أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 أوت 2023

إحباط محاولة هجرة سرية بساحل الشلف، سقوط مميت لستيني من الطابق السابع لعمارة بقسنطينة

وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يعلن:

تثبيت 3 آلاف عون غابات في مناصب عمل دائمة

واج

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، عن تثبيت أكثر من 3 آلاف عون متعدد المهام يعملون حاليا على المستوى الوطني بعقود مؤقتة بقطاع الغابات.

وقال الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارته إلى ولاية الطارف، بأنه “سيتم قريبا تثبيت 3017 عون موسمي بقطاع الغابات في مناصب دائمة على المستوى الوطني كمرحلة أولى”.

وأوضح الوزير أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة للغابات سيتم عرض مشروع إدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة على مجلس الوزراء قريبا، مشيدا بمساهمة هذه الفئة من الأعوان في التدخلات الأولية لحرائق الغابات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن ووقوفهم جنبا إلى جنب مع أعوان الغابات للتصدي للنيران.

وأكد هني أن إدماج هذه الفئة من عمال قطاع الغابات في مناصب عمل قارة سيساهم من جهة في تعزيز التدخلات الأولية في مكافحة حرائق الغابات والتصدي لها رفقة كل الفاعلين في هذا المجال من أعوان الغابات والحماية المدنية والمجتمع المدني والفلاحين والمزارعين والمهنيين وسيضمن لهذه الفئة حقوقهم المهنية والاجتماعية، من جهة أخرى.

وأكد الوزير أنه سيتم الاعتماد بشكل عام بداية من العام المقبل على الأقمار الصناعية في مكافحة حرائق الغابات، موضحا أنه في الوقت الحالي التنسيق بين قطاعه والوكالة الفضائية الجزائرية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق وذلك بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية في اكتشاف حرائق الغابات ومراقبتها والتعرف عليها على الفور مما يسمح باستجابة أسرع وإدارة أكثر فعالية إضافة إلى رسم خرائط ورصد الأضرار التي تسببها حرائق الغابات باستخدام الصور عالية الدقة.

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إدراج تخصص تحلية مياه البحر لأول مرة

س.ع

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين أزيد من 500 ألف مقعد بيداغوجي جديد يشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين خلال الدخول المقرر يوم 8 أكتوبر المقبل، مع فتح تخصص تقني سامي في تحلية مياه البحر لأول مرة.

وأوضح المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات بالوزارة، محمد عزوق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القطاع “يوفر 505.335 مقعد بيداغوجي جديد مع دخول التكوين المهني الذي سيكون يوم 8 أكتوبر القادم، وذلك بزيادة تقدر بـ67،36% مقارنة بالسنة الماضية”.

وأضاف نفس المسؤول أن المقاعد البيداغوجية الجديدة تشمل التكوين عن طريق التمهين، التكوين الحضوري، التكوين عن بعد، تكوين المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في الوسط الريفي، بالإضافة إلى تكوين المستفيدين من منحة البطالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عزوق أن الوزارة “جندت كل الوسائل الضرورية استعدادا للدخول المقبل، على غرار الوسائل التقنية البيداغوجية والفروع المنتدبة المفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية، إضافة إلى التخصصات الموجودة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني، من بينها 410 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة و142 تخصصا بالنسبة للتكوينات التأهيلية القصيرة المدى”.

وتغطي مجمل هذه التخصصات 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالتخصصات الجديدة، أكد المتحدث أن القطاع برمج للدخول التكويني المقبل “تخصص تقني سامي في تحلية مياه البحر، وهذا لأول مرة”، مذكرا بتخصص تقني سامي في صيانة تجهيزات الصناعة الصيدلانية الذي شرع في إدراجه في البرنامج التكويني للعام الماضي.

كما كشف عن تخصصات أخرى جديدة تمت برمجتها بمناسبة الدخول القادم على مستوى بعض الولايات، من بينها تخصص في ترميم التراث المبني، وذلك في نمط التكوين عن طريق التمهين بولايتي تبسة وسعيدة وتخصص صناعة السجاد التقليدي بولاية برج باجي مختار.

