أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 أفريل 2022

مقتل شاب على مرأى من والدته، حالتا انتحار قبل الإفطار

كان في طريقه إلى مجلس عزاء

مقتل شاب على مرأى من والدته بسكيكدة

إسلام. ب

توفي، مساء الخميس، شاب من سكان قرية بورطل، ببلدية تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، متأثرا بالجرح الخطير الذي نجم عن اعتداء تعرض له ظهرا من طرف شاب بأداة حادة على مستوى الرأس في نفس اليوم، يحتمل أن تكون “مزبرا” يستعمل في تقليم الأشجار، أمام أعين أفراد عائلته ومن بينهم والدته، بحي رهواج محمد المعروف بحي الشلف الشعبي، وسط المدينة، عندما كان في طريقه رفقة أفراد عائلته، لأداء واجب العزاء لعائلة أحد أقاربه، إذ فاجأه الجاني بضربة واحدة بآلة حادة في الرأس، أسقطته أرضا يسبح في بركة من الدماء، في مشهد مرعب وصادم ومروع، هز سكان المنطقة، وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة، ونظرا إلى حالته الحرجة تقرر تحويله إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية سكيكدة، ورغم الجهود التي بذلت من طرف الطاقم الطبي إلا أنه فارق الحياة بعد أذان المغرب مباشرة إثر تعرضه لنزيف داخلي حاد على مستوى الرأس.

وعم الجمعة الحزن وسط السكان بحكم أن الضحية البالغ من العمر 34 سنة، مات بطريقة مروعة، إثر حادثة أليمة أمام أعين أفراد عائلته، ومعروف عن الضحية أنه إنسان متواضع ومحبوب لدى الجميع وبسيط ومتخلق للغاية. يذكر أن مصالح أمن دائرة تمالوس قد تدخلت لفتح تحقيق في الحادثة، وملاحقة الجاني المحتمل البالغ من العمر 40 سنة ويقطن ببلدية كركرة، الذي تم توقيفه بذات الحي بعد محاصرته، بالتعاون مع عشرات المواطنين.

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حالتا انتحار قبل الإفطار بتيبازة

ب. بوجمعة

اهتزت بلديتا حجوط وبورقيقة في ولاية تيبازة، مساء الخميس، على وقع انتحار شخصين شنقا قبل أذان المغرب، في ظروف غامضة. وشهد حي بلعاليا الجيلالي ببلدية بورقيقة حالة انتحار شاب متزوج، يبلغ من العمر 36 سنة. وفيما لم تعرف أسباب إقدامه على الانتحار، غير أن البعض رجح فرضية ظروفه الاجتماعية الصعبة.. أما الحالة الثانية، فقد سجلت بمزرعة سي الزبير، بحوش قراعة ببلدية حجوط، أين أقدم شاب قاصر، يبلغ من العمر 14 سنة، على وضع حد لحياته، لحظات من آذان المغرب، لأسباب تبقى مجهولة، وفيما نقلت جثتا الشابين إلى المستشفى لعرضهما على الطبيب الشرعي، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادثين.

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سيدة تتيه خمسة أيام بصحراء عين صالح

ش. بن ايعيش

عثر، الجمعة، مواطنون على السيدة الستينية، التي تاهت في صحراء شمال ولاية عين صالح، لمدة خمسة أيام، حيث كانت منهكة القوة، جالسة تحت شجرة، في حالة عطش وإعياء. وجاء العثور على المختفية بعد هبة تضامنية من جمعية الإحسان الخيرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بمشاركة متطوعين من ولايتي تيميمون والمنيعة.

وكانت السيدة، وهي من البدو الرحل، ترعى الغنم، وبعد هبوب رياح قوية فقدت جزءا من القطيع، فحاولت البحث عن الماشية الضائعة، فضلت طريق العودة إلى خيمتها. وحاول ذووها عبثا العثور عليها، لتنطلق ابتداء من اليوم الثالث حملات بحث واسعة النطاق على مستوى الصحراء الواقعة بين ولايات عين صالح والمنيعة وتيميمون.

