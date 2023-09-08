أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023

أربع إلى سبع سنوات حبسا لمضاربين بديوان البقول بخنشلة، مقتل كهل بطعنة في القلب بباتنة

شاب يقتل صديقه في عين تادلس بمستغانم

ع. رحامنية

اهتز، ليلة الخميس، ساكنة أحد الأحياء الشعبية بمدينة عين تادلس بولاية مستغانم، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، لا يتجاوز سنه الـ21 ربيعا، وهذا على إثر تلقيه طعنات خنجر على مستوى القلب والصدر، حيث عثر عليه في جنح الظلام، وتحديدا على الساعة الحادية عشر ليلا، وهو غارق وسط بركة من الدماء، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم تحويله جثة هامدة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين تادلس.

الجريمة حسب مصادرنا، ارتكبها أحد أقران الضحية وابن حيه المقرب إليه، حيث أنه في لحظة غضب وفي شجار ومناوشات حدثت بين الطرفين، كانت تلك النهاية الأليمة لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعهما، حيث أشار جارهما الذي تحسر بشدة لما حدث، إلى أن الجريمة تمت باستخدام الفاعل لسلاح أبيض حاد أحضره من بيته العائلي وأجهز به على رفيق دربه.

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حملة وطنية من أجل دخول دراسي في محيط نظيف

س. ع

تم، الجمعة، إطلاق حملة وطنية لتنظيف وتجميل المحيط تحت شعار “دخول دراسي في محيط نظيف” وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي 2024/2023 وترسيخا لثقافة الحفاظ على البيئة والمحيط.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الوطني للتضامن والإغاثة وخدمة المجتمع بالكشافة الإسلامية الجزائرية أحمد رمضاني أنّ هذه الحملة تعد “مساهمة من الكشافة الإسلامية الجزائرية في الحملة الوطنية لتنظيف وتجميل المحيط المدرسي في إطار التحضير للدخول الاجتماعي 2023/2024 وترسيخا لثقافة الحفاظ على البيئة والمحيط لضمان دخول دراسي وتكويني في محيط ملائم”.

وتندرج هذه العملية، حسب نفس المسؤول، ضمن “مساعي غرس ثقافة المواطنة الإيجابية والقيم الفاضلة، كما تعكس التربية والأخلاق التي تبثها المدرسة الكشفية في أوساط المجتمع، لاسيما فئة الشباب”.

وتشمل هذه الحملة عدة عمليات من بينها تنظيف المؤسسات التربوية ومحيطها والقيام بعمليات تزيين الأقسام وأفنية المدارس ومرافقها الأخرى إضافة إلى إعادة الاعتبار للمساحات الخضراء في المحيط المدرسي وطلاء جدرانها الخارجية من خلال تزيينها برسومات تحمل رسائل أخلاقية وإرشادية، وذلك بالاعتماد على المواهب الفنية للكشفيين أو للشباب المتطوع في هذه الحملة.

وذكر ذات المسؤول أنّه تم تجنيد 10.000 كشفي على مستوى 58 ولاية بالتنسيق مع السلطات المحلية وبإشراك فعاليات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المبادرة تتواصل إلى غاية 18 من الشهر الجاري.

من جانبه دعا المرصد الوطني للمجتمع المدني كل فعاليات المجتمع من جمعيات ولجان الأحياء وجمعيات أولياء التلاميذ ومتطوعين إلى المشاركة والإسهام في هذه الحملة الوطنية وذلك مؤازرة للجهود التي تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال.

وأشار المرصد، في بيان له، إلى أن الانخراط في هذه العملية يتم من خلال “المشاركة في تنظيف وتجميل الهياكل والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وكذا تهيئة المساحات الخضراء وكل ما من شأنه ضمان ظروف مريحة وبيئة نظيفة للمتمدرسين والمتكونين والطلبة الجامعيين للعودة إلى مقاعد الدراسة في أجواء مشجعة على الاجتهاد والنجاح”.

