أخبار الجزائر ليوم الجمعة 16 جوان 2023

3 سنوات حبسا ضد مترشحة حرة للبكالوريا، تفكيك شبكة إجرامية تروج المهلوسات

3 سنوات حبسا ضد مترشحة حرة للبكالوريا بالدار البيضاء

مريم.ز

وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، الخميس، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة، في حق مترشحة حرة لاجتياز شهادة البكالوريا وصديقتها الجامعية بتهمتي الغش وتسريب أسئِلة مواضيع اختبار شهادة البكالوريا وأجوبتها.

المتهمة “ب.ف” البالغة من العمر 32 سنة، مترشحة حرة لشهادة البكالوريا رفقة صديقتها المدعوة “ع.أ” مثلتا، الخميس، أمام محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، بعد ضبط المتهمة الأولى متلبسة بمحاولة الغش داخل قاعة الامتحان باستعمال جهاز “بلوتوث” للاتصال بصديقتها المتواجدة خارج المؤسسة التربوية لتزويدها بالأجوبة، قبل أن يتفطن لها الأساتذة الحراس ويقومون بالتبليغ عنها، ثم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن أفضى إلى التعرف على هوية المتهمة الثانية، والتي كانت بصدد إملاء الأجوبة على صديقتها.

وخلال استجواب المتهمتين من قبل قاضي الجلسة، اعترفت المدعوة “ب.ف” بحيازتها جهاز “البلوتوث”، غير أنها أنكرت محاولة استعماله في عملية الغش أو التواصل مع صديقتها، وهو ما أكدته المتهمة الثانية.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس قبل النطق بالحكم السالف ذكره، توقيع عامين حبسا نافذا في حق المتهمتين، مع الأمر بالإيداع من الجلسة.

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سقوط مميت لشاب بمنحدر كورنيش شنوة في تيبازة

ب. بوجمعة

لقي شاب، في الثلاثينيات من العمر، حتفه، إثر سقوطه، فجر الجمعة، من منحدر كورنيش بتيبازة.

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بشنوة، مدعمة بالوحدة البحرية القرن الذهبي في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، من أجل انتشال جثة الشاب البالغ من العمر 33 سنة الذي توفي إثر سقوطه في البحر من علو حوالي 80 مترا بمنحدر الكورنيش، ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

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ضبط بحوزتهما مسدسان ناريان وبندقية

10 سنوات سجنا لفلاحين تورطا مع جماعة إرهابية مسلحة ببومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، حكما يدين فلاحين، في عقدهما الثالث، ينحدران من قرية تابعة لبلدية قدارة، بعقوبة 10 سنوات حبسا، وذلك لتورطهما في جرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والعمل لصالحها، مع حيازة أسلحة نارية تتمثل في مسدس وبندقية.

قضية الحال، جاءت بناء على معلومات وردت إلى مصالح أّمن دائرة اختصاص بودواو، تفيد بوجود حركة مشبوهة للمتهم الأول، وهو فلاح يبلغ من العمر 32 سنة، عن طريق تعامله مع جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالمنطقة، وعلى هذا الأساس فتح تحقيق في الموضوع، وعقب مداهمة مسكن المشتبه فيه، تم حجز سلاح ناري من نوع مسدس وبندقية صيد دون رخصة، إلى جانب ذاكرة هاتف نقال تحتوي على فيديو خاص بخطابات جماعة إرهابية ومناشير خاصة بها، وتم توقيف هذا الأخير الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وأتى على ذكر اسم المتهم الثاني، الذي ينحدر من نفس القرية، مضيفا أنه يعمل إلى جانبه لصالح الإرهابيين الناشطين بالمنطقة، وفي أثناء توقيف المتهم الثاني الذي كان في بستانه، أسفرت عملية تفتيشه عن حيازة مسدس آخر وذخيرة حربية.

وعلى هذا الأساس، تم تحويل المتهمين على وكيل الجمهورية، لدى محكمة الاختصاص، عن التهمة المذكورة أعلاه.

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تفكيك شبكة إجرامية تروج المهلوسات وحجز 7078 قرص ببومرداس

سعيدة. م

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية بومرداس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، في عمليتين متفرقتين، عناصرها تنشط في مجال ترويج الحبوب المهلوسة، حيث أسفرت العمليتان عن توقيف 6 عناصر وحجز 7078 قرص مهلوس.

وجاءت العملية إثر حملة أمنية ومداهمات متواصلة تقوم بها مصالح الشرطة بأمن ولاية بومرداس، من أجل التصدي لمروجي المخدرات والأقراص المهلوسة، أسفرت عن توقيف المشبوهين المتعاطين وكذا مروجي هذه المواد المخدرة، التي تسمم العقول وتبعث الرعب وسط سكان الأحياء، حيث تمكنت كل من فرقة البحث والتدخل وفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس من الإطاحة بمجموعة إجرامية كانت بصدد ترويج كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، أين تم إلقاء القبض على 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و36 سنة، حيث تم في العملية الأولى حجز 5578 قرص مهلوس، مع استرجاع مبلغ مالي من عائداتها كانت مخبأة داخل مستودع بإحدى البنايات، في حين تم اكتشاف الكمية الثانية بداخل مركبة، وتم على إثرها حجز 1500 قرص مهلوس، مع استرجاع أسلحة بيضاء، ليتم استكمال إجراءات التحقيق مع المشتبه فيهم وإنجاز ملفات قضائية مع تقديمهم أمام العدالة.

