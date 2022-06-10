أخبار الجزائر ليوم الجمعة 10 جوان 2022

أوراق نقدية مزورة في أسواق المواشي، آلة حصاد تقتل تلميذا بميلة

الحماية المدنية تساعد سيدة على وضع مولودها بالبويرة

فاطمة عكوش

تدخلت الخميس في حدود الرابعة زوالا، إسعافات الوحدة الثانوية للقادرية في حي 90 مسكنا من أجل نقل امرأة حامل على وشك الولادة، وعند الوصول إلى منزلها داهمها المخاض، مما توجب على أعوان الحماية المدنية التدخل ومساعدتها على وضع مولودها من جنس ذكر، وهو ووالدته في صحة جيدة، حيث تم تحويلهما إلى مستشفى الأخضرية. للتذكير فإن مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة سبق لها وأن سجلت العديد من العمليات المماثلة بمختلف البلديات.

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أوراق نقدية مزورة في أسواق المواشي

أوقفت كتيبة الدرك الوطني، بالمجموعة الإقليمية بخنشلة، الخميس، شبكة إجرامية، مختصة في تزوير وطرح الأوراق النقدية، للعملة الوطنية، من فئة 2000 دج، الجديدة، للتداول، وذلك داخل الأسواق اليومية للماشية، وعبر المحلات والفضاءات التجارية الكبرى، تزامنا واقتراب عيد الأضحى المبارك، مستغلين التوافد الكبير للزبائن على الأسواق لاقتناء الأضحية، حيث مكنت العملية، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، وضبط مبلغ 700 ألف دينار مزورة من فئة 2000 دج، و35 ورقة مزورة، واسترجاع سيارة سياحية، وعتاد خاص بالإعلام الآلي، وطابعة متطورة وهواتف نقالة، حيث ينتظر أن يحال الموقوفون أمام الجهات القضائية، بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية.

وأشار مصدر من المجموعة الولائية، للدرك الوطني، أمس الجمعة للشروق اليومي، بأن العملية النوعية، لفرقة الدرك الوطني، بأنسيغة جاءت إثر استغلال سريع لمعلومات كانت قد وصلت لكتيبة خنشلة، بخصوص تداول وطرح أوراق نقدية، مزورة من الفئة الجديدة من العملة الوطنية لألفي دج، على مستوى سوق الماشية، حيث تم تنشيط عنصر الاستعلامات، والتحري في الموضوع، ما مكّن من تحديد هوية المتهم الرئيسي وتوقيفه رفقة بقية شركائه الثلاثة، ليتم مداهمة مساكنهم ببلديات الولاية، ليتم حجز أوراق مزورة وعتاد التزوير، وكان المعنيون بصدد تسليمها لأشخاص متعاملين بأسواق الماشة بالضلعة ومسكيانة بولاية أم البواقي، وآخرين بسوق المزرعة وثليجان بتبسة، كما تم استرجاع سيارة سياحية، تستغل للتنقل، وحررت ضد الموقوفين محاضر بتهمة جناية تكوين جماعة اشرار وتزوير عملة وطنية ذات سعر قارنوني، في انتظار تقديمهم لاحقا في جناية تكوين جماعة أشرار وتزوير عملة وطنية ذات سعر قارنوني.

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الحبس النافذ لعسكري أهان قاضيا

مامن.ط

عن تهمة إهانة هيأة نظامية، أثناء تأدية مهامها، سلطت محكمة أولاد رشاش الابتدائية، شرق خنشلة، الخميس عقوبة عام حبسا نافذا، متبوعة بغرامة، وتعويضا ماديا، في حق عسكري، في العقد الرابع من العمر، مع الإيداع رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد تقديمه من قبل مصالح الأمن المختصة، لتورطه في قضية إهانة قاض بمحكمة اولاد رشاش، وقد استأنف المتهم والأطراف، الحكم الابتدائي، أمام مجلس قضاء خنشلة، في انتظار جدولة القضية لاحقا.

وأشارت مصادر “الشروق”، بأن المتهم قد تم توقيفه مباشرة بعد أن رافق أحد أفراد عائلته، إلى مقر المحكمة الابتدائية بأولاد رشاش، من أجل محاكمة تخص قضايا شؤون الأسرة، وبعد الانتهاء من الإجراءات حاول المعني مناقشة الأمر مع القاضي، قبل أن يوجه له عبارات إهانة، ما استدعى تدخل الشرطة وتوقيفه في الحين، وحرر ضده محضر جزائي عن تهمة إهانة هيأة نظامية، قبل تقديمه أمام القضاء الذي أصدر ضده حكما بالسجن، لمدة عام وغرامة مالية، مع ايداعه رهن الحبس، وفقا لإجراءات المثول الفوري.

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البحر يبتلع أول مصطاف بسكيكدة

إسلام.ب

انتشل، صباح الجمعة، في حدود الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة، أعوان الحماية المدنية بدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة، جثة غريق، ينحدر من ولاية ميلة يبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك بشاطئ لقبيبة المعزول، التابع لقرية تمنارت، ببلدية الشرايع، حيث نزل للسباحة، وفجأة قذفته الأمواج العاتية إلى عرض البحر، علما أن البحر كان هائجا والسباحة ممنوعة وخطيرة جدا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا، حيث بلغ عليه مواطن لمصالح الدرك وبدورها أخبرت أعوان الحماية المدنية، حيث تنقلوا إلى عين المكان أين تم انتشال جثته ليتم نقلها إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل، ورغم مساعي الطاقم الطبي بغرض إنقاذه، إلا أنه حسب مصادر لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم تحويل جثثه إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في القضية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أودت بحياة أول غريق لموسم الاصطياف لسنة 2022 قبل انطلاقه.

