أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022

حجز 1098 وحدة خمر في مليانة بعين الدفلى، أمن بلعباس يشنّ حربا على مهربي المهلوسات

أمن بلعباس يشنّ حربا على مهربي المهلوسات

زواوية. ق

تمكنت مصالح الشرطة، مساء الخميس الماضي، من حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس من نوع “بريغابلين” 300 ملغ، إثر عملية مداهمة لأحد البيوت بالحي الشعبي “فيلاج الريح” بمدينة سيدي بلعباس، بناء على معلومات تلقّتها، فيما أوقفت أربعة أشخاص بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمهلوسات والمؤثرات العقلية.

وقد أعلنت منذ شهر تقريبا شرطة سيدي بلعباس الحرب على بائعي المخدرات والمهلوسات، بعدما تحولت الولاية في الآونة الأخيرة إلى سوق مزدهرة لتجارة هذه السموم بمختلف أنواعها، لاسيما في الوسط التربوي، الأمر الذي دفع بقوات الأمن إلى وضع مخطط يهدف إلى اجتثاث هؤلاء المجرمين وتطهير الساحة المحلية من تجار المخدرات، عن طريق إحكام قبضتها على مداخل ومخارج الولاية، ناهيك عن المداهمات اليومية للأحياء الشعبية وتوقيف المروجين.

ومنذ انطلاق حملة القضاء على مروجي المخدرات وباعة الأقراص المهلوسة، استطاعت مصالح الشرطة وفي مقدمتها قوات التدخل السريع، إحباط ثلاث محاولات لإغراق الولاية بكميات كبيرة من الأقراص المهلوسة، التي كانت قادمة من الحدود الغربية، حيث حجز على إثر تلك العمليات النّوعية، أكثر من 45 ألف قرص مهلوس من نوع “بريغابلين” 300 ملغ، بينما تجاوز عدد الموقوفين العشرين شخصا من مختلف الأعمار.

ولا تعتبر هذه العمليات الوحيدة، بل تضاف إلى المداهمات اليومية التي يقوم بها أفراد الشرطة ويتم خلالها حجز كميات معتبرة تصل لـ100 حبة قرص مهلوس، إضافة إلى توقيف مروّجيها، وفي سبيل تفعيل نشاطها الأمني، برمجت عناصر الشرطة خرجات ومداهمات دورية، حيث يتم كل يوم اختيار حي من أحياء المدينة من أجل تفتيشه، إذ تستهدف تلك الدوريات مروجي المخدرات والمهلوسات لوضع حد لنشاطهم الإجرامي.

ويأتي تحرّك المصالح الأمنية في الظرف الحالي، بسبب استفحال تعاطي المهلوسات لاسيما في الأوساط التربوية وبين المراهقين، ما يساهم بدوره في ارتفاع معدّل الإجرام محليا، الأمر الذي دفع مصالح الشرطة إلى مراجعة سياستها في بسط الأمن عن طريق وضع خطة محكمة لدحر تجار المخدرات والمهلوسات، حيث أصبحت تعطي أهمية كبيرة لتنظيف الأحياء، خاصة الشعبية منها، من معتادي الإجرام، ووضع حد لنشاطهم التجاري غير الشرعي.

وما يثير انتباه المصالح الأمنية أثناء مداهمتها، أنّ أغلب الموقوفين ليسوا من أبناء المدينة، بل قادمين من مختلف ولايات الوطن، بغية امتهان تجارة تلك السّموم، التي يجد أصحابها في السوق المحلي مناخا مناسبا لازدهار تجارتهم، لعدة أسباب، من بينها قرب الولاية من الحدود المغربية، التي تعتبرها المصالح الأمنية المصدر الوحيد لدخول تلك السموم.

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مصوّر يقتل مراهقا بطعنة خنجر بغليزان

ناصر بلقاسم

اهتز حي الوئام بمدينة وادي أرهيو في ولاية غليزان، مساء الأربعاء، على وقع جريمة نكراء، راح ضحيتها مراهق يدعى “خ. عابد” البالغ من العمر 15 سنة، وبحسب بعض المعلومات التي توصلت إليها “الشروق”، فإن شجارا لفظيا نشب بين الضحية وبين مصور يبلغ من العمر 19 سنة، تطوّر إلى مناوشات حادة بين الطرفين، باستعمال الخناجر، أين قام المصور الفوتوغرافي بتوجيه طعنات قاتلة للضحية.

عناصر الحماية المدنية نقلت المراهق المصاب نحو مستشفى أحمد فرانسيس بوادي أرهيو، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، نظرا لإصابته البليغة، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في هذه الجريمة، وتمكنت من توقيف الجاني الذي أصيب هو الآخر بجروح خلال هذا الشجار الذي تبقى أسبابه مجهولة، في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته ذات المصالح مع مرتكب الجريمة.

