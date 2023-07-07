أخبار الجزائر ليوم الجمعة 07 جويلية 2023

حبس سائق الحافلة المتسببة في المجزرة المرورية ببرج بوعريريج، جريمة قتل في البويرة

خلّفت 8 وفيات وإصابة 18 آخرين بجروح خطيرة

حبس سائق الحافلة المتسببة في المجزرة المرورية ببرج بوعريريج

عصام بن منيـة

أمر، نهار الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة المنصورة ببرج بوعريريج، بإيداع سائق حافلة نقل المسافرين المتسببة في حادث المرور المأساوي، الذي خلّف فجر الأربعاء الماضي، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 18 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم على إثرها إلى مصالح الاستعجالات الطبية بمستشفيات الولاية، أين خضع بعضهم إلى عمليات جراحية انتهت ببتر الأرجل.

وبحسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة المنصورة والموقّع من طرف وكيل الجمهورية السيد علي عساسي، فإنه وعلى إثر حادث مرور خطير وقع في حدود الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الخامس من جويلية، على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب باتجاه الجزائر العاصمة، بالمكان المسمى حمام البيبان ببلدية المهير ببلدية برج بوعريريج، والذي نتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم توقيف سائق الحافلة المسمى “ع، ع” على الفور من طرف مصالح الدرك الوطني. وقد تم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المنصورة وتمت متابعته بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جنح القتل الخطأ المقترن بمخالفة الإفراط في السرعة بواسطة مركبة تابعة للنقل الجماعي، والجرح الخطأ والامتناع عن القيام بفعل يمنع وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان، ومخالفة الجروح الخطأ.

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الضحية تعرض للاعتداء بالسلاح الأبيض

جريمة قتل في البويرة بسبب خلاف حول رمي النفايات

أحسن حراش

تحول خلاف وقع بين عائلتين بمنطقة بن سحابة التابعة لبلدية الدشمية جنوب البويرة إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب أربعيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال شجار جماعي.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن المنطقة المعروفة بطيبة سكانها كانت تعيش حالة من الهدوء قبل أن تهتز على وقع جريمة قتل كان ضحيتها رجل يدعى “ب.ب” 40 سنة، وذلك إثر خلاف نشب بين عائلتين كان سببه حسب رواية ذات المصادر مكان لرمي النفايات، ليتطور هذا الخلاف إلى شجار بين أفراد العائلتين باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء من عصي وغيرها، أين تلقى الضحية ضربات بها كانت كافية لأن ترديه قتيلا على الفور، وسط صدمة سكان القرية الذين لم يألفوا مثل هذه الحوادث، خاصة وأن السبب حسب قولهم لم يكن لأن يتطور ليصبح جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني قصد التحقيق في القضية ومحاولة تهدئة النفوس، قبل أن تحول إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية البويرة قد شهدت 3 جرائم قتل في ظرف أقل من شهرين في كل من البويرة، عين العلوي والدشمية، راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر، بما ينذر باستفحال الظاهرة وسط الشباب أرجعها البعض لانتشار تجارة المخدرات وتعاطي المهلوسات، لاسيما بالأحياء المكتظة و أطراف المدن، مما يستدعي تكثيف التوعية والتحسيس وسط الشباب، بالموازاة مع تكثيف التواجد الأمني ومحاربة الظاهرة بكل السبل.

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قتيلان و5 جرحى في اصطدام تسلسلي بقسنطينة

ع. بن منية

خلّف حادث مرور وقع الخميس، على مستوى منحدر الجسر العملاق بوسط مدينة قسنطينة، باتجاه قصر الثقافة مالك حداد، وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بإصابات وجروح متعددة.

حيث وقع اصطدام عنيف بين شاحنة محملّة بالصفائح الحديدية، بسبع سيارات سياحية كانت على الطريق، ما تسبب في وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 39 و50 سنة، وإصابة خمسة آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و50 سنة، من ركاب المركبات الأخرى، وأضافت مصادرنا أن سائق الشاحنة التي كانت تنقل كمية من صفائح الحديد يكون قد فقد السيطرة على المركبة عند المنحدر بعد عطب في الفرامل، ما تسبب في وقوع الإصطدام العنيف.

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الإطاحة بشبكة إجرامية تزرع القنب الهندي بتيقزيرت

فروجة. م

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيقزيرت من الإطاحة بأفراد شركة إجرامية يقومون بزراعة القنب الهندي وسط الأحراش في إحدى الحدائق بتقزيرت.

وقائع القضية تعود إلى معلومات مؤكدة وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتقزيرت، مفادها وجود شخص يقوم بزراعة القنب الهندي بحديقة منزله بقرية عزرة بلدية تيقزيرت، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش منزل المشابهة فيه وحديقته،أين تم العثور على ثمانية شجيرات القنب مغروسة بحديقة المنزل.

مواصلة التحقيقات في القضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو، تم توقيف شخصين آخرين يقومان لتوفير البذور للمشتبه فيه الأول من أجل زراعتها ثم جميعا بعد نضجها ويتعلق الأمر بكل من (ا،ك) السكان بقرية تيفرى بلدية تيقزيرت والمدعو (ح،ه،ا) الساكن بقرية عزرة في تيقزيرت، وبعد التعمق أكثر في التحقيق، تبين أن الموقوفين يشكلون شبكة إجرامية متخصصة في زراعة القنب الهندي بطريقة غير مشروعة منذ حوالي عشر سنوات في أماكن مموهة وسط الأحراش والبساتين التي يصعب على القوات الأمنية الوصول إليها بحسب اعتقادهم.

الموقوفون الثلاثة تم تقديهم أمام الجهات القضائية المختصة بتاريخ 2 جويلية الجاري،أين تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو.