أخبار الجزائر ليوم الجمعة 16 جويلية 2021

تسجيل حرائق غابية في ميلة وسكيكدة، توقيف تاجر دولي وبارون مخدرات بالوادي

50 بالمائة من ضحايا حوادث المرور بالمدن الساحلية لتيزي وزو راجلون

رانية. م

أشارت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، في بيان صادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لديها، إلى أن 50 بالمائة من ضحايا الحوادث المميتة المسجلة في المنطقة الساحلية للولاية، يعتبرون من الراجلين، بسبب القطع العشوائي للطرقات وعدم استعمال الممرات العلوية أو ممرات الراجلين، إلى جانب السرعة المفرطة التي يعتمدها الشباب في السياقة.

في ذات السياق، سجلت مصالح امن ولاية تيزي وزو خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما لا يقل عن 222 حادث جسماني عبر إقليم اختصاصها في الشريط الساحلي، خلف ما عدده 253 جريح، 149 منهم راجلون، وأسفرت الحوادث المحصاة على وفاة 8 أشخاص، 4 منها راجلون.

ومن جهتها، الدراجات النارية التي تعد الوسيلة الأكثر استعمالا من قبل الشباب في موسم الاصطياف، تسببت في نفس الفترة في ما لا يقل عن 48 حادث من إجمالي الحوادث المصرح بها، وذلك بسبب المناورات الخطيرة والإفراط في السرعة عبر الطرقات.

وأضاف البيان أن أعمار السائقين المتسببين في الحوادث تتراوح أعمار 70 بالمائة منهم ما بين 20 و30 سنة وذلك لإفراطهم في استعمال السرعة وعدم احترام قواعد السياقة السليمة.

ومع انطلاق موسم الاصطياف والإقبال المكثف للمصطافين والزوار الذي تشهده المناطق الساحلية بولاية تيزي وزو، كل من ازفون وتيقزيرت، تعمل مصالح الأمن على تكثيف الحملات التحسيسية عبر الطرقات، في مجال السلامة المرورية ومرافقة السائقين بحثهم على احترام قواعد السياقة لحماية الممتلكات والأرواح، وقد قامت مصالح أمن دائرتي أزفون وتيقزيرت بتشكيلات أمنية على مستوى وسط المدن، مع تخصيص فرق على مستوى الشواطئ التابعة لإقليم اختصاص الأمن الوطني، لضمان أمن وسلامة المصطافين.

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“سونلغاز الحراش” تدعو زبائنها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء

منير. ر

دعت مديرية التوزيع الحراش التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز جميع زبائنها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال اتباع إجراءات خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة، من أجل الحفاظ على الطاقة والأجهزة الكهرومنزلية، وبالتالي ضمان الجودة مع تجنب الحوادث المنزلية خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأوصت المديرية في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه، زبائنها بتقليل استخدام المصابيح ووضع مكيف الهواء عند 24 درجة وليس 18 مع إغلاق الأبواب عند استخدام مكيف الهواء، كما عملت المديرية في بيانها على التوصية بتجنب استخدام الأجهزة الكهرومنزلية مثل الغسالة خلال ساعات الذرة من الخامسة مساءا إلى غاية العاشرة ليلا مع إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة.

وأضاف البيان أن التحميل الزائد على الشبكة الكهربائية قد يسبب أضرارا مادية وخسائر مالية جسيمة للمديرية ما يؤدي إلى استبدال المعدات التالفة التي قد تستغرق أزيد من 48 ساعة من العمل في بعض الحالات، وهذا -تضيف المديرية في بيانها- له تأثير سلبي على الزبون الذي سيتم حرمانه من الكهرباء طيلة فترة الإصلاح.

وعرج البيان نحو ضمان فرقا فنية وتقنية من طرف مديرية التوزيع بالحراش لحسن سير الشبكة من خلال توفير كل الإمكانيات المادية مع تعزيزها بالعنصر البشري المؤهل.

وتبقى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش قريبة من زبائنها وتحت تصرفهم من خلال رقم -مركز الاتصالات 3303 الذي سيستقبل مكلماتهم طوال 7 أيام.

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الوالي المنتدب للرويبة يقرر منع تجمعات الأشخاص

نسرين برغل

أنهى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، إلى علم جميع المواطنين والمواطنات انه تقرر منع جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية وحفلات الزواج والختان وغيرها، نظرا للتطور المقلق للوضعية الصحية جراء تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وحسب البيان التي تحصلت “الشروق” نسخة عنه، فإن اللجان المختصة ستشرع ابتداء من هذا الأسبوع في تعزيز الرقابة بالمحلات التجارية التي لا تحترم إجراءات الوقاية.

