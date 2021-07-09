أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 جويلية 2021

حبس موزع مناشير تحرّض على الجيش، عصابات تعتدي على فرق الإطفاء بغابات خنشلة

المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي السبت

س ع

يعقد المجلس الشعبي الوطني، السبت، جلسة علنية يخصصها للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس حسبما أورده الجمعة، بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح البيان أن المجلس الشعبي الوطني يعقد السبت على الساعة العاشرة صباحا، جلسة علنية يخصصها للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس.

—

رزيق في اجتماع مجلس وزراء المنطقة الحرة الإفريقية

س ع

شارك وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع السادس لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص اللقاء لدراسة تقرير الاجتماع الثامن للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة للمنطقة القارية، المنعقد في شهر جوان المنصرم.

كما تم بالمناسبة، تقديم التوجيهات اللازمة للمفاوضين قصد استكمال جميع المسائل العالقة، لاسيما ما تعلق بقواعد المنشأ والعروض التعريفية لتجارة السلع داخل منطقة التبادل التجاري الحر.

يذكر أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت رسميا حيز التنفيذ مطلع العام الجاري ستسمح بزيادة التدفقات التجارية داخل القارة لتبلغ أكثر من 52 بالمائة.

—

حبس موزع مناشير تحرّض على الجيش

وردة بوجملين

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، الخميس، خمسينيا رهن الحبس المؤقت، لتورطه في قضية “نشر مناشير هدامة وتحريضية ” تستهدف أمن الوطن.

وتعود تفاصيل القضية التي عالجتها فرقة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية برج بوعريريج إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، حيث تم تقديم المدعو “م.ع” أمام النيابة المختصة ليتم بعد ذلك إحالته على قاضي التحقيق والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت على خلفية تورطه في جناية المساهمة وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش والغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني وجنحة عرض على أنظار الجمهور لغرض الدعاية لمنشورات وخطب تُلقى من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح بكتابات وخطب تلقى علنا على الناس في الأماكن العمومية، بينما يرتقب أن تنظر محكمة برج بوعريريج في هذه القضية خلال الأيام القادمة.

—

عصابات تعتدي على فرق الإطفاء بغابات خنشلة

تعرضت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية، خلال قيامها بإخماد النيران المشتعلة في منطقة أنسومان بعين ميمون في ولاية خنشلة، منذ بداية الأسبوع الماضي، للاعتداء بالضرب من طرف بعض العصابات، التي هاجمت أعوان الحماية المدنية، خلال قيامهم بعملية الإطفاء، وكان أفراد هذه العصابات يحملون عتادا ووسائل لقطع الأشجار، وفور إخطارهم سارع أفراد فرقة الدرك الوطني بالتدخل لحماية أعوان فرق الإطفاء، فيما تقدمت مديرية الحماية المدنية بشكوى رسمية ضد الأشخاص المعتدين، وقد كشف وزير الداخلية خلال زيارته إلى خنشلة الجمعة، أن حرائق غابات خنشلة كانت مفتعلة أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص الذين أثبتت التحريات ضلوعهم في عملية إشعال النيران التي أتت على الأخضر واليابس بالمنطقة.

—

توقيف شخصين متلبسين ببيع أكثر من 12 كلغ من الكيف بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، بحر الأسبوع الفارط، من توقيف شخصين متلبسين ببيع كمية هامة من مادة الكيف المعالج، قدرتها مصادرنا بأكثر من 12 كلغ، حيث تم حجز الكمية مع تحويل ملف الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة.

واستنادا إلى مصادر موثوقة، فإن عملية إحباط بيع وترويج الكمية المعتبرة من الكيف المعالج تأتي في إطار الاستغلال الأمثل لعناصر فرقة البحث والتحري للدرك الوطني لمعلومات حول محاولة أشخاص لبيع كمية من المخدرات، ليتم ترصد هؤلاء إلى غاية منطقة العجيبة، أين تم توقيف شخصين متلبسين ببيع تلك الكمية إلى شخص آخر وفق موعد محدد بينهم بالمكان، فيما يتواجد شخصان آخران في حالة فرار أحدهما ينحدر من إحدى الولايات الشرقية، حيث تم حجز خلال العملية ما يفوق 12 كلغ من الكيف، ليتم تقديم الموقوفين بعد التحقيق معهما إلى الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار مثولهما للمحاكمة.

—

توقيف 166 شخص وحجز أسلحة محظورة ومخدرات ببومرداس

علي لعناني

أحصت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس في تقييمها لحصيلة السداسي الأول من السنة الجارية، ما لا يقل عن 166 شخص، تم توقيفهم في عمليات متفرقة ذات الصلة بمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، لاسيما جرائم تهم إنشاء عصابات أحياء، تكوين جماعات أشرار، خلق جو انعدام الأمن في وسط الأحياء، والإخلال بالنظام العام، فضلا عن حيازة المخدرات، حيازة أسلحة بيضاء، الضرب والجرح العمدي، إحداث الضوضاء وإقلاق راحة السكان بالضجيج.

ومكنت مختلف العمليات والتدخلات التي قامت بها مصالح الدرك حسب إقليم اختصاصها بولاية بومرداس من حجز بندقيتي صيد، 80 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام، 5 كلاب مروضة، 23757 قرص مهلوس، 1.1 كلغ من مادة الكوكايين، 17.483 كلغ من الكيف معالج، 7745 وحدة من الخمور من مختلف الأنواع والأحجام.

وجاء ذلك في إطار محاربة مختلف أنواع الجريمة المتعلقة بإنشاء عصابة أحياء وتكوين جمعية أشرار، عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

الموقوفون تم توجيه لهم عدة تهم، وتم تقديمهم جميعا إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا والتي اتخذت الإجراءات القانونية في شأنهم، وذلك بحبس بعضهم والإفراج المؤقت عن بعضهم الآخر مع وضع عدد آخر تحت الرقابة القضائية .

—

عصابة تتسبب في وفاة مجاهد بتلمسان

سميح.ب

نجحت عناصر أمن دائرة أولاد ميمون (35 كلم شرق ولاية تلمسان)، في الإطاحة بعصابة مكونة من 06 أشخاص، أغلبهم شباب في العقد الثاني من العمر رفقة شريكة أخرى معهم وهي امرأة، المتهمون يشتبه في قيامهم بعملية الاعتداء الذي طال أفراد أسرة مقيمة بحي سيدي الزواوي المعروف شعبيا باسم القرابة، مساء الجمعة الماضي في حدود الساعة 15.25.

وكانت العصابة قد استغلت عيش صاحب المنزل وهو مجاهد معروف بالمنطقة، وحيدا رفقة زوجته بالبيت العائلي، ليقوموا بوضع خطة محكمة واقتحام المسكن بغرض السرقة، حيث قام المجاهد باستقبالهم حسب المعطيات الأولية، قبل أن يكتشف نواياهم الإجرامية ومحاولة أفراد العصابة سرقة أمواله، ليتفاجأوا بمقاومة المجاهد وزوجته لهم وتفطنه، ليقوموا بعدها بتقييده والاعتداء عليه، غير أن طلبات الاستغاثة والاتصال بعناصر الشرطة، أحبطت مخططاتهم ودفعتهم للهرب، وفور تلقيها اتصالا هاتفيا تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تمكنت من استرجاع شاحنة صغيرة من نوع هايفي تركها الجناة خلفهم، كما عثر عناصر الشرطة على شريط لاصق استعمل في تقييد يد الضحية وزوجته، إضافة إلى سلك معدني.

وعقب رفع البصمات من محيط الجريمة، باشرت عناصر الشرطة تحرياتها التي مكنتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية من الوصول إلى أفراد العصابة وتوقيفهم تباعا، وخلال عمليات التفتيش عثر بحوزتهم على سيفين كبيري الحجم، وكميات من المشروبات الكحولية. وبعد مواجهتهم بالأدلة والانتهاء من التحقيقات، أحيل المتهمون الستة على وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد والعنف والضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض، واقتحام حرمة منزل وحمل سلاح من الصنف السادس من دون سبب شرعي.

