أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 مارس 2024

العثور على رِجل بشرية، حجز 4 قناطير من لحم الدجاج الفاسد

بين من اعتقد استعمالها في السحر أو لمريض بالسكري

العثور على رِجل بشرية يثير جدلا في جيحل

صالح عميرة

عاش أبناء ولاية جيجل نهاية أسبوع، على خبر العثور على قدم بشرية، مدفونة على حافة الطريق، وهو ما أثار جدلا واسعا وسط المواطنين، بين مستنكر وباحث عن أسباب الحادث، الذي تم تأكيده من طرف مصالح الحماية المدنية، التي قامت بعد العثور على القدم البشرية المبتورة من جسد انسان، مازال مجهول الهوية، بكل الإجراءات الضرورية، لتنقل هذا العضو البشري إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الصديق بن يحيى بجيجل، لأجل إجراءات الطب الشرعي، والتحقيق الأمني.

أعوان الحماية المدينة تنقلوا في حدود التاسعة ليلا إلى الطريق الاجتنابي مزغيطان الواقع بقلب بلدية جيجل وهو طريق تم افتتاحه منذ سنة فقط، واتضح بأن الرجل مقطوعة، من تحت الركبة، كما تبين بأن القدم مفتقدة لإصبعين تم قطعهما، وهو ما رجّح بأن تكون القدم لمريض مصاب بداء السكري، حيث في الغالب يتعرض مرضى السكري في درجات متقدمة من الخطورة، لقطع على مستوى أصابع القدم، وإذا استفحل المرض، يتم قطع الرجل كاملة من تحت الركبة، بالرغم من أن المستشفيات والعيادات الطبية، مطلوب منه ااستخراج تراخيص دفن الأعضاء البشرية من أطراف وزوائد وأجنة، ولو إصبع واحد، وممنوع عنها الدفن الفوضوي الذي يؤدي إلى المتابعة القضائية، التي تصل إلى غاية غلق العيادة، والحبس للفاعل. وهذا منذ حادثة إحدى العيادات الخاصة، بولاية برج بوعريريج في سنة 2005،ع ندما عثرت مصالح الدرك الوطني، على مدفنة للأعضاء البشرية، واتضح بأنها تابعة لعيادة خاصة مشهورة، طالها بعد ذلك الغلق والمتابعة لطاقمها.

في الوقت الذي ذهب المواطنون إلى تفسيرات أخرى، بين من راح يتهم شبكات الشعوذة والسحر التي تقوم بنبش القبور الحديثة واستعمال بعض الأعضاء في أعمال سحر خطيرة للإضرار بالناس، وهو احتمال ضعيف، لأن السحرة يستعملون الأيادي البشرية، وليس الأرجل.

وما زاد في احتدام الجدل هو أن الحادثة وقعت في عز شهر رمضان الفضيل، وكون الرِجل كانت مدفونة جزئيا وليست بالكامل في التراب بجانب الطريق، وتبقى نتائج التحقيقات من طرف الجهات الأمنية، الفيصل، في حادثة أثارت الكثير من الجدل الذي انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

…

حجز 4 قناطير من لحم الدجاج الفاسد بخنشلة

طارق. م

أسفرت حملة مراقبة للنشاطات التجارية قامت بها فرق بمديرية التجارة وترقية الصادرات، والدرك الوطني، بولاية خنشلة، الخميس، عن حجز قرابة أربعة قناطير من لحم الدجاج الفاسد، كان أصحابها بصدد تسويقها بمحلات القصابة، بمدينة خنشلة، بعد تحضيرها في مستودعات غير شرعية، وقد تم توقيف شخصين وحجز عتاد خاص بمذابح لا شرعية، واسترجاع اللحوم البيضاء، قبل إتلافها بحضور لجنة مشتركة، على مستوى مركز الردم التقني، ببغاي، فيما حرّرت محاضر جزائية في حق الموقوفين على أن يحالا لاحقا أمام الجهات القضائية.

وذكرت مصالح مديرية التجارة بخنشلة، في بيانها أن العملية جاءت في إطار محاربة ظاهرة الذبح العشوائي، بتراب الولاية، لاسيما خلال الشهر الفضيل، حيث وبناء على معلومات مؤكدة، قامت فرق من مديرية التجارة، بعملية مداهمة، فجر الخميس، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، لأحد المستودعات، التي يستغلها شخصان، كمذبح غير شرعي خاص، بالدواجن بدون رخصة، أو اعتماد، ودون توفر أدنى شروط النظافة، مع استغلال الطلب المتزايد للحوم البيضاء على موائد الإفطار خلال الشهر الفضيل.

