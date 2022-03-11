أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 مارس 2022

وفاة رجل وابنه في حادث سير بخنشلة، جرحى في اصطدام تسلسلي بين 10 مركبات بالبويرة

مطلقة تطلب المساعدة لعلاج ابنها

ن. س

يعاني الطفل (ف، ب) البالغ 4 سنوات، من شلل دماغي حركي منذ ولادته، ما جعل صحته في تدهور شديد عاما بعد آخر، فالطفل فقد القدرة على الحركة والكلام، وهو عرضة لتقوس العمود الفقري مستقبلا.

ونصح الأطباء المعالجون في الجزائر، بإعادة تأهيل حركي للطفل، وهي العملية التي لم تأت بنتيجة في الجزائر، ما جعل الأطباء ينصحون بنقله إلى عيادة مختصة في مثل هذه الحالات بدولة مصر، ولأن والدته مطلقة، لم تتمكن من علاج ابنها الوحيد، خاصة أن تكاليف علاجه مرتفعة جدا، وهي دون عمل، تتنقل من منزل إلى آخر لعدم وجود سكن يؤويها مع طفلها.

وتناشد السيدة المقيمة في ولاية المدية، المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها ماديا أو التكفل بنقل فلذة كبدها إلى مصر للعلاج، كما تناشد السلطات المحلية لولاية المدية منحها سكنا اجتماعيا، يحميها من التشرد بين البيوت.

للمساعدة، يرجى الاتصال بالرقم 0676337397/ 0796596767، والله لا يضيع أجر المحسنين.

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12 عملا في أسبوع الفيلم الوثائقي

زهية. م

حدّد المركز الجزائري لتطوير السينما تاريخ أسبوع الفيلم الوثائقي من 12 إلى 17 مارس الجاري وهي التظاهرة التي كان مقرّر إقامتها شهر ديسمبر الفارط وتم تأجيلها جراء حالة إعادة الإغلاق الجزئي التي فرضتها كورونا.

وسيعرف هذا الأسبوع الذي تجري وقائعه بقاعة الخيام بالجزائر العاصمة عرض 12 فيلما تعالج مواضيع مختلفة ومتنوعة بين التاريخ والأنثروبولوجيا والتراث.

ومن بين الأعمال المنتظر عرضها في إطار هذا البرنامج وثائقي بعنوان “اندري رافيرو” للمخرج جان اسلمايير و”143 شارع الصحراء” لمخرجه حسان فرحاني وأيضا “بابيلون قسنطينة” الذي أخرجه سيد احمد سميان كما يشمل برنامج هذا الأسبوع فيلم “الأمير عبد القادر” لسالم إبراهيمي و”صوفونيسب أميرة سيرتا” للمخرج الراحل عبد الله توهامي وأيضا فيلم “الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين” لمحمد لطرش

كما تقترح قائمة الأفلام المبرمجة خلال هذا الأسبوع فيلم “المحتشدات” لسعيد علمي وأيضا “في منصورة، افترقنا” لمريم دوروتي كلو و”هنريكو ماتي الثورة الجزائرية” لعلي عيادي.

ويشمل برنامج العروض تقديم ثلاثة أعمال في عرضها الأول وهي “الألقاب في الجزائر، حقد الاستعمار” لفتيحة بوروينة و”بحرنا” لفتيحة عفان و”ني هنا ني لهيه” لحسين سعد.

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ثمّنت مواقف الدبلوماسية الجزائرية..

“النهضة”: تقوية الجبهة الداخلية شرط لمواجهة التحديات الخارجية

س. ع

دعا الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، الجمعة بالجزائر العاصمة، إلى تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية بأحداثها “المتسارعة والمعقدة”.

وقال بن عائشة في افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة، أن “التحولات العالمية الحالية ستكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية تستوجب حسن التعامل معها، خاصة ما تعلق بضرورة تمتين الجبهة الداخلية من أجل مواجهة التحديات الخارجية بأحداثها المتسارعة والمعقدة”.

كما دعا الأمين العام للحركة إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطن وتوفير مناصب شغل للشباب البطال، إلى جانب العمل على “تحريك عجلة الاقتصاد ورفع القيود والعراقيل البيروقراطية عن الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني”.

وبخصوص تشكيلته السياسية، اعتبر بن عائشة أنه “بالرغم من تراجع موقعها، فإنها تبقى تؤمن بالتعايش على أساس الحق والعدل، إلى جانب تمسكها بالحوار لكونه وسيلة حضارية تنظم الاختلاف والتنوع وتغلق باب العنف والتطرف وتعتبر المواطنة حق للجميع في المشاركة في القرار السياسي والتوزيع العادل للثروة والمساواة أمام القانون”.

وعلى الصعيد الدولي، ثمنت الحركة “مواقف الدبلوماسية الجزائرية، لاسيما بعد نجاحها في طرد الكيان الصهيوني من صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي وكذا مساندة القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

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قانون جديد يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

فاتح ع

درست الحكومة، خلال اجتماعها الذي ترأسه الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، وذلك في إطار مساعي تنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في المجتمع، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر، أن مشروع هذا النص “يندرج في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين، لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد”.

ويأتي هذا المشروع التمهيدي الذي “يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها، في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والمرونة في تطبيق أحكامه”، كما يهدف إلى “وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في المجتمع”.

