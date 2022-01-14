أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 جانفي 2022

إيداع مضاربين في مادة الزيت السجن بالوادي، وفاة كهل دهسه قطار بمعسكر

توقيف جماعة إجرامية مختصة في بالمتاجرة بالمخدرات ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية بجاية، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تتاجر بالمخدرات عبر إقليم ولاية بجاية مع حجز ما يقارب 2 كلغ من الكيف المعالج و450 غرام من المرجان، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر قدره 515 مليون سنتيم، هذه الجماعة تتكون من 3 مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 42 و50 سنة.

تفاصيل العملية جاءت ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخص بمدينة القصر يقوم بالمتاجرة وترويج المخدرات في أوساط الشباب متخذا من كوخ على ضفاف وادي برشيش مكانا لترويجها، عناصر الشرطة فور ذلك أعدت خطة أمنية محكمة على إثرها تم ترصد تحركات المشتبه فيه الذي تم توقيفه بالقرب من مسجد برشيش بالقصر على متن دراجة نارية بالرغم من مقاومته العنيفة ومحاولة الفرار.

المشتبه فيه ضبط بحوزته كمية من المخدرات تقدر بـ 01 كلغ كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي، عملية تفتيش منزل المشتبه فيه التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة مكنت من حجز كمية أخرى من المخدرات تقدر بت 820 غرام ومبلغ مالي مقدر بأكثر من 365 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 490 أورو كلها من عائدات ترويج المخدرات، كما تم حجز منظار بعيد المدى يستغل في ترصد تحركات قوات الشرطة، عملية التحقيق مكنت من تحديد هوية شركائه والقبض على أحدهم المطلوب قضائيا محل أمر بالقبض في قضية مماثلة، أما المشتبه فيه الثالث الذي يعد الممون الرئيس للمشتبه فيهما الموقوفين فيعد في حالة فرار، هذا الأخير وبعد تفتيش مسكنين كانا يستغلهما بالقرية السياحية تيغرمت تم ضبط وحجز كمية من المرجان يقدر وزنها ما يقارب 450 غرام، مع بندقية صيد بحري، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون سنتيم.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم الموقوفين أمر إيداع.

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إيداع مضاربين في مادة الزيت السجن بالوادي

وليد. ع

أودع، نهاية الأسبوع، وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، شخصين على ذمة التحقيق بالمؤسسة العقابية بالوادي، بشبهة ارتكابهما جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية المتمثلة في زيت المائدة، وذلك بعد إيقاف المشتبه فيه الأول، وهو سائق كان يقود مركبة من نوع ”دونق فنق” شاحنة صغيرة مغطاة، على متنها كميات من زيت المائدة، والمشتبه فيه الثاني وهو تاجر مُتنقل.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبياضة، الواقعة على 8 كلم جنوب عاصمة الولاية، بخدمة مداهمة رفقة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بالوادي، أين تم توقيف المركبة سالفة الذكر، على محور الطريق الولائي رقم 403 الرابط بين بلديتي الرباح والوادي، وبعد عملية تفتيشها، عثر بصندوقها الخلفي على مادة زيت المائدة، المقدر بـ 108 دلو ذي سعة 5 لترات، و180 قارورة بسعة 2 لتر، و60 قارورة بسعة 1 لتر، دون حيازة سائق المركبة سجلا تجاريا، يسمح له بممارسة هذا النوع من النشاط، وبعد مواصلة التحقيق تم توقيف المشتبه فيه الثاني وهو تاجر مُتنقل للمواد الغذائية، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المعنيان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، الذي أمر بإيداعهما المؤسسة العقابية على ذمة التحقيق بشبهة ارتكابهما جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، فيما صودرت جميع المحجوزات.

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الفرقة العالمية “تيناريوان” تختتم احتفالات يناير بتامتغست

زهية. م

أحيت الفرقة العالمية “تيناريوان” حفل اختتام الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية الجديدة، التي احتضنتها هذه السنة مدينة تامنغست رسميا، حيث اعتلى نجم الفرقة إبراهيم أغا حبيب منصة دار الأمزاد، بحضور بعض أعضاء فرقته وجمع غفير من سكان تامنغست الذين جاؤوا للقاء نجمهم الأول.

على إيقاع آلة الجامبي الإيقاعية أو الطبل وآلة الباتري والغيتار وكذا الغيتار باص، أدى إبراهيم أغا حبيب وأعضاء فرقته مجموعة من أغانيهم من ربرتوار الفرقة، التي صنعت صيتها بلغة التوارق وموسيقى مزجت بين إيقاعات البلوز الروك والإيقاع الصحراوي.