وأضاف البيان أنه سيتم تكثيف الرقابة تجاه وسائل النقل، لاسيما من خلال ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي مع تحديد عدد المسافرين، كما ستعكف ذات اللجان، على قيام باجراء دوريات على مستوى الشواطئ، مؤكدا أنها ستطبق الإجراءات الردعية المنصوص عليا في القوانين السارية المفعول، لا سيما الغلق بالنسبة للمحلات التجارية.

كما يدعو الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة الجمعيات لجان الأحياء والأئمة والمجتمع المدني عموما إلى المساهمة بضرورة توعية المواطنين بالزامية التحلي بروح المسؤولية من خلال احترام التدابير الصحية لضمان سلامة وصحة الجميع.

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انفجار “مهول” لأنبوب غاز بسيدي بلعباس

كادت أشغال الحفر التي باشرتها مصالح الديوان الوطني للتطهير على مستوى حيي موليير وباستور بسيدي بلعباس، أن تتسبب في حدوث كارثة بعد إصابة أنبوب الغاز، ما نجم عنه انفجار عنيف صبيحة الخميس، تبعه حريق ظلت ألسنة لهبه متصاعدة لقرابة الساعتين من الزمن.

وقد وجدت فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية، متاعب كبيرة للسيطرة على الحريق، الذي امتدت ألسنته لتطال آلة الحفر التي كانت تستعمل لإتمام أشغال صيانة شبكة الصرف الصحي بالحيين المذكورين، ودام الحال لقرابة الساعتين من الزمن، سخرت خلاله مصالح الحماية المدنية تعدادا كبيرا من عناصر الإطفاء، في الوقت الذي سارعت مصالح سونلغاز لقطع التزويد بالغاز الطبيعي على الحيين، رغم ذلك بقيت المخاوف قائمة من توسع رقعة الحريق إلى البيوت والمحلات التجارية المجاورة، وهو الوضع الذي أعلن حالة استنفار جعلت سكان المنازل يفرون إلى الخارج، ويترقبون الوضع عن بعد.

وكان شاهد عيان قد تحدث للشروق عن سماعه انفجارا قويا، قبل أن يقف عند تصاعد ألسنة اللهب بالمكان، ما جعل الجميع يفر خوفا من وقوع الكارثة يقول المتحدث، قبل وصول عناصر الإطفاء التي سخرت كل إمكانياتها للسيطرة على الوضع، الذي كشفت مؤسسة سونلغاز في بيان رسمي نهار أمس، أن المتسبب فيه أشغال الحفر التي قامت بها مصالح ديوان التطهير، ما نجم عنها تسرب في الغاز الطبيعي على مستوى شبكة التوزيع ذات الضغط المتوسط، أسفر عن خسائر في الشبكة والأعمدة الكهربائية الخشبية المتواجدة بالقرب من موقع الحادث، دون تسجيل خسائر بشرية.

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تسجيل حرائق غابية في ميلة وسكيكدة

نسيم.ع / إسلام.ب

شب حريق بمنطقة لفكالين الواقعة ببلدية سيدي خليفة جنوب عاصمة الولاية ميلة، الخميس، في حدود الساعة الرابعة أتى على 14 هكتارا من الغابات، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المحاصيل الزراعية والبيوت المجاورة، فيما تبقى أسباب اندلاع الحريق مجهولة، موازاة مع فتح مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث. إلى ذلك أتت ألسنة اللهب على بستان وأحراش داخل غابة تقع بمشتة اولاد عاشور بالمكان المسمى البسباس ببلدية العياضي برباس غرب ميلة، تسبب في إتلاف 1000 شجرة صنوبر، 3000 شجرة زيتون و500 شجرة إجاص منتجة ومساحة شاسعة من الأحراش والأعشاب اليابسة، إضافة إلى أنابيب السقي ومضخة. وببلدية شلغوم العيد أتى حريق غابة على 10 هكتارات من أشجار البلوط والصنوبر الحلبي والأحراش بمنطقة دراع لازاز بجبل تيكويا بئر هاشم، فيما تم إنقاذ مساحة شاسعة من غابة جبل نيكويا من طرف عناصر الحماية المدنية.

وأدى، حريق مهول، شب مساء أمس الأول، في حدود الساعة الرابعة وعشرين دقيقة، بمنطقة الشاطئ الكبير بليدة، ببلدية عين الزويت، بولاية سكيكدة، إلى احتراق 3 هكتارات من أشجار الكاليتوس والأحراش والحشائش اليابسة وصناديق النحل، وتدخلت فرق الإطفاء المتكونة من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات التابع للحماية المدنية وتمكن أعوانه في ظرف أربع ساعات ونصف، من إخماد ألسنة اللهب، حيث نجحت في إنقاذ عشرات الهكتارات والمساكن من الاحتراق، فيما تجهل الأسباب، الأمر الذي دفع بالجهات الأمنية إلى مباشرة تحقيقاتها المعمقة لكشف ملابساته الحقيقية.

