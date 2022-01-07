أخبار الجزائر ليوم الجمعة 07 جانفي 2022

الأرسيدي يستغل مقره لأغراض خارجة عن القانون!

أسماء.ب

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعذارا شديد اللهجة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على خلفية ما وصف “استغلال مقر الحزب لأغراض خارجة عن القانون”.

وجاء في البيان الصادر عن الداخلية، أن الارسيدي يستمر في استعمال مقر الحزب لنشاطات خارجة عن الأهداف المسطرة له في قانونه الأساسي، كما سمح باستغلال مقره الوطني وبدون تصريح إداري، بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيمات غير معتمدة، على غرار الاجتماع الذي تم بتاريخ 24-12-2021.

وحسب وزارة الداخلية، فإن هذه الممارسات مخالفة لأحكام القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 12 جانفي 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم.

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عاصمة المسيلة بحاجة لمخطط مرور لفكّ الاختناق

الطيب بوداود

لا تزال عملية تنظيم حركة المرور بعاصمة الولاية بالمسيلة في حاجة ماسة إلى مخطط استعجالي يقضي ويطوق جل النقاط السوداء التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا وهاجسا يوميا يطارد مختلف المصالح وحتى أصحاب المركبات والمواطنين.

وأبرز ما يثار في هذا الشأن مواقف حافلات النقل الحضري التي أسالت الحبر الكثير عبر الصحافة الوطنية، بل حتى تدخلات المنتخبين المحليين وعدد من المختصين لطالما استهدفت في عديد المناسبات هذه النقطة، خاصة من حيث افتقار العديد من الخطوط المعتمدة ضمن شبكة النقل الحضري لمواقف واضحة المعالم وبكيفيات لا تعرقل بقية حركة المرور، هذا الأمر تسجله مدينة المسيلة منذ حوالي 20 سنة خلت، خاصة في ظل وجود جملة من المؤشرات يتصدرها عدد سكانها الذي قارب 250 ألف نسمة، ناهيك عن ما تستقبله يوميا من مختلف البلديات والدوائر سواء تعلق ذلك بالمركبات أو الزوار.

والأكيد أن ظاهرة الاختناق المروري وغياب معالم مواقف حافلات النقل الحضري على مستوى جل الخطوط، تعد من بين الأولويات التي من المنتظر أن يأخذها المجلس الشعبي البلدي الجديد وكذا المجلس الولائي بعين الاعتبار بل ويضعها ضمن مداولاته ونقاشاته، فالأمر يقول – ممن تواصل مع “الشروق” في هذا الموضوع – مرتبط بعاصمة ولاية أصبحت قبلة للعشرات إن لم نقل مئات المركبات، فالإحصائيات تشير إلى أن حظيرة الولاية من حيث عدد المركبات تعدت 194 ألف مركبة منها ما يفوق 36 ألف مركبة وزن ثقيل، كما تعد مدينة المسيلة نقطة التقاء عدد من الطرقات الوطني الطريق 40 و45 والطريق الوطني رقم 60، إضافة إلى وجود خط السكة الحديدية الذي أصبح يتوسط المدينة في اتجاه الشرق والغرب والجزائر العاصمة، كل هذه المعطيات تقتضي النظر بعين الاعتبار إلى الأهمية التي أصبح يكتسيها وجود مخطط مروري ومشاريع ذات الصلة تنتشل عاصمة الولاية من الضغط الذي تعانيه يوميا .

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مواطنون غاضبون لغياب الإنارة العمومية بأحياء الدويرة

نسرين برغل

يناشد سكان عدة أحياء ببلدية الدويرة في العاصمة، السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل إيجاد حلّ لمشكل غياب الإنارة العمومية، ونقص الأعمدة الكهربائية في أحياء أخرى، وهو ما أدخل عديد المناطق السكنية في ظلام دامس، وفتح المجال للعصابات والمنحرفين للاعتداء على المواطنين وسرقت أغراضهم، في ظل ضعف التغطية الأمنية.

وقال مواطنون ببلدية الدويرة في تصريحات للشروق إنهم طالبوا في عديد المرات السلطات المحلية، وعلى رأسها البلدية بالتدخل من أجل تزويد أحيائهم بأعمدة الإنارة العمومية، وإصلاح المصابيح المعطلة والمتضررة، إلا أنها في كل مرة تعدهم بتجسيد هذا المشروع، من دون أن يتجسّد على أرض الواقع، يقول السكان.

وفي هذا الإطار، عبر قاطنو البلدية عن استيائهم الشديد من تقاعس السلطات المحلية حيال هذا المشكل الذي يعد – حسبهم – من أهم مطالب السكان المنطقة منذ عدة سنوات، غير أنه تم تجاهله، ولم يحظ بالاهتمام من طرف المسؤولين المحليين رغم ما تشهده المنطقة من اعتداءات وسرقات وجرائم، آخرها سرقة عدة سيارات من أحياء سكنية ومحلات تجارية تقع في قلب المدينة.

وما زاد من مخاوف السكان هو استمرار هذا المشكل مع دخول فصل الشتاء، حيث يستغل اللصوص والمنحرفون الظلام الدامس وبرودة الطقس ليلا لتنفيذ مخططاتهم، لسرقة أغراض المواطنين وترويعهم والاعتداء عليهم، مستغلين نقص التغطية الأمنية، في بعض الأحياء السكنية الجديد خاصة بمواقع “عدل” والأحياء المرحل إليها في إطار برنامج إعادة الإسكان، على غرار حي عبزيو 2100 مسكن، و1200 مسكن وغيرهما.

ورغم مناشدات السكان الموجهة إلى السلطات المحلية من أجل التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل، الذي لا يتطلب – حسبهم – إمكانيات ضخمة للتكفل به، لجأ المواطنون لرفع نداء إلى والي العاصمة والوالي المنتدب لدرارية ملتمسين منهما توجيه تعليمات من أجل التكفل بمشكل الإنارة العمومية في مختلف الأحياء السكنية بالبلدية والذي تحوّل إلى كابوس حقيقي يؤرق السكان.

