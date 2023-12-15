أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

حجز تسعة آلاف قرص مهلوس بوهران، توقيف 27 مرشحا للهجرة السرية بعين تموشنت

المجازر المرورية تحصد حياة 24 مواطنا خلال أسبوع

حصدت المجازر المرورية حياة 24 شخصا وأصابت 196 آخرون بجروح على إثر 127 حادث مرور جسماني، تم تسجيله خلال الأسبوع الجاري، على مستوى مناطق اختصاص الدرك الوطني، بحسب ما أفاد به رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط.

وأوضح الرائد بوشحيط، في تصريح لوأج، أن وحدات الدرك الوطني سجلت عبر إقليم الاختصاص وقوع 127 حادث مرور خلف وفاة 24 شخصا وإصابة 196 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وعرف عدد حوادث المرور والوفيات بحسب نفس المصدر انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي مقابل ارتفاع في عدد الجرحى.

أما الولايات التي سجلت أكبر عدد من الحوادث، فهي المسيلة بـ9 حوادث، متبوعة بكل من الجزائر والبويرة بـ8 حوادث، ثم ميلة بـ7 حوادث.

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حمس: رسالتنا من بيان أول نوفمبر

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، الجمعة، من تلمسان أن حركة مجتمع السلم تستمد رسالتها من بيان أول نوفمبر.

وذكر حساني لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الولائي لهياكل وإطارات هذه الحركة بمقر الحظيرة الوطنية لتلمسان أن “الحركة لديها بعد وطني تعمل لصالح الوطن ومن أجل نهضته وتنميته وتريد أن تكون نموذجا في العمل السياسي السلمي الديمقراطي القائم على رؤية تخدم الجزائر”.

وأضاف أن “حركة مجتمع السلم تلامس النبض الشعبي وتدافع عن كل القضايا المرتبطة بانشغالات المواطنين ولا تمانع أن تتعاون مع الخيرين والمصلحين ومع الذين يبتغون مصلحة الوطن”.

وأبرز حساني من جهة أخرى أنه “يتوجب على بلادنا أن تستعمل كل ما لديها من وسائل ضغط دبلوماسي وسياسي على القوى الغربية من أجل أن تتوقف الحرب في غزة”.

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جبهة المستقبل: رص الصفوف لصد المتربصين بالجزائر

ق/و

دعا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الجمعة من عنابة القوى السياسية الوطنية إلى رص الصفوف من أجل التصدي لكل من يتربص بالجزائر ويستهدف استقرارها وأمنها.

وأبرز بلعيد في كلمة ألقاها خلال مؤتمر جهوي لإطارات ومناضلي الحزب لولايات شرق البلاد، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الثالث لهذه التشكيلة السياسية المرتقب مطلع سنة 2024 بأن جبهة المستقبل التي تعمل دوما على تقوية مسار البناء الوطني والمحافظة على استقرار البلاد تركز اليوم على “ضرورة توحيد رؤى القوى السياسية وتشكيل حصن منيع يحفظ أمن واستقرار البلاد”.

ولتجسيد هذا التوجه الاستراتيجي في العمل السياسي تدعو جبهة المستقبل -كما أضاف بلعيد- إلى “فتح حوار وطني مع القوى السياسية من أجل لم الشمل وتعزيز الجبهة الداخلية والتصدي بوعي وذكاء لكل المخاطر”.

وذكر نفس المسؤول الحزبي بأن مبادئ جبهة المستقبل “تبقى ثابتة ومتفتحة على الحوار من أجل تعزيز القوى التي تخدم مسار البناء الوطني وتضمن أمن واستقرار البلاد”.

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نشر قيم الوحدة والتماسك الفكري والاجتماعي

خ.م

دعا المشاركون في الملتقى الدولي الرابع حول الشيخ العلامة محمد العربي التباني الذي اختتم الخميس ببرج بوعريريج، العلماء والمؤسسات العلمية إلى بذل مزيد من الجهد في مجال نشر قيم الوحدة والتماسك الفكري والاجتماعي.

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء الدولي الموسوم بـ “الفكر الأشعري ودوره في تثبيت الوحدة الدينية في المغرب العربي وإفريقيا” العلماء والمؤسسات العلمية إلى “بذل مزيد من الجهد في مجال نشر قيم الوحدة والتماسك الفكري والاجتماعي ومواجهة محاولات نشر التفرقة وزعزعة استقرار الأمة والاضرار بمصالحها الحيوية”.