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مركب سياحي يشترط دفتر التلقيح من كورونا للاستفادة من خدماته

ب.ع

في إجراء فريد من نوعه لقي ردود فعل متباينة، أشهر الجمعة، المركب السياحي قوس قزح الذي يضم عديد الفنادق السياحية في قسنطينة وسكيكدة شرطا صارما لدخول المركب يتمثل في اشتراط توفر السائح أو طالب الإقامة في الفندق أن يكون قد أجرى التلقيح ضد فيروس كورونا، من خلال إظهار دفتر التلقيح، الأمر يخص كل المرافق الموجودة في الفندق خاصة “روايل توليب” في مدينة سكيكدة ذي الخمسة نجوم، من شاطئ خاص إلى حديقة الألعاب المائية إلى المسابح والمطاعم وطبعا أروقة غرف الفندق، وأثار هذا القرار ضجة كبيرة في أوساط عالم الفنادق في الجزائر والذي يتزامن مع ذروة عملها السياحي وذرة الموجة الثالثة من جائحة كورونا التي ضربت الجزائر، خاصة أن فرنسا لن تباشر فنادقها ومركباتها السياحية العمل بهذا الإجراء الصارم إلا في الفاتح من شهر أوت القادم، ولم تطرح إلى حد الآن الفكرة على المركبات السياحية في تونس والمغرب ومصر وغالبية دول البحر الأبيض المتوسط، بينما سينطلق هذا المركب في تطبيقها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من خلال الإعلان الذي نشره أمس على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على واجهات مداخل الفنادق السياحية.

وقال أحد المشرفين على المركب السياحي بأن عمال الفندق جميعا من دون استثناء أنهوا الجرعة الثانية من اللقاح، وبالرغم من اشتراطهم دفتر اللقاح على زوارهم إلا أنهم لن يفرطوا في ضرورة ارتداء الكمامة قدر المستطاع وأيضا التباعد الاجتماعي من خلال وضع فواصل مكانية بين شمسية وأخرى على شاطئ البحر وبتباعد الطاولات في المطاعم الخاصة بالمركب السياحي، وخاصة توفير الكحول والمطهرات بشكل كبير في كل مرافق المركب السياحي يذكر أن وزير الصحة والرياضة أيضا قد تحدثا عن إمكانية اشتراط دفتر التلقيح مع الدخول الاجتماعي القادم لأجل دخول الكثير من المرافق العمومية وعلى رأسها الملاعب الرياضية أو الأماكن الثقافية والخاصة بالتسلية وهو ما رفع عدد الملقحين إلى أضعاف ما كان عليه الحال في بداية الموجة الثالثة من فيروس كورنا الذي تجاز رقم الإصابات فيه 1100 حالة على المستوى الوطني خلال يوم احد، في أعلى مستوياته منذ بداية الجائحة.

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حملة تحسيسية حول أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها بورقلة

سفيان. ع

نظمت بحي النصر (7 كلم شرق ورقلة) حملة تحسيسية حول كيفية الوقاية من ضربة الشمس تزامنا مع موجة الحار الشديدة التي تشهدها الولاية كغيرها من ولايات جنوب الوطن منذ شهر جوان المنصرم.

ويأتي تنظيم هذه الحملة الوقائية التحسيسية، التي بادرت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في ورقلة (فورام)، بالتنسيق مع النخبة الوطنية للعلوم الطبية (مكتب ورقلة) بهدف تحسيس المواطنين حول أعراض ضربة الشمس وكيفية الوقاية منها ومنع حدوثها، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عنها، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية الدكتور سليم عبادو رئيس مكتب فورام بورقلة .

كما قدم المنظمون جملة من النصائح والتوضيحات وتوزيع مطويات لشرح كيفية تفادي ضربة الشمس وخطورتها كعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وتفادي الخروج خلال فترة الظهيرة ومنع الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال التعرض لأشعة الشمس بالإضافة إلى ارتداء قبعات تحميهم من أشعة الشمس الحارة والاستهلاك الواسع للماء، مثلما ذكر الدكتور عبادو.

ومن جهتهم، قدم أعضاء النخبة الوطنية للعلوم الطبية بعض الإسعافات الأولية الواجب تقديمها للمصاب بضربة الشمس كنقله على جناح السرعة لأقرب مستشفى وغمره بالماء البارد وضع كمادات باردة تحت الإبط بين الفخذين وعلى مستوى الرقبة والظهر.

