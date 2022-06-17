أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 جوان 2022

3 وفيات في حادثي عمل في سطيف ، انتشال جثة غريق بشاطئ الأصيل ببومرداس

رؤساء “الباترونا” متفائلون ببرنامج النهوض الاقتصادي

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ، الخميس بالجزائر العاصمة، أن رؤساء منظمات أرباب العمل “متفائلون” ببرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وعقب استقباله من طرف الرئيس تبون بمقر رئاسة الجمهورية، رفقة رؤساء منظمات أرباب العمل اخرى، قال رخروخ، أن “المشاورات مع رئيس الجمهورية كانت جد بناءة وخرجنا متفائلين ببرنامج السيد الرئيس للنهوض بالاقتصاد الوطني”، مضيفا بالقول: “سنوصل هذا التفاؤل لباقي أرباب العمل”.

وشدد على أن منظمات أرباب العمل تسعى لـ”لم الشمل من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي”، معتبرا أن التشاور مع ممثلي القطاع الاقتصادي سنة حميدة دأب عليها الرئيس تبون، وهو ما يدل – مثل ما قال – على “الاهتمام الكبير الذي يوليه لهذا القطاع الحساس”.

وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن اللقاء كان فرصة أيضا، لـ”طرح انشغالات المستثمرين والمسيرين”.

للإشارة، فإن اللقاء الذي جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلاف، شارك فيه إلى جانب رخروخ، كل من رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي.

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تحذيرات من فوضى تسويق المكملات الغذائية

خ.م

دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفيسور عبد الحكيم بوديس، الخميس بالجزائر، إلى ضرورة سن قوانين لتسيير وتنظيم سوق المكملات الغذائية الذي عرف توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد البروفسور بوديس على هامش الملتقى الوطني حول المكملات الغذائية أن هذه المواد التي عرفت استهلاكا واسعا خلال السنوات الأخيرة تختلف تماما عن الأدوية، وهي اليوم توجد – حسبه – في مفترق الطريق نظرا لخضوع تسييرها إلى ثلاث أو اربع وزارات “لا توجد لها قوانين دقيقة وواضحة لتنظيم استعمالاتها مما يستدعي استدراك هذا النقص”.

وأشار من جهة أخرى إلى ضرورة إعطاء الأهمية لهذه الأصناف من المواد التي تخضع في الوقت الراهن إلى التسيير من طرف وزارة التجارة فقط ولكنها تباع بالصيدليات بالرغم من أنها لا تخضع لنفس القوانين المسيرة للمواد الصيدلانية الأخرى، وسن قوانين بارزة لهذه المكملات الغذائية -حسب ذات المسؤول- يحمي المواطن من آثارها الخطيرة ويحدد استعمالاتها .

وكشف من جانبه المدير العام للتنظيم ومراقبة النشاطات بوزارة التجارة والتصدير، سامي قلي، أن ملف المكملات الغذائية تتكفل به وزارة التجارة منذ سنة 2012 فقط، واليوم يخضع تسييره كذلك إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، حيث تعكف على دراسته مجموعة عمل تحت إشراف الوزارة الأولى، وقد تم التكفل بعدة ورشات بين المراقبة في الميدان والتحليل من طرف كل وزارة بوسائلها الخاصة.

ويتمثل الإطار الحالي -حسبه- في تحديد الفاعلين في هذا الملف ومختلف الأسواق الممونة للسوق الجزائرية، مؤكدا بأن هذه المواد تطرح مسألة كبيرة في استعمالاتها التي تخلط بين العلاجية منها والمكملة للأدوية، مشيرا إلى استناد السلطات العمومية في تسييرها إلى توصيات المنظمتين العالميتين الصحة والتغذية والزراعة.

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السلطات المحلية تشرع في هدم البناية المتضررة بالخوارزمي في القبة

منير. ر

شرعت السلطات المحلية والولائية، صبيحة الجمعة، في هدم البناية التي شكلت سابقا خطرا على مستعملي الطريق السريع بمحاذاة مستشفى دريد حسين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة المتهاطلة على الجزائر بداية من شهر نوفمبر الماضي، في انزلاق أرضي وانجراف للتربة بالحي السكني المقابل لذات المستشفى ببلدية القبة والمسمى الخوارزمي، حيث أدى انجراف التربة إلى انهيار أجزاء من بعض السكنات وحدوث تصدعات وتشققات في بعض الفيلات المجاورة المتكونة من عدة طوابق والمبنية على حواف هضبة مرتفعة مقابلة للطريق السريع بمحاذاة مستشفى دريد حسين.

ونشرت عديد صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة وفيديوهات لحظة هدم البناية التي كانت تشكل خطرا على السيارات والمارة، ما فرض على المصالح الأمنية والسلطات المحلية غلق الطريق المؤدي نحو القبة ومختلف الوجهات باتجاه وسط العاصمة، ما تسبب في ازدحام مروري كبيرة خلال فترة الهدم، كما قامت مصالح البلدية بإرسال فرقة متكونة من عشرات العمال وعتاد الأشغال العمومية والذين باشروا، منذ صبيحة أمس الجمعة، أشغال الهدم على مراحل، مع وجود جدار عازل من الإسمنت لمنع انجراف التربة وسقوط الحجارة والصخور على مستعملي الطريق.

وكانت البناية المصنفة في الخانة الحمراء، حسب ما أقرته الخبرة التي أجرتها مصالح ولاية الجزائر، قد خلفت حالة من الذعر والخوف وسط قاطني المنطقة، ليتم وقتها إخلاء الموقع وإغلاقه خوفا من حدوث انهيارات أرضية، بعد استمرار تساقط الأمطار، وتواصل انجراف التربة على مراحل، كما قامت مصالح البلدية بإرسال فرقة متكونة من عشرات العمال وعتاد الأشغال العمومية والذين باشروا صباح الأربعاء، أشغال انجاز جدار عازل من الإسمنت لمنع انجراف التربة وسقوط الحجارة والصخور على مستعملي الطريق السريع، وكذا تحسبا للشروع في تهديم البناية المتضررة التي لم تعد صالحة للسكن، وهو ما أقرته الخبرة التي أجرتها مصالح ولاية الجزائر، وهو ما تسبب في حدوث ازدحام مروري واختناق في حركة السير على مستوى الطريق.