وأشار البيان إلى أن “ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية، تعكس كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع”، وأعلن أنه “طبقا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.

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خمسة عقود شراكة و25 اتفاقية أولية للتعاون

تم التوقيع على خمسة عقود شراكة و25 اتفاقية أولية بين فاعلين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من بلدان إفريقية على هامش الصالون الإفريقي للأعمال الذي اختتمت فعالياته هذا الجمعة بوهران، حسب بيان صحفي للمنظمين.

وأوضح البيان أن “اللقاءات بين رجال الأعمال الجزائريين والوفود الإفريقية خاصة سفراء هذه الدول، أسفرت عن توقيع خمسة عقود شراكة رسمية و25 اتفاقية أولية في انتظار دراسة الإجراءات العملية بين الأطراف المتعاقدة لإنجازها”.

وأضاف المصدر أن المعرض الذي أقيم على هامش الصالون على مدى ثلاثة أيام، “شهد توافدا كبيرا من طرف الزوار، خاصة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين قدموا للتعرف على إمكانيات إقامة شراكات مع نظرائهم من الدول الأفريقية المشاركة”.

وأشار البيان أن قطاعات المناجم والتحويل والشراكة في مجال الأشغال العمومية، كانت أهم المواضيع التي تطرقت إليها النقاشات التي دارت في إطار هذا المعرض، مضيفا، أن المشاركين تطرقوا كذلك إلى العوائق التي تحول دون إنشاء نظام اقتصادي إفريقي متكامل.

كما شكلت اللقاءات الفردية “بي تو بي” بين السفراء الأفارقة والفاعلين الاقتصاديين الجزائريين فرصة للتعرف على مختلف فرص الاستثمار والتجارة، حسب المنظمين.

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بن بوزيد في اجتماع وزراء الصحة الأفارقة حول التلقيح ضد كورونا

س ع

شارك وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة الأفارقة حول تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس (كوفيد-19)، حسبما أفادت به وزارة الصحة، الجمعة، في بيان لها.

ويأتي هذا اللقاء بعد القمة التي انعقدت شهر فيفري الفارط بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي عرض خلالها المشاركون الوضعية الوبائية في القارة السمراء.

وكان رؤساء الدول والحكومات الإفريقية قد اتفقوا على “الالتزام بالعمل المشترك والجاد والفعال والتنسيق بين الدول الأعضاء”. وقد ركزت قمة فبراير على استراتيجيات تنفيذ هذا الهدف من أجل “ضمان التنسيق الفعال”، وهو ما اعتبروه “أمرا ضروريا لمساعدة الدول الأعضاء في الوصول إلى التلقيح بنسبة 70 بالمائة من مجموع سكان القارة مع نهاية جوان 2022، ما سيسمح لهذه الشعوب باكتساب المناعة الجماعية”، يضيف البيان.

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إحباط محاولة سطو على محل لبيع المجوهرات بمدينة بجاية

ق. م

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بناءً على معلومات مسبقة، من تفكيك عصابة أشرار وإحباط عملية سطو مسلح كان مخطط لها ضد محل بيع المجوهرات بوسط مدينة بجاية باستعمال مسدسين وقارورة غاز مسيل للدموع.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في السطو والاعتداء على محلات بيع المجوهرات ببلدية بجاية، على إثرها تم تنشيط عنصر الاستعلامات، حيث تم تحديد مكان تواجد أحد عناصر الشبكة بحي الناصرية بلدية بجاية، أين تم وضع خطة محكمة، أسفرت العملية على توقيف المعني ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، وحجز قارورة غاز مسيل للدموع وسلاح تاريخي وسلاح ذو صنع يدوي، وملابس وأحذية وقفازات وأقنعة تستعمل في عمليات السطو والاعتداء.

المشتبه فيه خطط رفقة شخص آخر في حالة فرار للقيام بالسطو على محل لبيع المجوهرات بوسط مدينة بجاية، باستعمال مسدسين وقارورة مسيلة للدموع مرتدين لأقنعة، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بواد غير.

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بمناسبة عيدهم

تنظيم سباق 500 متر لذوي الاحتياجات الخاصة

فاطمة عكوش

تحتضن بعد الاثنين ولاية البويرة سباق الـ500 متر، يشارك فيه العشرات من الأطفال والشباب الذين ينتمون إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وينتظر أن ينطلق السباق الذي ينظم بمناسبة الاحتفال بالرابع عشر مارس، من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية إلى غاية مقر مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن.

ومن جهة أخرى، يشرف والي البويرة على توزيع الإعانات المبرمجة لفائدة جمعية الصم والبكم وجمعية نور الأمل لمرض السرطان، كما يتم أيضا بالمناسبة توزيع عدة أجهزة لأصحاب الهمم وتتمثل في 5 دراجات نارية، 5 كراسي متحركة كهربائية، ويتم تكريم النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة الناشطات في المجال التضامني، الإعلامي والرياضي والحاملات للمشاريع، بالإضافة إلى الرياضيين المتفوقين في مختلف المنافسات الرياضية.

وبالمكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية تم تسطير بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة برنامجا هاما يتم خلاله تقديم عروض بهلوانية، أغان ترفيهية للأطفال، كما تشرف مديرة المكتبة على تقديم حصة من الكتب والقصص لفائدة أطفال الأقسام الخاصة المتواجدة على مستوى المدارس التعليمية لمديرية التربية، ومن جهته يقدم الأستاذ كمال معنان محاضرة بعنوان “الفنون وذوي الهمم”.