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حجز 1098 وحدة خمر في مليانة بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بأمن دائرة مليانة الخميس، من حجز 1098 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها البالغ من العمر39 سنة.

الكمية المحجوزة تم ضبطها على مستوى حي الحمامة يوم 6 ديسمبر الجاري، على متن شاحنة من نوع DFM، على إثر خطة أمنية محكمة نفذها عناصر الشرطة القضائية، عقب تحريات ميدانية بعد رصد النشاط المشبوه لصاحبها المختص في عملية بيع ونقل المشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية، جرى اتخاذ كافة إجراءات المتابعة القانونية بشأنه.

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“حليم الرعد” يدخل منافسات “مهرجان سينيمانا الدولي” في عُمان

محمود بن شعبان

كشف المخرج بن عبد الله محمد، في اتصاله مع “الشروق”، عن دخوله منافسات الدورة الرابعة لمهرجان سينيمانا الدولي، المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 08 فيفري القادم، بعاصمة سلطنة عمان مسقط، من خلال فيلمه “حليم الرعد” الحائز عدة جوائز في مختلف التظاهرات السينمائية الجزائرية والدولية.

وتدور أحداث فيلم “حليم الرعد” الحائز الجائزة الكبرى بمهرجان الأمل السينمائي بروما في أكتوبر الفارط، قصة الشاب “حليم”، البالغ من العمر 25 سنة، الذي يعاني من التوحد فأبعده عن مسؤولياته اليومية، ليجد نفسه أمام ضغوطات والدته التي سئمت من تمسكه بحياة الطفولة والصبا، في ظل إصرار حليم على الحفاظ على حياة الطفل البريء، فيحاول أن يعيش قدر المستطاع عالم الطفولة بتحديات الإصابة بالتوحد داخل محيط طالما حكم على الأشخاص من المظهر فقط ومواجهة مجتمع سطحي يعاقب بالرفض من كان غريبا في نظره.

وشارك في أداء أدوار الفيلم كل من الممثلين أنس تناح ودليلة نوار اللذين توجا مؤخرا بجائزتي أحسن أداء رجالي ونسائي بمهرجان الأمل السينمائي بروما، عن أدائهما في فيلم حليم الرعد للمخرج محمد بن عبد الله، الذي سبق وأنتج ثلاثة أفلام قصيرة شارك من خلالها في العديد من المهرجانات الوطنية والدولية كمهرجان كان وكندا والمهرجان الإفريقي بمدغشقر، على غرار فيلم “ذهنيز” و”برمودا” وفيلم “سأخبر الله بكل شيء”، الذي حاز جائزة أفضل فيلم في المغرب وأحسن إخراج وأحسن ممثل بسوريا، وجائزة النقاد بمدغشقر، إضافة إلى مشاركته في أزيد من ثلاثين تظاهرة سينمائية عبر العالم مكنته من نيل جوائز عديدة في كل من مهرجان البصرة بالعراق سنة 2019، والمهرجان الدولي للأفلام المتحركة بإيران، مهرجان “بيوقرا” السينمائي بالمغرب، مهرجان نواكشوط السينمائي بموريطانيا، مهرجان “باكو” الدولي للفيلم القصير بالكويت، مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سنة 2020، ومهرجان السودان للسينما، بالإضافة إلى فيلم “ذهنيز” الذي نال العديد من الجوائز المحلية بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم في مهرجان البوابة الرقمية بعنابة، كما شارك فيلم “حليم الرعد” في فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للسينما ضمن محور اكتشافات الدورة 11 التي ستختتم اليوم بالجزائر العاصمة.

للإشارة، يضم مهرجان سينيمانا الدولي للسينما بسلطنة عمان مسابقة في عدة فئات أبرزها الأفلام الطويلة والقصيرة، للمنافسة على جوائز أفضل فيلم، أفضل إخراج وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم بالإضافة إلى أربع جوائز لأفضل الأفلام، على غرار الجائزة الذهبية، الفضية، البرونزية وجائزة القدس التي تمنح للأعمال التي تتناول في محتواها معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الصهيوني لأراضيها والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

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دعوة إلى إحصاء المناطق الأثرية ورقمنة البحوث والدراسات

أحمد قرطي

أوصى المشاركون في ختام أشغال فعاليات الطبعة العاشرة من الملتقى الوطني حول تاريخ وأعلام المسيلة، تحت شعار “المسيلة آثار وتاريخ عريق”، على أهمية الاستمرار في طبع أعمال الملتقى وأن يكون موضوع الطبعة المقبلة من الملتقى حول التراث اللامادي لمنطقة المسيلة، مع دعوة المصالح المختصة بإحصاء وجرد المواقع الأثرية ووضع خريطة اركيولوجية كدليل أثري وسياحي، فضلا عن ضرورة المحافظة على المواقع الأثرية بترميمها وصيانتها.