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حمزاوي : المجتمع المدني صمام الأمان لمواجهة المتربصين بالجزائر

مامن. ط

دعا عبد الرحمان حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، الخميس، من خنشلة خلال إشرافه على فعاليات الندوة الولائية للمجتمع المدني، بجامعة عباس لغرور، السلطات العمومية والمجالس المنتخبة، عبر ربوع الوطن، إلى فتح قنوات مع المجتمع المدني، والعمل على خلق فضاءات للتشاور الدائم والمستمر باعتباره الممثل الشرعي للمواطن ومسؤول عن إبداء الرأي حول كل القضايا التي تهم انشغالاته، لاسيما وأن الدستور منحه مكانة مميزة، على أن يكون هؤلاء الممثلون في مستوى الرهان.

وتطرق رئيس المرصد إلى عملية الإحصاء التي يقوم بها لكل الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني، من أجل إشراكه في التنمية الاقتصادية، موضحا بأن العملية ستسمح عبر نظام معلوماتي، بتحديد نوع الجمعيات ونطاقها، من بلدية، ولائية ووطنية، إضافة إلى طبيعتها ونشاطها، بغرض تأسيس قاعدة بيانات ونظرة حول مكونات الساحة الجمعوية في الجزائر، والتي وصلت حسب أرقام تقريبية إلى حوالي 120 ألف جمعية، ومنظمة، منها 1800 جمعية ومنظمة وطنية.

وشهدت الندوة تنظيم أربع ورشات خصصت لترقية أداء المجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية، آليات وسبل ترسيخها في الحوكمة المحلية والوطنية، مؤسسة العمل التطوعي كقيمة اجتماعية لتحقيق المنفعة العمومية، وأخيرا ورشة أخلاقيات عمل المجتمع المدني.

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انتشال غريقتين ابتلعتهما أمواج البحر ببومرداس

علي لعناني

تمكن أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية بومرداس من انتشال غريقتين ابتلعتهما أمواج البحر منتصف نهار أول أمس بشاطئ الدلفين الواقع ببومرداس مركز عاصمة الولاية.

وتمت العملية فور إخطار ذات المصالح بغرق شابتين على مستوى الشاطئ المذكور فسارع أفراد الحماية المدنية للتدخل، حيث تمكنوا من إخراج وإسعاف الضحية الأولى من جنس أنثى في الـ22 سنة من عمرها وهي في حالة غيبوبة فاقدة للوعي، وتم تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بومرداس، فيما تواصلت عملية البحث عن الضحية الثانية واستمرت إلى غاية الساعة الثانية و10 دقائق بعد الزوال، حين تم العثور عليها وانتشال جثتها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فإن الضحية الثانية من جنس أنثى أيضا، وتبلغ من العمر 26 سنة، حيث تم انتشال جثتها بعد ساعتين من البحث عقب الإخطار بغرقها في شاطئ الدلفين الواقع ببومرداس مركز.

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وفاة شاب غرقا وإنقاذ اثنين آخرين وثالث في عداد المفقودين بتيبازة

ب. بوجمعة

لقي صباح الجمعة، شاب حتفه غرقا في شاطئ المخيمات بمنطقة شنوة، فيما نجا اثنان آخران وثالث لا تزال عملية البحث عنه جارية من طرف مصالح الحماية المدنية .

تدخلت صباح أمس على الساعة الثامنة وحدة شنوة مدعمة بوحدة البحرية بالقرن الذهبي والوحدة الرئيسية بولاية تيبازة لأجل إنقاذ وإسعاف 4 غرقى من كلا الجنسين بشاطئ المخيمات بمنطقة شنوة، وتمكنت من انتشال جثة شاب متوف يبلغ من العمر 21 سنة ينحدر من ولاية البليدة وأنقذت شخصين كانا في حالة إرهاق، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة عن ضحية رابعة مفقود، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى تيبازة .

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التجارة الفوضوية تعود إلى شوارع اولاد فايت بالعاصمة

راضية مرباح

عادت التجارة الفوضوية إلى طرقات وأرصفة العديد من شوارع بلدية أولاد فايت غرب العاصمة، وذلك بعد أيام فقط من الحملة التي باشرتها الدائرة الإدارية للشراقة من أجل تنظيف المنطقة من التجار الفوضويين الذين عاثوا بمناظر البلدية وبيئتها فسادا، بعدما وجدوا مواقع شاغرة من الأرصفة والطرقات لتنصيب طاولاتهم ومحلاتهم المشكلة بطرق لا تسر الناظرين، فضلا عن مخلفاتهم اليومية التي حولت الطرقات إلى مفرغات عشوائية.

وأشار السكان وقاصدي منطقة أولاد فايت، إلى أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الدائرة الإدارية للشراقة، وترمي إلى الحفاظ على النظام العام بما فيها نظافة المحيط وتسيير حركة المرور التي تحولت إلى نقطة سوداء بسبب الارتفاع الكبير في عدد السكان والوافدين إلى المنطقة، فضلا عن مواقع الترحيل المستلمة مؤخرا.

