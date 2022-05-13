أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 ماي 2022

قتيلان في حادث مرور بالمدية، استرجاع 43 قطعة أرض من العقار الصناعي غير المستغل بالبليدة

وزير الاتصال: اقتراحات المهنيين ستؤخذ بعين الاعتبار في إعداد القوانين

س.ع

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، الخميس بالجزائر العاصمة، أن اقتراحات مهنيي القطاع خلال اليوم الدراسي حول “المنظومة القانونية لقطاع الاتصال”، سيتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر.

وأوضح بوسليماني في ختام اشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الاتصال، أن “كل الاقتراحات التي تقدم بها الصحفيون من مختلف وسائل الاعلام ومهنيو القطاع سيتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد باقي النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر”.

وقال أن تنظيم هذا اليوم الدراسي شكل “فرصة للم شمل مهنيي القطاع، خاصة وأنه يتزامن مع فترة تحضير النصوص القانونية التي ستكون في صالح المهنة وكل منتسبي قطاع الاعلام والاتصال وكذا المواطن الذي يتطلع إلى تلقي المعلومة الصحيحة”.

وأضاف قائلا: “نحن نسعى إلى تطوير القطاع بفضل مشاركة ومساهمة الجميع، وأمنيتنا الوصول إلى صحافة قوية ومسؤولة، صادقة وموثوقة”.

وبخصوص انشغالات الإعلاميين المتعلقة بصعوبة الوصول إلى مصدر الخبر، شدد الوزير على ضرورة العمل من أجل تدارك هذا الوضع، مشيرا إلى ان مصالحه “وجهت دعوة إلى كل القطاعات الوزارية بهدف بعث علاقات تقاربية مع ممثلي الصحافة الوطنية لتسهيل عمل الصحفي”.

وكشف في ذات السياق عن “تقديم طلب إلى الهيئات الوزارية من أجل وضع قائمة محددة بخبرائها للتواصل عبر مختلف وسائل الاعلام، وهذا بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة وجود تناقضات بين تصريحات مختلف المتدخلين في الحصص والبرامج الإعلامية بشكل يجعل المواطن تائها في الوصول إلى المعلومة الموثوقة”.

من جانب آخر، أكد بوسليماني على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي سمح لمنتسبي القطاع بتقديم اقتراحاتهم وطرح انشغالاتهم، مشيرا إلى انه سيتم مستقبلا تنظيم لقاءات مماثلة في ظل وجود “إرادة حقيقية لترقية الممارسة الإعلامية الوطنية”.

وجدد الوزير بالمناسبة الدعوة إلى الصحفيين وكل منتسبي القطاع من أجل “مضاعفة جهودهم، خدمة للمصلحة العليا للوطن”.

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طريقة الحصول على شهادات وفاة الإرهابيين مجهولي المصير

ع. تڤمونت

ردّا على مساءلة برلمانية كتابية، بتاريخ 4 ماي الجاري، عن الإجراءات الإدارية المتخذة بشأن الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب وتجهل اليوم وضعيته إن كان حيا أو ميتا، والتي هي بحاجة إلى شهادة وفاته لاستعمالها في مختلف الملفات الإدارية والقضائية، أشار كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه بإمكان عائلات هذه الفئة اللجوء إلى الجهات المختصة، من أجل الحصول على شهادات الوفاة وذلك بإصدار الحكم بالفقدان ومن ثم الحكم بالوفاة، وذلك بموجب محضر بحث ومعاينة من الضبطية القضائية يثبت عدم تواجد الشخص المبحوث عنه طبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 06-94 المؤرخ في 26 فيفري 2006 المتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب.

ويمكن هذا الإجراء -يقول الوزير- العائلات المعنية من تسجيل وفاة قريبها في الحالة المدنية، كما يسجل منطوق الحكم المصرح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة وعند الاقتضاء في سجلات مكان أقام فيه المتوفى مثل ما نصت عليه المادة 93 من القانون رقم 14-08 المؤرخ في 9 أوت 2014 المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية.