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حظائر غير شرعية يسيّرها بطّالون بمحاذاة بلدية الشراقة

راضية مرباح

انتشرت ببلدية الشراقة خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة الاستحواذ على جانب من حواف الطرقات لجعلها مواقف للمركبات، من طرف عشرات الشباب البطالين، الذين حوّلوا عديد الطرقات قرب الأرصفة “باركينغ”، عشوائية حقيقية على الهواء قد تمتد إلى عشرات الأمتار، لاسيما منها تلك المتواجدة على طول الطريق المحاذي والمحاط لمقر البلدية حيث يفرض هؤلاء منطقهم بشكل “بلطجي” واستفزازي على المواطنين في حالة ركن سياراتهم بإجبارهم الدفع مقابل الركن ورفض كل من يجبر ترك مركباتهم لساعات طويلة بحجة عدم الاستفادة من استغلال الموقع بشكل مضاعف.

بلدية الشراقة التي تعتبر من أغنى بلديات العاصمة من حيث مداخيلها، تعتبر من ضمن المناطق الفقيرة من حيث إنجاز مشاريع تخص حظائر السيارات التي تعد من ضمن أكثر الإنجازات مطلبا ببلدية تعرف ارتفاعا متزايدا للسكان وحتى الوافدين إليها من أجل التسوق أو التجارة أو حتى العمل الذي تضمنه مؤسساتها الاقتصادية والتجارية وتلك المالية منها والتي بدورها لم تسايرها أي مشاريع لشق الطرقات ما خلف ازدحاما مروريا لا يطاق بطرقات ضيقة تفتقد هي الأخرى لإعادة التهيئة.

وحسب شكاوى المواطنين، فإن مشكل استغلال حواف الطرقات وجعلها “باركينغ” من طرف من يسمونهم بـ”البلطجية”، بلغ مداه خاصة وأن بعض هؤلاء المسيرين لتلك المواقف، يجبرون أصحاب السيارات على دفع مبالغ ما بين 50 إلى 100 دينار أو أكثر في بعض الأحيان، وطرح عليهم أسئلة إن كان ركنهم يأخذ وقتا قصيرا أو يطول، أما أولئك الذين يعتادون على ترك مركباتهم من الصباح إلى غاية المساء لا سيما منهم العمال، فيرفض هؤلاء تركهم ركن سياراتهم أو منحهم مكان بالموقع بحجة أنهم لا يستفيدون كثيرا منهم، فعوض قبض أموال مضاعفة بتعاقب المركبات، تأخذ منهم سيارات هؤلاء سوى مبلغ وحيد طيلة اليوم، والأدهى ما في الأمر، أن الظاهرة تحدث قرب وأمام أعين مسؤولي البلدية سواء بالجهة المقابلة لمقرها أو من الجوانب والجهة الخلفية القريبة من المركز التجاري القدس، وأشارت في السياق إحدى العاملات بالمركز، إلى أنها تعرضت للابتزاز ثم مناوشات لفظية مع مسير إحدى الحظائر قرب مركز القدس، أدت بالمعني إلى ضرب سيارة المشتكية برجله، معرضا أحد أبوابها للتلف، وانتهى الشجار بتقديم شكوى لدى المصالح الأمنية.

الظاهرة التي استفحلت بالمنطقة لم تجد لها معارضة من طرف السلطات المحلية التي يفترض أن تتدخل لوضع حدّ لهؤلاء الشباب الذين وجدوا ضالتهم لغياب الرقابة والردع بإجبار كل من يركن بعين المكان دفع قيمة مالية حتى ولو طالب أصحاب السيارات أن مدة بقائهم لا تتعدى 10 دقائق فقط.

أما في حالة رفض دفع مقابل الركن والبحث عن موقع بعيد، يتعرض أصحاب المركبات لمطاردة من طرف هؤلاء، خاصة وأن نشاطهم هذا غير مقنن، والدليل عدم امتلاكهم أي شارة تظهر شرعيتهم أو حتى تذكرة تمنح بالمقابل، وهو النشاط الذي كان يفترض أن تستغله البلدية لتحويله إلى مقنن من خلال إنجاز حظائر أرضية وبطوابق من شأنها امتصاص الطلب حتى تعود مداخيلها على البلدية.

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رخص استثنائية لتسعة مستثمرين لمزاولة نشاطهم بالبليدة

ق. م

استلم تسعة مستثمرين بولاية البليدة مؤخرا رخصا استثنائية لمزاولة نشاطهم، وذلك بعد رفع القيود والعراقيل التي كانت تحول دون استغلال مشاريعهم، حسبما علم به من مصالح الولاية.

وأوضح المصدر أنه تم خلال اليومين الفارطين وفي إطار تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة، منح تسعة رخص استثنائية جديدة لمستثمرين، ما سيمكنهم من دخول نشاطهم حيز الخدمة قريبا.

وتتعلق هذه المشاريع المنتهية والمجهزة بكافة التجهيزات والمعدات الضرورية، استنادا لذات المصدر، بوحدات إنتاجية تنشط أغلبها في ميادين ذات طابع صناعي غذائي، على غرار مركب للدواجن ببلدية بن خليل يضم ثلاث وحدات مختصة في تربية أمهات الدواجن وأخرى لمعالجة أحشائها، إلى جانب مذبح من شأنه أن يوفر أكثر من 500 منصب شغل، علاوة على تكفله بمشكل انتشار نفايات بقايا ذبح الدواجن .

كما تنشط بقية المشاريع في ميادين الصحة كعيادة طبية خاصة بموزاية ووحدة لصناعة شرائط السكري ببني مراد ومركب لتربية الدواجن ببوينان وآخر ببلدية الشبلي متخصص في تصبير البقوليات وحفظ الأجبان والحليب.

ومن شأن هذه المشاريع أن تشكل قيمة مضافة للاستثمار بالولاية وخلق ديناميكية اقتصادية علاوة على امتصاص البطالة والتكفل باحتياجات السكان وحتى المشاركة في الاقتصاد الوطني من خلال التوجه نحو التصدير.