وحسب بعض الشهادات التي نقلت الشكوى، فإن مظاهر البيع العشوائي وانتشار الأسواق والمحلات والطاولات الفوضوية قد استفحلت بالمنطقة وحتى البلديات المجاورة شان عين البنيان حيث اضطر الأمر تدخل مصالح الدائرة مرفقة بصالح الأمن مؤخرا من أجل تهديم مختلف الأكشاك والطاولات المنصبة على طول محور الطريق الرئيسي، لاسيما المؤدي إلى الشراقة، حيث وبالرغم من ضيقه وامتلائه بالبنايات إلا أن الأمر لم يشفع له بأن يحوله الباعة إلى فضاء للبيع العشوائي دون أدنى مراعاة للأحياء المجاورة أو ضيق الطريق رغم التدخلات الصارمة الأخيرة لعمليات التهديم التي خصت مختلف الطرقات المعنية قبل أن تعود الظاهرة من جديد لتلقي استهجان المواطنين الذين يطالبون بحملات تطهير ومتابعة دورية لضمان الأجواء التنظيمية.

وفي السياق، قامت الأسبوع المنصرم دائرة الشراقة بالتنسيق مع بلدية عين البنيان والدرك الوطني، بطرد الباعة الفوضويين وإزالة السوق غير الشرعية على مستوى حي بلاطو مع هدم بنايات فوضوية تم تشييدها من دون رخص بناء عبر إقليم البلدية التي يطالب بعض سكانها بضرورة التدخل من أجل النظر في بنايات أنجزت على مقربة من شاطئ “لافونتان”، حيث قام بعضهم بالاستيلاء على مساحة غير تلك التي تدخل ضمن صلاحيته، ما يستدعي –حسبهم- تدخل الجهات الوصية للتحقيق في القضية.

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وفاة شابين في حادث مرور خطير ببوغزول بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهد الطريق الوطني رقم واحد في شطره المار بولاية المدية في مقطع بوغزول – الشهبونية، عصر أول أمس، حادثا مروريا خطيرا، تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية كان على متنها شابين وشاحنة ذات مقطورة بالمخرج الشمالي لبلدية بوغزول جنوبي المدية مخلفا قتيلين في عين المكان تتراوح أعمارهما بين 25 سنة و 37 سنة، وقد تم نقلهما من طرف أعوان الحماية المدنية لبوغزول بحضور الدرك الوطني نحو عبادة بحة.

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مناورة تكتيكية لإخماد حريق افتراضي بغابة زموري

علي لعناني

قامت مصالح الغابات بالتعاون مع الحماية المدنية والدرك الوطني، الخميس، بتنفيذ تمرين تكتيكي لإخماد حريق افتراضي بغابة الساحل الواقعة باقليم بلدية زموري، وذلك تحسبا لحلول موسم الحر واندلاع الحرائق عبر غابات وأحراش ولاية بومرداس، وما يمكن أن تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات ومثلما حصل من كوارث خلال المواسم الماضية.

التمرين التكتيكي هذا نفذته ذات المصالح ضمن مناورتها التطبيقية التي استعرضت خلالها مختلف الآليات والوسائل وكذا الطاقة البشرية المسخرة للتدخل في إخماد الحرائق. وجاء فور الإعلان عن حريق افتراضي اندلع بغابة الساحل بزموري وبفعل فاعل، حيث تم تطويق الحريق بعد فتح المسالك المؤدية إليه، وذلك باستعمال آليات محافظة الغابات لتتدخل وحدة الحماية المدنية وتتصدى لألسنة اللهب وتخمدها فورا، فيما قامت مصالح الدرك بتطويق المكان والشروع في البحث مع أخذ عينات من مخلفات الحريق للتحقيق وذلك ما مكنها فور هذا من توقيف شخصين مشبوهين وبحوزتهما قارورتي بنزين المناورة حضرها الوالي وكذا السلطات المدنية والعسكرية بمعية مديرين عن الجهاز التنفيذي الولائي المعنيين بالحدث.

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خلق 17 مؤسسة مصغرة بمنطقة النشاطات بأمشدالة

فاطمة عكوش

تفقد والي البويرة، الخميس، عدة مشاريع هامة بكل من بلدية أمشدالة والصحاريج، حيث عاين الوالي الموقع المخصص لاحتضان منطقة النشاطات المصغرة الذي يتربع على مساحة 75049م، وهو مزوّد بالمرافق اللازمة من ماء وكهرباء ويتكون من 17 قطعة، وهو ما يسمح بخلق 17 مؤسسة مصغرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، علما أن عملية الدراسة على وشك الانتهاء.

وخلال زيارته للموقع أعطى الوالي تعليمات للمصالح المعنية من أجل إنهاء الدراسة في أقرب وقت، إضافة إلى إحصاء طلبات الشباب لانتقاء المشاريع التي تتلاءم مع خصوصية واحتياطات المنطقة.

وفي إطار تشجيع الاستثمار بالمنطقة، عاين المسؤول الأول بالولاية مشروع ترقية عقارية بوسط مدينة أمشدالة، حيث زار مشروع 86 سكنا ترقويا، محلات وخدمات ببوكلان، هذا المشروع الهام سيكون مكسبا للبلدية خاصة مع خلق مناصب شغل والخدمات ذات النوعية التي يقدمها، كما تفقد الموقع المقترح لإنجاز مشروع ساحة تظاهرات وترفيه والذي سيكون فضاء مهيأ للراحة والترفيه والقيام بمختلف التظاهرات، والذي خصّصت له إعانة مالية من ميزانية الولاية للانطلاق في هذا المشروع، ويضاف مشروع ساحة تظاهرات وترفيه بأمشدالة إلى المشاريع المماثلة المبرمجة بدوائر الأخضرية، والبويرة، وعين بسام وسور الغزلان.

وأثناء تواجده بالمنطقة تفقد الوالي مدى تقدّم أشغال التهيئة الحضرية بوسط المدينة، حيث بلغت نسبة الأشغال 40 من المائة، وبالمناسبة أكد المسؤول ذاته على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والانتهاء من إنجاز المشروع في أجاله.

وببلدية صحاريج زار الوالي قرية امزذورار التي تعتبر قرية تقليدية، وعاين الأماكن السياحية بالقرية، كما استمع إلى عرض حول مشروع إنجاز الطريق الرابط بين ذات القرية والمنبع المائي “العنصر أبركان”، وهو مشروع ممول من ميزانية الولاية، ويندرج ضمن عملية تهيئة القرية لجعلها قطب سياحي إلى جانب قرية تسالة بهدف ترقية السياحة الجبلية وإحياء التراث الثقافي، وبعين المكان أكد الوالي مرافقته لكل سكان القرية الراغبين في تحويل منازلهم إلى مساكن سياحية جبلية عن طريق المرافقة التقنية لتهيئة منازلهم وكذا منحهم رخص الاستغلال.

واغتنم المسؤول الأول بولاية البويرة فرصة تواجده بصحاريج لزيارة قرية اليتن ومعاينة طريق ما بين اليتن، واد البارد على مسافة تقدر بـ 13 كلم، لاسيما الانزلاقين المتواجدين به، حيث يطالب سكان هذه المناطق بترميم وإصلاح الطريق، وهو ما تم بشأنه تقديم وعود بمعالجة أخطر نقطة من الانزلاقات وستنطلق أشغال الشطر الأول في أقرب الآجال.

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حادث مرور يخلف قتيلين وأربعة جرحى بالجلفة

أحمد خلفاوي

أسفر حادث مرور أليم عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، الحادث وقع مساء أول أمس، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين بلديتي الشارف والجلفة، وتحديدا عند المنطقة المسماة “المرقب”، إثر اصطدام مباشرة بين سيارتين الأولى من نوع “نيسان” والثانية من نوع “إيبيزا”، مخلفا وفاة شخصين في مكان الحادث وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية الشارف من أجل نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الإدريسية، ونقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث، من جهتها فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول أسباب وظروف الحادث .

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اصطدام بين دراجتين يودي بحياة شاب بنفق خراطة

ت. ع

تسبب حادث سير مأساوي، لا يقع إلا نادرا، إثر اصطدام عنيف ومباشر بين دراجتين ناريتين، ليلة الخميس، في حدود الساعة الحادية عشر وثماني دقائق، داخل نفق خراطة على امتداد الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سيطف، في مقتل سائق إحدى الدراجتين البالغ من العمر 28 سنة، فيما أصيب شابان آخران يبلغان من العمر 19 و24 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهما من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى خراطة لتلقي الإسعافات اللازمة.

ويواصل نفق خراطة حصد المزيد من الأرواح، حيث شهد هذا الأخير مساء الأربعاء، حادث سير مميت آخر، إثر اصطدام بين شاحنة من نوع “شاكمان” وسيارة من نوع “كليو” تحمل ترقيم ولاية المسيلة، ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 22 سنة كان على متن السيارة السياحية، فيما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 25 سنة وفتاة تبلغ من العمر 20 سنة بجروح وصفت بالخطير وقد تم نقل الجريحين إلى مستشفى خراط لتلقي العلاج.

وأضحى الحذر مطلوبا لدى السائقين بالنظر إلى الخطر الذي يحدق بأرواحهم ومرافقيهم على مستوى نفق خراطة الذي لا يزال يشتغل في الاتجاهين رغم ضيقه من دون الحديث عن وضعية هذا الأخير الذي يفتقر حتى إلى الإشارات الأفقية التي تحدد حدود كل رواق بخطوط متقاطعة وأخرى مستمرة تمنع التجاوز، مثله مثل أغلب طرقات الولاية، وكأن المصالح المعنية لا تمتلك الدهن اللازم للانطلاق في عملية الطلاء.

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تنفيذ مناورة تطبيقية حول زلزال افتراضي بالمدية

س. ع

نفذت بولاية المدية، الخميس الماضي، مناورة تطبيقية حول زلزال افتراضي بقوة 5,3 على سلم رشتر في إطار تطبيق مخطط تنظيم الطوارئ للسنة الجارية 2022. وتم تجنيد وسائل لوجستية ضخمة مناسبة لهذا النوع من الكوارث الطبيعية لتنفيذ هذه المناورة، بالإضافة إلى العشرات من الضباط وعناصر الحماية المدنية على أرض الميدان.

كما شهد هذا التمرين الذي تم تنفيذه بحي “كوالا” بالضاحية الشمالية لمدينة المدية، مشاركة مسعفين محترفين من وحدة الإنقاذ وإزالة الأنقاض وعناصر من فرقة البحث والتدخل في الأوساط الوعرة. ويهدف هذا التمرين، وفق المدير المحلي للحماية المدنية، العقيد محمد شاب العين، إلى تقييم مستوى تنظيم وتنسيق عمليات الإنقاذ، واختبار فعالية الجهاز العملياتي للتدخل والإنقاذ، وكذا ضمان السير الحسن لمختلف مستويات سلسلة القيادة.

وأشار نفس المسؤول في هذا السياق إلى تنصيب مركز قيادة ثابت بمقر الولاية، تحت رئاسة الوالي، بالإضافة إلى مركز لقيادة العمليات وقاعدة لوجستية بالقرب من المنطقة المنكوبة.