تجدر الإشارة إلى أن الصدمة التي تسببت فيها الحادثة أثرت كثيرا على المجاهد الذي قام أبناؤه بعد أن بلغتهم المعلومة على نقله إلى عيادة طبية، خاصة وأنه يعاني من عدّة أمراض مزمنة، ليصمد لساعات قبل أن يسلم نفسه إلى بارئها مخلفا خلفه حالة حزن شديدة في أوساط من يعرفوه .

—

3 وفيات في حوادث متفرقة بالوادي

وليد. ع

شهدت ولاية الوادي وفاة ثلاث ضحايا في حوادث مختلفة، منها ضحيتان توفيتا جراء حوادث مرور، فيما توفي الضحية الثالث جراء غرقه في حوض للسقي، في ظل نقص لمرافق الترفيه واستثمارات الألعاب المائية بمعايير تراعي أمن وسلامة الأطفال والكبار على مستوى الولاية، رغم كل المشاريع التي لم تلب حاجة السكان.

وأسفر حادث المرور الذي وقع يوم الخميس في حدود الساعة الواحدة صباحا، على مستوى الطريق الوطني رقم 48، في شقه الرابط بين ولايتي الوادي وبسكرة، عن وفاة شاب يبلغ من العمر 21 سنة، بعد اصطدام مباشر بين سيارة من نوع ”فوتون” ودراجة نارية، أين تدخلت وحدة القطاع الشهيد نعيمة بشير ”مزيان” التي وقع الحادث على بعد 20 كلم منها باتجاه ولاية بسكرة، وقامت بنقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحمراية، الذي توفي في عين المكان، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

ولقي شاب آخر، يبلغ من العمر 28 سنة، أمسية يوم الأربعاء في حدود الساعة الخامسة بعد الظهر، حتفه إثر حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 48 عند الحجر الكيلومتري رقم 70، في شقه المار بتراب بلدية الرقيبة الواقعة شمال عاصمة ولاية الوادي.

الحادث الأليم وقع جراء اصطدام مباشر وعنيف بين شاحنتين ذواتي مقطورة، الأولى من نوع ”رونو” محملة بمادة التبغ، والثانية من نوع ”فوتون” محملة بأسلاك الهواتف، أين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالرقيبة عقب وقوع الحادث، حيث قامت بنقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث على مستوى مستشفى الرقيبة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب ودوافع الحادث.

وتوفي نهاية الأسبوع كذلك، طفل دون سن الـ 5 من العمر، إثر تعرضه لحادث غرق في حوض سقي دائري وعميق ببلدية الطريفاوي الواقعة شرق عاصمة ولاية الوادي، في حين إن الصبي كان في زيارة عائلية لأخواله بذات البلدية، قادما من بلدية النخلة مسقط رأسه، إلا أن المنية وافته هناك ليتم استخراجه جثة هامدة من حوض السقي، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا مُعمقا حول الوفاة كما تم نقل جثمان الضحية للتشريح من طرف الطبيب الشرعي.

—

هل تصلح البيولوجيا ما عجزت عنه الفلسفة؟

زهية. م

استلمت وزيرة الثقافة والفنون الجديدة، وفاء شعلال، نهاية الأسبوع، مهامها الجديدة، خلفا لمليكة بن دودة. وجرىت مراسم استلام المهام بقصر الثقافة، بحضور إطارات الوزارة، حيث أعربت الوزيرة الجديدة عن شكرها لرئيس الجمهورية، على الثقة التي وضعها في شخصها “من أجل تسيير هذا القطاع الهام والمساهمة في تشييد جزائر جديدة، من خلال قطاع الثقافة في البلاد”.

من جهتها، قدمت مليكة بن دودة حصيلة وجيزة عن عهدتها على رأس القطاع.

وغردت بن دودة على صفحتها الرسمية قائلة: “سعدت اليوم بتسليم مهامي كوزيرة للثقافة والفنون بعد أكثر من سنة ونصف على رأس القطاع، وعشرات القرارات والمراسيم، ومعالجة متعبة لمختلف الملفات، واجتهاد ومتابعة يومية لقطاع مركب وواسع، أرضينا البعض ولم نوفق مع البعض، ولكن الهدف كان خدمة الثقافة الوطنية..