عرف الحفل الذي استمر إلى ساعات الصباح الأولى، حضورا غفيرا للجمهور، الذي جاء يجدد اللقاء مع إبراهيم أغا حبيب، الذي لم يلق جمهور تامنغست منذ فترة.

وعرفت الفرقة كيف تسير وتتحكم في جمهورها الذي تفاعل طوال أطوار الحفل مع الإيقاعات والأغاني التي قدمت من طرف الفرقة، التي استحضرت روح اسمها “تيناريوان”، التي تعني الصحاري.. وغنت للحب والسلام وصعوبة حياة ناس الصحراء والترحال وقساوة المناخ وضراوة الحروب.

وقد عبر نجم ومؤسس الفرقة، إبراهيم أغا حبيب، عن سعادته بعودته بعد غياب للقاء جمهور تامغست، وقال في تصريح قبل الحفل، إنه سعيد جدا بهذه العودة. فتامنغست تعني الجذور. فرغم كونه دائم التنقل، لكنه لا يعتبر نفسه غريبا عن وطنه. كما عبر أغا حبيب أيضا عن سعادته بحضوره في احتفالات رأس السنة الأمازيغية واعتزازه بتقاليد مدينة تحافظ على هويتها.

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وزارة الثقافة تتكفل بعلاج عازفات الأمزاد بتمنراست

ش. بن ايعيش

قامت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، أول أمس، بتمنراست، بزيارة مجاملة إلى بيتي الفنانتين المحليتين المشهورتين في العزف على آلة الأمزاد امريوض فاطمة المعروفة باسم شنة ورفيقتها في الدرب المين خولة، اللتين تعانين من أزمة صحية منذ أشهر، حرمتهما من الخروج من البيت العائلي، حيث كشفت وفاء شعلال بالمناسبة عن عزم وزارة الثقافة والفنون على التكفل بعلاجهما، حيث أسدت توجيهات إلى مديرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بتقديم ملفيهما الطبي إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، قبل نقلهما إلى هناك للعلاج، كما أمرت الوزيرة بحصول الفنانتين على بطاقة فنان، نظير جهودهما الكبيرة في الحفاظ على التراث الثقافي لعاصمة الهقار.

الجدير بالذكر، أن عازفة أخرى تعاني من أزمة ومشاكل صحية مزمنة، وهي السيدة ايدابير بيات، بقرية تظيت ببلدية ادلس، تنتظر التفاتة مماثلة من مصالح الوزارة المعنية.

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انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب في طبعته 31

محمود بن شعبان

انطلقت، الخميس، فعاليات الدورة 31 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، التي يحتضنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أزيد من 430 دار نشر، بالإضافة إلى 90 توكيلا لناشرين عرب وأجانب، من 37 دولة عربية وأجنبية.

وتعرف الطبعة الجديدة من معرض الدوحة الدولي للكتاب، التي ستتواصل إلى غاية 22 من جانفي الجاري تحت شعار “العلم نور”، مشاركة عربية قياسية تضم عدة وزارات للثقافة من الجزائر، مصر، المغرب، السودان، بالإضافة إلى مشاركة سفارات مختلف الدول، على غرار فلسطين، سوريا، اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، روسيا، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان وهيئة الشارقة للكتاب.

وتشهد التظاهرة في دورتها الحادية والثلاثين مشاركة الولايات المتحدة الأميركية كضيف شرف. وذلك على خلفية العام الثقافي قطر-أميركا 2021، حيث ستعرف هذه الاستضافة برمجة عدة نشاطات لتسليط الضوء على الثقافة الأميركية وتقديم الإنتاج الفكري من خلال فعاليات المعرض المختلفة، التي ستعرف أيضا تنظيم العديد من المحاضرات عن بعد، من خلال تقنية التحاضر المرئي، بالإضافة إلى توقيع العديد من الكتاب والمؤلفين إصداراتهم الجديدة في ركن توقيع الكتب، وكذا انعقاد مناقشة لكتاب “سجِّل: قرن من الفن الحديث”، بحضور ضيوف من المتحف العربي للفن الحديث، ضمن فعاليات الصالون الثقافي، فضلا عن سلسلة من الورشات التكوينية لصالح زوار المعرض اليافعين، ستخصص لقراءة قصص عن الفن والرياضة والحفاظ على البيئة.

