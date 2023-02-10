أخبار الجزائر ليوم الجمعة 10 فيفري 2023

اختناق سيدة ورضيعتها بالغاز، نهاية سعيدة لقضية اختفاء مراهقين بالمدية

اختناق سيدة ورضيعتها بالغاز في تيارت

لوز محمد أمين

أنقذت الحماية المدنية للوحدة الرئيسية، بمدينة تيارت الخميس، سيدة رفقة رضيعتها، بعد تعرضهما للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من السخان المائي بالمنزل العائلي، الكائن على مستوى حي 124 مسكن بمدينة تيارت، ليتم نقلهما إلى مستشفى يوسف دمرجي بمدينة تيارت لمتابعة العلاج.

وحسب مصدر طبي فإن السيدة البالغة من العمر 38 سنة رفقة رضيعتها البالغة من العمر 18 شهرا، هما بصحة جيدة وستغادران المستشفى في أقرب وقت. للإشارة أن ولاية تيارت سجلت مستويات قياسية في حوادث الاختناقات بأحادي أكسيد الكربون، سواء المتسرب من السخانات المائية أو المدفآت، كان آخرها وفاة شاب بمنطقة عين مصباح بمدينة تيارت نتيجة الغازات المحترقة والمنبعثة من الموقد الغازي (طابونة) والتي كان يستغلها الضحية لتسخين غرفته، ليبقى على المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع مختلف الأجهزة وخاصة صيانة أنابيب التوصيل.

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الكابوس استمر طيلة أسبوع

نهاية سعيدة لقضية اختفاء مراهقين بالمدية

ب. عبد الرّحيم

عاشت عائلتا زوخ ومخلوف ببلدية قصر البخاري جنوب المدية صبيحة الجمعة، فرحة لا توصف وهما اللتان عاشتا أسبوعا ملؤه القلق والتوتر والخوف والبكاء بعد نزول الخبر السعيد والذي مفاده العثور على ابنيهما المختفيين عن الأنظار وبدون سابق إنذار منذ الجمعة الماضي، حيث غاب محمد الأمين مخلوف “16 سنة ثانية متوسط” ومحمد الأمين زوخ “15 سنة رابعة متوسط” ثمانية أيام كاملة بعد ما خرجا للعب الكرة بمعية توأم محمد الأمين مخلوف قبل أن ينسحب هذا الأخير ليذهب إلى المخبزة لشراء الخبز والعودة إلى المنزل. ولم يكن يعرف أن أخاه محمد الأمين يخطط بمعية محمد الأمين زوخ للهروب من المدينة ليبدأ فصل من القلق والخوف مع مرور الساعات والساعات على عودة الطفلين إلى منزليهما ويقوم بعدها ذوو الطفلين بالتبليغ عن اختفاء الطفلين لدى مصالح الأمن والدرك الوطنيّين وتنتشر صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية الوصول إليهما ويبدأ أمل ذلك يتبدّد بمرور الأيام دون اتصالهما أو اتصال أحد يدل عليهما.

يقول علي مخلوف لقد قضيت اليوم تلو الآخر وانا أبكي وأصلي وأدعو وأبحث هنا وهناك ولم يغمض لي جفن لا أنا ولا زوجتي التي كانت هي الأخرى تعيش ضغطا رهيبا وخوفا كبيرا على فلذة كبدها، كانت لا تستطيع الجلوس في مكان واحد تارة تجوب غرف المنزل وتارة تصعد إلى سطح البيت ترقب عودة ابنهما مع بصيص أمل والأفكار والسيناريوهات تختلج بداخلنا وبدون أن يفصح كلانا عنها. يقول علي وفي فجر الجمعة أمس وبعد أن فرغت من صلاة الفجر رنّ هاتفي ليخبرني المتصل بأنه تم العثور على الأمينين وأنهما في صحة جيدة وأمان، لم أتمالك نفسي من الفرح وغلبتني الدموع وأنا أحمد الله وأشكره على العثور على فلذة كبدي سالما معافى بمعية رفيقه، وأنهم في طريق العودة بهم إلى المنزل، لا أستطيع وصف شعوري حينها. على كل، الحمد لله يقول عليّ. هذا وقد أفادت مصادرنا بأن الطفلين قاما بمغامرة غير محمودة العواقب بسفرهما إلى العاصمة أين كانا يبيتان ليلهما بمقهى وفي صباح اليوم الموالي يجوبان شوارع العاصمة قبل أن يتم العثور عليهما من طرف معارف العائلة لتكون نهاية أسبوع من الاختفاء الغامض هكذا والذي صاحبه قلق كبير.

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اختناق 14 تلميذا داخل مدرسة في ميلة

نسيم. ع

نجا 14 تلميذا يدرسون بابتدائية سعيد شنيب ببلدية تيبرقنت، 23 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، صباح أول أمس الخميس، من مخاطر حقيقية، بعد تدخل مصالح البلدية لإجلاء التلاميذ المختنقين بواسطة حافلات النقل المدرسي إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية الرواشد لتلقي العلاج، وتتراوح أعمار التلاميذ ما بين 7 سنوات و8 سنوات، حيث تداول السكان أن الضحايا استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، فأصيبوا بضيق في التنفس وغثيان ودوار.

وحسب مصادر الشروق اليومي، فقد قدمت لهؤلاء التلاميذ الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان، وتم نقلهم على جناح السرعة إلى المصالح الطبية التي شهدت إقبالا كثيفا لأولياء التلاميذ الذين تعرضوا للاختناق.

وفي رده على الحادثة، أوضح رئيس بلدية تيبرقنت والتي تتبع لمصالحه المدارس الإبتدائية، أن سبب الحادثة يعود إلى الاكتظاظ الذي يعرفه القسم الذي يضم 42 تلميذا وغلق النوافذ والأبواب وعدم ترك فتحات للتهوية، إضافة إلى تسجيل 4 تلاميذ يعانون من زكام حاد، ونفى أن يكون سبب الاختناق يعود لتسرب للغاز.

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إنقاذ زوجين علقا في الثلوج بتيزي وزو

رانية. م

أنقذت عناصر الدرك الوطني والحماية المدنية مساء الخميس، زوجين علقا في الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي نكولال بلدية ايبودران بأعالي جرجرة والرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة.

الحادث حسب ما أشارت اليه مصالح الحماية المدنية تمثل في انحراف السيارة التي كان الزوجان على متنها وبقائها عالقة بسبب تراكم الثلوج، التي تساقطت ليلة الخميس ولا تزال تلك المتساقطة خلال الأيام الماضية، متراكمة على حواف الطرقات، ما تطلب الاستنجاد بالمصالح المعنية والتي تمكنت من إخراج المركبة والزوجين بدون حدوث اي أضرار وجددت مصالح الحماية المدنية نداءها للمواطنين بتفادي الطرقات والمرتفعات التي تعرف بتراكم وتساقط الثلوج، خلال فترات التقلبات الجوية.

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العثور على 7 كلغ كيف معالج في كيس بتادمايت

رانية. م

حجزت قوات الدرك الوطني للفرقة الإقليمية بتادمايت غرب ولاية تيزي وزو، كمية هامة من الكيف المعالج تزيد عن الـ7 كلغ، كانت في كيس بلاستيكي ملقى قرب أحد المطاعم الخاصة بذات المدينة، حيث تحركت مصالح الأمن، اثر تلقيها بلاغا من أحد المواطنين، عبر الخط الأخضر.

تفاصيل القضية حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الإعلام لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني، تعود للتاسع من شهر فيفري الجاري، حين تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتادمايت اتصالا على الخط الأخضر، من طرف المواطنين، مفاده تواجد كيس أسود ملقى على الأرض بالقرب من أحد المطاعم، يشتبه في احتوائه على كمية من المخدرات.

وفور تلقيها للبلاغ، تم تشكيل فرقة من العناصر المحلية، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية للدرك الوطني، بالمجموعة الولائية والتنقل إلى المكان المشار اليه عبر المكالمة، وتم العثور على الكيس المشبوه.

وبعد فتحه عثر على ما يقدر بـ7 كلغ و400غ من الكيف المعالج، ونقله إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات في القضية والكشف عن مصدر هذه السموم.