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مخيم لشباب مناطق الظل بمناسبة عيد النصر بالبويرة

فاطمة عكوش

سطر ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة والرابطات الولائية الشبانية والمؤسسات الشبانية والجمعيات، بهدف تذكير الناشئة بتاريخ إعلان وقف إطلاق النار المصادف لذكرى عيد النصر 19 مارس، وبالتنسيق مع مديرية المجاهدين والأسرة الثورية برنامجا ثريا للاحتفال بالمناسبة، حيث ينشط أساتذة جامعيون ندوة تاريخية وهذا بالتنسيق مع نادي الفنون الشبانية لديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة، كما يتم تنظيم معرض للصور وللفنون التشكيلية يرمز للمناسبة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ولائية ما بين مؤسسات الشباب ثقافية وفنية وأدبية.

ومن جهة أخرى، سيتم تنظيم برامج مختلفة ومتنوعة عبر مؤسسات الشباب بتراب ولاية البويرة خاصة بالحدث بالتنسيق مع التنظيمات الثورية والمحيط والحركة الجمعوية.

وبالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة تنظم الرابطة الولائية للتجوال وتبادل الشباب لولاية البويرة مخيم للشباب مناطق الظل بتعداد 120 شاب بمخيم الشباب والترفيه بتيلسدث أيام 17، 18، و19 مارس ببرنامج متنوع رياضي، ثقافي وترفيهي.

.. عام حبسا نافذا لشاب عثر بحوزته على 140 قرص مهلوس

أدانت أول أمس محكمة الجنح بالبويرة، المدعو “ك. م” بعقوبة عام حبسا نافذا، وكان المتهم وهو شاب تم إيقافه مؤخرا بمدينة البويرة، وعثر بحوزته على 140 قرص مهلوس، وأثناء امتثاله أمام قاضي محكمة الجنح، أكد المتهم أن الأقراص التي عثرت بحوزته ملكا له يستعملها لأغراض شخصية تتمثل في تسكين الآلام، كونه مصاب على مستوى يده، وكان ممثل النيابة قد طلب بتسليط في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.

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عام حبسا للص حافلات نقل الطلبة بالعفرون في البليدة

حسناء. ب

تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني بالعفرون غرب البليدة نهاية الأسبوع من الإطاحة بشاب في العشرينات تورط في عدد من قضايا السرقة، طالت الطلبة من جامعة لونيسي علي “البليدة 2″، كان آخرها سرقة هاتفين نقالين من داخل حافلة نقل الطلبة، حيث يستغل المشتبه فيه التدافع داخل الحافلة لتنفيذ سرقاته والتي راحت ضحيتها عدد من الطالبات، أين قام بسرقة هواتفهن النقالة ومن ثم الفرار خارج أسوار الجامعة، وكانت معلومات وردت بخصوص المشتبه فيه، وبناء على المعلومات والمواصفات المقدمة تم ترصده وإلقاء القبض عليه متلبسا، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ 28 سنة يقيم بجوار الحرم الجامعي، وتم تقديمه الخميس وفقا لإجراءات المثول الفوري وتمت إدانته بعام حبسا نافذا.

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وضعية كارثية للطريق الوطني رقم 38 بجسر قسنطينة

منير ركاب

حذّر مواطنو بلدية قسنطينة، من استمرار حوادث المرور المميتة بالطريق الوطني رقم 38 المؤدي لبلدية الحراش، أمام مدخل الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، كان آخرها وفاة رضيع، على غرار انقلاب شاحنة قادمة من ولاية وهران، بسبب كثرة الحفر والمطبات الموجودة على مسافة تزيد عن 300 متر، منذ أزيد من 18 شهرا، ناهيك عن انعدام الرؤية ليلا بسبب غياب الإنارة العمومية بالرغم من وجود أعمدة كهربائية، الأمر الذي استنكره أصحاب المركبات الذين هدّدوا بغلق الطريق في حال استمرار حوادث المرور.

وقال ممثلون عن سكان بلدية جسر قسنطينة في تصريح لـ” الشروق”، إن الطريق لا يصلح للاستعمال، ما يخص الجزء المهترئ، الذي يستلزم – بحسبهم – تدخلا عاجلا من طرف السلطات المحلية والولائية، لإصلاحه سواء كان تابعا لبرنامج بلدي أو ولائي، وهو ما أكده رئيس البلدية المنتخب، عروس موسى الذي برّر موقف تأخر إصلاح وإعادة تعبيد الطريق، كون تابع لبرنامج ولائي وخارج صلاحياته، في وقت قال فيه عبد العزيز دليبة الوالي المنتدب لمقاطعة بئر مراد رايس في آخر لقاء جمعه مع ممثلي السكان، إن المشروع هو حاليا محل دراسة، مقابل انطلاق مشروع آخر مماثل للطريق الرابط بين منطقة عين المالحة ولامونتان في مسافة قدرت بـ 3كلم. في حين بقى مشروع الجزء المهترئ على حاله منذ قرابة سنتين، مع مطالب بتهيئته، كما أكد شهود عيان أن هناك كل شهر حادث مرور مميت.