وقد مكنت العملية من حجز 360 كلغ، من الدجاج الفاسد، تبين خلال معاينتها من طرف طبيب بيطري، بأنها فاسده وغير صالحة للاستهلاك، ليرفع تقريرا للإتلاف، بمركز الردم بمدينة بغاي، في الوقت الذي حررت محاضر جزائية، في حق الموقوفين، على أن يحالا لاحقا على الجهات القضائية محل الاختصاص.

…

شابان يتنقلان من باتنة لسرقة محل لبيع المجوهرات بسطيف

سمير مخربش

ألقت مصالح ولاية سطيف، الجمعة، القبض على شابين تنقلا من ولاية باتنة إلى ولاية سطيف، لتنفيذ عملية سرقة في شهر رمضان استهدفت محلا لبيع المجوهرات.

الشابان يبلغان من العمر 33 و34 سنة، تنقلا من أقصى ولاية باتنة الى أقصى ولاية سطيف، وبالضبط الى بلدية عين الكبيرة لأداء مهمة واحدة ووحيدة تتمثل في السطو على محل لبيع المجهورات. لكن مهمتهما لم تكلل بالنجاح، بعدما وقفت لهما مصالح الأمن بالمرصاد.

وكان ذلك عن طريق دورية ليلية اعتادت عليها الفرقة الأمنية منذ بداية شهر رمضان. فأثناء مرورها بوسط المدينة، انتبه عناصر الفرقة لتحركات الشابين أمام محل لبيع المجوهرات، أين كانا بصدد فتح الباب الفولاذي، ليتم القبض عليهما متلبسين بمحاولة اقتحام المحل باستخدام أدوات حديدية ورافعة هيدروليكية لها القدرة على فتح الأبواب الفولاذية.

وفور إحالة المشتبه فيهما على التحقيق، تبين أنهما قدما من ولاية باتنة خصيصا لأداء هذه المهمة، حيث سبق لهما أن تعرفا على المكان ليقوما بوضع خطة شرعا في تنفيذها قبل موعد السحور باستعمال معدات متطورة.

وبعد ضبط الإجراءات القانونية بأمن دائرة عين الكبيرة، تم إعداد ملف جزائي للشابين بتهمة محاولة السرقة في حالة تلبس في ظرف الليل، وهي التهمة التي قُدّما على إثرها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة.

…

سيارة تدهس طفلا بعمر 3 سنوات وترديه قتيلا بتيارت

لوز محمد أمين

اهتز حي كارمان بمدينة تيارت، ليلة الخميس، بعد صلاة العشاء مباشرة، على وقع حادثة دهس تعرض لها الطفل (ر. أ)، البالغ من العمر ثلاث سنوات.

الضحية، بحسب جيرانه، كان يلعب بالقرب من بيت جده بعدما قدم إليه رفقة والديه ضيوفا بهذا الشهر الفضيل، غير أن سيارة من نوع “هيليكس” وضعت حدا لحياته.

وبحسب السيد محمد من ساكنة الحي، فإن الضحية كان يلعب أمام منزل جده وبالقرب من الطريق الرئيسي الذي به حركة كثيفة للسيارات، وأضاف محدثنا أن سكان حي كارمان طالبوا بضرورة وضع ممهلات بالطريق الرئيسي الذي غالبا ما يشهد حوادث قاتلة.

…

انتشال جثة سيدة من بئر في بجاية

ق. م

اهتزت، أمسية الخميس، منطقة التيبان بحوض الصومام في بجاية، على وقع حادثة سقوط سيدة داخل بئر تقليدي يصل عمقه إلى نحو 15 مترا، وهي الواقعة التي أودت بحياة الضحية “هـ.ي” البالغة من العمر 55 سنة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة شميني، أمسية الخميس في حدود الساعة الواحدة و37 دقيقة، من أجل انتشال جثة سيدة من داخل بئر تقليدي كائن ببلدية تيبان، قبل أن يتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عيش، فيما تجهل إلى حد الساعة حيثيات وقوع هذه الفاجعة التي آلمت بالمنطقة.