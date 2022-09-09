أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 سبتمبر 2022

مقتل شاب في شجار جماعي ببرج بوعريريج، هدم حانات غير شرعية في تيزي وزو

مؤسسات “أناد” في شراكة مع الجزائرية للتخصصات الكيمياوية

إ.جزار

أفاد بيان صحفي الخميس صادر عن الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية(Holding ACS) ، ترأس المدير العام للشركة القابضة سمير يحياوي جلسة عمل تقنية بمقر الشركة القابضة، مع المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية محمد الشريف بوزيان لتحديد مجالات الشراكة مع المؤسسات المصغرة في اطار الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وفق قاعدة رابح-رابح، في اطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي أشرف عليها، كل من وزير الصناعة أحمد زغدار والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة السابق نسيم ضيافات في الرابع من أوت الماضي.

وأشار البيان أنه تم في هذا الإطار وكإجراء أولي تفعيل الأنشطة ذات الجاهزية مع كل من المؤسسة الوطنية للدهن، المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ومؤسسة “تونيك صناعة”، حيث تم الاتفاق على إشراك أصحاب مركبات نقل البضائع الممولين من قبل وكالة أناد في تطوير وتوسيع شبكة توزيع المؤسسة الوطنية للدهن وفق صيغة البيع المباشر بهدف تمكين المؤسسات المصغرة من الحصول على عقود تجارية من جهة وزيادة انتشار منتجات المؤسسة العمومية الرائدة في مجال الدهن من التوسع (وذلك بصفة مباشرة من المؤسسة إلى التاجر).

وفي ذات السياق، تم الاتفاق أيضا على فتح مؤسسات مصغرة كنقاط بيع منتجات الدهن والديكور وكل منتجات الشركة القابضة، عبر عدة ولايات مع امكانية استغلال محلات شركة المؤسسة الوطنية للدهن، ناهيك عن تسليم اعتمادات لأصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال الدهن الصناعي من أجل المناولة مع ذات المتعامل الصناعي العمومي في المشاريع الكبرى، كما لم تُغفل جلسة العمل نقاطا تتعلق بإدماج أصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال رسكلة الورق، والبلاستيك والمطاط في سلسلة الإنتاج لهذه المواد الهامة .

وأشار المصدر إلى تنصيب ممثلي اللجنة المشتركة للمتابعة لإنجاح هذه الشراكة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وتعميمها على باقي الأنشطة التي تمثلها المؤسسات الفرعية للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية.

وكانت كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد استبشرت باتفاقيات المُناولة الخاصة بين المُجمع العمومي الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بكثير من الاستحسان والثناء.

وقال الناشطون في مجالات الرسكلة والبلاستيك ومختلف المواد القابلة للتدوير أن هذه الاتفاقيات ستفتح لهم “مجالات تصريف مُعتبرة” طال أمد انتظارها، مُحيين في ذات الوقت استجابة الجهات الإدارية لمطالبهم وتوسيعها لآفاق الاتفاقية لتشمل علاوة على المناولة، التكوين وتقنيات توفير المواد الأولية والتصريف والتسويق.

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تنظيم أول مخيم صيفي لأطفال القمر ببومرداس

فاطمة عكوش

بمبادرة من الجمعية الخيرية “نور الأمل” للمرضى ومرضى السرطان لولاية البويرة، وبالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب، تم تنظيم مخيم الشباب بكاب جنات بولاية بومرداس لمدة أسبوع كامل لفائدة أطفال القمر.

وبحسب المنظمين، فإن المخيم الصيفي، تم تنظيمه لأول مرة، حيث تخلله برنامج ثقافي رياضي وسباحة وأنشطة أخرى متنوعة للأطفال المرضى.

.. صعقة كهربائية تودي بحياة امرأة بالبويرة

سجلت ولاية البويرة، أول أمس، وفاة سيدة بصعقة كهربائية. وبحسب بيان خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية، فإن إسعافات وحدة القطاع عمر تدخلت الخميس الفارط على الساعة 17 سا و58 د، وهذا من أجل إسعاف ونقل امرأة تعرضت لصعقة كهربائية بحي التجزئة في بلدية عمر، وقد تم تحويلها إلى المستشفى لكون وظائفها الحيوية متوقفة، وبعد المعاينة الطبية بمستشفى القادرية تبين أنها متوفاة.

وبحسب نفس البيان، فإن الضحية تبلغ من العمر 60 سنة تعرضت لصعقة كهربائية بشدة 220 فولط داخل المنزل.

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حرب على عصابات الأحياء والتجارة الفوضوية بشوارع بومرداس

أحسن حراش

تمكنت الفرق العملياتية التابعة لأمن ولاية بومرداس من تجنيب حدوث كارثة ووقوع ضحايا على إثر تدخلها الفعال في حادثة شجار بين عصابات الأحياء باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة في بلدية تيجلابين جنوب الولاية، حيث تم توقيف عدة متورطين مع حجز أسلحة بيضاء، فيما باشرت في المقابل في حملة للقضاء على التجارة الفوضوية بالشوارع تزامنا مع قرب الدخول الاجتماعي والمدرسي.