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أمن بجاية يمنع الولوج إلى الشواطئ غير المحروسة

ع. تڤمونت

تم، في الصباح الباكر من يوم الخميس، انتشال جثة غريق، تجهل هويته إلى حد الساعة، على مستوى شاطئ لوطا عند المدخل الغربي لبلدية سوق الاثنين شرق بجاية، كما انشل غطاسو الحماية المدنية، نفس اليوم، جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، ينحدر من ولاية خنشلة، غرق على مستوى شاطئ تيشي شرق الولاية دائما، مع الإشارة إلى أن شواطئ الولاية ظلت إلى غاية مساء يوم الخميس غير محروسة، وأن برنامج الحراسة انطلق أمس الجمعة 17 جوان وذلك إلى غاية أواخر شهر سبتمبر، والمؤسف أن شواطئ الولاية قد التهمت إلى حد الساعة نحو 10 ضحايا جلهم غرقوا بالشواطئ الغربية للولاية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر بعيدا عن أي تهور مع ضرورة التوجه إلى الشواطئ المحروسة.

وقصد حماية المواطنين من “خداع” بعض الشباب الذين يقومون بتحويل شواطئ غير محروسة إلى أشبه بشواطئ مسموحة للسباحة من خلال تنصيب خيمهم على امتداد الشاطئ وكذا استحداثهم لحظيرة عشوائية لركن السيارات، فقد كثفت عناصر الأمن تواجدها الميداني على مستوى الشواطئ غير المحروسة وذلك تفاديا لتغليط المصطافين، حيث قامت في هذا الصدد عناصر الشرطة بإزالة جميع الخيم المنصبة على رمال شاطئ سيد علي لبحر، شرق مدينة بجاية، غير المحروس، هذا الأخير الذي التهم العديد من الأبرياء، حيث تم في هذا الشأن منع المصطافين من الولوج إلى الشاطئ المذكور حفاظا على أرواحهم، علما أن ولاية بجاية تتوفر على 34 شاطئا مسموحا للسباحة وأن السباحة في غير هذه الشواطئ يكون بمثابة مغامرة نهايتها قد تكون مأساوية.

وأضحى من الضروري غلق كل المسالك المؤدية إلى الشواطئ غير المحروسة بإقليم الولاية مع التفكير مستقبلا في بذل القليل من الجهد من أجل إدراج بعض هذه الشواطئ ضمن قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة، كون البعض منها لا ينقصها سوى مراكز للحماية المدنية، والملفت للانتباه أن امتحانات نهاية السنة قد كشفت مدى النقص البشري الذي يعاني منه جهاز الحماية المدنية، وهو ما استوجب تأجيل موعد حراسة الشواطئ إلى غاية الانتهاء من امتحانات نهاية السنة على غرار البيام والبكالوريا، علما أن عناصر الحماية قد تم تجنيدهم على مستوى مراكز الإجراء طوال أيام الامتحانات.

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الاعتداءات تحرم 1800 زبون من الكهرباء بالدويرة

منير ركاب

ندّدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله، نهاية الأسبوع الماضي، بظاهرة الاعتداءات على شبكة الكهرباء التي ألحقت أضرارا مالية كبيرة للمؤسسة، في وقت باشرت هذه الأخيرة الإجراءات الإدارية والقانونية، المتمثلة في حلول ودية أو تحويل ملفات المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضافت المديرية في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه، على خلفية ظاهرة الاعتداءات على شبكة توزيع الكهرباء، أن هذه المادة الحيوية، قد تعرضت بمنطقة الرمضانية ببلدية الدويرة، لاعتداء من طرف شخص قام بتشييد منزل فردي تحت الشبكة، حيث ألحق إضرارا على الكابل الكهربائي، ما تسبب في قطع التزويد بالكهرباء لعدة أحياء من البلدية، كما خلّف الاعتداء على شبكة التوزيع في عزل نحو 50 مركز تحويل الكهرباء، وبالتالي حرمان أزيد من 1800 زبون من التزوّد بالطاقة الكهربائية في ظروف مناخية استثنائية، بسبب الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة هذه الأيام،مع الزيادة الطلب الكهرباء.

من جهتها تدخلت المؤسسة من خلال فرق الاستغلال التابعة لها لإصلاح الكابل المعتدى عليه بحي الرمضانية، وقامت بإعادة تزويد الزبائن بالكهرباء بمجرد انتهاء الأشغال وإصلاح الكابل المتضرّر، ولضمان تحصيل مستحقاتها من المعتدين على شبكتي الكهرباء والغاز شرعت المديرية على غرار عديد المديريات بإقليم ولاية الجزائر، في عمليات اتصال وتحسيس تجاه المدينين ووضع إجراءات إدارية منها الدفع بالتقسيط، وتكثيف نقاط التسديد وتنويعها على غرار التسديد عبر الوكالات والمكاتب البريدية والدفع الإلكتروني، كما اعتبر مسؤولي سونلغاز هذه المستحقات ثقلا كبيرا يمس بالصحة المالية للمؤسسة، ما يؤدي إلى تجسيد عديد الاستثمارات التنموية العمومية والخاصة باعتبار أنّ الشركة حلقة جدّ مهمة في تجسيد مشاريع برنامج رئيس الجمهورية المتعلقة بمناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والعديد من المشاريع السكنية.

وكانت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله، قد رصدت نوع آخر من التعدي على المنشآت، وهو تشييد البنايات بالقرب أو تحت شبكات توزيع الكهرباء، وحتى فوق قنوات توزيع الغاز، ما دفع إلى اللجوء إلى العدالة لإيداع شكاوى لوضع حد لظاهرة التعدي على الشبكتين الكهربائية والغازية.

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توقيف 3 متورطين وتحجز90 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى من إحباط عملية ترويج كمية معتبرة من المخدرات، وحجز90 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب توقيف 3 أشخاص في العملية تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، كانوا ينشطون ضمن شبكة وطنية منظمة يمتد نشاطهم الإجرامي عبر ولايات مختلفة من الوطن.

عملية حجز الكمية المذكورة والإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية تباعا، جاءت عقب توقيف أحد أفرادها يوم 11 جوان الجاري بعد الاستغلال الميداني الفعال لمعلومات وردت عن محاولة هذا الأخير نقل وتمرير شحنة من المخدرات من إحدى الولايات الغربية للوطن إلى إحدى ولايات الوسط، على متن مركبة تجارية رباعية الدفع مموها العملية بنقل أفراد عائلته على متنها لإبعاد الشبهة، حيث تمكن عناصر الفرقة بعد عمليات ترصد ومتابعة محكمة من توقيفه على متن مركبة من نوع “ميتسوبيشي” مزدوجة المقصورة على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب محور بوراشد عثر فيها بعد المراقبة الأمنية، وعملية تفتيش دقيقة، على الكمية المذكورة في شكل طرود وصفائح كانت مخبأة بإحكام بمخبأ سري تم استحداثه بالمركبة أسفل الصندوق الخلفي، وبتعميق التحريات الميدانية والتقنية بالتنسيق مع النيابة المختصة بتمديد الاختصاص إلى ولايات وسط وغرب الوطن، تم توقيف فردين آخرين من عناصر الشبكة ينحدران من ولايتي وهران وغليزان وتحديد هوية آخرين على علاقة بنشاط الشبكة يتواجدان في حالة فرار.