وتأتي هذه الرخص لتضاف لـ12 رخصة أخرى كانت قد منحتها السلطات المحلية لمستثمرين في إطار نشاط اللجنة الولائية المكلفة بمرافقة المستثمرين ينشطون في قطاعات البيئة (استرجاع نفايات الألمنيوم) والفلاحة (صناعة منتجات تغذية الحيوانات) الصناعة (الطباعة على الكرتون ونجارة الخشب ومشتقاته) المنتجات الصيدلانية (صناعة الأدوية الموجهة للحيوانات وآخر للمواد الصيدلانية) والبيئة (صناعة مواد التنظيف) وغيرها.

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10 سنوات سجنا لمروج بحوزته 400 قرص مهلوس بخميس مليانة

م. المهداوي

تمكنت فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن دائرة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى، من شل نشاط مروج خطير للمؤثرات العقلية، يبلغ من العمر33 سنة، يقيم ببلدية بئر ولد خليفة، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة من أنواع مختلفة.

عملية الإطاحة بالمشتبه به تمت بعد استغلال معلومات تتعلق بنشاطه المشبوه على مستوى مدينة خميس مليانة أين كان يتخذ زاوية بالقرب من المركب الرياضي الجواري مكانا لترويج سمومه، حيث كللت عمليات ترصد تحركاته من ضبطه يوم 3 جانفي الجاري متلبسا بممارسة جرمه وحيازة أقراص مهلوسة تمثلت في 403 قرص من أنواع مختلفة، مع حجز مبلغ مالي من عائدات نشاطه الإجرامي قدره 19 ألف دج.

المعني قدم بموجب ملف قضائي أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة التي خصته بأمر إيداع وحكم يقضي بسجنه 10 سنوات نافذة عن جنحة الحيازة لغرض المتاجرة في المؤثرات العقلية مع ظرف العود.

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البويرة تنظم نصف ماراطون الجماعات المحلية

فاطمة عكوش

تنظم ولاية البويرة يوم 14 جانفي الجاري، نصف ماراطون الجماعات المحلية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للبلديات، وينتظر أن يشارك في هذا الحدث الرياضي الهام 480 عداء من الجنسين.

نصف ماراطون الجماعات المحلية سينظم على مسافة 18كلم بالنسبة للذكور و7 كلم بالنسبة للإناث، وتكون الانطلاقة بالنسبة للذكور من بلدية عين الحجر إلى نقطة الوصول أمام مقر الولاية، أما بالنسبة للإناث فستكون نقطة الانطلاقة من قرية سعيد عبيد إلى نقطة الوصول بمدينة البويرة، وسيشارك في نصف الماراطون 480 عداء وعداءة، حسب التسجيلات، وأثناء وصول المشاركين سيكون هناك بلاطو للتنشيط الثقافي .

للتذكير، فإن هذه الطبعة تنظم تحت رعاية وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ووالي ولاية البويرة وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب وديوان المركب المتعدد الرياضات وعدة شركاء.

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شاب يقتل والدته ويفصل رأسها عن جسدها بالبويرة

رحاب. ش / سفيان . ع

أقدم ليلة الأربعاء إلى الخميس شاب ثلاثيني على وضع حد لحياة والدته بواسطة ساطور حاد قطع به رأسها بالمنزل العائلي بقرية إغيل أومنشار التابعة لإقليم بلدية تاغزوت بالبويرة، في مشهد مرعب ومأساوي لا نراه إلا في أفلام الرعب، حيث تبين بأن الشاب يعاني اضطرابات عقلية منذ مدة ويعيش وسط عائلة في وضع معيشي مزر.

الحادثة المأساوية التي اهتزت لها القرية الهادئة حسب مصادر محلية بدأت تفاصيلها قبيل أذان المغرب بدقائق، أين كانت الضحية البالغة من العمر 70 سنة والتي هي أرملة فقدت زوجها منذ سنة فقط، بصدد تحضير وجبة العشاء لأبنائها الذين يعيشون ظروفا معيشية مزرية، خاصة بعد رحيل الوالد وفقدان أحد الأبناء في واقعة مأساوية، قبل أن تتفاجأ بابنها صاحب 36 سنة حاملا بيده ساطورا حادا مباغتا إياها بتوجيه عدة ضربات على مستوى رأسها كانت كافية لأن ترديها قتيلة على الفور.

ولم يكتف الابن بذلك، بل واصل توجيه الضربات حسب ذات المصادر إلى غاية فصل رأسها عن جسدها تاركا إياها تسبح وسط بركة من الدماء وسط المنزل العائلي، في مشهد مرعب ومأساوي لا نراه إلا في أفلام الرعب، خاصة وأن ضحيته والدة وأرملة فقدت حياتها بطريقة شنعاء على يد ابنها الذي تبين بأنه يعاني اضطرابات عقلية منذ مدة، وهو ما ترك صدمة وحزنا وسط العائلة وسكان القرية الذين أبلغوا المصالح الأمنية المختصة بالواقعة، حيث سارعت إلى المكان لتقوم باقتياد الابن الذي ترك أداة الجريمة بالمكان، مع فتح تحقيق حول الحادثة المأساوية التي لم تعهدها القرية والمنطقة من قبل.

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مجهولون يعتدون بوحشية على معاق ذهنيا بباتنة

ط. ح

تعيش ولاية باتنة على وقع جريمة أثارت مشاعر المواطنين، وحركت تضامنهم الممزوج بالغضب، حيث تعرض، الأربعاء الفارك، رجل مريض عقليا يعرفه عامة الناس، بمدينة مروانة غرب باتنة بسلميته وهدوئه، لاعتداء عنيف من قبل مجهولين، ما تسبّب في نقله في عجل إلى مستشفى المدينة في حالة خطيرة جدا.

وكان الضحية قد تعرض لضرب مبرح بآلات حادة، أدى إلى كسور على مستوى الجمجمة، فيما قام المنحرفون بحشو عينيه ورش أنحاء مختلفة من جسمه بمادة غراء قوية المفعول، شوهت وجهه وعطلت الكثير من حواس الضحية مثل النظر والسمع والشم، بسبب وضع هذه المادة اللاصقة والخطيرة على مستوى الأذنين والشفتين وخاصة العينين والأنف، وهو ما عقد حالته الصحية وجعلها تبلغ درجة الخطورة القصوى. وخلف الحادث استنكارا شديدا لدى السكان الذين هرعوا لنجدة الرجل الذي قارب سنه الستين، والمعروف في كل أنحاء المدينة، حيث طالبوا بتوقيف الجناة، ومعاقبتهم عقوبات قانونية زاجرة، نظير التعدي على شخص هش لا يقوى على الدفاع عن نفسه ولا يمتلك أي عائل له.

