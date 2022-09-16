أخبار الجزائر ليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022

حجز 12 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة ببجاية، قطار يقتل ستينيا بجيجل

مكتب منظمة حماية المستهلك بالبويرة يشتكي تمرد الخبازين

أحسن حراش

طالب المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك وإرشاده بالبويرة، بتدخل فوري من طرف مصالح التجارة، من أجل ردع المخالفين من الخبازين الذين فرضوا منطقهم في رفع أسعار الخبز، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض القانون وحماية الزبون من بلطجة هؤلاء على حد تعبيره .

وأرسل مكتب المنظمة طلبا لمصالح التجارة بالولاية يدعوها فيه للتدخل الفوري بعد تسجيل ما أسماه بالتماطل وعدم الجدية في التعامل مع الأحداث التي كرست لدى البعض حقا مشروعا – حسبهم- في رفع سعر الخبز دون حسيب ولا رقيب، واستفحال ظاهرة رفع الأسعار في المواد المقننة وكذا تأخر تطبيق القانون، هذا الأمر دفع بمكتب المنظمة حسب بيانه إلى التعبير عن استيائه من الرفع العلني لسعر الخبز العادي من طرف الخبازين إلى 15 دج دون سند قانوني وفي تجاهل تام بقوانين الجمهورية الضابطة والمحددة للأسعار، مضيفا بأن مكتب المنظمة يقف مستغربا للكيفية التي يعالج بها هذا الخرق الواضح للقوانين في صورة فرض الأمر الواقع، كما قال، ناهيك عن العنف والبلطجة الممارسة ضد المستهلك في فرض الأسعار بالقوة رغم خطورة إقدام الخبازين على خطوتهم وسط تقاعس الجهات المعنية وأولها مصالح التجارة في حماية الزبون والمستهلك المغلوب على أمره .

ودعا مكتب منظمة حماية المستهلك في هذا الشأن، مصالح التجارة للإسراع في لعب دورها التقليدي المتمثل في فرض القانون وردع المخالفين عبر إجراءات أهمها تعليق التعليمة 53 بالنسبة للخبازين الذين رفعوا الأسعار مع سحب دعم مادة الفرينة لهؤلاء بالاتفاق مع المطاحن وكذا إلزامهم بتوفير الخبز العادي والغلق الفوري وسحب السجل التجاري من كل مخبزة متورطة مثلما جاء في المراسلة المذكورة .

تجدر الإشارة إلى أن سعر الخبز العادي عرف زيادة وصلت إلى 15 دج للخبزة الواحدة عبر المخابز بالبويرة منذ عدة أسابيع، رغم تقنين سعره من طرف الدولة بقيمة 10 دج، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول حقيقة ما يحدث ومدى دور الجهات الرقابية والمنظمة للأمر في فرض القانون وردع المخالفين، كما خلف ذلك استياء وتذمرا وسط المستهلكين والزبائن الذين تفاجأوا مؤخرا من ندرة نسبية في مادة السميد والفرينة بالمحلات، وسط مخاوف من انعكاس ذلك سلبيا وبأكثر حدة على توفر مادة الخبز وأسعاره .

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حجز 12 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة ببجاية

ت. ع

في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية من حجز أزيد من عشرة قناطير من الدجاج الفاسد إلى جانب قنطارين من اللحوم الحمراء الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إثر قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بدورية عبر إقليم بلدية واد غير ببجاية، أين تم توقيف ثلاث شاحنات نوع “كيا” مقتادة من طرف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و31 سنة ينحدرون من ولايتي بجاية وسطيف، وبعد مراقبة وتفتيش الشاحنات تبين بأنهم ينقلون لحوم بيضاء ولحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك، وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة والطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية تبين بأن الدجاج واللحوم الحمراء فاسدة وغير قابلة للاستهلاك.

