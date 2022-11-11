أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

سقوط قاتل لطفل بتيارت، حجز 286 كغ من اللحوم البيضاء الفاسدة بتيزي وزو

وفاة درّاج في حادث بقالمة

ن. طلحي

لفظ ليلة الخميس، سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 23 سنة، أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها، إثر حادث مرور مميت، وقع في حدود الساعة الثامنة من ليلة الخميس إلى الجمعة، على مستوى الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة، وتحديدا بمدخل مدينة هيليوبوليس، أين انحرفت الدراجة النارية من نوع كوكسي والتي كان يقودها الضحية عن مسارها لتصطدم بحاجز الطريق، ما تسبب في وفاة السائق، وإصابة مرافقه البالغ من العمر 30 سنة، بإصابات وجروح خطيرة تم إسعافه ونقله على إثرها من طرف عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بقالمة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي، أين تم وضعه تحت العناية الطبية المركزة. وقد دفع الحادث الأليم العشرات من مستعملي هذا الطريق الاستراتيجي إلى التوقف على جانب الطريق، وتأسف أغلبهم لمشهد هذا الحادث المميت والذي تسبب في وفاة شخص في ريعان شبابه، فيما أصيب مرافقه بإصابات بليغة.

.. وإصابة راكبي دراجة بقسنطينة

بمدخل الجسر العملاق باتجاه حي المنصورة، صدمت سيارة، دراجة نارية، وهذا زوال الخميس ما خلف إصابة ضحيتين في العقد الثالث من العمر وهما سائق الدراجة النارية والمرافق، حيث تم نقلهما على عجل إلى مستشفى بن باديس الجامعي بقسنطينة.

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أربعيني يحتال على المسنين والمعوقين بخنشلة

طارق. م

كشفت مصادر أمنية للشروق اليومي تفاصيل مثيرة عن الاحتيال الذي تعرض له أكثر من 20 ضحية، أغلبهم من الشيوخ والنساء والمعوقين، الذين وقعوا في فخ أربعيني ظل منذ أسابيع، يحتال على فئة معينة من المجتمع من الفقراء والطاعنين في السن، يصطادهم من الشارع ومن أمام المحلات التجارية والبنوك، حيث اتضح بأنه من ذوي السوابق العدلية، وتورط في قضايا السرقة بالعنف، وكذا النصب والاحتيال، وضحاياه ينحدرون من بلديتي ششار وبابار على وجه الخصوص، تم سلبهم أموالهم ومجوهرات، بعد أن أوهمهم بتقديم مساعدات مثل هدايا لأطفالهم وتجهيزات منزلية، وكراسي متحركة للمقعدين، وسماعات للأذن، وقد قدم المعني أمام الجهات القضائية يوم الخميس، حيث اودع رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته.

ومن بين ضحايا هذا المحتال، سيدة في الثمانين كانت تسير في قلب بابار بخنشلة، قبل أن يستوقفها المشتبه فيه، حيث طلب منها الصعود إلى السيارة لاختيار مساعدات تقدمها جمعية خيرية، زعم بأنها هي من تبحث عن الفقراء، وطلب منها بطاقة التعريف بحجة تسجيل اسمها في قوائم الجمعية حتى تستفيد من المساعدات، ثم قادها – بعد أن أفهمها بأنه سيوصلها إلى مسكنها – إلى مكان معزول وجرّدها من أموالها وما لبسته من أقراط وخواتم تحت طائل التهديد، كما تقدمت امرأة أخرى في السبعين وهي أرملة وأم لخمسة ابناء، من أجل ترسيم شكوى ضد المشتبه فيه، بخصوص محاولة النصب عليها، بنفس الطريقة، وفي وقت وجيز تقدم العديد من الضحايا تعرضوا للنصب والسرقة بالعنف باستعمال مركبة من طرف المشتبه فيه.

وتعرف الضحايا على المتهم عليه من الوهلة الأولى بعد عرضه، عليهم، لتحرر ضده محاضر جزائية، بتهم ثقيلة، واتضح بأن قضايا مماثلة مطروحة على مستوى مصالح أمن دائرة ششار وبابار، وتبعا لتبليغات سابقة من طرف أشخاص كبار في السن من الجنسين، بخصوص تعرضهم إلى عملية نصب واحتيال بطريقة احتيالية من قبل شخص يجهلون هويته، يوهمهم بتسجيل اسمائهم للحصول على مساعدات من قبل مصالح البلدية تارة وجمعيات خيرية أخرى، وآخرين يوهمهم بأنه حامل أمانة موجهة إلى أبنائهم وهي في الأصل مجرد علب بسكويت مغلفة بورق الجرائد وشريط لاصق، لتحرر ضده العديد من محاضر أخرى، عن تهمة النصب والاحتيال.

