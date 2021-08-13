أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 أوت 2021

مجهول يقتل متقاعدا في الحرس البلدي بسطيف، إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 حراقا ببني حواء بالشلف

مسبوق يذبح مسنة قاومت أثناء سرقتها!

مريم. ز

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بالعاصمة، الخميس عملية التقصي حول الجريمة البشعة التي اهتز لها سكان مدينة براقي صبيحة الاربعاء الفارط، والتي خلفت وفاة سيدة في أواخر العقد السادس من العمر، بعد ذبحها من طرف شاب حاول سرقة حقيبتها فقاومته أمام مرآى المواطنين.

الضحية التي تنحدر من منطقة الاربعاء بولاية البليدة قصدت حي 13 هكتارا ببراقي في زيارة خاصة، قبل أن يباغتها الجاني ويعترض طريقها ليجبرها تحت طائلة التهديد تسليمه حقيبة يدها، غير أن مقاومة الضحية لمنعه من سرقة أغراضها وصراخها لطلب النجدة من المارة جعلته ينتشل سكين من الحجم الكبير كان يخفيه بين ملابسه، وقام بذبحها على الفور تاركا إياها تنزف بشدة وسط ذهول المواطنين، قبل أن تفارق الحياة لحظات قليلة بعد الاعتداء عليها، فيما لاذا القاتل بالفرار.

واستنادا للمعلومات الأولية التي تحصلت عليها “الشروق” فإن الضحية وخلال تواجدها بحي 13 هكتارا ببراقي، اعترض طريقها المشتبه فيه ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي ومعروف باعتداءاته المتكررة على الأشخاص بالمنطقة، محاولا الاستيلاء على حقيبتها اليدوية بالقوة، ثم ذبحها بوحشية وسط صراخ المواطنين بالشارع.

وفور تلقي الشرطة بلاغا سارعت عناصر الشرطة العلمية إلى المكان من أجل أخذ عينات من مسرح الجريمة، ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليم زميرلي، فيما باشرت عناصر الضبطية تحقيقا موسعا حول ملابسات الحادث.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 حراقا ببني حواء بالشلف

م. قورين

تمكنت، الخميس، مصالح الأمن لدائرة بني حواء من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لإحدى عشرة شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 43 سنة ينحدرون من مختلف بلديات ولاية الشلف، وذلك خلال ركوبهم على متن قارب للإبحار باتجاه الضفة المقابلة، نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم.

عملية التوقيف – حسب مصادر موثوقة للشروق – تمت على إثر استغلال معلومات أمنية دقيقة مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد الإبحار على متن قارب للخروج من التراب الوطني عبر أحد شواطئ واد قوسين، فتم نصب كمين محكم لهم مكن من الإيقاع بهم متلبسين بصدد ركوبهم القارب، وبعد توقيفهم والتحقيق معهم تم تحويلهم على أروقة محكمة تنس عن قضية محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

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مجهول يقتل متقاعدا في الحرس البلدي بسطيف

سمير منصوري

اهتز ، عشية الخميس، سكان بلدية ماوكلان بشمال ولاية سطيف، على وقع جريمة قتل بشعة، وهذا بعد العثور على متقاعد في سلك الحرس البلدي يدعى “أ. د” البالغ من العمر 52 سنة، جثة هامدة، غارق في بركة من الدماء، بالقرب من منزله بوسط مدينة ماوكلان.

وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن راعي غنم، أبلغ عناصر الأمن، بأنه عثر على جاره الذي كان يرعى الغنم بالقرب منه، ملطخ بالدماء، وعليه تنقل عناصر الأمن بمعية مصالح الحماية المدنية إلى مسرح الجريمة، أين وجدوا الضحية غارقا في الدماء، وبعد تفحصه تبيّن بأنه تعرض لطعنات قاتلة بالخنجر على مستوى القلب والبطن، ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى السعيد عوامري ببوقاعة، وتزامن هذا مع فتح تحقيق أمني في الجريمة، بغية التعرف على هوية الجناة الذي غدروا بالضحية الذي كان يرعى الغنم قبل إزهاق روحه.