وشهدت مدينة تيجلابين شجارا بين عصابات الأحياء تطور إلى استعمال مختلف الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة، مما خلف حالة من الذعر والرعب وسط السكان، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن بمختلف فرقها إلى التدخل الفوري، مما مكن من تجنيب حدوث عواقب وخيمة وتسجيل ضحايا، حيث مكنت العملية في ذات السياق، حسب بيان لخلية الإعلام التابعة للمديرية الولائية للأمن الوطني ببومرداس، من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و47 سنة من المتسببين في الشجار مع حجز عدة قطع من الأسلحة البيضاء المستعملة فيه على غرار سواطير وسكاكين وكذا عصي خشبية، ليتم تقديم هؤلاء بعد استكمال الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

كما باشرت ذات المصالح وبالتزامن مع قرب الدخول الاجتماعي والمدرسي، حملة لمحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية في الشوارع، على غرار عرض السلع الاستهلاكية والبيع غير المشروع، هذه الأخيرة التي أضحت – بحسبها – تشكل خطرا حقيقيا من حيث نظافة المحيط من جهة، ناهيك عن تطهير بعض الأحياء من نفايات الباعة الفوضويين بمساعدة مواطنين وكذا التوقفات العشوائية التي تتسبب غالبا في عرقلة السير العادي للمركبات من جهة أخرى، أين تم تحسيس وتوعية الباعة المنتشرين بطريقة فوضوية قصد تنبيههم بالخروقات التي يقعون فيها جراء وضعهم غير القانوني مع ضرورة التعاون رفقة المواطنين من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تمس بصورة الأحياء بالمدينة وتعيق التلاميذ والأولياء خاصة مع قرب الدخول المدرسي المقبل.

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4607 مخالفة لقانون التصريح بالموظفين بتيزي وزو

س. ع

كشف مسؤول وكالة تيزي وزو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جمال زيتوني، عن تسجيل ما لا يقل عن 4607 مخالفة لقانون التصريح بالموظفين لدى الضمان الاجتماعي بالولاية خلال عام 2021.

وأوضح زيتوني في تدخله خلال يوم دراسي نظمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أرباب العمل، أنه تم تسجيل 4607 مخالفة خلال 2900 عملية تفتيش قام بها أعوان الوكالة.

وسجل القطاع الخاص اكبر عدد من هده المخالفات، بما لا يقل عن 4407 مخالفة، فيما تمت معاينة 200 مخالفة فقط في القطاع العمومي.

وأضاف أن “القطاع الخاص هو الأكثر عرضة لعدم التصريح عن موظفيه”، لافتا إلى أن مصالحه “ستعمل على تكثيف عمليات التفتيش وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.

وفي سياق متصل، أشار زيتوني إلى مباشرة مصالحه لـ”عملية واسعة النطاق لمراقبة ومراجعة ملفات المستفيدين من منحة البطالة من اجل الكشف عن التصريحات الكاذبة”.

وقال في هذا الصدد، إن “مهمتنا هي التحقق من صحة التصريحات التي يقدمها المستفيدون وإبلاغ الوكالة الولائية للتشغيل عن أي تصريح كاذب محتمل، كونها هي المخولة باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية”.

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تزويد 18 مؤسسة تربوية بالكهرباء والغاز بالعاصمة

ق. م

قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله في الجزائر العاصمة، بتزويد 18 مؤسسة تربوية بالكهرباء والغاز، وذلك في إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل، حسب ما أفاد به بيان للمديرية.

وأوضحت المديرية الجهوية التابعة لشركة سونلغاز التوزيع أن المؤسسات التربوية المعنية تشمل 7 ابتدائيات و 6 متوسطات و5 ثانويات، مؤكدة أن كل هاته المرافق سلمت في الآجال المحددة ودخلت حيز الخدمة.

وأضافت أنها تلقت مؤخرا 6 طلبات جديدة لتزويد ابتدائيتين في بلدية معالمة وواحدة في الرحمانية وأخرى بتسالة المرجة، بالإضافة إلى متوسطتين بسيدي بنور وحي 5000 مسكن بالمعالمة، هذا إلى جانب تلقي المديرية طلبين لتزويد مطعمين مدرسيين ببلدية تسالة المرجة على مستوى حي 932 مسكن ومطعم مدرسة كرار.

وفي هذا الإطار، أوضحت أن الأشغال تعرف وتيرة سريعة، قصد إتمام أشغال الربط وتسليم المشاريع الثمانية (المؤسسات التربوية والمطعمان) قبل الدخول المدرسي الوشيك.

وتابعت بهذا الخصوص أن أشغال الربط هذه تأتي لمواكبة التوسع العمراني للمنطقة وما يرافقها من مرافق وتجهيزات، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتلقى المديرية طلبات أخرى بمجرد انتهاء أشغال بناء المؤسسات التربوية الأخرى في الأحياء الجديدة.

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مستحقات سونلغاز تتجاوز 4 ملايير دج بالبليدة

تف. ن

جاوزت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البليدة لدى زبائنها 4 ملايير دج، حسبما علم من خلية الاتصال التابعة لهذه المؤسسة.

وأوضح المصدر أن ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز للبليدة العالقة والخاصة بمستحقات الفواتير لدى الزبائن بلغت 4.61 مليار دج.