كما خلص الأساتذة والمتدخلون على مدار يومين كاملين المنظم من قبل دار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي بحضور ومشاركة أساتذة باحثين ومختصين ومهتمين بالتاريخ، إلى أهمية الدعوة إلى فتح معهد الدراسات والبحث في الآثار أو مركز بحث متخصص لولاية المسيلة، ورقمنة البحوث والدراسات الأثرية المرتبطة بمنطقة المسيلة، وتاريخها، وكذا المقتنيات الأثرية المحفوظة بالمتاحف المحلية وتشفيريها، وعصرنة المتاحف المحلية، مع السعي إلى إنشاء مؤسسات ناشئة في ميدان الآثار وربطها بالقطاعات الأخرى وتصنيف المواقع الأثرية، مع إبراز وإعطاء أهمية المواقع الأثرية التي تعود إلى الفترة الإسلامية

وفي الإطار ذاته، شدد الأساتذة حسب ما تضمنته التوصيات إلى ضرورة التنسيق بين أساتذة التاريخ والآثار لكتابة تاريخ المنطقة من قبل ما قبل التاريخ إلى غاية التاريخ المعاصر ودعوة المجالس الشعبية المحلية، للسهر على الحفاظ على الجانب البيئي والأمني للمواقع الأثرية والاهتمام بها وإدراج هذه الأعمال ضمن مهام رؤساء المجالس الشعبية

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“موحيا” يعود إلى أحضان الثقافة بتيزي وزو

فروجة. م

نظمت دار الثقافة والمسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو، تظاهرة ثقافية تكريمية للشاعر المسرحي “موحيا” في الذكري الـ 18 لوفاته، هذا الفنان الذي سجل اسمه بحروف من ذهب في عالم الفن بمختلف أنواعه وخاصة المسرح والشعر، حيث نجح في اقتباس اكبر المسرحيات العالمية ومن مختلف اللغات إلى اللغة الأمازيغية، ليتميز موحيا بهذا الفن الذي كان جواز سفره إلى قلوب عشاقه من مختلف الأجيال.

التظاهرة الثقافية التي نظمت بتيزي وزو التي تدوم أربعة أيام بداية من 7 ديسمبر إلى غاية 10 من نفس الشهر، عرفت عدة نشاطات، أبرزها عرض صور وأعمال الفنان، إلى جانب عرض عمل مسرحي جمع أزيد من 50 عملا فنيا لموحيا تخللتها موسيقى للفنان ايت منقلات، إلى جانب تنظيم لقاء جمع بين محبي وعشاق الشاعر المسرحي الراحل، بشعراء وأدباء عملوا طويلا للكشف عن خبايا هذا النوع العني الفردي من نوعه، الذي ارتبط اسمه باسم موحيا، لتكون هذه التظاهرة الثقافية بمثابة عودة جديدة لموحيا الذي عاد مجددا إلى أحضان الثقافة ومحبيه الذين تأثروا بما قدمه للثقافة الأمازيغية.

الأعمال الفنية لموحيا كانت موضوع اللقاء الثقافي الذي نشطه كل من “نور الدين ايت سليمان، والأستاذ حلوان” نهار أول أمس على مستوى دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو اين تطرقا للمسيرة الفنية للفنان الذي يعجز الكثيرون عن فهم ما قدمه “موحيا” في مختلف أعماله الفنية التي في عديد الأحيان هو أحد أبطالها، حيث لعب عدة أدوار مسرحية في مسرحياته التي اقتبسها من العالمية وأدخلته عالم المسرح من أبوابها الواسعة، على حد تصريحات “نور الدين ايت سليمان” الذي أكد أن الموروث الثقافي الذي تركه موحيا مثل الجبال التي لم نتمكن حتى من استكشافها، وهي صعبة جدا ونحتاج إلى وقت وعمل جاد للخوض في مكنونات هذا الفن الذي تربينا عليه، وكون جزء كبير من شخصياتنا، فمن لم يتمتع لشرائط موحيا، ومن لم يتأثر بأعماله التي أدخلته العالمية، مشيرا إلى أن موحيا غير مفاهيم المسرح فأصبح يتفاعل مباشرة مع جمهوره ليعرف مدى تفاعله وقدرته على إيصال رسالته لهم من خلال تلك الأعمال الفنية التي فرضت نفسها على المجتمع ولا تزال قائمة إلى غاية الآن، فهي أعمال فنية راسخة في الأذهان ولن تفنى بمرور السنوات، مؤكدا أنه بعد مرور 18 سنة على رحيله إلا أنه في كل مرة تقام له مثل هذه التظاهرات نجد أننا نتحدث عن موحيا، الذي ولحد الآن لم نفه حقه.

