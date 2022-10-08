أخبار الجزائر ليوم السبت 08 أكتوبر 2022

حجز 140 ألف كيس شمة مقلدة بالجلفة، مرض "غريب" يحدث طوارئ ببجاية

مفرقعة تصيب تلميذا في العين بالبويرة

أ.حراش

أصيب تلميذ يدرس بإحدى المتوسطات ببلدية الأخضرية شمال البويرة، في إحدى عينيه على إثر نشوب تقاذف بواسطة المفرقعات بين مجموعة من التلاميذ، أين تم توجيه إحداها نحو التلميذ الذي أصيب بجروح في العين، تطلبت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، حيث يعتبر الأخير أول ضحية للألعاب النارية بمناسبة المولد النبوي الشريف بالرغم من الحملات التحسيسية التي نظمتها مصالح الحماية المدنية والمصالح الأخرى قصد التوعية من أخطار المفرقعات التي تسجل مع كل مناسبة مشابهة.

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17 جريحا بسبب المفرقعات في خنشلة

م. طارق

أصيب، ليلة السبت، 17 شخصا، من الجنسين، أغلبهم من الأطفال، دون سن الـ10 سنوات، ببلديات ولاية خنشلة، بجروح وحروق متفاوتة الخطورة، جراء الاستعمال المفرط والعشوائي للمفرقعات بمختلف انواعها، خلال الاحتفالات المخلدة، لذكرى مولد النبي الكريم، حيث استقبلت استعجالات مستشفيات خنشلة، العديد من المصابين سواء على مستوى اليدين، الوجه، بين الحروق والجرح، بسبب انفجار المفرقعات بأنواعها المختلفة، وقال المصدر الصحي الذي نقل الخبر لـ”الشروق اليومي” إن الإصابات الخطيرة خاصة على مستوى العين لم تسجل لحسن الحظ، قد تم التكفل بالمصابين الـ17 الذين غادروا جميعا باستثناء حالة طفلة في الرابعة من العمر، تطلبت حالتها الرعاية وبقائها في مستشفى ششار، ويحد هذا رغم الحملات التحسيسية، التي أطلقتها قيادات الشرطة والدرك، وكذا الحماية المدنية، قبل الذكرى، توعية لتفادي مثل هكذا حوادث.

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وفاة فارس بتلمسان جراء انفجار بندقيته

سميح. ب

لقي فارس في العقد الثالث من العمر، حتفه مؤخرا في وعدة القور بدائرة سبدو جنوب ولاية تلمسان، بعد ما انفجرت بندقيته المعبأة بالبارود في وجهه عند محاولته إطلاق النيران خلال ألعاب الفانتازيا، ليصاب بإصابات بليغة نقل إثرها إلى المستشفى، غير أنه لقي حتفه متأثرا بإصاباته، مخلفا وراءه حزنا كبيرا لدى زملائه الفرسان ومعارفه، حيث يعتبر الفقيد أحد الفرسان المهرة الذي كان مداوما على المشاركة في مختلف الاحتفالات من خلال ألعاب الفانتازيا، وخلّفت الحادثة موجة حزن عميقة لدى ساكنة المنطقة، وكثيرا ما تشهد مواسم “الوعادي” عدّة حوادث خطيرة ناجمة عن السقوط من الخيل أو انفجار البنادق التقليدية الصنع.

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مرض “غريب” يحدث طوارئ ببجاية

ع. تڤمونت

لا تزال عيادات ومستشفيات بجاية تستقبل المرضى الذين يعانون من الإسهال الحاد والقيء وارتفاع الحمى، فيما تبقى الأعراض غير خطيرة وذلك في انتظار تحديد أسباب انتشار المرض المجهول خاصة وسط الأطفال. وفي هذا الصدد استقبلت، الأربعاء، عيادة برباشة في بجاية، العديد من المرضى المصابين بالأعراض المذكورة، من بينهم تلاميذ في الطور الابتدائي، أصيبوا فجأة بمرض غريب نتج لدى هؤلاء حمى مرتفعة والإسهال الحاد والقيء، ولحسن الحظ فقد غادر الجميع العيادة بعد فحصهم وتقديم الدواء اللازم.

