أخبار الجزائر ليوم الجمعة 07 جوان 2024

حجز طائرة "درون" مزوّدة بكاميرا، انتشال جثتي شخصين جرفتهما السيول

كانت تصوّر فيديو إشهاري لمطعم بمحاذاة سد “بني هارون”

حجز طائرة “درون” مزوّدة بكاميرا وتوقيف شاب في ميلة

نسيم عليوة

حجز أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببلدية حمالة بشمال ولاية ميلة، الخميس، طائرة بدون طيار “درون” مزوّدة بكاميرا، مع توقيف مشتبه فيه شاب، يبلغ من العمر 34 سنة يقطن بدائرة القرارم قوقة. وحسب مصادر للدرك الوطني بميلة لـ”الشروق اليومي”، فإن العملية تمت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بحمالة، مفادها وجود شخص من مشتة البادسي التابعة لبلدية حمالة يحوز طائرة بدون طيار مزوّدة بكاميرا.

على الفور، باشر عناصر الدرك الوطني تحرياتهم المكثّفة باستغلال المعلومات المتوفرة حول الحادثة، وتنشيط عنصر الاستعلام، ليتم تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمسمى “ز.ح” في العقد الثالث، وبعد التنقل مباشرة إلى عين المكان، تم العثور بحوزته على طائرة بدون طيار صينية الصنع مزوّدة بذاكرة خارجية سعة 32 جيغا بكاميرا خارجية بوزن 249 غرام، أين تبين أن المعني كان بصدد تصوير المناظر الطبيعية للسد العملاق والحقول الخضراء، وإعداد فيديو إشهاري لأحد المطاعم الواقعة بمحاذاة سد “بني هارون”، وهو مطعم مختص في تقديم الشواء.

إثر ذلك، جرى حجز الطائرة والتوابع الموجودة معها من بينها جهاز تحكم عن بعد، وشفرات احتياطية للتحليق، وكابل شحن لبطارية الطائرة، وعلى إثر ذلك، تم حجز الطائرة والتوابع الموجودة معها مع توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تحويل الطائرة والتوابع الموجودة معها بإرسالها إلى الملحقة الجهوية للأدلة الجنائية، وعلم الإجرام للدرك الوطني بقسنطينة مع تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.

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المنطقة شهدت تساقط أمطار طوفانية

انتشال جثتي شخصين جرفتهما السيول بتلمسان وسيدي بلعباس

ع. وحيد / م.مراد

عـثرت أجهزة الحماية المدنية لتلمسان، الخميس، على جثة شخص مفقود يبلغ من العمر59 سـنة بسد بني بحدل ببلدية ودائرة بني سنوس، جرفته فيضانات وادي عـين الحجر التي شهدتها منطقة سبدو جنوب تلمسان مساء يوم الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة حذرت منها مصلحة الأرصاد الجوية، كما أشارت الحماية المدنية في بيان سابق.

وجاء في بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية بتلمسان، أنه تم انتشال جثة الضحية التي تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سبدو، بفضل الجهود الحثيثة لمصالح الحماية المدنية بعـد 11 ساعة متتالية من عملية البحث.

كما انتشلت في الساعات الأولى من صبيحة أمس الجمعة، فرق الحماية المدنية جثة شاب في العقد الرابع من عمره من مجرى وادي مكرة في شطره العابر لإقليم بلدية سيدي ابراهيم بسيدي بلعباس، بعد عملية بحث دامت لقرابة عشر ساعات.

وسخرت مصالح الحماية المدنية جميع إمكاناتها بما فيها فرق الغطس والفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، للبحث عن الشاب المفقود البالغ من العمر 42 سنة من فئة الصم والبكم، وقد تعذر العثور عليه مساء الخميس بفعل صعوبة المسالك خلال فترة الليل وتراكم الأوحال بمجرى الوادي بتلك المنطقة، ليتم استئناف العملية في الساعات الأولى من صبيحة أمس والعثور على جثته، بعد ما أشار العثور على نعله بضفاف الواد إلى نزوله مجراه، حيث ظل مفقودا خلال اليومين الأخيرين.

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إصابة طفلة بجروح خطيرة بعد تعرضها إلى الدهس

مخاطر “التروتينات” تطفو إلى السطح بعد حادث بوهران

سيد أحمد فلاحي

تعرَضت طفلة في الثالثة من عمرها الخميس، لحادث دهس من طرف دراجة كهربائية “تروتينات”، حيث أصيبت بجروح خطيرة، على مستوى كامل جسدها، كما دخلت في حالة صدمة كبيرة، وتقرر ابقاءها تحت الرعاية المركزة، نظرا لخطورة حالتها.