العملية أسفرت على حجز أزيد من عشرة قناطير من الدجاج الفاسد، بالإضافة إلى حجز أزيد من قنطارين من اللحوم الحمراء الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وتم إنجاز ملفات قضائية للمعنيين وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

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حريق يتلف مساحة غابية بسكيكدة

إسلام. ب

أدى، حريق غابي، شب مساء الخميس، في حدود الساعة الرابعة، بمنطقة واد زقار، ببلدية عين قشرة، غرب ولاية سكيكدة، إلى احتراق 4 هكتارات من غابة تحتوي على أشجار الفلين، وتدخلت فرقة الإنقاذ والإطفاء التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بسكيكدة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، وتمكنوا من إخماد ألسنة اللهب، حيث نجحوا في إنقاذ عشرات المساكن من الاحتراق.

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عصابة تخرب خط السكة الحديدية بالبليدة

حسناء. ب

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون غرب البليدة مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المعادن والخردوات على مستوى إقليم الولاية، وكانت مصالح الدرك قد تلقت شكاوى بتعرض خط السكة الحديدية بالضاحية الغربية البليدة العفرون للتخريب خلال ثلاثة أشهر الأخيرة عبر عدة نقاط أين تمت سرقة صفائح خاصة بتثبيت السكة الحديدية ما تسبب في خسائر معتبرة وتذبذب حركة القطارات مصالح الدرك افتتحت تحقيقا في القضية وتمكنت من تحديد هوية المتورطين بينهم قاصر ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة ينحدرون من حي بورومي بالعفرون، وبعد خطة محكمة تمكن رجال درك العفرون من إلقاء القبض على المشتبه فيهم متلبسين، وكشفت التحقيقات ان المتهمين كانوا يقومون بسرقة الصفائح الحديدية على مستوى الخط الرابط بين البليدة والعفرون واعادة بيعها لتجار الخردوات، كما كشفت التحريات أن المتورطين مسبوقون في قضايا مماثلة تتعلق بسرقة المعادن والخردوات وتنفيذ عدة عمليات تهريب طالت شبكة الكهرباء والسكة الحديدية المتورطون تم احالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون نهاية الأسبوع والذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالبليدة في انتظار محاكمتهم.

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شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة في قالمة

ع. بن منـية

لفظ الجمعة، شاب يبلغ من العمر 26 سنة، أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة، الذي وصل إليه في حالة صحية حرجة للغاية، إثر تعرضه لطعنات خنجر غائرة على مستوى الرقبة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن شجارا حادا كان قد وقع ليلا بقرية شرفة أحمد ببلدية بومهرة أحمد قالمة، بين شابين، قام خلاله أحدهما بتوجيه ضربة قاتلة إلى الآخر، ما تسبب له في نزيف حاد، تم نقله على إثره على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي، أين حاول أطباء المناوبة إنقاذ حياته، وإخضاعه إلى عملية جراحية مستعجلة، إلاّ أنه فارق الحياة بعدها. وفور إخطارهم بوقوع الجريمة البشعة، باشر أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية بومهرة احمد، تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة النكراء، وذكرت مصادرنا بأنها قد تمكنت من توقيف المشتبه وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه حول ظروف وملابسات إقدامه على قتل الضحية.

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تسخير طائرة عسكرية لإجلاء طفل مصاب بتمنراست

ش. بن ايعيش

سخرت مصالح الصحة للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، مساء الخميس، طائرة عسكرية مجهزة طبيا لنقل طفل يبلغ من العمر ست سنوات، أصيب بحروق خطيرة من مدينة تين زواتين الحدودية، من أجل نقله إلى مستشفى مصباح بغدادي بتمنراست. وجاء تدخل المصالح العسكرية، بعد نداء من أهل الطفل المريض لتقديم العلاج له بسرعة، خاصة أنه يعاني من حروق من الدرجة الثالثة.. ولصعوبة نقله على متن سيارة الإسعاف، على مسافة 510كلم، لحالته الخطيرة، في انتظار إجراء فحص من طرف طبيب مختص للمريض، للبت في ملفه الطبي للعلاج بتمنراست أو توجيهه إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة المختص في علاج الحروق.