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مقتل شخصين في حادث قطار بعين الدفلى

م. المهداوي

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى مساء الأربعاء حادث اصطدام قطار لنقل طلبة الجامعة يحمل رقم 1088 يعمل على خط الشلف – خميس مليانة بسيارة نفعية من نوع “تويوتا هيليكس”، وهذا على مستوى حاجز السكة الحديدية المروري غير محروس بالنقطة الكيلومترية 140 بمنطقة الخضراء أي بالمدخل الشرقي لمدينة عين الدفلى، أسفر الحادث عن وفاة شخصين كانا على متن السيارة يبلغان من العمر على التوالي 42 و50 سنة أحدهما كان محصورا داخل السيارة، حيث تم استخراجه، ثم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حمو بعين الدفلى، الضحيتان ينحدران من ولاية المدية، وعقب ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.

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حافلة تقتل طفلا بالمحطة البرية لتلمسان

ع. بوشريف

اهتزت، أول امس، الخميس، المحطة البرية بتلمسان، على وقع حادث مرور مأساوي، راح ضحيته طفل لم يتجاوز من العمر 7 سنوات.

الطفل ياسر، بحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، تعرض لعملية دهس من طرف حافلة للنقل العمومي تعمل على الخط الرابط ما بين بلدية بني مستار والمحطة البرية، وقد توفي الطفل في عين المكان، فيما قامت المصالح المعنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بتلمسان، وقد تنقلت مصالح الأمن إلى موقع الحادث المأساوي، أين فتحت تحقيقا في ملابسات هذه المأساة التي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور.

وبحسب ما أفادت به بعض الروايات غير الرسمية، فإن الطفل “ياسر” يعاني من إعاقة سمعية، وقد أفلت من قبضة يد والدته، ليلقى المصير المأساوي، وهو الحادث الذي اهتزت له مدينة تلمسان، وخلف حالة من الأسى والحزن في أوساط المواطنين، الذين طالب الكثير منهم عبر منشورات في وسائط التواصل الاجتماعي، أصحاب الحافلات وسائقي المركبات بكل أنواعها، بأن يأخذوا الحيطة والحذر في أثناء السياقة، خاصة في الفضاءات العمومية التي تكثر فيها حركة الراجلين، وأن “يتقوا الله في أرواح الناس”..

غير أن حادثة الطفل ياسر في حالة ما إذا تأكد أنه مصاب بإعاقة سمعية، ورغم أن ما حدث يدرج في خانة “قضاء وقدر”، إلا أنها من جانب آخر، تفتح ملف أصحاب هذه الإعاقة السمعية خاصة الأطفال منهم، إذ أصبح أكثر من أي وقت مضى، العمل على تنظيم حملات تحسيسية في أوساط العائلات من أجل إخضاع المواليد الجدد لعمليات الكشف المبكر من أجل تشخيص الإعاقة السمعية لدى الأطفال، وهو ما سبق وأن أشرنا إليه في الأعداد السابقة، أين دعا رئيس الجمعية الوطنية “اسمع” إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الحملات في مركبات الأمومة والطفل وتحسيس المواطنين بمثل هذه القضايا، التي من شأنها أن تقلص حالات الإعاقة الدائمة في حال اكتشافها في أوساط المواليد الجدد، أين يتم التكفل بهم قبل بلوغهم سن التمدرس، ومن شأن ذلك أن يجعل المعاق سمعيا يعيش حياة عادية بعد إخضاع المصابين بمثل هذه الإعاقات لعمليات زرع القوقعة مبكرا، خلال السنتين الأوليين من ميلاد هؤلاء الأطفال المعاقين سمعيا، وعدم تركهم إلى غاية سن الدخول المدرسي (5 سنوات) وهي الفترة العمرية التي ثبت أنها غالبا ما تكون متأخرة وأن الكثير من عمليات زرع القوقعة لم تنجح معها، وبالتالي بقاء هؤلاء الأطفال معاقين سمعيا طوال حياتهم.

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سقوط قاتل لطفل بتيارت

لوز.م.أ

اهتز، مساء الخميس، حي مجاط بمدينة السوقر، بولاية تيارت، على وقع خبر سقوط طفل من الطابق الرابع، الضحية البالغ من العمر أربع سنوات، تم نقله إلى مستشفى ميموني الطاهر في حالة حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. للإشارة، أن مثل هذه الحوادث باتت تتكرر، وكان آخرها سقوط طفل من الطابق الرابع أيضا على مستوى عمارات الأتراك بمدينة تيارت، وهي المآسي التي تقع دون سابق إنذار، كون أن أغلب العائلات لم تثبت الشباك الحديدي الواقي على شرفات شققها.

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تفكيك شبكة وطنية لتزوير العملة وترويجها بالشلف

م. قورين

تمكن، الخميس، أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الأبيض مجاجة بالشلف، من الإطاحة بعناصر شبكة وطنية مكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و35 سنة بصدد إغراق الأسواق المحلية بالعملة المحلية المزورة، عن طريق انتحال صفة فتيات والتعامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في معاملاتهم التجارية التي تخص شراء كل ما هو مطلوب لدى عامة الناس، بأثمان مرتفعة، وإعادة طرحه بأسعار منخفضة لتبييض أموالهم.