“موحيا” رصيد فني كبير لم تفيه الدراسات حقه، هذا ما أضافه “نور الدين ايت سليمان” في تصريحاته، مشيرا في ذات السياق إلى مذكرات التخرج حول مسيرة هذا الفنان التي اعتبرها فارغة، بالرغم من أن النصوص جيدة، ولكن الأعمال لا ترقى إلى مشوار ومسيرة هذه الشخصية الفنية، التي عملت على الحفاظ على الثقافة والهوية الأمازيغية من خلال أعماله البسيطة والمعقدة في نفس الوقت، فهو يستعمل لغة بسيطة تصل إلى قلوب الجميع ومن مختلف الفئات، وهذا ما جعله يحتل مكانة كبيرة في المجتمع، وأن يفرض فنه نفسه في عالم الثقافة الأمازيغية.

التظاهرات الثقافية لتذكر المسيرة والأعمال الفنية لـ “موحيا”، تعيده إلى الواجهة إلا أنه وجب اليوم أن يكون هناك عمل أكاديمي لدراسة هذا الموروث الثقافي الذي تركه “موحيا”، وتدرسيه للأجيال المقبلة، وهو مطلب الأكاديميين والمهتمين بخبايا ومكنونات فن موحيا.

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مسرحية “الفلوكة” تفتكّ جائز العنقود الذهبي في مهرجان المسرح الفكاهي بالمدية

ب. عبد الرّحيم

شهدت دار الثقافة حسن الحسني بالمدية اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي في طبعته الثالثة عشرة بحضور السلطات الولائية والأمنية يتقدمهم والي ولاية المدية، حيث عرف الحفل تتويج الفائزين بمختلف الجوائز التي يرصدها المهرجان حيث عادت جائز العنقود الذهبي لأحسن عرض مسرحي فكاهي متكامل لجمعية الصرخة عن عرضها المقدم ضمن ستة عروض المرشحة في هذه الطبعة، وذلك عن عرضها المسرحي “الفلوكة” في حين عادت جائز أحسن إخراج لتعاونية تافتينكا عن عرضها المسرحي “بانتورا سبيسيال”.

كما عادت جائز أحسن ممثل للفنان بلال كرّاش والذي ظهر في مسرحية “تفضلي يا آنسة” عن “تعاونية أنيس الثقافية” بسطيف والتي نال رئيسها الفنان العمري كعوان جائزة أحسن نص مسرحي لنفس المسرحية.

أما جائز أحسن سينوغرافيا فكانت من نصيب جمعية “نشاطات شباب المستقبل” بمعكسر.

وقد قدم محافظ المهرجان الدكتور سعيد بن زرقة شكره لكل المساهمين في إنجاح هذه الطبعة التي جاءت في ظروف خاصة وصعبة كما لم يفوّت الفرصة لتجديد طلب رفع التجميد عن مشروع المسرح الجهوي بالمدية التي قال إن تاريخها الفني المسرحي يشفع لها بذلك حيث يعود وجود المسرح بالمدية إلى عشرينيات القرن الماضي هذا وكان المسرح الفكهايقد نظم عروضا موازية خارج السباق جابت عديد البلديات النائية والشوارع والإقامات الجامعية وحتى مؤسسات إعادة التأهيل.

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تطبيقة رقمية تدخل الخدمة قريبا.. وسيط الجمهورية من الجلفة

“استقبلنا 52 ألف شكوى وتم حل 80 بالمائة من القضايا”

نورين. ع / أحمد. خ

كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن مصالحه استقبلت أكثر من 52 ألف عريضة من جميع ولايات الوطن، تمت دراستها على مستوى الهيئة المركزية وعلى مستوى المندوبيات المحلية المتواجدة في 58 ولاية بما فيها الدائرة الإدارية الدبداب.