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عصابة تروج زيوت سيارات مغشوشة بأسواق الجلفة

نورين. ع

أودع، الخميس، ثلاثة أفراد من شبكة متخصصة في ترويج مختلف السوائل وزيوت السيارات المغشوشة رهن الحبس بالجلفة، فيما تم الإفراج عن أحد أفراد هذه الشبكة، وتم تقديم هذه الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة قبل محاكمتهم وفق إجراءات المثول الفوري. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجلفة قد تلقت معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بترويج مختلف أنواع السوائل وزيوت المحركات الخاصة بمختلف المركبات. وبعد تأكيد المعلومة، تم استصدار إذن بالتفتيش لأحد المساكن بجميع لواحقه. وأسفرت العملية عن توقيـف شخصين في العقد الرابع من العمر، وحجز كمية معتبرة من مختلف الزيوت والسوائل المقلدة الخاصة بالمركبات قدرت بـ 2375 وحدة. واستغلالا للموقوفين، تم التنقل إلى إحدى الولايات بموجب إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص لتسفر العملية عن توقيف الممونين الرئيسيين وحجز كمية أخرى. وبعد استيفاء الإجــراءات، تم إنجــاز ملف قضائي عـن “جنحة خداع المستهلك بتقليد علامة تجارية مسجلة، المساس بالحقوق الاستئثارية لعلامة الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة مع العود، تحرير فواتير غير مطابقة، ممارسة نشاط تجـاري قـار دون القيد في السجل التجاري.

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تفحم سائق شاحنة في حادث سير بغليزان

إبراهيم. ج

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف حادث مرور مروعا على محور الطريق السيار شرق- غرب، ليلة أول أمس، في حدود الساعة 20 و40د بمدخل مدينة وادي رهيو بولاية غليزان. وتمثل الحادث في اصطدام شاحنتين في ذات المسار، ما تسبب في اندلاع حريق بمقصورة الضحية، أدى إلى وفاته بداخلها إلى درجة التفحم. أما السائق الثاني، فأصيب بجروح وتم إسعافه وإجلاؤه على جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية، وفتحت من جهتها، المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

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مواطنون يوقفون لصوصا ويسلمّونهم للشرطة بخنشلة

طارق. م

أوقف، الخميس، مواطنون من حي لورباكو بخنشلة، لصين في العقد الثاني من العمر، متلبسين باقتحام منزل والسطو على ممتلكاته، قبل تسليمهما للشرطة، التي حرّرت ضدهما محضرا جزائيا، عن الجرم المنسوب إليهما، في انتظار إحالتهما على القضاء الأحد.

وقالت مصادر بأن عناصر الأمن الحضري السابع، بأمن خنشلة، قد تلقت مكالمة هاتفية، في الرقم الأخضر، تتعلق بإقدام شخصين بتسلق جدار أحد المساكن، ليلا وخلال تنقل عناصر الأمن الحضري السابع، ومحاصرة المكان، اتضح تواجد الشخصين في قبضة جيران وسكان الحي الشعبي، ويتعلق الأمر بشابين في الـ 23 و24 سنة من العمر، كانا على سطح المنزل، وبحوزتهما آلة قطع الحديد، ليحولا إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات، وتحرير محضر جزائي في حقهما عن تهمة تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجناية محاولة السرقة، في حالة تلبس، المقترنة بظروف الليل والتعدد، مع التسلق والكسر. في انتظار تقديمهما لاحقا أمام القضاء.

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وفاة عامل إثر سقوط شاحنة عليه بقسنطينة

ع. بن منية

اهتزت مشاعر العمال المتواجدين في ورشة بناء قاعة متعددة الرياضات ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، منتصف نهار أول أمس، الخميس، على وقع حادث عمل أليم، تسبب في وفاة زميلهم وإصابة آخر بجروح متفاوتة. الحادث وقع داخل ورشة بناء لإنجاز قاعة متعددة الرياضات بحي دغبوج العامر ببلدية حامة بوزيان، إثر انقلاب شاحنة من نوع “دامبير”، على العامل الضحية البالغ من العمر 20 سنة، ما تسبب في إصابته بجروح متعددة وبليغة على مستوى الرأس ما تسبب له في نزيف خارجي حاد، تم إسعافه ونقله من طرف عناصر الحماية المدنية، على جناح السرعة إلى مستوصف حامة بوزيان، حيث تم التأكد من وفاته من طرف طبيب المستوصف، ليتم تحويل جثته بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة، كما تم نقل عامل آخر في الورشة يبلغ من العمر 64 سنة إلى مستوصف حامة بوزيان بعد إصابته على مستوى الكتفين، تزامنا مع تدخل مصالح الأمن المختصّة والتي باشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم، والذي خلّف حالة من الحزن والأسى وسط العاملين في الورشة.