أتمنى التوفيق للسيّدة وفاء شعلال في مهمتها، أمامها ملفات كثيرة للعمل، وهي مجهزة بإرادة العمل والرغبة في تقديم الإضافة…” وختمت بن دودة كلامها قائلة: “الثقافة هي المستقرّ والثّابت، المناصب هي المتغيّر والمتحوّل”.

وتواجه الوزيرة الجديدة تحديات كبيرة على رأس قطاعها، منها إنهاء الورشات التي فتحتها الوزيرة السابقة التي رفعت سقف الوعود عاليا، لكن اعتمادها على فريق مستشارين أغلبهم فشل في أداء مهامه وتحييدها للكفاءات على مستوى الوزارة عجل برحيلها بعد سلسلة الأخطاء والسقطات التي كانت سببا في “كثرة” الحس حول مكتب الوزيرة السابقة، التي رحلت وتركت اللجان التي نصبتها، بعضها لم يقدم تقريره بعد. والمؤسسات الثقافية أغلبها على حافة الإفلاس، بعد تراجع أدائها لتراكم المشاكل وأخطاء التسيير.

وتبدو مهمة الوزيرة الجديدة صعبة، وقد تضطر إلى قطع نفس مشوار بن دودة. فهي مثلها قادمة من الجامعة دون خبرة تقريبا في تسيير المناصب العليا، مع اختلاف أن الوزيرة الحالية متحزبة وقد تجد الدعم والخلفية من حزبها، فقد كانت نائبا عن التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية تيارت، وكانت مقررا للجنة الحزب خلال العهدة النيابية 2017/2021 ويعرف عن شعلال أنها حاصلة على دكتوراه في البيولوجيا، وكانت ناشطة جمعوية ومهتمة بالفن التشكيلي.. فهل تنجح البيولوجيا حيث فشلت الفلسفة في معالجة أمراض الثقافة؟

—

تأجيل جولة طاقم “أبو ليلى” إلى سبتمبر القادم

زهية. م

أعلن المركز الجزائري لتطوير السينما عن تأجيل الجولة الوطنية لطاقم فيلم أبو ليلى إلى غاية شهر سبتمبر القادم. وهذا بطلب من الشركة المنتجة للفيلم.

وأوضح بيان للمركز أن التأجيل جاء أيضا بطلب من المخرج أمين سيدي بومدين والممثل الياس سالم. وهذا لرغبتهما في مرافقة الفيلم ولقاء الجمهور.

للإشارة، تتواصل عروض الفيلم الذي نظم عرضه الأول يوم 24 من جوان الماضي عبر 16 ولاية و24 قاعة عبر التراب الوطني، إلى غاية نهاية الصيف رفقة فيلم هيليوبوليس لجعفر قاسم، في انتظار السنونوات لكريم موساوي.

ويعتبر “أبو ليلى” واحدا من الأفلام الجزائرية التي سجلت حضورا قويا وتوج بعدة جوائز دولية منذ خروجه في مهرجان “كان”..

الفيلم، المنتج بدعم مشترك من الجزائر وقطر وفرنسا، يعود إلى سنوات الإرهاب في التسعينيات من خلال قصة الشابين سمير ولطفي، اللذين يعملان على مطاردة الإرهابي الخطير “أبو ليلى” في الصحراء الجزائرية. وقد صنف “أبو ليلى” من بين أفضل عشرة أفلام عربية لـ2019.

—

“تنهيدة” حين ينتفض الشباب فنيا

محمود بن شعبان

تستعد التعاونية الثقافية والفنية “واش” لإطلاق آخر عروضها الكوريغرافية، تحت عنوان “تنهيدة”، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لبرج الكيفان، بمشاركة نخبة من الطلبة وهواة الرقص المعاصر.

يعالج العمل الكوريغرافي الموسوم “تنهيدة” جملة من المواضيع الاجتماعية الناتجة عن التجارب اليومية لفئة الشباب بأفراحها وأحزانها وتجاربها الجيدة منها والسيئة، وما يترتب عليها من حالات ومراحل تطبعها مشاعر الحب والحنين من جهة والطفولة الضائعة والمسروقة جراء الحروب من جهة أخرى.

