أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

مقتل شاب بطعنات خنجر بالداموس في تيبازة، سيارة تدهس شابا في ميلة

“إغيل تقضبين” تتربع على عرش أنظف وأجمل قرية

فروجة. م

تربّعت قرية “إغيل تقضبين”، التابعة لبلدية معاتقة في تيزي وزو، يوم الخميس، على عرش أنظف وأجمل قرية لهذه المسابقة، في طبعتها التاسعة، التي ينظّمها سنويا المجلس الشعبي الولائي، حيث جرت مراسم توزيع جوائز هذه المسابقة على مستوى القاعة الكبرى لدار الثقافة مولود معمّرى بتيزي وزو، بعد تنافس كبير بين 58 قرية شاركت في هذه المسابقة لافتكاك إحدى المراتب العشر الأولى، خاصة المرتبة الأولى التي أصبحت حلما يراود سكان قرى ولاية تيزي وزو، التي من خلالها يكونون سفراء للجمال والنظافة، يستقطبون السياح من داخل وخارج الوطن، وتتحول قراهم مع الوقت إلى قبلات سياحية بامتياز تعزز من السياحة في منطقة القبائل.

الطبعة التاسعة لمسابقة “عيسات رابح” لأجمل وأنظف قرية، منحت فيها الجوائز لتسع قرى أخرى، وهي قرية إيبوسلامن من بلدية ذراع الميزان وإيفناين بايت أومالو، قرية اث لعزيز ببلدية إيلولا أومالو، إلى جانب قرية آث معمر ببلدية عين الزاوية، اقني بوراغ بآيت اومالو، افنسو بالأربعاء ناث ايراثن.. كما سلمت الجوائز المالية أيضا إلى كل من قرية آث عسو بايفارحون، قريتي آث لحسن باث يني، وآيت ميمون بآث عقاشة بالأربعاء ناث ايراثن.

الطبعة التاسعة لأجمل وأنظف قرية كانت فرصة أيضا لمنح “الجائزة الممتازة” لثلاث قرى “ثازروث ببوزقان التي عادت إليها المرتبة الأولى، في حين احتلت قريتا “حورة” ببوزقان و”ايقارسافن” بأيجر المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وهذا، بعد أن اشتد التنافس بين 23 قرية، حازت جوائز، ضمن الخمسة الأولى الفائزة في المسابقات الماضية.

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مقتل شاب بطعنات خنجر بالداموس في تيبازة

ب.بوجمعة

اهتزت مدينة الداموس أقصى غرب ولاية تيبازة ليلة أول أمس الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ينحدر من ولاية ميلة، تعرض لطعنات خنجر على مستوى الصدر والرقبة أردته قتيلا .الضحية “ب.أسامة” شاب في عقده الثالث، يعمل حرفيا في مجال الحدادة وينحدر من بلدية فرجيوة في ولاية ميلة، عثر عليه جثة هامدة بمدخل السوق البلدي بمدينة الداموس بعد صلاة المغرب وعليه آثار الاعتداء بالسكين على مستوى الرقبة والصدر . وتنقلت مصالح الشرطة فور ابلاغها خبر الجريمة، حيث فتحت تحقيقا، فيما قامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى المستشفى وخلف مقتل الشاب المقبل على الزواج بمسقط رأسه في الأيام المقبلة، حالة من الأسى في أوساط سكان المدينة الذين يكنون له الاحترام لما يتميز به من اخلاق وحسن معاملة زبائنه .

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حجز كميات معتبرة من الزيت والمواد الغذائية وتوقيف المتورطين بتيزي وزو

فروجة. م

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان في تيزي وزو، كمية من مادة زيت المائدة مقدرة بـ 1598 لتر، وكمية من السكر قدرت بـ 1440 كيس سعة 1 كلغ، بالإضافة إلى كمية معتبرة من المواد الغذائية، إلى جانب كمية معتبرة من مادة زيت المائدة والمقدرة بـ 83570 لتر بدائرة واضية، مع توقيف المتورطين.

وجاءت العملية بناء على معلومات تفيد بقيام شخص بتخزين كمية معتبرة من مادة الزيت والسكر وكذا مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، من أجل المضاربة، وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.

