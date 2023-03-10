أخبار الجزائر ليوم الجمعة 10 مارس 2023

تلميذة تتعرض إلى وخزة إبرة، الإعدام لقاتلي صيدلي

الضحية أجليت إلى مصلحة الاستعجالات

تلميذة تتعرض إلى وخزة إبرة في البليدة

فيصل. ن

تجري التحقيقات الأمنية بالعفرون غرب ولاية البليدة بتحديد هوية المتورطين في وخز تلميذة تبلغ من العمر عشر سنوات إثر تعرضها منتصف نهار الأربعاء لوخز بالابرة على مستوى رقبتها من قبل امرأة ترتدي الجلباب تخفي هويتها ولاذت بعدها بالفرار.

الحادثة التي أثارت حالة من الهلع لمدينة العفرون وقعت بالقرب من ابتدائية مزيان العيد أين اقتربت امرأة ترتدي الجلباب من التلميذة البالغة عشر سنوات ودخلت معها في حوار لتقوم بوخزها على مستوى الكتف وتلوذ بالفرار بعدها على متن سيارة، ودخلت الطفلة من شدة الألم في نوبة بكاء وأصيبت بهستيريا وحالة من الصدمة ما استدعى نقلها نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى العفرون، وذكرت مصادر الشروق أن الضحية أصيبت بارتفاع في الحمى وتورم في رقبتها وتوجه والدها لتحرير شكوى لدى الجهات الأمنية.

وكانت نيابة محكمة بوفاريك الثلاثاء قد أصدرت بيانا عن تعرض تلميذة أخرى في الثامنة من العمر بالقرب من مدرسة الشهيد بلوش لوناس ببوفاريك وأودع والدها شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الرابع طريق الشبلي، وأفادت مصادر من محيط الضحية أنها في صحة جيدة ولم تظهر عليها أي أعراض عدا الصدمة التي تعرضت لها.

وأثارت حوادث الوخز المسجلة مخاوف الأولياء الذين باتوا حريصين على حماية ومرافقة أبنائهم المتمدرسين في رحلتهم اليومية نحو المدرسة ذهابا وإيابا، وهو ما يلاحظ بالقرب من المؤسسات التعليمية حيث استنفر الآباء والأمهات بشكل غير مسبوق.

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طفلة تتزعم عصابة نشل في وهران

عالجت عناصر الأمن الحضري الثالث بمستغانم، الخميس، قضية سرقة استهدفت هاتفا نقالا من داخل حافلة لنقل المسافرين، الغريب فيها أن بطلتها طفلة بعمر 12 سنة وخالتاها، حيث استغلت الطفلة فرصة الازدحام داخل الحافلة، وقامت بنشل محفظة الضحية التي كان بداخلها هاتفا نقالا وبعض الأوراق، ليتم بعد تكثيف البحث، توقيف الطفلة وخالتيها، وبعد تفتيشها عثر بحوزتها على الهاتف النقال والمحفظة محل السرقة.

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الجناة كانوا تحت تأثير المخدرات ساعة ارتكابهم الجريمة

الإعدام لقاتلي صيدلي من أجل المهلوسات بأم البواقي

ج. لمودع

أدانت محكمة الجنايات بأم البواقي الخميس، المتهمين بقتل صيدلي من أجل الحصول على المهلوسات، حيث سلطت عقوبة الإعدام على متهمين اثنين، وعقوبة 10 سنوات سجنا في حق اثنين آخرين.

القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، التي رد فيها المتهمون على تهم جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف استعمال العنف، وفي الليل بالتعدي والكسر وجناية المشاركة في القتل العمدي، وهي الوقائع التي تعود إلى يوم الـ 14 في فيفري من سنة 2019 حين أبلغ الحارس الليلي لمحلات حي 500 سكن بعين فكرون بولاية أم البواقي الشرطة بوجود جثة شخص مرمية أرضا داخل صيدلية، ولاحظ ذلك في حدود الساعة منتصف الليل إلى الواحدة صباحا، وبتنقل الشرطة لمعاينة المكان لوحظ أن باب الصيدلية مفتوح وزجاجها مكسور وأشياء مبعثرة ومفتاح التحكم مرميا أرضا وجثة شخص مرمي على بطنه داخل الصيدلية، ومقيدا من رجليه ويديه بشريط لاصق، ومكمم بشريط لاصق.

وحسب مجريات المحاكمة وما دار فيها خلال استجواب القاضية للمتهمين، فإن التخطيط المسبق لارتكاب جرم السرقة والقتل العمدي كان توفرا قبل الجريمة، وفي الليلة التي عقدوا فيها العزم على القيام بما خططوا له، تم تقسيم الأدوار بزعامة “ز.ج”، 45 سنة المدعو حمزة، أين مكثوا ليلة الجريمة داخل سيارة قديمة مركونة مقابل الصيدلية، فبعد أن اشتروا مشروبا غازيا ومزجوه بالدواء المهلوس، راحوا يتناولوه منتظرين قدوم صاحب الصيدلية، وبعد أن درسوا وعلموا بالوقت المتعود دخوله ليلا إلى الصيدلية، كما اشتروا الشريط اللاصق، الذي استعمل في تقييد الضحية.

وفي حدود الساعة منتصف الليل والنصف، جاء الضحية متوجها كالعادة إلى صيدليته فاتبعوه، وما إن فتح الباب حتى انقضوا عليه، فقيدوه وأغلقوا فمه بالشريط اللاصق، وربطوه بإحكام عل مستوى رجليه ويديه، في حين تولى أحدهم التفتيش والبحث عن الأدوية المهلوسة والأموال، ووضعها داخل كيس أسود، وتولى أحدهم الحراسة، وقبل الخروج تم خنق الضحية إلى أن فقد الحياة، حيث أكدت الشهادة الطبية تعرض الضحية إلى الضرب والخنق بوجود أثار الخنق على الرقبة، مما تسبب في وفاته.

أسئلة هيئة المحكمة أربكت المتهمين ووقعوا في تناقض صريح فيما بينهم حول خطة اقتراف السرقة وجناية القتل، أين حاول كل واحد منهم التنصل من الجرم المنسوب إليه، إلى أن إعترف (ز.ج) مهندس العملية بمعية من كانوا معه، لممثل الحق العام فاعتبر الجريمة التي اقترفوها من الجرائم البشعة النكراء التي يعتبرها كل الأطباء الأخصائيين أقبح وأبشع عندما تتم عن طريق الخنق، كما أن اعترافهم صريح بالوقائع المقترفة، ورغم محاولة التنصل من الجرم إلا أن المشاركة في الجريمة مؤكدة وثابتة في حقهم جميعا، وقد اعترفوا من خلال تصريحاتهم بأنهم خططوا لارتكاب الجريمة، والتمس معاقبتهم بالإعدام، هيئة المحكمة بعد انتظار طويل خلال المداولة القانونية، عادت ونطقت بمعاقبة كل من (ز.ج) و( ب.ح) بالإعدام ومعاقبة كل من ( ع.ع.هـ) و( ح.ز ) بـ 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما.

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وفاة طالب في غرفته بالإقامة الجامعية بباتنة

ط. حليسي

توفي، نهاية الأسبوع، طالب جامعي، في غرفة بالإقامة الجامعية حملة 2 بباتنة، وقد عثر على الطالب “ر.أسامة” الدارس في السنة الأولى تخصص علوم فلاحية، جثة هامدة ما يرجح إصابته بنوبة قلبية حادة. ووري الفقيد بمسقط رأسه ببلدية تاكسلانت، دائرة أولاد سي سليمان، بحضور زملائه ومسؤولي الخدمات الجامعية بباتنة.

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ضبط 23 قنطارا من المواد الغذائية في مخزن سري ببجاية

ت. عبد القادر

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية لأمن بجاية، وكذا الأمن الحضري السادس، الخميس، من حجز أكثر من 23 قنطارا من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، كانت مخبئة بمخزن سري غير مصرح به لدى المصالح الإدارية المختصة، كائن بمنطقة إغيل أوعزوق بإقليم بلدية بجاية، وبعد مداهمة المكان بحضور أعوان مديرية التجارة، تم حجز 2381 كيلوغرام من المواد الغذائية غير المفوترة، متمثلة في 2072 كلغ من الفرينة بمختلف أنواعها وأوزانها و309 كلغ من مادة السميد بمختلف أنواعه، وقد تم إنجاز ملف جزائي حول القضية مع إرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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أستاذ يعتدي على مستشار تربوي بالمسيلة

أحمد. ق

دعا المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية بالمسيلة، المسؤول الأول عن القطاع بالتدخل وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بعد الحادثة التي شهدتها إحدى المؤسسات التربوية الخميس الماضي، والتي تتمثل في إعتداء أستاذ على مستشار تربية داخل الحرم التربوي.

وحسب ما تضمنه بيان التنديد والإستنكار الذي تحصلت الشروق على نسخة منه، فإنه في الوقت الذي يطالب فيه أعضاء الجماعة التربوية بضرورة سن قوانين لحمايتهم من الإعتداءات سواءً الجسدية أو اللفظية، فقد تلقى المكتب الولائي للنقابة المذكورة أعلاه بكل أسف حادثة الإعتداء الجسدي، التي كان ضحيتها مستشار تربية “ر. م”، من قبل أستاذ، داخل حرم متوسطة لعمراوي محمد الواقعة في منطقة المعذر ببوسعادة جنوب الولاية، في ظل ما وصفه المكتب الولائي للنقابة غياب المسؤولة الأولى عن المؤسسة، والتي رفضت -حسب البيان- استلام الشكوى المقدمة من المعني، بعد وقوع الاعتداء.

واستنادً إلى ذات الجهات، فقد سبق وأن تم التحذير والتبليغ عن المعني، بخصوص تصرفاته داخل وخارج المؤسسة من قبل مستشار التربية، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة. وفي ذات السياق، دعت النقابة، المسؤول الأول عن قطاع التربية بالولاية، إلى التدخل العاجل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، للحد من هذه الظاهرة الغريبة على الأسرة التربوية.

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كانت على متن سيارة “ماروتي”

حجز 69 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة موجهة لمطعم بالبويرة

فاطمة عكوش

تمكنت عناصر وحدة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية البويرة، من حجز كمية من اللحوم البيضاء (شطائر وقطع الدجاج) قدر وزنها بـ69,9 كلغ، غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب انعدام الشهادة البيطرية للمنتج الحيواني، عدم احترام شروط النقل والحفظ والتبريد.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن الكمية المحجوزة كانت على متن مركبة نفعية من نوع “ماروتي” موجهة للبيع لأحد المطاعم بالبويرة، وبعد عملية مراقبة السلع من طرف عناصر الشرطة ومعاينتها من قبل الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية، الذي كشف عدة مخالفات تتمثل في انعدام الشهادة البيطرية، عدم مراعاة شروط النظافة الصحية والنقل، وعليه أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

للتذكير، فإن السلع المحجوزة تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني بالبويرة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها، تم انجاز ملف قضائي في حق المخالف وإرساله إلى الجهات المختصة.

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توقيف قاتلي الشاب سفيان بسكيكدة

إسلام. ب

تمكنت المصالح الأمنية بسكيكدة، وفي ظرف وجيز من توقيف عصابة قتل الشاب المغدور به والطالب الجامعي الذي كان يعمل في مجال النقل غير الشرعي (كلوندستان) سفيان بومصران في العقد الثالث من عمره، والذي وجد مقتولاً صباح الأربعاء الماضي بالطريق الوطني رقم 43 بين تمالوس وسكيكدة، هذا وأكدت مصادر أن هذه العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، حيث تم توقيف شخصين من أفرادها، فيما لا يزال ثالثهم في حالة فرار، كما تم العثور على سيارة الضحية بمنطقة عين الشرايع بسكيكدة.

يذكر أن الضحية ووري مساء الخميس الماضي الثرى بمقبرة الماتش، بعاصمة الولاية، وهذا بحضور جمع غفير من طلبة جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، وأفراد عائلته بحي الزفزاف، وأقاربه بقرية الطاحونة، ببلدية عين قشرة، حيث أجمع جميع المعزين أن الضحية انسان خلوق سباق لفعل الخير، يتيم الأب تحدي ظروف الحياة، ويعتبر هو المعيل الوحيد لأمه وإخوته، وهو طالب جامعي يحضر لنيل شهادة ماستر 2 بعد أن تخرج من معهد قسم البتروكيمياء وهندسة الطرائق بجامعة سكيكدة.

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الدرك يحقق في الواقعة

رعاة يعثرون على هياكل خنازير مذبوحة بوهران

سيد احمد فلاحي

أعاد عرض فيديو قصير، يتناول مشاهد لرؤوس وبقايا خنازير، تم العثور عليها داخل النسيج الغابي من طرف مواطنين ببلدية حاسي بن عقبة بوهران الأربعاء الفارط، الكثير من المخاوف في نفوس السكان، الذين تيقنوا أن عصابات بيع لحوم الحمير والخنازير تسعى جاهدة التسرب للأسواق، والتدليس على الزبائن.

وبالعودة لفحوى المقطع المصور الذي لا يتعدى الدقيقتين، فقد عثر بعض المواطنين، وهم رعاة غنم، خلال تجولهم بين الأحراش والمساحات الغابية بحاسي بن عقبة، على رؤوس وحوافر خنازير مذبوحة ومنزوعة اللحم، مرمية في أماكن متفرقة بالغابة، حيث يرجح أن لحومها تم فرمها بغرض عرضها للبيع، حسبما تم ضبطه في الكثير من الحالات.

وطبقا لما توصلت إليه التحقيقات الأولية، تبين أن تلك البقايا تم رميها من طرف مجهولين في مناطق معزولة، تكون في الغالب بعيدة عن مكان ذبحها، لتشتيت تركيز المحققين ومنع الوصول إليهم، كما علم أيضا أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا في الواقعة للكشف عن ملابساتها وعن الواقفين خلفها، مثلما جددت هذه الحادثة أيضا تساؤلات واستفسارات الكثيرين حول مدى احترام القصابات لشروط الحفظ والوقاية، لتفادي تكرر سيناريوهات تسميم المستهلكين بلحوم خنازير، حمير، جيف وغيرها من اللحوم المغشوشة، وهو المطلوب من المصالح المختصة القائمة على عمليات المراقبة، لتضمن على الأقل في هاته الأيام التي ستستقبل فيها الأمة الإسلامية شهر رمضان، المعروف فيه بتهافت الصائمين على اللحوم.

من جهة ثانية، أفاد رئيس منظمة حماية المستهلك، حاج علي عبد الحكيم، أن حوادث العثور على لحوم الخنازير والحمير لن تتوقف، مادام جشع بعض التجار متواصلا، الأمر الذي يجعل المستهلك يواجه الغلاء والندرة، وفي المقابل يستغل عديمي الضمير هذا الوضع لممارسة طرقا جهنمية وخسيسة لا تراعى فيها نتائجها حتى لو أدت إلى تسميم مواطنين، وهو ما يجعل الجهات المكلفة بالمراقبة مستعدة على الدوام من أجل حماية السوق من التجاوزات والخروقات المرتكبة، ومعاقبة أصحابها، خاصة خلال الشهر الفضيل.