وكان الوالي المنتدب لبئر مراد رايس، عبد العزيز دليبة، قد قام شهر فيفري الماضي، بزيارات عمل عبر أقاليم بلديات المقاطعة الإدارية، حيث عاين المشاريع التي يجري إنجازها بمختلف القطاعات، كما طالب برفع التحفظات المسجلة في عدة مشاريع بما فيه الطريق الوطني رقم 38 بتجزئتي النصر والفلاح بحي عين النعجة القديمة، وراهن المشتكون على ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية للطرقات الأكثر استعمالا من طرف أصحاب المركبات السياحية والثقيلة، بوجود مخطط وطني جديد للطرقات، حيث يظهر العجز والتأخر في عديد المشاريع التي تعني إصلاح وتعبيد الطرقات الوطنية والولائية المهترئة بالعاصمة وضواحيها.

ويعتقد خبراء ومختصون في مجال قطاع الطرق والإنشاءات الكبرى، أنه مع استيعاب العدد المتزايد للمركبات مع تضخم حجم الحظيرة الوطنية للسيارات باختلاف أصنافها، يلزم على الدولة بما فيها السلطات المحلية والولائية تدعيم ملف مشاريع الطرقات بمنظومة قانونية وترسانة ردعية تحتم على المقاولين والشركات المنجزة الصرامة مع المتابعة والرقابة من طرف السلطات، للتقليل من حوادث المرور، بعد معرفة أسبابها وهو ما ينعكس فعلا على الطريق الوطني رقم 38 المستعمل من طرف مئات المركبات والشاحنات يوميا.

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تحويل 239 شخص إلى القضاء وتوقيف 8 مبحوث عنهم بالبويرة

أحسن حراش

أسفرت حصيلة عمليات المداهمة المختلفة والمراقبة على مستوى الأحياء والشوارع وكذا المحلات التجارية التي قامت بها مصالح أمن ولاية البويرة خلال شهر فيفري عن تحويل ملفات 239 شخص إلى القضاء بسبب تورطهم في عدة قضايا، على غرار المخدرات والأسلحة البيضاء، مع توقيف 8 أشخاص صدرت في حقهم أوامر بالقبض من طرف الجهات القضائية، فيما تم اقتراح غلق 14 محلا تجاريا بسبب مخالفة إجراءات البروتوكول الصحي.

وقامت المصالح الشرطية المختلفة بالبويرة خلال شهر فيفري، حسب بيان لخلية الإعلام التابع للمديرية الولائية، بتنفيذ ما يفوق عن 650 عملية شرطية عبارة عن عمليات مداهمة ومراقبة استهدفت الأحياء السكنية والساحات العمومية وكذا محطات المسافرين والأماكن المشبوهة، مسخرة في ذلك القوة البشرية المؤهلة والعتاد المادي اللازم، حيث أسفرت تلك العمليات حسب ذات البيان عن مراقبة 3043 شخص مع إنجاز ملفات قضائية في حق 239 شخص تم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لتورطهم في عدة قضايا منهم 96 في قضايا المخدرات والمهلوسات و23 في قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة.

كما أوقفت المصالح الأمنية خلال عملياتها حسب بيانها 8 أشخاص مبحوث عنهم ومحل أوامر قضائية، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، فيما مكنت عمليات المراقبة على مستوى المحلات التجارية المختلفة فيما يخص احترام البروتوكول الصحي المعتمد من طرق السلطات في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، من مراقبة 3482 محل تجاري، حيث تم تسجيل 122 مخالفة في هذا الإطار وإعذار أصحاب 111 محل تجاري، وكذا إنجاز 122 ملف قضائي في حق المخالفين واقتراح غلق 14 محلا تجاريا مخالفا.

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26 عائلة تتقاسم 40 محلا تجاريا بسيدي نعمان في تيزي وزو

رانية. م

لا تزال العائلات 26 التي تم إسكانها في المحلات التجارية المتواجدة بقرية زبوج قارة بسيدي نعمان غرب ولاية تيزي وزو، تعاني الأمرين في سكنات تفتقر لأدنى ظروف الحياة الكريمة، حيث تم إسكانها فيها قبل سنوات عدة وبشكل مؤقت على أن يتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة تنجز في المدينة إلا أن المؤقت أصبح دائما، والسكنات المنشودة توقفت الأشغال فيها منذ مدة ولا تتجاوز نسبة تقدم الأشغال فيها 30 من المائة.

تواجه بلدية سيدي نعمان وأغلبية القرى التابعة لها، نقصا وتأخرا فادحا من حيث التنمية المحلية التي مسّت جميع المجالات دون استثناء، حيث توقفت عجلة الزمن فيها منذ سنوات الإرهاب وتلتها التنمية المحتضرة فيها رغم المساعي الرامية لانتشالها من براثن النسيان والإهمال.

ومن بين المشاريع التي كانت موجهة للمنطقة مشروع وزارة التضامن الخاص بإعادة الاعمار والتشجيع على العودة والذي لم يأت بالثمار المنتظرة، حيث اعتبرت الحصص المالية التي كان مقررا منحها للعائلات قصد العودة وترميم منازلها، بالضئيلة مقابل حجم الدمار والخسائر التي تعرضت لها السكنات، وشجعت السلطات العائلات التي أنهكها التنقل والإيجار في المدن لسنوات طويلة، على العودة لمنازلها السليمة بتوفير الطريق، المياه والكهرباء.

