أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 مارس 2024

12 سنة سجنا لمتهم بمحاولة القتل العمدي، وفاة ستيني في انفجار قارورة أوكسجين

الجاني استخدم بندقية في الاعتداء على غريمه

12 سنة سجنا لمتهم بمحاولة القتل العمدي في أم البواقي

ج. لمودع

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء أم البواقي، المتهم الرئيسي (ش.ر) بـ12 سنة سجنا، وشريكه المتهم (ف.ع.ح) بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما برّأت ساحة المتهم الثالث.

وبحسب ما دار في المحاكمة التي حضرتها “الشروق”، وغاب عنها الضحية الذي أصيب في الحادث، بطلقات نارية مؤثرة، أرقدته مستشفى “عميرات” بعين مليلة، فإن القضية تعود ليوم 25 ماي 2023 بحي أرقايزية بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، على الساعة السادسة مساء ، حين طلب المتهم (ش.ر) من صديقه المتهم الثاني (ف.ع.ح) أن يوصله إلى مكان معين بحي أرقايزية، على متن دراجته النارية، على خلفية مشاداة حدثت بينه وبين ابن الضحية، وفي طريقهما، التقيا بالمدعو (ح.ب.د)، الذي سلّم له بندقية مقطوعة الماسورة “محشوشة”، حسب ما قيل في مجريات المحاكمة، وعندما وصلا إلى منزل الضحية، أطلق عدة طلقات من “المحشوشة”، فأصاب الضحية، أو والد من تشاجر معه، إصابات أرقدته المستشفى لعدة أسابيع.

وحسب ما دار في المحاكمة، فإن السلاح هو مملوك لشخص آخر متواجد في السجن أودعه عند (ح.ب.د)، أما بخصوص المتهم الثالث ( ق.ع.ح)، فإنه لما رأى (ش.ر) وهو صديقه، يطلق العيارات النارية، اتجه مباشرة إلى مركز الأمن، وأخبرهم عن الواقعة.

تصريحات الشهود الذين عايشوا الواقعة أكدوا بأن (ش.ر) المتهم الرئيسي، هو من قام بإطلاق النار، كما أجمعوا بأنهم لم يفهموا سببا لذلك، ومن المقصود بالمحاولة؟

أما المتهم الرئيسي خلال مساءلته من القاضي، فاعترف بأنه هو من أطلق العيارات النارية، لكن -بحسبه – لم تكن له نية الإضرار بأي شخص معيّن من الأشخاص الستة، الذين أصابهم بجروح، حيث أن المتابعة القضائية الموجهة للمتهم الرئيسي (ش.ر) تمثلت في محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة المشاركة في محاولة القتل بالنسبة للمتهمين الآخرين.

دفاع المتهم الرئيسي في تحليله للوقائع، اعتبر موكله لم تكن له نية الإضرار بالضحية، ولم تكن له نية القتل مطلقا، وطلب بإعادة تكييف التهمة إلى الضرب والجرح العمدي، بحكم أنها جروح وصفها بالبسيطة، والتي لا ترقى إلى جناية، أما دفاع المتهم الثاني (ح.ب.د)، فقد التمس البراءة لموكله، لأنه أنكر تسليمه لـ”المحشوشة” للمتهم الأول في كل مراحل التحقيق، أما دفاع المتهم الثالث، فقد بين بأن موكله لا علاقة له بالموضوع، ولا علاقة له بالمتهمين خلال الحادث، ولا بالسلاح، ولا خلاف بين العائلتين بشهادة الشهود، والتمس من هيئة المحكمة تبرئته، فهو من أعلم الأمن بالحادثة، لأجل التدخل وتفادي إسالة الدماء.

ممثل الحق العام في مرافعته، أكد وجود أركان الجرم المتابع به هؤلاء المتهمين، وكيف خططوا للواقعة واعتراف المتهم الرئيسي لدليل قاطع على نية القتل، وإلحاق الضرر بالغير والتمس لهم السجن المؤبد، هيئة المحكمة بعد المداولة، نطقت بإدانة المتهم (ش.ر) بـ12 سنة سجنا، وبـ10 سنوات للمتهم الثاني، والبراءة للمتهم الثالث.

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وفاة ستيني في انفجار قارورة أوكسجين بسكيكدة

إسلام. ب

لقي، مساء الخميس، في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد العصر، ستيني، يدعى فرحات العلوي، حتفه، في حادث انفجار هزّ العمارة التي يقطن بها.

وكان الضحية في المنزل برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة، قبل أن ينزل الضحية إلى ساحة العمارة للقيام بأعمال خاصة، ليتفاجئوا بانفجار قارورة غاز أوكسجين تستعمل للتلحيم، بحكم أن الضحية عامل يومي في أشغال حرة، يتنقل إلى بيوت زبائنه للتلحيم بالخصوص، فحدث الانفجار الذي هزّ كامل العمارة التي تقع بحي 52 مسكنا بالحروش، حيث لفظ أنفاسه في عين المكان، ليتم نقل جثته من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحروش إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، من جهتها، المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث المؤلم.

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حجز 11 ألف كبسولة من المهلوسات بسطيف

ق. و

حجزت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف 11 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية كانت بحوزة مروجين اثنين، حسب ما علم الخميس من ذات الهيئة النظامية.

وتعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات بشأن نشاط إجرامي لشخصين من ولاية مجاورة يعتزمان إدخال شحنة من الممنوعات إلى ولاية سطيف من أجل ترويجها، ليتم وضع خطة ترصد ميدانية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما بحي الحاسي كانا قادمين من الجهة الجنوبية للولاية على متن مركبة نفعية.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور على هذه الكمية من كبسولات المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام تحت غطاء المحرك، كما سمحت العملية من حجز المركبة المستعملة في عملية التنقل إلى جانب مبلغ مالي يقدر بــ60 ألف دج يعتبر من العائدات الإجرامية، مثل ما تمت الإشارة إليه.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة سطيف.

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شابة تقود عصابة لترويج الكوكايين والمهلوسات بأم البواقي

ج. لمودع

قام عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولايـة أم البواقي، بتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و41 سنة، من بينهم فتاة وحجز كمية معتبرة من مختلف أصناف المخدرات من بينها كيف معالج وكوكايين، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات.

المشتبه فيهم تمت الإطاحة بهم على إثر استغلال عناصر فرقة البحث والتدخل للمعلومات التي وردت إليهم، بشأن عزم أشخاص مشبوهين على نقل كمية معتبرة من مختلف أصناف المخدرات والأقراص المهلوسة، ليتم على إثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات التي أفضت إلى توقيف شخصين ويتعلق الأمر برجل وامرأة، في أحد أحياء مدينة ام البواقي، أين عثر بحوزتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية تتمثل في 194 غرام من الكيف المعالج. وكمية من المخدرات الصلبة يقدر وزنها بـ3.9 غرام من الكوكايين و100 قرص مهلوّس من نوع “الإكستازي” بالإضافة إلى 70 قرصا من دواء “كيتيل” ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات.

وبعد تحويل المشتبه فيهما إلى مقر المصلحة وبمواصلة التحقيق معهما، تم تحديد هوية شريكهم الثالث في هذه القضية والذي تم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة. وقد تم إنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين، وتم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي.

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وفاة 4 أشخاص إثر حوادث دهس متفرقة بالمسيلة

أحمد. ق

سجلت مصالح الحماية المدنية بالمسيلة، خلال اليومين الماضيين، وفاة 4 أشخاص في حوادث دهس متفرقة عبر إقليم الولاية، نتيجة عدم الانتباه والسرعة وعدم التقيد بقواعد السياقة السليمة.

وحسب ذات الجهات، فقد تسبب حادث اصطدام شاحنة ذات مقطورة بمنطقة القوادر في بلعائبة بعابر طريق في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات وشيخ في السبعينيات من العمر، صدمته شاحنة ذات مقطورة إثر انحرافها واصطدامها بالضحية وبعمود كهربائي في الطريق الوطني رقم 60 بحمام الضلعة.

وعلى مستوى إقليم الطريق الوطني رقم 40 في مخرج بلدية عين الحجل باتجاه بوطي السايح، خلف دهس شاحنة لشخص في العقد الثالث من العمر، مما تسبب في وفاته في عين المكان وكذا طفل صغير يبلغ حوالي 5 سنوات بحي مزرير دهسته هو الآخر شاحنة عن طريق الخطأ.

وفي ذات السياق، جددت ذات المصالح، تنبيه الجميع إلى أهمية احترام قواعد السياقة وتفادي السرعة والتجاوز الخطير واحترام إشارات المرور وعدم استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة، وهي جملة من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث وفقاً لإحصائيات المصالح الأمنية التي جددت دعوتها إلى السائقين والراجلين على حد السواء من أجل التقليل من إرهاب الطرقات الذي يتسبب في عشرات الوفيات عبر شبكة الطرقات.