وقد تحدث عدد من سكان مروانة التي تبعد عن عاصمة الولاية باتنة بنحو ثلاثين كيلومترا، عن الحادثة المأسوية، حيث وصفها السيد هشام وهو حامل لشهادة ليسانس في الحقوق بالجريمة البشعة، وقال إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم الفئة الأضعف في النسيج الاجتماعي لأنهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم فتصبح الجريمة في حقهم مضاعفة ووجب إحاطتهم بالحماية لأن منظر مروانة العام، يوحي بأن المرضى النفسانيين لا مكان لهم سوى الشارع في غياب مؤسسات استشفائية خاصة بهم، وطرحت مونية وهي أساتذة تعليم متوسط افتقار المنطقة لمستشفيات مختصة في الأمراض العقلية، وعائلات مروانة تجد صعوبة في نقل أبنائها المرضى إلى بلدية المعذر البعيدة التي تعاني من زحام في أروقة مؤسستها الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية.

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اختفاء مراهقين في واقعتين منفصلتين بخنشلة

طارق. م

أودعت أمسية الأربعاء، كل من عائلة صحراوي من بابار، وعائلة ذياب من قايس، في خنشلة، بلاغا بشأن اختفاء ابنيهما القاصرين واللذين لا يتجاوزان من العمر 14 سنة، أمام السلطات الأمنية من درك وشرطة، ملتمسين إصدار نشرية بحث عنهما، عبر ربوع ولايات الوطن، في الوقت الذي طالبت العائلتان سكان بابار وقايس، بمساعدتهما في البحث عن ابنيهما كريم، وإياد، المختفيين في ظروف غامضة، منذ مساء الأربعاء الماضي، ودون أي مبرر يذكر.

وذكرت مصادر مطلعة، أن سكان بلدية قايس، قد أطلقوا حملة تفتيش وبحث، عن الطفل إياد ذياب البالغ من العمر 14 سنة، وهو تلميذ بمتوسطة الإخوة ريحاني، وأحد عناصر الفريق الرياضي لدار الشباب قايس، بعد إعلان عائلته اختفاءه المفاجئ، وغير المبرر وعلى غير العادة، أين خرج أمسية الأربعاء، من بيته دون أن يعود، وتبدي عائلته شعورها بالخوف من إصابته بمكروه، وقد نشرت صفحات الفايس بوك، صورة الطفل إياد، ومطالبة الجميع بالبحث عنه، أمام الوضع الصعب الذي تعيشه عائلته، منذ اختفائه.

وسجلت واقعة مشابهة نفسه بمدينة بابار، جنوب خنشلة، التي أعلنت عن اختفاء كريم صحراوي البالغ من العمر14 سنة، بعد خروجه كعادته صباحا، من البيت من دون أن يعود، حيث سارعت عائلته للبحث عنه، قبل توسيع العملية التي شارك فيها سكان المدينة، على أمل العثور على كريم، وإعادته لأحضان عائلته من خلال عمليات بحث أمس الجمعة، وهو اليوم الذي تميز ببرد شديد ضرب المنطقة وبلغت درجة الحرارة صباحا الصفر بالمنطقة. ويضع مشاركون في البحث عن الطفلين رقم هاتف الآتي تحت تصرف كل من لديه معلومات بشأنهما 0661395734.

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ثمانية جرحى في اصطدام بين حافلتين بقسنطينة

عـصـام بـن منـية

تسبب حادث اصطدام بين حافلتين إحداهما مخصصة لنقل الطلبة والثانية تعمل في خطوط النقل الحضري بمدينة قسنطينة، مساء أول الخميس، في إصابة 8 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و61 سنة، بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم على إثرها، من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة. الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة إلاّ ربع من مساء الخميس، على مستوى منطقة الكورنيش بمدينة قسنطينة، ونتج عن اصطدام حافلتين إحداهما مخصصة لنقل طلبة الجامعة والثانية لنقل المسافرين على خطوط النقل الحضري بالمدينة، ما خلّف حسب بيان مديرية الحماية المدنية بقسنطينة، إصابة ثمانية أشخاص، بجروح متفاوتة منهم ثلاثة تعرضوا لجروح، فيما تدخل عناصر الأمن وباشروا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث.

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مقتل سائق خلال محاولته مساعدة آخر بسطيف

سمير مخربش

لقي، الجمعة، سائق شاحنة حتفه بولاية سطيف، لما حاول تقديم يد المساعدة لشخص تعطلت سيارته بالطريق السيار، أين فارق الحياة وهو يقطع الطريق.

الضحية سائق شاحنة من ولاية المسيلة، يبلغ من العمر 43 سنة، كان يسير في الطريق السيار بولاية سطيف بصفة عادية، وفجأة لاحظ في الجهة الأخرى سيارة سياحية معطلة وصاحبها يطلب المساعدة بعدما نفد منه الوقود. فركن السائق شاحنته وحاول التوجه إلى الجهة المقابلة من الطريق السيار، ولما قام بقطع الطريق فاجأته سيارة سياحية من نوع غولف 7 كانت تسير بسرعة، فصدمته بعنف ومزقت جسده، ففارق الحياة في مكان الحادث أمام ذهول صاحب السيارة المعطلة الذي كان ينتظر الضحية ليصل إليه ويقدم له يد المساعدة، لكن شاءت الأقدار أن يفارق الحياة وهو يهم بفعل الخير.

ولقد خلف الحادث صدمة كبيرة لدى سائق السيارة المعطلة الذي أحس بالذنب وتابع المشهد المفزع على المباشر. وقد تدخل رجال الحماية المدنية لنقل جثة الضحية فاعل الخير الذي اختار التوقيت غير المناسب لقطع الطريق، لينتهي به المطاف جثة هامدة هي الآن محفوظة بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف. لتبقى مثل هذه الحوادث مرعبة خاصة لما يتعلق الأمر بمحاولة قطع الطريق السيار في مغامرة مجهولة العواقب.