عملية التوقيف، بحسب المساعد عفاني نبيل، قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الأبيض مجاجة لـ”الشروق”، تمت على إثر ورود معلومات من قبل أحد التجار بقرية يارمول مفادها وجود شخصين ينحدران من بلدية الشطية بصدد اقتناء أشياء بسيطة بأوراق نقدية مشبوهة من فئة ألفي دينار جزائري للاستفادة من عائداتها، فتم توقيفهما متلبسين بحوزتهما 33 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار جزائي أي بما يعادل 6.6 مليون سنتيم، وبعد إخضاعهما للتحقيق أزاحا النقاب عن شريكهما وممونهما الرئيسي بالأوراق النقدية المزورة من ولاية بشار، ثم قاما باستدراجه على أساس أنهما فتاتين لتدعيمها بمبلغ إضافي من العملة المزورة، ولدى وصوله إلى محطة نقل المسافرين بحي بن سونة تم الإيقاع به من قبل عناصر الدرك الوطني وبحوزته 12 مليون سنتيم مزور لتسليمها لشركائه لتبييضها.

كما كشف الموقوفون عن حيل كثيرة لترويج الأموال المزورة، منها اقتناء أشياء بسيطة نظير منح أصحابها ورقة نقدية من فئة ألفي دينار للاستفادة من فارق نقودها، ونفس المشهد كان يتكرر بالأسواق الشعبية وأسواق الماشية بشراء أغنام في الصباح الباكر بأثمان مرتفعة مع تقديم للموالين ورقة نقدية من فئة ألف دينار حقيقية كعربون وعرض تلك المواشي بأسعار مغرية وعند بيعها واستلام أموالها يقومون بمنح الأموال المزورة للموالين على انفراد، والاحتفاظ بالحقيقية مع استغلال الفلاحين وساكنة الأرياف في معاملاتهم لقلة معرفتهم بالأموال المزورة، وفي حال اكتشافها يقومون بتمزيقها وإخفائها خوفا من التحقيقات الأمنية والمتابعات القضائية، وبعد توقيف المزورين متلبسين بمبلغ 18.6 مليون سنتيم تم تحويلهم على أروقة العدالة.

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أزيد من 200 مشارك من 20 ولاية يعرضون إبداعاتهم أمام الجمهور

محمود بن شعبان

اختتمت، الخميس، بولاية وهران، فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الثقافي الوطني لطلبة مدارس الفنون والموهب الشابة، التي نظمت تحت شعار “نوفمبر بعيون فنية جديدة”، وسط حضور قوي لطلبة مدارس التكوين الفني من 20 ولاية، الذين استفادوا من برنامج تكويني في العديد من التخصصات، تحت تأطير أساتذة ومختصين في مختلف مجالات الإبداع، كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية.

وعرف حفل الاختتام، الذي احتضنه المسرح الجهوي عبد القادر علولة بوهران، تقديم برنامج ثري نشطه الشباب المشاركون في التظاهرة، حيث قدم طلبة المعهد الجهوي للموسيقى لوهران، برنامجا موسيقيا جمع بين أداء 18 عضوا في المجموعة الصوتية، على أنغام الجوق الذي ضم 12 طالبا عازفا على مختلف الآلات الموسيقية، فأمتعوا الجمهور بوصلات غنائية متنوعة، على غرار “قم تر”، “واحد الغزيل”، “حرمت بيك نعاسي”، ومديح “انا ماني فياش”، بالإضافة إلى تقديم وصلات بعزف ثنائي، ثلاثي ورباعي على مختلف الآلات الموسيقية كالكمان، التشيلو، البيانو والآلات النفخية.

كما قدم الطلبة المشاركون في ورشات فنون العرض والتمثيل عملا مسرحيا، مزج بين الغناء والعزف والكوريغرافيا، بعنوان “شهيد الساعات الأخيرة”، الذي كان بمثابة ثمرة أسبوع من الورشات التكوينية التي تكللت بعمل جماعي، تحت إشراف الأساتذة المؤطرين على أنغام الجوق الموسيقي، تحت قيادة شيخ محمد الامين ناياتي، كما حضرت مسرح “الموجة” من ولاية مستغانم فعاليات الاختتام بعرض مسرحي، ضم أزيد من 20 شابا، سافروا بالجمهور إلى عالم الإبداع، من خلال لوحات استعراضية امتزج فيها “قوال” القراب والصالحين بالحلقة والتمثيل بالكوريغرافيا والغناء.

وكان حفل اختتام المهرجان الثقافي الوطني لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة مناسبة لتكريم العديد من الشخصيات، التي ساهمت في دعم مسار التكوين الفني في الجزائر، على غرار مدير مدرسة الفنون الجميلة، الراحل جمال لعروق، حيث وقف الحضور دقيقة صمت على روحه بالمناسبة، إلى جانب تكريم كل من الأساتذة والفنانين ابراهيم زكرياء قدور، عيساني محمد، بن شنان عبدلي وبن زدمي عزيز، نظير ما قدموه في التكوين لصالح طلبة المدارس الفنية.