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إدانة مسربي أجوبة البكالوريا بالحبس في غليزان

ناصر بلقاسم

أدانت محكمة عمي موسى في ولاية غليزان، الخميس، أحد المترشحين لامتحانات البكالوريا بعام حبسا نافذا وغرامة بـ50 ألف دج مع الأمر بإيداعه الحبس في الجلسة ومصادرة المحجوزات، بتهمة تسريب الأجوبة.

وحسب بيان لمجلس قضاء غليزان، تسلمت الشروق نسخة منه، يتعلق الأمر بمترشح يدعى “ج.ح”، قام أثناء سير الامتحانات بنشر حلول مادة اللغة الفرنسية لشهادة البكالوريا شعبة الآداب والفلسفة، ليتم إيقافه بتاريخ 14 جوان 2023 وتقديمه إلى محكمة عمي موسى، وهذا في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.

كما أدانت محكمة غليزان المدعو “ف.ع” بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دج نافذة مع إيداعه الحبس بالجلسة، ومصادرة المحجوزات.

وحسب بيان صادر عن مجلس قضاء غليزان، فإن المعني قام بتاريخ 14 جوان 2023 أثناء سير امتحان شهادة البكالوريا، بنشر حلول امتحان مادة اللغة الفرنسية، شعبة آداب وفلسفة، أين تم رصد حسابه الالكتروني على مستوى تطبيق للتواصل الاجتماعي والتعرف على هوية صاحبه، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان بتاريخ 15 جوان 2023 وإيداعه الحبس وفق إجراءات المثول الفوري.

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إدانة 3 مترشحات بالحبس بعين تموشنت

ب ياسين

من جهة أخرى، أفاد بيان للأمن الولائي بعين تموشنت، الخميس، أن فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية والفرقة الجنائية عالجتا قضيتين تمسان بنزاهة الامتحانات والمسابقات، تتعلقان بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي، باستعمال وسائل التواصل عن بعد (الهاتف النقال وسماعات الأذن)، تورطت فيهما أربع مترشحات للبكالوريا، إحداهن قاصرة.

وأوضح أن المشتبه فيهن تم تقديمهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، ومتابعتهن عن طريق إجراءات المثول الفوري بنفس الجنحة، إذ تم إدانة المدعوتين (ب.ج) و(ق.ض) بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج، أما بخصوص المدعوة (ع.ص) فتم إدانتها بـ18 شهرا حبسا نافدا وغرامة مالية نافذة قدرها 200.000 دج مع الأمر بإيداعها المؤسسة العقابية، في حين تم تسليم القاصرة المتهمة (ع.ف.ز) لوليها بأمر من قاضي الأحداث.

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اختفى الأربعاء تزامنا مع التساقطات المطرية

العثور على جثة طفل مريض بالتوحد في بركة بتبسة

ب.دريد

اهتزت الجمعة، بلدية عين الزرقاء، الواقعة بنحو 35 كيلومتر شمال تبسة، على وقع حادثة العثور على الطفل معتز بن مدخن المدعو عصام، وهو جثة هامدة بوادي عين الزرقاء، بعد اختفائه منذ يوم الأربعاء الماضي.

“الشروق” اتصلت، الجمعة، بوالد الضحية، وهو المدعو يوسف الذي روى لنا بصعوبة، حيثيات القضية، منذ أن خرج الطفل الضحية البالغ من العمر عشر سنوات ومصاب بمرض التوحد، إلى المحيط القريب من المنزل العائلي في حدود الساعة الثانية، بعد زوال الأربعاء، رغم تنبيهات أمه وأختيه الكبيرتين وشقيقه الذي يؤدي خدمته العسكرية وعاد مؤخرا إلى المنزل، إلا أنه تمكن وعلى حين غفلة من مغادرة المنطقة التي لا يتجاوزها عادة، وهذا تزامنا مع تهاطل غزير للأمطار، ليعلن أفراد الأسرة حالة الطوارئ إلا أنه لم يتم العثور عليه.

وقد حامت شكوكا حول اختطافه باستعمال سيارة، وبعد بلاغ لعناصر الدرك الوطني ورجال الحماية المدنية، تم تكثيف البحث بعدة مناطق، إلى غاية مساء الخميس، حيث عثر على حذاء قرب إحدى البرك ليتم نقله إلى أمه، التي تعرفت على حذاء ابنها وصاحت بأعلى صوتها مؤكدة بأنها لابنها كيكي، كما يحلو لها تسميته، وهنا تأكد للجميع بأن الطفل متواجد بالقرب من وادي الزرقاء، حيث استنفر عناصر الحماية المدنية وحداتهم من الكويف وعين الزرقاء وعاصمة الولاية تبسة مدعمين بغطاسين، إضافة إلى جمعيات قامت بنشر صور الصغير على صفحات متعددة، وبعد حوالي 6 ساعات من البحث تم العثور عليه يطفو على سطح بركة عميقة بفعل الأمطار، أمام صيحات وتكبيرات العشرات من الحضور.

ونقلت الجثة مباشرة إلى مستشفى الدكتور بوغرارة بالونزة، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات بتشريح الجثة لتتمة الاجراءات القانونية القيام بعملية الدفن، التي برمجت عصر الجمعة .