وأضاف وسيط الجهورية مجيد عمور الذي قام بزيارة عمل وتفقد للعديد من المشاريع في ولاية الجلفة التي عبر فيها عن ارتياح من خلال التحدث مع المواطنين أن أكثر من 80 بالمائة من هذه العرائض أو الشكاوي تم تلقي بخصوصها الإجابات من بينها 50 بالمائة ردود إيجابية وللمواطن الحق وتم التكفل بهذه الشكاوى من طرف الجهات المعنية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن باقي الشكاوى المقدمة لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها، وفي جوابه على أسئلة “الشروق”، قال مجيد عمور وسيط الجمهورية إن هذه العرائض والشكاوى تخص الخدمة العمومية وتخص مختلف الوثائق والإدارات المحلية الأخرى.

وقام وسيط الجمهورية، مجيد عمور، بزيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة، أين اطلع على مختلف المشاريع غالبتها مشاريع تخص بالقضاء على مناطق الظل، حيث أكد وسيط الجمهورية في لقاء صحفي أن هذه الزيارة تدخل ضمن الوقوف بمدى التكفل بانشغالات المواطنين وكذا تحسين الإطار المعيشي لهم، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية – يقول وسيط الجمهورية – الذي أشار إلى أنه سجل ارتياحا كبيرا لما تم إنجازه بشهادة المواطنين، حيث تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية والبقية في طور الإنجاز، وهو ما يؤكد الوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث ذاته أن الفرصة كانت أيضا من أجل الوقوف على العديد من المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العراقيل حيث أشار أنه تم رفع العراقيل عن 43 مشروعا استثماريا، وتم توظيف أكثر من 2000 شخص في هذه المشاريع، كما أكد مجيد عمور أنه تم الوقوف على مدى تحسين الخدمة العمومية وظروف استقبال المواطنين على مستوى الإدارات العمومية وتفعيل سجل الشكاوي مشيرا إلى أنه تم الإلحاح على المسؤولين لمتابعة هذا السجل وهو سجل تفاعلي بين الإدارة والمواطن وتسجيل اقتراحاته والمسؤول ملزم بالاطلاع عليه يوميا واتخاذ التدابير لرفع هذه المشاكل والنقائص، كما كشف وسيط الجمهورية أنه تم التحضير لتطبيقة رقمية، وهي بصدد التحضير ستمكن من الاطلاع على ما كل ما تم تدوينه والاطلاع على ما كل ما تم تدوينه وما تم القيام به – يقول ذات المتحدث- وهذا على مستوى مختلف الإدارات قصد التكفل بانشغالات المواطنين ورفع كل النقائص المسجلة خدمة للمواطن.

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قطار يقتل أربعينيا ببجاية

ت. ع

توفي، مساء الخميس، شخص في الأربعينات من عمره، بعدما دهسه قطار كان متجها من أقبو بحوض الصومام إلى مدينة بجاية، وقد توفي الضحية بالمكان المسمى “معقل” التابع لإقليم بلدية لفلاي، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها، قبل أن يتم نقل جثته من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عيش، وقد تم فتح تحقيق في هذا الحادث المأساوي.

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تزوّير صك بـ47 مليارا لنهب 4000 طن من الحديد

عصام بن منية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الميلية في ولاية جيجل، مساء الخميس، بإيداع المتهم “ف، ز” رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع ثلاثة أشخاص آخرين تحت نظام الرقابة، على خلفية متابعتهم في قضية النصب والاحتيال التي طالت الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، من خلال تزوير صك بنكي بقيمة 47 مليار سنتيم لاقتناء كمية معتبرة من مادة الحديد قدرت بـ4000 طن.

وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية وتحصلت الشروق اليومي على نسخة منه، بأن وقائع هذه القضية تعود إلى حدود الساعة العاشرة ليلا من الفاتح من شهر ديسمبر الجاري عندما تقدم الممثل القانوني للشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بجيجل، لإيداع شكوى ضد المدعو “ر.ك” الذي كان قد تعامل مع الشركة بخصوص شراء كمية معتبرة من مادة الحديد قدرت بـ4000 طن، وذلك بعد أن قام بإيداع ملف زبون خاص به وملف الطلبية الذي يحتوي على صك بنكي، مضمون ومدون عليه مبلغ يفوق 47.6 مليار سنتيم.

وذكر الشاكي بأنه قد تبين بعد ذلك بأن الصك لم يصدر من البنك وأنه لا يمكن صرفه أو تحويل القيمة المالية المدونة به لفائدة الشركة، كونه مزورا، وذكر ممثل الشركة بأن المتعامل قد شرع منذ تاريخ 30 نوفمبر وإلى غاية الفاتح من شهر ديسمبر أي في ظرف لم يتجاوز اليومين، بتحويل قرابة 2000 طن من مادة الحديد إلى خارج الشركة بقيمة مالية تقارب الـ25 مليار سنتيم، إلاّ أنه وبعد اكتشاف عملية تحايل المتعامل “ر.ك ” تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب من استرجاع 578.7 طن من تلك الكمية، قبل وصولها إلى وجهتها.

