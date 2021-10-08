أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021

حجز 600 قنطار من البطاطا المخزنة بالبويرة، 10 جرحى في حوادث على طرقات البويرة

ندرة وارتفاع كبير في مادة السمن

آمال عيساوي

تعرف هذه الأيام مادة السمن ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالإضافة إلى ندرتها ببعض المحلات التجارية والمناطق، حيث بلغ سعرها 680 دينار بعدما كان سابقا لا يتجاوز 580 دينار لعلبة 2 كلغ بمعنى عرفت ارتفاعا قُدّر بـ100 دينار، في ظرف جد وجيز لأسباب لا تزال مجهولة إلى حد الساعة، وهو الأمر الذي أثار تذمر وسخط المواطنين خاصة للذين يحضرون للأعراس إذ يستعملونه بكثرة في صنع الحلويات وتحضير مختلف الأطباق، والغريب في الأمر أن حتى التجار بما فيهم تجار الجملة يؤكدون أنّ الزيادات والندرة في مادة السمن لا دخل لهم فيها، وطالبوا من الوزارة الوصية بفتح تحقيق حول ذلك.

يعيش هذه الأيام عديد المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، في حالة قلق كبيرة جرّاء ندرة مادة السمن في أغلب مناطق الوطن بالإضافة إلى ارتفاع سعرها في الأماكن الموجودة فيها، ففي جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض الفضاءات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها في العاصمة، لاحظنا النقص الكبير في مادة السمن وخاصة على مستوى العلب التي تحمل 2 كلغ، كما لاحظنا أنّ سعرها مرتفع جدا مقارنة مع ما كانت عليه في السابق.

وقد ذكر لنا الباعة وأصحاب هذه الفضاءات أنّ ارتفاع الأسعار سببه الندرة في هذه المادة الاستهلاكية، وأرجعوا الأمر إلى كثرة الأعراس هذه الأيام وأضافوا أنّ انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، دفع بالعائلات إلى العودة لإقامة الولائم والأعراس بقوة، وهوة ما أدى إلى رفع سعر مادة السمن والأمر موجود، حسبهم، في محلات بيع الجملة حيث يبررون كذلك أنهم يزيدون في الأسعار عندما يقتنون المنتجات من المصانع الأصلية بأسعار مرتفعة، غير ذلك فلا علاقة لهم نهائيا بأي زيادات، وما زاد من تخوف المواطنين هو انقطاعها تماما مثلما حصل معهم سابقا في عديد المنتجات الغذائية على غرار الدقيق والحليب والزيت كذلك، وطالبوا في حديثهم مع “الشروق” بتدخل مصالح وزارة التجارة من أجل تفسير سبب هذا الارتفاع المفاجئ الذي مسّ معظم المنتجات والمواد الاستهلاكية الواسعة استهلاك ليصل إلى مادة السمن، كما طالبوا بتقديم تفسير لهم عن سبب هذه الزيادات التي وصفقوها بالعشوائية.

وفي في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق”، أنّ سبب غلاء وندرة مادة السمن راجع إلى غلاء المادة الأولية حسب ما أدلى به المصنعين لمصالحه، وأضاف في سياق ذي صلة أنهم يقومون بمتابعته لمعرفة الأسباب الحقيقية خلف هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار مادة السمن وكذا ندرته، مشيرا إلى أنه يحاول معرفة الأسباب الحقيقية خلف الاختلال المتكرر الذي يمسّ في كل مرة أحد المنتجات الغذائية.

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هلاك قاصر في اصطدام دراجته الهوائية بسيارة بالطارف

س. ك

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية، لدائرة البسباس، بولاية الطارف، الخميس، على إثر حادث مرور مميت، تمثل في اصطدام سيارة سياحية بدراجة هوائية، على مستوى الطريق الوطني رقم 84، مفترق الطرق مدخل مدينة زريزر، حيث خلف هذا الحادث وفاة قاصر في عين المكان. ويتعلق الأمر، بحسب ذات المصالح بالمدعو ـ م.م. وـ يبلغ من العمر 17 سنة، الذي كان يسير على مستوى الطريق المذكور بدراجته الهوائية، ونقل مباشرة إلى القطاع الصحي ببن مهيدي. يذكر أن معظم حوادث المرور التي تحدث بولاية الطارف وعبر عديد البلديات في الطرق الوطنية المعروفة، الطريق الوطني رقم 44 ورقم 84 والوطني رقم 84 أ ورقم 16.

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سيارة تدهس طفلا في الرابعة وترديه قتيلا في أولاد جلال

م. ع

لقي طفل صغير، عمره لا يتعدى 4 سنوات، مصرعه، بعد أن دهسته سيارة سياحية غير بعيد عن منزله قرب مسجد الشيخ النعيمي بحي الزبوجة شرقي مدينة سيدي خالد بولاية أولاد جلال. الضحية لفظ أنفاسه في مكان الحادث، ليتم تحويله الى مصلحة الحفظ، فيما فتحت مصالح الأمن، كما جرت عليه العادة، تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم، الذي يذكر في كل مرة بخطورة الحوادث المرورية وحوادث السير التي باتت تتضاعف على مستوى الأحياء داخل النسيج العمراني، التي يذهب ضحيتها غالبا الأطفال الصغار وكبار السن، فهاتان الفئتان أصبحتا عرضة أكثر من غيرهما للحوادث الخطيرة والمميتة، سواء بسبب السيارات أم حتى الدراجات النارية ذات الحجم الكبير.

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شاب يذبح خطيبته ويسلم نفسه لمصالح الأمن

ر. م

اهتزت، صبيحة الخميس، مدينة ذراع بن خدة غرب ولاية تيزي وزو، على وقع جريمة شنعاء، راحت ضحيتها شابة في 27 من العمر على يد خطيبها ذبحا، ليسلم نفسه مباشرة لمصالح الأمن، معترفا بجرمه.