وأشار الدكتور عبادو أنه من خلال موجات الطقس الحار فان المواطن يكون معرضا لأضرار صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان مثل ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناجمة عن التعرض للحرارة الشديدة ومن أعراضها ارتفاع حرارة الجسم إلى 40 درجة وضعف وظائف الجهاز العصبي المركزي متمثلا في الصداع والدوخة والارتباك وجفاف الجلد وزيادة معدل ضربات القلب وأحيانا فقدان الوعي ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وبالموازاة مع هذه الحملة التحسيسية ونظرا للظرف الصحي الراهن جراء جائحة كورونا قدم المشرفون على الحملة نصائح لفائدة المواطنين تتعلق بالامتثال بالتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وضرورة تلقي التلقيح لتفادي الإصابة بالوباء، لاسيما مع ظهور الموجة الثالثة للفيروس التاجي السريع الانتشار.

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تلقيح أزيد من 1000 شخص ضد فيروس كورونا بإيليزي

س. ع

تلقى أكثر من 1000 شخص جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا بولاية إيليزي، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الوباء، حسبما علم لدى مديرية الصحة والسكان.

وشملت هذه العملية الوقائية، التي شرع فيها منذ فبراير الماضي والى غاية الآن أكثر من 1000 شخص من مختلف الفئات العمرية تلقوا جرعة اللقاح بما فيهم مستخدمي الصحة والأسلاك الأمنية، مثلما أفاد به مدير الصحة السيد احمد زناتي.

وأشار في ذات السياق إلى أن مصالحه تعكف على تكثيف وتسريع من وتيرة هذه الحملة من خلال تعزيز نقاط التلقيح سواء داخل الهياكل الاستشفائية أو خارجها مع تعبئة إعلامية واسعة لتحسيس المواطنين وحثهم لأخذ اللقاح قصد الرفع من نسبة التلقيح بالولاية بما يساهم في تحقيق المناعة الجماعية، في ظل تزايد انتشار الوباء وتطوره إلى سلالات جديدة.

من جهته صرح مسؤول مصلحة الوقاية الدكتور ياسين ذيب أن العملية تشهد ”إقبالا وقبولا” لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة بعدما كانوا متخوفين من تلقي اللقاح في بداية الأمر، وطمأن في هذا الشأن ”أن اللقاح آمن وله فاعلية كبيرة في تعزيز الجهاز المناعي ضد خطر الإصابة بالفيروس”.

وفي إطار جهود التصدي للجائحة قررت السلطات الولائية إعادة تفعيل تدابير الوقاية بشكل صارم من خلال التكثيف من حملات تعقيم الشوارع والساحات العمومية والمرافق المستقبلة للجمهور بشكل دوري مع إطلاق حملة تحسيسية واسعة بإشراك عدة قطاعات وجمعيات تدعو من خلالها المواطنين إلى رفع الحس والوعي الوقائي والالتزام بمجمل التدابير الوقائية خاصة ارتداء الكمامة واحترام قواعد التباعد الجسدي في الأماكن والفضاءات العمومية.

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مواطن بالوادي يناشد رئيس الجمهورية استرجاع أرضه الفلاحية

يوسف رزاق سالم

تحولت حياة عائلة الفلاح دردوري الهادي، إلى مأساة حقيقية، بعدما أصيب بشبه شلل بإحدى رجليه، بسبب الاعتداء على أرضه، على حد قوله، واقتلاع أشجار نخيله وجرف مزروعاته، ومرشاته المحورية، وكذا الإسطبل الخاص بتربية الماعز الحلوب، وذلك بالمنطقة الفلاحية وزيتن ببلدية الوادي.

إذ تم اختيار منطقة وزيتن من طرف السلطات المحلية لإنجاز التحصيصات الاجتماعية عليها، وحسب تصريح الفلاح دردوي لـ”الشروق اليومي”، فقد قامت الأسبوع الماضي، الجرافات باقتلاع عدد من نخيله التي يرجع عمرها إلى عشرين سنة، وهو الأمر الذي أصابه بنكسة نفسية شديدة تسببت في شبه شلل برجله.

وأضاف قائلا والدموع تنهمر من عينيه: ”لقد فقدت رزقي الوحيد وأنا أعيش من صدقات الناس ومساعدات المحسنين للتكفل بأولادي العشرة”، وكشف المتحدث الذي لا تكاد الكلمات أن تخرج من فيه: ”لقد فقدت منذ سنتين زوجتي وها أنا الآن أفقد مصدر رزقي الوحيد وأحلت عنوة وظلما على البطالة”. وأوضح حول تفاصيل فاجعة وفاة زوجته أنه في يوم من الأيام من سنة 2019، كانت زوجته داخل إسطبل تربية الماعز، تقوم بعملية الحلب كعادتها وفجأة ودون سابق إنذار، سمعت صوت جرافة قادما من خلفها، فأصيبت بخوف وهلع شديدين، تسببا لها في نكسة نفسية حادة وأغمي عليها، وبقيت عدة أيام على تلك الحالة المرضية إلى أن أسلمت الروح لبارئها.

