخزينة العمومية لعدم إخطاره بتاريخ جلسة المحاكمة، إلى جانب رفض سماع المبلغ عن الفساد ومفجر قضية الحال “ن. تونسي”، رئيس الدائرة التجارية السابق لميناء وهران، بعدما تقدم دفاعه بطلب تأسيس كطرف مدني بكونه المتضرر بسبب هذا التبليغ لفقدانه الوظيفة وتعرضه إلى إكراهات و6 متابعات قضائية من طرف مؤسسة ميناء وهران، كلها انتهت بالبراءة. وهنا تدخل دفاع المبلغ أمام رئيسة الجلسة، قائلا: ما محل الخطاب الأخير لوزير العدل المتضمن الدفاع عن المبلغين أمام البرلمان بغرفتيه، من الإعراب، متابعا قوله: إن المبلغ تقدم إلى محكمة الاستئناف لتقديم إفادات موثقة في قضية حركها بنفسه أمام فرقة الأبحاث للدرك. وهنا قاطعته رئيسة الجلسة مفيدة بأنه سيتم تدوين تأسيس الدفاع في منطوق القرار الجزائي دون حضور الشاهد، الذي غادر القاعة بعد رفض تسليم القاضية وثائق وفواتير الخدمات المزورة.

وفي تفاصيل المحاكمة، ظهر علي حداد من سجن تازولت بباتنة، بلباس نزيل المؤسسة العقابية، وقدم نفسه على أنه كان ينشط في عدة أنشطة تجارية، وأنه لا علم له بقضية الحال لتعدد خدمات مجمعه، هذا الإنكار قابلته هيئة المحكمة بقرائن تثبت مشاركته في التزوير بتوقيعه على وثائق دخول وخروج سلعه من ميناء وهران. وسألت القاضية المتهم الثاني، وهو شقيقه “حداد. م”، بصفته مكلفا بأعماله في وهران، عن مصلحته في المشاركة في هذه العمليات المشبوهة، فأجاب: “لم تكن لدي أي مصلحة مادية، كنت أقوم بتسديد كافة المستحقات بطرق قانونية ولم يحصل مجمع حداد على امتيازات غير مبررة”.

ملف الحال، الذي جرّ إطارات عن ميناء وهران إلى أروقة العدالة، يعود إلى شكوى أودعها رئيس الدائرة التجارية السابق لذات الميناء على مستوى فرقة الأبحاث لدرك وهران، وتم سماعه لمدة يومين كاملين 2 و3 ماي 2016 بخصوص قضية حداد وعدة قضايا فساد منفصلة في ميناء وهران، منها ملف تزوير فوترة خدمات مينائية وامتيازات دون وجه حق استفاد منها مجمع “أو.تي.بي.أر.أش”، الذي استفاد من “حظوة” في إدخال السلع وعدم تسديد حقوق التحويل والشحن، بحيث أثبت المبلغ أن حداد كان يحول بضائعه ويشحنها دون دفع مليم مقابل ذلك، مع إخفاء وثائق تؤكد عمليات غير مفوترة.

وبينت الوقائع عن وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكليف تنظيف وتطهير الباخرة. كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران بـ 4.711.227.30 د.ج.

—

العثور على السيدة المختفية ببجاية

ن. أوهاب

عُثر، مساء الخميس، على السيدة شافية، القاطنة في بلدية “تيمزريت” بولاية بجاية، بعد اختفائها عن الأنظار منذ الـ 26 من شهر أفريل المنصرم، حيث كانت سالمة معافاة، بحسب شقيقها، الذي أكد الخبر لـ “الشروق”، في اتصال هاتفي. وبحسب ذات المصدر، فإن شقيقته “اختفت عن الأنظار، حينما خرجت من بيتها الزوجي في حدود التاسعة صباحا، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية، وتم العثور عليها بفضل تضافر جهود الخيرين، على مستوى ولاية تيزي وزو، وهي الآن بينهم سالمة معافاة”.

—

اختطاف تلميذة بجانت

ب. طواهرية

عاشت مدينة جانت، الخميس، على وقع حادثة محاولة اعتداء على طفلة قاصر، تبلغ من العمر 10 سنوات، من طرف شخص بالغ، تحت طائلة التهديد بسكين، حيث أقدم صاحب الفعلة على إجبار الطفلة، التي كانت في طريقها نحو الابتدائية التي تدرس بها، بتكميم فمها وإدخالها بالقوة إلى أحد السكنات المهجورة بحي “الشموع” بمنطقة افري، ليس بعيدا عن المدرسة، فيما يبدو أنها محاولة اغتصاب، ونجت البنت بعد أن تلقى هذا المجرم مكالمة هاتفية في أثناء ذلك، حيث لاذت الطفلة بالفرار مستغلة انشغاله بالمكالمة، قبل أن تلجأ إلى أحد البيوت المجاورة لمكان الحادث في حالة نفسية يرثى لها. وعلمت “الشروق” بأن ذوي الطفلة أخضعوا ابنتهم للكشف على مستوى مستشفى افري القريب من مكان الحادث، حيث تبين أنها لم تصب بأي أذى، قبل أن تتقدم عائلتها بشكوى أمام مصالح الأمن بنفس الحي.

وخلفت الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة، حالة من السخط والاستنكار، وباشر شباب الحي في حملة بحث واسعة على الفاعل، فيما تجري المصالح الأمنية من جهتها عملية تمشيط للمنطقة للوصول إلى الفاعل.