الحادثة حسب ما أوردته مصادر محلية وقعت في حدود الحادية عشر صباحا بالمدينة القديمة في ذراع بن خدة، حيث أقدم الشاب العامل في محل لبيع الدواجن، على ذبح خطيبته بعد جدال وقع بينهما في ذات المحل، ليهتز الشارع على خلفية حادثة مريعة، بعد ما استل سكينا وذبحها من الوريد إلى الوريد، تاركا إياها غارقة في دمائها، دون ان يغادر المكان، حيث سلم نفسه لمصالح الأمن، معترفا بجرمه، في حين حولت جثة الضحية من قبل مصالح الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات بمدينة ذراع بن خدة، وباشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في القضية التي أحدثت رعبا وسط السكان، خصوصا أن الشاب معروف بخصاله الحميدة، وينحدر وخطيبته من منطقة سيدي نعمان، غير بعيد عن مكان عملهما.

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السجن لفلاحين يسقيان محاصيل زراعية بالمياه القذرة في تيبازة

سفيان. ع

أدانت محكمة تيبازة، مساء الخميس، فلاحين اثنين، بالسجن النافذ 3 و4 سنوات لتورطهما في سقي محاصيل زراعية بالمياه القذرة، والذي كان محل شكوى من مديرية الفلاحة وشركة “سيال” .

عناصر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية تيبازة وبعد تلقيها الشكو، فتحت تحقيقات معمقة أسفرت عن توقيف المتورطين في حالة تلبس، وقامت برفع عينات من المياه التي استعملها الفلاحان في سقي المحاصيل الزراعية، وأثبتت نتائج التحاليل أن هذه المياه المستعملة غير صالحة للسقي وبإمكانها الإضرار بصحة للمستهلك.

هيئة المحكمة وخلال جلسة المثول الفوري أدانت المتهمين “صاحب الأرض الفلاحية وفلاح يعمل معه” بعقوبة السجن النافذ أربع وثلاث سنوات على التوالي وأصدرت قرار الإيداع من الجلسة .

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عصابة تسلب “راهبات” مبالغ مالية بالعملة الصعبة

مريم. ز

باشر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء عملية التقصي في ملف جنائي يتعلق بحادثة سرقة طالت منزل راهبات بضواحي منطقة الدار البيضاء شرق العاصمة، أين وجهت أصابع الاتهام لثلاثة شبان تراوحت أعمارهم بين 25 و33 سنة تورطوا في الملف والذين تم توقيفهم مؤخرا إثر تحريات موسعة وإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية على ذمة التحقيق.

تفاصيل الملف حسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، انطلقت من بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري بمقاطعة الدار البيضاء تقدم به عامل وحارس بفيلا ملك لثلاث، إحداهن من جنسية هندية والأخيرتان من أصول إسبانية وتقيمان منذ ما يقارب 35 سنة بالجزائر، وذكر عامل بحديقة المنزل أنه تفاجأ خلال توجهه صباحا لمزاولة عمله بوجود أجهزة كمبيوتر بفناء المسكن أين انتابته شكوك فور رؤيتها أن أشخاصا مجهولين قد تسللوا للمنزل، خاصة وأن أصحابه غادروه منذ أيام، ولدى تفقده المكان عثر على أغراضهن مبعثرة في أنحاء الغرف، واختفاء مبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية منها 9000 أورو وقطع مجوهرات نادرة، وتمكنت مصالح الأمن عقب تحريات باشرتها من توقيف مشتبه فيه انطلاقا من شكوى قيدها الضحايا بعد عودتهن لأرض الوطن وقد استغل الجناة فرصة غيابهن وتواجدهن بإسبانيا من أجل تنفيذ مخطط السرقة.

وبسماع المتهم الموقوف، كشفت اعترافاته عن هويات باقي المتورطين، قائلا أنهم توجهوا بعد تسللهم لمنزل الضحايا وسرقة مبلغ مالي إلى مدينة وهران وحجز غرف بفندق هناك من أجل قضاء عطلة لأيام أين تعرفوا على فتاة بأحد الملاهي، الأخيرة احتالت عليهم وسلبتهم المال الذي كان بحوزتهم مما اضطرهم للعودة إلى العاصمة، واستغلالا لأقوال المشتبه فيه، تم توقيف البقية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الذي وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، وتهمة السرقة بتوفر ظرف الليل والكسر والتعدد، في انتظار إحالة الملف للمحاكمة أمام محكمة الجنايات. من جهة أخرى كشفت التحريات أن الراهبات كن ينشطن في إطار جمعيات مسيحية ذات طابع خيري بعد انتشار وباء كورونا والعمل على توفير معدات التنفس والأوكسجين للمستشفيات بالجزائر، حيث سيتأسسن بصفتهن أطرافا مدنية بقضية الحال.

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حجز 600 قنطار من البطاطا المخزنة بالبويرة

رحاب. ع

أحبطت خرجة تفتيش ومراقبة لمصالح التجارة بولاية البويرة مرفوقة بمصالح الدرك الوطني عملية التخطيط للمضاربة بأسعار البطاطا، حيث تم حجز 600 قنطار من هذا المنتج الذي كان مخزنا بإحدى غرف التبريد التابعة لأحد الخواص ببلدية حيزر شمال شرقي البويرة، لم يصرح بها صاحبها لدى الجهات المسؤولة، وكانت موجهة للمضاربة بالسوق لاحقا في ظل ارتفاع الأسعار، وقد تم تقديم ملف صاحبها للعدالة للنظر فيه.

وقد جاءت هذه العملية على خلفية عمليات المراقبة التي مست 38 غرفة تبريد ومستودع للتخزين موزعين عبر تراب الولاية، قصد مراقبة نشاط أصحاب غرف التبريد ومنع المضاربة والاحتكار، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المنتجات الفلاحية وكذا المواد الغذائية، خاصة منتج البطاطا، وتدخل هذه العملية التي انطلقت بداية الشهر الجاري ضمن توصيات وزارة التجارة والمتعلقة بتشديد عمليات المراقبة لمحاربة الاحتكار والمضاربة بالأسعار.