وتتوزع هذه المستحقات المترتبة على الزبائن العاديين بـ 2 مليار دج، في حين بلغت ديون الإدارات والبلديات 1.31 مليار دج، إضافة إلى 1.02 مليار دج بالنسبة للزبائن الاقتصاديين والمؤسسات الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن تخلف الزبائن عن تسديد هذه الفواتير يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمديرية ويقف عائقا أمام تنفيذ البرامج المسطرة المندرجة ضمن مخطط تنمية وتطوير الشبكة الكهربائية والغازية داعيا في هذا السياق زبائن المؤسسة للتحلي بروح المسؤولية الجماعية والفردية لتسديد ما عليهم من مستحقات.

وفي هذا الصدد، ذكرت المؤسسة زبائنها بجملة من الخدمات التي وضعتها تحت تصرفهم لتسهيل عملية تسديد فواتير استهلاكهم للطاقة، وذلك من خلال دفعها في أي وكالة تجارية متواجدة على المستوى الوطني وكذا عن طريق مكاتب البريد.

كما تعلم المديرية عن توفر خيار جديد لتسديد فاتورة الاستهلاك بالتسديد عن طريق محطة الدفع الإلكترونية والمتوفر عبر جميع الوكالات التجارية.

وأضاف المصدر أن من بين الخدمات المتاحة أمام الزبون لدفع فواتيره تلك الموضوعة عن طريق الأنترنت من خلال الولوج للموقع الإلكتروني للشركة www.sadeg.dzوخدمة التسديد الالكتروني e-paiement التي تسمح للزبون بدفع مستحقات الفاتورة من أي مكان وبكل أريحية، إضافة إلى تمكينه من معاينة فاتورة الطاقة الخاصة به عبر ذات الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الجزائرية للكهرباء والغاز.

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تأييد حبس المتهمين في ملف التهريب الدولي للهواتف بوهران

ب. يعقوب

قضت، صباح الخميس، غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، بتأييد كافة الأوامر الصادرة عن قاضي تحقيق محكمة فلاوسن في وهران، في حق عشرة أشخاص من بينهم ستة أشخاص رهن الحبس المؤقت، من ضمنهم أربعة إطارات جمارك في رتب مختلفة ومغتربان آخران يقيمان في إسبانيا، فيما تم الإبقاء على إخضاع أربعة آخرين لتدبير الرقابة القضائية.

ورفضت ذات الهيئة القضائية طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين تحديدا، وبالتالي أقرت تمديد فترة الحبس في حق المغتربين وإطارات الجمارك بسبب خطورة الوقائع الجزائية التي يتابع فيها هؤلاء الأشخاص، في انتظار إتمام التحقيقات المعمقة من قبل الجهات القضائية، التي لم تطو التحقيق المفتوح لحد الآن، في ظل ورود معطيات شبه مؤكدة عن وجود مهربين آخرين موضوع متابعة أمنية، لاسيما الأشخاص الذين كانوا يترددون بكثرة على ميناء وهران ثلاثا إلى أربع مرات في الشهر، في رحلات دولية قادمة من موانئ إسبانية لاسيما أليكانتي.

وتكشف المعلومات أن غرفة الاتهام التي اجتمعت الخميس وفصلت في الملتمسات التي رفعتها هيئات دفاع الموقوفين وغيرهم، قررت الإبقاء على الإجراءات التي تمت الأربعاء الماضي في حق المتهمين العشرة.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن أمر بتاريخ 1 سبتمبر من الشهر الجاري، بإيداع مغتربين وأربعة جمركيين الحبس المؤقت ووضع أعوان رقابة تحت الرقابة القضائية، للاشتباه في تكوينهم شبكة تهريب خطيرة يستغل بعض أفرادها نفوذهم ووظائفهم لتسهيل دخول مواد مهربة بعضها موضوع سرقة من دول أجنبية ومدونة في نشريات حمراء خاصة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية آنتربول، بحسب ما أشار إليه ذات المصدر.

وتبرز وثائق ملف الحال، أن المصالح الأمنية بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للمراقبة البعدية التابعة لمفتشية الجمارك، تمكنت بتاريخ 12 أوت الماضي، من وضع اليد على 6 آلاف هاتف نقال وكمية معتبرة من المواد الغذائية، إثر عملية تفتيش للركاب القادمين من ميناء أليكانتي على متن باخرة طارق بن زياد التي حلت بميناء وهران. وتم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية من حلويات وأجبان وحتى كمية من أمعاء الحيوانات المستعملة في صناعة خيط الجراحة، والألبسة المستعملة.

وعلى صلة بالموضوع، يتم تعميق البحث المشترك في مرفإ الحاويات بميناء وهران بشكل مكثف منذ اندلاع فضيحة إحباط تهريب الهواتف النقالة، محاولة للعثور على كميات أخرى يشتبه في دخولها في وقت سابق، في أعقاب المعلومات التي وفرها مسؤول في قطاع الجمارك كان أبلغ بتاريخ 14 أوت أي بعد يومين من ضبط المحجوزات عن شبهات فساد تخص تهريب شحنات معتبرة من الهواتف الذكية من الخارج إلى الجزائر.