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حجز قنطار ونصف من اللحوم الفاسدة بحمام الضلعة

أحمد. ق

حجز عناصر الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة بالمسيلة، كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري كانت معروضة للبيع تناهز قنطارا ونصفا، إثر قيام عناصر الشرطة بأمن الدائرة بدوريات مراقبة للمحلات التجارية، وكذا السوق الأسبوعية بمدينة حمام الضلعة، أين لفت انتباههم وجود كمية معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء معروضة للبيع في ظروف صحية غير ملائمة تبدو أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم استدعاء المصالح المختصة التي أكدت أن هذه اللحوم التي يناهز وزنها الإجمالي 120 كيلوغرام من اللحوم الحمراء، و24 كيلوغراما أخرى من اللحوم البيضاء، غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجز هذه الكمية وإتلافها مع إنجاز ملفات قضائية ضد 3 أشخاص بخصوص مخادعة المستهلك حول قابلية المنتج للاستهلاك والذبح خارج المذابح المرخصة، مع عدم احترام شروط النظافة والصحة العامة.

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يعتبر من أسوإ الخطوط بعد الثالثة مساء

معاناة المسافرين بخط العاصمة – تيبازة تتضاعف مع رمضان

راضية مرباح

يشتكي المسافرون المعتادون على استغلال حافلات خط بين تيبازة والعاصمة أو العكس، من تضاعف معاناتهم خاصة في الفترة المسائية، حيث يضطر أصحاب الحافلات إلى تكديسها فوق طاقتها، ضمانا لإيصال أكبر عدد من المسافرين الذين يرضخون للأمر، تجنبا للوصول إلى منازلهم في أوقات متأخرة أو بعد الإفطار وحتى لا تجبرهم حالتهم على البحث عن سيارات الأجرة أو “الكلونديسان”، التي تأخذ منهم عادة 5 أضعاف أو أكثر، مقارنة بالنقل العادي الذي أصبح يوصف مؤخرا بأنه من بين أسوإ الخطوط مقارنة بالولايات الأخرى.

المسافرون الذين أكدوا أن أزمة النقل بين تيبازة والعاصمة تزداد سوءا من سنة إلى أخرى، تحدثوا في السياق عن أزمة كورونا التي تركت آثارا وخيمة على النقل بالخط الذي اعتبروه من أسوإ الخطوط بين مختلف الولايات والعاصمة، وخير مثال على ذلك خط البليدة وبومرداس الذي يعرف استقرارا دون تسجيل أي شكاوى وإن كانت طفيفة.

وأشار هؤلاء إلى أن تقليص عدد الحافلات وإلغاء بعض الخطوط دون تعويضها بأخرى، كان له الأثر السلبي في تفاقم المشكلة التي خلقت مع استغلال الحافلات الصغيرة التي قلصت بدورها عدد الأماكن، ما يجعل مستغلي الخط يفرون من عملهم أو إنهاء مشاغلهم مبكرا، ضمانا للعودة إلى منازلهم دون إشكال، أما إذا تجاوزوا الثالثة مساء، فسيضطرون إلى ركوب حافلة مكدسة عن آخرها، لا مسافة بين راكب وآخر حتى ولو اضطر الأمر حشر الرجال مع النساء، حيث يستغل أصحاب الحافلات الوضع برفع كراسي الرواق لحمل أكبر عدد من المسافرين والتوقف بكل موقف حافلة، شرعيا كان أو من دونه، لكسب مال مضاعف، وحجتهم في ذلك “لا يمكنهم ترك المسافرين في الشارع”، حتى وإن اقتضى الأمر الوقوف على رجل واحدة!

هي الصور والمشاهد التي تتكرر يوميا، وتضاعفت حدتها مع الشهر الفضيل، الذي أصبح بمثابة هاجس أغلب مستغلي الخط الذي يعتبر من أكثر الخطوط استغلالا لقرب الولايتين، كما يفترض أن تولي له الجهات المعنية اهتماما نظرا إلى وجهته السياحية، مقابل غياب وسائل نقل أخرى، كالقطار الذي من شأنه التخفيف من وطأة المشكل، في ظل عدم تعويض الخطوط المتوقفة وإضافة أخرى لبلدية تيبازة، التي تملك خطا وحيدا، فضلا عن توقيت توقف الرحلات بمحطة أول ماي، التي تنتهي عادة الحركة بها من حافلات الخط المذكور قبل الخامسة مساء، ولنا أن نتصور معاناة المسافرين، خاصة منهم العمال أو المرضى وغيرهم.