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حجز 21 كيلوغرام بارود وخراطيش بعين وسارة

نورين. ع

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة بوضع شخصين في العقد الثالث والخامس تحت الرقابة القضائية لتورطهما في قضية حيازة كمية معتبرة من البارود والخراطيش، وذكرت مصادر الشروق ان الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة وصلت لمعلومات مؤكدة عن هذه القضية، حيث تم توقيف المشتبه فيهم على متن مركبة، وبعد عملية التفتيش عثر بداخلها على كمية أولية تقدر بـ350 غرام من البارود و68 خرطوشة، وبعد التحقيق مع الموقوف تم التنقل لإحدى المدن المجاورة وعثر بداخل منزل المشتبه فيه على كمية أخرى من البارود تقدر بـ21 كيلوغراما و52 غراما من الصاشم، و499 كبسولة و182 خرطوشة من مختلف العيارات، وبعد ما تم انجاز ملف قضائي للمشتبه فيهما، تم تحويلهما لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة الذي أحالهم لقاضي التحقيق.

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وزارة الثقافة: تاريخ الجزائر يعود إلى أزيد من مليوني سنة

س. ع

أكد مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، عبد القادر دحدوح، أنّ تاريخ الأمة الجزائرية يعود إلى 2.4 مليون سنة.

وأبرز دحدوح في حوار خصّ به موقع الإذاعة الجزائرية، عراقة تاريخ الجزائر الذي لا يمتدّ إلى 700 ألف سنة مثلما كان رائجًا، بل يعود إلى نحو مليوني ونصف سنة، في تأكيد لأبحاث تاريخية موثّقة أحالت على استقطاب الجزائر لأمهات الحضارات القديمة.

وقال دحدوح إنّ هيئته لا تهتمّ فقط بحماية التراث الوطني، بل تتكفل أيضًا بصيانة الذاكرة الوطنية والتعريف بها وتقديمها وفق رؤية وقراءة جزائرية، وليس كما ظلّ يسوّق له الاستعمار الفرنسي الذي كان يحاول اظهار كل ما هو روماني بيزنطي كولونيالي، على حساب أهم مراحل الأمة الجزائرية.

وأشار مدير ديوان الممتلكات الثقافية إلى أنّ تصريحات الرئيس الفرنسي هي “تغليط وتصريح ينمّ عن مدى تجذّر الفكر الاستعماري الذي لازال لم يفارق الفرنسيين، بحسب دحدوح الذي شدّد “عندما ننظر إلى التاريخ، لا نستغرب، لأنّ الاستعمار الفرنسي كرّس الدونية منذ احتلاله الجزائر”.

وأضاف مدير الديوان “تاريخ الجزائر أعمق بكثير من تاريخ فرنسا ذاتها، وحتى كتابات الفرنسيين أنفسهم تؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أنهم حاولوا قدر الإمكان إبراز إرث المرحلة الرومانية وما يتصّل بها من كتابات لاتينية لتضخيم تاريخ فرنسا القديم، محاولين طمس أي بعد ثقافي حضاري فني في التراث الجزائري خلال تلك المرحلة، حتى أنّهم يطلقون على الضريح الملكي بتيبازة، مسمى “قبر الرومية”، وذلك تضليل لا يمتّ بأي صلة إلى الرومان.

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بن بوزيد: دراسة جميع مطالب عمال الصحة قريبا

خ. م

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس، بمقر وزارته، أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة أمينها العام عمارة رشيد، حسب ما أفاده، أمس، بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن الوزير استهل اللقاء بعرض شامل للوضعية الوبائية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كوفيد-19 وتراجع عدد الإصابات، مستغلا الفرصة، “للتعبير عن شكره للدور الفعال الذي لعبته الاتحادية الوطنية ومكتبها التنفيذي منذ ظهور الجائحة من خلال تجنيد العمال وتوعيتهم منوها في ذات الوقت بالانخراط الإيجابي للفدرالية ودعمها لحملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد- 19”.

واستمع الوزير، خلال هذه الجلسة – حسب ذات المصدر- “لانشغالات الفدرالية الوطنية لعمال الصحة وعلى رأسها ضرورة مراجعة القانون الأساسي الذي يحكم القطاع حيث جدد الوزير التأكيد على أن جميع المشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة من قبل الاتحادية ستؤخذ بعين الاعتبار من خلال دراستها في القريب العاجل”.

وفي هذا الإطار، وبعد أن شدد الوزير على “ضرورة مواصلة الجهود الجماعية من أجل حل مشاكل العمال والنهوض بقطاع الصحة دعا أعضاء النقابة للمشاركة في أشغال الجلسات الوطنية للصحة التي ستنعقد قبل نهاية السنة بتقديم مقترحاتهم من خلال مشاركتهم في جميع ورشات العمل التي سيتم تنظيمها بهدف إصلاح المنظومة الصحية وتحسين وضعية مهنيي الصحة”.

من جانبه، ثمن الأمين العام للنقابة القرار المتخذ لترسيم 25 ألف عامل متعاقد مؤقت في مناصب عمل دائمة خلال سنة 2020-2021، مستبشرا بأشغال اللقاءات المحلية التحضيرية للجلسات الوطنية والتي شارك فيها المكتب التنفيذي لنقابته.

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الشركة الوطنية للأشغال في الآبار:

وقف فوري لاقتطاعات الضرائب على الدخل الإجمالي

حسان. ح

أعلنت الشركة الوطنية للأشغال في الآبار (فرع سوناطراك) عن إجراءات جديدة تتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي لمنحتي المنطقة وظروف الحياة.

وجاء في مذكرة إعلامية للشركة الوطنية للأشغال في الآبار (ENTP)، مؤرخة في 7 أكتوبر 2021 بحاسي مسعود، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أنه تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر 2021 بمقر المديرية العامة للمؤسسة بحضور الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة المؤسسة، ولجنة المساهمة، ننهي إلى علم كافة عمال المؤسسة أنه تقرر التوقف الفوري عن الاقتطاعات الضريبية على الدخل الإجمالي فيما يتعلق بمنحة المنطقة ومنحة ظروف الحياة.

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اقتناء الكتب والطوابع بالبطاقة الذهبية

حسان. ح

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاق خدمتين جديدتين للدفع الإلكتروني، تتمثلان في إمكانية شراء الكتب والطوابع البريدية عبر الانترنت، ولأول مرة يتم تقديم خدمة متكاملة للبيع عن بعد من خلال الطلب والدفع عبر البطاقة الذهبية والتوصيل والتسليم مع إمكانية تتبع مسار المشتريات.

وأفاد بيان لبريد الجزائر، تلقت “الشروق” نسخة منه، العملية جاءت بمناسبة اليوم العالمي للبريد، وجرى الإعلان عنها أول أمس في مقر باب الزوار، بحضور وزير القطاع كريم تركي بيبي، ووزير التربية الوطنية، ووزير الرقمنة والاحصائيات، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والمديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر، باية هنوفي.

وتتمثل الخدمات الجديدة لبريد الجزائر لأول مرة في خدمة متكاملة من الطلب والدفع بالبطاقة الذهبية والتوصيل والتسليم، حيث أن الخدمة الأولى، تم إطلاقها بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وتتمثل في إمكانية اقتناء كتب هذه المؤسسة عبر الانترنت.

أما الخدمة الثانية المعلن عنها، فتسمح باقتناء الطوابع البريدية وملحقاتها الطوابعية عبر الانترنيت، حيث أن هذه الخدمات تمكن المواطن من اختيار المقتنيات عبر الانترنيت، الدفع عن بعد، بواسطة البطاقة الذهبية، استقبال المقتنيات بواسطة خدمات التوصيل لبريد الجزائر، بالإضافة إلى إمكانية تتبع مسار هذه المشتريات.

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حركة تمس 18 مديرا للنقل عبر الوطن

قادة. م

أجرى وزير النقل عيسى بكاي الخميس حركة جزئية في مديري وإطارات قطاعه، حيث مست العملية في مرحلتها الأولى 15 مديرا ولائيا للنقل. وقال بيان لوزارة النقل إن الوزير عيسى بكاي أجرى حركة جزئية مست 18 ولاية، تم فيها تعيين مديرين جدد لبعض الولايات التي كانت مناصبها شاغرة، وإجراء تحويلات لمديرين آخرين ممن فاقت مدة بقائهم في مناصبهم خمس سنوات، إضافة إلى ترقية رؤساء مصالح ببعض الولايات إلى منصب مدير. وأضاف البيان أن الهدف من وراء الحركة إعطاء نفس جديد في التسيير وتحسين الأداء والتسيير المحلي للقطاع.

وقد تم تعيين كل من طارق دهيمي مديرا للنقل بولاية الأغواط، وجمال حفحوف بولاية باتنة، وبلخير بن عمر بتلمسان، وعمار فصيح بالجلفة، وعاج بوعوني بجيجل، ومحمد شواف حملاوي بسطيف، وإلياس حابس بسعيدة، ومصطفى قادة بالفار بسيدي بلعباس، وصليح عزيز بعنابة، وعزيز بن خلوف بقالمة، وبومتين رياض بمستغانم، وخالد طلحة بمعسكر، والطاهر حقاص بوهران، وصلاح الدين براهيمي…، وإسماعيل بن عائشة بغرداية، وزهير مقراش بغيليزان.

كما تم تعيين عيسى بلولة مديرا للنقل بالولاية المستحدثة مؤخرا برج باجي مختار، وكذا حسين بوشامة بالمنيعة.

وأضاف بيان وزارة النقل أنه سيتم اللجوء في كل مرة إلى عمليات تعيين وتحويل وإنهاء مهام بين المديرين في الولايات، بناء على سلسلة تقييمات لا تزال متواصلة، وترتكز أساسا على الجاهزية بقصد الوصول إلى تسيير ناجح للقطاع.

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أساتذة إكمالية بواد العلايق في البليدة يحتجون

م. ز

نظم أساتذة والعمال المهنيون بإكمالية “لناي عبد الرحمان” بوادي العلايق في البليدة، وقفة احتجاجية مفاجئة بساحة المؤسسة، صبيحة أول أمس، تعبيرا عن رفضهم بعض القرارات التي أصدرتها الإدارة، من بينها طريقة تقسيم الحصص والبرنامج الزمني لكل أستاذ.

وقرر الأساتذة بالمتوسطة الدخول في إضراب عن الدراسة ومقاطعة العمل وأداء مهامهم بالأقسام الأربعاء الفارط، بسبب ما وصفوه “بالظلم”، احتجاجا على قرارات عشوائية اتخذت من طرف الإدارة مع بداية السنة الدراسية التي هي، بحسب وصفهم، “لا تخدم الأسرة التربوية”.

وقال الأساتذة المحتجون إن من بين أسباب خروجهم للاحتجاج، البرنامج الزمني المخصص لكل أستاذ، قبل أن تتدخل اللجنة التابعة لمديرية التربية لولاية البليدة سريعا، المكونة من رئيسة المصلحة ومفتش الإدارة للوصول إلى تسوية ودية مع الأساتذة المضربين، ومحاولة إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وكذا إقناع الأساتذة بالعودة إلى التدريس. واستغل هؤلاء الفرصة لطرح انشغالهم لأعضاء اللجنة والمطالبة بضرورة تدخل مديرة التربية شخصيا لإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم مع المؤسسة من أجل الاستمرار بوتيرة جيدة خلال الموسم الدراسية الحالي.

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مدير الصحة بعين الدفلى يكشف

تخصيص 150 مليار لتجهيز المستشفى الجديد

م. المهداوي

كشف إسماعيل بن براهم مدير الصحة بولاية عين الدفلى، أن السلطات الولائية على اتصال يومي بشكل مكثف بالإدارة المركزية الوصية للحصول على الغلاف المالي المكمل الضروري لإنهاء الأشغال المتبقية على مستوى مستشفى عين الدفلى الجديد ذي 240 سرير الذي لطالما انتظره سكان الولاية بأكملهم على مدار السنوات الأخيرة، موضحا أن الغلاف المالي المخصص للتجهيزات قد تم الحصول عليه، بينما تجري التحركات لإعداد دفتر الشروط ودراسته على مستوى اللجان القطاعية على مستوى وزارة الصحة مؤكدا أنه من المتوقع أن تتوفر تلك التجهيزات وتنتهي تلك الأشغال خلال السنة المقبلة.

وكشف المسؤول ذاته، عن تخصيص 150 مليار سنتيم لتغطية حاجيات المرفق الجديد من حيث التجهيزات الطبية التي يقترحها الأطباء، وبالتالي يمكن بالتأكيد رفع الغبن عن مواطني الولاية ومجاوريها، تبعا لنوعية التجهيزات التي يتضمنها دفتر الشروط والتي من المنتظر أن تكون حديثة، وغير متوفرة حتى ببعض المصحات الكبيرة على المستوى الوطني تماشيا والتكنولوجيا المتطوّرة.

وكان والي عين الدفلى، لدى زيارته لموقع الأشغال في وقت سابق قد استهجن وتيرة الأشغال التي كانت تسير بسرعة السلحفاة، رغم حاجة السكان له وانتظار تجسيده بشغف بعد انطلاقة أشغاله في 2013 على مساحة 5 هكتارات وخصصت له أموال طائلة تعد بالملايير، إلا أن الهيكل لا يزال خاليا خارج الخدمة لحد اليوم، رغم حاجة الولاية الملحة له، ولمنشآت مماثلة أخرى يجدر توفيرها كمستشفى بطاقة 60 سريرا بمدينة جندل شرق الولاية، ومستشفيات أخرى بعدة دوائر لا تزال بعيدة عن الاهتمام تبعا للنمو الديمغرافي الحاصل بها، على غرار مدينتي العامرة وجليدة، البلديتان اللتان يمكن دعمهما بمستشفيين لتغطية حاجيات سكان المناطق المجاورة لهما إذا ما تجسدت أحلام الساكنة هناك، بينما لا يزال مستشفى مدينة خميس مليانة برغم أهميته الكبرى تبعا لارتفاع الوافدين عليه من الجهات المجاورة، وموقعه بقرب الطريق الوطني رقم 4 والطريق السيار اللذين يعرفان حوادث مرور خطيرة يوميا ورغم كونه من البناء الجاهز، ومن المرجح انتهاء صلاحيته الافتراضية إلا أن الأحوال لم تتغير.

وبرغم النداءات المطالبة بتعويضه ـ على غرار بنايات عمومية أخرى انتهت صلاحيتهاـ ببناء لائق إلا أن شيئا لم يتغير، والمدينة آخذة في النمو المطرد ديموغرافيا.

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تلميذ يطعن آخر بالسكين في ساحة الثانوية ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

أقدم الخميس، تلميذ، من ثانوية السعيد بوعلي الواقعة بمنطقة القرية ببرج بوعريريج، على طعن زميل له بالسكين على مستوى البطن، بعد مناوشات دارت بينهما، حيث نقل المصاب على جناح السرعة إلى مستشفى لخضر بوزيدي لتلقي العلاج، كما قامت إدارة الثانوية بإخراج كل التلاميذ من الأقسام وطلبت منهم العودة إلى بيوتهم.

وأوضحت مديرية التربية بالولاية، عبر صفحتها على “الفايس بوك”، أن التلميذ الذي يدرس في قسم السنة أولى ثانوي والمدعو “م.ش.د” تعرض صبيحة يوم الخميس إلى طعنة خنجر من زميل له في ساحة المؤسسة، أدت إلى إصابته، ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى لأجل الكشوفات والعلاج اللازمين، كما تنقلت مصالح الأمن إلى مكان الحادث، أين قامت بتوقيف التلميذ الذي طعن زميله.

وتسبب انتشار الخبر على صفحات “التواصل الاجتماعي”، في حالة من الذعر والخوف وكذا السخط لدى سكان الولاية بشكل عام وأولياء التلاميذ بشكل خاص، حيث تجمعوا أمام الثانوية للاطمئنان على أبنائهم، كما طالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة، ضد التلاميذ المعروفين بسلوكاتهم السيئة، داخل حرم المؤسسات، وأعربوا عن قلقهم إزاء سلوكات أبنائهم وعدم امتثالهم لتوجيهات الأولياء ولا للقانون الداخلي للمؤسسات التي يدرسون فيها.

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10 جرحى في حوادث على طرقات البويرة

أحسن حراش

شهدت ولاية البويرة الجمعة سلسلة حوادث مرور عبر الطريق السيّار وبعض الطرق الوطنية خلفت في مجملها 10 جرحى منهم لاعبتان تابعتان لفريق فريحة للكاراتي من تيزي وزو، حيث تم تحويلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الأول وقع صباحا على الطريق المزدوج 140 مسكن في عاصمة الولاية، ونتج عن انحراف سيارة سياحية مخلفا إصابة لاعبتين 16 سنة تابعتان لفريق فريحة للكاراتي، ليليه حادث مرور آخر ببلدية عمر عبر الطريق الوطني رقم 5، وتمثل في انحراف سيارة على الطريق مخلفا إصابة 3 أشخاص بجروح تتراوح أعمارهم بين 3 و33 سنة.

أما الحادث الثالث فوقع على الطريق السيّار شرق – غرب باتجاه قسنطينة على مستوى منطقة مرقب بالجباحية إثر انحراف سيارة، مخلفا إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 5 و35 سنة بجروح متفاوتة، فيما وقع حادث انقلاب سيارة بقرية أولاد راشد ببلدية المعمورة مخلفا هو الآخر جريحا واحدا، حيث تم نقل الجرحى من طرف أعوان الحماية المدينة للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

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نزاع على الميراث تسبب في الجريمة

خمس سنوات سجنا لقاتل عمه بأم البواقي

ج. ل

فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية بأ البواقي، الخميس، في قضية قتل صنعت الحدث في الولاية، ضد المتهم الشاب ق.س.أ، البالغ من العمر قرابة الثلاثين سنة، الذي أدين خلال المحاكمة الابتدائية الأولى بعشر سنوات سجنا نافذة بعد متابعته بجناية القتل التي ارتكبها في حق عمه الأصغر شقيق والده، صاحب الأربعين سنة، وتعود أحداث الجريمة ووقائعها المؤلمة، إلى سنتين مضت، في أواخر سنة 2019، بأحد أحياء مدينة عين مليلة التابعة لولاية أم البواقي، وحسب ما دار في المحاكمة، فإن أسبابها تعود إلى قضية إرث بين أبناء العمومة، حيث امتلك والد المتهم وإخوته ومن بينهم الضحية محلا تجاريا كان مغلقا منذ أن توفى الجد، فأراد المتهم الشاب استغلال المتجر بحجة أنه يعيش في بطالة، بتهيئته.

