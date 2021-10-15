أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

وفاة طفل داخل خزان ارضي للمياه بالوادي، مقتل مواطن على طريق بجاية - جيجل

إجراءات استعجالية لفتح الحاويات ومعاينة السلع بالموانئ

إ.ك

أمرت الجمارك بمسارعة المفتشين والأعوان في فتح الحاويات على مستوى الموانئ ومراقبة السلع، لتسهيل عملية تموين السوق، ومنعت تأخر الأعوان في الحضور إلى مناطق المراقبة.

ووفقا لتعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك، حملت ترقيم 9128، بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، موجهة للوسطاء بالجمارك وتبعا للملاحظات المسجلة من طرف أعضاء اللجنة ما بين الوزارية المكلفة بمتابعة تدفق السلع، ونتيجة للتأخرات المسجلة من طرف المصرحين الجمركيين بخصوص فتح الحاويات المبرمج والزيارات الميدانية، رغم حضور أعوان الجمارك، تقرر اتخاذ إجراءات استعجالية لتسهيل فتح الحاويات ومعاينة السلع.

وحسب التعليمة التي تلقت “الشروق” نسخة عنها، وبهدف ضمان تدفق أكبر قدر من السلع من الحاويات في الميناء، تقرر معاقبة كل مصرح لدى الجمارك يحضر بعد الساعة التاسعة والنصف إلى مقر فتح ومعاينة الحاويات، وفقا لما تنص عليه المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ288، حيث أن أعوان الجمارك مطالبون بالنزول لمعاينة الحاويات وفتحها بداية من الثامنة صباحا.

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تفكيك 3 مجموعات إجرامية تحترف المتاجرة بالمخدرات والمهلوسات بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثاني بشرشال وأمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة في عمليات متفرقة، من وضع حد لنشاط ثلاث مجموعات إجرامية، تحترف الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية، وحجزت كميات هائلة من السموم والأسلحة البيضاء ومبالغ مالية من عائدات البيع.

العمليات التي نفذتها المصالح الأمنية في إطار مخطط حماية الموطنين من الآفات الاجتماعية، جاءت اثر معلومات حول نشاط المجموعات الإجرامية وتغلغلها في والأوساط الشبانية، أسفرت عن توقيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة أغلبهم من معتادي الإجرام، كما تم خلال هذه العمليات حجز 800 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي، 7 قارورات من سائل مخدر، و13 سلاحا أبيض من الصنف السادس، بندقية صيد بحري، وأكثر من 200 وحدة من الخمور ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ14 مليون سنتيم.

وعلى إثرها تم تحرير ملفات قضائية ضد الموقوفين وتقديمهم أول أمس أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.

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رئيس بلدية آث منصور بالبويرة يمنع بيع حليب الأبقار بالمحلات والأرصفة

فاطمة عكوش

أصدر الخميس رئيس المجلس الشعبي البلدي لآث منصور، قرارا يقضي بمنع بيع حليب الأبقار بالمحلات التجارية والأرصفة، وهذا لتفادي انتشار مرض البريسيلوز الذي ظهر بالشرفة في الجهة الشرقية لولاية البويرة، ومن جهة أخرى هدد “المير” المخالفين للقرار من التجار والفلاحين الصغار باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، كما تنص عليه القوانين السارية المفعول.

وفي بيان موجه للمستهلكين والذي تلقت “الشروق” نسخة منه، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي عن ورود برقية من مصلحة الوقاية لبلدية امشدالة تتضمن ظهور حالة مؤكدة لمرض الحمى المالطية على مستوى قرية تكسيفيدن ببلدية الشرفة نتيجة تناول حليب الماعز أو الأبقار الذي يباع بطريقة عشوائية وغير مراقبة، حيث يعبأ في قارورات المياه المعدنية.

للتذكير، فإن بعض المستهلكين يفضلون شراء حليب الأبقار أو الماعز الطازج الذي يتم بيعه بالمحلات التجارية وحتى على مستوى الأرصفة.