وقد كشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بجيجل بأن المتعامل المشتبه فيه قد قام بتحويل تلك الكميات من الحديد التي استخرجها من الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بجيجل، إلى مناطق مختلفة من بعض ولايات الوطن، وتحديدا إلى حظائر لتخزين الحديد متواجدة بكل من الأربعاء بولاية البليدة، وحجوط بولاية تيبازة، وكذا حظيرة أخرى متواجدة بمقرة في ولاية المسيلة، وأنه قام بنقل تلك الكميات في وقت وجيز باستئجار شاحنات نقل تابعة لبعض الخواص. وبعد الحصول على إذن النيابة بتمديد دائرة الاختصاص وتفتيش تلك الحظائر، تم استرجاع كمية أخرى من مادة الحديد الصلب الموجه للبناء من مختلف الأقطار، قدرت إجمالا بـ670.74 طن.

التحريات والتحقيقات كشفت عن تورط سبعة أشخاص في هذه القضية، تم تكوين ملف قضائي ضدهم وأحيلوا بموجبه نهار أول أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بموجب عريضة طلب افتتاحي عن جنحة النصب وجنحتي التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية أو مصرفية ضد ثلاثة منهم ويتعلق الأمر بكل من “ر.ك” و”د.م.أ ” و”ف.ز”، فيما تمت متابعة كل من “ط.ع” و”ب.ح.إ” و”ع.ح” و”ز.ف” بتهمة النصب والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية أو تجارية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم “ف.ز” رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع كل من “ط.ع” و”ب.ح، إ” و”ع.ح” و”ز.ف” تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال إجراءات التحقيق في هذه القضية التي تعتبر سابقة من نوعها والأكبر في حجمها من حيث عدد المتهمين والخسائر التي لحقت بالشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب.

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مقاضاة “المير” الذي هدد بالانتحار من فوق سطح البلدية

زواوية. ق

أودع الخميس مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس، شكوى لدى النيابة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية مزاورو، وعدد من المواطنين، عقب تعرضه رفقة مرافقيه إلى الاعتداء، بعد تنقله للبلدية من أجل تنفيذ قرار الوالي، القاضي بإقالة المير من منصبه بسبب متابعة هذا الأخير قضائيا، جراء شله وتجميده لمشاريع البلدية على حد تصريح الوالي، الذي أكد على أنه أخر توقيع هذا القرار أكثر من مرة، في محاولة منه لإعطاء المير فرصة لإصلاح طريقة تسييره لشؤون البلدية، إلا ان المعني لم يستغل الفرصة، بل تمادى في إهماله لشؤون المواطنين.

الجدير بالذكر، أن والي سيدي بلعباس، وقّع الأربعاء الماضي قرار توقيف مير بلدية مزاورو، الأمر الذي لم يهضمه هذا الأخير، ودفعه للتعري علنا، احتجاجا على هذا القرار، بينما فضل عدد من مناصريه التهديد بالانتحار الجماعي، في حالة عدم إلغاء هذا القرار. وقد شهدت البلدية حالة فوضى عارمة، وصلت إلى حدّ الاعتداء على مدير التنظيم والشؤون العامة، الذي تنقل لبلدية مزاورو من أجل الوقوف على تنفيذ قرار الوالي. في الوقت الذي دعا فيه المير، هذا الأخير للعدول عن القرار والاستماع إليه، مشيرا إلى أن الوالي انقاد، حسبه، لتهم كيدية وجهها له بعض الأعضاء بهدف الاستيلاء على منصبه.

للإشارة، فإن بلدية مزاورو تعيش حالة لااستقرار، بسبب المشاكل العديدة التي أثرت على نشاط المجلس البلدي، ما دفع الوالي السابق إلى تجميده، لاسيما بعد إقدام الأعضاء على إيداع شكوى لدى مصالح الدرك، يتهمون فيها المير بعقد صفقات مشبوهة، من بينها منح صفقة الإطعام المدرسي بالتراضي لأحد الممونين من دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، شأنها شأن صفقة التأمين عن المرآب، التي أبرمها رئيس البلدية.

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الإعدام لقاتل شقيقته بمشاركة والدتهما في سوق أهراس

صبرينة ذيب

جرت الخميس بسوق اهراس محاكمة أفراد أسرة كاملة متكونة، من الأم وأبنائها وبناتها الذين قتلوا شقيقتهم بكل برودة دم، تحت أنظار والدتهم التي وافقت على هذه الجريمة، لا لشيء سوى لتغسل عار العائلة -حسب أقوالها في المحكمة- بعد اكتشاف بأن ابنتهم العشرينية حامل في شهرها السابع، نتيجة علاقة غير شرعية.

