أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 مارس 2023

حجز 281 كيس من السميد،7 سنوات حبسا نافذة ضد متهم بالمضاربة

حجز 281 كيس من السميد ببجاية

فيصل. ن

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، الخميس، كمية معتبرة من مادة السميد تقدر بـ281 كيس ببلدية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر ورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود كمية من مادة السميد مخبأة داخل مستودع تابع لمحل لصناعة الحلويات التقليدية (قلب اللوز) متواجد بقرية تازبوجت بلدية بجاية، ملك لشخص يبلغ من العمر 49 سنة ينحدر من ولاية بجاية، على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان بالتنسيق مع مصالح التجارة لبلدية بجاية، أين وجدوا المحل مفتوحا وهو بصدد القيام بعمله، بعد مراقبة المحل لفت انتباههم وجود 33 كيسا من وزن 25 كلغ من مادة السميد مهيأة للتحضير، وكمية كبيرة من قوالب الحلويات التقليدية، كما تبين وجود محل آخر تابع لمحله بعد معاينته تم العثور به على 248 كيس من السميد وزن 25 كلغ.

وبعد الاستفسار من صاحب المحل وطلب الفواتير الخاصة بمادة السميد المتواجدة بمحله، صرح بأنه لا يحوز فواتيرها، مؤكدا أنه اشتراها من عدة مستودعات مختلفة، نافيا معرفته لهوية الأشخاص الذين اقتنى منهم هذه المادة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق من أجل المضاربة غير المشروعة وانعدام الفوترة؛ وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم السلعة المحجوزة إلى مصالح أملاك الدولة ببجاية.

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7 سنوات حبسا نافذة ضد متهم بالمضاربة غير المشروعة بالمدية

ق. م

أصدرت محكمة المدية، الخميس، حكما بـ 7 سنوات حبسا نافذا ضد شخص جرى متابعته في قضية المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية واسعة الاستهلاك، حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك، تم إيقاف المدعو “د. م” لوقائع متعلقة بالمضاربة في مادة زيت المائدة والسكر والسميد”.

وأضاف المصدر أنه إثر “إحالة المشتبه فيه على المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة قضت المحكمة بـ 7 سنوات سجنا نافذا في حقه مع مليوني دج غرامة وأمر بالإيداع”.

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رابع فوج من بلاد “العم سام” يحل بالمدينة

سيّاح أمريكيون ينبهرون بجمال وهران

سيد أحمد فلاحي

رست، الخميس الماضي، الباخرة الأمريكية “كوريتيان” على رصيف ميناء وهران، قادمة من الجزائر العاصمة، في زيارة تعد الرابعة من نوعها، تندرج ضمن قافلة السياحة والصداقة بين البلدين وتبادل الزيارات المفتوحة التي تقود المهتمين من الشعب الأمريكي، إلى دول شمال إفريقيا، في مقدمتها الجزائر وتونس، أين كان الموعد مع استقبال 77 سائحا، يعتبرون من الإطارات المتقاعدة، شغلوا سنوات من العمر في قطاعات هامة مثل التعليم والمحاماة والطب وغيرها .

وقد كان في انتظار الوفد الأمريكي، مدير السياحة لولاية وهران، السيد أعمر بلعباس، ومجموعة من ممثلي القطاع السياحي، والفرقة الفولكلورية المعروفة بتسمية “القرقابو” في الجهة الغربية، هاته الفرقة التي أعجب بها كثيرا الوفد السياحي، وتفاعلوا مع أنغامها وسألوا المرشدين السياحيين عن فحوى هذا الموروث السياحي المميز، بدليل أن البعض منهم حاول تقليد الفرقة في الرقص والقرع على الآلات الموسيقية وارتداء العمامات الخاصة بالطوارق، وهي كلها تصرفات بينت للجميع أن الضيوف الأمريكان سعدوا كثيرا بهاته التقاليد العتيقة.

مباشرة من الميناء إلى ساحة أول نوفمبر، هناك تجمع السياح في الساحة التاريخية، وأخذوا صورا مع النصب التذكاري الخاص بالأمير عبد القادر الشخصية التي يعرفها جلهم حق المعرفة، ثم كان الموعد مع تذوق طبق الكارانتيكا، وفي هذا الصدد، أكد أحد السياح وهو طبيب عام متقاعد من منطقة مينيسوتا، أنه تذوقها للمرة الثانية في حياته وأعجب بها كثيرا، بعد زيارته الأولى التي كانت قبل شهرين، وهو ما جعله ينقل تجربته الفريدة لعائلته وأصدقائه وحتى التعريف بمكونات هذا الطبق اللذيذ حسب تعبيره، إلى جانب زيارة المسرح الجهوي عبد القادر علولة الذي يتوسط قلب وهران.

بعدها توجهت القافلة السياحية عبر الحافلات إلى أعالي جبل مرجاجو، لاستكشاف جمال الباهية وهران، من الأعلى وكان الإعجاب كبيرا بدليل أنهم طالبوا اللجنة المرافقة لهم بالمكوث ساعة إضافية من أجل التمتع بالمناظر الجميلة وزيارة قلعة سانتا كروز، لتختتم الزيارة بالتجول عبر مسار واجهة البحر وأخذ الصور التذكارية من الموقع السياحي وحتى سالفيهات مع المارة من سكان ولاية وهران لتوثيق الرحلة المكوكية، متعهدين بالعودة مجددا رفقة عائلاتهم للوقوف على جمال الجزائر الأخاذ. .

