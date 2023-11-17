أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023

اختناق فتاة في تسرب غازي، العثور على جثة شيخ مفقود

جراء التماطل في إنجاز المشاريع الاستثمارية ومخالفة القوانين

تجريد مستثمرين من 42 هكتارا ومتابعة بعضهم قضائيا بباتنة

طاهر حليسي

استرجعت السلطات الولائية بباتنة، حصصا معتبرة من العقارات الصناعية التي منحت لمستثمرين من أجل الدفع بالتنمية في عاصمة الأوراس، اتضح عدم جديتهم في استغلالها بعد سنوات من الحصول عليها، حيث بقيت بورا من دون أي عمل ملموس.

وكشفت ولاية باتنة بأن تحقيقات إدارية وأمنية دقيقة، أجريت في الأشهر الأخيرة، على ملفات مستثمرين كانوا استفادوا من قطع أرضية لإنجاز مشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، لتوفير مناصب الشغل، والرقي بالولاية في مجالات متعددة، غير أنهم لم يجسدوا في الميدان، ما تم التوقيع عليه على مقررات الاتفاق.

ومكنت العملية التي أطلقت منذ بداية العام الجاري 2023، من استعادة 21 هكتارا من العقار الصناعي، متوزعة على 23 قطعة أرض.

وأسفرت التحريات الدقيقة التي باشرتها لجنة تطهير العقار الصناعي، عن إحالة أربعة ملفات على العدالة، لانطواء ملفاتهم على خروق جزائية أخلت بالالتزامات المنصوص عليها في قانون الصفقات المضبوطة بدفتر الشروط، كما أسندت 171 إعذار لمستثمرين متقاعسين آخرين، قد يعرفوا نفس المصير إن لم يتحركوا في الاتجاه القانوني الصحيح.

وعاينت اللجنة الولائية 257 مشروع استثماري بمختلف المناطق الصناعية بالولايـة، بالإضافة إلى 363 مشروع استثماري في مناطق النشاطات، كما وقفت على 116 مشروع بالأراضي التابعة لأملاك الدولة. وقد نتج عن هذه الخرجات الميدانية استرجاع مساحة بـ 21.34 هكتار، في انتظار مباشرة إجراءات استرجاع 11 قطعة أرضية بمساحة تقدر بـ9.62 هكتار.

وعللت اللجنة قرار نية الاسترجاع في تماطل المستثمرين الذين حصلوا على قرارات الاستفادة من القطع الأرضية، وعدم مواكبتهم للتسهيلات المقدمة لهم لتنفيذها واستدرار مناصب الشغل المتاحة، في ولاية تمتلك كل مقومات النهضة.

مقابل ذلك، كانت ولاية باتنة قد أشارت في وقت سابق إلى رفع العراقيل عن مشاريع استثمارية عالقة بلغت نحو 109 مشروع استثماري، سمح بخلق 9478 منصب شغل، حسبما أكده محمد بن مالك والي ولاية باتنة في تصريحات رسمية خلال استعراضه لملف الاستثمار بولاية باتنة.

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اختناق فتاة في تسرب غازي بخنشلة

طارق. م

تعرضت فتاة في الـ16 سنة من العمر، مقيمة بمنزل فردي، بطريق بغاي بالمدخل الشمالي، لمدينة خنشلة، فجر الجمعة إلى اختناق، إثر تسرب غازات سامة، من أنبوب مطاطي لمدفأة، دون تفطن الفتاة، وعائلتها للتسرب، وقد نجت الضحية التي فقدت وعيها بعد أن تدخل عناصر الحماية المدنية، حيث تم إسعافها قبل تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بالمستشفى المحلي، في الوقت الذي فتحت مصالح الشرطة، تحقيقا حول الحادث.

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شاركوا في تفجير مقار أمنية بالعاصمة

“جنايات بومرداس” تدين ثلاثة عناصر إرهابية بالإعدام

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية ببومرداس حكما يدين ثلاثة عناصر إرهابية بعقوبة الإعدام من بينهم مفتي الجماعة لتورطهم في قضايا قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد ووضع متفجرات في أماكن عمومية مع الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعرف بـ”كتيبة الفتح”، كانت تنشط في شرق العاصمة وبومرداس وارتكبت العديد من الأعمال التي أدت إلى مقتل عديد المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة.

وكانت عناصر الجيش الوطني الشعبي، قد قامت بعملية تمشيط في منطقة أولاد سالم ببني عمران في ولاية بومرداس، أفضت إلى توقيف سبعة إرهابيين بينهم المكنى “أبو تراب”، الذي اعترف عند سماعه من طرف الضبطية القضائية، أنه التحق خلال شهر رمضان من سنة 2005 بالجماعات الارهابية، وتحديدا بـ”سرية بن زرقة” بجبال بوزقزة، وهي سرية تابعة لـ”كتيبة الفتح”، واستمر في النشاط مع العناصر الإرهابية لغاية 2007، حيث شارك متهمين في قضية الحال عدة أعمال إرهابية منها اعتداء بالمتفجرات بمنطقة برج الكيفان، ووضع شاحنة مفخخة بالقرب من مركز الشرطة بدرقانة، بالإضافة إلى تفجير مقر شرطة بالرغاية، تفجير شاحنة تابعة تابعة لقوات الجيش على مستوى قدارة.

كما شارك المدان في قتل عسكري والاستحواذ على قطعتي سلاح خلال اعتداء طال ثكنة عسكرية بمنطقة امسطاس بقدارة. وخلال سنة 2012 فجرت “سرية أبو البراء”، التي انضم إليها “أبو تراب” محجرة قدارة، كما قامت باستهداف سيارة قائد وحدة عسكرية، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدة جنود.

وقد تم القبض على سبعة إرهابيين، ضمنهم “أبو تراب”، بعد اكتشاف مخبئهم، وقد أصيب ساعتها على مستوى الصدر واليد والرجل. وصرّح أنه التحق بالإرهابيين عام 2005، مباشرة بعد خروجه من السجن الذي دخله، بتهمة دعم وإسناد جماعات إرهابية. واستنادا إلى تصريحات “ابو تراب” جرى التوصل إلى شريكيه في الوقائع محل المحاكمة، ليدان الثلاثة بعقوبة الإعدام.

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نهاهم عن سب الذات الإلهية

إدانة الحراس المعتدين على طالب بجامعة البليدة

بن سونة حسناء

نظرت، الخميس، محكمة الجنح بالعفرون بالبليدة، في قضية الطالب “ع. أيوب”، الذي تعرض لاعتداء جسدي بجامعة البليدة 2 بتاريخ 18 أكتوبر الفارط، وضلع فيها أعوان حراسة، توبعوا بتهم الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وتعريض حياة الغير للخطر. والتمس ممثل الحق العام لدى محكمة العفرون توقيع عقوبة ست سنوات حبسا نافذا في حق ستة من أعوان الحراسة، تابعين لمؤسسة خاصة يعملون بجامعة “لونيسي علي” بالعفرون.

وكان الضحية، البالغ من العمر 25 سنة، قد أودع شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 21 يوما إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل أعوان حراسة لما توجّه لاستلام شهادة تخرجه في طور الماستر، تخصّص إدارة أعمال من كلية العلوم الاقتصادية، حيث تعرض لإصابات خطيرة، من بينها كسور على مستوى الأضلع وعظم الحاجب بالعين اليسرى، فضلا عن كدمات وتعرضه إلى ضيق تنفس حاد. واستدعى الاعتداء نقل الضحية على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية.

من جهتها، تأسّست جامعة البليدة 2 طرفا مدنيا في القضية، واعتبر دفاع الجامعة أن القضية أساءت إلى سمعة الحرم الجامعي ككل وجامعة العفرون على وجه الخصوص، فبعدما تم تكليف هؤلاء بمهمة الحفاظ على أمن الطلبة وحمايتهم، صاروا يشكّلون خطرا ويعتدون عليهم، مطالبا بتعويض مادي قدره 200 مليون سنتيم.

فيما أنكر المتهمون جميع الأفعال المنسوبة إليهم خلال التحقيق الذي جرى بقاعة الجلسات وصرحوا أن الطالب أيوب هو من اعتدى عليهم جميعا ومزق ثيابهم وحال دون أداء عملهم، في حين صرح أحد الشهود بأن الضحية لما نزل من المركبة كان في وضع حرج ووجهه ملطخ بالدماء، وقال الطالب الضحية خلال جلسة المحاكمة، إن أعوان الأمن تهجموا عليه فقط لأنه طلب منهم التوقف عن سب الذات الإلهية والتلفظ بعبارات بذيئة على مسمع الطلبة داخل مؤسسة جامعية، مستدلا بتسجيل فيديو يحوز الواقعة، وهناك تم إسقاطه أرضا وأرغموه على ركوب سيارة خدمة نفعية تابعة لمؤسسة الحراسة وتم تحويله إلى منطقة معزولة بالجامعة أين انهالوا عليه بالضرب والتنكيل داخل المركبة، باستعمال عصي خشبية وسلبوه هاتفين نقالين. وأكد الشاهد الذي كان رفقة الضحية، وهو طالب متخرج في أقواله، إنه تعقب المركبة التي كان على متنها أعوان الأمن بينما كان صراخ صديقه يتعالى، وقام بمضايقة السائق والمعتدين إلى أن أخلوا سبيله، مؤكدا أنه كان في حالة صحية خطيرة، فطلب له الإسعاف.

وجرى تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون، الخميس، قبل تحويلهم على المحاكمة، طبقا لإجراءات المثول الفوري، أين حكم على خمسة منهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا مع الإيداع بالمؤسسة العقابية بالبليدة من الجلسة مباشرة، وتعويض عن الأضرار قدره 200 ألف دينار لفائدة الضحية.

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العثور على جثة شيخ مفقود ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

تم العثور على الشيخ المفقود بوزيان فرحات ببلدية الياشير، بولاية برج بوعريريج، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة إن كانت طبيعية أو جريمة.

وكانت عائلة المفقود، الذي عثر عليه يوم الخميس ميتا بالمكان المسمى التونال بمنطقة عين الدفلى ببلدية اليشير، قد باشرت عملية البحث عنه بعد اختفائه قبل أيام، مؤكدة أنه يعاني من مرض الزهايمر، ليتم العثور عليه ميتا حيث تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “لخضر بوزيدي”. ومن جهة أخرى، قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب المفضية إلى الوفاة.

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في عمليات متفرقة للأمن بعدة ولايات نهاية الأسبوع

حجز 2.7 كلغ من الكوكايين والهيروين و700 ألف كبسولة مهلوسة

ق. و

تمكّنت مصالح الأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، في عمليات متفرقة بعدة ولايات، من حجز 5ر1 كلغ من الكوكايين و2ر1 كلغ من الهيروين و364 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى ما يقارب الـ700 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، حسب ما أورده، الجمعة، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد المصدر ذاته، بأن المصالح العملياتية للأمن الوطني تمكّنت، نهاية الأسبوع المنصرم وفي عمليات متفرقة بكل من: المغير، النعامة، الجزائر العاصمة وباتنة، من ضبط وحجز 667 ألف و365 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مموهة بإحكام داخل صهريج لنقل الوقود، علاوة على 364 كلغ من القنب الهندي، 1.5 كلغ من الكوكايين و1.2 كلغ من الهيروين.

كما تم، في الإطار ذاته، توقيف 34 شخصا مشتبه فيهم، من بينهم 8 رعايا أجانب، يضيف البيان.

وقد أسفرت هذه العمليات النوعية كذلك -يتابع نفس المصدر- عن ضبط 70 ألف علبة تبغ أجنبية المنشأ و2608 هاتف نقال ذكي واسترجاع 10 مركبات.

للتذكير، تأتي هذه العمليات بعد أقل من أسبوع، من تلك التي وجّهتها مصالح شرطة الجزائر العاصمة وتمنراست للشبكات الإجرامية، والتي تم خلالها حجز ما يقارب المليون ونصف مليون كبسولة من المؤثرات العقلية، وفقا للبيان.