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حجز 400 هاتف نقال ذكي بسطيف

سمير مخربش

قامت، الخميس، مصالح الدرك بولاية سطيف، بحجز 400 هاتف نقال من مختلف الماركات العالمية، كانت موجهة إلى التسويق بطرق غير قانونية. العملية نفذتها أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب للدرك الوطني بعين السفيهة، التي قامت بنصب نقطة مراقبة لتفقد المركبات المشبوهة. وأثناء إخضاع سيارة من نوع “برلينقو” للتفتيش تم العثور بداخلها على 400 هاتف نقال ذكي من مختلف العلامات العالمية المعروفة.

وتبين أن هذه البضاعة المستوردة من الخارج مجهولة المصدر، ودخلت إلى الوطن بطرق ملتوية وتم تصنيفها من البضائع المهربة، حيث اتضح أن صاحبها المدعو (م. ف) البالغ من العمر 33 سنة، لا يملك أي وثيقة تحدد مصدر هذه الهواتف، ولذلك قامت أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف بحجز الكمية بكاملها وتسليمها الى مصالح الجمارك على اعتبار أن العملية تدخل في إطار التهريب. كما تم حجز المركبة وإحالة صاحبها على التحقيق بمقر فصيلة الدرك في انتظار أن يحول الملف على النيابة المختصة.

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قطار يقتل ستينيا بجيجل

ع. ب

اهتزت ولاية جيجل، مغرب الخميس، على وقع حادث صدم قطار، لكهل في العقد السادس من العمر في منطقة الكلم الخامس بجيجل بالمدخل الشرقي لمدينة جيجل حوله إلى أشلاء. الحادث وقع في حدود السابعة مساء على بعد أمتار قليلة من محطة السكة الحديدية بجيجل، الضحية ينحدر من منطقة حراثن ببلدية جيجل توفي بعين المكان. وهو الضحية الخامسة لحوادث القطار منذ بداية السنة ثلاثة منهم منذ بداية موسم الاصطياف.

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أضخم عرض أزياء نسائي بشعار “لا لسرقة موروثنا الثقافي” بوهران

سيد احمد فلاحي

ينتظر أن تنطلق، السبت، فعاليات أكبر عرض أزياء نسائي بوهران، في طبعته الأولى تحت اسم أميرة وهران، الهدف منه إبراز جمال التراث المادي الخاص بمنطقة الغرب، وتأكيدا على أحقية الجزائر في عدة ألبسة تقليدية، بعد موجة السرقة التي طالت الكثير من الألبسة التي تستعملها النسوة في حفلات الأعراس والمناسبات السعيدة، وهي الفرصة لإبراز المواهب من جهة والحصول على قلب أميرة وهران، تسمح للمتوجة باللقب بمواصلة تمثيل وهران والجزائر في المحافل الدولية.

وحسب ما أكدته مصادر الشروق، فإن الحدث الثقافي والفني سيتخلله عرض موسيقي من إحياء الشاب بلال الصغير، ووجوه فنية أخرى صنعت الحدث في السوشل ميديا، ومؤثرين سيسجلون حضورهم عبر مختلف ولايات الوطن وهي الفرصة للمعجبين من أجل التمتع بالطبق الفني الثري، كما سيشمل حضور ومشاركة نحو 20 مصمماً من مختلف المناطق سيستعرضون أزياء تحمل نمطا تصميميا يجمع بين الأزياء الجاهزة والأزياء الراقية بالطابع التقليدي والعصري بلمسات من الفخامة والتألق، ويركز هدا العرض على ملابس مصممة بطريقة حديثة ومنفذة بمعايير الأزياء الراقية، وهي إحدى حلقات الحركة السياحية التي شرعت في تجسيدها عدة جمعيات وهيئات من أجل التعريف بالموروث الشعبي ومزايا الجزائر في عدة مجالات.