ومن بين العائلات التي تشجعت على العودة مع عجزها على ترميم منازلها نجد 26 عائلة تم إيواؤها مؤقتا في المحلات التجارية المنجزة في إطار محلات الرئيس قبل سنوات وذلك بقرية زبوج قارة على قارعة الطريق، حيث بقيت مغلقة ومهملة لسنوات، قبل أن يتم وضع العائلات فيها على أن تنجز لهم سكنات لائقة، وتقاسمت العائلات المعنية المحلات 40 في ظروف أقل ما توصف به بالصعبة والكارثية، إلا أنها تحملت النقائص بدل العيش بالإيجار بعدما وعدت بسكنات اجتماعية وإيواء مؤقت، إلا أن الوضع بقي على حاله بعدما توقف مشروع انجاز السكنات الاجتماعية ولا يراوح حاليا الـ30 بالمائة وقد أمر والي تيزي وزو “جيلالي دومي” خلال زيارته للبلدية بتنصيب مؤسسة أخرى لاستكمال الأشغال والإسراع في إسكان العائلات التي تعاني في هذه المحلات التجارية، وبعد إخلاء هذه الأخيرة أمر بتحويل جزء منها إلى قاعة للعلاج مع مسكن وظيفي، قصد توفير التغطية الصحية للقرى المتواجدة في المنطقة وهو القطاع الذي يستوجب تدعيمه في البلدية والقرى التابعة لها لافتقارها لأدنى الخدمات.

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إرجاء قضية النائب البرلماني بسطيف إلى غاية انتهاء العهدة

سمير مخربش

أصدر، الخميس، قاضي الجنح بمحكمة عين ولمان بولاية سطيف حكما يقضي بإرجاء الفصل في قضية النائب البرلماني “ر. ب” المتهم بجنحة الاعتداء بالضرب والجرح، إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية.

القضية وصلت إلى أروقة المحاكم بعد خلاف عائلي لنائب بالبرلمان عن كتلة الأفلان بولاية سطيف، والذي انجرت عنه مناوشات وجهت على إثرها للمعني تهمة الضرب والجرح. وبعد عرض الملف على محكمة عين ولمان أصدر قاضي الجنح يوم الخمس الماضي قرارا يقضي بإرجاء القضية إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية، بحكم أن أحداث القضية وقعت قبل تولي النائب هذا المنصب.

كما قام محامي العائلة بتقديم شهادة مصادق عليها تحمل أسماء كل أبناء العائلة الذين وردت أسماؤهم في القضية إلى قاضي الحكم بمحكمة عين ولمان، يؤكدون فيها وفق تصريح شرفي أن النائب البرلماني لم يكن حاضرا أثناء نشوب هذا الشجار. كما قدم المحامي شهادة موثقة تتضمن تنازل جميع الأطراف عن قضية الحال.

وحسب أفراد العائلة، فإن بعض الأطراف عمدت إلى استغلال خلاف عائلي بسيط معهود وسط كل العائلات الجزائرية لتشويه سمعة الأسرة، وذلك بتهويل الحادثة من طرف بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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جرحى في اصطدام تسلسلي بين 10 مركبات بالبويرة

أ.حراش

خلف حادث مرور خطير وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى الجباحية بالبويرة، إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تسجيل اصطدام تسلسلي بين 10 مركبات حسب مصدر من الحماية المدنية، حيث سجلت ذات المصالح وقوع الحادث الخطير بعد نفق عين شريكي باتجاه الجزائر العاصمة على مستوى منطقة الجباحية ونتج عن اصطدام بين 8 سيارات وشاحنة مقطورة وحافلة، مخلفا إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وهم رجل 56 سنة وامرأة حامل 41 سنة وكذا طفلان 12 و11 سنة، حيث تم تحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية المتدخلة نحو مستشفى محمد بوضياف بالبويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما خلف الحادث ازدحاما مروريا امتد لمسافة طويلة لاسيما بسبب تدفق سلع من الشاحنة وكذا كميات من البنزين على الطريق، أين تكفلت الجهات المختصة بإزالتها قبل عودة حركة السير إلى طبيعتها.

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حبس صاحب الكلاب التي قتلت تلميذا بالبليدة

حسناء.ب

أودع، الجمعة، وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بالبليدة، صاحب مستثمرة فلاحية رهن الحبس عن تهمة القتل الخطأ ومخالفة ترك حيوانات خطيرة تهيم،

وهي القضية التي تعود إلى بداية الأسبوع الماضي، حين افترست كلاب ضالة وعددها 12، التلميذ توق خليل صلاح الدين البالغ 12 سنة، وهو في طريقه للمدرسة بالقرب من حوش بوعزة جلول ضواحي العفرون. ولم يعثر سوى على أشلاء من جثته وهيكل عظمي ومحفظته الملقاة على قارعة الطريق.

وأثارت الواقعة المروعة غليانا بمنطقة العفرون، لاسيما أن الكلاب الضالة كانت محل شكاوى متكررة من قبل السكان. وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن المشتبه فيه البالغ 65 سنة، نفى التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه يملك كلبين فقط وهما غير مؤذيين يستعملهما لحماية مستثمرته الخاصة بالحمضيات من السرقة. مضيفا أن ذئبا هو من افترس الطفل وأودى بحياته، لاسيما أن الذئاب تنتشر بكثرة في المنطقة الريفية. للإشارة، فإن مصالح بلدية العفرون نظمت مساء الخميس حملة لإبادة الكلاب الضالة.

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“علي بابا” يوقع بـ4000 ضحية من 50 ولاية

ب. يعقوب

أصدر قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة فلاوسن في وهران، أمرا بإيداع “ع.م” مسير شركة تسويق المنتجات الإلكترونية المسمى اختصارا “علي بابا”، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، من أجل متابعته في قضية نصب واحتيال خطيرة من نوعها وبتهم مرتبطة بالابتزاز وعدم الالتزام .

يأتي إيداع صاحب المشروع الوهمي المؤسسة العقابية، قصد إخضاعه للاستجواب التفصيلي في الأيام القادمة، في ملف صنف ضمن ملفات “السنة”، بكون المتهم الموقوف قدم نفسه لضحاياه كبائع للمعدات والأجهزة الكهرو ـ منزلية والإلكترونية، راح ضحيته ما لا يقل عن 4100 ضحية من ما يربو عن 50 ولاية حسب المعطيات التي حصلت الشروق عليها من الجهات القضائية، التي تشتغل على الملف الثقيل من نوعه .

وقال المصدر، إن النيابة المختصة في محكمة وهران، أحالت المتهم الذي كان في حالة فرار قبل توقيفه من قبل الجهات الأمنية في وهران، بعد عصر يوم الأربعاء على أنظار قاضي تحقيق الغرفة الأولى، الذي واجهه بالتهم المنسوبة إليه قبل أن يقرر إيداعه الحبس المؤقت، مع تحديد جلسة سماعه ثانية بتاريخ 16 مارس الجاري.

المتهم الذي دوخ الجميع بتقديم نفسه بثوب “المستورد الكبير” للتجهيزات الكهرو منزلية والحواسيب المحمولة والهواتف النقالة الذكية من دولة كوبا، ربط علاقات تجارية مع مئات الزبائن عبر منصات التواصل الإجتماعي وموقع شهير للتجارة الالكترونية، موهما الجميع بتقديم خدمات سريعة وأسعار وتخفيضات مغرية، نظير الدفع المسبق لنسبة من التكاليف الإجمالية للتجهيزات المطلوبة .

الأبحاث الأمنية التي اشتغلت عليها أكثر من ستة أشهر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، كشفت عن أن المتهم الذي كان يتخذ من حي “العثمانية” بوهران محلا تجاريا تحت تسمية “علي بابا”، كان يقدم اغراءات لضحاياه من مختلف نقاط الوطن، تقوم على أساس إيصال سريع للمعدات المطلوبة مقابل تخفيضات مغرية ومنح هدايا لكل من يشتري أكثر، كما أفصحت التحريات أنه كان يطلب من زبائنه تسبيقات مالية تتراوح بين 30 إلى 100 مليون سنتيم لأجل تدوين أسماء ضحاياه في طلبيات دورية، أوهم الجميع أنها كانت ترسل إلى كوبا، حيث يتواجد المورد الأصلي لهذه التجهيزات .

المتهم حصل على ملايير مقابل هذا الأسلوب الاحتيالي، حيث در عليه هذا النشاط الإجرامي من نوعه، ثروة مالية قدرت بالملايير حسب ما علمته “الشروق”، في المقابل لن يحصل الضحايا على شيء ملموس منذ انخراط المتهم في نشاط النصب والاحتيال والابتزاز .

وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، أن أطوار القضية تفجرت في أعقاب ورود عدة شكاوى من مواطنين في وهران، تضمنت تعرضهم إلى نصب حقيقي بطله شخص من مواليد 1980 عبر الفايسبوك، كان دشن محلا تجاريا في حي العثمانية “مارافال” قبل أن يغلقه ويتوارى عن الأنظار، وبمرور الوقت، بدأت عشرات الشكاوى تتقاطر من ضحايا ينحدرون من مختلف ولايات الجمهورية، إلى أن بلغت حدود 4100 شكوى لأصحابها الذين يقطنون في 50 ولاية .

المتهم فتح 50 حسابا على مواقع التواصل

وأورد المصدر أن تحقيقات الفرقة المالية والاقتصادية لأمن وهران بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مديرية المنافسة والأسعار، استنادا إلى ما تضمنته الشكاوى “الفلكية”، أثبتت أن المتهم بدأ نشاطه في فبراير 2021، مستغلا جائحة كورونا، حيث دشن محلا كبيرا في حي العثمانية ومحلين آخرين في المدينة الجديدة وحي الألفية، كان هذا الأخير يعرض فيهما عينات من التجهيزات المطلوبة لأجل استقطاب الزبائن بعرض هواتف أو حواسيب وشاشات تلفاز بلازما كبيرة الحجم بأثمان أقل من الثمن المتعارف عليه في السوق الجزائرية، ثم يقوم بتغيير رقمه بعد توصله بالحوالات المالية المتفق عليها، حيث أكدت التحقيقات أنه كان يملك أكثر من 50 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض السلع والتجهيزات الكوبية التي تصله بسرعة إلى ميناء وهران.

كما أثبتت الأبحاث المعمقة أن المتهم كان يطور أساليبه الإجرامية بفتح محل هنا وغلق آخر للإفلات من مواجهة زبائنه، كما أنه لم يكن يتوفر على سجل تجاري ولم يكن مسجلا ضمن البطاقية الوطنية للمستوردين الجزائريين، كل ما في الأمر أنه لجأ إلى شبكة النت لتحقيق الربح السريع مقابل خدمات وهمية .

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وفاة رجل وابنه في حادث سير بخنشلة

طارق. م

توفي، مساء الخميس، السيد رغيس بولعراس، البالغ من العمر 63 سنة، وابنه رياض البالغ من العمر 31 سنة، واللذان ينحدران من بلدية المحمل بولاية خنشلة، إثر تعرضهما لحادث مرور خطير وقع بمنطقة عقلة لبعارة في صحراء النمامشة في الجهة الجنوبية لولاية خنشلة، فيما أصيب الابن الثاني البالغ من العمر 41 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث المميت وقع في حدود الساعة الثالثة إلا 10 دقائق من نهار الخميس، إثر اصطدام عنيف بين سيارة رباعية الدفع من نوع هليكس، كان على متنها الضحايا، وشاحنة من نوع جاك، ينحدر صاحبها ومرافقه من مدينة عين البيضاء بأم البواقي، واللذان أصيبا في الحادث. وقد تم نقل الجرحى الثلاثة، من قبل وحدات الحماية المدينة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى الشاذلي بن جديد بششار، في حين تم تحويل جثتي الوالد وابنه إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت، وشهدت جنازة الضحيتين التي أقيمت زوال الجمعة حضورا مكثفا لسكان المحمل الذين صدمهم فراق شاب ووالده كانا مضرب المثل في الأخلاق والطيبة على حدّ تعبير سكان المنطقة.

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مقاولة تكسر باب شقة طبيب وتستولي على أغراضه بالبويرة

أيوب. ص

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مقاولة معروفة تدعى “ب . و” بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات بعد متابعتها بتهمة تتعلق بانتهاك حرمة بيت والاستيلاء على أغراضه المختلفة بالقوة مع الاستنجاد بمجموعة شباب لتنفيذ الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية حسب مقرر الإحالة وما دار خلال جلسة المحاكمة إلى سنة 2019، أين تعرض بيت أحد الأطباء المعروفين ببلدية الأخضرية بالبويرة لعملية سطو مست جميع الأغراض المتواجدة داخله من أثاث ووثائق إدارية وغيرها، ليقوم الأخير بإيداع شكوى على مستوى الجهات المختصة التي فتحت تحقيقا حول القضية، هذا الأخير توصل إلى تحديد هوية الفاعلين وهم مجموعة شباب ينحدرون من المنطقة بطلب من المتهمة وهي مقاولة معروفة تشتغل في مجال البناء، ليتم تحويل ملفهم إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، أين حاولت المتهمة التنصل من التهم الموجهة إليها رفقة مساعديها بحجج مختلفة، غير أن النيابة واجهتها بالقرائن الموجودة التي تدينها، وهو ما التمس في حقها عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعد المداولة في القضية بحكمها المتمثل في عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات مع إيداع المتهمة الحبس من الجلسة.

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المطالبة بفتح تحقيق بدار الضيافة ببلدية حاسي القارة بالمنيعة

عبد المالك

طالب ممثلو المجتمع المدني ببلدية حاسي القارة بولاية المنيعة من السلطات المحلية والأمنية لولاية المنيعة بفتح تحقيق بدار الضيافة الواقعة ببلدية حاسي القارة والتي كانت منجزة خصّصا لاستقبال الوفود الرسمية والسفراء في وقت سابق قبل أن يطالها النهب والتخريب من طرف مجهولين على مراحل.

وكانت السلطات قد صرفت فيما مضى ميزانية كبيرة أنهكت ميزانية البلدية، في عملية إنجازها وتكلفة التجهيزات الكبيرة التي تم تخصيصها لها لتكون واجهة مشرفة لدولة للولاية الفتية.

وشهدت دار الضيافة عملية اهتراء كبيرة وتشققات وعملية نهب حسب تصريح ممثلي المجتمع المدني لـ “الشروق” في معظم التجهيزات من أثاث ومكيفات وتجهيزات أخرى دون حسيب أو رقيب وما زاد الطين بلة، هو أن المقر أصبح عبارة عن بيت أشباح مهجور دون اي حراسة، وهو ما وقفت عليه “الشروق”، ناهيك عن اتخاذها بعض المجرمين اللجوء إليها وتعاطي الخمر والمخدرات، ما يتوجب تدخل والي ولاية المنيعة شخصيا من أجل فتح تحقيق معمّق لمعرف ملابسات وظروف اختفاء تجهيزات المقر وأثاثه الثمين.

وطالب ممثلو المجتمع المدني لبلدية حاسي القارة بتدخل مصالح الدرك الوطني من أجل مباشرة التحريات، كما طالبو بإعادة الاعتبار للمقر الذي كان أحد معالم المنطقة وإعادة تهيئته وتعيين حارس خاص لهذا المكسب المحلي الكبير في أقرب الآجال.

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فرنسي يشهر إسلامه بميلة

أشهر المدعو نيكولاس فرنسي الجنسية، عقب صلاة الجمعة من يوم أمس، إسلامه، في مسجد مبارك الميلي وسط مدينة ميلة، وسط تكبيرات المصلين الذين حضروا نطقه للشهادتين، الفرنسي يبلغ من العمر 32 سنة ومتزوج من مسلمة من مدينة ميلة يعيش رفقة عائلته بفرنسا، أصبح اسمه “عيسى” بعد اعتناقه الدين الإسلامي، وقد عبر عن عميق امتنانه وشكره لسكان المدينة ومن خلاله للأمة الإسلامية التي احتضنته ووفرت له كل الظروف لاعتناقه وتلقينه تعاليم الإسلام.

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النمل للكشف عن الخلايا السرطانية!

كشفت دراسة حديثة أن البحوث متواصلة للتعرف على طرق مبتكرة للكشف عن الأورام السرطانية مبكرا، والتي منها استخدام النمل.

وذكر تقرير نشره موقع “آي ساينس” في فيفري الماضي، أنه تم استخدام النمل للكشف عن خلايا سرطانية عبر مكونات أعضاء بشرية تم إعدادها لهذا الغرض.

وتقول الدراسة إن التجارب المبدئية تشير إلى قدرة النمل على التكيف بسرعة للارتباط برائحة الخلايا السرطانية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يميز بينها وبين الخلايا السليمة.

وتعتمد قدرة النمل على التمييز بين الخلايا السرطانية والسليمة على رائحة المركّبات العضوية المتطايرة، بحسب التقرير، الذي أوضح أن الاعتماد على هذا الأسلوب في تشخيص السرطان يمكن أن يتحول ذلك إلى واقع في المستقبل القريب.

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40 عملية جراحية لتبديل مفاصل الركبة بباتنة

أجريت بالمركز الاستشفائي الجامعي بن فليس التهامي بمدينة باتنة في الفترة الممتدة بين 6 و 10 مارس الجاري 40 عملية جراحية للتبديل الكلي لمفاصل الركبة والورك بأخرى اصطناعية، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من خلية الإعلام والاتصال بهذه المؤسسة الاستشفائية . أكدت مسؤولة ذات الخلية عتيقة بالغوار أن العمليات التي تمت بنجاح أشرف عليها طاقم طبي مختص من مصلحة الرضوض والصدمات وكذا مختصين في التخدير والإنعاش من المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة بالتنسيق مع طاقم طبي من الجزائر العاصمة يضم طبيبين مختصين في جراحة العظام .

وخصصت للمبادرة، تضيف المسؤولة، ثلاث قاعات للعمليات على مستوى مصلحة الرضوض والصدمات تتوفر كل واحدة منها على التجهيزات اللازمة وكذا على فريق طبي وشبه طبي متكامل يشرف عليه بروفيسور مختص في الميدان .وجاءت هذه المبادرة التي وفرت لها الإدارة، وفق السيدة بالغوار، كل إمكانيات النجاح ضمن أيام جراحية دامت 5 أيام خلال المرحلة الأولى على أن تتبعها أخرى مماثلة بعد شهر رمضان وثالثة خلال فصل الخريف المقبل .

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قطعة قماش تتسبب في وفاة شيخ وعجوز بباتنة

طاهر حليسي

لقي صباح الجمعة، شخصان مسنان رجل بلغ من العمر 80 سنة، وزوجته العجوز البالغة من العمر 75 سنة حتفهما، مع ابنهما البالغ من العمر 32 سنة، جرّاء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من قناة تصريف الغازات المحترقة للمدفأة بمنطقة العقنة ببلدية القصبات في دائرة رأس العيون ولاية باتنة. واشارت معاينات الحماية المدنية أن سبب الاختناق راجع إلى قطعة قماش وضعت على فوهة ماسورة التصريف ما أدى إلى الانسداد وعدم تصريف الغازات المحترقة، في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات مصالح الدرك حول حيثيات هذا الحادث المأساوي.

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وفاة شابين اختناقا بالغاز في بلدية جسر قسنطينة في العاصمة

منير. ر

استيقظ مواطنو بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة صبيحة أمس الجمعة، على وقع وفاة شابين يبلغان من العمر 21 و28 سنة إثر تعرضهما لاختناق جراء تسرب غاز البوتان من مدفأة في مسكن مكون من ثلاثة طوابق.

الواقعة كانت حسب تصريحات المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، الملازم الأول بن خلف الله خالد على الساعة التاسعة صباحا بعد تلقيهم اتصالا هاتفيا من مصالح الشرطة التي من المفترض -حسبه- تلقيها المعلومة من شخص كان يريد تفقد الضحيتين صباحا ليكتشف عدم رد هؤلاء على طرق الباب ليتصل هذا الأخير مباشرة بمصالح الشرطة التي أبلغت بدورها مصالح الحماية المدنية على الفور، التي تنقلت إلى عين المكان لتجد الشابين متوفيين، أمام المدفأة التي وجدت مشتعلة، ليتم نقل الضحيتين مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، فيما تم فتح تحقيق حول الحادثة من طرف مصالح الأمن.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد سجلت نهاية السنة الماضية 2021، “ارتفاعا محسوسا” في عدد الوفيات الناجمة عن استنشاق غاز أحادي اوكسيد الكربون، جراء التسممات والاختناقات الناجمة عن استنشاق الغاز المنبعث من وسائل التدفئة المختلفة، بتسجيلها 139 ضحية، داعية المواطنين إلى ضرورة التحلي بـ”الحيطة والحذر” لاجتناب الاختناقات والتسممات بهذا الغاز.