ومن هذا المنظور، أوضح عزوق أن القطاع يركز، من خلال عروض التكوين، على “الشعب المهنية ذات الأولوية، من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية، الرقمنة، البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، الإطعام، الفندقة الصناعة التقليدية، المياه والبيئة وكذا الطاقات المتجددة”.

وفي ذات السياق، أشار إلى التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل “ضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني ووفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة”.

من جهة أخرى، ذكر عزوق بأن تسجيلات الالتحاق بالتكوين المهني للدخول القادم انطلقت يوم 15 يوليو الفارط وتتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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إطلاق أشغال تهيئة المنطقة الصناعية لديرة في البويرة

ق.م

أشرف الوالي عبد الكريم لعموري مؤخرا على إطلاق أشغال تهيئة الجزء الأول من المنطقة الصناعية لديرة (جنوب البويرة)، خلال زيارة عمل لهذه المنطقة من أقصى جنوب الولاية. وخصص غلاف إجمالي بقيمة 2.5 مليار دج لإنجاز أشغال الجزء الأول من هذه المنطقة الصناعية الممتدة على مساحة 250 هكتار، وفق المعلومات المقدمة بعين المكان، فيما حددت مدة انجاز هذا المشروع المقسم إلى مرحلتين بـ10 اشهر، على أن تتكفل الشركة الوطنية للأشغال العمومية الموجود مقرها ببجاية، بالجزء الأول

منها، فيما أسند الجزء الثاني من الأشغال للشركة ذات الأسهم “الفتح” المنحدرة من ولاية باتنة.

وبعد أن أشار إلى تسجيل هذه “العملية في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر المخطط الوطني لتهيئة الإقليم”، دعا الوالي المؤسسات المكلفة بالإنجاز إلى ضرورة العمل على احترام الآجال وجودة الأشغال. للإشارة ستحتضن المنطقة الصناعية لديرة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 780 هكتار، لدى تهيئتها، عشرات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالصناعة الغذائية، التي من شأنها خلق مئات مناصب الشغل لفائدة شباب هذه المنطقة من جنوب الولاية.

للتذكير، تم منذ 2022 منح العشرات من رخص الاستغلال لمستثمرين راغبين في توطين مشاريعهم بواد البردي. وتم في إطار نفس المسعى انجاز عملية تهيئة واسعة النطاق بالمنطقة الصناعية القديمة لسيدي خالد الممتدة على مساحة 225 هكتار بغلاف إجمالي يزيد عن 2 مليار دج. وتحتضن منطقة سيدي خالد حاليا جملة من المشاريع الهامة، من بينها مصنع لإنتاج الأدوية تابع لمخابر بيوفارم.

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عيد الحلي بآث يني في تيزي وزو

دعوة إلى ضرورة حماية التراث التقليدي الوطني

فيصل.ن

افتتحت الطبعة الـ17 للحلي التقليدية لآث يني الخميس بالبلدية الحاملة لنفس الاسم والتي تقع على بعد 35 كلم جنوب شرقي تيزي وزو، تحت شعار حماية التراث الثقافي والصناعة التقليدية الوطنية من أي محاولة للاستيلاء عليها من قبل بعض الدول. وشكل الحدث، الذي أشرف الوالي جيلالي دومي على افتتاحه، والذي سيتواصل إلى غاية الـ19 من الشهر الجاري، فرصة للمنظمين للتأكيد على ضرورة حماية الصناعة التقليدية الوطنية بما فيها حلي آث يني من “التقليد ومحاولات الاستيلاء عليها من طرف بعض البلدان ونسبها إليها”.