للإشارة، عرف اليوم الأخير من المهرجان تنظيم معرض خاص بأعمال الطلبة المشاركين في الورشات التكوينية للفنون التشكيلية، من لوحات وجداريات على مستوى دار الثقافة والفنون “زدور ابراهيم بلقاسم”، بوهران، الذي سيبقى مفتوحا أمام الجمهور لعدة أيام، لاكتشاف ما تزخر به مدارس التكوين الفني في مختلف ولايات الجزائر من مواهب أظهرت استعدادها لتقديم الكثير بمجرد فتح مجال الإبداع أمامها.

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دار الغرناطية تحتفي بمحمد الطاهر بن عاشور وإبراهيم بلجرب

زهية. م

تحتفي دار الغرناطية، بالقليعة، باثنين من أعلام الموسيقى الأندلسية بالجزائر. ويتعلق الأمر بكل من الشيوخ، محمد الطاهر بن عاشور والأستاذ إبراهيم بلجرب، حيث يتم تكريم هاذين الاسمين، خلال الطبعة 12 من تظاهرة أندلسيات القليعة، التي تنظمها دار الغرناطية، يومي 11 و12 من الشهر الجاري، تحت شعار “التراث الموسيقي الأندلسي بين الأمس واليوم”.

التظاهرة التي تحتضنها دار الثقافة، أحمد عروة، ستعرف مشاركة وحضور فرق وأجواق موسيقية من عدة ولايات من الوطن، على غرار تيارت، السوقر، سكيكدة، إضافة إلى مشاركة مميزة لجوق مدينة صفاقص التونسية.

واستنادا إلى البرنامج الذي سطرته دار الغرناطية، يتضمن اليوم الأول سهرة فنية مع جمعية الأمل للموسيقى الأندلسية للسوقر وتيارت، إضافة إلى عرض شريط وثائقي حول حياة الراحل الأستاذ إبراهيم بن لجرب، الذي سيؤدى له تكريم بالمناسبة، على أن تختتم سهرة اليوم الأول بحفل فني لجمعية رصد وماية لمدينة سكيكدة.

وسيعرف برنامج اليوم الثاني تنظيم سهرة فنية، من توقيع نادي الأصيل للموسيقى العربية صفاقس بتونس، وعرض شريط وثائقي حول حياة دحمان بن عاشور، الذي سيكرم أيضا بالمناسبة، وسهرة فنية من توقيع دار الغرناطية للقليعة، على أن تختتم التظاهرة بحفل فني تحييه الفنانة ليلى بورصالي والفنان محمد فرج من تونس، بمرافقة الجوق الموسيقي لدار الغرناطية، الذي سيكون بقيادة محمد الشريف سعودي.

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روزة حنيني تفوز بأحسن عرض متكامل و”حريق لدى المطافئ” تحصد ثلاث جوائز

طاهر حليسي

توّجت مسرحية روزة حنيني، للمسرح الجهوي كاتب ياسين لولاية تيزي وزو، بجائزة أحسن عرض متكامل، وبجائزة أحسن دور رجالي بالتناصف، لعبد النور بن يسعد، في ختام الطبعة الثانية عشرة للمهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي، المنعقد بدار الثقافة باتنة، بين أيام 4 إلى 9 من نوفمبر الجاري.

وحصدت مسرحية “العافيفث غر ايمسخسين”، أو حريق لدى المطافئ، لتعاونية اللمسة الثقافية بباتنة، ثلاث جوائز، هي أحسن سينوغرافيا لخير الدين جبارة، وأحسن نص لعبد القادر تاعشيت، وأحسن دور رجالي بالتناصف، لعقبة فرحات.

وآلت جائزة أحسن موسيقي لفرحات قاسي في مسرحية “ثناكن”، للتعاونية الثقافية ماشاهوإفرحونن لولاية البويرة، وحصدت الممثلة نصيرة بن يوسف جائزة أحسن دور نسائي، عن دورها في ذات المسرحية، في حين ذهبت جائزة أحسن إخراج لصادق يوسفي في مسرحية أسدرفف أو الكراسي، لتنتهي الباقة بجائزة لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة القديرة عايدة كشود والمسرحي الكبير سمير أوجيت، فمنحت لمخلوف عودية.

وأسدل الستار بعد أيام من المنافسة لمهرجان عقد بصعوبة بالغة، نظرا لشح الميزانية وغياب السبونسور، بحفل موسيقي في العصري الشاوي أحيته فرقة “نيوزيك”، على أمل الرفع من نسقه المالي والثقافي في الطبعات القادمة، وهو ما تجلى في التوصيات التي ألحت على ضرورة إجبار المسارح الجهوية المحترفة بالجزائر على إنتاج عمل مسرحي واحد بالأمازيغية على مدار العام، للمشاركة في نقل التجارب الركحية للمشاركين الشبان والفرق الهاوية، والعمل على ترقيته نحو مشاركات دولية للفرق المسرحية الأمازيغية من تونس وليبيا.