هذا ويناشد دردوري الهادي كلا من رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة، ضرورة التدخل العاجل لإرجاع أرضه الكائنة بالمنطقة الفلاحية وزيتن، التي يمتلكها منذ عقود التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد، مستغربا في ذات الوقت عن جرأة السلطات المحلية بالولاية في إنشاء الآلاف من التحصيصات الاجتماعية في منطقة معروفة منذ قرون بأنها منطقة فلاحية بامتياز وتنتج أفضل أنواع التمور. وختم كلامه بالقول: ”أملي الوحيد بعد الله هو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”، خاصة كما قال ”أنه لا يملك حتى مصاريف القضاء لمقاضاة المعتدين على أرضه على حد قوله”.

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استفادة 80 عائلة من الربط بغاز المدينة بتمنراست

ش. بن ايعيش

استفادت، نهاية الأسبوع المنصرم، 80 تجزئة اجتماعية بحي تافسيت بمدينة تمنراست، من الربط بشبكة غاز المدينة، حيث استحسن سكان الحي العملية، بعد معاناة دامت سنوات مع ندرة قارورات غاز البوتان، خاصة في فصل الشتاء.

وتأتي العملية في إطار البرنامج القطاعي بمديرية الطاقة بالولاية لسنة 2021، الهادف إلى توسيع عملية الربط بشبكة الغاز لجميع الأحياء الجديدة، في إطار برنامج الأراضي المدعمة، حيث استفاد أكثر من 5 آلاف شاب من دعم مالي لبناء سكن، وخلال إشرافه على عملية تدشين المشروع، أكد الوالي برنامجا طموحا لربط الأحياء بكل الشبكات، بداية من الشروع في إنجاز الطرقات وصولا إلى الكهرباء والماء والغاز مع نهاية السنة الحالية، من أجل تحسين مستوى الخدمات. وتأتي عملية الربط الأخيرة لحي تافسيت بالغاز، لترفع نسبة التغطية على مستوى مقر البلدية تمنراست إلى أكثر من 75 بالمائة من عدد السكنات، في انتظار تعميم العملية إلى باقي بلديات الولاية، علما أن تزويد الولاية بالغاز ينطلق من عين صالح عبر أنبوب على طول 700 كلم.

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توقيف تاجر دولي وبارون مخدرات بالوادي

وليد. ع

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من الإطاحة بشخص، في العقد الرابع من العمر، ينحدر من عاصمة الولاية، محل متابعات قضائية ونشرة بحث دولية لتورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات، وحجز كمية مُعتبرة من المخدرات.

حيثيات العملية، بحسب بيان لأمن الولاية، جاءت عقب استغلال معلومات تفيد بتواجد متورط في الأعمال سالفة الذكر، بأحد المساكن على مستوى إقليم بلدية الوادي، ليتم إعداد خطة عملياتية محكمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، أين تم إصدار أمر بتفتيش مسكن المُشتبه فيه، ليتم توقيفه على إثرها مُباشرة، أين ضُبطت بحوزته 14 صفيحة من المخدرات، قدر وزنها بما يقارب بـ 1.5 كلغ من الكيف المعالج، و292 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، إلى جانب سلاح أبيض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم المتورط أمام الجهات القضائية المختصة.

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اللجنة العلمية تؤكد:

تجنب الزيارات العائلية أيام العيد لتفادي انتشار كورونا

س.ف

دعت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتقليل، بل تجنب الزيارات العائلية أيام عيد الأضحى، لتفادي انتقال العدوى مع اقتراح تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد السنة الماضية بداية من الأسبوع المقبل.

وشدد عضو اللجنة العلمية الدكتور نور الدين اسماعيل في اتصال للقناة الإذاعية الجمعة، على أهمية احترام الإجراءات الوقائية بكل صرامة ووعي، خاصة في الوقت الراهن، حيث تشهد الجزائر ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا والذي تجاوز عتبة الألف.

كما ركز نور الدين اسماعيل على ضرورة المعايدة عن بعد أيام العيد الأضحى، بدل الاتصال الجسدي المباشر والاكتفاء بالهاتف أو ما اصطلح عليه مؤخرا بالمعايدة الإلكترونية.

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أحمد تونسي ينافس على جوائز الجزيرة الوثائقية عن فيلمه “مصوري”

زهية. م

ينافس المخرج، أحمد تونسي، على جوائز الجزيرة للفيلم القصير عن فيلمه “مصوري”.

الفيلم من إنتاج خالد شنة، ويدخل غمار المسابقة رفقة تسعة أفلام أخرى.. ويروي العمل في سبع دقائق وأربع ثوان، قصة شاب اسمه أحمد تونسي، غادر مدينته، ليعود بعد 22 سنة، حاملا عدسته، ويُنجز فيلما عن أقدم وأشهر مصور ببسكرة، وهو عبد الرزاق بن عيسى، وكان أول من أخذ له صورة في طفولته.