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العثور على جثة مفقود بمعسكر

ق.م

عثر أعوان الحماية المدنية الخميس، بغابة “فرقوق” ببلدية المامونية (معسكر) على جثة شخص يبلغ من العمر 42 سنة مفقود منذ شهر، حسبما جاء في بيان لمديرية ذات المصالح.

واستنادا إلى نفس المصدر، فإن عناصر الفرقتين السينوتقنية والبحث في الأماكن الوعرة التابعتين للحماية المدنية تمكنت من العثور على جثة هذا الشخص في حالة متقدمة من التعفن، وذلك تحت جسر بالطريق الوطني رقم 17 في الشطر الرابط بين بلديتي المامونية والمحمدية.

وتم نقل جثة هذا الشخص الذي ينحدر من بلدية عين فكان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مسلم الطيب لمعسكر. كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الوفاة.

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ضبطت داخل قناة صرف في وهران

البراءة لموّال من جناية تهريب 45 كلغ من المخدرات

خ. غ

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بوهران مؤخرا، تاجر مواشي من تهم ثقيلة، تتعلق بالتورط في جنايات استيراد، حيازة وتخزين مخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، والتي عثر عليها مدسوسة في لمعة أنبوب خاص بالصرف الصحي بحي ميموزا، فيما عاقبته عن جنحة الحيازة لغرض الاستهلاك الشخصي بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 14 مارس 2021 بوهران، عندما وردت إلى مصالح الأمن معلومات عن نشاط شبكة منظمة في إدخال شحنات من المخدرات المغربية عبر الحدود، وتوزيعها بالقطع من خلال مجموعة من عناصرها داخل ولاية وهران، ليمكن استغلال التفاصيل المحصل عليها بشأن ذلك من توقيف المتهم الرئيسي المدعو (ب. ج)، الذي ضبطت في منزله عند تفتيشه بحي ميموزا كمية من المخدرات ملفوفة بإحكام ومخبأة داخل لمعة قناة لصرف المياه القذرة، بلغ وزنها 45 كيلوغرام، إلى جانب العثور على كناش صغير مقيد عليه مبلغ 6 آلاف دج، ومدون على إحدى صفحاته أيضا اسم (بيكسو) و(خ. هشام).

ومع مواصلة التحقيق في الملف، تم الكشف عن شركاء هذا الأخير، كان من ضمنهم المتهم في قضية الحال، المدعو (ب. هشام)، الذي اشتبه في نشاطه إلى جانب تلك الشبكة، من خلال القيام بتوزيع المخدرات لصالح أطراف أخرى، بحيث عثر في منزله بحي يغموراسن على 4 قطع من الكيف المعالج، إضافة إلى سلاح أبيض محظور من نوع بوشية، فيما ظل هو في حالة فرار إلى أن تم توقيفه بعد مرور أشهر من البحث عنه.

أثناء جلسة المحاكمة، أخذ المتهم (ب. هـ) يذرف الدموع، مصرحا أن ذنبه الوحيد الذي يعترف بارتكابه يقتصر فقط على تعاطي المخدرات، وأنكر تماما تورطه في ترويج الممنوعات أو بيعها أو القيام بأي نشاط لصالح أي شبكة تهرب أو تتاجر في المخدرات، وكذلك نفى أن يكون المقصود باسم (هشام) الوارد في الكناش المذكور، لاسيما أنه مرفق بلقب شخص آخر، فيما برر هروبه إلى وجهة مجهولة بعد ضبط الشحنة المذكورة بحوزة أحد المشتبه في تعامله معه بحي ميموزا، بالقول أنه يعمل موال مواشي، وأنه كان طيلة تلك الفترة يزاول نشاطه في ولاية مستغانم.

من جهته، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق (ب. هـ)، الذي وجدت التحريات علاقته بالمتهمين الرئيسيين المنتسبين للشبكة، منهم المدعو (ب. ج)، ليلتمس تبعا لذلك معاقبته بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.

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ضبط صور عائلات بحوزة المتهم

استغلال محل لبيع الأعشاب في ممارسة الشعوذة بقالمة

نادية طلحي

أمر قاضي قسم الجنح لدى محكمة بوشقوف بقالمة، الخميس، بإيداع كهل يبلغ من العمر 50 سنة، رهن الحبس المؤقت، إلى حين محاكمته، بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بممارسة السحر والشعوذة والعرافة وزعم معرفة الغيب.

المتهم تم توقيفه بحر الأسبوع المنقضي، من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام شخص بممارسة طقوس السحر والشعوذة وادعاء علم الغيب، داخل محله الخاص ببيع الأعشاب الطبية بمدينة بوشقوف، ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق ومباشرة التحريات، من خلال التنقل إلى محل المعني وإخضاعه إلى عملية مراقبة.

وعثر أفراد الدرك بداخل المحل على عدّة أغراض لها علاقة بممارسة أفعال السحر والشعوذة، من بينها طلاسم، ومجموعة من علب البخور، وأعشاب مختلفة الأنواع لا علاقة لها إطلاقا بالأعشاب الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من صور مختلفة لأشخاص مجهولين من الجنسين وعائلات بالكامل، وملابس نسائية ورجالية مختلفة،، وقارورات بها محاليل وسوائل مجهولة تستعمل في الشعوذة، كما ضبط أفراد الدرك الوطني أشياء مشبوهة وأغراضا أخرى تستعمل في ممارسة الشعوذة.

وأنجز ملف قضائي ضد المتهم عن جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الدين، ممارسة العرافة والتنبؤ بالغيب، وصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.