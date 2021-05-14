أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 ماي 2021

التزام كلي للتجار المسخرين للمداومة.. نحو إنشاء دائرة علم الآثار الجنائي وأخبار أخرى

انقطاع الماء في الحنفيات ببعض بلديات العاصمة

حورية.ب

عبر سكان عدة بلديات بمقاطعات في ولاية الجزائر عن استيائهم من انقطاع الماء من الحنفيات عشية عيد الفطر. فتذمرت النسوة لأن توقيت الانقطاع لم يكن في محله، فعشية العيد حسب إحدى السيدات تزيد حاجتها للماء لتنظيف المنزل والطهي وغسل الأفرشة والستائر بالإضافة إلى أواني مائدة قهوة العيد.

فيما قالت سيدة أخرى تقطن ببلدية وادي قريش إنها “عانت عشية عيد الفطر، حيث لم تستطع النوم حتى الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل من أجل غسل الأواني وتنظيف المنزل تحضيرا للعيد”.

وقالت مواطنة تقطن ببلدية باب حسن إنها تفاجأت بانقطاع المياه عن الحنفيات عشية عيد الفطر حيث تعودوا على قطعه من المساء حتى إلى صبيحة عيد الأضحى، حيث اضطرت إلى استعمال مياه الدلاء والقوارير من أجل استحمام أطفالها، وقد ضاعف هذا الإرهاق تعب أشغال شهر رمضان من تحضير وجبة الإفطار والسحور، ناهيك عن تزامن رمضان بإجراء فروض واستجوابات لأبنائها الذين يتمدرسون في الطور المتوسط.

ونفس المشكلة عانى منها سكان درارية، حيث صرح لنا أحدهم بأن ممثل سكان حي بوجمعة تميم توجه إلى مؤسسة “سيال” ورفع انشغالهم وقد وعدهم المسؤول بالنظر فيه في أقرب الآجال، غير أنه إلى يومنا مشكل الانقطاع المتكرر لمياه الشرب مستمر، بالإضافة إلى طعم ماء الحنفيات الغريب، الذي يشوب طعمه الصدأ.

ولم تتوقف شكاوى المواطنين عند هذا الحد، فحتى سكان بلدية الشراقة عانوا من نفس المشكل، حيث صرح لنا أحدهم بأنه اضطر إلى شراء المياه المعدنية لطهي الأطعمة والوضوء، أما للغسيل فقد توجه إلى أحد الجيران الذي يملك بئرا وملأ الدلاء.

واتهم سكان بلديات باب حسن مؤسسة “سيال” التي حسبهم لم توف بوعودها التي قطعتها قبيل حلول شهر رمضان، وعلى هذا الأساس، يناشد سكان العاصمة تدخل وزير الموارد المائية لإيجاد حل سريع لمشكل الانقطاعات التي عكرت صفو حياتهم خاصة النسوة اللائي يواجهنه يوميا مع أشغال الطهي والتنظيف واستحمام الأطفال.

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الحماية المدنية تنقذ قطا سقط في بئر ببجاية

ع. تڤمونت

تدخل، عشية عيد الفطر، أعوان الحماية المدنية من أجل إنقاذ قط صغير سقط في بئر بعمق 40 مترا بقرية “إخربان”، التابعة لبلدية تازمالت بحوض الصومام في بجاية. وهي العملية التي تمت بنجاح وسط فرحة المواطنين والأعوان، حيث تم في هذا الصدد الاستنجاد بالحبال وبفرقة من المتسلقين من أجل انتشال القط الصغير في أسرع وقت من قاع البئر، وهو ما تم بعدما تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ القط من موت محقق. ولا تعد هذه أول حالة تدخل لأعوان الحماية المدنية من أجل إنقاذ الحيوانات أو الطيور في صور تعكس مدى الإنسانية التي تميز هذا الجهاز وعناصره.

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خطر السباحة في البرك والأحواض المائية يعود بقوة ببسكرة

م.عبد الرحمان

سجلت ولاية بسكرة عودة قوية لحالات الغرق داخل البرك والأحواض والسواقي، حيث تم خلال أقل من 10 أيام الأخيرة تسجيل وفاة طفلين وإنقاذ آخر بأعجوبة في ثلاثة حوادث غرق منفصلة بحسب ما أفادنا به المقدم عمر سلاطنية المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بولاية بسكرة، فالحادثة الأولى تمثلت في غرق طفل 13 سنة وانتشال جثته من داخل حوض مائي بالمنطقة الفلاحية نومر بلدية لغروس والحادثة الثانية سجلت بالقرب من التجزئة السكنية الجديدة برينسي ببلدية القنطرة أين تم تسجيل غرق طفل عمره 15 سنة فيما تم إنقاذ طفل عمره 7 سنوات بعد سقوطه داخل ساقية للمياه الفلاحية بالمدخل الشرقي لبلدية زريبة الوادي أين تم إخراجه في حالة غيبوبة بعد توقف أغلب وظائفه الحيوية لكن سرعة التدخل والجهود المبذولة من قبل أعوان الحماية داخل سيارة الإسعاف ساعدت على إنقاذ هذا الطفل من موت محقق ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى زريبة الوادي. ومع تجدد جريان الأودية بعد التقلبات الجوية الأخيرة وتشكل عديد البرك على مستوى مجاري تلك الأودية وبخاصة منها وادي جدي والواد الحي والواد الابيض تتجدد المخاوف من إمكانية وقوع حوادث غرق أخرى لذلك شدد المقدم سلاطنية عن الحماية المدنية تحذير المواطنين من السباحة في هذه الأماكن الخطيرة داعيا الأولياء إلى منع أطفالهم من الاقتراب منها بالنظر إلى خصوصية هذه الأماكن المجهولة، خصوصا البرك من حيث عمقها غير المحدد وتراكم الأوحال بداخلها، فضلا عن إمكانية تواجد بقايا الخردوات التي تصبح خطيرة جدا في حال الغطس داخل هذه البرك كما دعا المقدم سلاطنية إلى ضرورة وضع الإشارات المحذرة من وجود الأحواض وإحاطتها بالسياج المراقبة الأبوية أكثر من ضرورة لحماية الأطفال من خطر الغرق سواء داخل البرك في مجاري الأودية أو في السواقي والأحواض المائية لا سيما ونحن على أبواب الصيف واشتداد الحرارة.

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استرجاع 280 قطعة أثرية سنة 2020

نحو إنشاء دائرة علم الآثار الجنائي..

زهية. م

سيتم قريبا إنشاء دائرة علم الآثار الجنائي في إطار معهد الأدلة الجنائية وهذا استجابة لتزايد ظاهرة تهريب الآثار وتخريب الممتلكات الثقافية.

وكشفت مجلة الجيش في عددها الأخير أن إطلاق هذه يرمي إلى “مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية لأنه أصبح أكثر من ضرورة ملحة لمواكبة التطور الكبير الحاصل في هذا المجال واستجابة لطلبات الخبرة والفحوصات العلمية المتزايدة الواردة من طرف السلطات القضائية وضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. ومواصلة أنجاز نظم جغرافي مدمج على قاعدة معطيات خاصة بالتراث الثقافي.”.

وكشفت المجلة في عددها الأخير عن حجر280 قطعة أثرية سنة 2020. وسجلت المجلة ذاتها أن أغلب جرائم التراث تتعلق بالتنقيب والتهريب والبيع والنصب والاحتيال بنسبة 65 في المائة. متبوعة بقضايا الاكتشاف والتنقيب بنسبة 25 في المائة ثم تليها قضايا الاعتداء والتشويه العمدي للممتلكات الثقافية بنسبة 10 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

كما أشارت المجلة إلى معالجة أزيد من 500 قضية استرجاع أزيد من 27000 ممتلك ثقافي وتوقيف 700 متورط من مختلف الجنسيات خلال 15 سنة الأخيرة

مع تمركز أغلب قضايا التهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية بالمنطقة الشرقية من الوطن والتي سجلت أكبر نسبة من عدد القضايا المسجلة بنسبة 84 في المائة ثم تليها المنطقة الوسطى والغربية بـ8 في المائة.

وفي الإطار ذاته قالت المجلة ذاتها إن وحدات الدرك الوطني ساهمت في اكتشاف 25 موقعا أثريا في كل من قسنطينة ووهران وتيبازة وتلمسان وسوق أهراس وآخرها موقع بني سنوس

هذا وقد تم إجراء أزيد من 90 خبرة وفحص علمي على التحف الفنية منذ عام 2011 من طرف خبراء معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية حسب المجلة دائما.

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رشيد بلحاج ومحمد زموش يفتحان دفاتر العشرية السوداء

زهية. م

في إطار سلسلة العروض التي برمجها المركز الجزائري لتطوير السينما لأفلام التي تم إنتاجها ولم تعرض بعد على الجمهور، يعرض سينيماتيك العاصمة فيلمين يعود إنتاجهما إلى سنة 2019 ويتطرقان للعشرية السوداء التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.

وفي هذا الإطار سيكون الجمهور يوم 10 مارس الجاري على موعد مع عرض فيلم “الحياة تستمر” لمحمد زميش بداية من الواحدة والنصف زوالا على أن يعرض في نفس اليوم فيلم رشيد بلحاج “نجمة الجزائر” على الثالثة والنصف بعد الزوال.

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جديد الكاتب الفلسطيني عدي شتات

هل أصبح الدين عبءا على التاريخ؟

س. ع

صدر حديثا عن دار ابن الشاطئ للكاتب الفلسطيني، الأديب والطبيب، الدكتور عدي شتات كتاب: “هل أصبح الدين عبئا على التاريخ؟”، محاولاً الإجابة عن هذا السؤال المستفز من خلال الولوج إلى أعماق الديانات السماوية الثلاث، والبحث عن العلاقة التي تربطها بالأرض المقدسة، وعن الجذور الدينية للصراع في المنطقة من خلال ادعاء كل طرف بأحقيته فيها.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول؛ الأول بعنوان: “الخلفية الدينية للصراع على القدس وفلسطين” ومن خلاله يطوف في غياهب الأديان والمعتقدات لأبرز المجموعات الدينية في العالم وعلاقتها بفلسطين، مستهلا هذا الفصل بمدخل عنوانه: “فلسطين الأرض المباركة وهبة الله للقوم المؤمنين”، وهو جولة سريعة في تاريخ فلسطين بدءًا من عبور بني إسرائيل وحتى الاحتلال سنة 1948م، ليخلص إلى نتيجة حتمية مفادها أن هذه الأرض المباركة هبة الله للمؤمنين مصداقا لقوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 105: “وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ”، والأرض في هذه الآية هي فلسطين بإجماع المفسرين.

أما في الفصل الثاني للكتاب، والذي يحمل عنوان “هل أصبح الدين عبئا على التاريخ”، يرصد الكاتب نشأة ما سماه بـ”الصهيونية/الظاهرة”، وانتشارها بين أتباع الديانات السماوية، محاولا التفريق بينها وبين الصهيونية “الهرتزلية” التي أنشأت الكيان الصهيوني، ليخلص إلى تعريف جديد للصهيونية/ الظاهرة: (إنها الصناعة الشريرة للمستقبل، مادتها الأولية النبوءات، وسلاحها التطرف الديني والعرقي، وحطبها الإنسان، تهدف للوصول إلى الدمار الشامل للبشرية انطلاقا من إيمانها بمبدأ حتميّة الصراع بغض النظر عن محاولة الأطراف المتصارعة لتجميل الواقع وتغليفه بغلاف ديني وأخلاقي براق.”.

في هذا الفصل يقسّم عدي شتات الصهيونية/الظاهرة إلى ثلاثة أنواع: الأول: الصهيونية الدينية وتشمل: الصهيونية المسيحية واليهودية والإسلامية، والثاني: الصهيونية القومية وتشمل: الصهيونية الأنجلو-ساكسونية (صهيونية الرجل الأبيض) والصهيونية الهرتزلية والصهيونية الروسية والصهيونية الفارسية، الثالث: الصهيونية الأممية وتشمل: الصهيونية الإمبراطورية الأمريكية والصهيونية المالية اليهودية (صهيونية المرابين)، ومن خلال هذه العناوين يعرج الكاتب على النبوءات الدينية وغير الدينية التي سيطرت على عقول أتباع الديانات السماوية، والانعكاس السلبي لهذه الظاهرة على سياسات الدول الكبرى في العالم، وردات الفعل غير المحسوبة للشعوب والدول المستضعفة.

أما في الفصل الثالث ينتقل الكاتب للحديث عن صهيونية المرابين المرتبطة ارتباطا وثيقا بالماسونية، وهي بحسبه صهيونية لا دينية تحاول إعادة رسم خريطة العالم الجغرافية والدينية والثقافية بغية الانتقال به من عبادة الإله الواحد إلى عبادة “لوسيفر” تحت قيادة حكومة عالمية وملك “أعور” من نسل داوود.

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كورونا تعصف بأفلام العيد

هيفاء وهبي تطارد “أشباح أوروبا” وأحمد السقا بين خيوط “العنكبوت”

محمود بن شعبان

تواجه عديد الأعمال السينمائية الجديدة المقرر عرضها خلال عيد الفطر مشكلة الحظر الذي أقرته معظم دول العالم نتيجة تداعيات أزمة كورونا، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السينيمائية ميلاد عديد الأعمال الجديدة التي تم إنتاجها مؤخرا بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الفن في الوطن العربي الذين يجسدون أدوارا وقصصا واقعية وخيالية حيث ستقدم عروضها الأولى، في جو من المنافسة لكسب رضا واهتمام الجمهور بعد أزيد من عام من الركود الذي فرضته جائحة “كورونا”.

يتصدر فيلم “العارف” قائمة الأفلام التي سيتابعها الجمهور خلال أيام العيد والذي يتناول موضوع التنافس العقلي الذي يستخدمه الإنسان في وقتنا الحالي للتغلب على جميع مشاكله في الحياة، حيث تدور أحداث فيلم “العارف” حول شخصية “يونس” التي يؤديها الممثل “أحمد عز” الذي يقطن مع زوجته ويعيش في سكن بوسط البلد، ويقوم بالاستيلاء على أحد البنوك من خلال الأنترنت.

إلى جانب الفنان أحمد عز، يشارك في بطولة فيلم “العارف” الذي ألفه محمد سيد بشير، وأخرجه أحمد علاء الديب، كل من الممثل أحمد فهمي، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، بالإضافة إلى مصطفى خاطر والكثير من نجوم السينما.

وسيطل النجم أحمد السقا على جمهوره من خلال فيلم “العنكبوت” للمؤلف محمد ناير، والمخرج أحمد نادر جلال، كما ستشارك في بطولته عدة أسماء من الفنانين المعروفين على غرار: ظافر العابدين، منى ذكي، شيماء سيف، ويسرا اللوزي، أحمد السعدني، فيما تدور أحداث “العنكبوت” حول رجل مُجرم يُتاجر في المخدرات، يتمكن من صناعة أنواع مخدرة جديدة، ويقوم بتوزيعها بمبالغ مالية ضخمة، ليصبح عرضة للكثير من المشاكل، ما يؤدي إلى مطاردته من طرف الشرطة.

وسيكون عشاق الكوميديا على موعد مع عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي يتناول موضوع الزواج، بالإضافة إلى عرضه لعديد القضايا الاجتماعية، والأحداث المهمة التي تقع بين الزوجين، حيث سيقوم الممثل كريم عبد العزيز بأداء بطولة العمل والذي سيظهر في شخصية الإعلامي الذي ينجح في حل الألغاز واكتشاف الحقائق بطريقة تنكرية، كما سيشارك في بطولة العمل الذي الفه ايمن وتار وأخرجه أحمد الجندي، كلا من النجوم غادة عادل، ومحمود حميدة، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، عمرو عبد الجليل، ونيللي كريم.

ومن المُنتظر أن يعرض فيلم “أشباح أوروبا” في عيد الفطر، والذي يتناول قصة سيدة تُنجب ستة توائم، ما يجعل الأب يبيع ثلاثة منهم بسبب عدم قدرته على الإنفاق، وسوء الأحوال المادية، لتقرر الأم التخلي عن زوجها وتسافر إلى الخارج بعد معرفتها بالأمر، ما يؤدي إلى حدوث عديد المشاكل بين أبنائها.

وستظهر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في بطولة فيلم “أشباح أوروبا” إلى جانب الممثل احمد الفيشاوي، كما سيطل النجوم محمد هنيدي، ومنة شلبي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل من خلال فيلم “الإنس والنمس” الذي يتناول قصة شاب موظف عند الحكومة يتعرض لسلسلة من الانتقادات بسبب عمل والده، بالموازاة مع قصة الحب التي تجمعه مع زميلته في العمل، حيث تدور أحداث “الانس والنمس” في قالب كوميدي تتخلله بعض المواقف الدرامية.

ويقدم الفنان كريم محمود عبد العزيز دور مخترع أول روبوت عبقري في الشرق الأوسط من خلال فيلم “موسى” الذي يعرض قصة خيالية، حيث يتعرض الأبطال كريم محمود عبد العزيز، والمبدع إياد نصار، بالإضافة إلى عمر الشناوي، وظافر العابدين إلى بعض المشاكل والظروف الصعبة التي تقلب حياتهم ضمن أحداث العمل.

ويجسد النجم خالد النبوي، إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، وعديد نجوم الفن المعروفين قصة فيلم “قمر 14” الذي سيقدم الكثير من القصص المختلفة عن بعضها، في عمل مليء بالتشويق والإثارة والرومانسية.

يُجسد الفنان بيومي فؤاد دور البطولة في فيلم “ديدو” الذي سيشارك في بطولته كلا من الفنان كريم فهمي، حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، حيث تدور أحداث الفيلم التي تقدم في قالب كوميدي حول شاب يدعى “ديدو”، يقدم رفقة أصدقائه على الاستيلاء وسرقة عالم أثري، فيدخلون في سلسلة من العمليات المشوقة المليئة بالمغامرة والإثارة.

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في حدود الاعتمادات المتوفرة

ضوء أخضر لتسوية ديون البلديات العالقة

ع. تڤمونت

منحت وزارة المالية، بعد موافقة الوزير الأول الضوء الأخضر لرؤساء البلديات، من أجل الشروع في تسوية ديون بلدياتهم غير المسددة برسم السنوات السابقة المستحقة للمؤسسات العمومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة.

وأشار في هذا الصدد المقرر الصادر عن مديرتي المحاسبة والميزانية بتاريخ 8 ماي الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منه، إلى منح ترخيص بصفة استثنائية، من أجل التكفل بالنفقات المرتبطة بديون البلديات غير المسددة برسم السنوات السابقة، المستحقة للمؤسسات العمومية على البلديات بعنوان ميزانية التسيير للبلديات لسنة 2021.

غير أن المقرر المذكور قد ربط هذه العملية بتوفر الاعتمادات المالية حيث أشارت المادة الثانية منه إلى أنه لا يتم التكفل بالنفقات المرتبطة بالديون غير المسددة المذكورة إلا في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة ذات صلة بعنوان ميزانيات تسيير البلديات لسنة 2021 حيث أمر ذات المقرر الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين وأمناء الخزائن للبلديات المعنيين بضرورة السهر على التطبيق الصارم لمحتوى المقرر.

وجاء هذا القرار على خلفية الصعوبات التي تواجهها العديد من بلديات الوطن فيما يتعلق بتسوية ديونها العالقة لدى العديد من المؤسسات العمومية الأمر الذي أثر سلبا على هذه الأخيرة على رأسها تأتي مؤسستي سونلغاز والجزائرية للمياه وغيرهما جراء ضخامة الديون المستحقة حيث سيسمح هذا الإجراء من جهة بتخفيف العبء عن البلديات ومن جهة أخرى باستغلال الأموال العالقة من قبل المؤسسات العمومية من أجل بعث مشاريعها المعلقة بسبب قلة الأموال.

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الحصيلة تبقى ضئيلة مقارنة بالكثافة السكانية

ارتفاع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني بنسبة 30 %

كمال ل

أكدت هيئة تجمع النقد الآلي GIE Monétique في حصيلتها أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة حوالي 30 بالمائة على مدار سنة في نهاية الفصل الأول من السنة الجارية، مشيرة إلى أن هذه النسبة لا تزال ضئيلة أمام كثافة النسيج الاقتصادي الوطني.

وجاء في البيان أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني قد بلغت نهاية شهر مارس المنصرم 38.144 جهاز مقابل 29.469 جهاز في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 29,44 بالمائة.

إلا أن هذا الرقم يبقى، يضيف البيان، بعيدا عن الأهداف التي سطرتها الحكومة، حيث أدرجت في قانون المالية 2018، لاسيما المادة 111 منه، إلزام التجار باقتراح أجهزة الدفع الإلكتروني على زبائنهم عند تسديد مبالغ مقتنياتهم، قبل تعديل هذه الأحكام فيما بعد ليشمل الإلزام كل وسائل الدفع الإلكتروني بما في ذلك الدفع عبر الهاتف النقال.

ومع أنه تم دعم حظيرة أجهزة الدفع الإلكتروني بـ 8.675 جهاز جديد دخل حيز الاستغلال خلال الفترة الممتدة بين مارس 2020 ومارس 2021، إلا أن هذا العدد يبقى غير كاف نظرا للعدد الإجمالي للتجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، والذين بلغ عددهم 2.145.067 متعامل.

ومن بين الأسباب التي قد تبرر نسبة المشاركة الضئيلة، نذكر العرض المحدود للأجهزة التي تنتجها المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (م.و.ص.إ)، باعتبارها الصانع الأساسي في الجزائر، بحيث توضح إدارتها أنها تنتج على الأكثر 600 جهاز/يوميا (300 جهاز دفع إلكتروني و300 جهاز ذكي).

للإشارة، فقد أنتجت ذات المؤسسة 6000 جهاز دفع إلكتروني منذ بداية السنة الجارية، وقد خصصت حصريا للاستجابة للطلبات التي تقدمها وزارة البريد والمواصلات، حسب ذات المصدر.

ونظرا لسياسة عقلنة استعمال العملة الصعبة التي تنتهجها الحكومة، فإن استيراد أجهزة الدفع يشكل آخر حل يمكن اللجوء إليه.

كما يمكن تفسير قلة التغطية في مجال استعمال هذه الأجهزة بتردد التجار على التزود بهذه الآلات لنقص التوعية والتحسيس في هذا المنحى.

وأشار البيان إلى أن عدد المعاملات التجارية بواسطة أجهزة الدفع الإلكتروني خلال الفصل الأول من السنة الجارية قد بلغ 483.801 عملية، أي ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 3,165 مليار دينار جزائري.

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الأسلاك المشتركة بقطاع التربية تطالب بإلغاء النظام التعاقدي

منير ركاب

طالبت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الحكومة، بإلغاء النظام التعاقدي في قطاع التربية الوطنية، حماية للعمال المهنيين، وإنصافا لحقوقهم ومسارهم المهني كغيرهم من الفئات، وسدا للطريق أمام كل المحاولات الرامية إلى التأسيس الفعلي لجذور الخوصصة في قطاع التربية، كما دعت الطبقات العمالية إلى التعبئة والإلتفاف حول نقابتهم لتمكينهم من إعادة صياغة البرنامج التربوي، وفق الأطر الدستورية والقانونية من جهة، ومواكبة التطورات السوسيولوجية للمجتمع، وتطلعات الطبقة الشغيلة في حياة كريمة من جهة أخرى.

وقالت النقابة، في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه، أن العمل بالنظام التعاقدي في قطاع التربية الوطنية، لا يعكس ما تضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وما جاء بعده من مخططات هادفة تولي أهمية كبرى واهتماما لحجم الدعم للقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، وهو ما لا يتوافق -يضيف البيان- مع المبادئ الدستورية في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ المساواة بين الموظفين، وصون البعد الاجتماعي للدولة.

وأضافت النقابة، أن بروز ممارسات إدارية سلبية داخل حرم المؤسسات التربوية، تشكل خرقا صارخا لقانون الوظيفة العمومية التي جعلت حسبها الطبقة العمالية الهشة، تحت رحمة الأوامر الذاتية التقديرية للمديرين، والرؤساء التسلسليين، وخير مثال على ذلك – تضيف النقابة – حالات الطرد التعسفية التي تعرض لها البعض من عمال التربية بولاية غيليزان، على غرار المضايقات اليومية التي تمارس ضد النقابيبن، وصلت حد فصلهم عن العمل، نتيجة الدفاع المشروع عن مصالح العمال، فضلا على ضرب الاستقرار النفسي للموظفين المرسمين والمتعاقدين على السواء، بسبب تراجع العمل النقابي، وتعويضه بالمخططات التسويقية التجارية للتعاضديات “الاستهلاكية”، ولجان الخدمات الاجتماعية التي أصبحت حكرا على فئات ترتزق باسم مشروعية التمثيل الانتخابي.

من جهة أخرى، عرّجت النقابة في بيانها على ما يجري في غزة من تدمير واعتداء، مؤكدة استنكارها الشديد للسكوت “المخجل” من طرف حكام الدول العربية على الإبادة الجماعية في حق الأبرياء من الفلسيطنيين العزل.

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سائقو سيارات الأجرة يدخلون في إضراب وطني شهر ماي!

نسرين. ب

قرر 70 بالمائة من سائقي سيارات الأجرة من إجمالي 200 ألف سائق الدخول في إضراب وطني مفتوح قبل نهاية شهر ماي الحالي، على خلفية تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم التي بقيت عالقة منذ قرابة عامين المتمثل في الاستفادة من منحة كورونا المقدرة بـ30 ألف دينار جزائري إلى غاية يومنا هذا لم تستغل.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، بن زينب المعطي في تصريح لـ”الشروق”، أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة يعيشون أوضاعا اجتماعية قاسية بسبب عدم حصولهم على منحة كوفيد رغم وعود السلطات المعنية.

وبالمقابل، يطالب السائقون بضرورة فتح باب الحوار والتشاور بينهم وبين وزارة النقل قبل اتخاذ أي قرارات، كما طالبوا بتوحيد قوانين مديرية النقل استقبال من طرف السلطات.

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انطلاق التسجيلات للاستفادة من المزايا الموجهة للمناولين ومنتجي الأجهزة الإلكترونية

س ع

أعلنت وزارة الصناعة، عن انطلاق عملية التسجيلات الأولية للحصول على المزايا والإعفاءات الموجهة لفائدة المناولين ومنتجي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، ولمنح رخصة جمركة خطوط الإنتاج المجددة.

وتخص هذه العملية، التسجيل الأولي في الأنظمة المحددة لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي في إطار أنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، وكذا منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.

ويتوجب على المتعاملين الراغبين في التسجيل في أحد هذه الأنظمة التقدم إلى مقر وزارة الصناعة.

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التزام كلي للتجار المسخرين للمداومة

س.ع

أشادت وزارة التجارة، في بيان لها الخميس، بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة “بشكل كلي” في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة في البيان، نشرته عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها “تشيد بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة بشكل كلي في أول أيام عيد الفطر المبارك”.

كما أشادت “بالعدد الكبير من التجار غير المسخرين الذين قاموا بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع عبر كامل القطر الوطني”.