وبعد أن جمع مبلغا ماليا معتبرا لاستغلاله في التجارة بهذا المحل التابع لوالده وأعمامه، فاستشار أباه وأعمامه الذين أعطوه موافقتهم، وبعد ثلاثة أيام من التهيئة التي أجراها على المحل التجاري، تقدم منه الضحية ليلا، وكان مخمورا وحاملا سكينا – حسب أقوال المتهم خلال المحاكمة – ودخل معه في شجار لفظي واصفا إياه بالوصولي وآخذ أرزاق وحقوق الآخرين وهدّده، إلى أن تطور الأمر إلى مناوشة وعراك، حيث انتزع المتهم من عمه السكين، طالبا منه الابتعاد عن طريقه، ولما رفض الانصياع، طعنه به على مستوى رجله اليمنى فحدث له نزيف حاد جراء إصابة في الشريان، وتوفي بعد نقله إلى مستشفى عين مليلة، علما بأنه تم إعادة تكييف التهمة بين المحاكمتين إلى الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة بعد أن كانت جناية قتل مع سبق الإصرار.

ممثل الحق العام في مرافعته يوم الخميس، تمسك بالتهمة الموجهة له، والتمس له عقوبة الإعدام، من جهته دفاع المتهم شرح بإسهاب مجريات الجريمة، نافيا نية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ملتمسا أقصى ظروف التخفيف في حق المتهم، خاصة وأنه وقع التسامح والتنازل عن الحقوق المدنية ما بين أفراد العائلة الواحدة، خاصة من والد المتهم، الذي هو أيضا شقيق الضحية الذي حضر المحاكمة، وأحزنت حالته النفسية الحضور، وبعد المداولة عادت هيئة المحكمة ونطقت بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا، قضى منها سنتين خلال التحقيق في الحبس المؤقت.

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اختفاء غامض لتلميذ ثانوي بخنشلة

مـــامـن. ط

تعيش عائلة بن ساعي، بمدينة ششار، جنوب ولاية خنشلة، لليوم الرابع على التوالي، حالة من القلق والفزع، بعد الاختفاء الغامض، لابنها فاتح البالغ من العمر 15 سنة، بعد خروجه من ثانوية ششار، مساء الرابع من أكتوبر الجاري، كعادته بعد انتهاء دراسته رفقة زملائه، من دون أن يعود كعادته إلى منزله، ما حيّر العائلة، التي خرج كل أفرادها للبحث عن فاتح، من دون جدوى، ليتم إخطار السلطات الأمنية بالاختفاء، وترسيم بلاغ حول ذلك، وإصدار نشرية بحث، عبر ولايات الوطن.

وقد ناشدت العائلة ساكنة ششار، شن حملة بحث واسعة، عبر المنطقة وكل قرى ومداشر المدينة، على أمل العثور على فاتح، الذي يشهد له الكل بأخلاقه الحسنة، وتربيته، وهو ما جعل العائلة تضع فرضية إصابته بمكروه، كأول الاحتمالات، لاسيما أنه لم يسبق له أن قضى ليلة واحدة بعيدا عن أسرته.

وأشار مصدر مقرب من العائلة، أمس الجمعة لـ”الشروق اليومي”، بأن والدة فاتح تفاجأت بتأخر ابنها على غير عادته بعد خروجه ظهرا باتجاه ثانويته، القريبة من بيته العائلي، وهو في حالة طبيعية، حيث اعتاد العودة إلى المنزل، لترك حقيبة أدواته ثم الخروج من جديد لملاقاة أترابه، وقد ظلت والدته تترقب عودته قبل أن تخطر أفراد العائلة، الذين خرجوا يبحثون عن فاتح، لا سيما أن هاتفه مغلق، لتسارع العائلة إلى إخطار مصالح الأمن والدرك، وإثارة القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواصلة رحلة البحث عند العائلات والأصدقاء والأحباب، على أمل أن يعثر عليه، وقد ساء أمس الجمعة وضع والدته حسرة عليه.

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تسخيرهم لبيع الكتاب المدرسي أخرجهم عن صمتهم

احتجاج لموظفي المصالح الاقتصادية بالوادي

يوسف رزاق سالم

نظم، نهاية الأسبوع الماضي، موظفو المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية بولاية الوادي، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بحي 08 ماي، وقاموا بتلاوة البيان الذي طرحوا فيه العديد من الانشغالات التي يرونها ضرورية، وذكر رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لـ”الشروق اليومي”، أن باب الحوار مع مدير التربية لا يزال مغلقا، بالرغم من طلبات اللقاء المتعددة التي وجهت إليه، ما تسبب بحسبه، في عدم إيصال انشغالات العمال والموظفين.

كما تم التطرق إلى مشكلة تسخير بعض موظفي المصالح الاقتصادية لبيع الكتاب المدرسي، التي فرضها مدير التربية عليها بالإرغام، كما أوضح ذات المسؤول النقابي أن موظفي المصالح الاقتصادية غير معنيين ولا مجبرين قانونا ببيع الكتاب المدرسي. كما تم إثارة نقطة أخرى تتعلق بعدم وقوف مصالح مديرية التربية مع عمال وموظفي المصالح الاقتصادية الذين يتعرضون للاعتداء والإهانة. من جانبه، أوضح مدير التربية بالولاية لـ”الشروق اليومي”، أن تسخير عدد من الموظفين، الهدف منه هو المساعدة في عملية بيع الكتب بثانوية في بلدية الدبيلة، ولم يكلفا ببيع الكتاب. أما في ما يتعلق باللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، فأوضح أن هناك رزنامة يتم التقيد بها، وليس لديه أي مانع من عقد أي لقاء. أما بالنسبة لقضية الاعتداء على موظفي المصالح الاقتصادية، فقال إنه لم يتم إبلاغه بالأمر من أي جهة.