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استرجاع 43 قطعة أرض من العقار الصناعي غير المستغل بالبليدة

فيصل. ن

استرجعت مديرية الصناعة لولاية البليدة إلى غاية اليوم 43 قطعة أرض من العقار الصناعي غير المستغل في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الموجه للاستثمار، حسبما علم من هذه الهيئة العمومية.

وأوضحت مديرة الصناعة، سامية رباحي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية تطهير العقار الصناعي غير المستغل بالولاية التي شرع فيها سنة 2019 أسفرت إلى غاية اليوم عن استرجاع 43 قطعة أرض من العقار الصناعي التي تم منحها سابقا للمستثمرين غير أنهم لم يستغلوها.

وتوجد جميع القطع الأرضية المسترجعة المتربعة على مساحة إجمالية تناهز 41 هكتارا، خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاط لأن جميع العقارات الصناعية الموجودة بها يحوز أصحابها على عقود ملكية، استنادا لذات المسؤولة التي أشارت إلى توفر الولاية على ثلاث مناطق صناعية وست مناطق نشاط.

وأضافت مديرة القطاع أن 31 قطعة أرضية من تلك التي تم استرجاعها والبالغة مساحتها الإجمالية 30.71 هكتارا تم استرجاعها عن طريق القضاء عقب رفض المستفيدين منها التنازل عنها بالرغم من عدم استغلالهم لها، فيما بلغ عدد القطع الأرضية المسترجعة عن طريق التراضي 12 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 10.49 هكتار.

كما أفادت السيدة رباحي بتواصل هذه العملية التي تأتي تطبيقا لتوجيهات الحكومة لتطهير العقار الصناعي الموجه للاستثمار وهذا إلى غاية إحصاء جميع الأوعية العقارية غير المستغلة من طرف المستثمرين المستفيدين منها.

وفي هذا الصدد، أكدت على أهمية تجسيد هذه العملية التي تشرف عليها لجنة ولائية مكلفة بمتابعة وتجسيد المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، لاسيما في ظل تسجيل جميع المناطق الصناعية ومناطق النشاط بالولاية تشبعا مقابل تزايد عدد الطلبات المودعة للاستفادة من قطع أرضية موجهة للاستثمار.

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ما يقارب 160 عائلة بقرى سوق الخميس تستفيد من الغاز

رحاب شاوش

دخل الغاز الطبيعي حيز الخدمة عبر عدد من القرى النائية ببلدية سوق الخميس الواقعة غرب البويرة، أين ودعت 158 عائلة تقطن بها، معاناتها مع مشكل عدم توفر الغاز، الذي يجبرهم طيلة أيام السنة بصفة عامة وفصل الشتاء بصفة خاصة، الدخول في ماراطون رحلات البحث عن قارورة غاز البوتان. هذه الأخيرة التي وإن وجدت، فإن سعرها لا يتماشى وإمكانياتهم المادية، باعتبار أن أغلب سكان هذه القرى المصنفة ضمن مناطق الظل هم من الفئة الهشة وذات الدخل الضعيف، الذي بالكاد يوفرون به لقمة العيش، ناهيك عن تواجدهم بمناطق جبلية صعب الوصول إليها من جهة، وقساوة الطقس بها من جهة أخرى، باعتبارها مناطق باردة معروفة بثلوجها، التي يواجهها أغلب السكان بوسائل بدائية كالاحتطاب.. وقد كلف هذا المشروع الذي يدخل ضمن برنامج المناطق النائية التي تفتقر للغاز، أزيد من 27,2 مليون دج، لتصل بذلك نسبة التغطية بشبكة الغاز على مستوى دائرة سوق الخميس إلى 85.36٪، بالإضافة إلى 89.20 بالمائة فيما يتعلق بنسبة الربط بالكهرباء، في انتظار أن تشمل العملية قرى ومداشر أخرى لاتزال تنتظر حصتها بالمنطقة.