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اكتشاف مذبح للحمير بمعسكر

قادة مزيلة

تواصل مصالح الدرك الوطني لتيغنيف بمعسكر تحقيقاتها بخصوص المذبح السري الذي تمت مداهمته مساء الثلاثاء، بقرية أولاد الخامسة، أين تم العثور بداخله على أحصنة وبغال بعضها مذبوح والبعض الآخر مهيأ للذبح، مع العثور كذلك على كمية من اللحوم والأمعاء والأطراف ورؤوس الحيوانات المذبوحة، إضافة إلى أدوات الذبح والتقطيع وأجهزة تبريد بداخلها كميات من اللحوم المقطعة.

وبناء على معلومات تلقتها عناصر فرقة الدرك الوطني لتيغنيف مفادها وجود مذبح سري يقوم فيه شخص وابنه بالذبح غير الشرعي، وبموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، تمت مداهمة المكان رفقة فصيلة الشرطة التقنية التابعة لمجموعة الدرك، أين تم العثور على بغال وأحصنة بعضها مذبوح وبعضها مهيأ للذبح.

كما حضر لعين المكان، كل من الطبيب البيطري التابع لمصالح الفلاحة وأعوان مديرية التجارة ومكتب حفظ الصحة ورئيس بلدية تيغنيف. ومواصلة للتحقيق وبعد المعاينة والجرد، تم العثور على رأسين لفرسين وأمعاء لأحصنة، وحصان مذبوح لم يسلخ بعد وبغلين مهيأين للذبح. كما تم العثور على 880 كيلوغرام من لحم الفرسين اللذين تم ذبحهما، وكذا 40 كيلوغراما من اللحم المفروم معبأ في أكياس بلاستيكية داخل ثلاجة موجه للاستهلاك البشري، إضافة إلى سكاكين تستعمل في الذبح والتقطيع. وتعمق مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها بخصوص القضية للإلمام بجميع المعطيات مع اتخاذ إجراءات إتلاف المجوزات من اللحوم والرؤوس.

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سرقة صورة أولاد نايل والملكة دهية في “إكسبو دبي” تثير حفيظة الجزائريين

زهية. م

أثارت صورة نساء أولاد نايل، المنسوبة إلى المغرب في إكسبو دبي للمغرب، حفيظة الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيت انتشر هاشتاغ “التراث الجزائري خط أحمر”، وسط مطالب بضرورة تفعيل دور وزارة الثقافة في حفظ التراث الجزائري، وسط استمرار حملات السرقة التي تطال هذا التراث من المخزن المغربي الذي لا يتوانى في كل مناسبة عن نسبة التراث الجزائري إلى نفسه، سواء كان أكلات أم لباسا أم حتى ممارسات اجتماعية ثقافية، مستغلا بذلك التقارب بين شعوب المنطقة، خاصة خلال الفترات التاريخية التي لا يتم التركيز عليها كثيرا.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء على المنصات الاجتماعية، تظهر صورا لنساء قبيلة أولاد نايل، منسوبة إلى المغرب، بكل ما تحمل من حلي وألبسة. وتعتبر قبيلة أولاد نايل الجلفة، بوسعادة، وبسكرة، أشهر قبائل الجزائر، وتقاليدها معروفة. وتساءل النشطاء عن خلفيات الخطوة المغربية التي تستهدف تراث منطقة لا تربطها بها حدود.

وفي السياق ذاته، تمت نسبة صورة للملكة ديهية في نفس الوقت إلى المغرب. وخلفت هذه الحادثة استنكارا كبيرا للنشطاء، الذين دعوا وزارة الثقافة إلى التدخل، ووضع حد لمثل هذه الممارسات. فالملكة ديهية ملكة جزائرية معروفة تاريخيا، حكمت شمال إفريقيا عقودا طويلة.

هذا، وقد كانت هذه الحادثة محل نقاش طويل و”عراك” افتراضي، بين نشطاء جزائريين ومغاربة، حول نسبة التراث.

للإشارة، سبق وأثار ملف الراي نفس النقاش والجدل بين المغرب والجزائر. وتجدد هذا الجدل على إثر إقدام المغرب على تصنيف تقليد فنتازيا الفروسية “التبرويدة” باسمها في اليونسكو، واعتزامها تقديم ملف الشعر الشعبي لذات الغرض.

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الدكتور صالح بلعيد في ندوة فكرية بأم البواقي:

“نسعى لجعل اللغة العربية لغة علم وتكنولوجيا آفاق 2030”

ج. ل

كشف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، الدكتور صالح بلعيد، في مداخلته خلال الندوة الأدبية التي احتضنتها المكتبة الرئيسة مالك بن نبي بأم البواقي، مساء أول أمس، أن اللغة العربية تمتلك كل الإمكانات لأن تصبح لغة تواكب كل المستجدات بعد أن أصبحت لغة رسمية في بعض الدول، رغم افتقارها إلى أشياء علمية كثيرة، مؤكدا أن الأمر يتطلب مبادرات ترفع هذا الافتقار العلمي بخطط علمية متدرجة وببرامج إجرائية، وببرمجيات حاسوبية ذكية تسد النقص وتلبي احتياجات علمية للغة العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مضيفا بأن مجال العلوم أصبح رهانا من رهانات العيش في الحداثة، وأن اللغة التي لا تمتلك العلوم ليس لها مستقبل مأمون.

وذكر بلعيد بأن المجلس الأعلى للغة العربية بعمل دون هوادة على ازدهار اللغة العربية والعمل على تعميم استعمالها في العلوم وفي التكنولوجيا، وسيكون للمجلس السبق في طرح موضوعات ذات علاقة بالنقلة العلمية النوعية المنتظرة، لصنع آفاق البحث العلمي باللغة العربية الفصحى إلى سنة 2030، باقتراح ثلاثين موضوعا تيمنا بآفاق 2030 ستقدم لكل من يرغب الإسهام في فعاليات الاحتفاء بشهر اللغة العربية ديسمبر 2022، وهي موضوعات تمس جانبا من الجوانب العلمية حتى تكون منتجة للعلم كباقي اللغات، وتخرج من النعوت التي تلاحقها وتصفها بعدم العلمية.