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20 عائلة تبيت في العراء ببرج الكيفان منذ أزيد من شهر

نسرين برغل

لايزال قاطنو الحي الفوضوي بن مرابط ببلدية برج الكيفان في العاصمة، ينتظرون موعد ترحيلهم، بعدما أقدم صاحب الأرض على طردهم من مساكنهم منذ أزيد من شهر، حيث وجدوا أنفسهم يعيشون في الشارع، في ظل غياب السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا، على حد قولهم، ما دفعهم لمطالبة مصالح ولاية الجزائر بالإسراع في ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية تحفظ كرامتهم.

وعبرت العائلات “المشردة” في تصريح لـ “الشروق”، عن استيائها الشديد مما سموه تجاهل السلطات المحلية لوضعيتهم، مؤكدين أن الظروف التي يعيشونها حاليا في الشارع لا تسمح لهم بمزيد من الانتظار، في ظل افتقادها مقومات الحياة، لاسيما بعدما أصبح الشارع مأواهم الوحيد، كونهم لا يملكون مكانا يلجؤون إليه في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف ممثلون عن العائلات المشردة، أنهم يبيتون في الشارع منذ أزيد من شهر في ظروف أقل ما يقال عنها إنها كارثية، بعدما كانوا يقطنون في بيوت قصديرية تنعدم فيها أبسط ضروريات الحياة، ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها يعيشون في العراء، يحدث هذا أمام أعين المسؤولين المحليين، الذين لم يحركوا ساكنا تجاههم، وما أثار استغراب العائلات هو عدم ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة إلى يومنا هذا، رغم أنهم- بحسب ما أكدوه لـ”الشروق”- لم يستفيدوا من قبل من أي صيغة سكنية أو دعم من الدولة على حد قولهم، مؤكدين أن الوثائق التي بحوزتهم تثبت عدم استفادتهم من أي دعم، مضيفين أنهم قصوا عدة جهات لانتشالهم من هذه الوضعية التي يعيشونها منذ أكثر منذ 30 سنة دون جدوى.

وأشارت العائلات، إلى أنه سبق وأن قدمت لجنة تحقيق تابعة لمصالح الولاية للتأكد من حقيقة الظروف التي يعيشونها، كما تم التوصية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، من عمليات إعادة الإسكان التي شهدتها ولاية الجزائر في السنوات والأشهر الماضية، إلا أنه إلى يومنا هذا لايزال الوضع على حاله ومعاناتهم تزداد يوما بعد يوم.

وأمام هذا الوضع المأساوي، تناشد أزيد من 20 عائلة قاطنة بالحي الفوضوي بن مرابط ببرج الكيفان مصالح الولاية وعلى رأسها والي العاصمة يوسف شرفة بالتدخل العاجل للنظر في قضيتهم التي بقيت عالقة منذ سنوات، وترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لطالما انتظروها بفارغ الصبر، عساها تنسيهم مرارة السنوات الماضية التي عاشوها في تلك البيوت القصديرية التي لا تصلح للعيش.

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توقيف 317 شخص خالفوا إجراءات الحجر الصحي بالأغواط

الشريف داودي

تمكنت مصالح أمن ولاية الأغواط، خلال الـ 15 يوما الأخيرة، من توقيف 317 شخص ممن خالفوا إجراءات الحجر الجزئي، لتتخذ في حقهم الإجراءات القانونية المعمول بها، كما تم خلال نفس الفترة حجز وتحويل 52 مركبة و32 دراجة نارية للمحشر، خالف أصحابها هم الآخرون إجراءات الحجر المنزلي.

وبالموازاة مع ذلك، تم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لمصالح أمن الولاية لمواصله وتكثيف مختلف الأنشطة التحسيسية والتوعوية والوقائية من عدوى فيروس كورونا، الموجهة للمواطنين وكذا أصحاب المحال التجارية، بتقديم النصائح والإرشادات وتوزيع المطويات الداعية إلى لتقيد والالتزام بالتدابير الوقائية من الجائحة، لاسيما ما تعلق منها باتخاذ إجراءات النظافة وضرورة تفادي كل أشكال التجمعات واحترام المسافة الوقائية الآمنة، مع دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم كأهم إجراء وقائي صحي، واحترام مواقيت الحجر المنزلي الجزئي المتخذ لصالحهم ولسلامتهم وسلامة أسرهم، وهو ما يدخل ضمن النشاطات المتخذة من قبل مصالح أمن ولاية الأغواط في شقها الخاص بإنفاذ تدابير الحجر الصحي الجزئي عبر قطاع الاختصاص بعد إقرارها مرة أخرى.