مع العلم، أن الرقابة هذه العملية الأمنية النوعية، تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مختلف المعابر الدولية، لمحاربة التهريب الدولي للعملة الصعبة والمخدرات والمؤثرات العقلية وكافة الممنوعات من مواد خاضعة لقيود الاستيراد وكذا مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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مقتل شاب في شجار جماعي ببرج بوعريريج

و. بوجملين

لفظ الشاب أسامة بوطبة أنفاسه الأخيرة، في ساعات متأخرة من مساء الخميس، بعد أن غرس أحدهم سيفا في فخذه خلال شجار بين شباب أحياء وقع بحي 217. وتمكنت مصالح أمن برج بوعريريج من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في كونهم تورطوا في قتل الشاب أسامة بوطبة صاحب 25 ربيعا، حيث يتم التحقيق معهم كما حجزت مجموعة من الأسلحة البيضاء التي استعملها الجاني قاتل أسامة وهو المتهم الرئيسي في القضية وشركائه في الشجار. وتجدر الإشارة إلى أن سكان حي 217 الواقع بمركز المدينة عاشوا ليلة مرعبة يوم الخميس بسبب الشجار الذي وقع، باستعمال السيوف والسكاكين بين شباب منحرفين، تسبب في وفاة الشاب أسامة.

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هدم حانات غير شرعية في تيزي وزو

نفروجة. م

ظم عناصر الدرك الوطني بتيزي وزو، يوم الخميس، عملية مداهمة على مستوى السوق القديم المحاذي للطريق الوطني رقم 12 بتادمايت، أين أقدموا على هدم 12 محشاشة وحانة غير شرعية وإلقاء القبض على 12 شخصا، كانوا متواجدين بالمكان الذي تحول مع مرور السنوات، إلى وكر للإجرام وانتشار مختلف الآفات الاجتماعية من “مخدرات ودعارة، الأمر الذي أثار استياء سكان المنطقة الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة تدخل السلطات وتطهير المنطقة التي أصبحت بؤرة فساد، تهدد حياتهم وتؤثر سلبا على يومياتهم.

عملية هدم وتطهير المكان من هذه “المحشاشات” التي أصبحت بؤرا للفساد والانحلال الخلقي، جاءت تزامنا مع سلسلة من الحركات الاحتجاجية التي نظمها سكان المنطقة، أين أقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 12 الأمر الذي تسبب في ازدحام خانق وعرقلة حركة المرور.

احتجاج المواطنين بتادمايت وإقدامهم على غلق الطريق جاء بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، الذي عثر عليه مذبوحا السبت الفارط، وتفاجأ المارة بوجود جثته مرمية بالقرب من موقع الحانات في الساعات الأولى من صبيحة ذلك اليوم. شكاوي سكان تادمايت قابلتها مداهمة من طرف عناصر الدرك الوطني بتيزي وزو، للمكان أين أقدموا على هدم الحانات غير الشرعية من أجل القضاء على ظاهرة استفحال الجريمة وانتشار الآفات الاجتماعية وتحقيق الأمن بالمنطقة.

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حريق يأتي على ورشة لصناعة ألواح التحميل ببجاية

شع. تڤمونت

هدت بلدية واد غير بولاية بجاية، صبيحة يوم الجمعة في حدود الساعة الرابعة و20 دقيقة، حالة طوارئ حقيقية اثر الحريق المهول الذي شب، في ظروف تبقى غامضة، بورشة لصناعة ألواح التحميل الخشبية بمنطقة “إباشيران” على مستوى البلدية المذكورة. ورغم التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية، الذين واجهوا جبال اللهيب إلى غاية طلوع الفجر، إلا أن الحريق أتى على معظم أجزاء الورشة التي تحولت إلى رماد، من دون تسجيل خسائر في الأرواح. وتجهل إلى غاية كتابة هذه الأسطر أسباب اندلاع الحريق، فيما قد تؤثر هذه الحادثة على وفرة ألواح التحميل الخشبية التي يعتمد عليها المتعاملون الاقتصاديون لتحميل ونقل منتجاتهم بطريقة سهلة وسريعة بواسطة الرافعات الشوكية (كلارك).

ولا تزال ولاية بجاية تعيش على وقع كابوس الحرائق التي تندلع بشكل شبه يومي بغابات الولاية، بسبب موجة الحر التي فرضت نفسها بالولاية رغم الغيوم التي تغطي سماءها، حيث سجلت في هذا الصدد مصالح الحماية اندلاع حرائق جديدة بكل أوقاس وسوق الاثنين وأميزور وكذا ببلدية سمعون، وكانت أضخم هذه الحرائق قد شبت ليلة الأربعاء إلى الخميس، بغابة “إغيل حساين” بإقليم بلدية سوق الاثنين، وذلك قبل أن يمتد لهيبها إلى غابة “تالة إخلف” بإقليم بلدية أوقاس، وهو الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي، كما عاشت منطقة “أليوان” بأعالي أوقاس حريق مهول مع تسجيل حريقين آخرين بكل من “أمياس” و”تيزي مفتاح” بإقليم دائرة أميزور، فيما تم تسجيل صبيحة الجمعة حريق شب بمنطقة سمعون.

وفي انتظار وصول أمطار الخريف، فإن الوضع لا يزال يثير القلق بولاية بجاية، بسبب الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة، الأمر الذي جعل من غابات الولاية مادة سريعة الالتهاب بعد الجفاف الذي نال منها في ظل شح الأمطار من جهة وكثرة، من جهة أخرى، مسببات الحرائق، علما أن الطبيعة قد دفعت بولاية بجاية، فاتورة ضخمة منذ بداية فصل الصيف بعد تفحم قرابة ألفي هكتار من ثروتها الغابية، ولحسن الحظ من دون تسجيل خسائر في الأرواح.

ويبقى مخطط حراسة غابات الولاية بحاجة إلى مراجعة عميقة ما يسمح بتعزيز مراكز الحراسة بالمعدات اللازمة مع مضاعفة عددها ما سيسمح بإطفاء الحرائق قبل توسعها، كما يستلزم الوضع مراقبة غابات الوطن جوا وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها وذلك تفاديا لتكرار نفس السيناريو مع حلول كل صائفة، لكون المنطق يدعو في بادئ الأمر إلى العمل على تفادي اندلاع الحرائق بالقضاء على مسبباتها ومن ثم التدخل السريع، جوا وبرا، في حالة نشوب أي حريق، حتى لا نظل نتحدث كل صائفة على إحصاء وتعويض المتضررين بدل القضاء على مسببات الضرر.

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هكذا غرقت سيدة وطفلتاها في بركة بتلمسان

سميح. ب

شهدت منطقة ياسرة الواقعة بين دائرتي أولاد ميمون وعين تالوت شرق ولاية تلمسان، مساء الأربعاء الماضي فاجعة أليمة، إثر وفاة أم تبلغ من العمر 38 سنة وبنتيها البالغتين من العمر على التوالي 10 و12 سنة، غرقا في مسطح مائي مخصص للسقي الفلاحي.

العائلة تنحدر من ولاية البيض، وكانت تقيم على مقربة من هذا المسطح المائي في خيمة، حيث يعتمد ولي أمرها على رعي الأغنام واعتاد الترحال من منطقة لأخرى، بحثا عن الكلأ والمياه، ويوم الواقعة توجهت في حدود الساعة الخامسة مساء البنت الصغرى التي كانت على ضفاف البحيرة قبل أن تنزلق وتعلق في الطمي، وأمام نداءات الاستغاثة التي أطلقتها سارعت والدتها لمحاولة إنقاذها، غير أنها لاقت ذات المصير، وتدخلت الشقيقة الثانية محاولة مد يد المساعدة لوالدتها وأختها الصغيرة، غير أن البركة واصلت سحب الضحايا العالقين وسط الطين والطمي، عاجزين عن أي رد فعل، وفور إبلاغها تنقلت وحدة الحماية المدنية لأولاد ميمون بعد النداء الذي تلقاه مركز التنسيق العملي قبل أن تتدعم بغطاسين محترفين من المديرية، وبعد مجهودات مضنية تمكن عناصر الحماية المدنية من انتشال الجثامين الثلاثة للأم وبنتيها وتحويلهن نحو القطاع الصحي بأولاد ميمون، قبل تحويلهن صبيحة اليوم الموالي نحو ولاية البيض أين وورين الثرى بمسقط رؤوسهن.

وكانت ولاية تلمسان قد شهدت الأسبوع الماضي، وفاة موال يبلغ من العمر 44 سنة في منطقة العابد بعدما تدخل من أجل إنقاذ خروف له غرق في بركة مائية للسقي الفلاحي لكن مياهها سحبته إلى قاعها ليتوفى بها قبل أن تنتشل عناصر الحماية المدنية لدائرة سيدي الجيلالي جثمانه، وفي بداية الصائفة شهدت بلدية القور بالجنوب الشرقي لولاية تلمسان وفاة ثلاثة أطفال أصدقاء غرقا في بركة مائية مخصصة كذلك للسقي الفلاحي. وجددت مديرية الحماية المدنية بولاية تلمسان نداءاتها للمواطنين بضرورة تجنب السباحة في البرك المائية ومختلف المسطحات المائية والسدود لتجنب خطر الغرق.

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وفاة مراهق داخل حوض مائي بالمدية

ب. عبد الرّحيم

اهتزت بلدية ذراع السمار، غربي المدية، مساء الخميس المنصرم، على نبأ وفاة مراهق لم يتعد الخامسة عشرة من العمر داخل حوض مائي تابع للمقاولة المكلفة بإنجاز 80 سكنا ترقويا مدعما بذات البلدية. وتعود تفاصيل القضية إلى اصطحاب أحد البنائين المنحدرين من بلدية وامري لابنه إلى الورشة تاركا إيّاه يلعب في وقت كان يؤدي عمله، قبل أن يذهب إلى السوق لجلب بعض الحاجيات ليجد ابنه جثة هامدة بعد أن افتقده البناء الثاني الذي كان بالورشة، ليجد ملابسه التي دلت على وجوده في الحوض المائي، حيث حاول رجال الحماية المتدخلون إنقاذه بإسعافات أولية بعدما وجد فاقدا للوعي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى مستشفى محمّد بوضياف بالمدية، فيما فتحت المصالح المختصة أمنيا تحقيقا في حيثيات وأسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات في هذه الحادثة المؤسفة.

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استمرار سرقة الكهرباء من مؤسسة صحية بالوادي

يوسف رزاق سالم

كشفت مصادر موثوقة عن قيام كل من مصالح مديرية سونلغاز والمصالح الأمنية بولاية الوادي، بمعاينة ميدانية للوقوف على سرقة للتيار الكهربائي من قاعة متعددة العلاج بحي باب الوادي ببلدية عاصمة الولاية.

وحسب ذات المصادر، فقد تم مؤخرا اكتشاف وجود كابلين كهربائيين ممتدين من داخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة إلى سكنيين وظيفين تابعين لذات المؤسسة، من دون وجود أي عدّاد كهربائي بالمسكنين الوظيفيين.

وأكد مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحي 19 مارس، للشروق، بأن الأمر سيتم تسويته، كما سيقوم الموظفان المستفيدان من السكن الوظيفي بتركيب العداد الكهربائي، رافضا الحديث عن أي اجراء قد يقوم به فيما يتعلق بهذه القضية، مكتفيا بالحديث عن بعض المشاريع التي ستقوم بها مؤسسته.

وتحصلت الشروق، على القرارين المتعلقين بالمسكنين الوظيفين، يحمل الأول رقم 303 والثاني رقم 1758 وكلاهما مؤرخين في سنة 2013، وبالرغم من أن المادة الثانية من كل قرار، تنص صراحة على وجوب تسديد مستحقات استغلال السكن من الكهرباء من طرف المعني، إلا أنه لم يتم الالتزام بها وذلك منذ سنة 2013، إلى غاية كتابة هذه السطور، ما يعني استفادة موظفين بطريقة غير شرعية من الكهرباء طيلة تسع سنوات ونيف، دون إقدام أي مسؤول لوضع حد لاستنزاف المال العام.

من جهة أخرى، تشير فواتير الكهرباء لشهر جوان وجويلية واوت لسنة 2021 والتي بحوزة الشروق نسخة منها، أن متوسط استهلاك الطاقة الكهربائية للقاعة متعددة العلاجات المذكورة سلفا، بلغ أكثر من 16 مليون سنتيم، أي بمعدل أكثر من 5 ملايين سنتيم شهريا. هذا وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اكتشاف هذه الفضيحة، وبالرغم من تدخل الوالي وأوامر المدير الولائي للصحة بإحالة الملف على العدالة، إلا أنه لم يحدث أي شيء ما يطرح عديد التساؤلات حول هذه القضية وحول إمكانية وجود حالات مشابهة في أماكن أخرى.

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مداهمات وحملة تحسيسية لأمن ولاية جانت

فب. طواهرية

ي إطار مكافحة الجريمة، نظمت مصالح أمن ولاية جانت رفقة قوات الدرك الوطني، عملية مداهمة شملت مختلف النقاط السوداء والأماكن المشبوهة بالولاية، وقد تم خلال العملية، تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، والتي أسفرت عن حجز مجموعة من المؤثرات العقلية الموجهة للاستهلاك الشخصي والترويج ومبلغ مالي يمثل عائدات عمليات الترويج مع حجز دراجة نارية بدون وثائق، حيث شملت العملية مراقبة وتفتيش العديد من الأشخاص والمركبات.

وبالموازاة مع عملية المداهمة، نظمت مصالح الامن العمومي التابعة لأمن ولاية جانت حملة تحسيسية توعوية لفائدة مستعملي الطريق العام، حول موضوع الوقاية المرورية، بهدف التقليل من حوادث المرور، بتقديم عديد النصائح والإرشادات ذات صلة بقواعد السياقة السليمة مع توزيع مطويات بهذا الخصوص.

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الحبيب السياح يعود إلى مأساة دير ذراع السمار بالمدية

أعلن الحبيب السايح صدور روايته الجديدة، “تبحيرين- محنة الرهبان السبعة”، عن منشورات تكوين بالعراق، وضمن سلسلة مرايا. وهذا في انتظار صدور الطبعة الجزائرية خلال أسابيع، تمهيدا لنزولها إلى المكتبات.

في هذا العمل يقارب الحبيب السايح حادثة اغتيال رهبان تبحرين، واستعادة حادثة اغتيل سبعة رهبان على أيدي الجماعات المسلحة سنة 1996. والمعروف، أن حادثة اغتيال الرهبان السبعة أحدثت ضجة كبيرة وتناولها الإعلام من زوايا مختلفة.

وينتظر أن تعيد رواية السايح النقاش حول هذا الموضوع.

وبحسب الكاتب، فإن عودته إلى الكتابة في موضوع رهبان تيبحيرين، تأتي في سياق تناوله للمواضيع التي لها علاقة بالتاريخ، سواء كان تاريخ الثورة التحريرية أم ما عاشته الجزائر لاحقا في مختلف مراحلها التاريخية، ومنها العشرية السوداء. ويعتقد صاحب النص أن مهمة الروائي والكاتب والسينمائي هي مقارعة التاريخ المسكوت عنه. فعلى الكتاب أن يتصدوا إلى تاريخهم ومحاولة ملء الفراغات التي لا يقولها التاريخ.

