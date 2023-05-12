أخبار الجزائر ليوم الجمعة 12 ماي 2023

عصابة تروّج كوكايين ممزوجا بأدوية الكلاب، انتحار طالبة داخل إقامة جامعية

أمن البويرة يوقف ثلاثة مشتبها فيهم

عصابة تروّج كوكايين ممزوجا بأدوية الكلاب

أحسن حراش

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في ترويج الكوكايين والمؤثرات العقلية، حيث كان عناصرها بصدد ترويج 305 غرام منها أثبتت التحاليل عليها بأنها ممزوجة بمواد سامة منها ما يستعمل في علاج الكلاب.

العملية النوعية التي نفذتها عناصر ذات الفرقة بوسط مدينة البويرة، كانت بناء على معلومات مؤكدة عن وجود شبكة إجرامية تنوي عقد صفقة لبيع كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين والمؤثرات العقلية بالمدينة، ليتم وضع خطة محكمة مع الترصد لعناصر الشبكة، أفضى في البداية إلى توقيف المشتبه به الرئيسي وهو مسبوق قضائي، ليتم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، واستكمالا لهذا الأخير، تم استصدار إذن بالتفتيش بالتنسيق مع مصالح النيابة قصد تفتيش منزل المعني الذي أدلى بهوية شريكين له تم توقيفهما فيما بعد، مع حجز ما مقداره 305 غرام من الكوكايين، أثبتت التحاليل العلمية التي أجريت عليها بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف بأنها ممزوجة بمواد سامة مضرة بالصحة منها مادة تستعمل في علاج الكلاب، إضافة إلى حجز 149 كبسولة من نوع بريغابالين أجنبي المنشأ، وميزانين يستعملان في وزن الكوكايين، وكذا أسلحة بيضاء مختلفة منها هوائي مقعر يستعمل كدرع واقي ومبلغ مالي من عائدات بيع السموم، ليتم في الأخير وبعد استكمال مجريات التحقيق، تحويل ملف الموقوفين البالغين من العمر بين 31 و48 سنة إلى الجهات القضائية المختصة.

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انتحار طالبة داخل إقامة جامعية بالشلف

م. قورين

أقدمت الطالبة ع بوثينة 22 سنة على وضع حد لحياتها مساء الأربعاء، برمي نفسها من الطابق الخامس بالإقامة الجامعية 2000 سرير ـ الحسنية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الضحية حسب مصادر الشروق تنحدر من بلدية العطاف بولاية عين الدفلى وتزاول دراستها في السنة الثالثة علوم اقتصادية وتعاني من اضطربات نفسية خاصة وأنها تتباع باستمرار دورات علاجية عن طريق الرقية الشرعية ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية لإسعافها ونقلها على جناح السرعة إلا أنها فارقت الحياة.

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بعد أن احتفلت بعيد ميلادها في الثاني من شهر أفريل الفارط

الحاجة فاطمة معزوز فارقت الحياة عن عمر ناهز 121 سنة

ع.ع

فارقت الحياة الأربعاء الماضي، الحاجة فاطمة معزوز أكبر معمرة في العالم، عن عمر فاق 121 سنة، بعد أن احتفلت بعيد ميلادها في الثاني من شهر أفريل الفارط،

من مواليد 02 أفريل 1902. لازمت الحاجة فاطمة الفراش بعد أن اشتد عليها المرض خلال الأيام الأخيرة، ولم تثنها إعاقتها وكبر سنها عن أداء الصلاة ولم شمل العائلة الكبيرة بحيث تحول بيتها إلى قبلة لمحبيها. وخلال زيارة الشروق لها الأسبوع الفارط، بدت كأنها تحس بدنو أجلها، من خلال كلامها للعائلة ومحبيها. وكانت فاطمة متلهفة لزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة أو الحج، بعدما تكرم عليها أحد المحسنين بعمرة، لكنها لم تتمكن أدائها بسبب وباء كورونا، وأضافت حفيدتها المتكفلة بها، أنها كانت تحاول التمسك بأداء فرائضها الدينية، ولم يثنها كبر سنها عن زيارة أبنائها والبحث عن لم شمل أحفادها في جميع المناسبات الدينية والعائلية، كما أنه يتم مرافقتها من قبل سكان القرية لإحياء مناسباتهم وأعراسهم وتساهم في خلق الفرحة دائما : أفراد العائلة، فالجميع تأثر و لفراقها وقد فقدوا فيها ذاكرة التاريخ، والأم الحنون، ففراقها ترك فجوة وفاجعة كبيرة في نفوس ساكنة من بين المنطقة.

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ثلاث سنوات لسارقي شيشة في برج بوعريريج

وردة بوجملين

أدانت الخميس، محكمة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج وفقا لإجراءات المثول الفوري ثلاثة شبان لقيامهم بسرقة شيشة ومبلغ مالي من شاب بالعنف فيما يتواجد المتهم الرابع في حالة فرار.

وكان الضحية قد قدم شكوى لدى مصالح أمن دائرة بئر قاصد علي، تفيد تعرضه للسرقة بالعنف، حيث قام المتهمون الأربعة بسلبه مبلغ مالي يقدر بـ 87000 دج و”شيشة”، حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيفهم في وقت قياسي وتقديمهم أمام مصالح الأمن حيث تمت محاكمتهم وفقا إجراءات المثول الفوري، وادانتهم جميعا بثلاث سنوات حبس نافذة في انتظار توقيف المتهم الرابع في ذات القضية.