ودعا في ذات السياق الكل إلى إنجاح هذه المبادرة بإسهاماتهم في إحياء مناسبة 22 ديسمبر من السنة الجارية، لتحقيق التطوع اللغوي، وحماية للغة العربية الفصحى بأفكار جديدة لإبراز عبقريتها العلمية من خلال الوعي اللغوي الجديد الذي يسعى المجلس الأعلى لتجسيده بمشاركة الجميع وجعلها في مرتبة عالية كلغة الماضي والحاضر والمستقبل، داعيا كل المثقفين إلى أن يبادروا ببحوثهم الناجحة إلى جعل اللغة العربية لغة علم وتكنولوجيا، مذكرا بالمبادرات الناجحة في العلوم الإنسانية، التي كانت قاطرة للعلوم، كما هو الشأن في اللغة الإنجليزية التي ساهم شكسبير في أن جعلها الأولى عالميا، والحال كما فعل يهودا بني اليعازر الذي جعل من العبرية تدرس بها كل العلوم بعد أن كانت لغة توحيد، مؤكدا أن اللغة العربية إن تم الاهتمام بها ستكون خلال أعوام قليلة لغة علم وتكنولوجيا، وإن بقيت دون ذلك فمآلها الانقراض.

الندوة نشطها أيضا الكاتب جمال فوغالي، وقد حضرها جمع غفير من المثقفين الجامعيين والمهتمين بالشأن الثقافي وعدد كبير من طلبة الجامعة.

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“ليزيميقري” تعري خيبات الغربة

محمود بن شعبان

يحتضن المسرح الجهوي صيراط بومدين لولاية سعيدة، مساء اليوم، العرض الشرفي لمسرحية “ليزيميقري”، التي أعد نصها توفيق عبد اللاهي، اقتباسا عن “المهاجرون”، لسلافومير مروزيك، وسينوغرافيا وإخراج ياسين بن عيسى.

تتمحور فكرة العرض المسرحي “ليزيمقري” بشكل عام حول اندماج الجنسيات الأجنبية في إطار العولمة، وكيف يتغير ويتلون مفهوم جواز السفر، حيث سيجسد الممثلان عبد الاهي توفيق ومحمد قادم أدوار العمل، من خلال تناول ظروف معيشتهما في ديار الغربة، داخل مكان مقرف تحت الأبنية، كما يصور العرض الحالة المأساوية التي يمران بها في ليلة رأس السنة، حيث إنهما متناقضان في كل شيء، أحدهما مثقف والآخر أمي، يتقاسمان معا الخمر والخيبات والأحلام، إذ يرغب المثقف في تأليف كتاب عن الحرية والتغيير، في الوقت الذي يعمل فيه الأمي على جمع المال لشراء منزل في بلاده، وبين هذا وذاك تتكاتف الدلالات التي تدين أحادية السلطة والتفكير.

وقد كشف المخرج يسين بن عيسى في اتصاله بـ”الشروق اليومي”، أن دافعه لاختيار هذا النص المسرحي جاء نتيجة ملامسته إنسانيا وفكريا وعاطفيا، كما هو الحب من النظرة الأولى، حيث إنه اعتمد على اختيار النص الذي يمتلك بنية متماسكة، وتكوينا فنيا وقيمة درامية عالية، يفتح أمامه آفاقا لتحويل لغته الأدبية إلى لغة فنية موازية مجسدة ومرئية، ما دفعه إلى الاشتغال عليه ليكون الهدف منه بالدرجة الأولى نبيلا وإنسانيا من حيث المبدأ والدفع بالحوار اللامنطقي واللاإنساني إلى أقصى حدوده، فمرة يهدئ من التوتر المتبادل، ومرة أخرى يصعد به إلى أقصاه، مع الإشارة إلى أن ما يقدمه من خلال هذا النص المسرحي ليس هو الصورة الوحيدة للمهاجرين، سواء كانوا من المثقفات والمثقفين أم الذين هجروا أوطانهم بغرض الحصول على مناصب شغل أو تحسين أوضاعهم المعيشية التي ليست بمنأى عن كل واحد منا.

للإشارة، فإن العمل المسرحي الموجه للكبار “ليزيميقري”، الذي سيقدم عرضه الشرفي مساء اليوم، قد تم إنتاجه من طرف الجمعية الولائية الرهان للإعلام والثقافة، بالشراكة مع المسرح الجهوي صراط بومدين بسعيدة، في انتظار برمجة عروض أخرى لصالح جمهور سعيدة، قبل تنقله في جولة فنية إلى عدة ولايات أخرى.

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صدور “نزلاء الحراش من عشرية العنف إلى زمن الفساد”

زهية. م

أعلن الحبيب السايح صدور روايته الجديدة “نزلاء الحراش”، في طبعة مشتركة عن ضمّة، في طبعتها الجزائرية ودار مسكيلياني في الطبعة العربية.

وقال السايح إنه، بصدور “نزلاء الحراش”، يكون قد استكمل ثلاثيته التي بدأت بـ”من قتل اسعد المروري” ثم “ما راوه الرئيس”، لتنهي بـ” نزلاء الحراش”. وأضاف السياح في منشور الإعلان عن صدور عمله الجديد، إن الرواية تتوقف عند ثلاثة عقود من تاريخ الجزائر الحديث، وتسلط الضوء على ما عاشته البلاد من صراعات حرب المواقع، إرهاب، عنف، فساد، تعريب، وغيرها، مؤكدا أن عمله يتوقف عند “أشخاص يقتلون باسم الدين، ومن نهبوا أموالا في ظل حكم “رئيس مريض”. في سجن الحراش يلتقي أضداد الشارع الجزائري ممن لفظتهم المسؤولية ومن لفظهم الحراك، المتورطون في بيع الوهم والمتورطون في الفساد. هناك يتحول السجن إلى كرسي اعتراف يدخله مسؤولون لن يروا النور بعده”.

وأشار الحبيب السايح أنه أنجز روايته الأخيرة مستغلا الظروف الصعبة التي واجهته، خلال الأزمة الصحية، وصار بالإمكان النظر إلى الثلاثية على أنها مشروع واحد، أنجز على مراحل ثلاث بثلاثة نصوص متعالقة.