ويعتبر هذا العمل ممثل الجزائر الوحيد في مسابقة الجزيرة للوثائقي، التي سبق أن توجت في آخر طبعة لها وثائقي “جميلة في زمن الحراك”، للمخرج عبد الرحمان حراث.

وكان مخرج الفيلم قد نشر الفيلم على قناة اليوتوب الخاصة بالمسابقة.في الـ7 جويلية الجاري. وحقق أزيد من 35 ألف مشاهدة.

وكانت وزيرة الثقافة السابقة، مليكة بن دودة، قد غردت، أمس الأول، داعية إلى دعم العمل من خلال إشارة إعجاب عبر رابط العمل، وقالت: “فلندعم جميعا هذا العمل النوستالجي لهذا المبدع القادم”.

للإشارة، مسابقة الجزيرة الوثائقية للفيلم القصير في نسختها الثانية، هي مسابقة مخصصة للطلبة والناشئين، تقام تحت إشراف قناة الجزيرة الوثائقية، وتشارك فيها عشرة أفلام هي: “مصوري” لأحمد تونسي، “طفولة ما بعد الحرب” لحسين أحمد، “ياسمين وروسيل” لدعاء ابراهيم، “مريض” لالياس رحموني (تونس)، “نفيسة مهاجر” لأيمن الهاشمي، “داكان” لعمر عبد السلام حسين، “فصلة” لعبد الرحمن سمير رشدي، “على حافة النسيان” لعبد الهادي خليل، “صياد” لمحمود فؤاد، “8 يناير” لأحمد عسام السيد.

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الإسلام الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة

س. ع

لفتت دراسة الفتاوى، بوصفها مصادر شرعية، اهتمام الباحثين الغربيين في الشرع الإسلامي، لكن دراساتهم تناولت أشكال الفتاوى وإجراءاتها أكثر من تناولها محتوى هذه الفتاوى.

يعاين كتاب “الإسلام الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة”، للأكاديمي محمد العطاونة، الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، دار الإفتاء، وهي أحد أجهزة المؤسسة الدينية السعودية الرسمية، والمسؤولة عن إصدار الفتاوى.

كما يعاين التحدّيات التي واجهتها هذه الهيئة العلمية في تطبيق التفسيرات الوهّابية للشريعة في مواجهة تحديات الحداثة التي توالت في أواخر القرن العشرين، ودراسة الأهداف العلمية لتفسير طبيعة هذه الفتاوى سواء في محتواها أم في المنهجية المستخدمة بصياغتها. إذ يُسهم المحتوى في فهم الفقه الإسلامي، بينما تُسهم المنهجية في فهم أصول الفقه.

أما على المستوى العملي، يركز هذا الكتاب على كيفية تعامل المفتين السعوديين الوهّابيين المعاصرين مع التحديات العملية للحياة في سياق تزايد التعقيدات الاجتماعية – الاقتصادية والإدارية في المملكة العربية السعودية.

يسعى المؤلف هنا إلى تحليل ردود فعل النظام القانوني السعودي التقليدي على التحديات التي واجهها المجتمع السعودي في أواخر القرن العشرين، ويتبنّى دراسة بث المبادئ والاتجاهات الإسلامية من منظور المفتين والمصادر المستخدمة والطريقة التي تتم بها مقاربتها.

وقد تألَّف هذا الكتابُ، الذي توزعه في الجزائر مكتبات ناجي ميغا بوكستور، من مقدِّمة، وسِتَّة فصول، تحدَّث في الفَصل الأوَّل عن الخَلفيَّة التاريخيَّة لفترة ما قبل المَأسَسة للفتاوى الوهابيَّة والإفتاء، من حيثُ إقامةُ التحالُف السُّعودي – الوهابي في عام 1744م وحتى عام 1953م، فتحدَّث عن المفتين والفتاوى في المملكة العربيَّة السعوديَّة، موضِّحًا خطَّ نَسَب المفتين الوهابيِّين، والتجليات المؤسسيَّة للإفتاء، ومُتحدِّثًا عن الفتاوى المبكِّرة وتَبلوُر الإسلام الوهابيِّ.

وفي الفصل الثاني: تحدَّث عن دار الإفتاء (1971م – 1999م) من منظورٍ تاريخيٍّ، بما في ذلك استحداثها، وتركيبة القُوى والوظائف، وإجراءات إصدار الفتاوى، كما تحدَّث عن هيئة كِبار العلماء، وعن اللَّجنة الدَّائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء، وفصَّل الحديثَ عن منصبِ المفتي العام، وعن الشَّيخ عبد العزيز بن باز خُصوصًا.