أطوار هذه الحادثة دارت بمنطقة الشريط الحدودي الجزائري التونسي، في بلدة عين الزانة الحدودية بولاية سوق أهراس، بتاريخ الرابع من شهر مارس من سنة 2022 الذي بصم على أكبر فاجعة تعرفها الولاية، بعد أن استفاق سكان البلدية، على خبر هلاك فتاة عزباء حامل في شهرها السابع بأيدي أمها وأشقائها الثلاثة، ذكرين وأنثى.

كل الذين حضروا هذه المحاكمة الماراطونية والحساسة، أصيبوا بالدهشة والاستغراب من بشاعة الجريمة، فالبداية انطلقت بعد أن اكتشفت العائلة حمل ابنتها العزباء صاحبة العشرين سنة، وفي شهرها السابع نتيجة علاقة غير شرعية مع شاب ما زال لحد الآن مجهولا، هنا بدأت العائلة تفكر وتخطط كيف تتخلص منها، وتتخلص من هذه الفضيحة، فبتاريخ 2 مارس قاموا بإرغامها على شرب “روح الملح” لأجل توريطها في الانتحار، فأحرقت أحشاءها والجنين ايضا، وفشلت المحاولة وبقيت الضحية تصارع في البيت، ولم تكتف العائلة بهذا العمل، فأقدمت في اليوم الموالي شقيقتها الكبرى، على خنقها للاعتراف بالمتسبب في هذه الفضيحة، ولم تنجح أيضا المحاولة الثانية، ليأتي فجر يوم الرابع من مارس، لتقرر العائلة التخلص منها وقتلها بأبشع الطرق، أين اقتحمت الأم برفقة ولديها وابنتها غرفة الضحية، وطلب منهم الجاني الرئيسي وهو الشقيق الأكبر، الامساك بأطرافها كي لا تتحرك وقام بكتم أنفاسها بواسطة وسادة لمدة 10 دقائق كانت كافية لإزهاق روح الضحية التي راحت ضحية شخص أوهمها بالزواج وغدر بها واختفى، ومن طرف عائلة لم تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة فكان القتل مع الترصد والإصرار.

ولم يكتف الجناة بهذا الإجرام، بل قام أحد اشقائها بكسر رقبتها بعد وفاتها بآلة حادة، صعدت روح الضحية نهال إلى بارئها وبدأت العائلة في اعداد سيناريو لإيهام الجميع بأن نهال توفيت بسبب مضاعفات صحية، ومعاناتها مع الغدة الدرقية، وحاولوا التكتم على الأمر ودفنها وكأنها توفيت وفاة عادية، لكن الشكوك التي دارت حول شقيقها الذي تقدم إلى مصالح البلدية للتصريح بالوفاة والحصول على رخصة دفن، جعلت أحد المنتخبين المحليين يقوم بالاتصال بمصلحة الدرك الوطني، التي باشرت على الفور التحقيق، أين تم عرض الضحية على طبيب، والذي كشف بأن الوفاة غير طبيعية مما استدعى الأمر بوكيل الجمهورية لإصدار أمر بتشريح الجثة، وهنا الصدمة كانت كبيرة، وتم توقيف أفراد العائلة، أين أسفرت التحقيقات بعد سماع تصريحاتهم وتصريحات شقيقتهم القاصر، التي كشفت للمحققين تفاصيل هذه الجريمة، إذ تم تكليفها من طرف شقيقها الجاني الرئيسي بشراء مادة روح الملح.

وبعد سماع التصريحات التي حاول فيها أفراد العائلة التملص من هذه الجريمة وحملوا المسؤولية لشقيق الضحية فقط، ولكن ممثل الحق العام وصف الجريمة بالخطيرة وكل أركانها قائمة، والتمس تسليط عقوبة الإعدام لجميع المتهمين من دون استثناء والحجر القانوني، وبعد المداولة وبمشاركة المحلفين الشعبيين تم الحكم على المتهم الرئيسي “ع.ك” بـ28 سنة بالإعدام، بينما تم الحكم على الأم وابنها الأكبر وابنتها ذات الـ25 سنة من العمر بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم لكل واحد منهم، ليسدل الستار في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، على واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدتها سوق اهراس.