—

هلاك طفل جرفته مياه واد في بوغني

ر.م

لفظ ظهيرة الجمعة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، أنفاسه الأخيرة في مستشفى بوغني متأثرا بإصاباته الخطيرة، بعد ما جرفه الوادي من منطقة تالة اوليلي بآيت كوفي بوغني، حيث تم الأخطار عن الحادثة منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، ليتجند المواطنون ورجال الحماية المدنية للبحث عنه، حيث تم العثور عليه حيا على بعد كيلومترات من موقع غرقه، ليتم تحويله إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج من الإصابات البالغة التي تعرض لها بعد ما تقاذفته السيول، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى .

—

سقوط مميت لسيدة من شرفة مسكنها بقسنطينة

ع. بن منـيـة

تدخل عناصر الوحدة الثانوية بالخروب في ولاية قسنطينة، عصر أول أمس، لأجل نقل جثة سيدة تبلغ من العمر 56 سنة، بعد سقوطها المفاجئ من شرفة مسكنها العائلي المتواجد في الطابق الرابع لعمارة سكنية كائنة بحي ماسينيسا القديمة ببلدية الخروب. وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فإن الضحية قد لفظت أنفاسها الأخيرة في عين المكان متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها جرّاء ارتطامها العنيف بالأرض، ليتم تحويل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، فيما باشرت مصالح أمن دائرة الخروب تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة الأليمة والتي اهتزت على وقعها مشاعر سكان الحي.

—

مقتل شاب بطعنات خنجر في سكيكدة

أحمد.ز

نقل، مساء الخميس، في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بالقل، غرب ولاية سكيكدة، جثة شاب يدعى جامعي هشام، يبلغ من العمر 40 سنة، ينحدر من بلدية الزيتونة، إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل، أين عثر عليه بمنطقة لقبيبة بالقل مصابا بطعنات خنجر على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه، ليتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة غيبوبة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب نزفه كمية هائلة من الدماء، من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقل باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الوفاة الغامضة، ويرجح أن الضحية تعرض للتصفية الجسدية من مجهول أو مجهولين بعد شجار عنيف ومقاومة من الضحية الذي تعوّد حسب مصادر من المنطقة التوجه مساء إلى منطقة القبيبة الساحلية لاصطياد السمك.

—

وفاة شخصين بمنحدر عين الدفلى

م المهداوي

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرين في حادث مروري مميت على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب باتجاه الجزائر العاصمة بالمكان المسمى منحدر “أولاد المهدي” ببلدية الحسينية شرق ولاية عين الدفلى، وحسب مديرية الحماية المدنية فقد وقع الحادث في حدود الخامسة من صباح الخميس الأخير، حيث اصطدمت سيارة سياحية من نوع “كليو3” بشاحنة ذات مقطورة من الخلف، ما أدى إلى وفاة شخصين على الفور يبلغان من العمر 27 و33 سنة، وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة يبلغان من العمر 21 و33 سنة.

—

وفاة شابين اختناقا بالغاز بباتنة

طاهر حليسي

لقي، الخميس، شابان حتفهما اختناقا، بمحل فارغ، قضيا ليلتهما فيه، ببلدية غسيرة دائرة، تكوت جنوب شرقي ولاية باتنة. وعثرت مصالح الحماية المدنية، على جثتي الشابين وهما في العشرينيات من العمر، داخل مستودع بمشتة أولاد إيدير، وبقربهما آلة طهي “طابونة”، ما يرجح فرضية الاختناق بغاز أول أوكسيد الكربون المحترق في انتظار تقرير الطبيب الشرعي ونتائج تحقيق المصالح الأمنية المختصة، في هذه البلدية التي عاشت الصدمة بسبب معرفة الجميع لمتانة الصداقة ما بين الشابين اللذين لا يكادان يفترقان أبدا.

—

يفضل صلاة الفجر لسرقة أحذية المصلين بالمسيلة

الطيب. ب

تمكن عدد من المصلين بأحد مساجد المسيلة مؤخرا بمناسبة عيد الفطر، اكتشاف أحد الأشخاص، كان يتأهب لسرقة أحذية المصلين لحظة قيامهم لصلاة الفجر، وتبعا للمعلومات المتوفرة لدينا فإنه لولا الدخول المتأخر لعدد من المصلين إلى المسجد لتمكن المعني من تحميل الحقيبة بكم من الأحذية والفرار بها، لكن شاء الله أن يتم اكتشافه والحيلولة دون تمكنه من الهرب. يذكر أن البعض ربط هذا السلوك الذي تزامن ومناسبة عيد الفطر، كون أن العديد من المصلين خاصة الشباب منهم يقوم بشراء أحذية جديدة، فكان هذا السارق يستهدف بلا شك هكذا حذاء جديد، لكنه لم يتمكن من الظفر بها فوقع في قبضة المصلين، ومما يجدر ذكره انها ليست الحالة الأولى التي تشهد فيها بيوت الله هكذا عملية سرقة للأحذية، الأمر الذي يتضح انه يقف وراء تزيد عشرات المساجد بكاميرات مراقبة.

—

حجز 46 ألف وحدة مفرقعات في المسيلة

أحمد. ق

حجزت مصالح الأمن بالمسيلة، أزيد من 46 ألف وحدة من المفرقعات، في إطار محاربة ظاهرة البيع والمتاجرة بالألعاب النارية والمفرقعات والحد ومن استعمالها، تمكنت كل من مصالح الأمن الحضري الخارجي ببرهوم التابع لأمن دائرة مقرة، وكذا الأمن الحضري الأول بأمن الولاية، من حجز 46 ألفا و292 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات بمختلف الأنواع والأحجام.

وتمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي ببرهوم بأمن دائرة مقرة من حجز 41470 وحدة من المفرقعات، فيما حجز عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية المسيلة 4820 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بمختلف الأنواع، أين تم إنجاز ملفات قضائية ضد المخالفين وإرسالها إلى العدالة.