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أطفال التأخر الذهني والتوحد يستفيدون من تجهيزات بيداغوجية بالوادي

بديع. ب

استفادت مؤخرا جمعية بسمة براءة للتأخر الذهني والتوحد بمدينة قمار بولاية الوادي، من عديد التجهيزات البيداغوجية والوسائط التربوية، خاصة بأطفال التوحد والمُتأخرين ذهنيا، والتي تبرع بها ”بنك البركة” في إطار مساهماته الإجتماعية في يوم البركة، حسب القائمين عليه.

وتمثلت المساعدات التي وجعت لجمعية بسمة براءة بقمار، عدد من الالواح الإلكترونية وأجهزة كوبيوتر، ودرجات هوائية، وألعاب تربوية وتدريبية خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أطفال التوحد، وغيرها من المساعدات، التي كشف رئيس الجمعية، عبد الحق ميشارى، بأنها ستسهل عليهم العديد من الجوانب البيداغوجية في تدريب فئة الأطفال الذين تتكفل الجمعية بمرافقتهم لتطوير مهاراتهم في التعامل مع محيطهم الخارجي، لأجل البلوغ بهم إلى شاطئ الأمان من خلال تحويلهم إلى أفراد يمكن أن يعتمدوا على أنفسهم ولو في الأشياء الخاصة بهم.

وذكر المسؤول الأول عن الجمعية، بأنهم راسلوا بنك البركة بقائمة من احتياجاتهم، سواء على مستوى مقر جمعية بسمة براءة المتواجد بالزاوية التجانية بقمار، وكذا مركز التأهيل المهني التابع للجمعية والمتواجد على مستوى المدرسة القرآنية فاطمة الزهراء التابعة للزاوية الهبرية بقمار، أين وصلت تلك التبرعات والمساعدات القادمة من الجزائر العاصمة إلى مقر الجمعية يوم الخميس المنصرم، أما الأستاذ فاروق مفتاح، فقد كشف أن طلباتهم ارتكزت بشكل كبير على الوسائل الرياضية، وهذا لقناعته بأهمية الرياضة لهذه الفئة، لتطوير مهاراتهم بالأخص الذين يعانون التأخر الذهني وطيف التوحد.

والجدير بالذكر أن جمعية بسمة براءة للتأخر الذهني والتوحد، تأسست في 2012، أي منذ 10 سنوات، وهي تعمل على التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يصعب تعليمهم وتكوينهم مع الأطفال الاصحاء في المدرسة، حيث تتوفر الجمعية على أقسام خاصة ومدرسين مُتكونين في التعامل مع هذه الفئة، كما تتوفر الجمعية على عديد الورشات لتأهيل وتكوين هؤلاء الاطفال بعد بلوغهم سن معين من العمر، أين يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع أجهزة الإعلام الآلي، وكذا صنع الحلويات والطبخ والخياطة وغيرها من المهارات التي تؤهلهم للانخراط في المجتمع.

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مدرسة الطاقات المتجددة تبرم عقودا مع “هواوي” و”لورس” و”كوندور”

طاهر حليسي

وقّعت، الخميس، بالمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بمدينة باتنة، اتفاقيات تعاون بين المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بباتنة، وعدة شركات وطنية ودولية رائدة، على غرار “هواوي” و”لورس” و”كوندور”، فيما سيتم التوقيع لاحقا مع شركة “سيمينس”، التي عبرت عبر ممثليها القانونيين والتقنيين على الموافقة على إنجاز التوقيع الذي حال تنفيذه غياب مديرها في مهمة مهنية.

وكشفت الأستاذة ليلى مخناش مديرة المدرسة الوحيدة في الجزائر، على هامش التوقيع، على أن عدد المؤسسات والشركات المشاركة في تظاهرة “يوم المدرسة والمؤسسة”، أن 50 مؤسسة جزائرية ودولية متوطنة ومؤسسات عالمية، شاركت في اللقاء سواء من الناحية الوجاهية، أو عبر خاصية “الأونلاين”، بينها “سوناطراك” و”سونلغاز” و”دانون الجزائر”، و”إينتل” المتوطنة بالقطب التكنولوجي بالسيليكون فالي بالولايات المتحدة الأمريكية، و”فيستاس الألمانية”، و”أو أن أر 21 وايانوس” الإيطالية الجزائرية، وبوديس الفرنسية، ما مكّن من تبادل أفكار عالية القيمة الصناعية والتكنولوجية المندرجة في اختصاصات الطلبة الجزائريين القادمين من شتى أنحاء الوطن والذين استحسنوا المبادرة من خلال حديثهم مع “الشروق اليومي”.

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الإطاحة بعصابة سارقي المنازل بالعاصمة

ن. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لدرارية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية مختصة في سرقة المنازل. العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تمكنت عناصر ذات الفرقة، من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة، مع حجز 3 مركبات مستعملة في السرقة واسترجاع كل المسروقات المتمثلة في أغراض منزلية بمختلف أنواعها، من بينها لوحة فنية أجنبية الصنع، كما تم حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء من الصنف السادس وقارورة غاز مسيل للدموع.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بالكسر مقترنة بظروف التشديد “التعدد، الليل، استحضار مركبة”، جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، جنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مبرر شرعي.