يأتي هذا الحادث المروع ليضاف إلى سلسلة المخاطر التي باتت تنجم عن هذه الدراجات الكهربائية، خاصة في ظل اقتراب فصل الصيف الذي يكثر العمل بها من طرف كل فئات المجتمع .

وحسب ما أكده والد الضحية “ف.ق” صاحبة الثلاث سنوات، فإن الحادث وقع بالقرب من منزلهم عندما كان أحد الشباب يسير بسرعة على متن دراجة تروتينات، ليصدم بالخطأ الطفلة، ويرمي بها بعيدا، مخلفا لديها كسورا على مستوى الأطراف، وجروحا بمقدمة رأسها، ما استدعى نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى الأطفال بكناستال وإخضاعها لعملية فحص شاملة، خاصة أن الطفلة لا زالت في حالة صدمة ولم تغلق عينيها منذ يوم الحادثة.

وفي هذا الصدد أشار والد الضحية، إلى الخطر الجديد الذي أضحى يهدد سلامة الأطفال وحتى الكبار، بسبب هذا النوع من الدراجات التي تقرر حظر استعمالها بدول أوروبية كثيرة، نتيجة حوادث المرور المستفحلة والتي أودت بحياة العشرات من الضحايا، وحان الوقت لتسليط الضوء على هذه المركبة، التي تحولت بقدرة قادر إلى ملاذ الصغار والكبار، بل أسالت لعاب اللصوص الذين كونوا شبكات تسير عبر الطرقات، وتستهدف الأطفال لسرقة الدراجات منهم، كما حدث مؤخرا بحي بلقايد، مع طفل صغير كان يلعب بالدراجة ليقع في شراك عصابة تترصد المارة، على متن مركبة من نوع شانا ثم تنزوي بالضحية وتسرق منه المركبة، باستعمال القوة، لتفر نحو وجهة مجهولة. والغريب في الأمر أن تلك الأنواع من الدراجات صارت تزاحم المركبات حتى في الطرقات السريعة، وهو ما قد يحدث حوادث مرور نتيجة تسببها في عرقلة حركة السير، بالنظر لسرعتها المنخفضة مقارنة بسرعة السيارات .

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التقط 156 صورة لرجال ونساء وأطفال بدون علمهم

مشعوذ يختطف مراهقة في الطارف بزعم بأنها “مسحورة”

س. ك

أوقف، الخميس، مشعوذ مسنّ، يمارس طقوس السحر والشعوذة، بطرق خطيرة وصلت إلى درجة الاختطاف الذي طال مراهقة وإخفائها لبضعة أيام، زاعما محاولة “تحريرها من جن يطاردها”.

وتمكّنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنطقة بحيرة الطيور، من توقيف عجوز يبلغ من العمر 63 سنة يمارس السحر والشعوذة، قام باختطاف مراهقة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، بعد أن قام بزعم رقيتها وكتابة طلاسم في تميمة حتى يحررها من جن تمكّن منها، ولحسن الحظ، تم استرجاع الصبية لاحقا بعد أن تلقت مصالح الدرك الوطني بلاغا من طرف والد الضحية، يؤكد اختفاء ابنته، وذلك بعد خضوعها، كما قال الوالد الشاكي، لعلاج عن طريق الرقية الشرعية، من طرف راق مجهول الهوية، وهو في الحقيقة مشعوذ، بمنزلها العائلي، لتختفي بعد ذلك بالاستدراج والاختطاف.

وبعد أن تم تتبّع تموقعها الجغرافي عبر هاتفها النقال، تم تحديد مكانها في محطة نقل المسافرين في ولاية تبسة التي ينحدر منها المشتبه فيه المشعوذ، وبعد التنسيق مع فرقة الدرك الوطني، بإقليم الاختصاص، بمكان تواجد إقامة المشتبه فيه، جرى تحرير الفتاة وبقي المشعوذ في حالة فرار، وبعد تحديد هويته وبواسطة إذن تمديد الاختصاص صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، تم التنقل وتوقيف المشعوذ، بعد وضع خطة محكمة مع الفرقة الإقليمية المحلية، حيث أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه، وحجز طلاسم، و156 صورة لنساء ورجال وحتى أطفال، كان هو من يصورهم بهاتفه الخاص، كما تم حجز أكياس بلاستيكية بها أعشاب وعقاقير مختلفة الألوان والأحجام، وغير معروفة ومبالغ مالية بالإضافة إلى قارورات بلاستيكية بها محلول أسود وورق مقوى، عليه كتابات تتصل بالشعوذة.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ضده ملف ثقيل بعدة تهم منها ممارسة مهنة العرافة، جناية اختطاف قاصر لم تكمل سن الـ18 سنة، جنحة إبعاد قاصر عن والديها، المساس بحرمة وحياة الأشخاص عن طريق التقاط صور بدون علمهم، وتم تقديم المشعوذ أمام وكيل الجمهورية لمحاسبته على الأفعال المنسوبة إليه، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، في قضية صارت تتكرر في ولاية الطارف، إذ تم مؤخرا، توقيف مشعوذ بالطارف، ومدّع للرقية للاحتيال على المواطنين بالذرعان.

