أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 أفريل 2022

المسافرون في محطة الخروبة يفتقدون مطعم الرحمة، حجز 2424 لتر من الزيت موجه للمضاربة

المسافرون في محطة الخروبة يفتقدون مطعم الرحمة

و. س

عبر الكثير من المسافرين في محطة الخروبة للنقل البري، عن استيائهم من غياب مطعم الرحمة في المنطقة، حيث وقفت “الشروق”، قبل الأذان بساعة، على معاناة بعضهم، وهم ينتظرون موعد السفر إلى ولايات بعيدة. وقال أحد الموظفين بالمحطة، إن الأشغال الجارية في المحطة، منعت فتح مطعم للرحمة، وهذا ما أثر بحسبه، على بعض العمال والمسافرين الذين يتواجدون في المحطة مع أوقات الإفطار أو الذين يصلون متأخرين بعد قطع مسافات طويلة.

وسواء في محطة “الطاكسي” أم الحافلات، فإن تواجد المسافرين مع أوقات الأذان، يوقعهم في مشكل البحث عن وجبة إفطار تعيد إليهم حيوية أجساد أنهكها السفر والانتظار في المحطات، ومرضى جاؤوا للعلاج فزادتهم ظروف السفر تأزّما.

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قضى ليلته بعيدا عن المنزل

العثور على طفل يوما بعد اختفائه بسطيف

سمير مخربش

نجح رجال الدرك لولاية سطيف، الخميس، في العثور على طفل اختفى عن الأنظار مدة يوم كامل محدثا حيرة كبيرة وسط سكان بلدية تالا إفاسن بشمال الولاية.

الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، اختفى عن الأنظار في أمسية يوم الثلاثاء الماضي، أين توجه والده الساكن ببلدية تالا إفاسن إلى فرقة الدرك للتبليغ عن هذا الاختفاء المحير، ليتم نشر إعلان بحث لفائدة العائلات مع إخطار كل الفرق الإقليمية المجاورة التابعة لمجموعة الدرك بولاية سطيف. وقامت فرقة الدرك بعملية بحث وتمشيط بالجهات المحيطة بالبلدية، وتم تكثيف البحث في المناطق النائية بمشاركة المواطنين الذين تحركوا بقوة في مختلف الاتجاهات.

وقد ازدادت حيرة السكان بعدما قضى الطفل ليلته الأولى بعيدا عن المنزل العائلي دون أن تعرف له وجهة. لكن في اليوم الموالي استأنفت عملية البحث، وتوجت بالعثور على الطفل المفقود بجانب الطريق البلدي رقم 122 الرابط بين منطقتي تيزي نبراهم وبرج عبد الله بتالا إفاسن. وقد كانت الفرحة كبيرة بعد العثور على الطفل في صحة جيدة دون أن يتعرض لأي أذى.

وقد تم استبعاد أي شكوك حول إمكانية اختطاف هذا الطفل، وفي انتظار ما سيثبته تحقيق رجال الدرك، يرجح أن يكون قد ابتعد عن مقر سكناه أضاع طريق العودة.وقد لقيت عملية التجنيد لرجال الدرك والمواطنين المتطوعين استحسانا كبيرا وسط آهل المنطقة، الذين عاشوا ساعات عصيبة قبل أن تعرف الحادثة نهاية سعيدة، وانتقلت البهجة بالعثور على الطفل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي راحت تتبادل التهاني، وتطلب من الأولياء الاعتناء بالبراءة، وتطالب بتعميم ما قام به رئيس المجلس الشعبي البلدي بلدية بولاية عنابة، بمنع تواجد الأطفال لوحدهم بعد صلاة المغرب.

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وفاة رجل وزوجته في حادث مرور بسطيف

س. مخربش

لقي رجل وزوجته حتفهما في حادث مرور وقع، الخميس، ببلدية بازر سكرة بولاية سيطف، أين اصطدمت سيارتهما السياحية بشاحنة من الوزن الثقيل. الحادث وقع بالضبط بقرية براو بالطريق الولائي رقم 171.

وحسب شهود عيان، فإن السيارة السياحية التقت وجها لوجه بالشاحنة، ما أسفر عن وفاة سائق السيارة وزوجته اللذين فارقا الحياة في موقع الحادث، في حين أصيب سائق الشاحنة بجروح.

وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية لبلدية العلمة لإسعاف الجريح ونقل جثتي الضحيتين إلى مستشفى صروبالخثير بالعلمة. يذكر أن الحادث تزامن مع تساقط كمية كبيرة من الأمطار بولاية سطيف، مع صعوبة في السير عبر مختلف الطرقات.

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حجز 1200 لتر من الشاربات في بوسعادة بالمسيلة

أحمد. ق

حجز أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات بالمسيلة، أزيد من ألف لتر من الشاربات، تبين بأنها غير صالحة، حسب ما علمته “الشروق” من ذات المصالح.

وتعود العملية في إطار البرنامج الرقابي المسطر خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الاستهلاك، خاصة بالنسبة للمشروبات والعصائر والمواد المنتجة محليا، ومن أجل السهر على صحة وسلامة المستهلك، تمكن أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بمدينة بوسعادة خلال عملية رقابية، على مستوى حاجز ثابت للأمن الوطني من حجز كمية تقدر بـ1200 لتر من مادة الشاربات غير مطابقة من حيث الوسم، بفعل غياب تاريخ نهاية الصلاحية.

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حجز 2424 لتر من الزيت موجه للمضاربة ببجاية

ن. أوهاب

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة خراطة، التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بتاجر تورط في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.

وجاءت العملية، بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة، مفادها قيام تاجر بتخزين كمية معتبرة من مادة الزيت، بمختلف أنواعه بمستودعه الكائن بضواحي مدينة خراطة، لأجل إحداث ندرة في هذه المادة، ومن ثمة القيام بالمضاربة غير المشروعة قصد رفع الأسعار. وعلى الفور باشرت الفرقة المحققة تحرياتها، أين تم معاينة محله التجاري لبيع المواد الغذائية للتأكد من توفر مادة الزيت، وعرضها للبيع للزبائن، إلا أنه تم معاينة عدم وجود أية قارورة لهذه المادة على طاولات العرض، ليتم تفتيش المستودع والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، أين تم ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الزيت تقدر بـ1326 قارورة، من مختلف الأحجام والأنواع بإجمالي 2424 لتر.

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حجز أزيد من قنطار ونصف من اللّحوم الفاسدة ببجاية

توفيق. ب

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 165.7 كلغ من اللحوم الفاسدة ببلدية أوزلاقن ولاية بجاية.

وتعود حيثيات القضية، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني أوزلاقن بخرجة ميدانية رفقة أفراد التجارة لبلدية سيدي عيش بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث تم تفتيش بعض محلات القصابة بقرية هلوان بلدية أوزلاقن، ومعاينة ومراقبة النظافة المحلية للمحلات وكذا السلع ومكان تخزينها، ليتم مراقبة محل خاص ملك لشخص يبلغ من العمر 31 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، أين تم حجز 165.7 كلغ من اللّحوم المجمدة الفاسدة، موضوعة داخل أكياس بلاستيكية، ليتم حجز السلع مع إتلافها بحضور أعوان مديرية التجارة وطبيب بيطري تابع لمصالح البلدية، كما تم استدعاء المعني من طرف مصالح التجارة.

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مداهمة أمنية مشتركة لأوكار الجريمة ببلديات البويرة

فاطمة عكوش

نظمت، الخميس، مصالح أمن ولاية البويرة بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مداهمات أمنية مشتركة للعديد من أوكار الجريمة والنقاط المشبوهة في كامل إقليم ولاية البويرة وذلك تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

وحسب بيان لخلية الإعلام والعلاقات العامة للأمن الولائي، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإنه خلال العملية الأمنية، تم وضع تشكيلات أمنية مشتركة راجلة وراكبة، كما تم تشكيل نقاط مراقبة مشتركة وحواجز فجائية عبر مختلف المحاور المرورية، مدعمة بتجهيزات متطورة لمحاربة الإجرام بكل أشكاله لبسط السكينة والأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم وشملت العملية مدينة البويرة وعدة دوائر على غرار بشلول، القادرية، الأخضرية والهاشمية، وأسفرت العمليات الأمنية المشتركة على توقيف عدة أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء وكيف معالج ومؤثرات عقلية.

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مواطن يحاول الانتحار حرقا بعد إقصائه من السكن بالعفرون

حسناء. ب

أقدم مواطن يبلغ 44 سنة من بلدية العفرون في البليدة، نهاية الأسبوع، على محاولة الانتحار حرقا، احتجاجا على إقصائه من حصة 300 مسكن اجتماعي المعلن عنها.

وقال المواطن “نبيل.ك” أن إحساسه بالحقرة جعله يقدم على محاولة الانتحار أمام مقر دائرة العفرون، بعد ما نزل عليه خبر حرمانه من سكن يأويه هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة كالصاعقة وتبخر الحلم الذي انتظره طويلا، مؤكدا آن شروط الاستفادة تتوفر فيه كونه بدون مأوى منذ 8 سنوات وبدون عمل، فيما يعود تاريخ إيداعه ملف طلب سكن لسنه 2010، مضيفا انه اضطر للتشرد قسرا رفقة عائلته بعدما فقد منصب عمله كمحاسب بشركة أجنبية وتعذر عليه دفع تكاليف استئجار شقة، حيث نصب خيمة بلاستيكية سنة 2014، وتطرقت “الشروق” لقضيته حينها، ولقي تعاطفا على المستوى الوطني وتبرع محسنون لاستئجار منزل يأويه لمدة عام على أمل أن ترأف السلطات المحلية لحاله وتجد له مكانا مؤقتا يقيه حر الصيف وقر الشتاء، غير أن معاناته تفاقمت مع أزمة السكن ليقوم باقتحام شقة شاغرة وأحيل على العدالة، وصدرت ضده أحكام بالإخلاء، وفي لقاءاته مع رئيس دائرة العفرون السابق تلقى وعودا بأن يكون على رأس قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وقال محدث الشروق أن قائمة السكن المعلن عنها تضم أسماء “مشبوهة” وأصحابها ليسوا بحاجة للسكن، في حين يعيش هو رفقة أبنائه وزوجته حياة التشرد، مضيفا أن رئيس دائرة العفرون الحالي لم يتعاط مع انشغاله حينما تقدم لإيداع الطعن، ما جعله يفقد أعصابه ويقدم على محاولة الانتحار حرقا، غير أن مواطنين تدخلوا وأقنعوه بالعدول عن قراره وافتكوا قارورة البنزين من بين يديه، ويطالب المعني بتدخل والي البليدة لإنصافه ومنحه سكنا يحفظ كرامته.

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السكان عبروا عن استيائهم من الوضع

مزبلة بدل المشاريع التنموية بقرية أزغار ببجاية

ع. تڤمونت

يخيّم هذه الأيام استياء كبير لدى السكان بقرية أزغار التابعة لبلدية ذراع القايد أقصى شرق بجاية، وذلك بعد الأخبار التي تتحدث عن إمكانية إنجاز مركز تقني لردم النفايات على مستوى قريتهم، وهو ما يرفضه السكان جملة وتفصيلا، إذ بعد سنوات طويلة من التهميش الذي عاشه السكان فقد تذكرت السلطات أخيرا هذه القرية، ليس في مسعى لرفع الغبن عنهم وإنما بتعميق معاناتهم من خلال برمجة “مزبلة” وسط الطبيعة بالمنطقة المذكورة، يقول أحد المواطنين.

ولإقناع السكان بأهمية المشروع فقد تم بتاريخ 7 أفريل الجاري، تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي حول مراكز الردم التقني وتسيير النفايات المنزلية بمدرسة الشهيد “عمر مهناوي” الكائنة بقرية أزغار من تنظيم المجلس الشعبي البلدي لذراع القايد، وبالتعاون مع مديرية البيئة لولاية بجاية ومشاركة جمعية “أكسيجون درڤينة” وذلك بأمل إقناع السكان على أن مركز الردم التقني للنفايات ليس بمزبلة.

ورغم محاولة السلطات، في السنوات الأخيرة، بمراوغة المواطنين، من خلال تغيير أسماء المزابل، من “مفرغة مراقبة” إلى “مركز للردم التقني” إلا أن المواطن اليوم يرفض رفضا قاطعا الحديث عن هذه الأمور بالنظر إلى التجارب المرّة التي عاشها مع المزابل التي قيل عنها حينها إنها مراقبة، كما أن مراكز الردم الناشطة بأغلب ولايات الوطن ليست إلا مزابل مترامية الأطراف يتم على مستواها استرجاع بعض المواد كالبلاستيك والحديد.. فيما تبقى الروائح الكريهة سيدة الموقف من دون الحديث عن الكلاب الضالة والفئران والحشرات الضارة التي تغزو المكان، والسبب أن هذه المراكز أضحت تشتغل بطريقة عشوائية، إذ لا فرق بينها وبين المفارغ العشوائية سوى مصطلح “تقني” الذي لا أثر له في الميدان، مع الإشارة إلى أن مركز الردم التقني الوحيد الذي تم إنجازه بإقليم ولاية بجاية على مستوى بلدية واد غير، تم إغلاقه بعد فترة قصيرة من دخوله حيز الخدمة، بسبب الأضرار التي لحقت بالمواطنين، الذين أقدموا- للتذكير- على غلق الطريق إلى غاية غلق المركز بقرار وزاري.

وأضحى من الضروري على السلطات أخذ مشكل النفايات محمل الجد من خلال استيراد التكنولوجيا اللازمة والاستفادة من تجارب البلدان المتطوّرة، التي تجاوزت مرحلة الردم من خلال الاعتماد على مخططات علمية تسمح باسترجاع ورسكلة النفايات، علما أنه بالإمكان إنجاز وحدات الرسكلة حتى بقلب المدن، شريطة احترام المعايير، كما أضحى من الضروري التفكير في كيفية التخلص من بقايا الأكل وبالتالي تفادي رميها في الحاويات، كونها تبقى المصدر الرئيسي للروائح الكريهة وهي التي تستقطب الكلاب الضالة والحشرات والفئران، وبالاعتماد على تجارب البلدان المتطوّرة، فإن بقايا الأكل يتم التخلص منها بالمنازل عبر مجاري المياه، وذلك قبل أن يتم استرجاع موادها العضوية على مستوى محطات تحلية المياه المستعملة.

وعكس ذلك فقد رفع شباب المنطقة جملة من المطالب لرفع الغبن عنهم، منها ما تعلق بمشروع قنوات صرف المياه الصحي بـ”تكركارين” بالإضافة إلى مطلب رفع وتيرة أشغال الغاز الطبيعي ومشروع الماء الشروب، مع تهيئة الطريق بين الطريق الولائي وصولا إلى مدخل القرية وكذا مطلب تهيئة المسلك الرابط بين قرى بلغدير وإعاشورن وآيث بومعزة والذي أصبح غير قابل للاستعمال بالإضافة إلى مشكل المفارغ العشوائية التي أصبحت تشكل خطرا على المواطن جراء الانتشار الرهيب للكلاب المشردة رافضين في هذا الصدد تحويل قريتهم إلى مفرغة عشوائية.

كما يطالب شباب المنطقة بملعب جواري وبملحق بلدي وبتحسين وضع قاعة العلاج والخدمات المقدمة على مستواها وغيرها من المطالب.

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مع تسجيل انهيار جزئي لمنزل قديم بسور الغزلان

الأمطار تنعش منسوب السدود وتثلج صدور الفلاحين بالبويرة

أحسن حراش

شهدت معظم بلديات البويرة خلال الساعات الأخيرة، تساقط كميات هامة من الأمطار بلغت 49 ملم حسب مصالح الأرصاد الجوية، وهي الكمية أنعشت منسوب مياه السدود الثلاثة بالولاية، فيما سجلت الحماية المدنية تدخلا مس انهيارا جزئيا لمنزل قديم بسور الغزلان.

وقدرت مصالح الأرصاد الجوية كمية الأمطار المتساقطة على البويرة خلال 48 ساعة الأخيرة بـ 49 ملم، حيث مست بالخصوص الجهة الشمالية والجنوبية، لاسيما في الليل، وهي كميات هامة ومعتبرة ساهمت في ارتفاع معتبر في منسوب مياه السدود، حسب تصريح المدير الولائي للموارد المائية بالبويرة عبد الكريم اسماعيل الذي كشف للشروق عن استقبال سد كدية أسردون الذي يعتبر ثاني أكبر سد بالجزائر لكمية إضافية من المياه بلغت 4 ملايين متر مكعب، ليصل منسوبه حاليا 24.5 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتعدى 4 بالمائة، أما سد واد لكحل غربا فقد استقبل حسب محدثنا كمية من المياه بلغت 225 ألف متر مكعب، لتصل نسبة امتلائه حاليا 08 بالمائة، في حين تبقى حالة سد تالسديت شرقا جد مريحة بعد استقباله لأكثر من 490 ألف متر مكعب من المياه، حيث يحتوي حاليا على 98 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء فاقت 74 بالمائة، مضيفا توقع استقبال 4 ملايين متر مكعب أخرى خلال الساعات القادمة إثر استمرار تساقط الأمطار وفيضان الوديان المزودة، خاصة واد يسر بالمدية الذي يعتبر الممون الهام والأساسي لسد كدية أسردون، وهو الأمر الذي سيساهم في تخفيض برنامج التزود بالمياه عبر البلديات المتضررة.

واستبشر الفلاحون بالبويرة خيرا بكميات الأمطار المتساقطة مؤخرا، خاصة بالنسبة لزراعة الحبوب بأنواعها، حيث انتعشت مؤخرا بكميات الأمطار المتساقطة ونجت من الضياع بعد طول انتظار وبعد أن لجأ البعض منهم إلى السقي التكميلي من الآبار الارتوازية، في حين تخوف البعض الآخر من تلف محاصيلهم لولا الأمطار الأخيرة.

ورغم تساقط تلك الكميات من الأمطار عبر تراب الولاية، إلا أنه لم تسجل حوادث أو أضرار ما عدا تدخلا للحماية المدنية مس انهيارا جزئيا لبيت قديم من التراب بقرية أولاد طاجين التابعة لبلدية سور الغزلان، حيث لم تسجل هناك خسائر بشرية أو مادية أخرى سوى تسرب بعض مياه الأمطار وانهيار الحائط الخارجي للمنزل، أما الطرقات والمسالك بالولاية فسجلت بها بعض الحوادث المرورية المادية التي لم تخلف خسائر بشرية تذكر.