وخُصَّ الفصل الثَّالث للحديث عن المفتين والدَّولة والمجتمع، وتطرَّق فيه إلى الحديث عن المفتين والسياسة، والمفتين في المجتمع. وأمَّا الفصل الرَّابع، فكان للحديث عن الفِقه الوهابيِّ الحديث، متحدِّثًا عن السَّلفية بوَصْفها رُوحَ الفِكر الشَّرعيِّ الوهابيِّ، وعن الإطار المفاهيميِّ والنظريِّ والتشريعيِّ لدار الإفتاء، ويعني به: أُصول الفقه والاجتهاد، وتقليد آراء العلماء الآخرين واتِّباع مذهب فِقهي معيَّن، والمنهجيَّة في الترجيح وتقييم التدليل.

وجاء الفصل الخامس للحديث عن البِدعة المحرَّمة التي في مُقابل السُّنة، فتكلَّم عن البِدعة في الشريعة الإسلاميَّة، وعن البِدعة في الفِكر الوهابيِّ – على حدِّ تعبيره – ثم أشار إلى حدودِ التغيير على بعض المحرَّمات.

والفصل السَّادس والأخير جعَلَه للحديث عن الوهابيَّة في موضع التطبيق، موضِّحًا المرونةَ في التطبيق تُجاهَ بعض المتغيِّرات، مثل المرونة تُجاه التغيُّر، الجائز، وضرَب مثالًا بمسألة تصوير ذوات الأرواح، ومسألة الظُّهور على شاشات التِّلفاز، وفي الأمور الماليَّة تحدَّث عن البنوك، كما تحدَّث كذلك عن بعض القَضايا الطِّبيَّة؛ كحُكم تشريح الجُثَث بعدَ موتها، وحكم نقْل الأعضاء، وغيرها.

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مؤسسات ثقافية تلغي نشاطاتها بعدة ولايات

كورونا تفرض حالة الإغلاق مجددا

محمود بن شعبان

أعلنت مختلف المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة عن تأجيل نشاطاتها، وإلغاء بعضها، عبر مختلف ولايات الوطن. وذلك بعد عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، الذي أجبر السلطات على وضع تدابير صارمة للحد من تفاقم الأزمة.

أعاد انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” سيناريو غلق بعض الفضاءات الترفيهية، في العديد من مناطق الوطن، ومنع التجمعات والأعراس ومختلف المناسبات. ولم يستثن الوضع الفضاءات الترفيهية التابعة لقطاع الثقافة، على غرار دور الثقافة والمسارح وقاعات السينما، التي أجبرت على إلغاء برامجها وتأجيل بعضها لتواريخ لاحقة، حيث اضطر المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي إلى تاجيل الحفل الفني الذي كان مبرمجا لنهار اليوم من طرف الجمعية الثقافية “الألفية الثالثة”، لتكريم الفنانين مهدي طماش واحسيسن السعدي وعبد اللطيف مريوة، كما تم تأجيل عرض مسرحية “شارع المنافقين” للمخرج احمد رزاق، بعدما كانت مبرمجة على مدار 05 أيام، مثلما أشار إليه البيان المنشور على صفحة المسرح الوطني الجزائري.

كما أعلن المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بقسنطينة، من خلال البيان الذي نشره على صفحته الرسمية، عن تعليق جميع النشاطات والتجمعات الثقافية بكل أنواعها على مستوى فضاءاته، إلى إشعار آخر، وتسطير برنامج افتراضي ثري، سيتم بثه عبر منصاته الإلكترونية. وذلك حفاظا على سلامة الجمهور، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي امتثلت له دار الثقافة مالك حداد بذات الولاية، حيث أعلنت عن تعليق كل الأنشطة الثقافية من لقاءات وحفلات وعروض فنية داخل القاعات إلى إشعار آخر.

وقد نشر المسرح الجهوي كاتب ياسين لتيزي وزو بيانا صادرا عن الولاية، يقتضي منع التظاهرات مهما كان نوعها وطبيعتها، التي من شأنها استقطاب الجمهور أو تشكل بؤر لانتشار الوباء، كما أعلنت مؤسسة فنون وثقافة بالجزائر العاصمة عن توقيف جميع عروضها السينمائية بقاعة سينما الساحل بشراقة إلى إشعار آخر.