للتذكير، فإن معرض الدوحة الدولي للكتاب يعد من أقدم وأكبر معارض الكتب الدولية التي تقام في الساحة الثقافية العربية، إذ يحظى بإقبال كبير من الدول الخليجية والعربية والأجنبية للمشاركة فيه، منذ انطلاقته الأولى، التي كانت في عام 1972، تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يقام كل عامين، ومنذ عام 2002 أصبح يقام كل عام، ما أكسبه صبغة دولية، بعد نجاحه في استقطاب أكبر وأهم دور النشر في العالم، حيث بلغ عددها في أول معرض 20 داراً للنشر، ليصل في السنوات الأخيرة إلى 335 ناشر، تمثل 31 دولة على مساحة 29.000 متر مربع.

للإشارة، فإن هيئة تنظيم المعرض قد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية، لضمان سلامة وصحة المشاركين والزوار في نفس الوقت، وذلك من خلال تحديد الطاقة الاستيعابية لتنظيم المعرض بـ 30%، بالإضافة إلى اشتراط التسجيل المسبق من طرف الزوار للدخول إلى المعرض، عن طريق رابط إلكتروني قبل 48 ساعة، مع فرض إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا، كإجراء احترازي للدخول.

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ثلاثة قتلى من عائلة واحدة في حادث سير بقسنطينة

ب. ع

عاشت ولاية قسنطينة صباح أول أمس، في جو ماطر، مجزرة مرورية هي الأعنف في الولاية منذ بداية السنة الجديدة، أودت بحياة ثلاثة اشخاص من نفس العائلة، وإصابة أربعة آخرين وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة جدا، وبحسب مصالح الدرك الوطني، فإن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة من صباح الخميس على مستوى الطريق الولائي رقم خمسة، الرابط ما بين بلدية ابن باديس “الهرية” وبلدية الخروب، بولاية قسنطينة، في منطقة عين النحاس وحي واد حميميم الذي تتميز طرقاته بالحركة الكثيفة والضيق أيضا، حيث صدمت شاحنة بلدية كانت تنقل القمامة بعد انحرافها عن مسارها بسبب الطريق المبلل بمياه الأمطار، سيارة سياحة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وكانت تقل خمسة أفراد من نفس العائلة وهم رب الأسرة السائق وزوجته وثلاثة أبناء، فحدثت الكارثة بهلاك ثلاثة أشخاص من ركاب السيارة السياحة في عين المكان، ليفقد سائق حافلة كانت تنقل طلبة جامعيين بعد أن فقد سائقها مساره ولكن من دون أن تنقلب أو تتسبب في خسائر بشرية، وقامت مصالح الحماية المدنية التي تواجدت بعين المكان، بنقل جثث الضحايا الثلاث، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، مع نقل الجرحى إلى ذات المستشفى، حيث تقرر تحويل ثلاثة منهم إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بمدينة قسنطينة، بسبب خطورة إصابتهم ومن بنهم سيدة فيا لخمسينيات من عمرها وإبنها من راكبي السيارة السياحية، وهما من نفس عائلة الضحاياو الفرد الثالث هو سائق شاحنة القمامة، في الوقت الذي أصيب ركاب الحافلة وغالبيتهم من الطلبة إصابات خفيفة جدا وبحالة الصدمة فقط.

الضحايا بحسب مصادر محلية كانوا متوجهين إلى عاصمة الولاية قسنطينة للدراسة بالنسبة للأطفال والعمل بالنسبة للزوجين، فهلك طفلان في الـ 11 و14 سنة والوالد البالغ من العمر 63 سنة،وأصيبت زوجته وابنها الثالث وهما في قسم الإنعاش بمستشفى بن باديس الجامعي.يذكر أن مصالح الدرك الوطني عبر الفرقة الإقليمية لأمن الطرقات بواد حميميم ومصالح الحماية المدنية قد تنقلوا بكامل العتاد والفرق الطبية لنجدة المصابين وسط تضامن الكثير من المارة في أجواء ماطرة قد تكون هي أحد أسباب هذا الحادث المميت الذي هو قيد التحقيق من مصالح الدرك الوطني.

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15 جريحا في اصطدام بين حافلتين وسيارتين بسكيكدة

إسلام. ب

أصيب، صباح الخميس، 15 شخصا، أعمارهم تتراوح ما بين 6 سنوات و66 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في اصطدام عنيف وقع بين حافلتين لنقل المسافرين، تشتغلان عبر الخط عزابة وديار الزيتون، وسيارتين سياحيتين، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 44، الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، وبالضبط بقرية ديار الزيتون، ببلدية عزابة، شرق ولاية سكيكدة، كما تم تحويل الجرحى من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى محمد دندانبعزابة، أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة، وفتح تحقيق أمني لكشف ملابسات هذا الحادث المروع.

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توقيف سيدة تنشط ضمن عصابة لترويج المهلوسات بسطيف

سمير مخربش

وضعت، الخميس، مصالح أمن ولاية سطيف، حدا لنشاط عصابة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة، من أفرادها امرأة احترفت هذا النشاط وانضمت إلى العصابات التي تروج هذه السموم في الوسط الشبابي. العصابة تنشط بجنوب ولاية سطيف، أين تحركت عناصر الفرقة المتنقلة لأمن دائرة عين ولمان، لتتبع حركة شخصين اعتادا على ترويج الحبوب المهلوسة بالتنسيق امرأة تم استغلالها لإخفاء المهلوسات، حيث كانت تتولى مهمة نقل هذه المواد وتوصيلها الى الزبائن. وخلال التحريات المكثفة تم التعرف على هوية المرأة وشريكيها اللذين ألقي عليهما القبض على متن سيارتين نفعيتين بحيازة 3700 قرص من المؤثرات العقلية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الفرقة الأمنية باستصدار تسخيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان لتفتيش منزلي المتهمين، أين عثر على كمية إضافية من الحبوب لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 18 ألف قرص من الحبوب المهلوسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 35 مليون سنتيم يعد من مداخيل نشاط العصابة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين، بما فيهم المرأة التي اقتحمت عالم المؤثرات من بابه الواسع لتجد نفسها تحت طائلة القانون وقد أودعت الحبس المؤقت رفقة شريكيها.

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سواحل البحر تلفظ جثت “حرّاقة” بعدد من الولايات

أحمد زقاري

تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع، صورا لجثة مجهولة الهوية، يرجح أنها لأحد الحراقة، تتلاعب بها أمواج البحر في شواطئ هلالة ببلدية قنواع غربي سكيكدة، وذلك مساء الخميس، وفي اليوم ذاته، كان سكان مدينة ششار بولاية خنشلة، في انتظار موكب جنائزي كبير، لشاب من أبناء المنطقة، لفظته أمواج البحر بولاية جيجل، بعد أن انقلب به رفقة زملائه قارب صيد غير بعيد عن سواحل ولاية مستغانم منذ أيام، عقب محاولة هجرة غير شرعية فاشلة، نحو اسبانيا، وقد عاشت مدينة ششار نهاية أسبوع حزينة ومؤلمة، على وقع حداد بسبب المصير المؤلم الذي انتهى إليه واحد من أبناء المنطقة، وينتهي اليه بشكل دوري ومتكرر ن شباب من مختلف الولايات، فضلوا ركوب أمواج البحر بحثا عن فرص عمل وأمل وراء البحار، إذ استيقظت ولاية سكيكدة، منذ أسبوع على وقع انقلاب قارب حراقة بسواحل منطقة بن زويت ببلدية كركرة، خلّف هلاك ثلاثة شباب توفوا غرقا، بينما نجا آخرون، وذلك في أعقاب رحلة حرقة فاشلة، انتهت بارتطام القارب في كتلة صخرية، بعد مسافة قصيرة قطعها الضحايا في رحلة الهروب نحو سردينيا الإيطالية.

وقبل ذلك بنحو شهر تقريبا، شهدت سواحل مدينة القل في سكيكدة، حادثة مشابهة خلفت هلاك شابين، واحد من أبناء مدينة القل، وآخر من منطقة الشعبة أم الضو ببلدية الولجة بوالبلوط بذا الولاية، كانا برفقة زملاء لهما في رحلة هجرة غير شرعية فاشلة، وعلى مرات عدة، أمواج البحر، تلفظ جثث الحراقة بسواحل شرقي وغربي الولاية، وبمختلف سواحل البلاد، جثت للعشرات من الشباب تلفظها أمواج البحر، في مشاهد مروعة ومؤلمة وقاسية، وذلك عقب تزايد حالات ومحاولات الحرقة نحو كل من إيطاليا شرقا، وإسبانيا غربا، ومع تزايد حالات الحرقة، تزايدت حالات الغرق، وارتفع عدد الضحايا، الذين انتهى بهم المطاف يصارعون الموت بين أمواج عاتية.

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معهد باستور يستبعد غلق المدارس ويحذر:

ارتفاع مرتقب لحالات “أوميكرون” وسط الأطفال

سمير منصوري

كشف المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة العلمية البروفيسور فوزي درار، أن سلالة “أوميكرون” هي التي ستسيطر مستقبلا على الوضعية الوبائية في العالم بصفة عامة وفي الجزائر أيضا، مشيرا، إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل سريع ورهيب، والدليل على ذلك، انه في الجزائر أنه جرى الخميس الفارط لوحده اكتشاف 82 إصابة بفيروس كورونا من متحوّر أوميكرون، وكل المعطيات تشير، أن هذا الرقم مرشح الارتفاع، خاصة خلال الأسبوعين القادمين، أين يتغير منحى الإصابة بفيروس كورونا من دلتا إلى أوميكرون.

وأضاف البرفيسور درار، في تصريح لإذاعة سطيف، أمس الجمعة، بخصوص الوضعية الوبائية في الجزائر، أن المنحى الوبائي في تصاعد مستمر بسبب سرعة انتشار الفيروس، حيث كشف أن عدد المصابين بالفيروس والمتواجدين بالمستشفيات فاق 4200 حالة، والرقم مرشح للارتفاع في الأيام القادمة، ويعود ذلك حسب البروفيسور، إلى الانتشار السريع للفيروس من نوع المتحوّرأوميكرون، الذي يتكاثر وينتشر بشكل رهيب، ويحدث هذا في جميع الدول التي سجلت فيها حالات سلالة أميكرون، التي تعتبر أقل خطورة من سلالة دلتا، لكنها أكثر عدوى وتدخل المصاب بها إلى المستشفيات، وبسبب هذا الارتفاع قد يكون هناك تشبع في المستشفيات وهو الأمر الذي قد يزيد من خطورة الأزمة، لكن، الجهات الوصية اتخذت كل احتياطاتها بتوفير الأوكسيجين والأدوية تحسبا للأيام القادمة.

وبخصوص إصابة الأطفال بهذا الفيروس قال البروفيسور، فواز درار، أن أوميكرون، يصيب الأطفال وهم الفئة الأكثر عرضة لهذا الفيروس الذي يعشعش في الجهاز التنفسي، وهذا الفيروس يبقى في جسم الطفل المصاب لمدة أطول وينقل العدوى بشكل سريع لكبار السن، وتبقى حسب البروفيسور درار فواز، المؤسسات التعليمية نقطة حساسة ومناخ مساعد لهذا الفيروس للانتشار، لكن، يؤكد البروفيسور، أن غلق المؤسسات التعليمة أمر مستبعد ويبقى تطبيق البروتكول الصحي أمر ضروري لتفادي العدوى بين التلاميذ. وفي الأخير، أكد البروفيسور، أن الأمر الذي يجب على المواطن أن يفعله خلال هذه الأيام هو تجنب التجمعات والإكثار من التعقيم، والتوجه إلى التلقيح، لأنه بحسب البروفيسور، هو الحل المناسب، مشيرا، إلى أن الأشخاص الذين يتواجدون في العناية المركزة بسبب الفيروس غير ملقحين.

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وفاة كهل دهسه قطار بمعسكر

قادة مزيلة

شهدت مدينة المحمدية في ولاية معسكر مساء الخميس وفاة شخص في الـ 55 من العمر، بعد دهسه من قبل القطار السريع العامل على خط وهران العاصمة. وحسب مصادر من المنطقة، فإن الحادث وقع في حدود الرابعة والنصف، حيث صدم قطار وهران العاصمة كهلا لينقل من قبل عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى دحاوى دحو بعد إصابته على مستوى الرأس، غير أنه لم يمكث طويلا حتى فارق الحياة. وقد فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادثة.

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تعود لجزار له قصابات بوهران

اكتشاف 13 قنطارا من اللحوم الفاسدة بغرف تبريد سرية

خيرة غانو

اكتشفت مصالح الدرك الوطني بالدار البيضاء في وهران نهاية الأسبوع، مبنى مكونا من طابقين، قام صاحبه بتهيئتهما كغرف تبريد، واستغلالهما في عمليات تخزين اللحوم ومشتقاتها، وأيضا تحضير العصبان من أمعاء الدجاج وغيرها في ظروف كارثية تفتقد لأدنى معايير النظافة والصحة، ثم توزيعها للبيع على قصاباته الثلاث وجزارين آخرين.

ويأتي تدخل ذات المصالح بالتنسيق مع كتيبة البيئة التابعة لمجموعة الدرك، على إثر معلومات مفادها استعمال سالف الذكر “ماء لافال” الخاص بحفظ الجثث ودباغة الجلود على اللحوم منتهية الصلاحية، من أجل التمويه والتخلص من روائحها الكريهة داخل مسكن مستقل خصصه لهذا الغرض بحي الحمري، وبعد عمليات مراقبة وترصد، تمت مداهمة المكان بموجب تسخيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص الإقليمي، وبحضور ممثل عن مفتشية البيطرة لمديرية الفلاحة، وأيضا أعوان مكتب النظافة البلدي ورئيس المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك، ليتفاجأ أفراد الفرقة المختلطة بنشاط موسع وحافل بالمخالفات لصاحب المبنى، الذي حوّل هذا الأخير إلى ما يشبه ديوان لحوم موازٍ، أين وجدت غرفة تبريد في كل طابق، وعند فتحها تم ضبط هيكلين كاملين لبقرتين مذبوحتين، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء، وبقايا الدجاج من أمعاء وزوائد غير قابلة للاستهلاك، إلى جانب أحشاء مواش تنبعث من جميعها روائح نتنة رغم كونها مجمدة، كما عثر داخل نفس غرفة التبريد على حاويات زبالة مليئة بالفضلات، ومن أمامها صناديق وحاويات بلاستيكية تحوي كميات هائلة من الأحشاء المفرومة وعصبان جاهز التحضير.

وحسب حاج علي عبد الحكيم، رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، فإن الوزن الإجمالي للحجوزات سالفة الذكر يقدر بأكثر من 13 قنطارا، منها هيكلي بقرتين كاملتين، 109 كلغ عصبان، 85 كلغ لحم دجاج مجمد، 148 كلغ من أحشاء الماشية، وأيضا رؤوس بقر وبقايا ذبائح، وقد تم إخضاعها جميعا للإتلاف على مستوى مركز الردم التقني، فيما فتح تحقيق مع المعني، الذي أقر أن المبنى المذكور غير مسكون، وأنه يستغله رفقة شقيقيه من دون ترخيص فقط في النشاط التجاري، كما صرح أن له 3 قصابات بسوق المدينة الجديدة، حيث يعود جزء من اللحوم ومشتقاتها التي يبيعها على مستوى هذه الأخيرة إلى مدخراته بغرفتي التبريد بحي الحمري، فيما يباشر توزيع كميات أخرى على عدة محلات في وهران، ناهيك عن شاحنة التبريد التي يستعملها في ذلك، والتي ضبطت في حال كارثي يجعلها غير صالحة للاستعمال في نقل اللحوم، بسبب افتقادها شروط النظافة والحفظ، ليتم تبعا لذلك تحرير ملف قضائي ضده، وتقديمه بموجبه أمام العدالة.

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تفجير قذيفة استعمارية بالشلف

قورين

تدخلت، نهاية الأسبوع الفارط، مصالح الدرك الوطني بالشلف لتفجر قنبلة تقليدية الصنع شديدة المفعول، عثر عليها أحد الفلاحين بمنطقة القواسم بأعالي جبال الظهرة بالشلف، الحادثة حسب تصريح الفلاح للشروق، تتلخص في أنه كان بصدد رمي النفايات صباحا في الوادي، فشاهد جزءا من هذه القنبلة، ثم استنجد بابنه وقاما باستخراجها وحملها بواسطة الجرار إلى المنزل، ثم قام بإبلاغ مصالح الأمن التي تنقلت وأبعدت القنبلة وهي قذيفة صاروخية لطائرة عمودية، إلى مكان بعيد، وقامت بتفجيرها، حيث سمع دويها على بعد عشرات الكيلومترات، ورجح السكان عودة هذه القنبلة التي يفوق وزنها قنطارا للفترة الاستعمارية.

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في إطار توأمة بين مستشفيي بن عمر ومصطفى باشا

32 عملية قسطرة لفائدة مرضى من الوادي والمغير

وليد. ع

اختتمت الأسبوع الفارط، العمليات الجراحية الخاصة بالقسطرة اللازمة لآلية تصفية الدم لذوي القصور الكلوي، على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني بحي الشط بالوادي، وذلك في إطار التوأمة مع المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي ودامت على مدار 5 أيام، أجريت خلالها 32 عملية جراحية لمرضى من ولاية الوادي وولاية المغير.

وأشرف على عملية التوأمة مجموعة من الأساتذة ومختصي جراحة الصدر والأوعية الدموية من مستشفى مصطفى باشا، برئاسة البروفيسور مجدوبي ياسين ميلود، والبروفيسور مسكوري كريم، والبروفيسور بوسلسلة سيف الدين، بالإضافة للدكاترة، بوزيان نبيلة، شوار سمير، داودي منير، مداسي رابح، لعجالي رياض، شربال عبدالله، وكل أطباء مصلحتي تصفية الدم وأمراض الكلى على مستوى مستشفى بن عمر الجيلاني بالوادي، ومن المؤسسة العمومية المتخصصة الام والطفل بشير بن ناصر، الدكتور طه ضب مختص التخذير والانعاش، بالإضافة للطاقم شبه الطبي ومساعدي التخذير الانعاش.

وجاءت هذه التوأمة بعد عام من التوقف دام لمدة عام، بسبب إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19، حسب خلية الإعلام لذات المؤسسة الإستشفائية، والتي أردفت بأن هذه التوأمة جاءت كضرورة ملحة للعمل على راحة شريحة من المرضى، وذلك من أجل تذليل صعوبة تنقلهم إلى مستشفيات الشمال، نظرا لحالتهم الصحية وبعد المسافة ومشكلة الإقامة ناهيكم عن برنامج التصفية الدائمة، حيث تمكن كل من المشرفين على التوأمة وإدارة المؤسسة الاستشفائية من تقريب الخدمات الصحية للمواطن.

وسبقت العمليات الجراحية عملية فحوصات طبية للمرضى الذين هم بحاجة لعمليات القسطرة، على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية بن عمر الجيلاني بالوادي، وذلك حسب برنامج مسطر تم إعداده قبل انطلاق فعاليات التوأمة، والجدير بالذكر أن الفريق الطبي بمستشفى مصطفى باشا والفريق الطبي بالمؤسسة الاستشفائية بالوادي تمكنوا من إجراء 32 عملية جراحية ناجحة، فيما تم تحويل بعض الحالات الأخرى لمصلحة جراحة الصدر والأوعية الدموية بمستشفى مصطفى باشا للتكفل بهم بشكل أعمق.

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حريق بدار المراقبة المالية لعين قزام

ش. بن ايعيش

شبّ، نهاية الأسبوع، حريق مهول على مستوى المرفق الإداري دار المراقبة المالية لبلدية عين قزام، بولاية عين قزام الحدودية، حيث تسبب الحريق في خسائر مادية معتبرة أتت على مكاتب الإدارة، حيث تم إتلاف بالكامل المكاتب إضافة إلى أجهزة الإعلام الآلي، إضافة الى احتراق بالكامل للأبواب والنوافذ، ولحسن الحظ فانه لم تسجل خسائر بشرية، في تزامن توقيت الحريق فترة الراحة ما بين الفترة الصباحية والمسائية، وفور وقوع الحريق تدخلت مصالح الحماية المدنية لعين قزام، من خلال تسخير أربع شاحنات إطفاء وعدد من الأعوان، وبعد ثلاث ساعات عمل متواصلة تمكنت الحماية من إطفاء الحريق بالكامل ومنع انتقاله إلى البنايات المجاورة، وبحسب مصادرنا فإن أسباب الحريق شرارة كهربائية انبعثت من داخل المقر، من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني لولاية عين قزام تحقيقا في القضية.

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الشراكة بين القطاعين العام والخاص محور أشغال ملتقى دولي قريبا بالوادي

س. ع

يشكل موضوع “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” محور أشغال الملتقى الدولي مال وأعمال في طبعته الثانية المزمع تنظيمه يومي 24 و25 جانفي الجاري بالوادي، حسبما علم من المنظمين.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى الأكاديمي في إطار مساعي الشركاء الاجتماعيين لإرساء مرافقة فعالة للرؤية الاستشرافية للسلطات العمومية فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الآلية الأنجع لتحقيق تمويل مستدام لإستراتيجية التنمية التي تتصدر اهتمامات الحكومة، كما أوضح رئيس الملتقى رئيس غرفة التجارة والصناعة “سوف” نبيل قنوعة.

وأشار رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور نور الدين جوادي (جامعة الوادي) من جهته أنه تم التركيز في هذا اللقاء العلمي على موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانها تندرج في صلب الإصلاحات الاقتصادية التي دأبت عليها السلطات العمومية باعتبارها خيار إستراتيجي لتحقيق التسيير الكفء للمنشآت الاقتصادية، لاسيما فيما تعلق بمسألة تمويل وأداء المنشآت الاقتصادية التي أثرت سلبا على سيرورة الاقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المتحدث أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص “هي مدخل رئيسي للاستفادة من القدرات المالية والتسييرية الهائلة للقطاع الخاص لتعضيد القطاع العام فضلا عن الحفاظ على جزء كبير من الطابع العمومي للمنشآت المنجزة في هذا الإطار”.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الأكاديمية ثمانية جلسات علمية عن بعد يؤطرها أساتذة مختصين وترتكز في مجملها على التأصيل لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وواقع وحجم هذه الشراكة بالأرقام والإحصائيات مع تقديم مقترحات وآليات لتعزيز وتطوير هذه الشراكة وإعطاء تجارب ناجحة في إطار هذه الشراكة .

كما يتخلل برنامج الملتقى ورشتان تكوينيتان تخص الأولى الإطار التشريعي الاقتصادي/القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر والثانية التحول الرقمي ودوره في تحسين المناخ العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تجدر الإشارة أن الملتقى الدولي مال وأعمال تنظمه غرفة التجارة والصناعة سوف بالتنسيق مع جامعة الشهيد حمة لخضر.

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وفاة زوجين اختناقا بالغاز في أم البواقي

ب.ع

أدى تسرب لغاز أحادي أوكسيد الكاربون، المنبعث من مدفأة، إلى هلاك زوجين شابين يقطنان بالمكان المسمى مشتة رأس نيني ببلدية ودائرة فكيرينة التابع لولاية أم البواقي، وكان جيران الضحيتين وهما زوج يدعى “ع.ع.ن” في التاسعة والعشرين من العمر، وزوجته “م.ل” البالغة من العمر 25 سنة، قد لاحظوا اختفاءهما عن الأنظار منذ أول أمس الخميس، كما استغرب أهل الزوج، عدم رد ابنهم على المكالمات الهاتفية، فهرعوا أمس الجمعة إلى عين المكان، ثم اتصلوا بمصالح الحماية المدنية التي وجدت الزوجين فاقدين للوظائف الحيوية، حيث تم نقلهما سريعا إلى مستشفى زرداني بمدينة عن البيضاء بولاية أم البواقي، فتم تأكيد وفاتهما حسب الطبيب المناوب في المستشفى، وقالت مصادر محلية، بأن الزوجين الضحيتين لم يمض على عقد قرانها إلا بضعة أسابيع..

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امرأة تقود عصابة للمتاجرة بالمهلوسات رفقة أبنائها القصَّر

وردة بوجملين

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج الخميس، أفراد عائلة من بينهم الأم والأبناء الثلاثة القصّر يعملون ضمن عصابة مختصة في الترويج للمهلوسات، فيما أمر بإخضاع بقية الأطراف للرقابة القضائية.

تفاصيل جناية حيازة أو الحصول والشراء قصد البيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تحريض قاصر لم يكتمل 18 سنة على فساد الأخلاق وكذا جنحة استغلال حاجة قاصر، التي عالجتها مصالح الأمن الحضري الرابع، تعود إلى بحر الأسبوع الماضي، أين تلقت عناصر الأمن معلومات تفيد بأن أفراد عائلة من بينهم الأم التي تقوم بتوظيف ابنائها القصر في الترويج للمخدرات وأصدقاء العائلة بترويج الحبوب المهلوسة، حيث تم ترصد أفراد العصابة أين تم توقيف المتهم الأول متلبسا ببيع المهلوسات، كما عثر بحوزته على 255 كبسولة من دواء “بريغابالين”، كما قامت مصالح الأمن بتفتيش منزل العائلة، حيث حجزت كمية أخرى من المهلوسات قدرت بـ235 قرص من نوع “بريغابلين” صنع أجنبي وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي يقدر بـ878000 دج، وبعد تقديم المتهمين امام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، أمر بإيداع اربعة منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد البقية من الرقابة القضائية.

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الإطاحة بعصابة سرقة المنازل بحجوط في تيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح أمن دائرة حجوط في ولاية تيبازة، من الإطاحة بعصابة من خمسة أشخاص مختصة في سرقة المنازل وحجزت لديها مبالغ مالية هامة ووسائل تستعملها في عمليات السرقة.

وجاءت عملية الإطاحة بالعصابة على إثر شكوى أحد المواطنين تعرض مسكنه للسرقة باستعمال مفاتيح مقلدة، والتي طالت أيضا خزانة مصفحة من الحجم الصغير تحتوي على مبلغ معتبر من العملتين الوطنية والصعبة، بالإضافة إلى حلي من المعدنين الأصفر والأبيض ووثائق إدارية خاصة بالنشاط الذي يمارسه الضحية.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة حجوط من إيقاف المشتبه فيهم البالغ عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة ينحدرون من بلديتي حجوط وتيبازة، وسمحت العملية باسترجاع بعض المسروقات تمثلت في مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ75 مليون سنتيم، وثائق إدارية خاصة بالضحية، أختام شخصية مرتبطة بنشاط الضحية، آلة تقطيع كهربائية استعملت في فتح الخزانة المصفحة وسيارة نفعية مستعملة في عملية السرقة.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أول أمس أمام النيابة المختصة إقليميا.

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6 جرحى في انقلاب سيارة بالجلفة

نورين. ع

تسبب مساء الخميس انقلاب سيارة في إصابة ستة ركاب بجروح متفاوتة الخطورة وتتراوح أعمار المصابين ما بين سنتين و49 سنة، الحادث وقع بمفترق الطرق عين بوسيف في تراب بلدية البيرين شمال الجلفة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لدائرة البيرين قصد إسعاف المصابين وتحويلهم لمستشفى المدينة.