يسلط صاحبا المشروع الثنائي فارس فتان وسماح سميدة الضوء من خلال العرض على فئة الشباب الذي طالما ناضل في سبيل تحقيق طموحاته في الحياة، رغم العراقيل والمحن التي تعترضه، حيث يبرز العرض غضب ومعاناة هذه الفئة من خلال اللوحات الكوريغرافية المعاصرة التي تحمل كل شخصية من شخصياتها تنهيدة الأمل في إسماع صوتها المكمم والتحرر من الاضطهاد، لتترجم في شكل حركات كوريغرافية يتقاطع فيها فن الرقص بالموسيقى والكلمات المعبرة، حيث اعتمد مصمما العرض على طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لبرج الكيفان في أداء اللوحات الكوريغرافية التي تدمج بين الحركة والفعل للعمل، التي يؤديها كل من ياسين علوي، فرج عمار خوجة، رابح خودي، مزيان رابية، غيلاس اكلي، حسام بوميلات، فوزي زوبيري، عبد العزيز البعداني، مريم ايت الحاج، حمزي سهام، بركاتي اسمهان، تيميمونت ياسمين، فوزية براهيمي، تحت إدارة الثنائي فارس فتان وسماح سميدة، اللذين أكدا أن العمل قد تم إنتاجه دون إمكانيات مادية في انتظار عرضه ضمن فعاليات أيام بومرداس الوطنية للمونودراما، في دورتها الأولى المزمع تنظيمها من 11 إلى 15 جويلية الجاري، من طرف جمعية الشعلة للمسرح والسينما.

—

“العنصلة”.. عادة لاستقبال موسم التين بمنطقة القبائل

رانية. م

ارتبطت أغلب العادات والتقاليد بمنطقة القبائل، بالمواسم الزراعية والمنتجات الفلاحية، حيث مثلت الأرض مصدر رزق وحياة السكان لقرون من الزمن، جعلت الإنسان الأمازيغي يعرف بارتباطه الوثيق بالأرض وكل ما تعلق بها، طيلة أيام ومواسم السنة، وعلى أساسها يبني تقويمه السنوي ونمطه المعيشي.

العنصلة.. عادة من العادات الكثيرة والمتعددة، المتعلقة بالجانب الفلاحي بالمنطقة، تصادف الـ7 جويلية من كل سنة. وهو التقويم الخاص بموسم نضوج التين، الذي يعد ثاني مادة أساسية، إلى جانب الزيتون بمنطقة القبائل، حيث تخرج العائلات في هذا اليوم إلى الحقول لتنظيفها من الحشائش والأعشاب الضارة، ويتم إشعال النار فيها، كما يتم تفقد جميع أشجار التين، للعثور على أولى الحبات الناضجة منها، لإعلان دخول موسم نضوجه.

في هذا اليوم، تقول إحدى المسنات بمنطقة واقنون بولاية تيزي وزو، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، إن عشاء الجميع في يوم العنصلة يكون طبق “البركوكس”، الذي يرمز إلى وفرة الموسم وكثرة الخير والبركة، كما تقوم النسوة بتنظيف المنزل لتفقد عولتهن الشتوية، من قمح، شعير، سميد، زيت وتين مجفف، حيث يتم إفراغ الخزانات الطوبية، أو ما يسمى “إيكوفان”، المخصصة للتخزين، وتنظيفها لإعادة محتواها إليها مجددا. كما ترافق عملية تنظيف الحقول وحوافها عملية أخرى تحييها عائلات أغلب مناطق تيزي وزو، وهي جمع الأعشاب والنباتات الطبية، حيث تقوم النسوة والأطفال بجمع أوراق أغلب الشجر المتواجد في الغابة، المغروس منها والبري، باستثناء شجر الدفلى المر، ويتم تجفيفها وتخزينها لفصل الشتاء، إذ يعد علاجا فعالا لنزلات البرد والأنفلونزا الموسمية، ويتم تناولها على شكل شاي والأخرى يتم طحنها وتقديمها للمريض مع البيض المقلي بزيت الزيتون والثوم الطازج.. الوصفة التي اعتمدها الأسلاف لقرون من الزمن لمواجهة نزلات البرد والحمى. ويسمى هذا الخليط من الأعشاب والنباتات الطبية ضمنها ورق الغار، “المليسة”، رعي الحمام، الزعتر البري وغيرها بـ”العنصلة”، حيث تعتبر من بين المواد الأساسية التي تخزنها العائلات لموسم الشتاء قديما، وتمسكت بها العائلات في بعض المناطق إلى حد الساعة، إلى جانب التين المنقوع في زيت الزيتون، المستعمل لمكافحة الأمراض الصدرية.