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أمن دائرة البياضة تحجز مواد تبغية مهربة

وليد. ع

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البياضة بالوادي، من حجز كمية معتبرة من مادة المعسل وعلب السجائر المهربة. تفاصيل العملية جاءت عقب استغلال معلومات واردة إلى المصلحة، مفادها عزم أحد الأشخاص إدخال كمية معتبرة من المواد التبغية إلى التراب الوطني عن طريق التهريب، وبتفعيل العمل الاستعلاماتي تم توقيف مشتبه فيه القضية في العقد الثالث من العمر، ينحدر من عاصمة الولاية، وبعد استصدار إذن بالتفتيش تم مداهمة مستودعين خاصين به ما مكن من حجز 46656 وحدة من مادة المعسل، 3900 وحدة من مادة التبغ، بالإضافة إلى مركبتين كانتا تستغلان في عملية التهريب.

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أحزاب وقوائم أحرار تتمكن من دخول السباق بجانت

ب. طواهرية

تمكن الأفلان والأرندي وقوائم أحرار من الدخول في سباق المحليات بولاية جانت الفتية، في كل من البلدية والمجلس الشعبي الولائي، وبخصوص المجلس الشعبي الولائي فقد تمكنت ثلاث قوائم فقط من جمع التوقيعات المطلوبة للدخول في السباق، المقدر عددها بـ 1225 توقيع فردي لكل قائمة مودعة، فيما عانت مختلف القوائم من رفض الكثير من التوقيعات بعد المراقبة المطلوبة التي يشرف عليها قضاة مسخرون في مندوبية مراقبة الانتخابات.

وبخصوص القوائم التي تمكنت من الدخول في سباق المجلس الشعبي الولائي، فقد أسعف الحظ كلا من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، وكذا قائمة تحالف بين الأرندي وحركة مجتمع السلم، وهذا من خلال قائمة حرة حملت اسم “تحالف امل جانت”، وكذا قائمة حرة ثالثة من الدخول في السباق، ويتعلق الأمر بقائمة “أحرار التضامن”. بينما تمكن كل من الأرندي والأفلان وحمس وقائمة “أحرار التضامن” من الدخول في سباق المجلس الشعبي البلدي. وقد عرفت اللحظات الأخيرة من التوقيت الخاص بإيداع التوقيعات توافدا كبيرا على مقر مندوبية سلطة مراقبة الانتخابات بوسط المدينة، شابتها ملاسنات وسط المترشحين في بعض القوائم بسبب استبعاد بعض المرشحين والاختلاف في التموقع داخل القوائم، الأمر الذي يعزز الاختلاف والتشتت، بل ويتجه الأمر إلى حملة فردية لنيل أصوات الناخبين، دون البحث عن حملة انتخابية جماعية لكل القائمة، خصوصا بعد أن أصبح القانون العضوي الجديد للانتخابات يعطي فرصة للناخب لاختيار مترشحين بأعينهم داخل القائمة من خلال القائمة المفتوحة.

وستشرع الهيئة المستقلة، بعد انتهاء فترة إيداع الملفات في التحقيقات الإدارية والأمنية لغربلة قوائم المترشحين، التي يرجح أن تنهي حتما حلم البعض في الوصول إلى المجالس، ونيل صفة المنتخب.

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محطة هامة رسخت قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الجزائري والليبي

ق. م

أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قيم التضامن والتآزر التي رسختها معركة ايسين الشهيرة بين الشعبين الجزائري والليبي في مواجهة المستعمر الغاشم. وأوضح العيد ربيقة في كلمة قرأها نيابة عنه المفتش العام للوزارة، عمر بن سعد الله، خلال ندوة وطنية نظمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 64 لمعركة ايسين على الحدود الجزائرية الليبية من 3 إلى 5 أكتوبر 1957، أن هذه المعركة “أظهرت للجميع مدى تلاحم الشعبين الجزائري والليبي في دحر فرنسا وجيشها، امتزجت فيها دماء الشعبين الشقيقين وكان الانتصار حليف جيش التحرير الوطني”.

وأضاف أن هذه المناسبة التاريخية الجليلة ”تعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين نضال الشعبين الشقيقين الجزائري والليبي، وعلى الأجيال اليوم أن تجعل منها جسرا يعزز الوحدة والتعاون لبناء غد أفضل”. ومن هذا المنطلق، يقول الوزير، “يأتي تضامن الجزائر تحت القيادة المتبصرة لرئيس الجمهورية ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي لتجسيد أولوياته في المرحلة الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة ودعم مسائل الحوار للوصول إلى تحقيق الاستقرار المنشود بهذا البلد العزيز”.

وأبرز وزير المجاهدين أيضا الدور الهام الذي لعبته منطقة جانت خلال ثورة التحرير في الملاحم البطولية لتاريخ الجزائر ومسيرته الخالدة بفضل مساهمتها الفعالة في مجريات الثورة التحريرية، سواء من خلال النشاط الحيوي لشبكات الدعم اللوجستيكي عبر قُراها في عمليات التموين بالأسلحة والذخيرة أم من خلال مشاركة أبنائها في عديد المعارك الثورية التحريرية.

واعتبر أن معركة ايسين محطة “خالدة ومتميزة” عززت أفق الكفاح المسلح ضد المستعمر وفتحت جبهة استراتيجية ساهمت في فك الحصار المضروب على المناطق الشمالية للوطن آنذاك، خاصة بعد تضييق الخناق عليها وإقامة خطوط الموت والنار خطي شارل وموريس. وأكد أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تعتزم الاحتفال بالذكرى المقبلة لهذه المناسبة، أي الذكرى 65 العام المقبل في 2022 ببرنامج خاص وثري يتزامن مع احتفال الجزائر بسنوية ذكرى استقلالها الستين. وشهدت فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية التي جرت بمقر الولاية جانت بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والأسرة الثورية وفعاليات المجتمع المدني تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية يبرز جانبا من تفاصيل هذا الحدث التاريخي الهام بالمنطقة.