استغلالا لتلك المعلومات وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تنفيذا لتعليمات قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة فرع ذراع الميزان، قاموا بمداهمة المخزن الأول، وبعد إجراء عملية التفتيش، تم العثور على كمية معتبرة من مادة زيت المائدة مقدرة بـ1598 لتر، كمية من السكر والمقدرة بـ1440 كيس سعة 1 كلغ، بالإضافة إلى كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية.

مصالح الدرك الوطني وسعت تحقيقاتها إلى دائرة واضية أين عثرت داخل مخزن آخر بعد تفتيشه على كمية معتبرة من مادة زيت المائدة والمقدرة بـ83570 لتر وقد تم حجزها.

وأسفرت العملية عن توقيف الشخصين المتورطين في القضية والبالغ عمرهما 36 و48 سنة، وسيتم تقديمهما أمام العدالة بعد الانتهاء من التحقيق.

.. و10 سنوات لمضارب في الفرينة والسميد بالجلفة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجلفة من حجز 166 قنطار من الفرينة، إلى جانب قناطير أخرى من السميد والكسكس، حيث ذكرت ذات المصادر أن كمية السميد التي تم حجزها تقدر بـ 18 قنطارا وأيضا 17 قنطارا من الكسكس. وأوقفت مصالح الدرك الوطني الشخص الذي كان سيوجه هذه السلع المدعمة للمضاربة، وتم إنجاز ملف قضائي وحول للقضاء أين سلطت عليه عقوبة تقدر بعشر سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 200 مليون سنتيم.

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تطلعات إلى إعلام عربي موحد حول القضايا المصيرية

م. إ

نظمت الإذاعة الجزائرية ندوة فكرية، تحت عنوان “دور الإعلام العربي في ترقية مسعى لم الشمل العربي وتعزيزه”، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأساتذة العرب.

الندوة التي جاءت بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحافة والإعلام، تهدف إلى دعم المسعى الذي تبنته الجزائر، المتمثل في لم الشمل العربي وتعزيزه، من خلال مشاركات عربية لقامات إعلامية كبيرة، كالإعلامي اللبناني سامي كليب، والكاتب الصحفي السوداني عثمان الميرغني، والدكتور هشام البزار من فلسطين، والبروفيسور عبد السلام بن زاوي عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحافة والإعلام.

وفي مقدمة مداخلته، تطرق الإعلامي الميرغني إلى الأهمية الاستثنائية للقمة العربية، التي ستنعقد بالجزائر مطلع نوفمبر القادم. وقال: “إنها قمة القمم، وبداية جديدة للعالم العربي”، بالنظر إلى الظروف التي يشهدها العالم كالأزمة بين روسيا والغرب وما ينجر عنها من انعكاسات على المنطقة العربية.

وبخصوص موضوع الندوة الفكرية، يرى الإعلامي السوداني أن الفضاء الإعلامي العربي مجزأ وغير متكامل، وصناعة المحتوى الإعلامي لا ترقى إلى تطلعات الشعوب العربية، معبرا عن تفاؤله بمسعى لم الشمل العربي، مادامت الجزائر هي من تبنته، فسيتحقق، ومن مظاهر لم الشمل هذا، صناعة إعلام عربي لا يحيد عن القضايا الجوهرية.

من جهته، قال الإعلامي اللبناني الدكتور سامي كليب إن الجزائر ملزمة بتحقيق نقلة نوعية في انتشال الإعلام العربي من مستنقع الأجندات الخارجية. وأوضح أنها البلد العربي الوحيد المعول عليه في هده المسألة، لأنها كما قال “بلد يتبنى مبدأ “الكرامة” وعدم التساهل في القضايا الكبرى للشعوب العربية.

ولم يخف قلقه كإعلامي عربي إزاء واقع الإعلام في المنطقة، مستشهدا بتقرير 2015 لمجلس الإعلام العربي، الذي يشير إلى أن المحتوى الإعلامي على القنوات العربية، كالموسيقى والطبخ يطغى على المحتوى الهادف إلى مجابهة التحديات الحقيقية للشعوب العربية.

كما وجه نقدا للمشهد الإعلامي العربي الجديد، الذي صار يجمع بين الصهيوني والفلسطيني في حوار إعلامي، وقدم أرقاما تؤكد أن اكثر من 80 بالمائة من صناعة الخبر تتحكم فيها وكالات الأنباء الغربية.

ومن أجل ذلك، عاد في مداخلته من حيث بدأها، بأن الجزائر بما تملكه من إرث تاريخي هي البلد الوحيد المعروف بالغير ة على قضايا الأمة والمعول عليها في جمع كلمة العرب الإعلامية.

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سيارة تدهس شابا في ميلة

نسيم. ع

لقي، ليلة الخميس، في حدود الساعة الثامنة و11 دقيقة، شخص يدعى “م. ح” يبلغ من العمر 31 سنة، حتفه، إثر دهسه من طرف سيارة سياحية، كما أصيب آخر يبلغ من العمر 28 سنة بجروح على مستوى الوجه واليدين، بالقرب من مشتة البارصا، بالطريق الوطني رقم 5 بإقليم بلدية وادي سقان جنوب عاصمة الولاية ميلة. الضحية المتوفى، كان في طريقه إلى منزله العائلي. وقد لفظ آخر أنفاسه لحظات بعد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية ببلدية التلاغمة.

وتم نقله على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية التلاغمة، أين فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة، ليحول إلى مصلحة حفظ الجثث، بذات العيادة، لتفتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.

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انتخابات جزئية لسد الشغور بـمجالس بلدية في بجاية

ع. تڤمونت

ستكون، اليوم، أربع بلديات بولاية بجاية، على موعد مع انتخابات محلية جزئية، من أجل تجديد أعضاء مجالسها التي بقيت شاغرة منذ قرابة سنة، بسبب غياب المترشحين تزامنا والانتخابات المحلية الأخييرة. وهي الوضعية التي استوجبت تعيين متصرفين إداريين على مستوى هذه البلديات قصد ضمان سيرها خدمة لمصلحة المواطن، حيث تنتهي مهمة هؤلاء المتصرفين بمجرد التعرف على هوية الأميار وأعضاء مجالسها الجدد، الذين سيقودون، مثلما وعدوا خلال حملتهم الانتخابية التي اختتمت منتصف ليلية 11 أكتوبر، قاطرة التنمية المحلية إلى بر الأمان، وهو ما كان ولا يزال يحلم به المواطن خاصة القاطنين منهم بمناطق الظل.

وكانت التنمية المحلية التي يرادفها تحسين المستوى المعيشي للمواطن، القاسم المشترك بين القوائم المترشحة خلال الحملة الانتخابية، وذلك بعدما طغت التأخر التنموي على أغلب النقاشات فيما جاءت برامج الحملة الانتخابية صورة طبق الأصل لبرامج العهدات السابقة، التي لم تترجم من قبل أصحابها على أرض الواقع لأسباب مختلفة، على رأسها يأتي مشكل شح الميزانيات، لكن ذلك ليس بحال بلدية أقبو، تاسع أغنى بلدية وطنيا، وأحيانا أخرى بسبب هاجس الصراعات والانسدادات أو حتى بسبب عدم كفاءة الأشخاص الذين أوصلهم الصندوق إلى كراسي المسؤولية، وهي الخطيئة التي من المفترض أن لا تتكرر حتى لا تتكرر معها نفس المطالب من قنوات الصرف الصحي وإنارة عمومية ومياه الشرب وتعبيد الطريق.. وهي المطالب التي كان من المفترض أن تكون من الماضي بالنظر إلى الأموال الطائلة التي صرفتها الحكومات المتعاقبة لكن من دون أن يحدث ذلك تغيرا على طعم الواقع المعيشي للمواطن، الذي بقي مرا، فيما من المنتظر أن تتغير الأمور فصاعدا وذلك بعد الجدية والأهمية التي توليها الدولة للتنمية المحلية بهدف تحسين معيشة المواطن، لكن ذلك لن يتحقق إلا بحسن اختيار ممثلي الشعب على المستوى المحلي كونهم من يتولون مهمة قيادة قاطرة التنمية محليا.

ومن المنتظر أن يشتد التنافس بين المترشحين، أغلبهم وجوه جديدة، وذلك بعد النية الصادقة التي ظهروا بها خلال الحملة الانتخابية، وهو ما عكسته شعارات قوائمهم والتي تدعوا في مجملها إلى ضرورة تغيير الوضع المعيشي للمواطن وهو أمل هذا الأخير، إذ شهدت الحملة الانتخابية في هذا الصدد حضورا قويا للمواطنين الذين استغلوا الفرصة من جهة للتعرف عن قرب على المترشحين، ومن جهة أخرى من أجل مناقشة مشاكلهم اليومية أو بالأخرى “إخراج ما تكدسه قلوبهم من عذاب”.

يذكر أن أربع بلديات معنية بالانتخابات الجزئية على مستوى ولاية بجاية على غرار أقبو التي تضم أكبر عدد من الناخبين بأكثر من 26 ألف ناخب، التي تتنافس على مقاعدها الـ23 أربع قوائم، قائمتين حزبيتين لكل من الأفلان والأرندي، إضافة إلى قائمتين حرتين على غرار “أسيرام” أو “الأمل” إلى جانب قائمة “صوت أحرار الصومام”، فيما تتنافس قائمتا “الاتحاد” و”أسيرام” على مقاعد بلدية فرعون الـ15 بمجموع 10 آلاف و432 ناخب، في حين دخلت السباق ببلدية توجة التي تضم 5432 ناخب بمجلس شعبي مشكل من 13 مقعدا، سوى قائمتين إحداهما للأفلان وأخرى للقائمة الحرة “الشباب من أجل التنمية والتغيير”، وذلك عكس بلدية مسيسنة التي تضم هيئة ناخبة تقدر بـ4735 وبمجلس شعبي يتكون من 13 مقعدا، التي يشتد التنافس فيها بين أربع قوائم منها قائمة حزب الأفافاس، الغائب الأكبر في البلديات الثلاث الأولى المذكورة وللمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى ثلاث قوائم حرة على غرار “أسيرام” و”شباب التغيير” و”يولي واس” أو “طلع النهار”

للإشارة، فقد تم تأجيل كل المباريات الكروية المبرمجة بملاعب ولاية بجاية يومي الجمعة والسبت إلى يومي الاثنين والثلاثاء، كما تم السماح للعمال والإداريين ومستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، المعنيين بهذا الموعد، بالغياب خلال يوم الاقتراع، وذلك قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، فيما سخرت من جهتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال مندوبيتها بالولاية، كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع.

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آيت محمود وآيت بومهدي على موعد مع الانتخابات المحلية الجزئية السبت

رانية. م

ستكون السبت كل من بلدية ايت بومهدي وايت محمود بدوائر واسيف وبني دوالة على موعد مع الانتخابات المحلية الجزئية؛ التي تتنافس عليها عدة قوائم حرة منها ومنتسبة للأحزاب السياسية؛ بعدما عجزت عن المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ لانعدام مترشحين راغبين في خوض غمار المنافسة؛ ليتم تنظيم انتخابات جزئية بعد ستة أشهر؛ لتمكين ذات البلديات من تسيير شؤونها المحلية بمنخبين يختارهم السكان عبر صندوق الاقتراع.

والتذكير تشارك ست قوائم في هذه المنافسة أربع منها على مستوي بلدية ايت بومهدي ممثلة في حزبي الافافاس والارندي وقائمتي امناين الخير وتاقماتس؛ في حين تشكلت قائمتين فقط محسوبتين عن الأحرار في ايت محمود “تيكجدة”و”تسقاموتس اوسيرم”، التي تراهن كلها على دفع عجلة التنمية في هذه البلديات المتذيلة لترتيب بلديات ولاية تيزي وزو من حيث المشاريع التنموية المختلفة.

وللإشارة، أكدت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات انه تم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، حيث سيتم فتح 7 مراكز اقتراع و14 مكتب تصويت بايت محمود و5 مراكز اقتراع و13 مكتب تصويت في بلدية ايت محمود.

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ظهور فطر سام في الجبال والأراضي بالجلفة

نورين. ع

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلة بالجلفة من انتشار أنواع من الفطر أو كما يعرف محليا الفڨاع يباع في السوق المغطاة وسط مدينة الجلفة، حيث نشرت المنظمة صور لنوع من الفطر يباع في الأسواق مستغربة بعرض هذا النوع في السوق وبيعه للمواطنين، وعرفت العديد من مناطق الجلفة ظهور نوع معين من الفطر في الأراضي داخل نبات الحلفاء ووسط الأشجار والجبال، حيث سارع المواطنون لنزعه دون معرفة خطورته.

وقد ظهر الفطر في الجلفة بشكل كبير بعد تساقط الأمطار مؤخرا، لكن هذا النوع من الفطر لم يظهر من قبل في مناطق تواجد الحلفاء، حيث يظهر هذا الفطر كبير الحجم وطويل وخفيف الوزن ويشبه شكله المطارية وغالبا ما يكون فوق الأرض أو يخرج قليلا منها الأرض عكس الفطر البري.

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رفع العراقيل ومنح رخص حفر الآبار عزّزا الإنتاج في مختلف الشعب الفلاحية

ب. بوجمعة

كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية تيبازة سبتي أحمد عن أرقام جيدة سجلتها الولاية في مختلف الشعب الفلاحية سمحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضر والفواكه وتموين بعض الأسواق الوطنية بهذه المنتجات خلال الموسم الفلاحي 2021 / 2022 .

وقال أحمد سبتي خلال المعرض الجهوي الذي نظمته غرفة الفلاحة بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بمناسبة اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي وعرف مشاركة 60 عارضا في مختلف المنتجات الفلاحية، قال إن القطاع الفلاحي بتيبازة يشغل 20 في المائة من اليد العاملة، ولفت إلى أن حجم الإنتاج حقق ما يعادل 95 مليار دينار من عائدات بيع عديد المنتجات الفلاحية، وخصوصا في شعبة الخضروات التي تشغل أزيد من 30 في المائة من المساحات الصالحة للزراعة والتي تعادل 20 ألف هكتار وحققت إنتاجا يناهز 5.7 مليون قنطار منها 340 ألف قنطار من مادة البطاطا .

وبخصوص شعبة الحمضيات أكد مدير القطاع أن إنتاجها خلال الموسم الفلاحي الجاري قدر بواحد مليون و200 ألف قنطار، فيما بلغ حجم إنتاج الأشجار المثمرة 900 ألف قنطار.

وفي شعبة الحبوب التي تقدر مساحتها بـ 11 ألف هكتار، أوضح أحمد سبتي أن ولاية تيبازة ركزت اهتمامها على إنتاج البذور الموجة لإعادة الزرع التي بلغت 50 ألف قنطار من إجمالي 220 ألف قنطار .

واعتبر مدير المصالح الفلاحية ، التدابير التي اتخذتها الحكومة لرفع العراقيل في مجال الاستثمار الفلاحي وتسهيل عملية منح رخص حفر الآبار لصالح الفلاحين من قبل والي الولاية أبو بكر بوستة ساهمت في تحقيق النتائج الجيدة لموسم 2021/2022.

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سيول الأمطار تجرف طفلا بالجلفة

نورين ع

انتشلت مصالح الحماية المدنية بمسعد جنوب الجلفة، الخميس، طفلا يبلغ من العمر 13 سنة، كان عالقا بواد النواورة بمسعد في الجلفة، بالقرب من السوق الأسبوعي. الضحية وجد غريقا، أين تم إخراجه وتحويله إلى مستشفى مسعد ليلفظ أنفاسه الأخيرة، وذكرت ذات المصادر أن عرض الواد نحو 60 مترا وعمقه يتراوح مابين 50 سم – 01 متر. وقد شهدت مسعد جنوب الجلفة أمطارا كبيرة تسببت في خسائر معتبرة للفلاحين بمنطقة السير الأخضر، أين تسربت مياه الأمطار والوادي للبساتين في تلك المنطقة تسببت في خسائر معتبر للفلاحين، حيث قضت على الأشجار المثمرة والخضر، وجرت المياه عشرات الأشجار من فاكهة الرمان خصوصا مع بداية نضج هذه الفاكهة كما تسببت أيضا في خسارة الآبار والأراضي وإتلاف صناديق لتربية النحل.

وطالب هؤلاء الفلاحون السلطات المحلية بإيجاد حل لهذا الوادي بتخصيص مشروع له لإنقاذهم من هذا الخطر، كما طالبوا بتعويضهم عن هذه الأضرار، وأكد السكان أن هذه الأمطار لم تشهدها المنطقة من قبل لكنهم تفاجؤوا بسيلان واد السير الأخضر الذي كان خامدا في وقت سابق، لكن هذه المرة جرف محاصيل عديدة وتسرب لنحو ثمانية بساتين في تلك المنطقة وهي منطقة معروفة منذ عقود بإنتاج أنواع الخضر والفواكه ومعروفة محليا بمنطقة السير الأخضر نظرا لاخضرار المنطقة دائما ما جعلها منطقة خصبة.

وشهدت عديد البلديات في الجلفة أمطارا طوفانية وتسببت في خسائر معتبرة، حيث تسببت هذه الأمطار بانهيار جسور كالجسر الرابط بين بلديتي القديد والشارف، ما جعل بلدية القديد معزولة بالكامل، حيث وقف والي الولاية عند هذا المكان قصد المباشرة في إصلاحه، كما شهدت بلدية دار الشيوخ والجلفة وعين معبد والمجبارة والمويلح فيضانات كبيرة وأغلقت طرقات عديدة وعزلت سكان حي بالكامل بدار الشيوخ، وفي عاصمة الولاية تحوّل وسط المدينة لبرك عائمة كما تسبب في رعب كبير لسكان البناءات الفوضوية في حي الفصحى وحي أولاد ناصر، حيث تسربت الأمطار للمنازل وتسببت في خسائر معتبرة، وفضحت الأمطار التي تساقطت خلال أسبوع كامل البنية التحتية للمدن وأظهرت مدى الغش والتلاعب في المشاريع المخصصة لحماية الشوارع والمدن من الفيضانات، وكانت الجلفة قد شهدت أمطارا خريفية لم تشهدها المنطقة من قبل، حيث سارع الفلاحون لزراعة الأراضي وبذرها بالقمح والشعير، وتدافع الفلاحون على الجرارات قصد الانطلاق في العملية الحرث، حيث أشار هؤلاء أن الموسم يبشر بالخير.

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منتخبون يطالبون بعودة الرحلات إلى مطار معسكر

قادة مزيلة

طالب عدد من المنتخبين في ولاية معسكر بإعادة الحياة إلى مطار غريس، حيث مرت عدة سنوات والرحلات لا تزال مجمدة من وإلى هذا المحطة الجوية، التي كانت إلى زمن غير بعيد آهلة بالحركة من وإلى غريس جوا. وقد التأم شمل منتخبين في البرلمان وآخرين بالمجلس الشعبي الولائي لمعسكر، ودعوا الوالي الجديد لمعسكر عمار روابحي، إلى تعزيز مطلبهم بنقل هذا الانشغال إلى السلطات العليا في البلاد، اعتبارا من أنه أصبح مطلبا شعبيا تقوم عليه عدة محاور اقتصادية بالدرجة الأولى ثم اجتماعية. وكان ذلك بمناسبة زيارة الوالي والسلطات المحلية والمنتخبين لمطار غريس الأربعاء، أين أجمع الكل على التوجه نحو مقترح تخصيص رحلات من وإلى الجنوب انطلاقا من مطار غريس، أو تنظيم نقطة توقف على مستوى هذا المطار في الرحلات المنطلقة من العاصمة نحو الجنوب، والعكس، ومثل ذلك بالنسبة للرحلات المنطلقة من وهران نحو الجنوب.

وأبرز رئيس المجلس الشعبي الولائي بن علي بيداي الدور الذي يلعبه هذا المطار في الحياة الاقتصادية لولاية معسكر، باعتبارها ولاية فلاحية وبها عدد من المستثمرين في عدة مجالات، وكذلك هو الحال بالنسبة للفاعلين من ولايات مجاورة، الذين بإمكانهم استغلال هذا المطار في تنقلهم، وهو التوجه الذي راح نحوه عضو المجلس الشعبي الولائي عبد الكريم بن كرامة. كما يعتبر هذا المرفق حسب النائبين البرلمانيين حميد كرار وعمر بن عودة، شريانا للحياة بالنسبة للحركة الاقتصادية، فهو همزة وصل بين الشمال والجنوب.

ونفى المتحدثون عن مطار غريس “تهمة” عدم الجدوى الاقتصادية بالنسبة لشركات الطيران سواء الخطوط الجوية الجزائرية أو الطاسيلي، إذ أن هذا السبب كان قائما قبل سنوات، وبقي ملتصقا بهذا المطار رغم المتغيرات التي طرأت على عدة مجالات. وقال مدير النقل لولاية معسكر خالد طلحة في شرح قدمه أمام الوالي ومرافقيه، إن للطريق السيار شرق غرب سببا في عدم اهتمام شركات الطيران باستغلال مطار غريس، إذ أن غالبية المواطنين حسبه يمتلكون سيارات وباستغلال الطريق السيار يمكنهم الوصول للعاصمة في أقصر وقت.

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نجاة أطفال روضة من مجزرة مرورية ببجاية

ت.ع

كاد حادث سير وقع مساء الأربعاء، ببلدية آيث سماعيل على الطريق الولائي رقم 6، شرق بجاية، أن يتحول إلى مجزرة حقيقية لولا لطف الخالق، حيث شهد الطريق المذكور حادث سير خطيرا إثر انحراف وانقلاب حافلة من الحجم الصغير كانت تقل ما لا يقل عن عشرة أطفال من روضتهم باتجاه منازلهم، وقد تم نقل الأطفال من قبل المارة على جناح السرعة إلى قاعة العلاج الكائنة بالمنطقة، أين تم فحصهم من قبل الطبيب، وذلك قبل عودتهم سالمين إلى بيوتهم، نفس الشيء بالنسبة لسائق الحافلة، وهو ما أراح ذويهم الذين أصيبوا بذعر وهلع شديدين.

يذكر أن الطرقات الجبلية لا تزال تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها بولاية بجاية بسبب ضيقها واهترائها من جهة، ومن جهة أخرى، بسبب غياب حواجز الأمان على أطرافها خاصة المنحدرة منها.

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وفاة طفلين إثر انقلاب قارب “حرّاقة” بسكيكدة

إسلام.ب

توفي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، الطفلان الشقيقان سنيقر أمين، وجابر (4 و5 سنوات)، فيما نجا والدهما من الموت، إثر انقلاب قارب كان يقلهم إلى إيطاليا في إطار الهجرة غير النظامية، في حين كان البحث جاريا إلى غاية زوال الجمعة، عن سبعة مفقودين من بينهم عم الطفلين الضحيتين المدعو سنيقر أنيس، والذين ينحدرون من حي الممرات وسط مدينة سكيكدة.

وكان القارب المنكوب يقل مرشحين للهجرة السرية، انطلقوا من أحد الشواطئ بالجهة الغربية للولاية، وضمنهم الطفلان اللذان تقطن عائلتهما في حي الممرات بعاصمة الولاية.

وقال مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة المقدم الصادق دراوات، للشروق اليومي، إنه سجلت وفاة طفلين وإنقاذ 8 أشخاص من ضمنهم امرأة في الثلاثين من موت حقيقي كانوا مصابين بإصابات مختلفة وإجهاد كبير، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة لتلقي العلاج اللازم، وأن حالتهم مستقرة ولا تبعث على القلق، والبحث متواصل عن 7 مفقودين.

وإلى غاية صباح الجمعة، كان المواطنون يتوافدون على مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة في القل، وعلى البوابة الرئيسية لميناء سكيكدة، بحثا عن معلومات عن مفقودي حادثة انقلاب القارب. أما الأسرة الثانية فتتكون من زوجين وطفلهما. ووري الثرى الخميس الطفلان أمين وجابر في أجواء مهيبة.

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رصاصة طائشة تصيب سيارة عائلة بخنشلة

طارق. م

أصيب، الجمعة، أربعة أفراد من عائلة واحدة، أي الأب وثلاثة من أطفاله، بوسط مدينة خنشلة، بحالة من الصدمة الشديدة، والخوف، بعد تعرضهم لحادث، وهم داخل سيارتهم السياحية، نتيجة تحطم زجاج السيارة الخلفي، بسبب رصاصة طائشة، صادرة من أحد المشاركين في حملة إبادة الكلاب الضالة، المنظمة من قبل بلدية خنشلة، والتي مست صباح الجمعة، التجمع السكني، المحاذي لمقر الولاية، ومنطقة فندق الشرطة، ولحسن الحظ لم تسجل أي إصابة خطيرة وسط أفراد العائلة، وقد تدخل علي الفور مسؤولو الولاية، يتقدمهم مندوب الأمن، ومدير التشريفات بديوان الوالي، الذين وقفوا على الحادثة، واطمئنوا على صحة أفراد العائلة، كما تم فتح تحقيق أمني في الحادثة، كما وعد رئيس البلدية بفتح تحقيق لمعرفة مصدر الرصاصة الطائشة، التي كادت أن تتسبب في كارثة حقيقية.

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الكاتب يوسف بعلوج يتوّج في مسابقة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

محمود بن شعبان

توّج الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بالمركز الثاني في فرع الكتابة المسرحية ضمن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في دورتها 39 التي نظمت بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مشاركة نصّه الموجّه للكبار بعنوان “التمثال”.

كشف يوسف بعلوج في اتصاله بالشروق عن مدى سعادته بتحقيق التتويج السادس له في مجال الكتابة المسرحية من خلال جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم التي تعد أعرق جائزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تكون الأقدم بين الجوائز المستمرة في العالم العربي فهي تنظم للعام 39 على التوالي دون انقطاع.

كما أكد أن تتويجه في مجال النصّ المسرحي هو إضافة إلى مساره الإبداعي الذي لعبت الجوائز الأدبية ولا تزال دورا هاما فيه، بعد تحصيله لـ14 جائزة في غضون 10 سنوات، مشيرا إلى الدور الهام لتعامله بجدية تامة مع الكتابة عموما والتأليف المسرحي على وجه الخصوص في تحقيق هذا رقم، حيث كشف بعلوج أنه أنهى النسخة الأولى من نصّ “التمثال” في عام 2018 وذلك بعد سنوات من الصعوبات التقنية التي واجهها منذ بداية العمل عليه في سنة 2012، قائلا “كنت سعيدا جدا وقتها أني على الأقل تمكنت من تجاوز المصاعب التقنية التي استعصت علي وقتا طويلا.

وكانت النسخة الأولى عامرة بالثغرات الفنية التي تستدعي التنقيح، وهو ما استطعت العمل عليه العام الماضي، حينما وصلت إلى نسخة أفضل بكثير من ناحية ضبط الأحداث وتقسيم المشاهد، والكثير من التفاصيل الأخرى التي صنعت فارقا كبيرا بالنسبة لي”، أما عن محتوى نصّ “التمثال”، فقد كشف يوسف بعلوج أنه يبدأ بفكرة تتبلور إلى مسودة أولى، تمر على عدد كبير من المراجعات على فترات متباعدة كافية للخوض في النصّ من جديد بعين الغريب الناقدة المتفحصة الباحثة عن مكامن الضعف التي تستوجب الإصلاح، فيما تتطرق من خلاله إلى شخصية “مدني ولد المحروم” وهو مواطن بسيط لا يتنبه أحد إلى وجوده في مطحنة الدنيا، لكنه يتحوّل في وقت تجاذبات المصالح إلى أولوية في حرب استمالة بين ثلاث شخصيات رئيسية تمثل استغلال سلطات المال والسياسة والدين بشكل تعسفي، سنوات من التهميش وتغييب العقل الممنهج تسقط فجأة ليجد نفسه في مواجهة صريحة مع مسلمات لم يجرؤ يوما على مساءلتها.

وأوضح الكاتب في تصريحه أنه “لم يحاول أن يفلسف الأمور كثيرا ويسوّق فكرة خاطئة عن رمزية النص، بل من سعي البعض للتورية والترميز، عول على المكاشفة والعلاج بالصدمة”، متمنيا أن يكون النصّ قد حققه ذلك.

للاشارة، أعلنت هيئة تنظيم جائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي في فرع نصوص الأطفال المنظمة في مصر قبل أيام قليلة عن ترشيح الكاتب يوسف بعلوج للفوز بالجائزة، حيث تأهل نصّه “تحدي الصداقة” لقائمة أفضل 10 نصوص في المسابقة، في انتظار النتائج النهائية للمسابقة نهاية شهر أكتوبر الجاري.