كما تم بالموازاة إنشاء نقاط عبور للإسعافات واللوجستيك بالمدخل الشمالي للطريق السريع شمال-جنوب، بغرب وجنوب وشمال- شرق وشرق الولاية، من أجل إيصال المساعدات. وتميزت العملية أيضا، وفق نفس المسؤول، بتنصيب مركز طبي متقدم مكلف بتنسيق عمليات الإجلاء والتكفل بالجرحى، نحو الهياكل الاستشفائية.

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أستاذة تتورط في نشر أسئلة العلوم في “البيام” ببسكرة

م. ع

أودعت أستاذة رهن الحبس، نهاية الأسبوع، بعاصمة ولاية بسكرة، بعد إدانتها بعامين نافذين لتورطها في تصوير ونشر أسئلة مادة العلوم الطبيعية في امتحان شهادة التعليم المتوسط الأخيرة، عبر مجموعة دردشة جماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث خضعت المعنية لإجراءات المثول الفوري بمحكمة بسكرة، وبعد التحقيق معها واستيفاء الإجراءات القانونية تمت إحالتها على العدالة التي أدانتها بعامين نافذين مع إيداعها رهن الحبس.

حيثيات هذه القضية تعود إلى شكوى تقدم بها رئيس مركز امتحان لشهادة التعليم المتوسط بعاصمة الولاية بسكرة، لقوات الشرطة بالأمن الحضري السادس، حول تصوير أستاذة، مكلفة بالحراسة في ذلك اليوم، لأسئلة مادة العلوم الطبيعية لشهادة التعليم المتوسط، وذلك فور فتح الظرف، خلال قيام المعنية بمهامها كمكلفة بالحراسة داخل إحدى الحجرات في المركز الذي عملت به.

وبمباشرة التحقيق وحجز هاتف المشتبه بها وإخضاعه للخبرة التقنية، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي أثبتت تصويرها لأسئلة الامتحان ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مجموعات مغلقة مع بعض معارفها، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن، الذي أوضح أن المعنية قد عمدت لإزالة ورقة الامتحان المصورة من هاتفها فور الاشتباه بها.

وبإخضاعها للتحقيق تم الاعتراف بالفعل دون نية التسريب، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، وبإحالة الأستاذة، التي تعمل في الطور المتوسط بإحدى متوسطات عاصمة الولاية بسكرة،أمام العدالة صدرت في حقها إدانة بعامين نافذين مع إيداعها الحبس مباشرة.

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مجهولون يقتلون شابة ويحرقون جثتها في تبسة

ب. دريد

باشرت نهار الجمعة، عناصر الشرطة القضائية بمدينة تبسة، تحقيقا في حادثة العثور على شابة عزباء تبلغ من العمر 27 سنة، جثة هامدة، ممددة على الأرض بسطح منزلها العائلي، الواقع بحي سكانسكا في قلب مدينة تبسة، وعليها حروق في كامل جسمها، وقد تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح بالمدينة، أين أمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة، وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة التي هزت عائلة الفتاة، وأقاربها المصدومين الذين تنقلوا جماعيا إلى المستشفى، لمعرفة حيثيات القضية التي تبقى كل الاحتمالات واردة بخصوص وفاتها، التي سيتم كشفها عن طريق التحقيقات، وفي الوقت الذي تحدثت بعض المصادر عن إمكانية تعرض الشابة لصعقة كهربائية شديدة أدت إلى احتراق جسدها بالكامل، نفت أخرى أن يكون سطح المنزل أين تم اكتشاف الجثة يحتوي على كوابل أو موصول بالكهرباء وهو ما يصب في كون الحادثة عبارة عن جريمة قتل بحسب نفس التخمينات.

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حبس 6 أشخاص تورطوا في حرب شوارع بالجلفة

نورين. ع

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الإدريسية بالجلفة، 6 أشخاص الحبس المؤقت، فيما استفاد ثلاثة آخرين من الرقابة القضائية في قضية حرب الشوارع التي نشبت في بلدية الشارف.

وقد تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الشارف في ولاية الجلفة، من توقيف تسعة مشتبه فيهم، جلهم مسبوقون قضائياً، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و36 سنة، لتورطهم في تكوين عصابة الأحياء لغرض خلق جو من انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية من اجل السيطرة عليها من خلال الاعتداء بالأسلحة البيضاء.

وجاءت العملية على إثر تلقي قوات الشرطة لذات أمن الدائرة لمكالمة هاتفية مفادها نشوب شجار بين مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء مدينة الشارف، ليتم فور ذلك التوجه على جناح السرعة إلى عين المكان، أين تم التحكم في الوضع بتوقيف المشتبه فيهم في القضية وحجز بعض الأسلحة البيضاء المحظورة المستعملة في المشاجرة.

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الإطاحة بشبكة دولية لتهريب “الاكستازي” والحراقة

ب. يعقوب

نجحت عناصر فرقة البحث والتدخل “بياري” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، في إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للأقراص الطبية المخدرة من نوع “اكستازي” المشتبه في دخولها عبر سواحل المملكة المغربية، بحيث أسفرت العملية النوعية عن توقيف 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و46 عاما، من ضمنهم مطلوبون للقضاء.

العملية الأمنية، التي تندرج في سياق جهود الدولة المستمرة لمكافحة عصابات الجريمة الدولية وأنشطة الجريمة العابرة للحدود، تم على إثرها حجز شحنة تناهز 978 قرص مخدر من نوع إكستازي أو ما يعرف في أوساط المدمنين بـ “أقراص السعادة” كانت موجهة لإغراق وهران بذات السموم.