ودعا الاساتذة والباحثون المشاركون في هذا الملتقى الذي احتضنته جامعة محمد البشير الإبراهيمي على مدى يومين بـ “الاهتمام الجاد بالبعدين المغربي والإفريقي للثقافة الإسلامية وتعميق التواصل بين المغرب العربي وإفريقيا لمواجهة التحديات الكبرى وإحياء الريادة الجزائرية في العلوم والمعارف الشرعية”.

كما تم حث المؤسسات الجامعية ومخابر البحث إلى مضاعفة الجهد العلمي بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام وتوجيه الباحثين إلى العمل عليها في إطار المرجعية الوطنية وآفاقها المستقبلية مع دعوة المؤسسات الإعلامية إلى تبني خطاب إعلامي مسؤول بمضامين جادة يعزز المرجعية الوطنية ويعرف الجمهور من الشباب على الخصوص بثمرتها التي تحمي الهوية والذاكرة الجماعية.

وقد عبر المشاركون في الختام عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في محنته ووقوفهم مع حقه المشروع في المقاومة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أدانوا العدوان الصهيوني الذي تجاوز في وحشيته كل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

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إصابات مؤكدة بداء الماء الأزرق المتسبّب في فقدان البصر بباتنة

طاهر حليسي

دق أطباء مختصون بمستشفى “علي النمر” بدائرة مراونة، 40 كلم غرب باتنة، ناقوس الخطر من الانتشار المهول لداء المياه الزرقاء في أوساط الساكنة، عقب الارتفاع المحسوس في المصابين بهذا الداء الذي يسبّب تلف العصب البصري المسؤول عن نقل الصورة من العين للمخ، وقد ينجم عن الضرر اللاحق بالعصب الحيوي، تشوش في الرؤية القربية والبعدية واضطراب خطير يؤدي إلى فقدان البصر المباشر، حيث باشرت المصالح الصحية المختصة في دراسة الوضع، لمعرفة أسباب هذا الداء وفي هذه المنطقة بالذات.

وتسجل مدينة مروانة والبلديات المجاورة لها عشرات الحالات أسبوعيا، وفي غالب الأحيان دون علم أصحابها، ما يستدعي، حسب الطبيبة المختصة مرداسي، إلى ضرورة اللجوء للتشخيص المبكر للداء تفاديا لانتشار تعقيدات قد تؤدي إلى العمى، خاصة بالنسبة للفئات السنية المتراوحة بين الأربعين والستين سنة.

وحثت الطبيبة المختصة في طب وجراحة العيون، العاملة بمستشفى “علي النمر”، المواطنين الذين يعانون من احمرار مفاجئ في النظر بالمسارعة لزيارة طبيب مختص في طب وجراحة العيون، مشيرة إلى أن ارتفاع ضغط العين واحد من أسباب الإصابة بـ”الجلوكوما” أو الماء الأزرق، بخاصة وأن مرض داء الماء الأزرق منغلق الزاوية الذي يصاحبه احمرار وألم وضعف في الرؤية قد ينجم عنه فقدان البصر خلال ساعات فقط، في حين يبقى التشخيص المبكّر من الواجبات الأساسية، بخاصة عقب معاينة إصابة الكثيرين من قاطني البلدية والمناطق المجاورة دون معاناتهم من أعراض سابقة أو ظاهرة، حيث تلعب أعراض وراثية في إصابة العديد دون التفطن لذلك في وقت مبكر.

ويستوجب العلاج حسب الحالات التكفل السريع بالداء سواء عبر معاينة طبيب قد ينصح بأدوية تعالج بالتقطير، أو عبر “الليزر” أو عبر جراحة مباشرة لإصلاح العصب البصري.

يذكر أن المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بتداعيات ارتفاع ضغط العين، ما يتطلب الحذر وعدم التساهل مع أي أعراض مبدئية لهذا الداء، الذي يتطلب القيام بحملة تحسيسية أو بتنظيم قوافل طبية متحركة لزيارة الأهالي بخاصة وأن بعض الحالات تسجل لدى أطفال منذ الولادة لأسباب جينية وراثية، وهذا بحسب نفس المختصة.