للإشارة، حصل ا الحبيب السايح في 2019 على جائزة كتارا للرواية في فئة الرواية المنشورة عن عمله “أنا وحاييم”، (صدر عن منشورات “ميم” في 2018)، كما بلغت هذه الرواية القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية. وكان قبلها قد أصدر عدة أعمال أدبية.

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حمود فنان مبدع بطموحات الكبار

الشريف داودي

نجح الشاب محمود في صقل موهبة الرسم التي ولدت معه، وبدأت تتملكه وتنمو لديه منذ نعومة أظافره بعين ماضي عاصمة الطريقة التجانية بولاية الأغواط. لم يمض من عمره سوى 20 ربيعا حتى صار معروفا ومحبوبا في محيطه الكبير. أمام تميزه بين أقرانه بحبه للرسم ومداعبته الريشة في كل الأوقات. لم يتوان والداه في دعم موهبته وتشجيعه منذ أن كان عمره 6 سنوات، أين كان يحبذ الرسم على الجدران إلى غاية بلوغه الرابعة عشرة من عمره ليلتحق بورشة فنون الرسم والخط بدار الثقافة عبد الله بن كريو، أين أكد انتماءه إلى عالم الفن معززا هوايته بمعارف أكاديمية وتجارب ميدانية لكبار الفنانين في المنطقة، على غرار الفنان العالمي العيدي الطيب الغني عن التعريف.

وزاد تعلقه بفن الرسم منذ أن بلغ مستوى الطور الثانوي، أين كانت بدايته الحقيقية التي حول من خلالها هوايته إلى مصدر رزق من خلال ما يجنيه من عمله في تزيين مرافق وأروقة المنازل والمحلات التجارية وكذا المؤسسات وغيرها من الأماكن العمومية.

ومحمود الذي يحب الكتابة ويهوى الشعر أيضا، الذي يفكر جديا في إتمام مؤلفه “التعلق موت الأحياء”، أنشأ ورشة خاصة بالرسم بأحد الهياكل الشبانية بمدينته. أطلق عليها اسم “علياء”. وحاليا يقبل عليها هواة الرسم والراغبون في لوحات فنية أو أعمال تزيين متعلقة بمهام الورشة. ونظير جهوده في المجال نال 4 شهادات شرفية، كما تم تكريمه من قبل السيد أحميدة وذناني، المدير السابق للمركز الثقافي الإسلامي بالأغواط. فيما استضافته إذاعة الأغواط الجهوية، وفيها تحدث بإسهاب عن مشواره الفني وطموحه المستقبلي.

من كلامه واندفاعه تبرز وتتفتق طموحاته الكبيرة لترقية الفن واعتلاء بعد اعتلاء المنصات مسؤولا، حتى يعيد للفن- كما قال- رونقه وللفنان اعتباره في الجزائر. اختار ” Lider ” اسما فنيا له وهو مصطلح إسباني معناه القائد. وهذا إعجابا منه بالفنانين “فايبو بيسو وسلفادور دالي”، طموحه يكبر يوما بعد آخر لبلوغ أقصى الغايات في مجال الفن عموما، خاصة وأن له أكثر من 500 ألف متابع عبر الفضاء الأزرق من كل ولايات الوطن. ممن يرغبون في التعامل معه. وإلى أن يبلغ الفتى مناه، يبقى أمله قائما وتفاؤله مشروعا في احتوائه وتعزيز قدراته الفنية من قبل الأوصياء على الفن والثقافة محليا ووطنيا.

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مواطن ينقذ 30 شابا مدمنا على المخدرات بغرداية

نذير توميات

تمكّن شاب بولاية غرداية من علاج 30 مدمنا على المخدرات، في مبادرة خيرية إنسانية لفائدة ضحايا هذه الآفة الاجتماعية، حملت شعار “ولاية دون مدمنين”، تهدف إلى توفير السند العلاجي للراغبين في التعافي من جحيم إدمان المخدرات.

وبدأت العملية بعلاج المدمنين بالحجامة مجانا، حيث لقي الإعلان صدى لدى عشرات الشباب، الأمر الذي دفعه إلى تخطيط برنامج كامل للعلاج من كل أنواع المخدرات وحتى الخمر، وذلك بحشد متطوّعين من ممرضين وأطباء، منهم (طبيب التخدير، طبيب عام، طبيب أعصاب، ممرضون في الصحة العمومية)، ومختصين نفسانيين ورياضيين وسباحين.

وتم كذلك تسخير مركز الواحات لاسترجاع اللياقة البدنية والعناية الجسمانية، حيث أبى طاقمه إلاّ أن يشارك في المبادرة، بالإضافة إلى توفير عيادات خاصة منها مركز البشير للتحاليل الطبية، وكذا قاعات لتمكين الشباب في مرحلة العلاج من إجراء حصص رياضية في إطار برنامج العلاج الذي يشمل الشق الطبي والنفسي وكذا الرياضي، ناهيك عن مرافقة منظمات من المجتمع المدني للمساهمة أيضا في إنجاح هذه المبادرة.

ورغم نجاح المشروع الخيري الذي مكّنه من إنقاذ نحو 30 مدمنا، إلاّ أن مجموعة من العراقيل المادية اعترضت وجه هذا الشاب لتحول دون الإقدام على استكمال المبادرة المجانية، التي استحسنها الساكنة، خاصة أولياء المدمنين.

وقد تمت مراسلة والي غرداية بغية توفير إقامة للشباب المدمنين الذين يحتاجون إلى العزل في مرحلة من مراحل العلاج لمنعهم من السقوط مجددا في فخ استهلاك المخدرات.

وبحسب تصريحات صاحب المبادرة، فإن مطلبه لم يلق صدى لدى السلطات المحلية عكس ما كان يتوقعه، وبالرغم من توفر الولاية على مركز لعلاج الإدمان جاهزا ينتظر دخوله حيز الخدمة، إلاّ أنّه لم يتلق ردا على طلب المساعدة والاستمرار في مبادرته الإنسانية، ما دفعه إلى مراسلة مستشار رئيس الجمهورية، نزيه برمضان، على أمل أن يكون طلبه الموجه للصالح العام المتمثل في إنقاذ الشباب المدمن على المخدرات بالمنطقة محل دراسة جدية من طرف السلطات العليا للبلاد.