وبعد أن شدد رئيس المجلس الشعبي البلدي لآث يني، السيد عبد الله جنان، على هذه النقطة، استنكر خلال افتتاح التظاهرة “قيام بعض الأجانب بشراء حلي آث يني بغرض إعادة بيعها ببلدانهم على أنها منتجات محلية”. كما ندد حرفيو الحلي بالمنطقة من جهتهم بعمليات التقليد التي تتعرض لها حلي

آث يني. وعبر البعض ممن التقتهم وأج خلال اليوم الأول من التظاهرة بمتوسطة الشهيد لعربي مزاني المحتضنة لمعرض حلي اث يني، عن استيائهم إزاء “المجوهرات المقلدة المصنوعة بمواد رديئة وسامة ومضرة بالصحة وتباع بأسعار زهيدة”.

وقال بعض العارضين أنه رغم معرفة الضالعين بحلي آث يني تمام المعرفة للحرفيين الحقيقيين الذين يمكنهم ضمان حلي بجودة عالية مصنوعة من الفضة الحرة ومزينة بمرجان حقيقي، فإن إشكالية التقليد تؤكد الضرورة “الملحة” لحماية هذا التراث من التقليد، من خلال وضع علامة مسجلة له. وأثاروا بالمناسبة مجددا إشكالية توفر المواد الأولية التي يستعملونها في صناعة الحلي، لاسيما معدن الفضة.

وفيما تعلق بحماية هذا المنتج ومنتجات الحرف التقليدية الجزائرية الأخرى، شدد الوالي على “أهمية اتحاد الحرفيين في تنظيم خاص بهم من أجل الدفاع عن الحلي التي صنعت شهرة وفخر منطقة آث يني، وبالتالي الدفاع عن مهنتهم التي ورثوها عن آبائهم و أجدادهم”. للإشارة، يشارك 135 حرفي مختص في الحلي التقليدية من 15 ولاية في هذه الطبعة الجديدة لعيد الحلي.

وتسجل هذه التظاهرة سنويا توافدا كبيرا للزوار من مواطنين عاديين وكذا دبلوماسيين أجانب.

كما يساهم عيد الحلي لآث يني “في الحفاظ على هذا التراث، علاوة عن توفير فضاء لالتقاء الحرفيين والسلطات المحلية من أجل الحديث عن المشاكل التي تعترض صناعتهم ووسائل الترويج لهذه الحرفة التي تخطت عدة أجيال من خلال عصرنة نفسها على مر السنين مع الحفاظ على أصالتها”، حسب المنظمين. وفيما يخص عصرنة الحلي التقليدية، لاحظ بعض العارضين عودة بعض الموديلات أو النماذج القديمة إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر بقيام بعض الصائغين بإعادة تصنيع بعض النماذج مع إضفاء لمسة جديدة عليها، من اجل إرضاء ذوق السيدات، حيث يتفنن صائغو الحلي (كون هذه الحرفة كانت إلى وقت غير بعيد حكرا على الرجال) من أجل تقديم الأجمل والذي يليق بالفساتين التقليدية.

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توقيف 7 أشخاص وحجز 2.5 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة

واج

تمكنت شرطة الدار البيضاء لأمن ولاية الجزائر، خلال الأسبوع الماضي، في عمليتين متفرقتين، من توقيف سبعة (07) أشخاص وحجز 2 كلغ و652غ من القنب الهندي وأزيد من 4700 كبسولة من المؤثرات العقلية، بحسب ما أفاد به بيان للأمن الولائي. وأوضح البيان أن شرطة الدار البيضاء تمكنت خلال الأسبوع الماضي، في عمليتين متفرقتين، من “توقيف سبعة (07) أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 29 سنة و42 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر مع حجز 2 كلغ و652غ من القنب الهندي و4767 كبسولة من المؤثرات العقلية”.

وأشار ذات المصدر إلى أن العملية الأولى عالجتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، على مستوى مدينة عين طاية، على إثر استغلال معلومات حول “قيام أشخاص بترويج المخدرات، حيث أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي (42 سنة) رفقة خمسة 05 من شركائه وضبط 4767 كبسولة من المؤثرات العقلية و06 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام”.