وتعود أحداث معركة ايسين التاريخية، بحسب ما أجمع عليه مؤرخون، إلى الفترة ما بين 3 إلى 5 من أكتوبر 1957 عندما نصب مجاهدون جزائريون كمينا لقافلة تموين فرنسية قامت على إثرها قوات الاحتلال الفرنسي بقصف قرية ايسين الليبية مع الحدود الجزائرية كرد على العملية، ليتوحد ويتلاحم الشعبان الجزائري والليبي في صف واحد ضد قوات الجيش الفرنسي في معركة تاريخية امتزجت فيها دماء الشعبين الشقيقين في سبيل نيل الاستقلال.

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جمعية “بسمة الثقافية” تفتح باب المشاركة أمام الشعراء

محمود بن شعبان

أعلنت جمعية “بسمة الثقافية” لبلدية الدوسن لولاية أولاد جلال عن تنظيم مسابقة لنيل جائزة الدوسن للإبداع الشعري، بمساهمة دار كلاما للنشر والتوزيع، وبالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون لولاية أولاد جلال.

وستكون مسابقة الإبداع الشعري، التي فتحت باب المشاركة منذ يومين، متاحة لكل الشعراء الجزائريين من مختلف ولايات الوطن، من الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة ،كما تمكن المسابقة المرشحين من المشاركة بثلاث قصائد من الشعر الفصيح، على أن يراعي العمل المقدم القيم الأخلاقية والدينية، وألا يتضمن ما يدعو إلى العنف والتطرف، كما يجب ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد فاز بجائزة أو تم نشره سابقا.

كما يفرض قانون المسابقة على المترشحين تقديم قصائد عمودية، مكونة من 20 إلى30 بيتا، وألا تزيد قصيدة التفعيلة عن 200 كلمة، مرفقة بسيرة أدبية للمشارك، تتضمن الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف، إضافة إلى صورة شخصية له. ترسل الأعمال على البريد الإلكتروني: besmaassociation7@gmail.com. وقد حددت جمعية “بسمة الثقافية” تاريخ 30 نوفمبر المقبل آخر أجل لاستلام طلبات المشاركة، على أن يتم إعلان النتائج مطلع السنة الجديدة، من طرف لجنة خاصة ستسهر على تقييم الأعمال ورفض القصائد غير المستوفية لشروط المسابقة، أو المرسلة بعد الآجال المحددة مع رفض الطعن في قراراتها النهائية.

هذا، وسيتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل خلال الدورة السادسة من فعاليات الملتقى العربي “أيام الدوسن الأدبية العربية للإبداع الشعري” بولاية أولاد جلال، فيما قدرت قيمة الجائزة بخمسين ألف دينار، بالإضافة إلى درع استحقاق لصاحب المركز الأول، كما سينال المتوج الثاني جائزة بقيمة ثلاثين ألف دينار ودرع استحقاق، أما المتوج الثالث فسينال جائزة بقيمة عشرين ألف دينار، بالإضافة إلى درع استحقاق خاص بالمركز الثالث.

كما أعلنت هيئة تنظيم الجائزة عن إصدار ديوان جماعي، يضم قصائد لثلاثين شاعرا، تحددهم لجنة التحكيم، ويحصل كل شاعر منهم على نسخة مجانية من العمل، وعلى تخفيضات هامة للنسخ الإضافية .

هذا، إلى جانب تخفيض بنسبة 20 % للفائزين الأوائل، في حالة طبع أعمال مع دار كلاما للنشر والتوزيع، خلال سنة 2022 مع منح بطاقة شراء بسعر الجملة لجميع الإصدارات الصادرة عن دار كلاما للنشر والتوزيع مدتها سنة.

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الناشرون يعلنون عودة المعرض الدولي في جانفي القادم

زهية. م

تم تحديد تاريخ 6 جانفي القادم لانطلاق الطبعة 25 من صالون الدولي للكتاب ويمتد المعرض إلى 15 من نفس الشهر بقصر المعارض الصنوبر البحري. وهذا حسب ما أعلنه بعض الناشرين على صفحاتهم الرسمية، حيث نشرت دار المثقف للنشر على صفحتها الرسمية ما يلي “تهديكم محافظة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر أطيب تحياتها وتعلمكم بأن الطبعة 25 للصالون ستنعقد من 2 إلى 15 جانفي 2022 بقصر المعارض الصنوبر البحري الجزائر العاصمة، مع العلم أن الافتتاح الرسمي سيكون يوم 6 جانفي”، وهي نفس التغريدة التي نشرها مصطفى قلاب مدير دار الهدى. وقد اتصلت الشروق ببعض الناشرين الآخرين الذين أكدوا عدم علمهم بهذه الخبر.

من جهتها محافظة المعرض لم تصدر لحد الآن أي بيان بخصوص التظاهرة ولا الوزارة الوصية.

وتشكل عودة المعرض الدولي للكتاب في حال تأكدت انفراجا للناشرين بعد قرابة العامين من الغياب بسبب الإغلاق والإرباك الذي فرضته الأزمة الصحية العالمية، وقد كان لغياب المعرض أثر كبير على الناشرين وصناع الكتاب بوصف المعرض نافذة أساسية على الجمهور وسوقا للبيع بحيث كان معرض الجزائر أبرز المعارض العربية التي تعرف إقبالا كبيرا للقراء.

وبتحديد جانفي القادم كتاريخ لإطلاق المعرض، تعتبر الجزائر آخر الدول العربية الملتحقة بركب الدول الأخرى في إطلاق نشاطاتها وعقد معرضها، حيث سبقتها إلى ذلك عمان والسعودية والعراق ومصر والشارقة.

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اتحاد الصيادلة يوسّع عضويته

وسّع الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، على إثر الجمعية العامة الأخيرة التي عقدها في 30 سبتمبر، تمثيله ليشمل منتجي وموزعي التجهيزات الطبية “وسائل وتجهيزات ومعدات ومستلزمات”، وهذا بعد أن كانت العضوية مقتصرة على المتعاملين في الصيدلة فقط.

ويسمح ذلك بتوسيع مجال نشاطات الاتحاد، كما يسمح لهؤلاء المتعاملين بالتهيكل والتنظيم، كما تقرر خلال الجمعية ذاتها تجديد الثقة في رئيس الاتحاد عبد الواحد كرار الذي انتخب لعهدة جديدة تدوم عامين إلى جانب أعضاء المكتب الوطني.