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وفاة شابين في ظروف غامضة ببلديتي شطابي وعنابة

عصام بن منية

انتشلت فرق الحماية المدنية لولاية عنابة، ظهر أول أمس، الخميس، جثتي شابين لفظا أنفاسهما الأخيرة في ظروف غامضة وفي منطقتين مختلفتين بكل من بلديتي عنابة وشطايبي، حيث تدخل عناصر الوحدة الثانوية بشطايبي في حدود الساعة الواحدة والنصف من نهار الخميس، لإجلاء جثّة شاب يبلغ من العمر 38 سنة، بعد أن عثر عليه متوفيا داخل مقر إقامته بنهج حفصاوي عمار بوسط بلدية شطايبي، وبعد إتمام إجراءات معاينة الجثّة ومكان تواجدها من طرف المصالح الأمنية المختصّة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شطايبي بغرض عرضها على الطبيب الشرعي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

ولم تمض سوى عشر دقائق عن تلك الحادثة، وتحديدا في حدود الساعة الواحدة وأربعين دقيقة، حتى تدخل عناصر الحماية المدنية بمدينة عنابة، لإجلاء جثّة شاب آخر يبلغ من العمر 33 سنة، تم العثور عليه متوفيا داخل فيلا في طور الإنجاز متواجدة بالمكان المسمى حي فال ماسكورت بمدينة عنابة، وفي الوقت الذي تم فيه نقل الجثّة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى ابن رشد الجامعي، باشرت مصالح الأمن المختصّة إقليميا تحرياتها وتحقيقاتها في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي بشأن الأسباب الحقيقية للوفاة.

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مقتل كهل بطعنة في القلب بباتنة

طاهر حليسي

لقي كهل يدعى “خليفة.ب” 55 سنة، حتفه متأثرا بطعنة خنجر، قرب منزله الواقع بحي صادق شبشوب بكشيدة غرب مدينة باتنة، وذلك في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ووجّه شاب طعنة خنجر للضحية أصابته في الصدر ناحية القلب، مسقطا إياه قرب مسكنه ليتم نقل جثته بواسطة سيارة إسعاف وبمرافقة مصالح الشرطة التي هرعت إلى عين المكان فور تلقي البلاغ بوقوع الجريمة.

وتجهل تفاصيل ومبررات الواقعة التي حدثت وقت مغرب الأربعاء، في انتظار نتائج التحقيق الجنائي المفتوح من قبل عناصر مكافحة الجريمة التي شنت حملة بحث لتوقيف الفاعل.

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أربع إلى سبع سنوات حبسا لمضاربين بديوان البقول بخنشلة

مامن. ط

أدان قاضي قسم الجنح لدى محكمة قايس بولاية خنشلة، نهاية الأسبوع، ستة موظفين بالديوان الوطني للحبوب، بتهمة تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجنحة المضاربة غير المشروعة بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين في مادة الحبوب المدعمة، وكذا المشاركة في المضاربة غير المشروعة وتبييض الأموال واختلاس أموال عمومية، والمشاركة في الاختلاس، والحكم على ثلاثة منهم بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية نافذة، فيما تمت إدانة ثلاثة آخرين بنفس التهمة والحكم عليهم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة.

وكانت هذه القضية قد طفت إلى السطح قبل عدّة أشهر، ليتم التحقيق فيها من طرف الضبطية القضائية، بقايس بعد حصولهم على معلومات بخصوص عمليات تخزين كميات معتبرة من مادة الشعير، بمناطق متفرقة بمنطقة قايس والرميلة، حيث أودعت الجهات القضائية، ساعتها لدى محكمة قايس، ثلاثة أشخاص، رهن الحبس المؤقت، وتم وضع ثلاثة أشخاص آخرين رهن الرقابة القضائية، حسب بيان النيابة العامة أنذاك.