عناصر الشبكة الإجرامية المشتبه بهم ستتم إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى بموجب ملف جزائي عن قضية الحيازة ونقل المخدرات لغرض البيع والمتاجرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة.

.. يعرض حياة المارة للخطر بسلاح أبيض بخميس مليانة

أوقفت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، يقيم بذات المدينة جراء إقدامه على تعريض حياة المارة للخطر مع المساس بالسكينة العامة.

الوقائع تعود إلى الساعة العاشرة والنصف مساء من يوم أمس الأول، أين تلقت مصالح الشرطة بلاغا مفاده تواجد شخص على مستوى حي “السلام 140 مسكن” حاملا بيده سلاحا أبيض وهو يقوم بإحداث ضوضاء والتلفظ بكلام بذيء مع تعريض حياة المارة للخطر، ليتم التدخل الفوري لقوات الشرطة بعين المكان وتطويقه، أسفر عن توقيف المعني الذي حاول الفرار من قبضتهم فور مشاهدته لهم بعدما قام برمي السلاح الأبيض الذي كان بحوزته (خنجر)، هذا الأخير بعد التحقق من هويته، تبين أنه محل بحث من طرف مصالح العدالة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه بغرض المتابعة والتقديم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة.

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توقيف مسبوقة قضائيا استولت على محفظة نقود داخل محل بتيزي وزو

فروجة معاكني

تمكنت مصالح الأمن لدى وحدة الأمن الحضري بفريحة، التابعة لأمن دائرة عزازقة، من إلقاء القبض على شابة تبلغ من العمر 34 سنة، مسبوقة قضائيا، قامت بسرقة محفظة نقود من حقيبة يد إحدى الزبونات داخل محل تجاري بفريحة.

القضية فجرتها شكوى تقدمت بها إحدى الزبونات، مفادها تعرضها لسرقة محفظة نقودها من داخل حقيبة يدها، وهي بصدد اقتناء مشترياتها داخل محل تجاري بفريحة، لتكتشف عند قيامها بدفع تكاليف مقتنياتها بسرقة محفظة نقودها التي تحوي على مبلغين ماليين بالعملة الصعبة والعملة الوطنية، إلى جانب وثائق تخصها.

مصالح الأمن باشرت تحرياتها في حينها والتي أسفرت على إلقاء القبض على الفاعلة واسترداد جزء من المبلغ المسروق، أما حيثيات القضية فتعود لتواجد الفاعلة وهي مسبوقة قضائيا، داخل المحل التجاري، في نفس الوقت الذي كانت فيه الضحية منشغلة باقتناء مستلزماتها، لتستغل عدم انتباهها وتقوم بسرقة محفظة نقودها التي كانت داخل محفظة يدها، وتغادر المحل بعدها.

المتهمة تم تقديمهما أمام النائب العام لدى محكمة عزازقة بتاريخ 14 جوان، حيث أدينت في حينها بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100.000.00 دج.

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فتح أقسام لتعليم أبناء الجالية القرآن والعربية وتاريخ الجزائر

فاطمة عكوش

قرّرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البويرة فتح أقسام خاصة لفائدة أبناء الجالية الجزائرية من أجل حفظ ما تيسر من القران الكريم وتعليم اللغة العربية وتاريخ الجزائر وأعلامها.

وفي بيان أصدرته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البويرة، اطلعت عليه “الشروق”، دعت أبناء الجالية الراغبين في حفظ القرآن الكريم عن فتح التسجيلات لاستقبال الراغبين في الدراسة خلال العطلة الصيفية، دعتهم إلى التقرب من مصلحة التعليم القرآني بالمديرية للتسجيل وفق الاستمارة ومباشرة الدراسة بإحدى المدارس القرآنية وهي 6، منها مسجد علي بن أبي طالب ببلدية الشرفة بامشدالة، زاوية بركان حموش باث منصور، المدرسة القرآنية الفضيل الورثيلاني ذراع البرج، المدرسة القرآنية مالك بن نبي بالاخضرية، وينتظر تحديد الأيام والتوقيت الخاص بالدراسة يوم التسجيل.

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إنهاء مهام رئيس مركز ورئيس مصلحة الامتحانات بسطيف

سمير مخربش

أمر وزير التربية، الخميس، بإنهاء مهام رئيس مركز امتحان محمد قيرواني بسطيف ورئيس مصلحة الامتحانات بمديرية التربية، بعد إيفاد لجنة تحقيق في قضية إقصاء تلميذة من امتحانات البكالوريا بطريقة مثيرة للجدل إثر إصابتها بوعكة صحية.

القضية تتعلق بالتلميذة أمينة سالم من سطيف، التي شاركت في الامتحان في اليوم الأول بمركز محمد قيرواني بصفة عادية، لكن في اليوم الثاني حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث أصيبت بإغماء في امتحان مادة الرياضيات، وتم نقلها على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى لتلقي العلاج، أين استعادت عافيتها بعد تلقيها لحقنة لتعود بعد حوالي نصف ساعة إلى مركز الامتحان.

وقد لقيت تضامنا من طرف المؤطرين وفي مقدمتهم رئيس المركز الذي سمح باستفادة التلميذة من وقت إضافي قدر بنصف ساعة، وكان يبدو الأمر عاديا للغاية لكن في الأمسية لما عادت التلميذة لإجراء امتحان اللغة الإنجليزية منعها رئيس المركز من دخول القسم، وأخبرها بأنها مقصية من البكالوريا ووجهها إلى مديرية التربية، وهو القرار الذي نزل على التلميذة كالصاعقة، إلى درجة الانهيار الذي أوصلها للمستشفى، وخلف حيرة وسط أوليائها وتحولت حادثة التلميذة أمينة إلى قضية رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي أين لاقت تضامنا من طرف المتابعين مع استغراب كبير لرئيس المركز الذي أقصى مترشحة للبكالوريا بطريق مثيرة للجدل.

وكان للقرار ردود أفعال واسعة صبت أغلبها في إدانة قرار الإقصاء وتصنيفه في خانة الحقرة والتعسف بعدما كانت له نتائج وخيمة على مسار هذه التلميذة التي ناشدت رفقة أوليائها وزير التربية للنظر في قضيتها.