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إتلاف 2.5 قنطار من اللحوم وبقوليات فاسدة بعنابة

نـادية.ط

كشفت عملية مراقبة ميدانية قام بها عناصر فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة البوني في ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنقضي، في إطار مراقبة المحلات التجارية، عن وجود سلع وبضائع من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري معروضة للبيع، تتمثل أساسا في اللحوم والبيض ومختلف أصناف البقوليات. حيث تم في السياق، حجز 250 كلغ من اللحوم و600 وحدة من البيض، بالإضافة إلى كميات معتبرة من البقوليات والتي كانت معروضة للبيع داخل أحد المحلات التجارية، الذي تنعدم فيه شروط النظافة والحفظ. وقد تم بالتنسيق مع المصالح المختصّة حجز تلك الكمية من البضائع وللسلع بغرض إتلافها، مع توقيف صاحب المحل وتحرير محضر ضده عن تهمة ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، وحيازة وتخزين مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، والمساس بالصحة العمومية، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. وفي السياق، تواصل مصالح أمن الولاية وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية والبياطرة، عمليات المراقبة المستمرة لمختلف الأنشطة التجارية، عبر الأسواق والمحلات لإحباط محاولات تسويق مختلف المواد الفاسدة منتهية الصلاحية أو تلك مجهولة المصدر والتي لا تتطابق والمعايير التجارية المنصوص عليها في القانون، لا سيما المواد الحساسة سريعة التلف على غرار اللحوم ومشتقاتها، وكذا الألبان ومشتقاتها، لتجنّب الإصابة بالتسممات الغذائية التي قد تكون مضاعفاتها خطيرة على صحة المستهلك.

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الثلوج تحط الرحال بأعالي جبال سطيف

سمير مخربش

شهدت، الجمعة، أعالي جبال ولاية سطيف، تساقطا معتبرا للثلوج التي حطت الرحال بمرتفعات الجهة الشمالية راسمة لوحة طبيعية خلابة.

وقد حط البساط الأبيض الرحال بجبال بابور بشمال ولاية سطيف، التي تصل أعلى قمة بها الى 2004 متر، أين بدأ التساقط في أمسية يوم الخميس واستمر إلى صبيحة يوم أمس الجمعة. والمشهد نفسه عرفته جبال مقرس التي توشحت بالبياض، الذي غطى هذه المنطقة الجبلية التي يبلغ ارتفاعها 1760 متر عن سطح البحر.

وهي أكبر موجة تعرفها هذه المناطق خلال هذا الموسم الذي اتسم بتأخر الأجواء الشتوية، التي عهدتها الجهة الشمالية في سنوات ماضية. وخلف البساط الأبيض ارتياحا كبيرا وسط سكان المنطقة، خاصة الفلاحين الذين استبشروا خيرا بعد موجة من الجفاف. حيث يؤكد أحد الفلاحين أن الثلوج والأمطار جاءت في الوقت المناسب، وسيكون لها فضل كبير في إنبات الزرع وانتعاش الخضر وأشجار الفواكه التي وجد الفلاحون صعوبة كبيرة في سقيها بسبب جفاف الآبار وقلة المياه.

ومن جهة أخرى، فضّل بعض المواطنين الصعود الى جبال بابور ومقرس ليشهدوا الحدث، مع التقاط صور لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأما في مدن ولاية سطيف فقد عرفت الأجواء تساقطا كثيفا للأمطار التي نزلت بغزارة، واستمر تساقطها طيلة أمسية الخميس الى صبيحة يوم الجمعة. وكان ذلك وسط موجة من البرد عادت من خلالها الأجواء الشتوية التي اعتادت عليها عاصمة الهضاب.

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حجز تسعة آلاف قرص مهلوس بوهران

فيصل. ن

وضعت فرقة مكافحة الجريمة بأمن ولاية وهران حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، سمحت بحجز أكثر من 9 آلاف قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج لهذه السموم، حسبما استفيد الجمعة لدى هذا السلك الأمني. وتمكنت فصيلة المساس بالآداب العامة التابعة لفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن وهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، حيث سمحت هذه العملية بحجز أكثر من 9.000 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ ذات الصنع الأجنبي ومبلغ مالي قدره 1.31 مليون دينار ومركبة كانت تستخدم في نقل وترويج هذه السموم، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بمدرية أمن ولاية وهران.

وتم خلال هذه العملية التي جاءت بعد معلومات محصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة الإطاحة بشخصين متورطين في قضية الحيازة وتخزين والمتاجرة بطريقة غير مشروعة بمواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي من صنع أجنبي متخذين من مسكنهما

وكرا للتخزين، وفق ذات المصدر. وتم تحرير إجراء قضائي ضدهما وسيقدمان بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مثلما أشير إليه.