وفي الموضوع أصدرت مصالح بلدية برباشة بيانا طمأنت من خلاله السكان وذلك عقب تسجيل حالات الإسهال والقيء لدى بعض تلاميذ المدرسة الابتدائية “بعوش محند الصغير” الكائنة بقرية أڤني نسيهل وذلك يوم 5 أكتوبر، حيث تم نقل التلاميذ إلى العيادة المتعددة الخدمات لبرباشة أين تم تشخيص هذه الحالات المرضية على أنها التهاب المعدة والأمعاء، كما أوفدت البلدية على وجه السرعة لجنة إلى المدرسة متكونة من أعضاء مكتب الصحة والنظافة العمومية للبلدية بالإضافة إلى ممثلي قطاع الصحة بالبلدية والسلطات المحلية وبعد معاينة الوضع بالمؤسسة قررت اللجنة أخذ عينات من الماء والطبق الشاهد مع الغلق الفوري للمؤسسة والشروع في تعقيم كل المرافق التابعة لها. وحسب رأي طبيب عيادة برباشة فإن جميع الحالات المسجلة غير خطيرة ولا تستدعي القلق.

وفي انتظار نتائج التحاليل فقد دعت مصالح بلدية برباشة أولياء التلاميذ الذين لاحظوا ظهور أعغراض التهاب المعدة والأمعاء، على غرار الإسهال والحمى والقيء، لدى أبنائهم، عدم إرسالهم إلى المؤسسة التربوية والاتصال بالمصالح الصحية على الفور.

من جهتها طلبت مصالح بلدية فرعون في بيان صادر بتاريخ 6 أكتوبر، من المواطنين عدم استهلاك مياه البئر الارتوازي الذي يزود البلدية بالمياه لتفادي خطر انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وذلك بعد ما أثبتت التحاليل الفيزيوكيمائية التي أجريت على مياه البئر المذكور، أنها غير صالحة للاستهلاك، كما دعت من جهة أخرى ذات المصالح إلى تنظيف وتطهير خزانات وصهاريج المياه وكذا الينابيع العامة مع معالجة مياه الشرب التي يتم جلبها من الينابيع والآبار وغيرهما بإضافة قطرات من ماء جافيل.

وتبين أن الأعراض المذكورة لا تدعو للقلق، فيما تم إرسال عينات إلى معهد باستور بغرض إجراء التحاليل ومن ثم تحديد نوعية المرض المنتشر هذه الأيام ببعض مناطق الولاية، علما أن استعجالات مستشفى أميزور والمؤسسات الاستشفائية الجوارية للقصر قد استقبلت بدورها، العديد من المرضى الذين ظهرت عليهم نفس الأعراض على غرار الإسهال الحاد والقيء وارتفاع الحمى، أغلبهم أطفال ما بين 5 و16 سنة، كما تم استقبال بعض كبار السن، الذين غادروا المستشفى بعد فحصهم وتحديد وصفة العلاج.

وفي انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته اللجنة الطبية التي أوفدتها – تفيد معلوماتنا دائما – وزارة الصحة إلى الولاية بغرض معرفة أسباب تفشي الأعراض المذكورة، فإن الأطباء يوصون من جهتهم بضرورة التقيد الصارم بشروط النظافة على غرار غسل اليدين وكذا غسل الخضر والفواكه قبل تناولها.

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وفاة شاب وإصابة اثنين في حادث سير بقسنطينة

ع. بن منية

خلّف حادث مرور مميت وقع مساء أول أمس، على مستوى قرية القراح ببلدية أولاد رحمون في ولاية قسنطينة، وفاة شاب وإصابة شابين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهما ونقلهما على إثرها إلى المستشفى. الحادث المميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 وتحديدا بمنطقة القراح ببلدية أولاد رحمون في ولاية قسنطينة، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية من نوع رونو 25 كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما تسبب في وفاة أحد راكبيها البالغ من العمر 28 سنة، في عين المكان، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما تعرض مرافقه البالغ من العمر 24 سنة، إلى إصابات مختلفة تسببت في فقدانه للوعي، كما أصيب سائق الشاحنة بإصابات مختلفة فقد على إثرها الوعي، ليتم إسعافهما من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالخروب، ونقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، فيما حوّلت جثّة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث، تزامنا مع تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني، والذين باشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

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ثلاثة أشقاء يطعنون شابا حتى الموت بالبليدة

حسناء. ب

اهتز حي 402 مسكن ببلدية أولاد يعيش في البليدة، مساء أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر، طعنا بالسكين، من قبل قبل ثلاثة أشقاء. الواقعة، سجلت في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس، حين وقع خلاف بين جماعة من الشباب بحي402 مسكن وسط مدينة أولاد يعيش، ليتطور الخصام إلى مشاجرة.. انتهت بجريمة قتل، راح ضحيتها الشاب مصعب، البالغ 25 سنة. وقالت مصادر “الشروق” إن الجناة المفترضين هم ثلاثة أشقاء، وقع تلاسن بين أحدهم والضحية، فاستنجد بأخويه، وأبرح ثلاثتهم الضحية ضربا باستعمال أسلحة بيضاء وباغتوه بطعنات متفرقة في جسمه أسقطته أرضا، وتم نقله على عجل نحو مجمع الاستعجالات الطبي بمستشفى فرانس فانون الجامعي، أين فارق الحياة، بالنظر لخطورة الإصابات التي تعرض لها. وبحسب مصادر “الشروق”، فإن طعنة بالقلب كانت هي السبب المباشر للوفاة. وأضافت مصادرنا أنه لم يفصح لحد الساعة عن سبب الخلاف بين الضحية والجناة. وشهدت مدينة أولاد يعيش، لا سيما حي 402 مسكن، إنزالا أمنيا مكثفا، عقب الجريمة، وتم غلق المنافذ.. وتجري التحقيقات والأبحاث المكثفة لتحديد هوية مقترفي الجريمة وتوقيفهم.

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ترحيل العائلات وتحرير المسجد العثماني بالبويرة

أحسن حراش

نفذت، نهار الجمعة، السلطات المحلية بسور الغزلان، جنوب البويرة، توصيات والي الولاية، عبد الكريم لعموري، القاضية بضرورة ترحيل العائلات الساكنة والمستغلة للمسجد العثماني العتيق منذ سنوات عديدة، بما يمكن من ترميمه وإعادة صورته الحضارية والتاريخية في أقرب الآجال.

وكان والي البويرة الجديد قد تلقى انشغالا من مواطنين بسور الغزلان خلال زيارته الأخيرة للمدينة حول الحالة المتدهورة المتواجد عليها المسجد العتيق وسط المدينة، حيث تقطنه عائلات جعلت منه مسكنا لها منذ سنوات عدة رغم أهميته التاريخية والحضارية، ليأمر الرجل الأول للجهاز التنفيذي بداية الأسبوع الفارط، بإيفاد لجنة ولائية للنظر في وضعية هذا المسجد والمعلم القديم، حيث أكد في تصريح له بأن الأخير هو معلم تاريخي ومحطة للذاكرة الجماعية، مضيفا بأنه من غير المقبول أن يبقى الأمر على ما هو عليه، مشيرا في ذات السياق إلى توجيه أوامر لرئيسي البلدية والدائرة وكذا مديرة الثقافة قصد اتخاذ كل الإجراءات لترحيل العائلات القاطنة داخل المسجد في أقرب الآجال، بما يمكن من الانطلاق كما قال في ترميم المعلم التاريخي والصرح الحضاري.

وشرعت، نهار أمس، السلطات المحلية وبحضور كل مديري الشؤون الدينية والثقافة، في ترحيل العائلات القاطنة بالمسجد إلى سكنات جديدة واستلام مفاتيح المسجد العثماني، أين كان محل زيارة ثانية لوالي الولاية الذي أكد بالمناسبة تنصيب مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة ترميم المعلم التاريخي الهام على أن ترى النور في أقرب الأجال حتى يتسنى الشروع في عملية الترميم وإعادة الإعتبار له لما له من قيمة تاريخية وحضارية، حيث لاقت الخطوة استحسانا كبيرا وسط السكان والمهتمين، خاصة وأنه كان مطلبا منذ سنوات عديدة لما يرمز له لأصالة المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المسجد العتيق بسور الغزلان يعود تاريخ إنشاء بنايته الموجودة بحي الشهيد سي حميدو بسور الغزلان إلى سنة 1753، حيث بناه الأتراك وظل لقرون منارة علم وإيمان، إلى أن حوله الاستعمار سنة 1904 إلى إسطبل لتربية الخيول “ التهجين والتكاثر ”، وبعد الاستقلال تم احتلاله من قبل عدة عائلات إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث سعت عدة أطراف حزبية وكذا بعض الجمعيات لإعادة الاعتبار لهذا المكان المقدس والتابع قانونيا لإدارة الشؤون الدينية بالولاية.

وطرحت القضية على أعلى مستوى من قبل بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني وصاحبتها تعليمات وزير الشؤون الدينية في 2002، التي تضمنت إخلاء البناية من السكان وإعادتها إلى طابعها الأصلي كمسجد، مع تكليف مصلحة الآثار بترميمه، لاسيما وأن المسجد لا يزال قائما بمحرابه ونوافذه وشكله الخارجي، غير أن تماطل الجهات الوصية المكلفة بتنفيذ القرار أجل عودة المبنى إلى أصله ومكانته التاريخية والحضارية.

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معرض للمنتجات الفلاحية بولاية المنيعة

عبد المالك

في إطـار الاحتفال باليوم الوطني للإرشـاد الفلاحـي الذي يأتـي هذا العـام في طبعته ـ 29 تحت شعار “الفلاحة 60 عاما من الإنجازات لتحقيق الأمن الغذائـي” أشرفت السلطات المحلية بالمنيعة بمركز التكوين المهني والتمهين رقم 2 الأخوين الشهيدين بوشريط بوحفص ويحي ببلديـة المنيعة على الاحتفال بهذه اليوم الوطني وذلك بحضور الجهات المختصة حيث أعطيت إشارة انطلاق التظاهرة الفلاحية وهذا بتنظيـم معرض للمنتجات الفلاحية، بمشاركة مختلف التعاونيات في المجال، وأكد والي الولاية في تدخله على أهمية استغلال الإمكانات المهمة التي تتمـتع بها ولاية المنيعة والتـي تعد قطبا فلاحيا بامتياز كونها مصدرا تنمويا محليا هاما لتثمين مختلف الشعب الفلاحية مـع رفـع وتحسين نوعية الإنتاج والإنتاجية والرفع من المردود الفلاحي وخـلق القدرة التنافسـيـة للوصـول إلـى التسويق المحلـي والوطنـي داعيا الفلاحين للتحلـي بالتفكيـر الاقتصادي وتأمين المحاصيل الزراعيـة وتوسيع النشاط الفلاحي وخلق مناصب شغل مؤكدا فـي السيـاق ذاتـه أن السلطات المحلية تبقى مرافقة دائمة للفلاح.

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حجز ما يقارب 17 ألف وحدة من الألعاب النارية بغرداية

نذير توميات

حجزت، الجمعة، مصالح شرطة غرداية ما قيمته 17 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية تزامنا والمولد النبوي الشريف، بحوزة 4 أشخاص في العقد العشرين من أعمارهم يمتهنون المتاجرة بالألعاب النارية.