ومن جهته، قام وزير التربية بإرسال يوم الخميس الماضي لجنة تحقيق تضم إطارين من الوزارة للنظر في القضية، وفي نفس اليوم قاما بالتحري في حيثيات القرار، وكان لهما اتصال مباشر مع الوزير عن طريق التحاضر المرئي عن بعد لإبلاغه بنتائج التحقيق، وعلى الفور أصدر وزير التربية قرارا بإنهاء مهام رئيس مركز الامتحان ورئيس مصلحة الامتحانات بمديرية التربية.

وقد أثارت القضية جدلا كبيرا وسط المتتبعين، وهناك من اعتبر قرار رئيس المركز صائبا لكنه جاء متأخرا بعد السماح للمترشحة بالخروج والعودة مجددا إلى المركز واستئناف الامتحان، في حين أن القانون يقصي كل من خرج من المركز على الفور بغض النظر عن الأسباب والظروف، وبالمقابل هناك من يرى أن قرار الإقصاء مجحف ومن غير المعقول أن يتم إقصاء تلميذة بسبب تعرضها لوعكة صحية، وإلا كيف نفسر وجود أطباء ونفسانيين ورجال الحماية المدنية في كل مركز، حيث يبقى دور هؤلاء هو متابعة الحالة الصحية والنفسية للمترشحين وقد جندتهم الدولة وصرفت عليهم أموالا ضخمة لتوفير هذه الخدمة وتقديك كل الدعم للمترشحين من هذا الجانب.

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سنة حبسا لخمسة مترشحين بسبب الغش في البكالوريا بباتنة

طاهر حليسي

كشف، الخميس، بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء باتنة، عن تسجيل 5 حالات غش في امتحان شهادة البكالوريا، استوجبت تسليط عقوبة سنة حبسا نافذة لخمسة مترشحين زائد غرامات مالية لكل واحد منهما، وبين هذه الحالات حالة تلميذة تورطت رفقة شقيقتها في الجرم المشهود.

وأوضح البيان بأن تلميذة حرة تدعى “ج.ن” ضبطت متلبسة بالغش في امتحان مادة الفلسفة باستعمال هاتف نقال وسماعات معترفة بأن شقيقتها “ج.هـ” كانت مكلفة بالإجابة عن الأسئلة بعدما قرأت عليها الممتحنة الأسئلة، ما استوجب تقديمها لمحكمة باتنة التي أدانتها بعقوبة عام حبس نافذ وغرامة 10 ملايين سنتيم عن تهمة تسريب الأسئلة، فيما أدينت شقيقتها المتواطئة معها وهي في حالة فرار بعقوبة عامين نافذين.

وفي ذات المؤسسة محمد عرعار بباتنة، ضبط تلميذ حر” ل.ي”في شعبة الآداب والفلسفة وبحوزته سماعة بلوتوث وبطاريتين دون جهاز استقبال بغرض الغش في مادة الفلسفة، بالتنسيق مع مترشح آخر سيلقى الأجوبة من شخص خارج المؤسسة مدعيا عدم معرفته بهما، فتم نقله للحكمة، أين صدرت بحقة عقوبة سنة نافذة مع غرامة 10 ملايين سنتيم، وهي نفس العقوبة التي طالت تلميذا ثالثا هو ” أ.ب ” وهو مترشح خر ضبط متلبسا باستعمال سماعات بلوتوث للغش في مادة الفرنسية بمركز محمد عرعار بباتنة، كما أدين تلميذ آخر” ع.ع.ر” بنفس العقوبة عقب ضبطه متلبسا بمحاولة غش، باستعمال جهاز بلوتوث وسماعات خلال امتحان مادة العلوم الطبيعية بمركز معامير بلقاسم برأس العين بلدية نقاوس.

وأدانت محكمة سريانة تلميذا خامسا، يسمى ” د.ع.ر” بعقوبة سنة نافذة وغرامة 5 ملايين سنتيم، عقب ضبطه في محاولة غش في مادة التسيير المحاسبي والمالي بمركز امتحان عبد المجيد عبد الصمد بالمعذر، حيث ضبطت لديه حقيبة تحوي جهاز نقال وسماعة وبلوتوث وملقاط كان تحايل على الحراس في إدخالها.

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حبس 5 أشخاص نشروا أسئلة البكالوريا بأم البواقي

ج. ل

أدانت الجهات القضائية بأم البواقي، أربعة أشخاص بعدما تم رصدهم وهم يقومون بنشر الأسئلة والأجوبة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم إدانة احد الممتحنين الذي ضبط متلبسا في حالة غش في مادة اللغة العربية وعند مطالبته بمغادرة القاعة وتحرير تقرير عن عملية الغش رفض مغادرة القاعة إلا بعد أن تدخل رجال الشرطة الذين قاموا بإخراجه بالقوة، بعد إن أحدث حالة فوضى وضوضاء داخل قاعة الامتحانات، وخلال تقديمه أمام العدالة تمت إدانته بسنة حبس نافذ، كما تم معاقبة ثلاثة أشخاص آخرين بعين مليلة، أحدهم تلميذ سابق كان متمدرسا في السنة الثانية ثانوي، وتم فصلة عن الدراسة، قام بالتواصل مع احد الممتحنين بأحد المراكز عن طريق الفايسبوك خلال إجراء امتحان مادة اللغة العربية، أما الثاني فهو طالب جامعي قام بنشر وإرسال عن طريق منصة التواصل الاجتماعي لإجابات اللغة العربية خارج الولاية، أما الحالة الثالثة فتتعلق بمتخرجة من الجامعة حاملة لشهادة ليسانس لغة عربية شاركت في نشر إجابة موضوع اللغة العربية والانجليزية، حيث تمت إدانة كل واحد منهم بستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بعشرة ملايين سنتيم، فيما لازالت حالتين على قيد التحقيق وسيفصل في شأنهم القضاء لاحقا.

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18 شهرا حبسا نافذا لـ 4 مترشحين لامتحان الباكالوريا بغليزان

ناصر بلقاسم

ذكر بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء غليزان، تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه بتاريخ 14 جوان الجاري، تم اكتشاف حالة غش أثناء امتحان شهادة البكالوريا في مادة الفلسفة، وبعد تفتيش المدعو (ع، أ، أ)، ضبط بحوزته جهاز بلوتوت، كان يستعمله في عملية الغش، وهذا بمساعدة صديقه المدعو (م. ي)، وعليه تم فتح تحقيق ابتدائي بشأن القضية، وبتاريخ 15 جوان تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان، وعن طريق إجراءات المثول الفوري، تمت متابعة كل من المدعو (ع.أ.أ) بجنحة نشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، والمدعو (م.ي)، بجنحة المشاركة في نشر وتسريب مواضيع شهادة البكالوريا، كما صدر حكم قضى بإدانتهما ومعاقبتهما بـ 18 شهرا حبسا نافذا، وتغريمهما بـ 100 ألف دج ومصادرة المحجوزات.

وفي قضية أخرى، أدين مترشحان آخران بـ 18 شهرا حبسا نافذا، مع تغريمهما بـ 100 ألف دج، وإيداعهما الحبس بالجلسة، ومصادرة المحجوزات، ويتعلق الأمر بالمدعو (ش.م،أ)، المتابع بجنحة نشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة الباكالوريا، والمدعو (ع.م.ر)، المتابع بجنحة المشاركة في نشر وتسريب مواضيع الباكالوريا، بتاريخ 12 جوان.

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سنة حبسا لسيدة سربت موضوع العلوم الإسلامية بالمشرية

محمدي. ع

أدانت، صباح الخميس الماضي، محكمة المشرية الابتدائية سيدة بسنة حبسا نافذة و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية بجنحة تسريب أسئلة موضوع مادة العلوم الإسلامية الخاص بامتحان البكالوريا حسب البيان الصادر عن نيابة الجمهورية لمحكمة المشرية.

وأشار البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، إلى أنه استنادا للتحريات التي قامت بها مصالح الأمن والتي مفادها تسريب موضوع مادة العلوم الإسلامية بعد 20 دقيقة من انطلاقه عبر احد وسائط التواصل الاجتماعي الخاص بالمسماة “ب. خ”، حيث تم تقديم المعنية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المشرية وقد تمت متابعتها على أساس جنحة تسريب الموضوع المذكور، وذلك وفقا لإجراءات المثول الفوري يوم الخميس المنقضي التي صدر في حقها الحكم السالف الذكر.

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مترشح يورط أخته في قضية غش بأقبو في بجاية

ع. تڤمونت

أشار بيان صحفي صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أقبو ببجاية، إلى تسجيل محاولة غش في امتحان البكالوريا بمركز الإجراء بإكمالية عبان رمضان الكائنة بڤندوزة في أقبو وذلك باستعمال جهاز البلوتوث.

وقد تم ضبط المترشح وبحوزته جهاز بلوتوث به شريحة وسماعة أذن صغيرة الحجم، المستعملة في محاولة الغش في امتحان مادة التسيير المحاسبي والمالي، وعلى اثر ذلك أمرت نيابة محكمة أقبو بفتح تحقيق في الوقائع، حيث تم تسليم تسخيرة لمتعامل الهاتف النقال قصد تحديد قائمة المكالمات الواردة والصادرة من رقم المعني، هذا الأخير الذي اعترف خلال التحقيق عن نيته في الغش بإحضار الجهاز المذكور وأن بمجرد تشغيله تقرب منه الأستاذ المكلف بالحراسة في قاعة الامتحان وقام باستدعائه إلى مكتب رئيس المركز وأنه لم يتمكن بعد من استعمال الجهاز في الغش وذلك في انتظار استقباله لمكالمة هاتفية من أخته، وعند سماع هذه الأخيرة اعترفت بوجود اتفاق مستبق بينها وبين أخيها حول تسريب موضوع الامتحان من طرف هذا الأخير مقابل تسريبها الإجابة عن طريق تقنية البلوتوث، غير أنها حاولت الاتصال به يوم الامتحان ولم تتمكن من ضبطه نظرا لوجود حراسة مشددة في مركز الامتحان.

وتم بتاريخ 15 جوان، تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية وإحالة الملف أمام قاضي الجنح بنفس المحكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري، أين صدر حكم يقضي بإدانة المتهم المترشح بعقوبة 18 شهر حبس نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع الإيداع، كما تم إدانة أخت المترشح بعقوبة 6 أشهر حبس نافذ و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات.

..وعام سجنا نافذا لمترشح بالقصر

كما أشار بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة أميزور إلى تسجيل محاولة نشر وتسريب موضوع امتحان مادة الفلسفة لشهادة البكالوريا، وذلك على مستوى مركز الامتحان للثانوية المختلطة الكائنة للقصر، أين تم ضبط مترشح يبلغ من العمر 19 سنة بحوزته جهاز بلوتوث معد خصيصا لغرض الغش، وأمرت النيابة فور إخطارها بالوقائع بفتح تحقيق وقد توصل في هذا الصدد التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية إلى أن المشتبه فيه كان بصدد تسريب سؤال مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة باستعمال جهاز البلوتوث لشخص مجهول الهوية متواجد خارج مركز الامتحان على أن يتلقى الإجابة فيما بعد عبر ذات الجهاز غير أن عناصر الحراسة بالمركز تفطنوا للأمر مما حال دون تسريب السؤال.

وتم يوم 15 جوان تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية وبعد سماعه اعترف بالوقائع المنسوبة إليه وعليه تمت متابعته وإحالته على المحاكمة التي أدانته بعام حبسا نافذا وغرامة بـ 50 ألف دينار نافذة مع مصادرة المحجوزات.

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حبس شاب أضرم النار في غابة وتسبب في وفاة متطوع بسكيكدة

إسلام. ب

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الخميس، بإيداع شاب يدعى “ع. م” الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته في إحدى جلسات محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة المقبلة، بجناية وضع النار عمدا في محاصيل أدت إلى وفاة شخص، طالت الضحية ن، ج في العقد الرابع من عمره، الذي تعرض إلى نوبة قلبية أدت إلى وفاته الثلاثاء الماضي بمزرعة بوكرمة إسماعيل ببلدية رمضان جمال.

وتعود حيثيات القضية إلى الثالث عشر من الشهر الجاري، في حدود الساعة الثانية زوالا، أين نشب حريق بمقبرة الشهداء، ببلدية رمضان جمال امتد إلى غابة الحقول الزراعية بالمزرعة المذكورة أنفا، وعلى إثر تطوع أحد المواطنين لإطفاء النيران رفقة أعوان الحماية المدنية بسكيكدة، ويتعلق الأمر بالضحية “ن. ج” الذي تعرض إلى نوبة قلبية أدت إلى وفاته، وعلى إثر ذلك أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بفتح تحقيق معمق حول ملابسات الحريق، أين توصل البحث والتحري إلى أن سبب الحريق يرجع إلى رمي سيجارة من طرف المشتبه فيه “ع. م” الذي أعترف لدى الجهات الأمنية والقضائية أنه كان يقوم رفقة شقيقه “ع. س” بأشغال بالمنزل المهجور الذي يتوسط حقول القمح ويدخن سيجارة قام برميها من النافذة خارج المنزل، كانت السبب في اندلاع حريق مهول بالمزرعة المذكورة وتسبب في وفاة الضحية “ن. ج”.

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توقيف شاب وشقيقته نشرا أجوبة امتحان البكالوريا بجيجل

ب. منى

أوقفت الجهات الأمنية بجيجل شابا رفقة أخته، قاما بنشر أجوبة امتحان العلوم الطبيعية الأسبوع الفارط.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 14 جوان الجاري، حسب بيان لمجلس قضاء جيجل تحصلت الشروق على نسخة منه، أين رصدت مصالح الدرك الوطني حسابا الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي الساعة 09 و17 دقيقة، يقوم بنشر أجوبة لسؤالين لمادة علوم الطبيعة والحياة، حيث قامت ذات المصالح بفتح تحقيق حول هذه الوقائع، وتوصلت إلى الكشف عن هوية المتورطين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بفتاة وأخيها يقطنان بمدينة جيجل، إذ تم توقيفهما أول أمس وسماع أقوالهما، وتقديمهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة جيجل، ليتم إحالتهما أمام محكمة الجنح للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، وقد أمرت المحكمة بتأجيل القضية إلى تاريخ 22 جوان الجاري، مع أمر بوضع المتهم الأخ رهن الحبس المؤقت، ووضع أخته تحت نظام الرقابة الفضائية.

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انطلاق “أيام التبادل حول الممارسة السينمائية” السبت

زهية. م

يطلق اليوم المجلس الثقافي البريطاني في الجزائر أيام تبادل حول الممارسات السينمائية، حيث ينتظر أن تجمع هذه التظاهرة، على مدار يومين كاملين، عشرات الشباب السينمائي في الجزائر.

وقال بيان للمجلس البريطاني إن هذه المبادرة صارت ممكنة بفضل برنامج تمويل مخصص للتعاون الدولي، أطلق في نوفمبر الماضي، من قبل المجلس الثقافي البريطاني “صندوق برنامج التعاون الدولي”.

وقد مكن هذا البرنامج من جمع وكالة سوليس للسينما والموسيقى، وهي وكالة جزائرية لتشجيع مشاريع الأفلام الثقافية والموسيقى، وشريكتها البريطانية شوتينغ بيبول، وهو مجمع مستقل أطلق عام 1998 ويجمع صناع الأفلام البريطانيين، ويجمع ممثلين ومخرجين ومؤلفين وفنيين من عالم السينما البريطانية والسمعي البصري، ويعمل على تسهيل صناعة الأفلام، من خلال التعاون بين مختلف أعضائها. وقد مكن هذا البرنامج من مشاركة المنتجين ومديري المهرجانات والمصورين السينمائيين من مشاركة تجاربهم وتقديم المشورة العملية لصانعي الأفلام الشباب.

وسيمكن برنامج التبادل الذي أعلن عنه المجلس البريطاني في الجزائر للمشاركين وكذلك الجمهور عبر الإنترنت باستكشاف الرؤية العامة ودورة حياة الفيلم (روائي أو وثائقي) من الكتابة إلى التوزيع بما في ذلك بالاتجاه الفني.

ويجمع هذا الحدث العديد من السينمائيين على غرار حبيبة جحنين زبير بن علي وامينة جانين من الجزائر وكل من إريج سهيري (مخرج ومنتج) من بريطانيا وليز تشيغي من إفريقيا أنيا برزيغودا (مصممة صوت)، عبلة قندلفت (موزع ومنتج).

وكان المجلس الثقافي البريطاني قد أعلن عن تنظيم مسابقة لاختيار عشرة سينمائيين شباب في هذا التظاهرة التي ستكون مفتوحة أمام الجمهور عبر الإنترنيت.

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تفعيل اتفاقية شراكة بين مسرح بلعباس وجامعة تلمسان

محمود بن شعبان

أعلن مدير المسرح الجهوي لسيدي بلعباس، رشيد جرورو في اتصاله بالشروق اليومي عن امضاء اتفاقية شراكة مع قسم الفنون لكلية الآداب واللغات بجامعة ابو بكر بلقايد لتلمسان، في مبادرة لتوطيد الصلة بين الأكاديميين والممارسين في الحقل الفني، ومد جسور التواصل والعطاء بينهم من أجل الرفع من مستوى الشراكة البنّاءة للممارسين والطلبة المهتمين بالعمل الميداني.

وتهدف الاتفاقية حسب جرورو، إلى تعزيز الأدوار الثقافية، الفنية والأكاديمية التي يؤديها الطرفان خدمة للمسرح،حيث تمت الشراكة والتعاون بين مدير الجامعة ممثلة بكلية الآداب واللغات لتلمسان، وإدارة المسرح الجهوي لسيدي بلعباس، وذلك من خلال مختلف المشاريع التي سيتم اختيارها وفق برنامج سنوي، والعمل على تجسيدها، مع تحديد الأهداف والاجراءات، وجميع الخطوات وفق جدول زمني،كما تعمل الاتفاقية على دعم العلاقات الفنية والعلمية، مع تبادل الزيارات الميدانية والتربصات للطلبة على مستوى مؤسسة المسرح الجهوي سيدي بلعباس، وضمان السير الحسن لها للطلبة الراغبين في التربصات حسب المجالات المتعددة في الفن الرابع، إلى جانب تعزيز انفتاح الجامعة على مؤسسة المسرح الجهوي وعديد الجمعيات النشطة وربط صلات وثيقة مع الجهات المتعاونة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لفضاءات المسرح الجهوي بتوجيه من التقنيين والممارسين وكذا تقوية دور الطالب الجامعي ودمجه ضمن مرافق وفضاءات المؤسسة والاستثمار الجيد للإمكانيات والموارد للرفع من مستوى الطالب الجامعي وتلبية شغفه في حالة إبدائه استعدادا لذلك.

ويعتمد البرنامج المسطر بين أطراف الاتفاقية حسب المتحدث، على وضع رزنامة لمختلف الملتقيات والتربصات،وإشراك الطلبة في كل نشاط واعد تحقيقا للاندماج لديهم والتواصل الفعّال، فيما تم تحديد مدة التربصات في أجل يتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام، وهي تربصات تضم الشق التقني، الإبداعي والفني وكل ما له علاقة بالمسرح، مع ضرورة توفير الجامعة لوسائل التكفل بالطلبة المتربصين كالإيواء ،الإطعام والنقل.

وكشف جرورو أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها بحضور الدكتور دحو أمين نيابة وممثلا عن عميد جامعة تلمسان، هي امتداد لاتفاقية سابقة في عهد المدير السابق “عقيدي امحمد” والتي عرفت عدة تربصات وتكوينات في حقل أبي الفنون، والتي سيتم تفعيلها وتمديدها على مدار ثلاث سنوات اي إلى غاية 2025، حيث كشف في هذا الإطار عن عرض خمسة مشاريع تخرّج وهي عبارة عن أعمال مسرحية على خشبة مسرح سيدي بلعباس الجهوي ليتم مناقشتها من طرف أكاديميين ومختصين، وذلك تفعيلا لمختلف البنود التي تضمها الاتفاقية ومرافقة طلبة الفنون الدرامية ضمن مسارهم الأكاديمي والتطبيقي، فيما أكد التزام إدارة المسرح الجهوي بتسخير شتى الوسائل المعنوية لأجل انجاح التربصات والتكوينات لصالح الطلبة المتربصين،والاستفادة من فضاءات المسرح ي وفق برنامج محدد مع إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى مرافقة البرامج الكبرى لكلية الآداب واللغات في باب دعم المجال الفني لصالح الطلبة.

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مبادرة تطوعية لتنظيف الشريط الساحلي للجزائر شاطئ

منير. ر

أشرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري في العاصمة، بمساعدة المؤسسة الوطنية “إكسترانات”، المسؤولة عن جميع عمليات تنظيف وجمع ونقل النفايات المنزلية، وتنظيف الأماكن العمومية، على اليوم التطوعي الذي نظمته الشركة العالمية للبيع المباشر القائمة على التجارة الإلكترونية، لتنظيف “الجزائر شاطئ”، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وذلك خلال نهاية الأسبوع.

وأكد المنظمون في تصريح لـ”الشروق” أن المبادرة استحسنها مواطني البلدية والبلديات المجاورة، ناهيك عن مختلف المنظمات والهيئات المهتمة بالبيئة وبعض المتطوعين الذين شاركوا في إنجاح المبادرة، التي انطلقت من شاطئ الجزائر كبداية ليتم توسيعها إلى مختلف الشواطئ في العاصمة التي تستقبل مئات المصطافين بداية من منتصف شهر جوان الجاري إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، وتهدف العملية على حد قول المنظمين، إلى الحفاظ على نظافة وجمال الشريط الساحلي، مع زيادة الوعي بأهمية التنظيف على الشواطئ، بعد قضاء

وقت ممتع في البحر، ناهيك على تشجيع المواطنين على الاهتمام بشكل خاص بالأماكن العامة لمصلحتهم ومصلحة الأجيال القادمة.

كما قام المشاركون في حملة التنظيف بإنجاز عمل جماعي، في جمع النفايات على غرار القارورات والأكواب البلاستيكية، كما تم وضع حاويات القمامة للحفاظ على نظافة الشاطئ مستقبلا، علما أن المبادرة تمت أيضا بمساعدة مؤسسة SM Vision NET المتخصصة في جمع ونقل النفايات وتحت توصية من المحافظة الوطنية للساحل.

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عام حبسا نافذا لـ 3 فتيات بتهمة الغش في البكالوريا بسطيف

سمير مخربش

أصدرت محكمة عين ولمان بسطيف، يوم الخميس، حكما بعام حبسا نافذا في حق ثلاث فتيات بتهمة الغش في الامتحان.

القرار اتخذه قاضي المثول الفوري بمحكمة عين ولمان، بعد النظر في قضيتين منفصلتين تتعلق الأولى بضبط تلميذة مترشحة للبكالوريا متلبسة بحيازة أجهزة تواصل عن بُعد، والتي تم اكتشافها من طرف الحراس.

وفي القضية الثانية، ضبطت مترشحة أخرى وهي تقوم بإجراء اتصال عن بعد بواسطة هاتف نقال وجهاز بلوتوث مخفي في أذنها، حيث كانت تتصل بأختها وهي أم لثلاثة أطفال والتي القي عليها القبض رفقة المتهمة الرئيسية.

وبعد ضبط كل الإجراءات القانونية من طرف المصالح الأمنية لدائرة عين ولمان، امتثلت المتهمات الثلاث أمام قاضي المثول الفوري الذي استمع إلى أقوالهن، لتنتهي القضية بإصدار حكم عام حبس نافذ لكل متهمة، مع غرامة مالية قدها 10 ملايين سنتيم.

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شاب ينتحل هوية ممتحن حرّ للبكالوريا ويجتاز كل المواد

مامن. ط

تفطن مؤطرو مركز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا أحرار بمدينة خنشلة يوم الخميس، لشاب في العقد الثالث من العمر، انتحل صفة وهوية ممتحن حر، عن طريق حيازة بطاقة الهوية، والاستدعاء الرسمي، ما مكنه من اجتياز كل امتحانات المواد، بداية من 12 جوان إلى غاية صباح الخميس 16 جوان، أين تم إبلاغ مصالح الشرطة، التي أوقفت المعني وأحالته على التحقيق، وتم تقديمه مساء الخميس، أمام نيابة محكمة خنشلة الابتدائية، التي بدورها أحالته على قاضي الحكم عن تهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات، وذلك بالحلول محل المترشح في امتحان شهادة البكالوريا، حسب نص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات، للأول، وجنحة المشاركة بالمساس بنزاهة الامتحانات وذلك بالحلول محل المترشح في امتحان شهادة البكالوريا، للمتهم الثاني وفقا لنص المادة 42، و253 مكرر 6 من قانون العقوبات، أين تمت إدانتهما بعقوبة 18 شهر حبسا نافذة، و50 الف دينار جزائري غرامة، مع الأمر بإيداعهما رهن الحبس.

وكشف بيان للنيابة العامة، لدى محكمة خنشلة، قام صباح الخميس، عناصر الفرقة الجنائية بأمن خنشلة، بتقديم شابين، أمام النيابة بعد أن تم ضبط الأول داخل مركز إجراء امتحان ببلدية خنشلة، من طرف مؤطري المركز، لحلوله محل المترشح الموقوف الثاني، المسجل ضمن قائمة الممتحنين الأحرار لشهادة البكالوريا، بعد أن انتحل هويته ويحوز على بطاقة تعريفه، والاستدعاء الرسمي، الذي توصل به لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، بعد دخوله المركز من اليوم الأول للامتحان، إلى غاية أخر يوم، تاريخ تفطن الحراس له، بعد أن تمكن من اجتياز كل المواد، وقد تم إحالته أمام نيابة محكمة خنشلة، التي أحالته للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، ليدان الموقوفين مع الإيداع بالسجن 18 شهرا و50 ألف دج، غرامة مالية.

.. وإيداع شاب الحبس لتسريبه موضوع امتحان الفلسفة بأولاد رشاش

أمر في ساعة متأخرة، من نهار الخميس، قاضي الحكم، بمحكمة أولاد رشاش الابتدائية شرق خنشلة، بإيداع شاب في العقد الثالث، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة المساس بنزاهة الامتحانات، من خلال نشر وتسريب مواضيع امتحان نهاية شهادة التعليم الثانوي، عن طريق وسائل الاتصال، عن بعد، وتأجيل محاكمته إلى تاريخ 20 جوان، وذلك بعد تقديمه من قبل مصالح الدرك الوطني، لتورطه في تسريب ونشر موضوع امتحان رسمي، صباح الثلاثاء المنصرم الخاص بمادة الفلسفة.

وكشف بيان للنيابة العامة، بمحكمة أولاد رشاش بخنشلة، انه بناء على إخطار من الهيئة الوطنية، للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومكافحتها بالجزائر العاصمة، أوقفت يوم الأربعاء 15 جوان، مصالح الدرك الوطني للفرقة الإقليمية، أولاد رشاش، مشتبها في ضلوعه في نشر موضوع امتحان شهادة البكالوريا، الخاص بيوم 14 جوان، ليتم توقيفه وتقديمه أمام نيابة محكمة أولاد رشاش، عن تهمة المساس بنزاهة الامتحانات، من خلال نشر وتسريب مواضيع امتحان نهاية شهادة التعليم الثانوي، عن طريق وسائل الاتصال، ووفقا لإجراءات المثول الفوري تم إحالته للمحاكمة، أين أمر قاضي الحكم بتأجيل المحاكمة لتاريخ 20 جوان، مع إيداعه الحبس من الجلسة.

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توقيف لصوص منازل المغتربين بالعاصمة

ن. ب

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السادس، شارع الشهداء بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، شخصين مشتبها فيهما، محل عدّة شكاوى في قضايا سرقات بالتسلّق، سرقات بالكسر لبناية سكنية خاصة المغتربين، وكذا سرقة صليب من مادّة النّحاس من مقبرة مسيحية.

المشتبه فيهما، بحسب ما سجّلته عناصر الأمن الحضري، كانا يستهدفان البنايات التي يكون أصحابها خارج التراب الوطني، حيث استهدفا مسكن أحد الضحايا واستحوذا على كميّة من المجوهرات من المعدن الأصفر “الذهب”، مبلغ مالي معتبر من مختلف العملات الأجنبية وأربعة هواتف نقالة، كما استهدفا صليبا مصنوعا من النّحاس كان مثبّتا على أحد القبور المسيحية.

على إثر هذه المعطيات، تمّ وضع خطّة محكمة أفضت إلى الإيقاع بالمشتبه فيه الأوّل، حيث تبيّن أنّه مسبوق قضائيا. ومع مواصلة التحرّيات، تمّ توقيف مشتبه فيه ثانٍ يعدّ شريكا للأوّل في جميع الجرائم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا.

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العثور على تاجر مقتولا ومكبلا داخل بئر ببسكرة

م. ع

عثر، مساء الخميس، على جثة شخص خمسيني مقتولا ومكبل اليدين، مرميا داخل بئر في إحدى غابات النخيل بمنطقة المخراف ببلدية ليشانة غربي ولاية بسكرة. الضحية عمره 52 سنة، صاحب محل معروف لبيع زيوت المركبات بمنطقة فرفار التابعة إقليميا لبلدية طولقة، حيث عثر عليه مكبلا وميتا وعلى رأسه وظهره آثار طعنات قاتلة بآلة حادة. وفور إبلاغها، تنقلت مصالح الدرك بإقليم الاختصاص إلى مكان الجثة، فتم انتشالها وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات.

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انتحار شاب شنقا في سكيكدة

إسلام. ب

وضع، الخميس، في حدود الساعة الرابعة، شاب، يبلغ من العمر 17 سنة، حدا لحياته، إذ أقدم على تنفيذ عملية الانتحار شنقا بواسطة حبل لفه حول عنقه، فعثر عليه معلقا بجذع شجرة بلوط بجانب المسكن العائلي الواقع بقرية الزاوية، بلدية بن عزوز، شرق ولاية سكيكدة. للإشارة، أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بن عزوز باشروا تحقيقاتهم لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة. يذكر أن جثته نقلت من طرف أعوان الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة.

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3 وفيات في حادثي عمل في سطيف

سمير منصوري

توفي، نهاية الأسبوع، 3 أشخاص، في حادثي عمل بولاية سطيف. ويتعلق الأمر بالحادث الأول الذي توفي فيه شاب، يبلغ من العمر 36 سنة، رفقة عمه، وقد استنشقا الغازات السامة، ما أفقدهما الوعي داخل بئر كانا بصدد تنظيفها، بحي العدي الضحوي بمدينة سطيف. وتدخلت مصالح الحماية وانتشلت جثتي الضحيتين ونقلتهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى السعدي عوامري بسطيف.

أما الحادث الثاني، فوقع في منطقة مشتة كاف قريش ببلدية جميلة شمال شرق سطيف، راح ضحيته شاب بالغ من العمر 38 سنة، بعدما اجتذبته آلة تجميع وربط التبن إلى داخلها أثناء عملية تشكيل وتجميع حزم التبن، ما أدى إلى وفاته في عين المكان.

انتحار شاب شنقا بفرندة في تيارت

لوز محمد أمين

اهتزت مدينة فرندة، صبيحة الجمعة، على وقع خبر انتحار الشاب “ع. ح”، البالغ من العمر 30 سنة، شنقا، لدوافع تبقى مجهولة. من جهتهم، فتح عناصر الأمن الوطني تحقيقا حول حيثيات الحادثة، التي اهتز لها حي حطاب أحمد بمدينة فرندة، خاصة وأن الضحية تزوج منذ أسبوعين فقط، علما أن مدينة فرندة شهدت حوادث مماثلة خلال السنة الحالية بسبب البطالة والمشاكل الاجتماعية التي عانى منها الضحايا.

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انتشال جثة غريق بشاطئ الأصيل ببومرداس

علي لعناني

تمكنت فرقة من الغواصين، تابعة إلى حراس الشواطئ، في الحماية المدنية لولاية بومرداس، الخميس، من انتشال جثة غريق متوفى، من جنس ذكر، يبلغ من العمر 15 سنة، كان محل إخطار بغرقه، بعدما ابتلعته أمواج البحر في شاطئ الأصيل ببومرداس مركز. ويعد الضحية المتوفى غرقا في الشاطئ المذكور، ثالث غريق، بعد الطالبتين الجامعيتين، اللتين تعرضتا للغرق منذ أيام بشاطئ الدلفين ببومرداس، حيث تم إنقاذ واحدة من الهلاك المحقق… فيما تم انتشال جثة الثانية متوفاة، بعد ساعات من البحث عنها. في وقت كان أحد الغرقى المنحدر من بلدية حمادي قد تم انتشال جثته بشاطئ سركوف، شرق العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن أحداث الغرق في شواطئ بومرداس، المتدخل خلالها من قبل أعوان الحماية المدنية، وقعت في شواطئ محروسة، وقبيل الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الاصطياف.