أما العملية الثانية، فقد نفذتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدرقانة، بناء على معلومات عن “قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات من نوع (القنب الهندي) بأحد أحياء ذات المدينة”، حيث أفضت التحريات التي قامت بها عناصر ذات الفرقة، إلى “توقيف المشتبه فيه (34 سنة) وضبط 02 كلغ و652غ من المخدرات (القنب الهندي)”. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضية “استيراد وتهريب وتخزين ونقل المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي، حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض عرضها للبيع على الغير وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، في إطار شبكة إجرامية منظمة”، وفق ذات المصدر.

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عصابة تستغل حافلات الخطوط الطويلة لنقل المهلوسات

توفيق بن يحيى

فكّك، مؤخرا، أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة من نوع “بريغالين 300 ملغ” عن طريق نقلها من الولايات الجنوبية الحدودية باتجاه ولاية بجاية، باستعمال وسائل النقل العمومي للمسافرين. تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخراطة، مفادها محاولة شبكة إجرامية تمرير كمية من الأقراص المهلوسة على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى الولايات الجنوبية الحدودية، متجّهه نحو ولاية بجاية، على إثر ذلك، تم وضع نقاط مراقبة ليتم توقيف حافلة على مستوى السد الثابت بتشكريود.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور على كميه معتبرة من المهلوسات قدّرت بـ12500 كبسولة، موزعه على حقيبتين بالصندوق الخاص بأمتعة المسافرين، حيث كانت موزعة على حقيبتين. على إثر ذلك، تم توقيف الحافلة واقتياد جميع من كان على متنها، نحو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخراطة لمواصلة التحقيق معهم.

من خلال التحقيق واستيقاء تصريحات المسافرين على متن الحافلة، تم التوصل إلى ناقلي المهلوسات، ويتعلق الأمر بسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و38 ينحدرون من ولايات مختلفة، جرى عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة.

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بسبب حادث سير .. عرس يتحوّل إلى مأتم بتيارت

لوز محمد أمين

وقع، الخميس، بطريق بلدية ملاكو بتيارت، حادث مرور أليم راحت ضحيته سيدة في عقدها الخامس من العمر، الحادث هذا نجم عن اصطدام بين سيارتين نفعيتين كانتا ضمن موكب عرس، وقد تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل نقل المصابين وجثة الضحية إلى مستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت، فيما تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية. ومن جهتهم، فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا بهذا الحادث والذي يعد الثاني من نوعه في ظرف شهر، أين تحول هذا العرس إلى مأتم بسبب السرعة المفرطة والمناورات الخطيرة.

وحسب السيد قدوي محمد رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا حوادث المرور للشروق، فإن تهور الشباب بمواكب الأعراس أصبح فعلا أمرا مقلقا، بسبب الحوادث التي باتت تسجل يوميا، وحصدها لأرواح الأبرياء، فضلا عن الخسائر المادية للمركبات.

للإشارة، فإن حادثا وقع بحدود إقليم ولاية تيسمسيلت منذ أسبوعين تقريبا، على إثر انحراف سيارة نفعية صغيرة واصطدامها بشجرة، ما خلف وفاة سائقها البالغ من العمر 38 سنة، فيما سجلت عدة إصابات متفاوتة لمرافقيه، ونشير إلى أنه تم تسجيل حادث مماثل مؤخرا، بإقليم بلدية قصر الشلالة بولاية تيارت، خلف وفاة شاب في الثلاثينيات من العمر على إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، لتبقى هذه الحوادث تصنع الحدث بولاية تيارت بسبب الارتفاع الرهيب لها وارتفاع عدد الضحايا والمصابين مقارنة بالسنوات الماضية، علما أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت، أحصت ما مجموعه 35 حادثا مروريا خلال الثمانية الأشهر الأخيرة، خلفت في مجملها وفاة 35 شخصا وجرح 53 شخصا آخر، كان المتسبب الرئيسي بها العامل البشري بنسبة 91.42 بالمائة، وحسب ما أفاد به شاهد عيان “الشروق”، فإن مواكب الأعراس أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن المواطنين بفعل المناورات الخطيرة التي يقوم بها بعض السائقين من فئة الشباب، ما يكلف غالبًا خسائر بالأرواح.