أفراد العصابة الخطيرة، تورطوا في قضية جناية تهريب المؤثرات العقلية، وحيازتها وشحنها باستعمال مركبات ذات محرك، وتسليمها وتخزينها لغرض الاتجار فيها ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، بالإضافة إلى جناية التهريب الدولي، التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية، مع جنحة الحيازة على معدات الإبحار السري (قارب ومحرك قارب)، ناهيك عن حيازة أسلحة بيضاء محظورة التداول من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وذكر المصدر الأمني لـ”الشروق”، أنه تم تنفيذ هذه العملية الهامة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، بعد تعميق التحري والبحث في نشاط إجرامي دولي يشتبه في انطلاقه من سواحل دولة مجاورة اعتادت إغراق الجزائر بالعقاقير السامة، بحيث تم مشاركة عناصر “بياري” بالتعاون مع الفرقة السينوتقنية، في العملية، التي أسفرت عن الإيقاع بأفراد التشكيل الإجرامي الدولي، الواحد تلو الآخر، مع ضبط كمية من اكستازي قدرت بـ 978 قرص مهلوس ووضع اليد على مبلغ مالي من عائدات الاتجار في السموم قدره 190000 دج وضبط 16 هاتفا نقالا مع حجز محرك بقوة 30 حصانا بخاريا و6 مركبات على اختلاف الماركات والأحجام، كانت تستخدم في عملية نقل وشحن وتوزيع السموم، التي يشتبه في دخولها من الخارج عن طريق البحر، في ظل المعطيات الدقيقة التي تحوزها الجهات الأمنية بخصوص الاشتباه في ارتباط أفراد هذه الشبكة الإجرامية في تنظيم الهجرة غير النظامية ونقل وتهريب المؤثرات العقلية والمخدرات التي غالبا ما تدخل من البحر، أمام الطوق الأمني الذي تفرضه السلطات الجزائرية في النقاط الحدودية البرية مع المغرب ومواصلة فرملة مهربي الزطلة المغربية، في ظل العائدات المهمة التي يدرها نقل وتهريب المخدرات إلى الجزائر.

المتهمون العشرة تم اقتيادهم إلى التحقيق الأمني تحت إشراف قضائي، لأجل الإحاطة بجميع ملابسات القضية وتحديد كافة امتدادات النشاط المفترض على المستويين الوطني والدولي.

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موظف بالمستشفى يتاجر بالمهلوسات والمعدات الطبية في تبسة

ب. دريد

أوقف عناصر أمن دائرة الونزة بولاية تبسة، الخميس، موظفا بمستشفى المدينة، يبلغ من العمر 35 سنة، وبحوزته 1.5 غرام من الكيف المعالج، و14 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة، كما عثر لديه على قنينتين لمؤثر عقلي، ولوازم طبية، و5 أختام لنقابات عمالية وجمعيات وطنية، ومبلغ مالي يقدر بـ 85 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالمهلوسات والمعدات الطبية التابعة للمستشفى.

وجاءت العملية- بحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية- بناء على معلومات تشير إلى وجود موظف بالقطاع يقوم بتخزين مؤثرات عقلية بمسكنه، وبعد إذن من وكيل الجمهورية، تم تفتيش منزله، حيث عثر على مختلف المحجوزات، أين فتح تحقيق وسماع الموقوف لإحالته أمام محكمة العوينات المختصة إقليميا.

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هلاك شخصين حرقا في اصطدام سيارة بعمود كهربائي بتيبازة

ق. م

لقي شخصان مصرعهما حرقا في حادث اصطدام سيارة بعمود كهربائي، وقع في ساعات مبكرة من يوم أمس الجمعة، على الطريق السريع الدواودة- تيبازة، بحسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية للدواودة، في حدود الساعة الثالثة صباحا، لنقل جثتي شخصين لقيا مصرعهما “حرقا”، في انحراف سيارة واصطدامها بعمود كهربائي على الطريق السريع الدواودة-فوكة في شقه العابر لمدينة فوكة.

ووجدت الضحيتين متفحمتين داخل سيارتهما إثر اصطدامها بعمود كهربائي الذي تسبب في اندلاع شرارة كهربائية أدت إلى احتراق المركبة، استنادا للمصادر.

ونقلت عناصر الحماية المدنية الضحيتين من جنس ذكر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث.

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“تجاعيد البحر” لهشام بوسهلة.. رحلة الأمهات في البحث عن الأبناء

محمود بن شعبان

كشف المخرج هشام بوسهلة، في اتصاله بـ”الشروق”، عن تفاصيل آخر أعماله المسرحية “تجاعيد البحر”، التي تم إنتاجها من طرف التعاونية الثقافية مسرح موزاييك، بمساهمة خاصة من المسرح الجهوي بسيدي بلعباس.

يسلط هشام بوسهلة الضوء من خلال مسرحية “تجاعيد البحر” على المأساة الناجمة من ظاهرة “الحرقة” التي استفحلت في اواسط الشباب خاصة في السنوات الاخيرة وانعكاساتها السلبية على عائلاتهم وذويهم، إذ يروي العمل قصة مجموعة من الأمهات اللواتي قرّرن في يوم من الأيام ركوب قوارب الموت (البوطي) من أجل اللحاق بأبنائهن الذين ركبوا أمواج البحر متخذين منها سبيلا للهجرة الشرعية منذ أكثر من 10سنوات من أجل تحسين ظروفهم، حيث شكلت صدفة اللقاءات المتكررة لهؤلاء الأمهات يوميا على شاطئ البحر في انتظار أخبار أبنائهن، لقاء “الحوات” الذي فقد هو الآخر ستة من أولاده بعدما ركبوا أمواج البحر نحو وجهة مجهولة.

وبعد ركوب الأمهات للقارب وانطلاق رحلتهن في البحر، وغير بعيد عن الشاطئ يتوقف بهن محرك القارب ويكتشفن أن المركب هش وبه ثقب، لتتصاعد الأحداث، ويزداد توترهن، فيتذكرن أبناءهن وما عانوه في رحلتهم المجهولة التي تسببت في مأساة عائلاتهم ودخولها في دوامة من الحزن الذي دفع بهن إلى اللحاق بابنائهن رغم المخاطر المحدقة بهن.

وقد شارك في تحريك شخصيات العمل المسرحي “تجاعيد البحر” نخبة من الممثلين على غرار الفنان القدير بن عبد الله جلاب، إلى جانب بطلة مسرحية “مايا” و”لالونا” الممثلة سعاد جناتي، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلات الموهوبات، أمثال فاطمة بن سليمان، نوال بن كامو، نبيلة دلاوي وجهيدة مسلم، فيما أسندت الاستشارة الفنية للدكتور سفيان مختار، أما موسيقى العمل فكانت من توقيع الفنان المخضرم محمودي عبد الغني.

وأكد هشام بوسهلة في اتصاله بـ”الشروق اليومي”، أن العمل بمثابة هدية منه ومن فريق عمله إلى كل أم هاجر ابنها عبر قوارب الموت “البوطي” ولم تسمع عنه أي خبر ولا يزال حيا في قلبها، فيما أوضح أن مهمته في مسرحية “تجاعيد البحر” لم تقتصر على عملية الإخراج، بل أيضا على كتابة النص وتصميم السينوغرافيا الخاصة بالعمل الذي تم تقديم عرضه الشرفي بمسرح سيدي بلعباس الجهوي قبل أيام في انتظار ضبط برنامج العروض والجولة الفنية عبر مختلف المسارح الجهوية ودور الثقافة عبر الولايات مما سيسمح بتقديم هذا العمل المميز أمام أكبر قدر ممكن من الجمهور الذواق للفن الرابع.

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مديرية الثقافة لبومرداس تكرّم عددا من الفنانين والمبدعين

علي لعناني

كرمت مديرية الثقافة لولاية بومرداس عددا من الوجوه الفنية، وبعض من المبدعين المحليين والوطنيين، بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف لـ08 جوان من كل سنة، وذلك خلال لقاء خاص نظمته هذه الأخيرة على شرفهم يوم الأربعاء بمقر المكتبة المركزية للمطالعة وبحضور والي الولاية وعدد من الفنانين والمبدعين التظاهرة الثقافية، أشرف على افتتاحها والي الولاية يحيى يحياتن..

بحضور السلطات المحلية والعسكرية وعدد من الفنانين والمبدعين، المعروفين على الساحة الثقافية المحلية والوطنية، يتقدمهم المجاهد الفنان عامر شعباني الذي حظي بتكريم رمزي وخاص، على اعتبار أنه مجاهد في الثورة التحريرية المظفرة، وواحد من الوجوه الذين قدموا الكثير للفن في بومرداس والوطن، فيما غاب عنها عدد من الفنانين بداعي الظروف الصحية، كما هو الحال بالنسبة للممثل المسرحي فوزي بايت وكذا الفنان بوخديمي المعروف ببنيبن في سلسلة عاشور العاشر. شرف التكريم حظي به المجاهد والفنان عامر شعباني بمعية المطرب الشعبي محمد العمراوي وكذا الشاعر عبد القادر حدوش… وغيرهم من المبدعين والفنانين المحليين والوطنيين ممن حضروا التظاهرة، لاسيما أولئك الذين استحسنوا المبادرة وأثنوا على الالتفاتة التي حظي بها أفراد العائلة الفنية في ولاية بومرداس وكذا مبدعو قطاع الثقافة ممن حضروا التظاهرة.

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تكريم أزيد من 30 فنانا ومولوجي تدعوهم إلى الانخراط في مسار التغيّر

زهية. م

توّجت جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب في دورتها 16، 20 شابة وشابة في مختلف مجالات الفنون من الشعر والرقص والمسرح والفنون البصرية والغناء والرواية…

وعرفت جائزة علي معاشي هذه السنة تتويج رشيد دحمون بالجائزة الأولى في فئة الشعر، بينما عادت الثانية والثالثة لكل من مسلم ربواح ونجوى عبيدات.

وفي مجال الأداء المسرحي، افتك بن شرنين إدريس المرتبة الأولى فيما عادت المرتبين الثانية والثالثة لكل من بوناب سمية وفارس عبد الكريم. وفي مجال المسرح المكتوب، فاز بالمرتبة الأولى قرقوة محمد جلال الدين في حين توج بالمرتبتين الثانية والثالثة كل من مناصرية أسامة وعدنان بلال. وفي مجال الأعمال الموسيقية، توّجت بوغردة عبد الوهاب بالجائزة الأولى ومحمد شريف ناصري بالثانية وبلغانم نبيل بالثالثة.

وتحصلت حوات ياسمين على المرتبة الأولى في فئة فن الرقص والغناء، بينما عادت الثانية لنجار بن عبد الله الأمير والثالثة لآيت عمار محمد عمران. وأما في مجال الفنون التشكيلية، فقد فاز كل من طبايبية محمد الصالح بالجائزة الأولى ومحمد وليد شمامي بالثانية وضيف محمد الأمين بالثالثة. وعرف مجال السينما والسمعي البصري تتويج كل من هيثم عامر بالجائزة الأولى وسعدي محمد أكرم بالثانية وحمي زكريا بالثالثة.

فيما حازت سارة محيدب على الجائزة الأولى في فئة الرواية وزهرة كشاوي وأنور إسلام فيساح على الجائزتين الثانية والثالثة. وقال رئيس لجنة تحكيم الجائزة، الأديب إدريس بوديبة، إن “عدد المشاركات هذا العام بلغ 717 مشاركة في الفئات الثمانية للجائزة، والكثير منها كانت من المدن الداخلية”، مضيفا أن “أغلب المشاركات كانت في فئة الرواية وقد جاءت بمستوى عال”.

وأضاف بوديبة أن “المشاركة النسوية هذه السنة في مجال الرواية كانت أكبر، وقد وظف المترشحون التراث والحكاية الشعبية كما تناولوا مختلف المواضيع المعاشة كفيروس كورونا والهجرة السرية والحب، مع انفتاح واضح على الثقافات العالمية”.

وقد تزامن حفل توزيع جوائز علي معاشي هذه السنة مع تكريم أزيد من 30 فنانا وفنانة على هامش إحياء اليوم الوطني للفنان. وشملت قائمة المكرّمين صالح أوقروت والعازف لطفي عطار والفنانة التارقية بادي لالة ومغني الشعبي عبد القادر شاعو والممثلة باية بوزار المعروفة بـ”بيونة”. كما شملت قائمة التكريمات أيضا المخرج السينمائي غوثي بن ددوش والممثلة المسرحية والتلفزيونية فضيلة حشماوي ومغني الحوزي نوري كوفي والمخرج المسرحي زياني شريف عياد والممثل المسرحي محمد أدار والتشكيلي أحمد مباركي ومغني المالوف سليم فرقاني الصادق جمعاوي…

ودعت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي “كل الفنانين إلى الاجتهاد في التأسس كطرف فاعل وله صوت السعي للتغيير والتطوير وجعل الفنون ملاذات وعلاجات بدل المنافي الذاتية التي تستبد بالبعض”، مضيفة أنه “بقدر ما تكرّس الفن والثقافة كمجالات نخبوية، فإنه من الضروري تجديد سمة الشمولية التي تتسم بها..”. وقالت مولوجي إن “تكريم الفنان والاحتفاء به وتقدير عطاءاته ليس مهمة رسمية ولا شعبية بل هو واجب مجتمع، فالذي يمثل خصوصيات وظروف وتاريخ وتطلعات المجتمع بفنه إنما هو واجهة وصوت ورمز للوفاء والانتماء ..”.

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مغترب يهب منزله لتعليم القرآن

قام مؤخرا بروفيسور متخصص في مجال الطب، مغترب مقيم بفرنسا، بمنح منزله، الكائن بمسقط رأسه في مدينة سيدي خالد بولاية أولاد جلال، كهبة منه لاستغلاله لتعليم القرآن الكريم لفائدة أبناء المدينة أو حتى المدن المجاورة. ومن ثم المساهمة من طرفه وممن سيشرفون على هذا العمل الخيري لتنشئة جيل صالح حافظ لكتاب الله، وجيل صالح يخدم الوطن والدين مستقبلا. فبعد تواصل البروفيسور المذكور مع إحدى الجمعيات الناشطة على مستوى تراب الولاية، تمت عملية المنح والاستلام، ليتم مباشرة بعد ذلك الانطلاق في تجسد هذا العمل الخيري على الميدان، من خلال الاستعانة بأستاذة معلمة قرآن ومشرفة على المقرأة مع عدد من الأخوات الناشطات في مجال التعليم القرآني والنشاط الجمعوي، على أن يتم بفضل هؤلاء وجهودهن تسطير برنامج ثري سيشمل دروسا لتعليم القرآن والإرشاد الأسري والاجتماعي لفائدة المرأة والطفل.

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آلة حصاد تقتل تلميذا بميلة

اهتز سكان قرية أولاد بوعزون التابعة لبلدية أحمد راشدي، 22 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، على وقع حادثة أليمة، تمثلت في وفاة تلميذ يدعى “م.عبد الله”، البالغ من العمر 6 سنوات، يدرس بالسنة الأولى ابتدائي، صبيحة أمس الأول، تحت عجلات آلة حصاد.

وأكد مصدر للشروق اليومي، أنه بعد خروج الأطفال للعب بالقرب من مساكنهم بمحاذاة الطريق البلدي الرابط بين أحمد راشدي ومشتة أولاد بوعزون، وتزامنا مع انطلاق حملة الحصاد والدرس، مرت آلة حصاد وسط المشتة على مستوى الطريق البلدي، حيث هرع مجموعة من الأطفال خلفها بغرض الفضول واكتشاف هذه الآلة الضخمة، ليسقط الطفل تحت عجلاتها الخلفية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لحظات بعد نقله من طرف أفراد عائلته إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء، بسبب إصابته البليغة على مستوى الرأس والحوض أدت إلى نزيف دموي.

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عرس يتحول إلى مأتم

تحول سهرة الخميس عرس في منطقة سلوين في الجلفة إلى مأتم حقيقي بعد ما قام أحد المدعوين بالاحتفال بسلاح ناري، وهي عادة تقام في معظم الأعراس، إلا أن في هذا العرس قام المدعو بتوجيه عن طريق الخطأ سلاحه لأحد الأطفال الحاضرين وأطلق النار مما تسبب في وفاته مع إصابة العروس بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثة وتأسفوا عليها، مطالبين بتوقيف استعمال الأسلحة في الأفراح والمناسبات لما لها من مخاطر على الحضور، حيث سبق للأسلحة المستعملة في الأعراس وأن تسببت في وفاة الكثير عن طريق الخطأ.