تعود تفاصيل المحجوزات إثر مداهمة قامت بها مصالح الأمن بالولاية، وهو ما مكن ذلك من توقيف مجموعة من الشبان يمتهنون بيع الألعاب النارية بوسط المدينة، حيث ضبطت عند أحدهم قيمة 1510 وحدة، والآخر ضبطت بحوزته 5059 وحدة، والثالث وجدت عنده 4078 وحدة، أما الشخص الرابع فحجزت عنده ما قيمته 6250 وحدة من المفرقعات مختلفة الأحجام والأنواع.

المصالح القضائية بالولاية أعدت ملفات جزائية في حق المتهمين، بحيازة مفرقعات وألعاب نارية متحصّل عليها عن طريق التهريب، مع حجز المضبوطات وتسليمها إلى السلطات المحلية المختصة.

.. وربع مليون قرص مهلوس بولاية المنيعة

عبد المالك

تمكنت نهاية الأسبوع مصالح الدرك الوطني بولاية المنيعة من حجز 255500 قرص مهلوس على متن شاحنة من الحجم الكبير، عقب نصب كمين جنوب ولاية المذكورة .

وكانت ذات المصالح قد تحصلت على معلومات عن سير الشاحنة ومسارها وطريقة احترافية تنفيذ العملية المتمثلة في الشحنة المهربة عبر طريق الوطني رقم 1.

هذا وقد تم حجز مبلغ 10 ملايين سنتيم وأجهزة اتصال فيما تم توقيف شخص متورط في العملية وتم تحديد هوية 4 أشخاص آخرين متواجدين في حالة فرار ينحدرون من ولاية شرق البلاد.

وقدرت قيمة المحجوزات بقرابة 14 مليار سنتيم، حيث تم تقديم المتهم الموقوف أمام محكمة المنيعة بعد استكمال الاجراءات القانونية .

يذكر أن العملية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني بالمنيعة مكّنت من الكشف عن محور التهريب الثاني الذي يتم عبر البلدان الحدودية إلى ولاية تمنراست مرورا بولاية المنيعة وصولا إلى باقي الولايات الشمالية حسب توضيحات المصالح المختصة.

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ثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة تجمع قدماء تلميذاتها في حفل مميز

نادية سحنون

اختلفت مشاعر الحاضرات، بين الفرح والحزن، وحنين الماضي واسترجاع ذكرياته.. هن قدماء طالبات ثانوية حسيبة بن بوعلي اللواتي اجتمعن في لقاء حضرته كثيرات، بينهن مجاهدات ومغتربات وأخريات درسن في الثانوية أيّام الاحتلال الفرنسي.

لقاء حميمي وجميل، نظمته قدماء طالبات ثانوية حسية بن بوعلي، المتواجدة ببلدية القبة بالجزائر العاصمة، وذلك تزامنا مع ذكرى وفاة الشهيدة البطلة حسيبة بن بوعلي، الموافق لـ 8 أكتوبر 1957.

“الشروق” حضرت الحفل وشاركت الطالبات الأمهات والجدات فرحتهن، التي كانت كبيرة، والدليل هو التوافد اللافت للنساء.

استقبلتنا منظمة التظاهرة “الحاجة أم حسين” وهي طالبة سابقة في ثانوية حسيبة، أخبرتنا بأن هذا اللقاء هو الخامس من نوعه الذي يتم تنظيمه في ذكرى وفاة الشهيدة حسيبة بن بوعلي.

وقالت: “بمجرد إطلاق الخبر، تفاجأنا بالحضور الكبير للسيّدات ومن مختلف ولايات الوطن، وحتى من فرنسا، لتبادل الذكريات”.

وتضمن برنامج اللقاء، أداء النشيد الوطني من قبل الحاضرات، بعدها قراءة آخر رسالة خطتها الشهيدة حسيبة بن بوعلي قبل استشهادها، ووقفت بعدها الحاضرات دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، وانتهى الحفل بمأدبة غداء، والجميل فيها أنّ الحاضرات وقفن في الصف، وكأنهن لازلن تلميذات في الثانوية، وتوجهن للمطعم اثنتين اثنتين.