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زوابع رملية تعيق حركة المرور بولاية النعامة

محمدي. ع

شهد إقليم ولاية النعامة الخميس والجمعة هبوب رياح رملية، جعلت الرؤية صعبة بمعظم إقليم الولاية، وفي هذا الصدد وحسب إفادات بعض المواطنين للشروق اليومي، فإن هذه الزوابع الرملية أدت إلى شلل في الطرق الوطنية رقم 6، 22، 47 إلى حد ما مقارنة بباقي الأيام التي يكون صفاء الجو فيها هو السائد.

وفي هذا السياق احتجز كثير من المسافرين في مركباتهم لفترات متفاوتة ينتظرون تحسن الرؤية لبلوغ الوجهة التي كانوا يقصدونها. كما ان الكثبان الرملية زحفت فوق كل الطرق الوطنية ولاسيما الطريق رقم 6 على وجه الخصوص، بسبب اصدام الرمال بالجدار الإسمنتي المبني على جنبات هذا الطريق، انطلاقا من مدينة المشرية فالنعامة ووصولا إلى مدينة عين الصفراء، حيث أصبح هذا الجدار عديم الفائدة، بل يعيق حركة الرمال، مما يجعلها تتكدس وتتراكم على الطريق ما ترتب عنه تشكل طريق رملية بدل الطريق المعبدة، ولم يتعد مجال الرؤية بسبب هذه الزوابع الرملية، سوى إمكانية النظر على بعد أمتار قليلة، ما حتم على أغلب الناقلين التريث وعدم المجازفة بسبب صعوبة الرؤية، في انتظار أن تهدأ هذه الرياح، كما تسببت هذه الزوابع الرملية في عزوف المواطنين عن التوجه إلى الفضاءات التجارية التي أغلقت أبوابها خوفا من أن تغزوها الرمال، كما عرفت التغطية الهاتفية وشبكة الانترنت تذبذبا في بعض الأحيان.

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استلام خط السكة الحديدية بوغزول ـ المسيلة قبل نهاية 2022

أحمد. ق

يرتقب تسليم خط السكة الحديدية الرابط بين مدينة بوغزول بالمدية والمسيلة، قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما أفاد به كمال بلجود وزير النقل، في رده على سؤال كتابي للنائب مروان ارفيس عن الدائرة الانتخابية بالمسيلة.

وحسب الوزير، فإن الخط الجديد بين المسيلة – بوغزول، ينتمي إلى خطوط الهضاب العليا، يندرج ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي، الذي يهدف إلى ربط وتكثيف شبكة السكة الحديدية، وكذلك مدن الهضاب العليا لفك العزلة، عن المناطق النائية، والذي يمتد على مسافة 153 كيلومتر، بلغت نسبة تقدم الأشغال به 98٪، وهو حالياً قيد التجارب، ومن المقرر تسليمها للاستغلال نهاية سنة 2022.

وبخصوص الخط الرابط بين المسيلة وبوسعادة، الذي يمتد على مسافة 65 كلم، يتواجد حسب وزير النقل قيد الدراسات وفي طور ملف استشارة المؤسسة، بينما الخط الرابط بين بوسعادة والجلفة، على مسافة 105 كلم فإن الدراسات التعريفية تتم في الوقت الحالي.

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7 سنوات سجنا للتاجر الذي خزّن 130 طن من الدجاج بسطيف

سمير مخربش

أصدرت مساء الخميس، محكمة سطيف، حكما بـ7 سنوات سجنا نافذا، في حق تاجر، وجهت له تهمة المضاربة بعد تورطه في تخزين 130 طن من الدجاج، داخل غرف تبريد، بدون احترام إجراءات التخزين.هذا التاجر المختص في تسويق اللحوم البيضاء بالجملة، وجهت له تهمة المضاربة بعد ما قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، بمداهمة مستودعاته الموجودة بالمنطقة الصناعية بسطيف، أين عثرت الفرقة على الكمية المذكورة مخبأة داخل 4 غرف تبريد.

واتضح بعد التحريات أن مستودعات التخزين غير مصرح بها لدى مصالح مديرية التجارة. كما كشف صاحبها عن فواتير وهمية لا تتناسب مع طبيعة البضاعة. وتبين أن الهدف من العملية خلق ندرة في السوق. وعلى الفور قامت عناصر الدرك بحجز البضاعة بكاملها، وإلقاء القبض على صاحبها الذي تمت متابعته حسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة سطيف بتهمة المضاربة غير المشروعة عن طريق تخزين سلع بهدف إحداث ندرة في لسوق وجنحة وضع مواد فاسدة للبيع.

وقد خضع المتهم أمسية الخميس الماضي لإجراءات المثول الفوري، لتنتهي المحاكمة بإدانته بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بـ7 سنوات سجنا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة نافذة، مع مصادرة البضاعة المحجوزة.