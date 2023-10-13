أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

تفكيك إحدى أخطر عصابات الأحياء بوهران، ضبط قنطار من المخدرات

حجز سيارات وأسلحة بيضاء من مختلف الأصناف

تفكيك إحدى أخطر عصابات الأحياء بوهران

ب. يعقوب

فكَّكت، مساء الأربعاء، فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن وهران، أخطر عصابة أحياء، مكونة من 13 شخصا من ضمنهم فتاة، مع تحديد هويات ثلاثة أفراد من طاقم هذا التشكيل العصابي الخطير لهم سوابق قضائية في جرائم مماثلة.

وبحسب ما أفاد به بيان شرطة وهران، فقد تم السيطرة على عصابة أحياء منظمة كانت تبُثّ الرعب والخوف في أوساط ساكنة وهران من أجل تسهيل نشاطها في الاتجار بمختلف أنواع المؤثرات العقلية والكيف المعالج، باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، مع استعمال مركبات لغرض تسهيل عملية الفرار.

وجاءت عملية القبض على أخطر المجرمين في ملف الحال، في أعقاب تَوَارد معلومات أمنية مفادها وجود عصابة أحياء لغرض الاعتداء والترهيب والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة، من أجل تسهيل نشاط إجرامي خطير في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم القبض على 13 شخصا، أحدهم كان موضوع بحث طبقا لأمر قضائي بالقبض.

ومكَّنت الأبحاث المنجزة، من استرجاع مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة على اختلاف أنواعها “سواطير، سيوف، سكاكين من الصنف السادس وقضبان حديدية، 4 مركبات لتسهيل فرارهم، ومبلغ مالي قدره 620 ألف دينار جزائري، يشكّل أهم متحصلات المتاجرة في مختلف الأنشطة الإجرامية”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

…

ضبط قنطار من المخدرات خلال تفكيك عصابة بالمدية

ق. م

أطاحت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية المدية بشبكة منظمة عابرة للحدود تعمل على نقل وبيع لمخدرات انطلاقا من المغرب مرورا بولايات غربية ووصولا إلى ولاية المدية. وأفاد بيان للمصالح المذكورة، أنه تم التعرف على مواصفات الشاحنة المشبوهة التي كانت تنقل السموم، فنصب لها كمين محكم، وجرت مباغتة السائق ومرافقيه ليتم بعدها تفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا تم ضبط وحجز ما يقارب القنطار من الكيف المعالج مخبأة ومموهة بأنابيب وداخل براميل بلاستيكية.

وبالتنسبق مع المصالح القضائية بالمدية تم تمديد الاختصاص إلى كل من كل من ولايات تلمسان ووهران والطارف ليتم توقيف ثلاثة من الشركاء الرئيسيين ليصبح عدد الموقوفين خمسة أشخاص، كما تم حجز 11 سيارة سياحية فاخرة ونفعية، استغلت في تبييض عائدات الاتجار بالسموم.

…

حادث سير يبيد أسرة بتمنراست

ش. بن ايعيش

لقي أربعة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم الخميس في حادث سير بولاية تمنراست، ويتعلق الأمر بزوج وابنيهما، تتراوح أعمارهم ما بين 2 و35 سنة.

ووقع الحادث عند النقطة الكيلومترية 30 جنوب مدينة تمنراست بين قريتي تيت واتول، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية تمنراست وبلدية عين امقل، جراء اصطدام قوي بين شاحنة وسيارة سياحية من نوع “ياريس” كان على متنها الضحايا، الذين تحطمت سيارتهم كلية.

…

مدير بنك وتاجران أمام القضاء بخنشلة

ف. ن

أجّلت، مساء الأربعاء، محكمة خنشلة الابتدائية، محاكمة مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة قايس، وتاجرين مموّنين، الأول في المواد الإلكترومنزلية، والثاني في مواد البناء، إلى الأسبوع القادم، بطلب من دفاع المتهمين، بعد أن تم تقديمهم من طرف مصالح الشرطة أمام النيابة، التي أحالتهم للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، بعد توجيه تهمة جنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية، التي كانت محل تحقيق معمّق من طرف مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية خنشلة، بناء على تعليمة نيابية بخصوص استغلال هؤلاء لوثائق تجارية مزوّرة ووهمية، كإجراء ثبوتي لفائدة مدير البنك، لاستعمالها في قضية خاصة كانت محل نزاع.

وقد كشف مصدر “الشروق”، أن القضية تعود إلى تحقيق أمني، باشره أعوان الشرطة بالفرقة المالية والاقتصادية بأمن خنشلة، بخصوص وثائق تتعلق بفواتير شراء، تقدّم بها مدير وكالة قايس لبنك التنمية الريفية، أمام الجهات القضائية، لإثبات صفقة شراء لبعض المواد في قضية خاصة محل نزاع، أين اتضح، خلال التحقيق، بأن الوثائق محل المتابعة مزوّرة وغير صحيحة، ما استدعى متابعة المدير، وخاتمي الوثائق وهما تاجرين ممونين، في تخصص البناء والتجهيزات الإلكترومنزلية، ومتابعتهما بجرم التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية، قبل أن تؤجّل محاكمتهم للأسبوع المقبل.