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إحباط محاولة هجرة سرية بساحل الشلف

م. قورين

أمر، الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة تنس بإيداع خمسة مدبرين لرحلات الهجرة السرية رهن الحبس المؤقت، كانوا ينشطون في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة فرار. عملية التوقيف حسب تصريح “زواق نور الدين” قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن للشروق، تمت على إثر دورية لوحدات خفر السواحل، رصدت محاولة اختراق زورق للحدود البحرية انطلاقا من سواحل كاف كالة باتجاه أوروبا، فتم اعتراضه على بعد عدة أميال وتوقيف على متنه 15 حراقا مجهزين بصدريات إنقاذ ومبالغ مالية بالعملة الصعبة والمحلية وهواتف نقالة يستعملونها للاتصال والتواصل وتحديد مسارهم عبر البحر، ومواصلة للتحقيق من قبل مصالح الأمن تم تحديد هوية ثمانية رؤوس مدبرة، بينهم ثلاثة يعملون على تأمين وإيصال المهاجرين إلى شركائهم بعرض البحر ثم العودة إلى نقطة انطلاقهم، وآخرون يقفون وراء جمع واستدراج وترغيب الشباب وتسهيل عملية الهجرة غير شرعية، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويل الموقوفين على نيابة محكمة تنس عن قضية تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في إطار جماعة إجرامية وطنية منظمة، كما كشفت التحقيقات عن تورط ثلاثة أشخاص في قضايا إجرامية بموجب مذكرات بحث دولية.

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الإطاحة بشابين حاولا ترويج 2.5 كلغ من الكوكايين بعنابة

ع. بن منـيـة

تمكّن، مؤخرا، عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الكائن مقرها بمدينة الحجار في ولاية عنابة، من الإطاحة بشابين يمتد نشاطهما الإجرامي في ترويج المخدرات عبر العديد من ولايات الوطن، مع حجز كمية معتبرة من مادة “الكوكايين” يقدّر وزنها بنحو 2.5 كلغ. المشتبه فيهما اللذان يبلغان من العمر 29 و30 سنة، تمت الإطاحة بهما، إثر استغلال عناصر المصلحة للمعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود نشاط مشبوه لشخصين يعتزمان عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من “الكوكايين”، ليتم على إثرها، مباشرة التحريات والتحقيقات الميدانية التي مكّنت من رصد تحركات المشتبه فيهما اللذان تمت الإطاحة بهما وبحوزتهما كمية 2.5 كلغ من المسحوق الأبيض نوع “كوكايين”، مع حجز سيارة تستعمل في نقل المخدرات.

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محافظة” السيلا” تكشف عن قانون مسابقة شعار الصالون

زهية. م

أعلنت محافظة الصالون الدولي للكتاب عن إطلاق مسابقة وطنية موجهة للمصممين والفنانين لاختيار شعار الطبعة 26 للمعرض، تحسبا للاستعدادات الجارية لإطلاق الطبعة شهر نوفمبر المقبل.

وأفاد بيان لمحافظة المعرض بأن الشعار الذي رافق “السيلا” طيلة 25 وترك بصمته في تاريخها الحافل قد حان الوقت لتغييره، وقد بلغ الصالون مرحلة جديدة من وجوده تستدعي التفكير في تصميم جديد مستوحى من التراث التصويري للجزائر يتماشى مع اتجاهات فن الجرافيك المعاصر”.

وأشار بيان محافظة المعرض إلى أن “الشعار المزمع تصميمه وفقا لمبادئ الهوية البصرية ينبغي أن يعكس تطور صالون الجزائر ومكانته في خريطة الصالونات الدولية”.