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عاصمة الولاية بحاجة لسوق للجملة للخضر والفواكه بمواصفات عصرية

فلاحّون وتجّار يفضلون الرصيف لعرض منتجاتهم بالمسيلة

الطيب بوداود

يفضل عديد الفلاحين والتجار هذه الأيام عرض منتجاتهم من الخضر والفواكه خارج محيط ما يعرف بسوق الجملة المتواجد بمنطقة النشاطات ببلدية المسيلة عاصمة الولاية، وبالضبط بالقرب من محطة البنزين التابعة لأحد الخواص.

ومن خلال مرورنا أكثر من مرة بالمنطقة المحاذية للطريق الوطني رقم 40 القادم من الشرق نحو الغرب أو العكس، سجلنا الظاهرة المشار إليها سلفا، حيث فضّل المعنيون عرض منتجاتهم على قارعة الطريق وعلى مقربة من محور الدوران الرئيسي الذي يشكل فضلا عن ذلك، مفترق طرق نحو بوسعادة وإلى وسط مدينة المسيلة ونحو البلديات الشرقية.

وأمام هذه الظاهرة، أثيرت أكثر من علامة استفهام عن الأسباب التي دفعت هؤلاء للجوء إلى الرصيف، ولكم – يقول من تحدثوا للشروق – أن تتصوّرا الظروف التي يقضيها الفلاحون ومنتجو الخضر والفواكه والتجار تبدأ – كما قال – بعضهم، منذ ساعات الفجر الأولى، وهي وضعية أثارت الحديث مجددا عن أهمية أسواق الجملة، خاصة إذا تعلق الأمر بعاصمة الولاية، على اعتبار أن المكان الذي تتواجد به السوق حاليا، يشير عدد من المتابعين، أصبح لا يتماشى والحركية التي يشهدها مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى حركة المرور المستمرة بحكم أن المنطقة منطقة نشاطات، حيث حركة الشاحنات ومختلف المركبات تكاد لا تتوقف.

وتبعا لذلك أصبح من غير المعقول – يقول من تواصلوا معنا- أن يبقى سوق الجملة على مستوى عاصمة الولاية بهذا الواقع، مشدّدين على ضرورة تحرك الجميع كل حسب مسؤوليته لإيجاد حلول جذرية تستهدف تحديدا إيجاد سوق للجملة لعرض منتجات الخضر والفواكه بمواصفات عصرية احتذاء ببعض الولايات المجاورة، وهذا من شأنه توفير الظروف الملائمة لكافة الفلاحين والتجار لعرض منتجاتهم من الخضر والفواكه، كما سيشجعهم على مواصلة النشاط، ويضع حدا لعديد المظاهر التي لطالما اشتكى منها الجميع بما في ذلك الفلاحون والتجار.

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من ضمنها فتاة تستعمل في عمليات التمويه

تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية منظمة، متكونة من أربعة أشخاص، تحترف الاتجار غير المشروع بالمخدرات، عبر ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة وضبطت بحوزتها 10 كلغ من المخدرات وهواتف محمولة ومركبة تستعمل في نقل المخدرات.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة، وخاصة ما تعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر مختف مناطق الولاية، واستنادا إلى عمل استعلاماتي لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة، مفاده محاولة عناصر هذه الشبكة، نقل كمية من المخدرات من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية تيبازة. وعلى إثرها، تم وضع خطة أمنية محكمة سمحت بتوقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، كانوا على متن مركبة سياحية. وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي، وبعد تحويلهم إلى مقر الشرطة وإخضاعهم للتحقيق تم الكشف عن باقي شركائهم. وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة تم إيقاف باقي العناصر. ومواصلة لعملية التفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي، تم حجز كمية ثانية من المخدرات وأسفرت العملية التي نفذتها الفرقة في ظرف قياسي عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة ينحدرون من ولايتي الجزائر وتيبازة، 100 صفيحة من المخدرات من نوع القنب الهندي بوزن إجمالي قدر بـ 10كغ، سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات، رخصة سياقة مزورة ومجموعة من الهواتف النقالة.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام النيابة المختصة، في قضية حيازة وتخزين ونقل المخدرات بغرض المتاجرة بها بصفة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.