وكانت الضبطية القضائية، وبأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة قايس الابتدائية، قد فتحت تحقيقا معمقا، بخصوص معلومات عن عمليات مضاربة سرية، يقوم بها عدد من الأشخاص بمنطقتي قايس والرميلة، غرب ولاية خنشلة، مست مادة الشعير، حيث تمت مراقبة التحركات، وتنشيط عنصر الاستعلامات، ما مكّن من استرجاع وحجز كميات معتبرة من مادة الشعير، خلال مداهمات شملت مساكن بالبناءات الريفية، ومستودعات غير مصرح بها، إلى جانب توقيف ستة أشخاص، منهم موظفون وعمال بديوان الحبوب والبقول الجافة، للتحقيق معهم قبل إحالتهم على جلسة المحاكمة التي تمت نهار الأربعاء الماضي وصدرت فيها الأحكام المذكورة آنفا.

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اختفاء 3 أطفال في ظروف غامضة في سكيكدة

إ.بوشليق

لا يزال مسلسل اختفاء الأطفال والمراهقين يصنع الحدث بمختلف مناطق الظل بولاية سكيكدة، وكل أسبوع نسمع بحالة اختفاء غامضة جدا، حيث شهدت هذه الأيام عدة حالات، الأولى للتلميذ ضياء دكاري صاحب الـ17 سنة، القاطن بالحي القديم “السطاد”، ببلدية بني زيد، غرب سكيكدة، الذي رسب في شهادة التعليم المتوسط، حيث اغتنم فرصة ذهاب أهله إلى قرية اقنة ليجمع أغراضه بتاريخ 29 جويلية الماضي، ويغادر المنزل تاركا والديه في حيرة من أمرهما.

كما شهدت بلدية السبت شرق الولاية، اختفاء المراهقة ملاك بن عربية البالغة من العمر 17 سنة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها جد غامضة، وبعدها اختفاء الطفل علي لخشين 12 سنة، الذي خرج من منزله العائلي الواقع بحي علاوة طغان بعاصمة الولاية سكيكدة، مما جعل عائلته تعيش وسط خوف شديد وحيرة كبيرة، خاصة وأن الطفل علي لم يسبق له منذ نعومة أظافره الخروج من منزله لوحده، حيث اختفى في ظروف أشبه باللغز، لتنطلق عملية البحث عنه.

للإشارة فإن حالات الاختفاءات الغامضة والمبهمة في مختلف بلديات سكيكدة تركت في نفوس السكان لغزا محيرا، أين تجاوزت سنة 2020، خمس حالات في ظرف أسبوع واحد أولها لشاب يبلغ من العمر 18 سنة قدم من الحروش إلى دائرة القل حسب مصادر، ليختفي عن الأنظار لليوم الـ12 على التوالي، والحالة الثانية لعجوز تبلغ من العمر 70 سنة، تنحدر من قرية الولجة ببلدية أولاد أعطية، والفتاة المقيمة بقرية عين لمسيد ببلدية وادي الزهور، والفتاتين القاصرتين.

وفي الأخير توجه عائلات الأطفال والمراهقين الثلاثة نداءاتها لكل المواطنين من أجل الاتصال بها هاتفيا في حالة تلقي معلومات عن أبنائهم.

هاتف عائلة ضياء: 0673917011

هاتف عائلة ملاك: 0656093561

هاتف عائلة علي: 0662323396

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الحبس والرقابة القضائية لمتهمين بالمضاربة في البقوليات بالبويرة

أحسن حراش

أمرت الجهات القضائية المختصة بمحكمة سور الغزلان بالبويرة، بإيداع شخصين الحبس المؤقت مع وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما رفضت إيداع شخصين آخرين، وذلك إثر تحقيق عن جنح المضاربة غير المشروعة في البقول الجافة، حيث تمكن هؤلاء المتهمون من الاستفادة من كميات معتبرة من البقوليات الجافة وتخزينها باستعمال سجل تجاري للغير ووثائق مزورة.