منهن الأمهات والجدّات…

“الشروق” التقت مع سيدة حضرت من فرنسا خصيصا للمناسبة، وهي المدعوة بهية سعداوي، أخبرتنا بأنها حصلت على شهادة البكالوريا من ثانوية حسيبة بن بوعلي في العام 1974، ووصفت فرحتها بـ ” الكبيرة جدا، وهي تلتقي زميلاتها في الدراسة الثانوية”، مؤكدة بأنها بمجرد سماعها خبر تنظيم اللقاء، حجزت في الطائرة قادمة من فرنسا.

أما أقدم تلميذة “سابقة” التقيناها فهي المدعوة، لوصيف اسكندراني حبيبة، والتي كانت تدرس في الثانوية منذ العام 1958، وأخبرتنا بأنها لا تزال تتذكر يوم استدعاء الطلبة للقيام بإضراب الثمانية أيام، خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر. وقالت” أتذكر وقتها أن سيدة جزائرية، تدعى لورا كانت على اتصال بجبهة التحرير الوطني وقتها، طلبت من تلميذات الثانوية الدخول في اضراب لثمانية أيام.. وبالفعل قمنا بالإضراب مساندة لجبهة التحرير الوطني في نضالها ضد المستعمر”.

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أطفال تيزي وزو يتضامنون مع نظرائهم بولاية سوق أهراس

فروجة. م

نظّمت الحركة الجمعوية وفاعلو الخير بولاية تيزي وزو يوم الخميس، قافلة تضامنية إلى ولاية سوق أهراس، لأطفال هذه الولاية التي شهدت حرائق مهولة، تسببت في عدة خسائر.

هذه المبادرة التي قامت بها الحركة الجمعوية بولاية تيزي وزو التي أطّرتها السلطات الولائية، حملت شعار “طفل ولاية تيزي وزو يتضامن مع طفل ولاية سوق أهراس”، للتعبير عن مساندة الأطفال لأقرانهم في ولاية سوق أهراس، حيث تبرعوا بألعابهم لهم من أجل أن ينسيهم بعض من معاناتهم التي خلفتها الحرائق، وهذا ما يدل على أن الجزائر مجموعة من الجسور التي تمتد للمؤازرة وصنع أجمل صور التلاحم التي تزيد من قوة الوطن، بحسب ما أكده والي ولاية تيزي وزو “جيلالي دومي” في تصريحه أثناء إعطائه إشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية بحضور مختلف السلطات والمسؤولين.

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تفكيك عصابة إجرامية وحجز مخدرات ومفرقعات بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح أمن دائرة قوراية إلى الغرب من ولاية تيبازة، والإطاحة بشبكة إجرامية تحترف الترويج والمتاجرة بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية والمفرقعات، وضبطت بحوزتها عدد هائل من المفرقعات من مختلف الأنواع وأموال بالعملتين الوطنية والأجنبية بالإضافة إلى كمية من المخدرات والمهلوسات وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

عملية تفكيك العصابة الإجرامية، جاءت أثر ورود معلومات لقوات الشرطة مفادها قيام أربعة أشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أمام المؤسسات التربوية، وعلى إثرها كثفت مصالح الأمن عنصر الاستعلام والتحري الميداني مكنها من تحديد هوية المشتبه بهم، وعلى الفور تم تسطير خطة أمنية محكمة والترصد لأفراد العصابة أين تم توقيف ثلاثة أشخاص منهم وحجز 15 قرص من المؤثرات العقلية، وبعد عمليات التحقيق المعمقة تم توقيف 3 أشخاص آخرين من العصابة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، أين تم حجز 156 قرص من المخدرات الصلبة، 39 قرص من المؤثرات العقلية، 14 سلاح أبيض من مختلف الأحجام ، 7000 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 30 مليون سنتيم ومبلغ آخر بالعملة الصعبة يقدر بـ 230 أورو من عائدات البيع والترويج، بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

.. وحجز أكثر من 11 ألف وحدة من المفرقعات بالبويرة

أحسن حراش

أسفرت عملية مداهمة أمنية مشتركة، لمحل تجاري، في إطار تأمين مناسبة المولد النبوي الشريف بالبويرة، من حجز أكثر من 11 ألف وحدة من المفرقعات أجنبية الصنع، وتوقيف صاحب المحل المتهم ببيع الألعاب النارية بطريقة غير شرعية.