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الضحية اجتاز امتحانات شهادة التعليم المتوسط

وفاة مراهق غرقا في بركة بقالمة

نـاديـة. ط

كانت نهاية العام الدراسي لهذه السنة، وفي آخر أيام امتحانات شهادة التعليم المتوسط، مفجعة بالنسبة لتلاميذ وأساتذة متوسطة “أحمد قروي” ببلدية سلاوة عنونة، بولاية قالمة، بعد فقدانهم للتلميذ النجيب والمتخلق “محجوب يحيى”، البالغ من العمر 14 سنة، الذي لفظ أنفاسه في آخر ساعات نهار الأربعاء الماضي، غرقا في مجرى مائي بقلتة عين الملاح ببلدية سلاوة عنونة.

التلميذ الضحية “محجوب يحيى” كان متمدرسا في السنة الرابعة من الطور المتوسط بإكمالية “أحمد قروي” ببلدية سلاوة عنونة، واجتاز هذه السنة امتحانات شهادة نهاية الطور المتوسط، غير أنه وفي آخر أيام الامتحانات، توجّه الضحية برفقة بعض أصدقائه إلى بركة مائية متواجدة بالمنطقة، للترفيه عن نفسه والتخلص من الضغط الذي لازمهم طيلة فترة الامتحانات، قبل أن تعلق قدماه في أوحال المجرى المائي، ويعجز عن الخروج منه، ليلفظ أنفاسه غرقا، في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء.

وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة عين أحساينية، لإجلاء جثة التلميذ الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “الحكيم عقبي”، تزامنا مع تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية سلاوة عنونة والذين باشروا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة، في مساء يوم إنهاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، ما خلّف حالة من الحزن والأسى في أوساط كل سكان بلدية سلاوة عنونة ووسط الأسرة التربوية، خاصة وأن التلميذ “يحيى محجوب” هو ابن مديرة المدرسة الابتدائية “صالح أومدور” ببلدية سلاوة عنونة، ومعروف باجتهاده وحسن سلوكه.

وفور وقوع الحادثة الأليمة التي هزّت مشاعر سكان ولاية قالمة، خيّم الحزن والأسى على المنطقة، وتوافد المئات من المواطنين، أغلبهم من الأسرة التربوية، على بيت عائلة التلميذ الضحية، لتقديم واجب العزاء، والتعبير عن مشاعر التضامن مع أفراد عائلته، ليتم تشييع جثمانه في أجواء جنائزية مهيبة حضرها أساتذة متوسط “أحمد قروي” والعاملين في مختلف المؤسسات التربوية الأخرى وزملاؤه الذين لم يصدقوا خبر وفاته، خاصة وأنه كان ينتظر ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بشغف كبير.

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استدراج الضحايا إلى أماكن معزولة لسرقتهم بالعنف

عصابة تستهدف سائقي توصيل الطرود بتلمسان

ع. وحيـد

وجّهت مصالح أمن ولاية تلمسان نداء إلى الضحايا الذين وقعوا ضحية أفراد شبكة، متورطين في قضايا الاعتداء والسرقة على موزعي طرود الشركات الخاصة للتوجه إلى المحكمة أو التقدّم إلى مصالح أمن ولاية تلمسان أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وجاء النداء تزامنا مع الإطاحة بجمعية أشرار متكونة من 03 أفـراد من بينهم امرأتان، من ذوي السوابق القضائية، مختصة في الاعتداء وسرقة موزعي الطرود التي تحتوي على مواد مقتناة عبر المواقع الإلكترونية، وجاء في بيان أمن ولاية تلمسان، أنه بعد ترصد تحركات المشتبه فيهم، ألقي القبض عليهم متلبسين في قضية سلب الطرود والاعـتداء على الضحايا بالأسلحة البيضاء، في أسلوب إجرامي خطير كانوا ينتهجونه ليستدرجوا من خلاله ضحاياهم من موزعي الطرود عبر الهاتف، عن طريق طلب جلب طرود تحتوي على مقتنيات مختلفة يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية على أن يتم تسديد مبلغها، بعـد تسلّـمها من طرف الموزعـين، حيث يضرب المجرمون موعـدا مع الموزعين في أماكن منعزلة تخلو من المارة، وقد مكّنت العملية من استرجاع جميع المسروقات وسط ارتياح كبير لدى الضحايا من موزعي الطرود.