وفي ما تعلق بالتين، تضيف محدثتنا، فإنه، منذ التاريخ المذكور والعثور على أولى الحبات الناضجة في الحقول، يتم الإعلان عن حظر التجوال ومقاطعة الحقول ومنع التوجه إليها أو قطف الثمار المتواجدة فيها، لمدة أسبوع أو أسبوعين، حيث يعلن عن ذلك عبر “براح” القرية أو المسجد، وكل من يخالف الأمر يتم تغريمه بغرامة مالية معينة، وبعد مرور المدة المتفق عليها من قبل كبار القرية، يتم كذلك الإعلان عن رفع الحظر، والسبب في ذلك تقول المتحدثة، هو ترك الثمار تنضج على مهلها، وجعل الجميع سواسية في قطفها لتناولها أو الاحتفاظ بها وبيعها، حيث كان الناس قديما متساوين في الملبس والمأكل، فلا يجوز لعائلة تناول ما تستطيع عائلة أخرى توفيره لأفرادها، ولا التبكير في قطف محصولها قبل نضوجه لدى العامة.

ومع تزامن العنصلة هذا الموسم مع أزمة الجفاف العاصفة بالمنطقة، قررت لجان القرى والأعراش، التي لا تزال تنظم هذه العادة، عدم إحيائها هذه السنة، خصوصا أنه يتم إضرام النيران في الأعشاب الضارة المستخرجة من الحقول، وبسبب ندرة ونقص المياه والحاجة الماسة إلى اقتصاد هذا المورد الحيوي، قررت اللجان المعنية، التنازل عن هذه العادة خوفا من اندلاع الحرائق وتبذير المياه في إخمادها، حيث أصدرت اللجان المعنية بيانات للسكان المقيمين في القرى التابعة لها، تشير إلى منع إحياء هذه العادة، حفاظا على كميات المياه والوقاية من اندلاع الحرائق.

—

ابتكار نظام أوتوماتيكي لتصريف مياه التكثيف في صناعة الأدوية والأغذية

كريمة. خ

تحصّلت شركة “بيوفارم الصيدلانية” على براءة اختراع، صادرة عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وذلك بفضل تطويرها نظاما أتوماتيكيا لتصريف مياه التكثيف في وحدات مناولة الهواء المستخدمة في تكييف الهواء في ورش الإنتاج، وعلى وجه الخصوص في صناعة الأدوية أو الأغذية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ تصريف مياه التكثيف الناتجة عن البطاريات المستخدمة في محطات نفخ الهواء كانت تتم في أحسن الأحوال بشكل شبه تلقائي، عن طريق مضخات مغمورة في خزانات الاحتجاز المخصصة لهذا الغرض.

وتسمح هذه الآلية الأساسية بتجنب العديد من الصعوبات التي تعيق نشاط ورشات العمل، طالما أنّ تفريغ خزّانات التخزين لا يمكن أن يتم إلا مع الإغلاق الكامل للمصنع، ما ينتج عنه العديد من التوقفات المتكررة للإنتاج بشكل يومي.

وتؤكد شركة بيوفارم أنه وفقًا للتقديرات الأولى التي تم إجراؤها داخل الشركة، فإن المكسب المتوقع يعادل متوسط ​​يومين إلى ثلاثة أيام من النشاط الإنتاجي شهريا، أمر معتبر جدا في النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

—

النيران تلتهم أكثر من 200 هكتار من الثروة الغابية بتيبازة

ب. بوجمعة

تسببت الحرائق التي شبت الأسبوع الماضي بعدة مناطق غابية بوسط وغرب ولاية تيبازة، في إتلاف 170 هكتار من المساحات الغابية وعدد معتبر من صناديق النحل على مستوى بلدية حجرة النص وسكنات بمنطقة تالين بشنوة .