عملية المداهمة نفذتها، بحسب خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، ذات المصالح رفقة مصالح الشرطة والجمارك، وذلك بناء على معلومات حول قيام شخص بترويج وبيع المفرقعات عبر إقليم الولاية، ليتم تنظيم العملية المشتركة ومداهمة المحل التجاري، أين تم العثور بداخله على 11262 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية أجنبية الصنع، التي تم حجزها مع توقيف صاحب المحل الذي تم تحويل ملفه إلى الجهات القضائية المختصة.

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القضية الجزائرية حظيت بدعم دبلوماسي عربي كبير

ب. م

أجمع المشاركون في منتدى الذاكرة السبت، بمناسبة الذكرى الـ60 للدبلوماسية الجزائرية، أن القضية الجزائرية حظيت بدعم دبلوماسي عربي كبير، تزامنا مع اندلاع الثورة التحريرية المجيدة وولوج قادة جبهة التحرير الوطني مؤتمر باندونغ في 1955.

وقال الدكتور رشيد ولد بوسيافة، في مداخلة خلال مشاركته في منتدى الذاكرة المنظم من قبل جمعية “مشعل الشهيد” ويومية “المجاهد”، والذي تناول موضوع “الدعم الدبلوماسي العربي للثورة الجزائرية: من مؤتمر باندونغ في أبريل 1955 إلى انضمام الجزائر للأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962″، إن القضية الجزائرية كانت شبه غائبة في أرشيف جامعة الدول العربية، وأن الاهتمام بها كان قليلا قبل اندلاع الثورة التحريرية، خاصة في الفترة ما بين 1945 و1954.

ولفت ولد بوسيافة، ان الوضع تغير داخل الجامعة العربية مع اندلاع الثورة، مرجعا الأمر الى “الاهتمام الكبير الذي أولاه قادة الثورة للعمل الدبلوماسي، فقد كانت هناك معركتان إحداهما بالسلاح داخل الجزائر، وأخرى لا تقل أهمية وهي المعركة الدبلوماسية في المحافل الدولية، حيث كان أول خروج موفق لقادة الثورة في مؤتمر باندونغ، الذي يعتبر أول لبنة في بناء حركة عدم الانحياز”.

وذكر الباحث أنه عند عقد مؤتمر باندونغ، تم تناول القضية الجزائرية وطالب في بيانه الختامي بحق الشعوب بما في ذلك الجزائري في تقرير المصير، مضيفا أن “تلك كانت المحطة الأولى لتدويل القضية الجزائرية، أمام الدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 1955”. وتوقف المتحدث عند تقدم 14 بلدا من المجموعة الأفرو-آسيوية، التي تضم دولا عربية، بطلب إدراج القضية الجزائرية في جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن سهلا، حيث تم رفض المقترح من طرف فرنسا وحلفائها “لكن إصرار المجموعة دفع إلى التصويت، فأتى النصر الأول للقضية الجزائرية في المحفل الدولي عندما صوت لصالحها 28 بلدا مقبل 27 آخر لفرنسا”، ومع ذلك تم إرجاء مناقشة القضية إلى الدورة الموالية كإجراء تكتيكي من المجموعة الآفروآساوية.

وفي السياق، اعتبر أن النصر المحقق تقف وراءه العديد من الدول العربية “التي قامت بدور كبير لتحقيق ذلك، فالسعودية رافعت لسنوات لصالح القضية الجزائرية أمام الأمم المتحدة، إلى جانب الدور المصري الداعم للجزائر منذ أول يوم، اضافة إلى الدعم السوري والكويتي واليمني والفلسطيني واللبناني وغيرهم”.