…

بعد اكتشاف الدرك لنشاطها

عصابة تحرق منزلا مأهولا بتبسة من أجل إتلاف المهلوسات

ب. دريد

عاشت بلدية نقرين الحدودية، التي تبعد عن عاصمة ولاية تبسة بنحو 120 كلم جنوبا، أول أمس، يوما عصيبا بعد أن أقدم أفراد عصابة تتاجر في المخدرات والمهلوسات على حرق منزل آهل بالسكان، من أجل طمس آثار جريمة تخزين 63 ألف قرص من المهلوسات في هذا المنزل، الذي يقطنه أحد أفراد العصابة وهذا في سابقة لم تحدث من قبل.

فما إن علم أفراد العصابة باكتشاف أمرهم لدى مصالح الدرك الوطني، حتى تنقلوا إلى مسكن فرد من عصابتهم الذي كان يخزن البضاعة في منزله العائلي، ورشوه بالبنزين وألهبوه بالنيران، بهدف إتلاف محتوياته وأهمها المهلوسات المخزنة والمهربة من خارج الوطن.

وكانت قيادة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، قد تحصلت على معلومات دقيقة حول نشاط المشتبه فيه بجنوب الولاية على الحدود مع ولاية وادي سوف ومع تونس أيضا، والذين يقومون بتهريب المهلوسات عبر الشريط الحدودي، والقيام بتخزينها وترويجها بمختلف مناطق الوطن، على اعتبار أن نقرين هي بلدية جسر بين الجنوب والشمال الشرقي.

وبحسب مصادر عليمة، فإن عملية الحرق تمت بعد وصول رجال الدرك الوطني إلى محيط المنزل بهدف مداهمته بإذن من النيابة، وقبل الدخول للقيام بعملية التفتيش، قام أحد أفراد المجموع بإضرام النار في الغرفة المعنية بالمنزل لإتلاف المهلوسات، وسارع حينها عناصر الدرك الوطني بالاتصال بعناصر الحماية المدنية لوحدة نقرين للتدخل، أين تم إنقاذ أفراد الأسرة الآمنة وإطفاء النيران، التي أتلفت حوالي 9 آلاف قرص مهلوس، وبعض أغراض البيت، من دون إصابة أفراد العائلة المكونة من خمسة أشخاص.

ليتم بعدها تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، أين تم العثور بداخله على 54 ألف قرص مهلوس من نوع “بريغابلين 300 مليغرام”، بالإضافة إلى مبلغ 18 مليون سنتيم الذي لامست النار بعض أوراقه، وتتمة لعملية التحقيق، تم تفتيش منزل آخر، حيث تم توقيف عنصرين قياديين من عناصر الشبكة، الذين تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وسماعهما على محضر وإحالتهما أمام النيابة المختصة إقليميا، والتي أمرت بإيداع الموقوفين رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر، في انتظار توقيف بقية أفراد المجموعة الثلاثة الذين مازالوا في حالة فرار.

…

تعمل خارج القانون وتستعمل مواد فاسدة ومجهولة المصدر

ضبط شركة تقوم بتغيير تاريخ صلاحية المواد الغذائية بالعاصمة

س. ع

تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بولاية الجزائر من وضع حد لشركة تقوم بتغيير تاريخ صلاحية المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري واستعمال مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر في صناعة هذه المنتجات.

وجاءت العملية بناء على معلومات واردة للفرقة مفادها وجود شركة مختصة في صناعة المواد الغذائية تقوم بتسويق منتجات تغش في تاريخ صلاحيتها مع استعمال مواد أولية منتهية الصلاحية.

وإثر ذلك، تم التنقل إلى مقر الشركة برفقة مصالح مديرية التجارة ليتبين بعد المراقبة أن الشركة لا تحوز على رخصة الاستغلال، فضلا عن وجود ورشات الإنتاج والمخازن في حالة كارثية من حيث انعدام النظافة الصحية، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية تمثلت في 3768 علبة من السكاكر المصنوعة من الجيلاتين أجنبية الصنع مغشوشة في تاريخ الصلاحية و271.296 علبة من حلوى بالشكولاطة، 1068 علبة من اللبان المغشوش و3600 كلغ من الشكولاطة المعبأة في براميل تفتقد إلى شروط الحفظ والتخزين.

كما تضمنت المحجوزات أيضا 22 كلغ من مادة أولية منتهية الصلاحية و325 كلغ من مادة مجهولة استعملت في صناعة العديد من منتجاتهم الغذائية.

وفي هذا الإطار، تم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين الذين سيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة عن جنح “تعريض حياة الغير للخطر، خداع المستهلك في تاريخ ومدة صلاحية المنتج، عرض منتج غير صالح لتغذية الإنسان للبيع، استغلال منشأة مصنفة بدون الحصول على ترخيص وكذا عدم احترام قواعد النظافة الصحية”.