وأكد البيان أن المسابقة ستجري تحت رقابة محضر قضائي وسيتم الإعلان عن نتائجها على هامش الطبعة 26 من المعرض وستقام احتفالية خاصة بالحدث على هامش فعاليات الصالون على أن يدخل الشعار الفائز حيز الاستغلال بداية من الطبعة 27 من المعرض.

ووفقا للقانون الداخلي للمسابقة، يحق لكل المبدعين المشاركة فيها باقتراحين لا أكثر ترسل المشاركات على عنوان الصالون الدولي للكتاب ” سيلا” المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية طريقة المنطقة الصناعية الرغاية الجزائر تودع الأعمال في ظرف يحمل مسابقة شعار الجديد للسيلا، إضافة إلى العنوان البريدي.

وطبقا لقانون الجائزة، فان المشاريع المقترحة يجب أن تكون مرفقة بالسيرة الفنية لصاحب العمل ونسخة عن شهادة مدرسة الفنون الجميلة فنون الجرافيك ونص من خمسة أسطر يشرح فيه صاحب العمل منهجية اختياره للشعار، إضافة إلى تصريح شرفي بأصالة العمل الإبداعي مع الالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية ويرفق المترشح عمله بصورة من بطاقة الهوية والبيانات الشخصية لصاحبها ويتعين على الفائز تقديم ملف رقمي لتصميمه قبل منحه الجائزة.

تسلم الشعارات في دعامة ورقية وقرص مضغوط أو مفاتح تخرين المعلومات يوضع في ظرف مغلق وتقدم الأعمال المرشح على العنوان المذكور آنفا قبل تاريخ 30 سبتمبر المقبل كآخر أجل لإيداع الترشيحات.

رصدت جائرة مالية قدها 40 مليون سنيتم إضافة إلى جوائز تكريمية لصالح الفائزين بالمرتبتين الثانية والثالثة.

وتم تكوين لجنة تحكيم من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم مختصون في الفنون الجميلة ومجال الاتصال البصري، إضافة إلى ممثلين عن ” السيلا” ينتخبون من بينهم رئيس لجنة التحكيم، وذلك قبل بداية انتقاء الأعمال.

وسيتم انتقاء قائمة من 10 اقتراحات تختار من بينهم الفائز والمتوج بالمسابقة.

وشدد بيان “السيلا” على أن الفائز بالمسابقة بمجرد حصوله على المكافأة المالية، لا يحق له المطالبة بحقوق استغلال الشعار من قبل “السيلا” لاحقا، عدا احتفاظه بحقوقه المعنوية بحيث لا يمكن تعديله إلا بموافقته.

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انطلاق العروض التجارية للملكة الأخيرة بإسبانيا

زهية. م

انطلقت، الجمعة، 11 أوت، العروض التجارية لفيلم الملكة الأخيرة في اسبانيا، حيث أعلنت المخرجة عديلة بن ديمراد عن بداية توزيع عملها بالقاعات الاسبانية.

وتأتي الجولة الاسبانية للملكة الأخيرة، بعد عدة جولات سينمائية في أوروبا والوطني العربي، إضافة إلى جولة سينمائية في الجزائر بعد رفع الحظر عن الفيلم منذ شهرين تقريبا.

وقد شد الفيلم الذي يعود للحقبة العثمانية بالجزائر الأنظار بسبب الجدل الذي أحدثه بطريقة تناوله للمرحلة والتواجد العثماني في الجزائر، حيث رافقت جولاته تناول إعلامي ونقدي كبير. وقد عرض الفيلم حتى الآن في عدة مهرجانات، وحقق عدة جوائز، على غرار الجائزة التي حصل عليها في تونس “أفضل موسيقى”، كما حصلت عديلة بن ديمراد على جائزة أفضل ممثلة في آخر دورة لمهرجان مالمو للسينما العربية في آخر دورة له، إضافة إلى تتويجه بجائزة في مهرجان البحر الأحمر.

ويعيد الفيلم فتح النقاش حول الحقبة العثمانية في الجزائر من خلال قصة الملكة زفيرة زوجة السلطان سمير التومي الذي تمت تصفيته من قبل عروج، بحسب رواية الفيلم الذي وجهت له عدة انتقادات أبرزها أن زفيرة لم تكن ملكة اصلا.

