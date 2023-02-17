أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 فيفري 2023

السفير يكرم أبطال فنون الطهي، مسبوق يتسلل إلى ثانوية بأم البواقي

السفير يكرم أبطال فنون الطهي

نظم، سفير الجزائر في تونس عزوز بعلال حفل استقبال، بمقر السفارة تكريما للوفد الإعلامي والمشاركين في النسخة الثانية لكأس العالم لفنون الطهي التي نظمت في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2023 في الحمامات تونس. حيث ثمن السفير جهود الوفد الجزائري الذي رفع علم الجزائر عاليا، والمساهمة في التعريف بالموروث الثقافي الغذائي الجزائري. كما اغتنم السفير الفرصة لحث أعضاء الوفد بنقل التجربة للجزائر بهدف تنظيم فعاليات مماثلة على أرض الوطن، لما لها من قيمة إضافية في مجال السياحة الغذائية التي بدأت تغزو العالم. في ذات السياق أكد السفير على الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام كشريك أساسي في الترويج لإنجازات الجزائر وتسويق صورة مشرفة لأعمال الأنامل الجزائرية المبدعة.

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كان يحمل سكينا وأثار موجة هلع

مسبوق يتسلل إلى ثانوية بأم البواقي هربا من الشرطة

ج. ل

عرفت ثانوية بهلول السعيد ببلدية عين فكرون التابعة لولاية أم البواقي، يوم الخميس، حالة خوف وهلع، كبيرين، لدى عمال ومراقبي الثانوية والتلاميذ والأساتذة، بعد أن دخل أحد الغرباء وهو شاب في الثلاثين من العمر، بعد تسلقه لسور الثانوية، الذي كان يريد الاختباء فيها، عن أنظار الشرطة التي كانت في دورية بالقرب من سور الثانوية، وهو السور الذي يستعمله بعض المدمنين على شرب الخمر، وتناول المخدرات، باعتباره مكانا بعيدا عن الأنظار فتسلق الجدار ونزل داخل فضاء الثانوية، وحين حاول عمال ومراقبو الثانوية توقيفه، استل سكينا وهدد كل من يقترب منه، ولحسن الحظ تمت محاصرته وتوقيفه.

الحادثة تركت استياء كبيرا لدى الطاقم الإداري، أين تنقل مدير التربية ورئيس خلية الإعلام والاتصال إلى الثانوية مسرح الحادثة، للاطلاع على الوقائع، التي أحدثت ارتباكا داخل الثانوية، والتي تعتبر سابقة من نوعها داخل هذه المؤسسة التربوية المصنفة من أقدم وأكبر وأنجح المؤسسات التربوية في الطور الثانوي بعين فكرون ولاية أم البواقي، حيث تمتد على مساحة أحد عشر هكتارا، ومعروفة باستقرارها ويشرف على تسييرها طاقم اداري وتربوي لهم من الخبرة التربوية والإدارية ما جعلها من أفضل الثانويات من حيث تحقيق النتائج الإيجابية في شهادة البكالوريا. مسؤول خلية الإعلام والاتصال بمديرية التربية، قال للشروق اليومي بأنه تم اقتراح تحويل جزء من هذا الفضاء والمساحة الكبيرة التي بقيت فضاء فارغا لبناء متوسطة تنقذ الثانوية من تسلل الغرباء إليها.

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تتكون من 7 أشخاص

تفكيك عصابة تستعمل كلابا وأسلحة للتعدي على المواطنين ببجاية

ق. م

أوقفت عناصر الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع، 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة، ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بالاعتداء وزرع الرعب في نفوس المواطنين، عبر أحياء مدينة بجاية، باستعمال أسلحة بيضاء وكلاب شرسة.

تفاصيل العملية، جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة في ساعة متأخرة من الليل نداء استغاثة على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548، مفاده هجوم جماعة أشرار تتكون من 7 أشخاص مدججين بسكاكين وسيوف وكلاب شرسة على الحي الشعبي سوماري بأعالي مدينة بجاية، مسببين حالة من الهلع والترهيب وسط سكان الحي مع تخريب وتحطيم عدد من البيوت والاعتداء على البعض من قاطني الحي بالسيوف. فور ذلك، تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، إلا أن المشتبه فيهم تمكنوا من الفرار نحو وجهة مجهولة قبل وصول عناصر الشرطة.

واستنادا إلى تصريحات الضحايا، تمكنت عناصر الأمن من تحديد هوية المشتبه فيهم، وقد تمكن جل الضحايا من التعرف عليهم بعد مشاهدة ألبوم الصور الخاص بالمجرمين، ليتم وضع خطة محكمة تم من خلالها تحديد مكان تواجد المشتكى منهم وتوقيفهم على التوالي. وقد ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة تمثلت في خناجر وسيوف.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.