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البويرة تنظّم أكبر وعدة لرأس السّنة الأمازيغية

فاطمة عكوش

يشارك، يوم 12 يناير، المصادف للاحتفال بحلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة، 2972، المئات من سكّان ولاية البويرة، في الاحتفالات التي تقام بالمناسبة، وعلى رأسها وعدة يناير التي يحضّر فيها الكسكسي بالدّجاج، تنظمها مديرية الثقافة والفنون بالتنسيق مع الجمعية الثقافية لجنة الحفلات حمزة.

وسطّرت مديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة برنامجا ثقافيا وفنيا هامّا، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، انطلق منذ 5 جانفي، ويستمر إلى غاية 12 جانفي، بعدّة مؤسسات ثقافية، منها دار الثقافة علي زعموم والمكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية، وبمختلف البلديات، من بينها حيزر والأخضرية وغيرها.

ويتم تنظيم عدة معارض مختلفة بدار الثقافة علي زعموم، أهمها معرض الفخار والأواني التقليدية واللّباس التقليدي، الحلي، الأكلات التقليدية، معرض الكتاب الأمازيغي وتاريخ وتراث ولاية البويرة. كما يتم البيع بالإهداء لكتاب الولاية في كل الإصدارات المتعلقة بالأمازيغية. وسيشارك ممثّلون عن ولاية غرداية في الاحتفال بالمناسبة، بتنظيم معرض خاص بغرداية بدار الثقافة علي زعموم. كما يتم تنظيم معرض الفنون التشكلية وخيمة الشعر الأمازيغي، وعرض أزياء وحفل خاص بالنساء، كما يتم تنظيم وعدة يناير بالتنسيق مع الجمعية الثقافية تراث وأصالة ولجنة الحفلات حمزة. وهذا، إلى جانب تنظيم عدة نشاطات أخرى، منها عروض فلكلورية من تقديم جمعية التراث والأصالة بلدية سور الغزلان، وعروض فلكلورية من تقديم فرقة إطبالن وعرض موسيقي للأركسترا التابعة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي.

أما ببلدية أمشدالة وأغبالو، فسيتم تقديم عرض مسرحي باللغة الأمازيغية وحكواتي حول المناسبة، من تقديم الأستاذة بلعيد مالحة، وبالمكتبة الرئيسية بالأخضرية يتم يوم 10 جانفي افتتاح التوأمة الثقافية بين مكتبة البويرة ومكتبة الشلف، كما تقدّم محاضرة حول عادات وتقاليد ولاية الشلف للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وتليها لقاءات شعرية.

أمّا بدار العجزة بمدينة البويرة، فينتظر تنظيم حفل فنّي كبير، ينشّطه الفنان دردار رشدي، وبالمعهد الوطني للأئمة يتم تقديم ندوة حول يناير.

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قطار يقتل شابا بسيدي الأخضر في عين الدفلى

م. المهداوي

لقي شاب حتفه الخميس، نتيجة تعرضه لدهس من طرف القطار السريع المخصص لنقل البضائع على مستوى حي المحطة ببلدية سيدي الأخضر في عين الدفلى الحادث ـ وفق مديرية الحماية المدنية ـ وقع في حدود الثانية زوالا، عندما كان القطار من نوع “كوراديا” العامل على الخط وهران ـ العاصمة باتجاه هذه الأخيرة حيث صدم الضحية البالغ من العمر21 سنة ما أدى إلى وفاته بعين المكان، وتدخل أعوان الحماية المدنية العاملون حينها بالوحدة الثانوية بخميس مليانة لنقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

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حجز 4 آلاف قارورة من مادة “روح الملح” ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية، من حجز كمية معتبرة من المادة الخطيرة “روح الملح” تقدر بـ4104 قارورة، تفاصيل العملية جاءت بناء على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود مصنع لإنتاج مادة خطيرة “روح الملح” بدون رخصة بقرية إحدادن اوفلا بجاية.

مصالح الشرطة وبالتنسيق مع أعوان قمع الغش التابعين لمديرية التجارة تنقلتا إلى عين المكان، أين تم التأكد من صحة الخبر، وقد أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من هذه المادة الخطيرة والمقدرة بـ4101 قارورة، وقد أنجز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

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قتيلان و3 جرحى في حادثين بقسنطينة

عـصام بـن منـية

خلّف حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين، وقع مساء الخميس، على الطريق الرابط بين المدينة الجديدة علي منجلي ومدينة الخروب بقسنطينة، وفاة شابين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على إثرها من طرف فرق الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى. الحادث المميت وقع في حدود الساعة السادسة وربع من مساء الخميس، على مستوى الطريق الولائي رقم 101 الرابط بين علي منجلي والخروب، وتحديدا بالمكان المسمى البعراوية، عندما اصطدمت سيارتان سياحيتان ببعضهما البعض، ما تسبب في وفاة شابين يبلغان من العمر 20 سنة في عين المكان، فيما أصيب ثلاثة آخرون تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و55 سنة، حسب بيان مصالح الدرك الوطني بجروح متفاوتة الخطورة.

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وفاة شخصين وإصابة اثنين في حادثي مرور بقالمة

نـاديـة طـلـحي

سجلت مصالح الحماية المدنية بقالمة، مع نهاية الأسبوع، وقوع حادثي مرور ببوهمدان وحمام النبايل، خلفا وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين. وقد وقع الحادث الأول في حدود الساعة الساسة من مساء الأربعاء، عندما وقع اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي بوهمدان وبرج صباط بأقصى غرب إقليم الولاية، ما تسبب في وفاة سائق إحدى الدراجتين وهو شاب يبلغ من العمر 24 سنة، فيما تم إخضاع سائق الدراجة الثانية البالغ من العمر 25 سنة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات كان برفقة أحدهما للعلاج.

وفي حدود الساعة الثالثة وربع من مساء نفس اليوم، بمشتة عين الضرسة ببلدية حمام النبائل شرق إقليم الولاية، وقع حادث انقلاب جرار فلاحي ما تسبب في إصابة سائقه البالغ من العمر 43 سنة بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافه ونقله على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بوشقوف أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.