وتشكل رواية رهبان تبحيرين بالنسبة للسايح عودة إلى مرحلة اتسمت بالعنف والدم والقتل، عاشها الجزائريون، ولكن لم تتم مساءلتها ومعالجتها أو حتى محاولة فهم ما حدث. وهذا ما تحاول الرواية فعله، فتسلط الضوء على مرحلة من تاريخنا، حتى وإن كانت مؤلمة وصعبة. فليس علينا أن ننساها، بل علينا أن نسائلها ونناقشها ونتناولها، سواء من الناحية الأدبية أم التاريخية والسينمائية.

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حجز 80 مصحفا يحمل ألوان راية المثليين في ميلة

نسيم. ع

تفاجأ مواطنون اقتنوا مصاحف من مكتبات بولاية ميلة، بألوان وشعار المثليين، وهي الحادثة التي لقيت استنكارا وسخطا كبيرا لاسيما وأن ميلة تعتبر من المناطق المحافظة، وعليه فقد تحرك أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، أول أمس، وتمكنوا من حجز 80 مصحفا للقرآن الكريم تحمل ألوان وشعار المثليين، وهذا عبر العديد من المكتبات بميلة.

وبحسب مصادر الدرك الوطني بميلة لـ”الشروق اليومي”، فإن العملية تمت أثناء قيام أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بدورية عبر المكتبات المتواجدة في العديد من الأحياء بإقليم بلدية ميلة، أين تم ضبط 5 مصاحف للقرآن الكريم متوسطة الحجم تحتوي على ألوان علم وراية وشعار المثليين، ليتم حجزها على الفور والاحتفاظ بها على مستوى مقر الفرقة، مع مراسلة مديرية الشؤون الدينية لولاية ميلة، من أجل معاينة مصاحف القرآن الكريم المحجوزة وإن كانت تحتوي على أشياء أخرى سواء من حيث الألوان أم حتى التحريف وغيرها.

العملية استدعت فتح تحقيق معمّق في الحادثة وتوسيع دائرة الأبحاث وبمواصلة التحقيق، تبين أنّ المصاحف تم اقتناؤها من مكتبة بولاية ميلة، وبموجب إذن بتمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، من أجل التنقل إلى مدينة العلمة بولاية سطيف قصد مراقبة المحلات التي تم اقتناء المصاحف منها، أين أسفرت عملية التفتيش بالمكتبات والمحلات على مستوى بلدية العلمة عن حجز 75 مصحفا من القرآن الكريم يحتوي على ألوان علم وراية وشعار المثليين بمختلف الأحجام دون سجل تجاري ولا فاتورة، ليتم تسليم المصاحف المحجوزة المقدرة بــ 80 نسخة إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للنظر في قضيتها، أين أصدر المجلس العلمي بعد اجتماعه تقريرا ينص على إتلافها فورا وعدم السماح بتداولها في المساجد أو حتى للخواص على مستوى منازلهم.

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بنّاء يهوى من الطابق الرابع في ورشة بغليزان

ناصر بلقاسم

لقي، أول أمس، عامل يبلغ من العمر 46 سنة مصرعه في حادث مأساوي إثر سقوطه من الطابق الرابع بورشة بناء خاصة بمشروع سكنات عدل الواقعة بحي بوراس شارب ببلدية جديوية، وقد أصيب بجرح عميق في الرأس وكسور بالذراع الأيمن، أين تدخلت عناصر الحماية المدنية لإسعافه وإجلائه على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بجديوية، ليتبين فيما بعد أنّه توفي جرّاء إصابته البليغة حسب الطبيب الشرعي، وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.

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وفاة شخصين إثر سقوط شاحنة في واد بالمسيلة

ت أحمد. ق

سبب حادث سير، وقع صبيحة أمس، في وفاة شخصين بالمسيلة، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية. واستنادا إلى ذات الجهات، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 المؤدي إلى ولاية الجلفة بالقرب من الحاجز الثابت للدرك الوطني في مدخل بلدية الهامل جنوب الولاية، وذلك إثر انحراف وانقلاب شاحنة وسقوطها في الوادي، ما تسبّب في وفاة شخصين يبلغان من العمر حوالي 30 سنة، تم نقل جثتيهما من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية في بوسعادة وتحويلها إلى مصلحة الحفظ بمستشفى رزيق البشير، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث..

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جمعية الترجي للتوحد بأقبو تدشّن مقرها الجديد

توفيق بن يحيى

دشّنت جمعية الترجي للتوحد لمدينة أقبو بولاية بجاية، أمس الأوّل مقرها الجديد الذي تم كرائه بعد تضافر جهود المحسنين وأصدقاء الجمعية وأولياء أطفال التوحد المنخرطين بالجمعية.

وأوضحت مديحة بن علي رئيسة الجمعية، خلال كلمتها بالمناسبة أنّ المقر الجديد من شأنه السماح للجمعية بتنفيذ مشاريعها الموجهة لفائدة هذه الفئة من أجل الحصول على فضاءات أوسع والتكفل الأفضل بأطفال التوحد الذين يتزايد عددهم يوميا موجهة في نفس السياق شكرها لطاقم الجمعية من نفسانيين ومربيات ومتطوعين من الأولياء لوقوفهم مع الجمعية التي تحتاج حسبها دائما لمزيد من المرافقة.

ونظم على هامش الحفل مداخلات توعوية وتحسيسية حول التوحد لأولياء والحضور وتكريم مؤطرين وبعض المحسنين الذين أرادوا تقاسم فرحة المقر الجديد إلى جانب أصدقاء الجمعية وغيرهم من الحضور.