وأفاد بين صادر عن الجهات القضائية لمحكمة سور الغزلان بتاريخ الخميس 7 سبتمبر الجاري، عن تمكن الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البويرة في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، من توقيف 6 أشخاص قاموا باستعمال سجلات تجارية للغير ووثائق مزورة من أجل الاستفادة من كميات معتبرة من البقول الجافة عبر مراحل، حولت نحو وجهة مجهولة .

وأضاف ذات البيان أنه وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إحالتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل جنح المضاربة غير المشروعة على مواد البقول الجافة، المشاركة في المضاربة غير المشروعة على مواد البقول الجافة، التزوير في المحرر التجاري واستعمال المزور طبقا لمواد قانون محاربة المضاربة من قانون العقوبات، ليأمر قاضي التحقيق بعد سماع المتهمين، بإيداع كل من “س.ع .ح” و”ب .ع. ق” الحبس المؤقت، مع وضع كل من “غ .خ. أ” و”ك.ع. م” تحت الرقابة القضائية، فيما تم رفض إيداع كل من “م. س” و”ب. ر”.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين الذين ينحدرون من البويرة وقسنطينة حسب مصدر مطلع قاموا باقتناء ما يفوق 2500 قنطار بقيمة 5 ملايير سنتيم من البقوليات الجافة المتمثلة في العدس واللوبيا والحمص عبر مراحل وباستعمال سجل تجاري مزور من تعاونية الحبوب والخضر الجافة التي تبيع هذه المواد المرتفعة أسعارها بالسوق المحلي، بأسعار منخفضة عنها كثيرا، ثم قاموا بتخزينها في مستودع على مستوى مدينة سور الغزلان لتحويلها نحو وجهة مجهولة أو المضاربة فيها، لاسيما ونحن مقبلون على موسم البرد والدخول المدرسي الذي يكثر فيه الطلب على هذه المواد في ظل ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية .

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طبيب وصيدلانية ضمن شبكة لترويج المؤثرات العقلية بميلة

نسيم. ع

أطاح عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القرارم قوقة، بولاية ميلة، الخميس، بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و53 سنة، من بينهم طبيب أخصائي في جراحة العظام يملك عيادة خاصة بقلب مدينة القرارم قوقة، وصاحبة صيدلية، في قضية بيع وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، بعد الحصول عليها عن طريق وصفات طبية صورية وأخرى مزوّرة.

ومكّنت العملية من حجز 2748 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، إضافة إلى مبلغ مالي قدّر بـ32000 دج من عائدات الترويج وكذا 7 وصفات طبية منها صورية وأخرى مزوّرة تستعمل لاقتناء الأدوية المهلوسة.

وحسب مصادر أمنية لـ”الشروق اليومي”، فإن العملية جاءت بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة حول قيام أحد الأشخاص ببيع وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة على مستوى مدينة القرارم قوقة، ليتم توقيف المعني متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية، وفتح تحقيق معمّق في القضية، حيث أفضت التحريات الدقيقة، المدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص المشفوع بإذن التفتيش لبعض مساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا، من بينهم شاب ينحدر من ولاية قسنطينة المجاورة لمدينة القرارم قوقة، حيث تبيّن قيام المشتبه فيه الرئيسي رفقة شركائه بالحصول على كميات من المؤثرات العقلية باستغلال وصفات طبية صورية محررة من طرف طبيب أخصائي في جراحة العظام بهويات أشخاص دون علمهم، وهذا بالتنسيق مع صاحب محل تجاري (مكتبة مزوّدة بآلة طابعة)، والذي يسمح له نشاطه التجاري بالحصول على نسخ من بطاقات الهوية لبعض زبائنه ومعارفه، مستغلا علاقة الصداقة التي تربطه بالطبيب الأخصائي وحصوله على عدة وصفات طبية بأسماء مختلفة، ليقوم بعدها باستخراج المؤثرات العقلية من إحدى الصيدليات بالتواطؤ مع صاحبة الصيدلية وبائع بالصيدلية، ثم تسليمها للمشتبه فيهم الذين يقومون بترويجها بطريقة غير مشروعة في مختلف المناطق القريبة من المدينة وخارجها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بتهم متعدّدة، من بينها نقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية (وصفات طبية) لغرض الحصول على المؤثرات العقلية، إعداد وصفات طبية صورية تحتوي على مؤثرات عقلية على سبيل المحاباة أو المواصفات المحدّدة في التنظيم المعمول به، تسليم مؤثرات عقلية وهو على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية، جنحة منع وعرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث سيتم النظر في هذه القضايا بالتفصيل أمام الجهات القضائية.