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توقيف 27 مرشحا للهجرة السرية بعين تموشنت

وأج

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني صاف (عين تموشنت) من إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 27 شخصا، حسب ما استفيد الخميس لدى المجموعة الإقليمية لذات الهيئة الأمنية. وأوضح ذات المصدر أن العملية تمت بناء على معلومات أولية تلقتها مصالح الدرك الوطني تفيد بمحاولة للإبحار السري انطلاقا من سواحل بني صاف، حيث تم بموجبها

“توقيف 27 شخصا من ضمنهم خمسة من جنسية مغربية وامرأة رفقة طفلها كانوا بصدد الانطلاق في رحلة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية”.

وأسفرت العملية التي أحبطها عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية ببني صاف عن حجز زورق مطاطي مزود بمحرك آلي، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية وآخر بالعملة الصعبة، وفق ما ذكره ذات المصدر. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، حيث وجهت لهم تهمة “جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق البحر وجنحة الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية”، وفق ذات المصدر.

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إدانة مدير الفلاحة الأسبق لسكيكدة ومن معه

إسلام. ب

أصدرت، الخميس، محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، أحكاما متفاوتة تتراوح ما بين الحبس النافذ لمدة شهرين إلى 6 سنوات، في حق مدير المصالح الفلاحية الأسبق بسكيكدة ومن معه، وغالبيتهم متعاملون اقتصاديون وموظفون، ورؤساء مصالح بمديرية المصالح الفلاحية، وموظفون ببلدية سكيكدة، ورئيس بلدية سابق، وبرلماني سابق، أين وصل عدد جميع المتهمين إلى 24 شخصا، بينهم سبع سيدات، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي مدير المصالح الفلاحية السابق، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وما بين شهرين إلى 6 سنوات حبسا نافذا، في حق البقية، ومنها حكم بست سنوات حبسا نافذا لمتعامل اقتصادي.

ووجهت للمتابعين تهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية، وقبول مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته لصالح شخص آخر، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل إنجاز عمل أو الامتناع عن أدائه في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية، والإدلاء بإقرارات كاذبة، وتبييض الأموال، وعرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وتحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ لهدف الحصول من الإدارة على مزية غير مستحقة لصالحه، وتحرير فواتير وهمية ومزيفة وإخفاء وثائق محاسبة وتزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية، وتحرير عمدا لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والمشاركة في تزوير محررات تجارية.

قضية الحال انفجرت شهر ماي من سنة 2021، مباشرة بعد تحريات قامت بها المصالح القضائية بسكيكدة، عندما اكتشفت مجموعة من الفواتير المزورة أو التي تحمل أرقاما مغالطة للواقع، تخص شراء أسمدة فلاحية وهي مواد مدعمة من الدولة، اتضح من خلال التحقيق بأن الهدف منها ليس فلاحيا، بل هو الاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي الذي وجهته الدولة للفلاحين.

وبناء على شكاوى من طرف فرع من مؤسسة أسميدال ضد ثلاثة متعاملين اقتصاديين خواص، تم كشف الحقيقة عن وجود شبهة في استعمال فواتير مزورة في ملفات مخالصة تتعلق باقتطاع نسبة 20 بالمائة من أموال بيع الأسمدة للفلاحين في إطار الدعم الفلاحي، وتم إزاحة الستار عن ثلاثة متعاملين اقتصاديين اقتنوا خلال ثلاث سنوات من فروع أسميدال بعنابة وقسنطينة ووهران كمية معتبرة من الأسمدة وبفواتير مضخمة، حيث كشفت التحقيقات أن جل الفواتير كانت مشتبه في صحتها وأنها غير مسجلة ضمن نظام الفوترة، وبلغ الفارق ما لا يقل عن 428759 قنطار عن الكمية الفعلية المشتراة.

وخلال جلسة محاكمة جرت سابقا قبل أيام، أنكر المتهمون جميعا التهم المتابعون بها ورمى كل منهم التهمة على الآخر، أما المتهم الرئيس في قضية الحال وهو المدير السابق للمصالح الفلاحية بولاية سكيكدة، فصرح أنه كان يجهل بأن الملفات التي يصادق عليها كانت مزوّرة واعتبر نفسه ضحية، كما قال دفاعه ودفاع بقية المتهمين بأنه لا توجد قرائن تدين موكليهم، وهذا عكس ما أقرته النيابة العامة، التي أكدت بأنه توجد دلائل وقرائن والتمست عقوبة السجن النافذ ما بين 18 شهرا إلى 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، في حق 24 متهما، ويتعلق الأمر بمدير المصالح الفلاحية الأسبق لولاية سكيكدة، إضافة إلى ثلاثة متعاملين اقتصاديين وموظفين، ورؤساء مصالح بمديرية المصالح الفلاحية، وموظفين ببلدية سكيكدة، ليصدر الحكم المذكور أعلاه أول أمس الخميس.

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انطلاق الملتقى العربي الثامن للأدب الشعبي الأحد بالعاصمة

محمود بن شعبان

تنطلق غدا الأحد بالمكتبة الوطنية الجزائرية، أشغال الملتقى العربي الثامن للأدب الشعبي الذي تنظمه الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي تحت شعار “دور الشعر الشعبي في دعم المقاومة وقضايا التحرر”، بمشاركة أسماء جزائرية وعربية وازنة لتنشيط برنامج الملتقى الذي سيتواصل على مدار ثلاثة أيام.

كشف القائمون على الملتقى العربي الثامن للأدب الشعبي عن برنامج التظاهرة الذي ستشرف على إعطاء إشارة انطلاقه وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، حيث سيشهد حفل الافتتاح تكريم الأسماء الفاعلة في الساحة الأدبية والفنية بدروع الاستحقاق الثقافي، على غرار الدكتور والمؤرخ الجزائري العربي زبيري والشاعر الأردني شوكت البطوش، إلى جانب الفنان الجزائري محمد فؤاد ومان والشاعر الجزائري أبو القاسم زيطوط والمهندس والمبدع الفلسطيني ماجد أبو مطلق من غزة، الشاعر التونسي أحمد العباسي والدكتور الشاعر العراقي جبار فرحان العكيلي، كما سيقدم الفنان محمد فؤاد ومان أغنية ملتزمة عن المقاومة في فلسطين في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وستخصص الأمسية الشعرية المبرمجة في يوم الافتتاح لمحور الثورة الفلسطينية والصحراوية والجزائرية، فيما سيعرف برنامج اليوم الثاني عدة مداخلات علمية حيث سيدير البروفيسور الجزائري محمد زوقاي من جامعة المدية الجلسة العلمية الأولى التي ستشارك فيها كل من الدكاترة عواطف سليماني من الجزائر والدكتور التونسي طه عثمان البيجاوي، الدكتور جبار فرحان العكيلي من العراق، ليلى صديق، عامر شارف، وأمينة حماني من الجزائر، على أن تدير البروفيسور الجزائرية عواطف سليماني من جامعة تبسة الجلسة الثانية التي ستعرف مشاركة كل من الدكاترة محمد زوقاي، سفيان لشهب، زينب خوجة والدكتور الفلسطيني رائد ناجي إلى جانب الدكتورة أمينة حماني والباحث المصري عبد الواحد محمد، والباحث الأردني فوزي الدغمي على أن تتبع الجلسة بمناقشة مع الحضور مع تنظيم أمسية شعرية في الجلسة المسائية.

وستختتم أشغال الملتقى العربي الثامن للأدب الشعبي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر بالمكتبة الوطنية الجزائرية بتقديم أصبوحة شعرية وتكريم المشاركين،كما سيتم قراءة توصيات الملتقى وتنظيم زيارة ميدانية لفائدة المشاركين إلى المتحف الوطني للمجاهد وحديقة التجارب بالحامة.

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غزة في الصالون الثالث للطوابع البريدية والنقود القديمة بميلة

نسيم.ع

تضامنا مع الأحداث التي تجري بغزة كيفت جميع التظاهرات بولاية ميلة مع القضية الفلسطينية لتسليط الضوء على العدوان والمجازر التي يتعرض لها إخواننا في غزة الجريحة، حيث تزيّن بهو دار الشباب “محمد لدرع” بميلة في إطار الصالون الثالث للطوابع البريدية والنقود القديمة بالعديد من الطوابع والبطاقات البريدية التي تبرز أهم المحطات التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ بدايتها إلى غاية العودان الأخير على غزة ومدن فلسطينية أخرى.

وركّز مشاركون في الصالون المنظم منذ الاثنين، من قبل رابطة النشاطات الثقافية للشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، والذي يجمع قرابة الـ30 مهتما بجمع الطوابع البريدية من العديد من ولايات الوطن، على موضوع القضية الفلسطينية من خلال عرض الطوابع والبطاقات البريدية التي تستعرض مختلف الأحداث التي عاشها الشعب الفلسطيني وكذا الجرائم المرتكبة في حقه من قبل الكيان الصهيوني لعقود من الزمن.

وأفاد بعض المشاركين من ولاية باتنة بأن “الوضع في فلسطين حاليا موضوع الساعة وعلى الجميع الالتفات إليه كل من مكانه، لذلك فنحن نعرض اليوم في عدة أجنحة مختلف الإصدارات البريدية المتعلقة بالشأن الفلسطيني والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الصهيوني إلى غاية يومنا هذا”، مضيفين أنه “تم التركيز على عرض الطوابع البريدية الجزائرية التي تبرز مدى اهتمام الجزائر دولة وشعبا بالقضية الفلسطينية”، ومن أمثلة هذا الاهتمام استصدار طوابع بريدية حول ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان على غرار الطابع الخاص بمذبحة دير ياسين الذي أصدرته الجزائر سنة 1966.

من جهة أخرى، أكد مشاركون من ولاية تلمسان أن هذا المعرض يتزامن مع ذكرى تاريخية مهمة وهي مظاهرات 11 ديسمبر 1960، كما يتزامن مع العدوان الصهيوني المتواصل على غزة، ولذلك فقد فضلوا أن يقدموا للجمهور الطوابع البريدية المتعلقة بفلسطين ومنها طوابع بريدية صادرة بالجزائر والعديد من الدول العربية الأخرى كالطابع البريدي الجزائري المتعلق بالذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين، إلى جانب طابع “القدس عاصمة فلسطين”، فضلا عن الطوابع التي تقدم مختلف الشخصيات الفلسطينية، على غرار القائد الراحل ياسر عرفات والشاعرة فدوى طوقان، وهذا للسفر بالزوار عبر مختلف مراحل القضية الفلسطينية.

للإشارة، فقد عرض المشاركون في هذا الصالون إلى جانب الطوابع الخاصة بتاريخ فلسطين، طوابع وبطاقات بريدية تستعرض تاريخ الجزائر من المقاومات الشعبية إلى غاية نيل الاستقلال، وهذا ما سيجعل -حسب منظمي الصالون- المتجول بين أجنحة المعرض الذي يدوم يومين “يستشف رسالة كفاح الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي وما فيها من إلهام وتحفيز للشعوب المحتلة لمواصلة نضالها حتى النصر”.

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ملتقى دولي حول الترجمة بجامعة مستغانم

ع. رحامنية

أكد جموع الأساتذة والباحثين المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد خلال اليومين الأخيرين بجامعة مستغانم، على مدى أهمية الفعل الترجمي في نهضة تقدم وتطور الشعوب والأمم على مدار العصور التاريخية التي مرت بها البشرية، وفي ذات السياق، فقد حملت توصيات الملتقى الموسوم ب”صناعة القرار في الترجمة” مخرجات علمية تظل في حاجة إلى التجسيد والتكريس على أرض الواقع، مثلما أشار إليه الدكتور عبد القادر مالفي، مدير مخبر حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم، على ضرورة اعتبار المترجم مؤلف ثانٍ للنص والاقتباس، مع وجوب سن قوانين تحمي المترجمين، لاسيما أولائك الذين يعملون في مناطق متنازع عليها، إلى جانب الدعوة إلى نشر الوعي وإطلاع الرأي العام على أن المترجم هو حلقة ضمن سلسلة من صنّاع القرار.

كما يستوجب الأمر حسب التوصيات العمل على تغيير نظرة المجتمع تجاه المترجم واعتباره في الكثير من الحالات “خائن” أو عميل، بقدر ما هو ناقل للعلم وناشر للفكر وثقافة الغير، مع اقتراح إنشاء قسم ترجمي يحمي شرف المهنة مع حماية المجال من الدخلاء، فضلا عن فتح المبادرات لإنشاء جمعيات تحفظ للمترجمين حقوقهم، وتبرز دورهم في حصر الهوة بين الذات والآخر، إضافة إلى تقنين النشاط السياسي للمترجم وتوضيح الحدود والخطوط الحمراء، إلى جانب استحداث مناهج ومراكز للترجمة في كافة ربوع الوطن مجهزة بأحدث الوسائل للتدريب واكتساب المهارات.

الملتقى الدولي للإشارة، سجل في طبعته الثامنة الذي دأبت جامعة عبد الحميد بن باديس على تنظيمه، مشاركة كوكبة من الباحثين والأساتذة من عدة بلدان، على غرار مصر السعودية تونس، لبنان، تركيا وإسبانيا.