وتم تصوير الفيلم بجماليات عالية لم نعهدها من قبل، خاصة في الأفلام التاريخية الجزائرية، حيث صور بعدة مناطق من الجزائر وبمساهمة وزارة الثقافة.

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إطلاق أسماء فنانين على جوائز أيام فتيحة بربار لمسرح الشباب

زهية. م

قامت جمعية المنارة الثقافية لقورصو بومرداس بإطلاق أسماء بعض الفنانين على جوائز الدورة الثانية لأيام فتيحة بربار لمسرح الشباب، المرتقب أن تجري فعالياتها من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، تحت شعار “الفن الرابع.. مرآتنا جميعا”.

وبحسب ما نشرته الجمعية على صفحتها الرسمية، فإن هذه الدورة ستعرف إطلاق جائزة أفضل ممثل باسم الفنان حكيم دكار وجائزة أحسن ممثلة باسم الفنانة نضال، فيما ستحمل جائزة أحسن إخراج اسم الفنان المبدع أحمد رزاق وجائزة أفضل نص مسرحي باسم المسرحي يوسف تعوينت وجائزة أفضل سينوغرافيا باسم الدكتور حمزة جاب الله.

فيما خصص المهرجان جائزة باسم المصمم الراحل فاروق درارجة تمنح لأفض أنفوغرافيا .

وتتواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية من الأيام المسرحية للشباب التي تحمل اسم الفنانة الراحلة فتيحة بربار، حيث أعلنت في السابق الجمعية المنظمة للتظاهرة بداية استقبال الأعمال تحسا للدورة الثانية التي تحتضنها بومرداس نوفمبر المقبل حيث يشترط في الأعمال المقدمة ألا يتجاوز مخرجها 40 عاما هي تظاهرة مفتوحة حصرا للشباب.

وأن يكون العمل إنتاج موسم 2022- 2023، وألا يتعدى عدد أعضاء الفريق (7) بمن فيهم المرافقون والتقنيون،. يتم ملء الاستمارة بالحاسوب، ويتم توقيعها من الهيئة المتقدمة لطلب المشاركة؛ سواء جمعية كانت، أم تعاونية، أم مسرحا. ويشترط قانون المسابقة إرفاق طلب المشاركة بملصق العرض والمطوية وهذا بشكل إجباري، وكذا صور، وفيديو بجودة عالية وترسَل طلبات المشاركة مرفقة بهذه المعلومات على البريد الإلكتروني التالي: Festivalfatihaberber@gmail.com

وحددت الجهة المنظمة تاريخ 20 سبتمبر المقبل كآخر أجل لاستقبال المشاركات.

هذا وتتول الممثلة سالي بن ناصر رئاسة لجنة انتقاء أعمال الدورة الثانية والتي تض في صفوفها كلا من الممثلين فريد غانم وعبد العزيز قاصد، فيما اختيرت الفنانة القديرة حفيظة بن ضياف كرئسية شرفية للدور التي ترأس أيضا إدارتها الفنية ابنة الراحلة فتيحة بربار ليلى بربار.

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حراس”باركينغ” غير شرعي يعتدون على محام لرفضه دفع 2000 دج!

مريم. ز

أمر قاضي محكمة الجنح بالدار البيضاء، الخميس، بإيداع شاب في العقد الثاني من العمر رهن الحبس المؤقت من الجلسة، بعد تأجيل محاكمته لتورطه في جريمة اعتداء خطير تعرض له محام بحظيرة سيارات بالمحمدية منذ يومين، وخلّف إصابة الضحية بجروح على مستوى الوجه والرأس.

تفاصيل القضية، التي أجّلتها المحكمة، تعود إلى شكوى تقدّم بها الضحية أمام مصالح الأمن، بعد الاعتداء عليه من قبل أصحاب “باركينغ” غير شرعي وعائلته بالضرب بحديقة الألعاب بالمحمدية بالحراش في العاصمة، ويتعلق الأمر بالمحامي “خ. م” الذي ينحدر من ولاية الجلفة، والذي أصيب بجروح على مستوى الرأس، كما تم تحطيم سيارته من طرف مجموعة من الشباب.