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الإطاحة بشبكة تقوم بتبييض أموال بقيمة 80 مليار بسطيف

سمير مخربش

نجحت شرطة سطيف في الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال، بقيمة 80 مليار تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية ومعاملات تجارية وهمية.

العملية نفذّتها الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف، التي تابعت المعاملات المشبوهة لشخصين استفادا من سندات بنكية من وكالتين بنكيتين بسطيف، لتتحصل الفرقة المختصة على إذن بالتفتيش من النيابة المحلية، وتشرع في التحقيق في هذه التعاملات التي امتدت إلى شركات تجارية تنشط بطرق غير قانونية.

وأفضت العملية إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 190 سند بقيمة مالية تقدّر بـ80 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي نقدي يقدّر بـ100 مليون سنتيم و8 أختام تجارية، ووصل سند صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية بإيداع 10 مليار سنتيم، و63 ملفا معدا للتزوير واستعماله لغرض إثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي.

كما تمكّنت الفرقة من حجز فواتير لمعاملات تجارية وهمية ضبطت بمسكن أحد المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة، وهواتف نقالة وأقراص تستعمل في عمليات التزوير.

وأثناء التحقيق، لم يتمكّن المتهم الرئيسي من تبرير مصدر الأموال المستغلة، وتبيّن أن مصدرها مشبوه وناتج عن معاملات وهمية الهدف منها تغطية تحويلات مالية غير شرعية ومجهولة المصدر، الأمر الذي تم تثبيته من خلال تصفح الملفات المحجوزة، والتي توضّح معاملات غير قانونية مع زبائن من تجار الجملة الذين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، والذين لديهم، بدورهم، سوابق في التهريب الضريبي.

وكشف التحقيق، بالتنسيق مع مديريتي الضرائب والتجارة، أن جميع التعاملات غير قانونية، والهدف منها التدليس في الممارسات التجارية وذلك بتحرير فواتير وهمية ليس لها مقابل عيني.

وعند نهاية التحقيق، أعدّت الفرقة الأمنية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم الذين أحيلوا على الجهات القضائية، بتهمة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، والمشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وعدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية.

والقضية تعد من العمليات النادرة التي تقف عليها الفرقة المختصة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف.

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مسرحية “جذب” تحرز ثلاث جوائز بتونس

زهية. م

أحرزت مسرحية “جذب” لجمعية المنارة الثقافية لمدينة قورصو ثلاث جوائز خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان “فاقا” المسرحي بتونس، حيث افتك العمل جائزة أفضل ممثلة التي عادت لآمال بن زموري وجائزة أفضل ممثل التي عادت لفريد غالم، كما توج العمل بجائزة أفضل عرض متكامل.

وكانت المسرحية التي مثلت الجزائر في فعاليات مهرجان فاقة بتونس قد توجت بجائزة لجنة التحكيم خلال مهرجان مسرح الهواة في طبعته 54 التي عقدت في جويلية الماضي. المسرحية من تأليف وإخراج وليد عبد اللاهي وسينوغرافيا دراوي سيد أحمد، تناقش المسرحية مجموعة من القيم في العلاقات الإنسانية على غرار قيم الوفاء والصدق والخيانة والزيف.

تدور أحداث المسرحية من خلال قصص ثلاث شخوص “جعفر” (فريد غالم)، فنان وحرفي يصنع آلة الكمان، وهو كهل متزوج من “عفاف” (آمال بن زموري) التي تصغره سنا، والمتباهية بجمالها والحالمة بالأمومة والحب، أما شخصية “سعيد” (عبد العزيز قاصد) فهو عامل لدى جعفر حرفي مساعد، يعيش بقبو بيت الحرفي، حيث تتعارض أحلام كل واحد منهم.

وقد شاركت مسرحية “جذب” في فعاليات أيام فاقا العربية للمسرح بباجة في دورتها العاشرة ممثلة للجزائر إلى جانب عدة دول عربية على غرار مصر وفلسطين والأردن والعراق والجزائر وعمان. واحتفت هذه الدورة بالفنان أحمد الكشباطي، وتضمن برنامج الدورة عروضا مسرحية نشطتها جمعيات وفرق من البلد المضيف اضافة إلى الجزائر وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب وليبيا وموريتانيا والعراق. كما شهدت الدورة عدة فعاليات تتمحور حول المسرح على غرار، ندوات فكرية حول مسرح الشارع أشرف عليها طلال أيوب والناقد محمد مومن، وورشات تناولت مسرح الشارع والإيماء واللعب الدرامي والجسد في المسرح..

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بيت الشعر الجزائري يدعو إلى سلسلة من الفعاليات تضامنا مع القارة السمراء

زهية. م

دعا بيت الشعر الجزائري إلى تنظيم فعاليات وأنشطة شعرية بمشاركة شعراء وباحثين مختصين في الأدب والثقافة والفنون الإفريقية “تضامنا مع القارة السمراء مهد الإنسانية وحاضنة الثقافات والحضارات الأصيلة”.

وقال بيان للمكتب الوطني إن هذه الأنشطة التي دعا إليها تأتي استجابة لنداء حركة الشعر العالمية التي بادرت إلى دعوة الشعراء لتنظيم أنشطة شعرية عالمية من أجل دعم حقوق الإنسان والحريات وتقرير المصير في إفريقيا. وقد لقي هذا النداء صدى كبيرا على المستوى العالمي حيث دعت اللجنة التنسيقية الدولية لحركة الشعر العالمية جميع شعراء وفناني العالم إلى القيام بعمل جماهيري واسع النطاق للفت انتباه العالم إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية وواجب الهيئات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي للإحاطة علما بهذا الظرف المؤلم والمستمر واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة للدفاع عن الحق في الحياة والحقوق الأساسية لشعوب إفريقيا”.

وجاء في بيان الحركة أن “إفريقيا هي أم القارات والحضارات، أم الشعر والثقافة والفنون. ونحن مدينون لها بكل تقديرنا ومحبتنا وتضامننا الأخوي والقوي، في هذا الوقت الذي تسلك فيه شعوبها طريق النضال ضد الاستعمار”. ودعت الحركة الشعراء والفنانين في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم فعاليات شعرية حضورية وافتراضية في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري، بما في ذلك قراءات لقصائد شعراء أفارقة، ومداخلات حول الأدب والثقافة الإفريقية.

وأشار بيان بيت الشعر الجزائري انه يدعم هذا المسعى ويعلن” تضامنه مع الشعوب الإفريقية في سعيها لتقرير مصيرها وتحقيق حياة كريمة آمنة في أوطانها بعيدا عن التدخل الأجنبي والهيمنة والاستغلال والقهر الذي تمارسه القوى الأجنبية المهيمنة”.

وأوضح البيان ذاته أن البرنامج الذي دعا إليه بيت الشعر الجزائري يأتي ضمن التعاون مع حركة الشعر العالمية، التي دأب عليها بيت الشعر خاصة في نشاطاته الكبرى التي تشمل العالم بأسره لتكون الجزائر حاضرة في المواعيد الإنسانية الكبرى. حيث كانت مشاركة بيت الشعر الجزائري في تظاهرة (من أجل عالم بلا جدران) عام 2019 من أهم تلك المبادرات العالمية.