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ضحيتان في حادثي مرور منفصلين بسكيكدة

لقي، الخميس وصباح الجمعة الماضيين، شخصان حتفهما، أعمارهما تتراوح ما بين 26 و55 سنة، وذلك في حادثي مرور منفصلين. هذا ووقع الحادث الأول، في حدود الساعة العاشرة واثنين وخمسين دقيقة، على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، وبالضبط بمنطقة حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة بسكيكدة، وتمثل في انحراف سيارة واصطدامها بشاحنة مقطورة كانت مركونة بجانب الطريق، حيث تم نقل الضحية البالغ من العمر 26 سنة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سكيكدة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، في حين وقع الحادث الثاني صباح الجمعة، في حدود الساعة السابعة، وتمثل في دهس سيارة لشخص مجهول الهوية، يتراوح عمره ما بين 50 و55 سنة، وذلك

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تدشين مصلحة جديدة للاتجار غير المشروع بالمخدرات

نوارة. ب

أشرف المدير العام للأمن الوطني، الخميس 15 جويلية 2021 بالجزائر العاصمة، على تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية للاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لمديرية الشرطة القضائية، بواد السمار بالعاصمة. وبالمناسبة، أكد مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية، أن هذه المصلحة المركزية ذات اختصاص وطني وطابع عملياتي بامتياز في مكافحة الشبكات المنظمة للاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والسلطات القضائية المختصة.

وتجدر الإشارة، وفي إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تمكنت هذه المصلحة العملياتية خلال الـ3 سنوات الأخيرة، من معالجة 96155 قضية متعلقة بالمخدرات أسفرت عن حجز23 طنا و763 كلغ و992 غرام من الكيف المعالج و7012488 قرص من المؤثرات العقلية.

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توقيف شخص حاول ذبح شقيقه ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية برج بوعريريج من توقيف شخص حاول مساء أول أمس الخميس ذبح أخيه من الوريد الى الوريد وتركه غارقا في دمه وهرب إلى غابة مجاورة لمكان الجريمة.

تفاصيل الجريمة المروعة التي عالجتها مصالح الدرك الوطني تعود إلى مساء أول أمس عندما حاول الجاني وهو رجل أربعيني قتل أخيه الذي يصغره بسنتين، مع سبق الإصرار، حيث قام بذبحه من الوريد إلى الوريد بواسطة سكين في الطريق السيار، ولاذ بالفرار إلى غابة الضلعة بمنطقة تيكستار، قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني بعد تمشيط المنطقة، حيث يتم التحقيق معه بخصوص الدوافع التي جعلته يقدم على ذبح أخيه، فيما يتواجد هذا الأخير بمستشفى لخضر بوزيدي الولائي من أجل العلاج، حيث أكد الفريق الطبي الذي يعالجه انه يتواجد في العناية المركزة بعد تعرضه للذبح وحالته حرجة جدا، وتجدر الإشارة إلى ان الأخوين –الجاني والضحية- ينحدران من ولاية جيجل ويقيمان بولاية قسنطينة.

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حريق يحرم 800 زبون بالأخضرية في البويرة من الكهرباء

رحاب. ع

تضررت 10 محولات كهربائية ممونة لسكنات بالأخضرية بالبويرة، بعد أن أتلف الحريق الذي نشب بغابات الأخضرية الخط الكهربائي الهوائي ذو التوتر المتوسط 30 كيلوفولط، مما أدى إلى حرمان 800 زبون، موزعين عبر عدد من أحياء المدينة من التموين بالكهرباء، من بينها منطقة النشاطات بالأخضرية، حي بلعازم، حي زهون، حي 250 مسكن، وكذا حي 201 مسكن، حيث أتلف الحريق الذي نشب بداية الأسبوع الشبكة الكهربائية الهوائية ذات التوتر المتوسط، قبل أن يتدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي امتدت ألسنته بسبب العوامل المناخية إلى أعالي هذه المنطقة الجبلية ما زاد من صعوبة إخمادها، كما تنقل أعوان المقاطعة التقنية للكهرباء إلى مكان الحادثة لإصلاح الأعطاب واستبدال الخط الكهربائي الذي تعرض للتلف، وبالتالي ضمان عودة التموين بالكهرباء بالأحياء والمناطق المتضررة.

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ثلاثيني يدهس ابنه بخلاطة إسمنت في الأغواط

الشريف داودي

عاش سكان بلدية سيدي مخلوف بالأغواط ليلة الأربعاء إلى الخميس على وقع خبر مقتل الطفل “بن.ط.ي” صاحب 3 سنوات، دهسا تحت عجلات خلاطة الإسمنت التي كان يقودها والده، حيث انطلق من أمام باب المنزل بعد صلاة مغرب يوم الخميس دون أن يدري بأن ابنه يلعب تحتها، فوقعت الفاجعة التي خلفت أثرا بالغا في نفوس سكان بلدية سيدي مخلوف وأوقعت الوالد وزوجته في حالة هستيريا كبيرة بشهادة من عايشوا الحدث لحظتها.

وتدخلت المصالح الأمنية وفتحت تحقيقا في ملابسات القضية، فيما قامت مصالح الحماية المدنية، وأجلت جثة الضحية الذي ووري الثرى يوم الخميس.