واستدعت عملية الإطفاء دعما كبيرا من وحدات الحماية المدنية ومحافظة الغابات وغطاء جويا للسيطرة على احد اكبر الحرائق بغابة تالين بمنطقة شنوة التي تم إخمادها مساء الأربعاء بعد ما أتت على 120 هكتار من الغطاء النباتي، فيما تم إخماد الحرائق بالمنطقة الغربية مساء أول أمس. وسجلت غابة سيدي علي بسناس بلدية سيدي غيلاس خسائر حوالي 10 هكتار، وغابة طريق المحجرة بلدية حجرة النص خسائر حوالي 14 هكتارا وصناديق النحل، وغابة تاوريرا بنفس البلدية التي سجلت فيها الخسائر حوالي 50 هكتارا، فيما أتت الحرائق بغابة حنضلة بلدية سيدي غيلاس على 20 هكتارا .

ولا تزال مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات مرابضة بالمناطق التي اندلعت بها الحرائق لمراقبة الوضعية والتدخل في حالة إعادة نشوب أي حريق بفعل الرياح .

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات موسعة لكشف هوية الضالعين في هذه الحرائق التي خلفت حالة من الهلع في أوساط السكان خصوصا بمنطقة البلج القريبة من منطقة تالين بجبل شنوة .

—

وفاة 9 أشخاص غرقا بشواطئ سكيكدة وجيجل والطارف

ب. دريد / طاهر حليسي

لقي، صباح الجمعة، طفلان 16 و17 سنة، حتفهما غرقا في شاطئ العربي بن مهيدي، بمدينة سكيكدة، بعد انتقالهما من باتنة إلى سواحل “روسيكادا” للاستجمام والسباحة في إطار رحلة سياحية. كما لقي ثلاثة مراهقين آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، وينحدرون من بلدية تالخمت دائرة رأس العيون غرب ولاية باتنة، حتفهم غرقا بشاطئ “أفتيس” بجيجل، فيما أنقذ رابع في حالة خطيرة وتم نقله للإسعاف بالمركز الصحي للعوانة.

يذكر أن شاطئ “جان دارك” كان شهد قبل أسبوعين بالتمام والكمال وفاة طالب ينحدر من منطقة بريكة ويدرس بجامعة باتنة، عقب غرقه رفقة ثلاثة من زملائه الذين تم إنقاذهم في حالة خطيرة، ما اضطر التنظيم الطلابي المنظم للرحلة توقيفها والعودة نحو ولاية باتنة.

من جهة أخرى، اهتزت نهار أمس، مدينة تبسة، على وقع انتشار خبر وفاة 4 أطفال غرقا بشاطئ لمسيدة بولاية الطارف، والمقيمون بحيي لاروكاد والمطار بتبسة، ومن عائلات، حلايمة، دريد، فارح، قواسمية، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، والذين قرروا السفر في رحلة سياحية، بعد نجاحهم في امتحانات نهاية السنة الدراسية.

وحسب المعلومات الأولية، أن الضحايا، الذين لم تنتشل جثثهم بعد خرجوا صباح الجمعة رفقة مجموعة أخرى من شباب تبسة، التي تنعدم بها المسابح وهياكل الترفيه، بعد أن أجّروا حافلة صغيرة باتجاه البحر، ونظرا لعدم معرفتهم الجيدة بفنون الغطس والسباحة، فقد عجزوا عن الخروج من البحر، لتستنفر عناصر الحماية المدنية عناصرها، بحثا عن الضحايا الذين لم يتم العثور عليهم إلى غاية مساء أمس، وقد نزل خبر الغرق على عائلات الضحايا كالصاعقة، حيث تحولت شوارع الحيين الى مأتم كبير، قصده المعزون والمتضامنون مع عائلات الأطفال، الذين بوجد من بينهم لأول مرة يخرج من تبسة.