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“تجاعيد زمن موبوء” عنوان كتاب للشاعر البومرداسي مراد نايت علي

أيوب. ص

صدر مؤخرا كتاب جديد يعد الأول للشاعر المقيم ببومرداس ورئيس بيت الشعر مراد نايت علي، من صنف القصة القصيرة جدا، عن دار ومضة للنشر والتوزيع، وهو صنف رغم قدمه إلا أنه غير متناول من طرف الشعراء اليوم والروائيين إلا نادرا.

وبحسب الشاعر مراد نايت علي فإن الكتاب هو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة جدا على شكل ومضات بلغت 114 قصة، طرحت من خلالها مواضيع من الواقع بكل تجلياته وغموضه، وهي عبارة عن مظاهر وظواهر وأفكار وأحاسيس تنوعت بين الفكر والفن والعلاقات الاجتماعية تحدث فارقا في نفس القارئ وتحمله للتساؤل والتأمل، كما أن هذه المجموعة القصصية حسب صاحبها تحمل في جزئها الثاني قراءات تخص 31 قصة مختلفة المغزى والهدف، مضيفا بأن هذا النوع من القصة القصيرة جدا ظهر منذ سنوات بعيدة إلا أنه بقي غير متداول من طرف الروائيين إلا نادرا على غرار ارنيست همينغواي.

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انطلاق مهرجان الأغنية الأمازيغية في طبعته الـ18

توفيق بن يحيى

احتضن ملعب “بن علاوش” لبجاية، يوم امس انطلاق الطبعة الـ18 لمهرجان الأغنية الأمازيغية الذي جاء هذه السنة تكريما الفنان الراحل إيدير من قبل جمعية “اسلاس”. وعرفت سهرة الافتتاح تداول ثلة من المع الفنانين للأغنية الأمازيغية منهم طاوس ارحاب، حسن احريس بوبكر، حراز، ومجموعة من الفنانين الشباب الصاعد بهدف تشجيعهم على الإبداع حسب المنظمين.

وسمحت سهرة افتتاحية المهرجان للعائلات البجاوية والجمهور الذي قدم من مختلف مناطق الولاية، الالتقاء مع محبيهم من الفنانين ومتابعة الأغاني التي اهتز لها طيلة السهرة.

ويستمر هذا المهرجان، بعد غياب لأكثر من سنتين، بسبب جائحة كورونا لمدة خمسة ايام والذي سيشهد تداول عدد كبير من الفنانين على غرار علاوي، بوجمعة اڨراو ڨرباس وغيرهم من الفنانين.

وفي هذا السياق، اوضح اسماعيل محافظ المهرجان ان كل الإمكانات وضعت لإنجاح هذا المهرجان وإتاحة الفرصة للعائلات البجاوية الترويح عن النفس والالتقاء بالقرب مع محبيهم من الفنانين. وعبر عدد من الجمهور الذي قدم من مختلف المناطق بالولاية عن استحسانهم لعودة هذا المهرجان بعد غياب طويل والذي سمح لهم بالتقاء فنانيهم عن قرب وتبادل حوارات، مشيرين إلى اهمية مثل هذه الفضاءات التي تقرب الفنانين وجمهورهم للتحدث عن ماه و جديد.

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شاب يشترك في السطو على مسكن زميله ببسكرة

م. ع

عالجت قوات الشرطة بالأمـن الحضري السابع بمدينة بسكرة، مؤخرا قضية سرقة تحت طائلة التهديد، والتي ذهب ضحيتها شخص أربعيني، اقتحم المجرمون منزله، وهددوه بسلاح أبيض ثم جردوه من ساعتي يد من ماركة عالمية مطليتين بالذهب، إضافة إلى هاتف نقال، والتحقيقات في هذه القضية كشفت تورط زميل للضحية في العمل، وبتوقيف المعني والتحقيق معه، اعترف بالجرم المنسوب إليه، مصرحا أنه نقل ثلاثة أشخاص على متن سيارة أبيه إلى منزل الضحية، فيما كان أحدهم يملك مفتاح المنزل الذي قام بسرقته واصطنع نسخة منه، وبمواصلة التحقيق تم توقيف الشخص الثاني المتورط في ذات السرقة، وبالتحقيق معهما دلاّ على شخص ثالث تم توقيفه هو الآخر، لينجز للموقوفين الثلاثة البالغة أعمارهم ما بين 21 و27 سنة ملف جزائي.