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حملة تحسيسية حول وباء كورونا ببلدية صدوق في بجاية

توفيق بن يحي

شهد وسط مدينة صدوق في ولاية بجاية، أول أمس، تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية حول وباء كورونا.

الحملة التي نظمت من قبل مديرية الشباب والرياضة، وديوان مؤسسات الشباب بمشاركة ممثلي الحركة الجمعوية بالمنطقة، على غرار اسولاس صدوق افلا، جمعية سيدي اعلي امرزڨ، الجمعية البيئية “ساب” وكذا مؤسسات شبابية بالمدينة، استهدفت سائقي الحافلات والمركبات إلى جانب المواطنين، حيث تم خلالها توزيع مطويات تتضمن التدابير الوقائية وأهمية التلقيح للتصدي لهذا الوباء العالمي، كما تم تقديم شروحات ونصائح بالمناسبة.

وفي هذا الصدد، أشار جمال طباخ، مستشار في قطاع الشباب والرياضة، إلى ضرورة مشاركة الجميع في حملات التوعية والتحسيس للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، على غرار ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي وتجنب التجمعات، مؤكدا على أهمية التلقيح، مع التقليل من الخروج قدر ما الإمكان.

ومن جانبه، أشار ندير ديب مدير ديوان مؤسسات الشباب لبجاية أنه تنفيذا لتعليمات وزير الشباب والرياضة، فان هذه الحملات التحسيسية التي انطلقت تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لبجاية ستتواصل عبر إقليم الولاية إلى غاية تحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في تلقيح أكبر عدد من المواطنين، مضيفا أن هذه الحملات التحيسية تشارك فيها خلية الإصغاء لديوان مؤسسات الشباب والأفواج الكشفية عبر

الولاية وكذا الحركة الجمعوية المتعاملة مع القطاع، إضافة إلى إطارات ومدراء المؤسسات الشبانية والمصالح الأمنية والحماية المدنية.

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هلاك 4 أفراد من عائلة واحدة في حادث مرور بسيدي بلعباس

م.مراد

لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة، في حادث مرور أليم وقع ظهيرة الجمعة، بالطريق الوطني رقم 101 الرابط بين سيدي بلعباس وعين تموشنت، أصغر الضحايا طفلة تبلغ من العمر سنتين، فارقت الحياة برفقة والدتها وجدتها وأم والدها، بينما أصيب شقيقها والوالد بجروح وصفت بالخطيرة، استدعت نقلهم على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر حساني بعاصمة الولاية، في حين فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية سيدي خالد تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث، التي يحتمل أنها تعود للسرعة المفرطة والتجاوز الخطي.

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سرقة أقراص مهلوسة من صيدلية بطريقة هليودية

م. قورين

أقدم، الخميس، ثلاثة أشخاص في العقد الثالث على تحطيم باب صيدلية في مشهد هوليودي بوسط بلدية أبو الحسن بغرض الاستيلاء على الأقراص المهلوسة والأدوية الممنوعة والأموال الموجودة داخل المحل.

عملية التوقيف، حسب مصالح الأمن، تمت على إثر تلقى مصالح الأمن لبلاغ عبر الرقم الأخضر مفاده محاولة اقتحام صيدلية من قبل مجموعة أشخاص، أين تم التدخل بسرعة تطويق المكان فتم توقيف أحد المتهمين البالغ من العمر 23 سنة بحوزته أسلحة بيضاء وخنجر كبير ومبلغ مالي بعد التعرف عليه بواسطة كاميرا المراقبة، ولدى إخضاعه للتحقيق أماط النقاب عن شريكيه فتم توقيفهما وتحويلهم على أروقة محكمة تنس على خلفية تورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار مع السرقة بتوافر ظرف الليل والتعدد والكسر، حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي .

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رحيل الناشر والنقابي مناف السائحي

زهية. م

غيب الموت الناشر مناف السائحي، مدير منشورات “السائحي”، نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 53 عاما متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا..

ويعتبر مناف السائحي، وهو نجل الشاعر الكبير محمد الأخضر السائحي، ومدير منشورات السائحي، أحد صناع الكتاب في الجزائر من مواليد العاصمة عام 1968، دخل عالم النشر سنة 2001، وكان أحد النشطاء ومؤسسي المنظمة الوطنية لناشري الكتاب، وكان مدافعا ومرافقا لحقوق الناشرين ومطالب المهنيين، حيث كان أحد أعضاء اللجنة الوزارية التي تأسست في عهد بن دودة لدراسة ملفات القطاع. وعرف الراحل بدعوته الدائمة إلى ترقية قطاع الكتاب في الجزائر، من خلال المؤتمرات والملتقيات ومعارض الكتاب التي كان يحضرها، وكان آخر حدث شارك فيه كناشر ومنظم في المعرض الذي نظمته منظمة الناشرين بالتعاون مع وزارة الثقافية، قبل أشهر، في قصر المعارض..

وتعتبر منشورات السائحي التي كان يديرها الراحل واحدة من الدور التي تهتم بالكتاب المتنوع في عدة مجالات من الأدب والتاريخ والقانون والعلوم السياسية، بالإضافة إلى أدب الطفل، مع عناية خاصة بأعمال رواد الأدب والتاريخ في الجزائر، من أمثال محمد بن أبي شنب والبشير الإبراهيمي ومحمد الهادي السنوسي الزاهري.

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سامسونغ تطلق هواتف الجيل الخامس الجديدة القابلة للطي

منير. ر

أزالت سامسونغ للإلكترونيات الستار عن المرحلة الثانية لابتكارات الأجهزة القابلة للطي مع هاتفين ذكيين جديدين من غالاكسي، من الجيل الخامس، المتمثلين في زاد فلود 3 وزاد فليب 3، تم تصميمهما بتقنية قابلية للطي مع المتانة والقوة الحقيقية، حيث يشمل الجهازان على شاشة انفينيتي فليكس غير منقطعة يبلغ قياسها 7.6 بوصة مع تعزيز زاد فلود 3 بخاصية الدعم بالقلم التي تعد الأولى من نوعها على الأجهزة القابلة للطي.

وقالت الشركة في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه أن جهاز زاد فليب 3 يمكن المستخدمين من الاستفادة من ميزات الكاميرا المحسنة وشاشة الغطاء المصممة للاستخدام السريع أثناء التنقلات، حيث يتوقع مستخدمو سامسونغ الحصول على أجهزة قابلة للطي صُممت لتدوم طويلاً. ولهذا السبب – يضيف البيان – تم تجهيز هذا الجيل من أجهزة غالاكسي “زاد” بخاصية مقاومة الماء.(IPX8)

من جهته قال تي إم روه، الرئيس ومدير قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونغ للإلكترونيات: “مع طرحنا لجهازي غالاكسي “Z Fold3″ و”Z Flip3″، فإن سامسونغ تعيد تعريف الإمكانات مرة أخرى، في الهواتف الذكية القابلة للطي، لأنها تكسب المستخدمين المزيد من المرونة والتنوع اللذان يحتاج إليهما العالم اليوم الذي يمتاز بوتيرته المتسارعة”.

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سهرة سمر تنتهي بجريمة قتل بالبويرة

أحسن حراش

لقي شاب في مقتبل العمر، نهار الجمعة، مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه لطعنات سكين ببلدية الأخضرية شمال البويرة. واستنادا إلى روايات مصادر محلية، فإن الضحية “ز. ج” كان مساء الأربعاء في جلسة سمر رفقة زملاء له بمنطقة كابير بمخرج المدينة، قبل أن تنشب مناوشات بينهم تجهل أسبابها انتهت بتعرض الضحية لطعنات سكين، حيث تم تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى اعمر أوعمران بالأخضرية، أين رقد في قاعة الإنعاش قبل أن يلفظ أخر أنفاسه هناك متأثرا بجروحه الخطيرة.