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حجز 9 قناطير من النحاس مسروقة بالعاصمة

نوارة. ب

أطاح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد شبل بالجزائر العاصمة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 111، حيث تم توقيف شخصين وحجز 9 قناطير من النحاس.

جاءت العملية حسب بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، إثر المراقبة العامة على مستوى الطريق لأفراد فرقة أولاد شبل، أين تم توقيف مركبة نفعية وتفتيشها والتي تبين بأنها محملة بمادة النحاس على شكل كوابل مموهة في أكياس بلاستكية وموضوعة تحت النفايات والتي قدرت بأكثر من 9 قناطير، كما تبين بأن صاحبها لا يملك أي وثيقة أو إثبات لمصدر هذه المادة.

على الفور تم حجز المركبة ومادة النحاس وفتح تحقيق في القضية الذي أفضى إلى أن مادة النحاس مسروقة من إحدى الشركات. تم توقيف المعنيين البالغين من العمر 33 سنة وتقديمهما أمام العدالة بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، تخريب الممتلكات العمومية والسرقة المقترنة بظرفين فأكثر.

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حجز 230 ألف قرص مهلوس في شهر أكتوبر

ن. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز ما يقارب 20 كلغ من القنب الهندي وأزيد 230 ألف قرص مهولس خلال شهر أكتوبر. وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن “أمن ولاية الجزائر ممثلة في مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما المتعلقة بقضايا الترويج غير المشروع بالمخدرات، المؤثرات العقلية وكذا المخدرات الصلبة، تمكنت ذات المصالح خلال شهر أكتوبر المنصرم من حجز 229450 قرص مهلوس، 19 كلغ و472 غرام من القنب الهندي، بالإضافة إلى حجز 139.81 غرام من الكوكايين، 11.39 غرام من الهيروين، 511.9 غرام من الأفيون و101 قارورة محلول مخدر.

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وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث مرور بتيبازة

ب. بوجمعة

لقيت امرأة حتفها وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع فجر امس الجمعة على الطريق الولائي رقم 109 الرابط بين كورنيش شنوة وحي البلج في بلدية تيبازة. وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بشنوة مدعما بوحدة القطاع والوحدة الرئيسية في حدود الساعة 05ساو40د لأجل حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية وسقوطها بمنحدر على علو 50 مترا بالقرب من مقبرة الشهداء على الطريق الولائي رقم 109 الرابط بين منطقة شنوة وحي البلج، خلف 4 ضحايا من بينهم امرأة متوفية في عين المكان، فيما أصيب ثلاث ضحايا آخرين جروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى تيبازة .

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توقيف 3 أشخاص أنشؤوا حظائر غير شرعية بمقابل بخميس مليانة

م. المهداوي

قدمت، الخميس، مصلحة الضبطية القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع، بأمن دائرة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى، أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة 3 أشخاص، أعمارهم على التوالي 24 سنة، 29 سنة و42 سنة، على خلفية إنشائهم حظائر غير شرعية لركن المركبات (بمقابل مالي) على مستوى حي “سوفاي” بالجهة الشرقية للمدينة.

وتندرج العملية ضمن إطار مواصلة جهود مصالح الشرطة بولاية عين الدفلى لمحاربة الحظائر غير الشرعية للمركبات عبر قطاع الاختصاص ومرافقة التعديل القانوني الخاص بجنحة استغلال الطريق العمومي دون رخصة من الجهات المختصة وتخصيصه كموقف مركبات بمقابل مالي.

.. 6 أشهر حبسا وغرامة لصاحب قاعة حفلات كسر أختام الغلق

قدمت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، أمام العدالة، صاحب قاعة حفلات، يبلغ من العمر 45 سنة، ينحدر من ذات المدينة، جراء تورطه في قضية كسر الأختام بمخالفة قرار ولائي يقضي بالغلق، مع العود. إجراءات المتابعة القانونية ضد المشتبه به تمت مباشرتها على الفور بعد أن لفت انتباه عناصر الشرطة التي كانت في عمليات مراقبة دورية للمحلات التجارية بقطاع الاختصاص بأحياء مدينة خميس مليانة إعادة فتح قاعة حفلات ظهيرة يوم 3 نوفمبر الجاري بالرغم من كونها معنية بقرار غلق إداري صادر عن السلطات العمومية وتبليغ صاحبها قانونا بذلك خلال شهر مارس المنصرم، المعاينة بينت وجود كسر الأختام (نزع التشميع) واستقبال حفل زفاف لأحد الأشخاص.

المعني خص بحكم بقضي بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.

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استئناف أشغال إنجاز مستشفى 60 سريرا في حمام الضلعة بالمسيلة

أحمد قرطي

أعطى والي المسيلة، الخميس، إشارة استئناف أشغال مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا، الواقع في حمام الضلعة، وذلك بعد توقف فسخ العقد مع مؤسسة باتيجاك قبل فترة، بسبب التأخر في الإنجاز نتيجة المشاكل التي واجهتها، وإعادة إسناد المشروع إلى مقاولة أخرى، شرعت في استكمال الأشغال المتبقية بغلاف مالي يناهز 45 مليار سنتيم، من القيمة المالية الإجمالية للمشروع التي تتجاوز 160 مليار سنتيم.

وشدد الوالي بهذه المناسبة على التقيد باحترام معايير وآجال إنجازه المحددة بتسعة أشهر لوضعه حيز الخدمة، ومنه تدشينه بمناسبة ذكرى 20 أوت أو 5 جويلية من السنة المقبلة، مع ضرورة احترام المعايير المطلوبة ،كما كلف الوالي عبد القادر جلاوي مديرية التجهيزات العمومية بمتابعة الأشغال، ووضع رئيس ورشة في عين المكان، خاصة في ظل توفر الاعتماد المالي المخصص له، فيما تتكفل مديرية الصحة بالتجهيزات الطبية والوسائل الضرورية وسيارات الإسعاف والعتاد والمعدات وغيرها، وهو ما أشار إليه مدير الصحة بتوفير واقتناء مختلف العتاد الطبي وسيارات الإسعاف، وطور اقتناء بعض اللوازم والعتاد المكتبي التي توجد قيد الإجراءات الإدارية اللازمة.

وبحسب الوالي، فانه ينبغي الحرص على المتابعة اليومية وحل كافة المشاكل التقنية التي قد تواجه المقاولة المسند إليها الأشغال، مع تسليم الأمر بانطلاق المشروع ورفع كل العراقيل مع متابعة الشق المتعلق بربط هذا الهيكل الاستشفائي بشبكة الطرق الأساسية، مؤكدا بأن هذا المشروع الهام والضروري، يهدف إلى توفير متطلبات العلاج للسكان ويمكنهم من الاستفادة من خدماته، لاسيما من حيث تقريب وتسهيل الخدمات الصحية لسكان الدائرة، كما أسدى الوالي تعليمات إلى مدير الصحة للاستعداد والتحضير للاستغلال الأمثل لهذا المكسب الحيوي فور استلامه وانتهاء أشغال إنجازه.

للإشارة، فإن هذا المشروع مسجل منذ 2011 وانطلقت به الأشغال مطلع 2014، إلا أنه عرف تأخرا وتوقفا في الأشغال، بسبب المؤسسة التي كانت مكلفة به، مما أدى بسلطات الولاية، قبل نحو سنة من فسخ العقد وإعادة تقييم الأشغال ومنه إسنادها إلى مؤسسة أخرى.

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حجز 286 كغ من اللحوم البيضاء الفاسدة بتيزي وزو

ر. م

حجزت مصالح التجارة بذراع الميزان جنوب ولاية تيزي وزو، ما لا يقل عن 286 كغ من اللحوم البيضاء الفاسدة والتي كانت موجهة للاستهلاك.

العملية جاءت بعد معاينة الميدانية للطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية بولاية تيزي وزو، لكميات من اللحوم البيضاء الموجهة للاستهلاك في السوق المحلية، ليكتشف أنها غير فاسدة، ليتم تحويل إنجاز ملف قضائي وتحويل التاجر على العدالة للنظر في قضيته.

.. الحبس لتجار عرضوا مواد استهلاكية فاسدة للبيع

التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تشديد العقوبة في حق تاجرين عرضا لحوما فاسدة للاستهلاك في منطقة بني دوالة، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بتيزي وزو بإدانتهما بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ، عن تهمة عرض مواد استهلاكية منتهية الصلاحية للبيع، ويتعلق الأمر بزوائد الدجاج وكميات من اللحوم البيضاء، حيث أثبت التحاليل التي أجرتها مصالح مديرية التجارة أن اللحوم التي عرضت في المحل كانت فاسدة وخطيرة على مستهلكها.

ومن جهة أخرى، قضت محكمة الجنح بعزازقة بإنزال عقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ لتاجر عرض مواد استهلاكية منتهية الصلاحية للبيع، في محله التجاري الواقع بمنطقة فريحة، وتتمثل في علب حلويات، قهوة، وغيرها من المواد التي عثر عليها مفتشو مديرية التجارة منتهية الصلاحية وبقيت على رفوف المحل معروضة للبيع، ومن جهته التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنح تشديد العقوبة في حق المتهم، الذي أكد خلال جلسة المحاكمة، انه نسي هذه المواد ولم يتعمد تركها معروضة للبيع.

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حجز ألف وحدة من الخمور داخل مسكن بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، أزيد من ألف وحدة من الخمور من مختلف الأنواع والأحجام، مع توقيف شخص يمتهن المتاجرة بهذه المشروبات دون رخصة.

وتعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى المصلحة تفيد وجود شخص يقوم بتخزين وترويج المشروبات الكحولية انطلاقا من مسكنه العائلي بقطاع الاختصاص، ليتم وضع خطة عمل محكمة، نجحت في توقيف المشتبه فيه، وحجز الكمية المقدرة بـ 1020 وحدة من المشروبات الكحولية بمسكنه، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بأكثر من 5 ملايين سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه المشروبات الكحولية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية بالمسيلة.

… وضبط أكثر من 7 آلاف قرص مهلوس في بوسعادة

حجز عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، أزيد من 7 آلاف قرص مهلوس بحوزة شخص واحد، حسب ما أفاد به الرائد علال فارس قائد كتيبة الدرك الوطني في بوسعادة، وذلك على إثر الاستغلال الجيد والأمثل للمعلومات المتحصل عليها التي تفيد إمكانية نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة، ليتم وضع خطة عمل محكمة بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بالمسيلة، مكنت ذات الجهات، بعد توقيف مركبة وتفتيشها تفتيشا دقيقا من حجز 7320 قرصاً مهلوساً من نوع بريقابالين 300 ميليغرام، مع توقيف السائق، ووضع المركبة في المحشر البلدي، على أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق في القضية.

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مبادرة للم شمل المجتمع المدني ببلدية المقراني بالبويرة

فاطمة عكوش

أطلقت الجمعيات المعتمدة ببلدية المقراني بالبويرة مبادرة لم الشمل، بهدف توحيد المطالب التنموية التي هي محل اهتمام المواطنين بالبلدية.

وصرح مزراق جلال ممثل الجمعيات لـ”الشروق” بأن الغاية من لم شمل الجمعيات هو احترام القانون والسلم الإداري لترجمة مطالب المواطنين ميدانيا من جهة وأيضا لتكوين أعضاء الجمعيات وتأطيرهم للعب دور فعال للمجتمع المدني مع السلطات المحلية من جهة أخرى في إطار الديمقراطية التشاركية.

وفي هذا الإطار، فقد تم لم شمل جمعيات الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني والجمعية الجزائرية للتراث والبيئة والتنمية المستدامة وجمعية كافل اليتيم والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والهلال الأحمر الجزائري والرابطة البلدية للرياضة للجميع والجوارية.

وأضاف محدثنا بأن الجمعيات قامت باستهداف جميع القطاعات المهمة في حياة المواطنين وتم صياغتها في مطالب موجهة لكل قطاع عبر المديريات بالولاية.

وتأمل الجمعيات الممثلة للمواطنين ببلدية المقراني في أن تؤخذ مطالبهم على محمل الجد بمديريات الصناعة والفلاحة والصحة والنقل والطاقة والبريد والمواصلات، حيث راسلت كل المديريات التنفيذية بالولاية لإبراز نقائص البلدية بمداشرها على غرار إنشاء منطقة نشاطات مصغرة وفتح ملحقة للتكوين وربط مداشر الزاوية والمرارشة بالغاز وإضافة خطوط نقل جديدة وتوفير سيارة إسعاف وتشييد ملاعب جوارية ورفع التجميد عن المركب الرياضي الجواري وغيرها.

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إجراء أول عملية زرع جهاز منظم نبضات القلب بمستشفى تيبازة

ب. بوجمعة

شهدت المؤسسة العمومية الاستشفائية “عبد القادر تقزابت” بولاية تيبازة، إجراء أول عملية زرع لجهاز منظم ضربات القلب لمريضين تمت برمجتهما على مستوى وحدة القسطرة التابعة لمصلحة طب القلب والشرايين التي تدعمت بتجهيزات وعتاد متطور وتم تدشينها في الفاتح من نوفمبر الجاري.

العمليتان أشرف عليهما البروفيسور عودية يزيد وطاقم طبي وشبه طبي مختص بالمؤسسة الاستشفائية، وهي الأولى من نوعها على مستوى الوحدة الجديدة للقسطرة بالمؤسسة التي تمّ تدشينها بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من طرف والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة ومديرة الصحة عبد الرحيم نصيرة، وتعتبر هذه الوحدة الثانية على المستوى الوطني نظيرتها بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، وهي مخصصة للمرضى الذين يعانون من مشكلة نبضات القلب ويمكن إجراء العملية دون اللجوء لفتح القفص الصدري في ظرف زمني قصير لا يتعدى ساعة.

وكشفت مديرة الصحة والسكان نصيرة عبد الرحيم، عن تدعيم الوحدة بأحدث التجهيزات والوسائل وأنظمة ثلاثية الأبعاد تسمح بإجراء عمليات جراحية دقيقة ومعقدة ومنها على الخصوص عمليات زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في الصدر التي أجرت مؤخرا عمليتين على مريضين وكللت بالنجاح، ويمكن للوحدة حسب مديرة القطاع استقبال المرضى من مختلف مناطق الوطن، لاسيما وأن الطاقم الطبي المشرف عليها بقيادة رئيس مصلحة جراحة القلب والشرايين البروفيسور عودية يتمتع بكفاءة عالية وخبرة تسمح له بالتكفل التأمل بالمرضى في أحسن الظروف.