المحامي تقدّم بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضه لاعتداء خطير رفقة عائلته، أثناء تواجدهم على مستوى حديقة التسلية بالحراش، وكشف الضحية لدى مصالح الأمن، أنه تعرض لمضايقات واعتداء من قبل شخصين أحدهما حارس حظيرة سيارات غير شرعية ويتواجد حاليا في حالة فرار، وشريكه الذي تم توقيفه مباشرة عقب الاعتداء، مضيفا أنه أصيب بجروح وكسور بالوجه.

خلفية الوقائع تعود، حسب تصريحات الضحية، إلى مساء الأربعاء الماضي بعد أن غادرت العائلة مركز التسلية بالمحمدية، ومباشرة عقب ركوب الأسرة المتكونة من الزوج “الضحية” والزوجة والأبناء، من بينهم رضيع، ووالدته المسنة، صادفه المشتبه فيهما واللذان كانا على متن سيارة، وطالباه بدفع مبلغ 2000 دينار مقابل ركنه للسيارة بالمكان، ولدى استفسار الضحية من حارس حظيرة السيارات حول سبب تحديد المبلغ الخيالي ثمن ركن مركبته، وعما إذا كان يحوز على تسريح قانوني من الجهات المختصة، تطور النقاش إلى اعتداء عنيف بالعصي خلّف إصابات خطيرة وكسور، وهلع لدى أفراد عائلة الضحية الذي نقل مباشرة نحو المستشفى.

المتهمان ستوجّه لهما تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، وتكوين جمعية أشرار خلال المحاكمة المقبلة، إلى جانب تأسّس عشرات المحامين بمختلف النقابات، على رأسهم نقابة العاصمة للدفاع عن الضحية، وهو الفعل الذي خلّف استنكارا واسعا لدى أصحاب الجبة السوداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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سقوط مميت لستيني من الطابق السابع لعمارة بقسنطينة

س.ع

لفظ منتصف مساء الأربعاء الماضي، شخص ستيني أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، إثر سقوطه من الطابق السابع لعمارة متكونة من 17 طابقا بالوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة. وفي الوقت الذي لازالت فيه أسباب هذه الحادثة مجهولة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحريات وتحقيقات المصالح، فقد تم انتشال جثّة الضحية البالغ من العمر 60 سنة، من طرف عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة الجديدة.

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الإطاحة بشبكة لسرقة المركبات بالعاصمة

نوارة باشوش

تمكّنت وحدات الدرك الوطني بالدويرة، بالجزائر العاصمة، من الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها، من خلال استدراجهم عن طريق طلب خدمات التوصيل.

وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني، أن “العملية التي تمت بالتنسيق مع أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي سليمان، جاءت بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين الذي وقع ضحية هذه العصابة، حيث راودته شكوك حول الشخص الذي قام بنقله من خلال تصرفاته المشبوهة، بالإضافة إلى ملاحقتهم من طرف سيارة أخرى”.

بعد ذلك، قام عناصر الدرك الوطني بـ”توزيع الأبحاث من طرف مركز العمليات بالمجموعة مع إخطار جميع الحواجز والدوريات العاملة، حيث تم، في ظرف وجيز، توقيف عناصر الشبكة والسيارة المشبوهة من طرف إحدى الدوريات واقتيادهم إلى مقر الفرقة”.

ومكّنت العملية من “توقيف 3 أشخاص متورطين مع حل عدة قضايا كانت محل متابعة واسترجاع 4 سيارات مسروقة وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع، ولوحات ترقيم للمركبات وهمية تستعمل من طرف الشبكة في تنفيذ مختلف عمليات الاعتداء على أصحاب المركبات”.

وبعد “استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة”، يضيف البيان ذاته.