وقد أعرب الحضور بالمناسبة عن استحسانهم لعمل جمعية الترجي للتوحد أقبو التي تحرص على تقديم أفضل الخدمات الموجهة لهذه الفئة من مختلف المناطق، والرقي بها وتأهيل هذه الفئة ورفع الوعي المجتمعي حول مرض التوحد، مشيرين إلى أن الجمعية تعد أول جمعية على مستوى منطقة الصومام التي ترافق أسر أطفال التوحد من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم الاستشارات والخدمات وأنشطة مختلفة وكذلك العمل على التأهيل المهني وبرامج الإدماج الاجتماعي.

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وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بتبسة

ب. دريد

اهتزت نهار أمس، مدينة تبسة على وقع وفاة الطفل، تيم جابري، إثر سقوطه من الطابق الخامس من العمارة التي تقيم فيها أسرته، بحي فاطمة الزهراء، وحسب مصادرنا فإن الطفل وبعد تناوله لوجبة فطور الصباح، يستعد للتوجه رفقة والده إلى المكتبة لشراء الأدوات المدرسية، والمحفظة، للدخول إلى القسم التحضيري بعد أن بلغ 5 سنوات من العمر، إلا أنه وفي لحظة غير محسوبة، صعد الطفل على نافذة الغرفة المطلة على ساحة العمارات، وكأنه يمارس هواية الرياضة، حيث سقط أرضا من علو يقارب الـ15 مترا، أين هرع عشرات المارة، ونزول أفراد الأسرة تباعا، حيث وجدوه جثة هامدة والدم ينزف من رأسه، وعلى الرغم من الاتصال بسيارة الإسعاف للحماية المدنية لنقله، إلا أن والده لم يستطع الصبر ليقرر تحويله على متن سيارته الخاصة إلى المستشفى الاستعجالي، الدكتور يوسف بوطرفة، حيث أكد الطبيب المناوب وفاته، ليعم الحزن سكان الحي الذي تجمعوا بالساحة، وعبروا عن تضامنهم ومشاعر المواساة مع عائلة الطفل الضحية، والذين لم يهضموا وفاة الطفل بهذه الطريقة وهو الذي كان يستعد للالتحاق بالمدرسة فرحا بالمحفظة وما فيها من أدوات.

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وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين في حادث بالجلفة

تنورين. ع

وفيت أمس طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من عائلة واحدة وقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد لأجل هذا الحادث المروري الذي تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع داسيا لوڨان على الطريق الولائي رقم 189 باتجاه مجبارة منطقة عين الناڨة، المخرج الغربي لمدينة مسعد، الحادث اسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 05 سنوات واصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين 9 اشهر الابن الاصغر و29 سنة الأم و40 سنة الأب أين قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مسعد، بينما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

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وفاة شاب في موكب أفراح يحول عرسا إلى مأتم بباتنة

ط. ح

لقي مساء الخميس، شاب في مقتبل العمر، حتفه، في موكب عرس، اثر حادث مميت بين طريقي تيلاطو وسقانة، جنوب بلدية عين التوتة بباتنة. وكان الشاب البالغ من العمر 18 سنة، فقد السيطرة على مركبته، بأحد المنعرجات الخطيرة، فهوت به، في منحدر تسبب في انقلابها وعليه. وفيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال جثته من بين ركام السيارة و نقله لمشرحة مستشفى عين التوتة، فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث المميت، الذي لم يسفر عن خسائر اخرى، بعد نجاة الموكب من اصطدام تسلسلي كبير كان سيكون بوقع الكارثة، خاصة مع سرعة السيارات وحالة الاحتفاء والاحتفال المؤدية لنقص التركيز.

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حجز كمية من الكوكايين والمهلوسات و528 مليون سنتيم بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الأمن بالمسيلة، خلال الأيام القليلة الماضية، كميات من الكوكايين والأقراص المهلوسة، إضافة إلى مبلغ مالي مع توقيف العشرات من الأشخاص، في إطار محاربة كل أشكال الجريمة، أين تمكنت مصالح أمن الولاية من توقيف 51 شخصاً أنجزت في حقهم ملفات اجرائية، من أجل المتاجرة بالمخدرات على غرار الكوكايين والكيف المعالج والمؤثرات العقلية، حمل سلاح أبيض محظور بدون مقتضى شرعي، السرقة من داخل منزل، حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة، تحطيم ملك الغير، تهريب الآثار والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة.

وحسب ذات الجهات، تم توقيف شخصين مبحوث عنهما وفقا لأوامر قضائية، فيما تم حجز 177.46 غرام من المخدرات الصلبة، أكثر من 1 كلغ من الكيف المعالج، 5384 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، 481 وحدة مشروب كحولي، 207 قطعة نقدية أثرية مهربة، 110 علبة دواء ومكمل غذائي، أسلحة بيضاء تتمثل في سكاكين وسيوف وكذا مبلغ مالي يقدر بأكثر من 528 مليون سنتيم، من عائدات المتاجرة بهذه السموم، فيما تم استرجاع دراجة نارية وآلات كهربائية محل سرقة، مع تشكيل ملفات قضائية ضد الموقوفين الذين سيتم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر فيها.