من جانبه، أكد المؤرخ عامر رخيلة أن الفضاء العربي كان فضاء رئيسيا للثورة الجزائرية “من خلال الدعم المادي أو اللوجستي أو الدبلوماسي، حيث سجل أول إشعار للأمم المتحدة بما يجري في الجزائر، في 5 يناير 1955، من خلال رسالة وجهها ممثل السعودية في جامعة الدول العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم أتى مؤتمر باندونغ الذي يضم في أغلبه دولا عربية وافريقية، وانعقد بحضور 28 دولة وما لا يقل عن 600 مندوب، حيث تمكن الثنائي حسين آيت احمد ومحمد يزيد من ولوجه، وإشعار الأعضاء بوجود ممثلين لجبهة التحرير الوطني”.

وذكر عامر رخيلة أن المؤتمر انتهى بإصدار لائحة تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ادراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة. وحول الدعم الدبلوماسي العربي للثورة الجزائرية، قال المؤرخ إنه “دعم مشروع، حيث اعتبر الإخوة العرب القضية الجزائرية قضيتهم، وفي نفس الوقت اندلاع الثورة التحريرية قدم خدمة لجامعة الدول العربية التي ظلت من 1945 الى 1954 بدون تأثير في القرار الدولي”.

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حجز 5000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية ببجاية

ق. م

تمكنت شرطة بجاية ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي من حجز 4888 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام، ليصل مجموع المحجوزات منذ تاريخ الفاتح أكتوبر إلى 20700 وحدة. وتعود تفاصيل العملية بعد تنظيم خرجات ميدانية لمحاربة ظاهرة بيع المفرقعات والألعاب النارية، أين مكنت من توقيف شخصين ضبط بحوزتهما كميات متفاوتة من هذه المواد الخطيرة كانا بصدد عرضها للبيع على الطريق العام والأكشاك، الأول يبلغ من العمر 23 سنة ضبطت بحوزته 2620 وحدة، الثاني يبلغ من العمر 43 سنة ضبطت بحوزته 2268 وحدة مفرقعات، وقد تم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.

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حجز 140 ألف كيس شمة مقلدة بالجلفة

نورين. ع

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية حاسي فدول، شمال الجلفة، من حجز 140 ألف كيس شمة مقلدة الصنع.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات مؤكدة عن مرور شاحنة على الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين ولايتي الجلفة وتيارت، محملة بكميات الشمة المقلدة. وبعد وضع نقطة مراقبة، تم توقيف الشاحنة. وبعد عملية التفتيش، عثر على 140 ألف كيس شمة مقلدة، كانت في سطيف متجهة نحو ولاية وهران. وتم توقيف السائق وأنجز ملف قضائي.

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الإيقاع بشيخ يحترف النصب والاحتيال بالبرواقية

ب. عبد الرّحيم

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية بالمدية، بداية هذا الأسبوع، من وضع حدّ لممارسات شخص ستينيّ، مختص في النّصب والاحتيال على المواطنين. فبعد استغلال مصالح الأمن لمعلومات، وصلت إلى عناصر الضبطية القضائية مفادها تواجد شخص يحترف النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه وإقناعهم بكونه صاحب نفوذ وعلاقات إدارية واسعة، تمكنه من منحهم مزايا وامتيازات تمكنهم من الحصول على سكن ومناصب شغل وغيرها، وذلك بعد التوسط لهم مقابل مبالغ مالية، ليتم توقيف المشتبه فيه بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، ما مكن من حجز عدد معتبر من الملفات الإدارية على مستوى مسكنه العائليّ ومبلغ مالي من عائدات أفعاله الممنوعة قانونا، حيث تمّ إنجاز ملف قضائي ضدّ المشتبه فيه وتقديمه أمام محكمة نيابة البرواقية بتهمة النصب والاحتيال.