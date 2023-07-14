أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 جويلية 2023

انتحار عجوز في الثمانين، اختفاء غاض لرب أسرة

انتحار عجوز في الثمانين من جسر سيدي مسيد بقسنطينة

ف. ن

عاش عصر الخميس، جسر سيدي مسيد بمدينة قسنطينة، حالة انتحار جديدة، لكن بطلتها هذه المرة عجوز، قارب سنها الثالثة والثمانين من العمر، اعتلت الصخر المحاذي لجسر سيدي مسيد، المواجه وألقت بنفسها بطريقة مؤلمة، حيث توفيت في عين المكان تحت الجسر المعلق على ارتفاع يزيد عن سبعين مترا، تزامنا مع الحرارة الشديدة التي فاقت الثلاثة والأربعين يوم الخميس .

وبينما نقلت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة المقابل لجسر سيدي مسيد مع فتح تحقيق في القضية، من مصالح الأمن، تحدثت مصادر عن معاناة الضحية من مشاكل نفسية.

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غادر بيته إلى العمل على متن السيارة

اختفاء غاض لرب أسرة بقالمة

نادية طـلحي

لازالت عائلة حزّام من ولاية قالمة، تتلوى على صفيح ساخن، جرّاء الاختفاء الغامض لابنها سليم البالغ من العمر 49 سنة، منذ نحو أسبوع كامل، حيث لازالت الأبحاث متواصلة عنه من طرف أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه الذين لم يجدوا أثرا له ولا لسيارته.

وأكد السيد فتحي حزّام، في اتصاله بالشروق اليومي، أن شقيقه سليم الذي هو متزوج وأب لطفلة لازالت تدرس في الطور الابتدائي، خرج كعادته في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح الأحد الماضي، من بيته الكائن بالمدينة الجديدة بمدينة قالمة، متوجها إلى مقر عمله كمحاسب في محجرة يملكها أحد الخواص ببلدية الفجوج، حيث أنه اعتاد التنقل من بيت أسرته إلى بيت العائلة بحي يحي مغمولي القريب، لاسترجاع سيارته من نوع داسيا دوستر، والتوجه بها إلى عمله، وفعلا يضيف السيد فتحي، بعد أن أخذ سيارته كالعادة، لم يلتحق في ذلك اليوم بمقر عمله. بعد ما اتصل أحد زملائه بالعائلة في مساء نفس اليوم للاستفسار عن سبب غيابه، بعد ما ظلّ هاتفه مغلقا طيلة النهار. وذكر السيد فتحي، أنه وبعد أن باءت جميع المحاولات في الاتصال بشقيقه عن طريق هاتفه النقال المغلق، بالفشل، اتصلت العائلة بمصالح الأمن لإخطارها باختفاء ابنها وسيارته في ظروف لازالت غامضة.

وفي السياق، طالبت عائلة حزّام على لسان ابنها فتحي بمساعدتها في العثور على ابنها سليم، الذي يشهد له كل سكان مدينة قالمة وزملاؤه بطيبته وحسن سلوكه وأخلاقه، وأن كل علاقاته الاجتماعية جيدة مع الجميع، الذين تضامنوا مع أسرته وباشر كل واحد منهم وبطريقته الخاصة عملية البحث على أمل العثور على خيط يوصل العائلة للعثور على ابنها. كما تفاعلت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الاختفاء بنشر صورة سليم حزّام وصوّر سيارته، ومناشدة سكان مختلف الولايات في المساعدة في البحث عنه، ولتقديم أية معلومات، وضعت العائلة رقم هاتف شقيقه للاتصال 0667531884.

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غرق مراهقين فجرا ببجاية

ع. تڤمونت

تدخل فجر الجمعة، غطاسو الحماية المدنية من أجل البحث عن غريقين مفقودين بشاطئي سوق الاثنين وملبو شرق بجاية، أحدهما يبلغ من العمر 17 سنة، يقطن في العاصمة، غرق بشاطئ سوق الاثنين في حدود الساعة الرابعة و20 دقيقة صباحا، فيما غرق المراهق الثاني البالغ من العمر 17 سنة، ينحدر من ولاية سطيف، بشاطئ ملبو في حدود الساعة الخامسة و33 دقيقة، علما أن البحر كان هائجا، وتتواصل إلى حد كتابة هذه الأسطر، عمليات البحث عن الغريقين، الأمر الذي يستدعي مرة أخرى، مرافقة الأولياء لأبنائهم، الذي أضحوا يغامرون بحياتهم سواء من خلال التوجه للسباحة بالشواطئ الصخرية وغير المحروسة أو بالسباحة قبل ساعات عمل حراس الشواطئ أو عندما يكون البحر هائجا، علما أن الولاية أضحت تحصي للأسف ثمانية غرقى منذ الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف أغلبهم من فئة المراهقين.

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تمشيط للغابات والجبال بواسطة الكلاب المدربة

تواصل عمليات البحث عن الطفلة مريم ببرج بوعريريج

ل. موساوي

لا يزال البحث قائما عن الطفلة مريم زنبوع، صاحبة الثلاث سنوات، التي اختفت عن الأنظار منذ 12 يوما، في قرية بوقطن ببلدية ثنية النصر بولاية برج بوعريريج، بعد أن جاءت رفقة عائلتها لحضور جنازة عمة أمها، من منطقة أولاد دراج بولاية المسيلة.

وتطوع يوم الخميس عشرات المواطنين مع عائلة الطفلة للبحث عنها على مستوى المناطق المجاورة للقرية، حيث تمت العملية التي انطلقت منذ الساعة التاسعة صباحا رفقة الحماية المدنية ومصالح الدرك الوطني، مرفوقين بكلاب مدربة، حيث تم تمشيط كل المنطقة في ظروف توصف بالصعبة جدا باعتبارها مناطق جبلية وعرة التنقل وزادها الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة، لكن لم يظهر أي أثر للطفلة خلال عمليات البحث والتمشيط، التي مست الغابات والآبار وحتى المنازل في قرية بوقطن.

وفي هذا الشأن، ناشد والدها الحسين في عدة مقاطع فيديو انتشرت على حسابه ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي إعادة ابنته أو وضعها في أي مكان بعبارات من الأسى والحزن قائلا “رجعها لي وراك مسامح دنيا وآخرة المهم نشوف بنتي”، وعند اتصالنا به الجمعة وجدناه صامتا في حالة مزرية، كما ذكرت والدة مريم بأنها تعيش أصعب أيام حياتها بعد فقدانها لفلذة كبدها التي لا تعرف عنها أي شيء وناشدت الجميع بمساعدتها واطفاء النار التي اشتعلت في قلبها حسب تعبيرها.

مختلف المواقع التواصلية، وكبرى الصفحات الاعلامية شنت حملات بحث واسعة مع نشر صورها بشكل موسع بغية التعرف عليها من طرف اكبر عدد من المواطنين على مستوى كل ولايات الوطن في محاولات متجددة للعثور عليها بعد أن فشلت كل محاولات البحث في منطقة اختفائها التي شارك فيها مواطنون من عدة ولايات واستعملت فيها الكلاب المدربة ولم تجد أثرا للطفلة مريم في ظل الصدمة التي تعيشها عائلتها وخصوصا والديها وإخوتها في بيتهم الذي تحول إلى بيت مواساة ويعرف إقبالا يوميا للمواطنين الذين تضامنوا بشكل كبير مع أهل الطفلة مريم زنبوع.

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عمليات البحث تواصلت ثلاثة أيام

العثور على الكفيف المفقود بباتنة ميتا في العراء

طاهر. ح

عثرت، مساء الخميس فرق الحماية المدنية على جثة شيخ في حالة متقدمة من التعفن، قرب منطقة جر الزقارة نواحي بلدية أولاد سي سليمان غرب ولاية باتنة.

وكان الشيخ الكفيف وهو في السبعينات من العمر، قد فقد منذ ثلاثة أيام، ما حدا بسكان مشتة أولاد سعيد بإطلاق حملة واسعة للبحث عنه بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني. ويحتمل أن يكون الشيخ أصيب بنوبة قلبية أو فقدان الوعي جراء الحرارة الخانقة التي ميزت المنطقة وهذا حسب مصدر طبي، حيث عثر على جثته في حالة تحلل تام، ما حتم نقله وفق إجراءات وقائية إلى مشرحة مستشفى نقاوس بغرض إجراء تشريح طبي.

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في ظرف شهر واحد

انتشال طفل غريق وإنقاذ 91 شخصا آخر بشواطئ وهران

خيرة غانو

توفي طفل لا يتجاوز عمره الـ 14 سنة غرقا بمنطقة صخرية على مستوى شاطئ ممنوع للسباحة ببلدية مرسى الحجاج في ولاية وهران، فيما تم إنقاذ وإسعاف 217 مصطافا آخرا، منهم حالات استدعت إصاباتهم نقلهم إلى مصحات قريبة لتلقي العلاج، وهذا على مدار شهر جوان الماضي، حسب النقيب عبد القادر بلالة، مسؤول خلية الإعلام والاتصال لدى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران.

وتفيد الحصيلة المعلنة من طرف ذات المصدر، بخصوص تدخلات أعوان الحماية المدنية المجندين عبر مختلف شواطئ الولاية، بأن حالة الغرق الوحيدة المسجلة خلال الفترة سالفة الذكر، تتعلق بطفل ارتاد شاطئا ممنوعا من السباحة ومعروف بطبيعة تضاريسه الوعرة وخطورة العوم فيه، فيما مكن تواجد الأعوان عبر الشواطئ المسموحة للسباحة من إنقاذ 91 شخصا من غرق حقيقي، وتقديم الإسعافات الأولية في عين المكان لما مجموعه 126 حالة وجدت على درجات متباينة من الوعي والإدراك، إلى جانب نقل وتحويل 31 مصطاف في عدد من الشواطئ المسموحة للسباحة إلى مراكز صحية قريبة منها، لتطلب وضعها الصحي التدخل الطبي العاجل أو الأقل استعجالا.

ويضيف ذات المسؤول أن معدل الإقبال المرصود على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة على طول الساحل الوهراني يقدر بـ 630325 مصطاف خلال شهر جوان المنصرم وبداية انطلاق موسم الاصطياف، وهي الفترة التي شهدت تنظيم مختلف الامتحانات الرسمية المدرسية وأيضا الجامعية، إلى جانب حلول عيد الأضحى المبارك، وهي الظروف التي تفسر الحجم سالف الذكر عن ارتياد شواطئ وهران، والذي برغم ذلك استدعى ما مجموعه 248 تدخلا من أعوان الحماية المدنية المسخرين لتأمين الشواطئ وحماية المصطافين، فيما يتوقع تضاعف هذه الأعداد في غضون شهر جويلية الجاري وأوت القادم، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة تزامنا مع أيام القيظ هذه.

كما يذكر النقيب بلالة أن عدد الشواطئ المسموحة للسباحة وفق القرار الولائي رقم 2548 المؤرخ في 31 ماي 2023، وكذا القرار التكميلي رقم 2705 المؤرخ في 15 جوان 2023، يقدر ب 32 شاطئا، محذرا في المقابل من ارتياد الشواطئ الممنوعة، لما فيه من مخاطر تهدد حياة المصطافين ويتعذر إنقاذهم بسبب غياب التغطية الأمنية والوقائبة على مستواها.

للعلم أيضا، فإن الشواطئ المسموحة للسباحة على مستوى ولاية وهران تتمثل في شواطئ رأس فالكون، الكثبان، بيلوتو، عدن، لابروطون، المنظر الجميل، سان جرمان، عين الصافية، الجنة، بوزفيل، تروفيل وشاطئ سان روك ببلدية عين الترك،

وشواطئ المرجان، الساحل الغربي (كوست)، الزاوية الزرقاء (بنيكا)، الشاطئ الكبير، النجمة، بومو، الرائد فراج (كوراليس) ببلدية بوسفر.

كما نسجل في بلدية عين الكرمة فتح شاطئ مداغ والبرج الأبيض، وف بلدية العنصر مسموح ارتياد لك من شاطئ كورايير، مركب الأندلس 01، مركب الأندلس 02، نيوبيتش وشاطئ النخيل، وفي بلدية قديل نجد شاطئ عين الدفلى والدهليس.

أما في بلدية آرزيو، فهناك شاطئ المنارة (سان ميشال)، كاب كاربون (الجزء الذي لا توجد به أشغال)، وفي بلدية مرسى الحجاج مسموح العوم في كل من شاطئ الميناء الصغير والشاطئ الكبير.

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عين تموشنت

انتشال جثة أول غريق منذ بداية موسم الاصطياف

زهيرة قلعي

تدخلت، نهار الخميس، عناصر الحماية المدنية لبوزجار من أجل انقاد شاب في حالة غرق بذات الشاطئ، هذا الأخير البالغ من العمر 16 سنة والذي كان يسبح على بعد 150 مترا عن رمال الشاطئ، لم يتمكن من مقاومة التيارات المائية التي أعاقت حركته وجعلته يتعرض للغرق، قبل ان تنتشله عناصر الحماية المدنية ليلفظ أنفاسه الأخيرة، الضحية ينحدر من بلدية عين الأربعاء بعين تموشنت .

وفي عملية أخرى بشاطئ ساسل بالمنطقة الصخرية غير ال تم انقاد شاب من الموت غرقا، هذا الأخير الذي كان رفقة 8 أشخاص آخرين على متن قارب من نوع “بيدالو” في نزهة بحرية قبل أن ينزلق الضحية البالغ من العمر 15 سنة من القارب ويسقط مغمى عليه في المياه، ولم يكن يرتدي سترة النجاة، تدخلت عناصر الحماية المدنية لانتشاله وانقاذه من الموت غرقا ومن ثم تحويله الى مصلحة الاستعجالات، الشاب ينحدر من ولاية سيدي بلعباس وتم تقديم الإسعافات اللازمة له .