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سيارة تقتل طفلا بشرشال في تيبازة

ب. بوجمعة

لقي طفل، في الخامسة من عمره، حتفه في حادث سير وقع صباح أمس بحي عبدي ببلدية شرشال في ولاية تيبازة.

تدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية شرشال، مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية شرشال، في حدود الساعة الحادية عشرة، إثر تلقيها بلاغا عن حادث مرور مميت نتيجة اصطدام سيارة بطفل بحي عبدي بلدية شرشال، الذي نتج عنه وفاة طفل في سن الخامسة في عين المكان، ليتم نقله إلى عيادة شرشال، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث المميت.

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وفاة شاب متأثرا بحروق خطيرة في المسيلة

أحمد. ق

لفظ، الجمعة، شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، متأثرا بحروق بليغة في المسيلة، حسب ما علمته “الشروق” من مصادر محلية.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، أصيب بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسم بعدما أضرم النار في جسده على مستوى حي الكونكاسور ببلدية المسيلة القاطن بحي العماير، وذلك في ظروف غامضة، ليتم نقله على جناح من السرعة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي، حيث خضع للإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابات خطيرة.

.. قتيل و3 جرحى في حالة حرجة جراء حادث مرور

لقي، في ساعة مبكرة من نهار أمس، شاب في العقد الثاني، من العمر مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور بالمسيلة، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 89 بإقليم بلدية سيدي عامر، إثر اصطدام بين سيارة من نوع “بيجو 504” وحافلة لنقل المسافرين تشتغل على الخط الرابط بين واد سوف ومستغانم، ما أدى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة وإصابة ثلاثة أشخاص في حالة حرجة جراء الإصابات البليغة التي تعرضوا لها، ليتم إسعافهم من قبل أعوان وحدة الحماية المدنية في سيدي عامر وتحويلهم نحو عيادة المنطقة وبوسعادة لتلقي العلاج اللازم.

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درك موزاية يطيح بعصابة ملثمين أرعبت الفلاحين والمواطنين

فيصل. ن

أطاح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بموزاية، إلى الغرب من ولاية البليدة، نهاية الأسبوع، بجماعة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص تورطت في عدة قضايا وسرقة طالت فلاحين بالبليدة والولايات المجاورة وإنشاء عصابة أحياء تعتدي على مواطنين باستعمال أسلحة بيضاء.

نجح عناصر الدرك الوطني في فك لغز 17 جريمة اعتداء وسرقة طالت أصحاب المستثمرات الفلاحية، حيث زرع المشتبه فيهم وعددهم أربعة الرعب باقترافهم سرقات متكررة مست عتادا فلاحيا هاما في الفترة الأخيرة تزامنا وعيد الفطر، حيث سجلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لموزاية شكاوى متكررة من قبل فلاحين مفادها تعرض حقولهم لعمليات سطو ليلا استهدفت تجهيزات وآلات فلاحية، باشر إثرها المحققون تحريات مكثفة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، وعددهم أربعة، أعمارهم تتراوح بين 22 و36 سنة ينحدرون من مدينة موزاية، وبعد عملية تتبع وترصد محكمة تم الإيقاع بهم متلبسين.

ومكنت التحقيقات كشفت أن المتورطين مسبوقين قضائيا، نفذوا سرقاتهم باستعمال ثلاث سيارات سياحية، أين استغل هؤلاء مناسبة عيد الفطر لتنفيذ مخططاتهم، أين كانوا يرتدون أقنعة لغرض التمويه ويحملن أسلحة بيضاء ومن ثم الاعتداء على الحراس بالمستثمرة الفلاحية المستهدفة وسرقة الأدوية والعتاد الفلاحي والتوجه بها إلى منطقة غابية بضواحي موزاية لإخفائها وإعادة بيعها.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين الأربعة في عصابة أحياء أرعبت سكان المدينة وتبين أن نشاطهم الإجرامي امتد إلى ولايات مجاورة بعدما تم التعرف عليهم من قبل الضحايا،العملية مكنت من استرجاع أدوية فلاحية وعتاد فلاحي معتبر مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام وكذا حجز ثلاث سيارات.

وأودع المتهمون مساء الخميس رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالبليدة، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.

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مفتشة وضابطة جمارك بسوق أهراس تختلسان ذهبا محجوزا

صبرينة ذيب

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس، الخميس، قضية هزت قطاع الجمارك بالولاية على خلفية تورط مفتشة وضابطة جمارك في فضيحة بهذا القطاع الحساس، بعد اكتشاف اختفاء 3.45 كلغ من الذهب، كانت على مستوى خزنة المحجوزات التابعة لمفتشية الجمارك.

وقائع هذه القضية التي عالجتها الفرقة الجنائية بأمن ولاية سوق أهراس يعود تاريخها إلى شهر مارس من السنة الفارطة، أين باشرت ذات الفرقة التحقيق في قضية الحال، على خلفية نتائج تحقيقات لجنة تفتيش جهوية حلت بقطاع الجمارك، وذلك بسبب اختفاء كميات مختلفة من المحجوزات على غرار مرجان، خمور وقنب هندي وغيرها من المحجوزات، أين تم إخطار المفتشية الجهوية لأقسام الجمارك التي أوفدت لجنة تفتيش رفيعة المستوى، حيث تم اكتشاف عدة مخالفات، أخطرها اختفاء قرابة 4 كلغ من الذهب المحجوز، أين تم إعداد ملف وتقديمه أمام الجهات القضائية التي بدورها كلفت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سوق أهراس بمباشرة التحقيق والذي أسفر عن توقيف مفتشة وضابطة جمارك بعد ثبوت تورطهما في القضية، ومتابعتهما بجناية خيانة الأمانة، المرتكبة من طرف موظف أو قائم بوظيفة عمومية، إضرارا بمفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس، ويتعلق الأمر بكل من مفتشة جمارك “أ.ح” 36 سنة متزوجة، وضابطة جمارك “س.ب” 36 سنة عازبة.

وقد زعمت المتهمة الأولى خلال المحاكمة، بأنها أعفيت من مهامها كقابض للجمارك في جانفي 2020 وتم تكليف زميلتها بهذا المنصب بالنيابة، مؤكدة بأنها ظلت لمدة 8 أشهر تسعى إلى تسليم المهام إلى زميلتها وبأنها غير مسؤولة على هذا الضياع، أما المتهمة الثانية وأثناء استجوابها من طرف هيئة المحكمة، فقالت بأنها قد راسلت رئيس المفتشية من أجل إعفائها من هذا المنصب، بسبب عدم قدرتها على الاضطلاع بمسؤوليته، لكن رئيس المفتشية، حسبها، أصرّ على هذا القرار وبقائها في هذا المنصب.

كما ذكرت المتهمة بأنه في شهر فيفري من السنة الماضية تم تركيب باب فولاذي جديد للخزنة، ولم تكن تعلم بأن هذه الأخيرة بها محجوزات متمثلة في مصوغات ذهبية، وصرحت بأن مفتاح باب الخزنة ضاع منها، مؤكدة بأنه تم سرقته، مضيفة بأنه في شهر أكتوبر من السنة قبل الماضية، وأثناء زيارة لجنة التفتيش من قسنطينة تمت اجراءات التسليم النهائي للسجلات وكذا مفاتيح الخزائن بما فيه خزنة المصوغات الذهبية، إلا أن السجل المتضمن للمصوغات لم يكن من بين السجلات المسلمة. وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمشتبه فيهما مع الحجر القانوني. وبعد المداولة نطقت هيئة محكمة الجنايات والمشكلة من قضاة ومحلفين بحكم يقضي بإدانتهما بـ6 سنوات سجنا مع الحجر القانوني، وإلزامهما بدفع تعويض قدره 1.8 مليار سنتيم لإدارة الجمارك.

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الرئيس تبون يأمر بمسكن و100 مليون لعائلة الشرطي خديم

ناصر بلقاسم

قام، مساء الخميس، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، بزيارة إلى عائلة شهيد الواجب الوطني، عون الشرطة خديم محمد، الذي راح ضحية حادثة الدهس التي تعرض لها الثلاثاء الماضي، أثناء أداء عمله في زمورة، لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد بمسقط رأسه بسيدي لزرق، ببلدية منداس، مرفوقا بكل من والي الولاية مولاتي عطا لله، ورئيس المجلس الشعبي الولائي عبد القادر بغدادي، والمفتش الجهوي لشرطة الغرب والسلطات الأمنية والعسكرية، ونقل علاهم لأسرة الضحية تعازي الرئيس عبد المجيد تبون باسمه الخاص، وأمر بمنح مبلغ مالي يقدر 100 مليون سنتيم وتخصيص سكن اجتماعي لأسرة المرحوم، حيث قدم والد الضحية تشكراته إلى السلطات العليا، وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون الذي عزى العائلة ودعمها ماديا ومعنويا، خاصة وأن الضحية ترك وراءه زوجة ويتامى.

وأصدر مجلس قضاء غليزان بيانا، تحوز “الشروق” نسخة منه، كشف فيه الوقائع التي أدت إلى وفاة عون الشرطة محمد خديم، أثناء مزاولة مهامه، بتاريخ 09 ماي 2022، جاء فيه أنه بينما كان الشرطي في مهمة تنظيم حركة المرور، اقتربت شاحنة من مكان تواجده، فخفف صاحبها السرعة، ثم انطلق مسرعا، بنية رفض الامتثال لإنذار التوقف، ودهس الشرطي المذكور، وراح يسحبه لمسافة طويلة، إلى أن سقط متأثرا بجروحه، ووافته المنية بالمستشفى، ولاذ سائق الشاحنة ومرافقاه الإثنين بالفرار، إلى أن تدخل المارة وأوقفوا اثنين منهم، فيما سلم السائق نفسه إلى مصالح الأمن، وبتاريخ 11 ماي 2022، تم تقديم الأطراف، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة زمورة، أين تم فتح تحقيق قضائي ضد كل من “ب.ع”، على أساس جناية القتل العمدي، مع سبق الإصرار، وجنحتي عدم الامتثال لإنذار التوقف، وقيادة مركبة برخصة غير مطابقة لصنف المركبة، والمتهمين “ه. أ”، و”ب. م”، على أساس جنحة الامتناع عن القيام بمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية ضد سلامة جسم الإنسان، وهي الأفعال المنصوص، والمعاقب عليها، بالمواد 254، 255،256، 261، و182، من قانون العقوبات، والمواد 76، و79 من قانون المرور، وأشار البيان، إلى أن قاضي التحقيق، وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول، أصدر أمرا بإيداع السائق المتهم “ب. ع”، الحبس المؤقت، كما أصدر أمرين بالرقابة القضائية ضد مرافقيه الاثنين.

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قصر الثقافة يحتفي بالفنان الراحل علي خوجة

زهية. م

يحتضن، اليوم، قصر الثقافة مفدي زكريا الطبعة الثانية للمعرض الجزائري للخزف الفني، بمشاركة 40 مختصا في مجال الخزف والفخار من مختلف أنحاء الوطن.

المعرض الذي يستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري، سيعرف عرض عدة أعمال تبرز أبعاد صناعة الخزف وجمالياته عبر أعمال لمبدعين جزائريين.

ويندرج هذا المعرض في إطار المعارض التي ينظمها ويحتضنها قصر الثقافة، الذي احتفى نهاية الأسبوع بالرسام الراحل علي خوجة. ويستمر المعرض إلى غاية 11 جوان المقبل. وقد حضر الافتتاح جمع من الفنانين وأصدقاء وتلاميذ الفنان الراحل.

يستعيد المعرض جزءا من سيرة ومسار تلميذ عمر راسم الذي لقب بفيلسوف الفن، حيث يتيح المعرض الذي ضم لوحات وطوابع بريدية والتعرف على فنان ترك بصمته في تاريخ الفني الجزائري عبر تصميمه للطوابع، حيث يضم “كتالوج الفنان” زهاء خمسين طابعا تاريخ للجزائر. وقع الفنان الذي رحل قبل 12 عاما أول طابع في 5 يوليو 1963 يحمل تأشيرة “EA” الدولة الجزائرية كان مصمم طوابع وزارة البريد إلى غاية 1981.

ولد علي خوجة بالجزائر العاصمة سنة 1923 تولى تربيته خاله محمد راسم بعد رحيل والده. بدا مساره الفني في سن 23 بمدرسة الفنون الجميلة التي درس بها فن الخط والزخرفة رفقة محمد تمام وبشير يلس.

تخصص علي خوجة في فن الديكور وانتقل بعد الاستقلال إلى تصميم الملصقات ويعود له الفضل في تصميم ملصق أول مهرجان إفريقي بالجزائر سنة 1969. وكانت آخر معارضه بالعاصمة سنة 2009.

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قتيلان في حادث مرور بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهد الطريق الوطني رقم 40 في شطره المار بالمخرج الشرقي لمدينة الشهبونية أقصى جنوب ولاية المدية صبيحة أمس في حدود العاشرة صباحا حادثا مروريا خطيرا تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع “بيجو 406” و”رونو لوغان”، خلف وفاة أب وابنه لاحقا بمستشفى قصر البخاري، فيما أصيبت زوجة المعني وابنته بجروح متفاوتة الخطورة، وهو نفس وضع الشابين اللذين كانا على متن السيارة الثانية، أين أصيبا بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وتدخل أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية بالشهبونية لإجلاء الجرحى الستة وإسعافهم قبل تحويلهم نحو مستشفى قصر البخاري الذي لفظ فيه الأب وابنه أنفاسهما الأخيرة.

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شاب يقتل صديقه بطعنة خنجر في سكيكدة

زبيدة بودماغ

اهتزت صباح يوم الخميس، بلدية صلاح بوالشعور بولاية سكيكدة، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب يدعى بلال شليغم، ويبلغ من العمر 22 سنة وهو أعزب وبطال، بعد تلقيه طعنة نافذة بواسطة خنجر، على مستوى الصدر. وحسب مصادر محلية، فإن الضحية كان قرب سوق الجملة لبيع الخضراوات، ليلتقي بصديقه “ص.ت” البالغ من العمر 29 سنة وهو أيضا بطال، وأثناء حديثهما مع بعضهما، فجأة نشب شجار بينهما، ليُخرج المتهم خنجرا من تحت قميصه، ويطعن الضحية على مستوى الصدر، ما سبب له نزيفا داخليا، ويسقط مغمى عليه، حيث نقل للمستشفى، لكنه توفي مباشرة بعد الوصول إليه، متأثرا بالإصابة البالغة التي تلقاها. بينما فر الجاني نحو وجهة مجهولة، لتباشر مصالح الأمن عملية البحث، عن القاتل، حيث ألقي عليه القبض مساء الخميس، مختبئا بإحدى الغابات المجاورة، وتم عرضه على السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحروش، أين أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، إلى غاية محاكمته، كما فتحت الضبطية القضائية تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب إقدام “ص.ت” على قتل صديقه ببرودة دم.

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مسبوق يهدد ضحاياه بغرض السرقة

تمكنت فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بعين الدفلى، من الإطاحة بشاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 19 سنة، مختص في السرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض. الوقائع تعود إلى تاريخ 9 ماي الجاري، في حدود الـ11ليلا، أين تقدم إلى مصالح الأمن الحضري أحد ضحاياه، من أجل الإبلاغ عن تعرضه للسرقة عن طريق التهديد بواسطة سلاح أبيض على مستوى حي “الأمل”، من طرف شخص يجهل هويته، قام بسلبه مبلغ مالي قدره 27 ألف دج وهاتفه النقال بعد تهديده بسلاح أبيض، ليتم تنفيذ عمليات بحث موسعة بناء على الأوصاف التي قدمها الضحية، كللت بعد فترة وجيزة بتوقيف منفذ العملية الإٌجرامية.