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اختطاف سائق وقتله من أجل المال بباتنة

طاهر حليسي

ألقت، مصالح أمن دائرة أريس، الواقعة على بعد 60 كلم شرق ولاية باتنة أول أمس، القبض على ستة أشخاص، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، والقتل مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بالاختطاف، عقب اختفاء المدعو شيبوطي إيدير، 41 سنة، الذي خرج صبيحة الاثنين الفارط من منزله بحي تامشيط بباتنة، بغرض توصيل سلع بواسطة مركبة تبريد، غير أن اختفاءه المحير دفع بزميل له لتبليغ مصالح الشرطة التي فتحت تحريات دقيقة بعد ما أكد الشاكي بأن صديقه المختفي كان اتصل بشخص يدعى “ب.ع” 27 سنة، الذي كان التقاه لتسلم مبلغ مالي، وقد مكنت هذه المعلومة من تتبع المسلك الجنائي الوحيد في القضية، وأفضت إلى اعتراف الشاب “ب.ع”، بتورطه في جريمة قتل المعني رفقة كل من “غ.س” 26 سنة، و”م.ي” 27 سنة، و”م.ع” 29 سنة، و”ق.ف” 37 سنة، و”ق.ع” 51 سنة، و”د.ع” 41 سنة.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة أريس في ندوة صحفية، عقدت مساء الخميس، بأن المتهمين قاموا باختطاف الشاب وقتله ودفنه في منطقة ثنية البيبان بغابة تافرنت، حيث تنقلت المصالح القضائية والأمنية وأفراد الجيش الوطني الذين استعانوا بكاشف ألغام نظرا لخطورة المكان، ما مكّن من استخراج الجثة وعرضها على الشرطة العلمية والطبيب الشرعي، الذي أكد أن الجثة في حالة تعفن متقدم ما يشير لدفنها قبل 48 ساعة، فيما لوحظت آثار كدمات على مستوى الرقبة أكدت عملية خنق بالإضافة إلى معاينة آثار تنكيل بجثة الفقيد، الذي ذهب ضحية جريمة كاملة الأركان، وغدر به من أجل سلبه أموالا تسلمها من أحد المتورطين.

وأكد وكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق أمر بإيداع جميع الموقوفين، وبينهم ثلاثة مسبوقون عدليا، الحبس المؤقت، لتورطهم في تهم متفاوتة تراوحت بين الخطف والتنكيل وانشاء جمعية أشرار، وارتكاب جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة مع التعدد والعنف واستحضار مركبة، ودفن جثة، مع العلم بأنها لمقتول وطمس آثارها إلى غاية موعد محاكمتهم.

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ضبط 12 ألف قرص مهلوس بقسنطينة

عـصام بـن منـية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، في عمليتين منفصلتين، من إحباط محاولة إغراق المدينة الجديدة علي منجلي ومدينة الخروب بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، تقدر بـ12650 قرص مهلوّس، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و44 سنة.

القضية الأولى عالجتها فرقة الدرك الوطني بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد استغلال معلومات مؤكدة مفادها أن شخصا يحوز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية التي قام بتخزينها داخل مسكنه العائلي، وبعد استصدار إذن بالتفتيش من نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب، تمت مداهمة مسكن المشتبه فيه، من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، والذين عثروا داخله على كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ7050 قرص مهلوّس من دواء بريغابالين، المعروف في أوساط متعاطي المخدرات بتسمية “الصاروخ” بالنظر لمفعوله القوي، ليتم توقيف صاحبها وتحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني بعلي منجلي للتحقيق معه، ما أسفر عن توقيف شريكه في القضية، ليتم تكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

أما القضية الثانية فقد عالجتها الفصيلة الثانية للأمن والتدخل للدرك الوطني بقسنطينة، بعد تلقيها لمعلومات مؤكدة مفادها، وجود شخص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى مدينة الخروب، ليتم فتح تحقيق في القضية، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه وحجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ5600 قرص مهلوس من دواء بريغابالين، ليتم تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالخروب، وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

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تزوير بطاقات التلقيح ضد كورونا للتحايل على الإدارات والقنصليات

خيرة غانو

وضعت مؤخرا، فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران حدا لجريمة تزوير لها أبعاد خطيرة ووخيمة من شأنها تهديد تنقلات دولية لمواطنين وجاليات، وكذا التأثير على مداخيل شركات طيران في نشاطها على الخطوط الدولية، حيث أطاحت في عملية نوعية لها بمزور خطير ومحترف، كان يستغل محله التجاري الكائن مقره بحي الصنوبر (بلانتير سابقا) في استنساخ بطاقات التلقيح الخاصة بفيروس كورونا (كوفيدـ19)، إلى جانب التزوير في ملفات إدارية وطبية أخرى لصالح أطراف تتحايل بدورها على هيئات رسمية وطنية وأجنبية، على غرار إدارات محلية، وقنصليات.

وقد تم توقيف المعني البالغ من العمر 64 سنة داخل مسكنه، والذي كان محل بحث بأمر قضائي، بناء على توصل ذات المصالح الأمنية بمعلومات تفيد بوجود كهل يمتهن التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، خاصة بطاقات التلقيح الخاصة بفيروس كوفيدـ19 لفائدة أشخاص من أجل إيداعها في ملفات طلب حصولهم على الفيزا نحو أوروبا، أو للظفر من خلالها بتراخيص أخرى، كتلك التي تقتضيها ملفات فتح قاعات الرياضة، خاصة كمال الأجسام، محلات الحلاقة وغيرها، ليتم بعد التحريات المعمقة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية الكشف عن هوية المشتبه فيه وتحديد مكان نشاطه، حيث اتضح أنه قام بسبب كثرة الطلب على خدماته المشبوهة، بتحويل محله التجاري المتواجد على مستوى حي بلانتير الشعبي إلى وكر لممارسة نشاطه الإجرامي، أين كان يعتقد أن في إمكانه التمويه والتواري عن أنظار مصالح الأمن من أجل العمل بأريحية في استقبال زبائنه المميزين وتحقيق مكاسب سريعة من عائدات التزوير، كما مكنت مداهمة المحل أيضا من ضبط معدات ووسائل عمل لإدارة موازية كاملة ومتكاملة من حيث التجهيزات والآلات المطلوبة، وكذا نسخ الاستمارات والأختام ونماذج لمحررات إدارية ورسمية.

كما تم العثور داخل مسكن الموقوف الذي خضع هو الآخر للتفتيش بموجب إذن بذلك، وفي إطار تمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية على وثائق مزورة ومعدات أخرى للتزوير.

فيما تم بموجب كل ما سلف تحرير إجراء قضائي ضد الموقوف لإحالته على العدالة عن تورطه في جرائم التزوير واستعمال المزور في بطاقات التلقيح الخاصة بفيروس كوفيد 19، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، حيازة أختام بغرض استعمالها في أعمال إجرامية، تقليد أختام رسمية، حيازة معدات تزوير ووثائق إدارية بغير وجه حق، إلى جانب النصب والاحتيال.

للتنويه، فإن كندا كانت قد أقامت الحظر ضد دخول المغاربة إلى أراضيها قدوما من أرض المملكة مباشرة لاعتبارات صحية تكفل الوقاية لمواطنيها من الجائحة، وهذا بسبب تفطنها لاستعمال البعض التزوير في بطاقات التلقيح الخاصة بكوفيد ـ 19، مما بات يتحتم على مواطني المغرب الراغبين في السفر إلى أي من أقاليم ومقاطعات كندا المرور ببلد عبور آخر للظفر بحق القبول للدخول إليها، كأن يخوضوا السفر أولا إلى فرنسا أو أي بلد آخر غير المغرب.

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تأجيل معرض الكتاب إلى الربيع المقبل

زهية. م

قرّرت محافظة المعرض الدولي للكتاب تأجيل موعده المقرر في جانفي المقبل إلى الربيع، وقال مصدر مقرب من المحافظة أن قرار التأجيل جاء من أجل تحضير أفضل وتجاوبا مع دعوات الناشرين والمهنيين الذين اعتبروا أن التاريخ الذي تم تحديده بعد قرار العودة غير مناسب تماما، كونه يأتي أياما فقط بعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، ما يحرم المعرض من جمهور كبير من الأولياء والشباب وتلاميذ المدارس، حيث كان معرض الجزائر يتزامن مع الدخول الاجتماعي والعطلة المدرسية وعيد الثورة، الأمر الذي جعله قبلة للعائلات وطلاب المدارس والجامعات الذين يعتمدون عليه في التزوّد السنوي بما يحتاجونه.

وكانت الوزيرة وفاء شعلال قد أقدمت منذ أيام فقط على إعادة محمد ايقرب إلى محافظة الصالون بعد أن أزاحته بن دودة سابقا .

من جهة أخرى ثمّن النشارون قرار تنظيم الصالون الدولي للكتاب واعتبروا عودته متنفسا للناشرين بعد سنتين من الغياب بسبب الأزمة الصحية العالمية والتي فاقمت من متاعب القطاع الذي يعاني الانهيار وسوء التخطيط.

وكان الناشرون قد اعتبروا أن قرار تنظيم الصالون في جانفي غير عملي ولكنهم اعتبروا عودة المعرض أولى، وقال عبد الحليم صالحي مدير دار المكتبة الخضراء في اتصال مع الشروق إن تنظيم المعرض في جانفي يطرح الكثير من الخيارات كونه يأتي بعد نهاية الدخول الاجتماعي، حيث يمكن أن يقل الإقبال، فقد اعتاد الأولياء الاتجاه إلى المعرض لاقتناء ما يحتاجونه زيادة على كون الجو غير مناسب لتنظيم المعرض في جانفي، إذ يمكن أن تؤثر حالة الطقس على حجم الإقبال.

وأضاف صالحي أن اختيار هذا التوقيت أيضا يطرح تداخله مع أجندة المعارض العربية وفيما إذا كان المعرض سيستقطب الناشرين الأجانب مع الأخذ بعين الاعتبار تأثرات الأزمة الصحية على قيود السفر وتوقيت وصول حاويات الكتب أو يقتصر فقط الحضور على توكيلات، وبالتالي سيصبح المعرض سوقا للكتاب المستورد وبازارا تحت شعار المعرض، لكنه عاد وثمّن قرار تنظيم المعرض الدولي “أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا”.

من جهته اعتبر حسان بن نعمان مدير دار الأمة أن قرار تنظيم المعرض الدولي للكتاب قرار صائب ويأتي في الوقت المناسب لإنقاذ أو على الأقل توفير متنفس للناشرين وفتح نافذة ولو صغيرة للمهنيين الذين يواصلون العمل في ظروف صعبة، إذ تتكدس الكتب في المخازن في ظل انحصار البيع وتأثر حركة التوزيع ونقل الكتاب بتداعيات أزمة كورونا. واعتبر بن نعمان أن اختيار التوقيت ربما لم يكن مناسبا بالنظر لتقاليد معرض الجزائر الذي كان يتزامن مع العطلة المدرسية وعطلة عيد الثورة، الأمر الذي كان يوفر للمعرض قاعدة زوار وجمهورا واسعا حتى وإن كان لا يعتبر معيارا للمقروئية لكنه يشكل متنفسا للناشرين، ورغم ذلك يبقى قرار تنظيم المعرض صائبا ويجب تثمينه.

تقاسم مصطفى قلاب مدير دار الهدى نفس الرأي وقال إن عودة المعرض شيء إيجابي خاصة بالنسبة للناشر المحلي الذي أنهكته أزمة الإغلاق التي فاقمت من وضع كان صعبا على القطاع منذ الأول واعتبر قلاب أن عودة المعرض شيء إيجابي حتى وإن كان التوقيت غير مناسب. وكتب قلاب في منشور له على صفحته “إن قرار تنظيم المعرض قرار ارتجالي اتخذه المحافظ القديم وهذا كان كافيا لتنحيته”.

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إسناد تنظيم المهرجان المتوسطي للسينما لأحمد بجاوي

محمود بن شعبان

كشف الناقد السينمائي المعروف أحمد بجاوي للشروق اليومي عن مشروع تنظيم تظاهرة سينمائية بالتزامن مع الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمها العام المقبل بوهران.

وأكد بجاوي في حديث للشروق أن مقترح “المهرجان المتوسطي للسينما” قد جاء بمبادرة من لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية، حيث اقترح المحافظ محمد عزيز درواز إدراج الفن السابع ضمن النشاطات الثقافية والفنية الموازية للحدث من خلال دورة سينمائية خاصة بعنوان”المهرجان المتوسطي للسينما” الذي ينتظر تنظيمه من طرف محافظة مهرجان الجزائر الدولي للسينما “أيام الفيلم الملتزم” بالتنسيق مع محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي ببرنامج يليق بالحدث الرياضي الذي ستحتضنه وهران من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022، والذي يتزامن مع الذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب، حيث ستضم التظاهرة عديد الأعمال السينمائية ذات الطابع الثوري بالإضافة إلى بعض الأفلام المشاركة في مهرجان الجزائر الدولي للسينما وتدعيمها بأعمال وثائقية وطويلة تتناول الإنجازات الرياضية.

كما ستعرف التظاهرة حضور عديد الشخصيات والأسماء البارزة في الساحة السينمائية العربية والدولية تليق بالحدث إلى جانب تنظيم سلسلة من النشاطات على غرار الندوات الفكرية التي ستتطرق إلى الرياضة والسمعي البصري طيلة فعاليات المهرجان المنتظر تنظيمه على مدار أسبوع في انتظار ترسيم الاقتراح بعد تشاور مختلف الجهات المساهمة في تنظيم التظاهرة.

أما بخصوص الدورة الحادي عشرة لمهرجان الجزائر الدولي للسينما “أيام الفيلم الملتزم” فقد كشف أحمد بجاوي أن الترتيبات جارية من طرف المحافظة في انتظار إعطاء الضوء الأخضر من طرف وزارة الثقافة والفنون واللجنة العلمية لتحديد تواريخ تنظيمها.

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جامعة بجاية تحتضن الملتقى الوطني الأول للكتاب الأمازيغي

ن. اوهاب

تتواصل، بجامعة بجاية قطب ابوداو، فعاليات الملتقى الوطني الأول للكتاب الأمازيغي، المنظم من قبل المحافظة السامية للأمازيغية بالتنسيق مع مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية.

التظاهرة الثقافية المتزامنة مع حلول الدخول الجامعي، تعتبر حسب المنظمين، أول خطوة تجسد اتفاق الشراكة المبرم بين المحافظة السامية للأمازيغية، بالتنسيق مع مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، شهر ماي المنصرم، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يراد أن تكون هذه المبادرة، موعدا سنويا يمكن من الاطلاع على جديد الإبداعات في الكتاب الأمازيغي، مع التركيز بشكل خاص على نشر المحتوى العلمي في مجالات الدراسات الأمازيغية.

الملتقى الأول من نوعه، شهد مشاركة معتبرة لدور النشر والمؤلفين الذين قدموا آخر إبداعاتهم، أمام جمهور شغوف ومتطلع، لاكتشاف ما تزخر به المكتبات من أعمال أمازيغية متميزة، كما كانت التظاهرة فضاء أمثل، للتبادل بين جميع الأطراف.

موازاة مع المعرض، شهدت التظاهرة تقديم عديد المحاضرات التي نشطها أساتذة مختصون، منها “دور الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية”، “الكتابة النسوية الأمازيغية ” وغيرها.

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تعاونية السلطان تعلن عن نتائج المسابقة الوطنية للشعر

سمير مخربش

أعلنت تعاونية السلطان الثقافية بسطيف عن نتائج المسابقة الوطنية التي عرفت مشاركة واسعة بأعمال نوعية نالت إعجاب لجنة التحكيم.

هذه المسابقة التي تشرف على تنظيمها تعاونية السلطان في طبعتها الثانية تحمل اسم الشهيد الربيع بوشامة صاحب الأشعار الثورية، تهدف إلى دعم المواهب الشعرية عبر التراب الوطني خاصة في الوسطي الشباني. وقد عرفت الطبعة مشاركة نوعية ومنافسة قوية للأعمال التي عرضت على لجنة التحكيم وتوّجت العملية بحفل انتظم بمدينة سطيف حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين، وعادت الجائزة الأولى مناصفة إلى الشاعرين مسلم روابح من ولاية جيجل الذي شارك بقصيدة “طفل السماء” والشاعر اسماعيل محمدي من ولاية الجلفة عن قصيدة “سراب من تراب”، وتحصّل الشاعران على جائزة تكريمية قدرت بـ10 ملايين سنتيم.

وحسب رئيس تعاونية السلطان الثقافية السيد عبد القادر بوخالفة فإن المسابقة عرفت نجاحا كبيرا، وكان لها صدى في الوسط الشباني عبر مختلف الولايات، وهو عامل يحفز التعاونية على مواصلة الدرب والعمل على إثراء الأعمال الفنية. وتميز حفل الإعلان عن النتائج بحضور أسماء لامعة وضيوف شرف منهم الشاعر الفلسطيني الكبير عبد القادر صلاح، وشاعر الحرية محمد براح وبغدادي لخضر، وعبد السلام قويسي، وبوزيد بن دريس بالإضافة الى صاحب المبادرة الشاعر عبد القادر بوخالفة الذي يحرص دوما على ترقية الفعل الأدبي وسط مختلف الفئات.

وضمت لجنة التحكيم أسماء بارزة منها الأستاذ عبد القادر سنوساوي وهشام بن حليمة والشاعر محمد جربوعة، وهي اللجنة التي قامت بفرز 46 عملا لشعراء يمثلون مختلف ولايات الوطن. لتكون بذلك تعاونية السلطان قد وضعت أسسا متينة لتشجيع المواهب والقدرات الأدبية والفنية على المستوى الوطني.

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احتجاج الممرضات بعد حادثة اعتداء على زميلتهن الحامل بأدرار

محمد. ج

تعرضت ممرضة بعيادة قصبة القائد وسط عاصمة أدرار صباح الخميس إلى حادثة اعتداء بالضرب على بطنها وهي حامل من طرف مواطنة، قصدت العيادة لعلاج ابنها.

وحسب تصريح الضحية “للشروق” وقعت تفاصيل القضية صباح الخميس بعد ما تقدمت امرأة تريد إجراء حقنة تطعيم لابنها، فدخلت مع الممرضة العاملة في العيادة في مناوشات بعد ما طلبت منها تقديم الخدمة بسرعة، الأمر الذي طور القضية إلى مناوشات ومشادات بينهن فقامت بضربها على بطنها وهي تعلم أنها حامل، فسقطت الضحية في غيبوبة وقامت زميلاتها بإسعافها.

وعلى إثر الحادث، امتنع العمال وعاملات العيادة عن العمل، وشلت جميع خدمات العيادة، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المعنية وتوفير الأمن.

وفي نفس السياق، أكدت المحتجات أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث، بل تكررت في عديد المرات لاسيما وان تعداد الممرضات من العنصر النسوي أكثر من الرجال وهو ما جعل شكل الاعتداءات تتكرر.

فمن جهتنا حاولنا الاتصال بمسؤولي الصحة الجوارية للولاية لإفادتنا بالإجراءات التي تم اتخاذها، إلا أننا لم نتمكن من ذلك .

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مقتل مواطن على طريق بجاية – جيجل

ع. تڤمونت

توفي ليلة الخميس، شاب يبلغ من العمر 39 سنة، متأثرا بالجروح البليغة التي تعرض لها، بعدما صدمته سيارة سياحية في ظروف تبقى غامضة، على الطريق الوطني رقم 43 الذي يربط بجاية بولاية جيجل، بإقليم بلدية ملبو، حيث تدخل في هذا الصدد أعوان الحماية المدنية، في حدود الساعة التاسعة و55 دقيقة، من أجل نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة سوق الاثنين فيما فتحت عناصر الأمن المختصة تحقيقا بغرض تحديد حيثيات وظروف وفاة الضحية.

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وفاة طفل داخل خزان ارضي للمياه بالوادي

يوسف رزاق سالم

عثر ليلة الأربعاء إلى الخميس، على طفل عمره أربعة سنوات بعدما لقي حتفه إثر سقوطه داخل خزان أرضي مخصص لمياه الشرب. وحسب مصادر محلية مقربة من العائلة، فان أفراد هذه الأخيرة فقدوا ابنهم الضحية أبوبكر عشية الأربعاء الماضي، بعدما اختفى فخرجوا للبحث عنه في كل مكان إلى غاية الليل لكنهم لم يجدوا له اثر.

وبالرغم من الأبحاث و إعلان اختفائه عن طريق مكبرات صوت المساجد إلا ان كل محاولاتهم باءت بالفشل. لكن أفراد العائلة تفاجأت و تعرضت لصدمة شديدة عند اكتشفوا ان سبب وفاة ابنهم ابوبكر هو سقوطه داخل خزان ارضي للمياه الصالحة للشرب الموجود بالمسكن العائلي المتواجد بحي الازدهار ببلدية البياضة التي تبعد 6 كم جنوب بلدية عاصمة الولاية الوادي. و فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الاليم الذي هز سكان الولاية عموما و بلدية البياضة على وجه الخصوص.

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“سيفيتال” يهدي محطتي توليد الأوكسجين لمستشفى بجاية

ع. تڤمونت

أهدى مجمع “سيفيتال” في إطار عمله التضامني، محطتين لتوليد الأوكسجين لفائدة مستشفى بجاية الجامعي، الأولى ذات سعة 56 مترا مكعبا، تم تركيبها الأربعاء، على مستوى مستشفى “خليل عمران”، فيما تبلغ سعة المحطة الثانية التي تم تركيبها على مستوى عيادة التوليد لتارڤة أوزمور، 28 مترا مكعبا.

وأشارت خلية الإعلام والاتصال للمستشفى الجامعي لبجاية، أن المحطتين قام بتمويلهما مجمع “سيفيتال”، مع التذكير في هذا السياق، أن مستشفى “خليل عمران” قد استفاد خلال الموجة الأخيرة لوباء كورونا من محطة أولى لتوليد الأوكسجين، لكنها أضحت غير كافية لسد احتياجات المستشفى وذلك قبل تدعيمه بمحطة ثانية.

يذكر أن جل مستشفيات بجاية، على غرار مستشفى خراطة وأوقاس وسيدي عيش وأميزور وأقبو بالإضافة إلى المستشفى الجامعي، قد تم تزويدها بمحطات لتوليد الأوكسجين، وذلك بعد الهبة التضامنية الكبيرة التي صاحبت الموجة الثالثة لوباء كورونا، حيث تم قبل أيام تركيب آخر محطة لتوليد الأوكسجين على مستوى مستشفى أوقاس، علما أن هذه المحطات ستبقى ضرورية لضمان السير العادي للمستشفيات حتى بعد زوال الجائحة، خاصة على مستوى أجنحة العمليات الجراحة وبغرف الإنعاش.

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حجز أكثر من 57600 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات بأميزور في بجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أميزور التابعة لأمن ولاية بجاية، خلال الأسبوع الماضي، من حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية والمفرقعات تقدر بـ57600 وحدة من مختلف الأنواع.

تفاصيل العملية جاءت بعد بلاغ وارد على الرقم الأخضر للأمن الوطني مفاده تواجد كمية معتبرة من المفرقعات الموجهة للمتاجرة على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية جيجل، على إثرها تم وضع خطة محكمة مع أخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة، أين تم توقيف الحافلة وضبط ما بداخلها من المفرقعات والألعاب النارية بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر كان داخل كيس بلاستيكي يقدر بـ328 مليون و650 ألف سنتيم، كان مخبأ بالمقاعد الخلفية للحافلة السالفة الذكر.

.. وحجز أكثر من 115 ألف مفرقعة وألعاب نارية بخميس مليانة

م. المهداوي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن دائرة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى من حجز 115304 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام وتوقيف شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 45 سنة والثاني 30 سنة، حجز الكمية المذكورة تم خلال تفتيش مقر سكن أحدهما على مستوى حي “الصوامع” بالضاحية الشمالية بعد استغلال معلومات مفادها تخصيص المعني مسكنه لتخزين المفرقعات والألعاب النارية بكميات معتبرة لإعادة ترويجها بمختلف الأماكن بالمدينة، وقدم الموقوفان أول أمس أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة.