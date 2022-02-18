أخبار الجزائر ليوم الجمعة 18 فيفري 2022

الإطاحة بلصوص الكوابل الكهربائية من المزارع بالوادي، توقيف شخصين اختطفا فتاة ببجاية

تكريم عامل نظافة بعمرة إلى البقاع المقدسة بالوادي

بديع. ب

كُرم عامل نظافة ببلدية الوادي، محمد علي.ص، في العقد الخامس من العمر، يشتغل منذ سنوات على محور الطريق الوطني رقم 16 المار بحي النزلة العريق، من مفترق الطرق الأمن الحضري الثاني إلى غاية مفترق الطرق الملاح، بعمرة إلى البقاع المقدسة، مع بداية فتح الأجواء بعد انقشاع الجائحة العالمية كوفيد 19.

وجاءت مبادرة التكريم من طرف رئيس جمعية التنمية والترقية الاجتماعية الوادي، سليم سوري، وعدد من أصحاب المحلات التجارية بحي النزلة، كما حضر الحفل أعضاء من المجلس الشعبي البلدي عرفانا منهم بالمجهودات التي يبذلها العامل على مدار السنوات الماضية.

وفي ذات السياق، صرح رئيس جمعية التنمية والترقية الاجتماعية الوادي، سليم سوري، بأن هذا التكريم يندرج ضمن برنامج جمعيته في تشجيع كل الأعمال والنشاطات التي تعزز نظافة البيئة والمحيط بالأخص بحي النزلة، أين قام قبل أسبوع بتكريم أصحاب بعض المحلات التجارية ممن يسهرون على تنظيف المحيط بالقرب من محلاتهم.

أما بخصوص عامل النظافة محمد علي، فقد كشف أن المعني يتوق إلى زيارة قبر النبي- صلى الله عليه وسلم-، ويتمنى أن يقوم بعمرة إلى الأماكن المقدسة، لكن حالته المادية حالت دون ذلك، فسعى مع الخيرين الذين تكفلوا له بالعمرة التي ستبرمج مع بداية الموسم.

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عمال البلديات يطالبون بأجر يحفظ كرامتهم

ع. تڤمونت

يطالب عمال البلديات برفع أجورهم التي أضحت لا تكفي لسد حاجيات عائلاتهم لأسبوع واحد، بعد لهيب الغلاء الذي شمل جميع المواد الغذائية والخضراوات واللحوم فحتّى فنجان القهوة لم ينجو من هذه الزيادات العشوائية.

وتساءل عمال البلديات في حديثهم مع “الشروق” إن كان المسؤولون في أعلى الهرم يعلمون حقا معاناة عمال البلديات الذين نخرت قواهم وأنهكت كاهلهم ونغّصت معيشتهم و”أهينت كرامتهم” حسب وصفهم، براتب زهيد لا يكفي لسد حاجيات الفرد الواحد فما بالك بحاجيات عائلة بأكملها، فرغم الغلاء الفاحش الذي مسّ كل المواد الغذائية وحتى تكاليف العلاج ومصاريف تعليم أبنائهم وغيرها، إلاّ أنّ عمال البلديات، على رأسهم عمال النظافة، لا يزالون يتقاضون راتبا يتراوح بين 12 ألف و20 ألف دينار أو يزيد بقليل، حيث يتساءل محدثون في هذا الصدد إن كان من المنطقي والمعقول أن يسمى ذلك راتبا وهو الذي لا يكفي لسد رمق الفرد الواحد فما بالك برب أسرة يسعى جاهدا لإعالة عائلته بالحلال وبعرق جبينه؟.

وعبر عمال البلديات بكثير من الحسرة والاستياء عن واقعهم المعيشي، هؤلاء الذين يرون أن أجرتهم الحالية ما هي إلا “إذلال واحتقار” حتى أصبحوا اليوم “يلهثون” وراء الخبزة فقط للبقاء على قيد الحياة بلا أحلام ولا آمال، وذلك بعدما أدرج محدثونا أنفسهم ضمن خانة المعوزين والمهمشين من دون حتى الحصول على حقوقهم.

ويطالب عمال البلديات بتدخل السلطات العليا للبلاد من أجل إنصافهم فالنظافة تقابل الصحة، ولابد لهم من أجرة تضمن كرامتهم وذلك بعدما طفح الكيل ونفذ الصبر فيما ازدادت وضعيتهم تعقيدا بعدما خابت أمالهم وبددت أحلامهم.

وأضحى من الضروري على الدولة إعادة النظر بعين الحق والعدل في سلّم أجور عمال البلديات والفئات المهمّشة لدى الوظيف العمومي وذلك بما يتماشى والعيش الرغيد والحياة الكريمة للفرد والأسرة والمجتمع.

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تألّق لافت لمبتكري المسيلة الصغار في المنافسات الدولية

أحمد قرطي

تألق، مؤخراً، عدد من التلاميذ والمبتكرين الصغار أبناء ولاية المسيلة، في المنافسات والمسابقات الدولية، حصد خلالها العباقرة الصغار العديد من الجوائز والألقاب، على غرار المعتصم بالله بوسعدية، معروف يسرى، رجم سيرين، عوينة مهدي وآخرين، صنعوا الحدث في المحافل والمسابقات الوطنية والدولية، وكانوا أحسن سفراء للولاية رقم 28 وللجزائر ككل، وذلك بفضل الدعم والاهتمام من قبل السلطات والأساتذة وتكريمهم على أمل تشجيعهم وحثهم على بذل المزيد، من قبل السلطات على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون شهر سبتمبر من السنة المنقضية.

ومن التتويجات التي نالها أبطال الولاية حصول ابن مدينة المعاضيد المعتصم بالله بوسعدية، صاحب 13 ربيعا، على المرتبة الأولى في البطولة العربية للحساب الذهني السوربان في مصر، بعد ما تمكن خلال 3 دقائق من حل 52 عملية حضوريا، كما سبق له الفوز بالجائزة الأولى في نفس المسابقة المنظمة في دولة الصين عن بعد و قبلها المرتبة الثالثة في أول مشاركة له بتونس سنة 2018، ناهيك عن ابتكاره المنزل الذكي ومعقم دون لمس وغيرها، كما تفوق نوابغ الولاية الثلاثة المشاركون في البطولة العالمية للحساب الذهني في دبي بالإمارات العربية المتحدة رفقة ممثلي الجزائر الآخرين، وصعدوا على منصات التتويج تحت رعاية مطوري “قوقل” وشركة سما العالمية للاستثمار.

وحسب الأستاذ بلخضر زكرياء، مؤسس أكاديمية جيل العباقرة بالمسيلة، فإن اختيار هؤلاء الفرسان المنتمين إلى أكاديمية جيل العباقرة، لتمثيل الجزائر، يأتي بسبب سرعتهم ومستواهم في الحساب، وكذا قدرتهم على التعامل مع الضغوطات والسرعة والدقة في قراءة وكتابة العمليات، فضلا عن التركيز العالي وغيرها من الصفات التي تتطلبها البطولة في المتنافسين.

وفي الإطار ذاته، صنعت قبل أسابيع قليلة ابنة مدينة عين الملح جنوب المسيلة، التلميذة زينب عايش الحدث بعد ما تحصلت على المرتبة الثالثة عالمياً في مسابقة الحساب الذهني بمشاركة متنافسين من 40 دولة.

ويرى متابعون بأن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى رعاية أفضل من أجل مرافقتهم وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم، وفتح كل الآفاق لهم، بغية صقل مواهبهم والاحتكاك بالأساتذة والمخترعين في المنافسات والمواعيد الوطنية والدولية، وكذا ضرورة توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجامعة، بغية إتاحة الفرصة لكل الخبرات والكفاءات من أجل دعم هذه الفئة نحو المزيد من الابتكارات.

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رصد 800 مليون دج لإنجاز 35 محولا كهربائيا جديدا بالبليدة

س. ع

رصدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البليدة أكثر من 800 مليون دج برسم سنة 2022 لإنجاز 35 محولا كهربائيا بهدف تعزيز قدرات تزويد السكان بالطاقة الكهربائية، حسبما أفادت به خلية الإعلام على مستوى هذه المؤسسة العمومية.

وأوضحت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البليدة لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار الجهود الرامية لتحسين نوعية خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية لاسيما خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاعات في استهلاك هذه الطاقة، خصص من طرفها غلاف مالي قدر بـ 858 مليون دج لإنجاز 35 محولا كهربائيا موزعا عبر مختلف بلديات، على غرار البليدة وبوفاريك وبن خليل والصومعة وبوينان.

كما سيخصص هذا الغلاف المالي لتدعيم شبكة الخطوط الكهربائية بما لا يقل عن 167 كلم ذات التوتر المتوسط، وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أنه تم خلال سنة 2022 إعادة تهيئة الشبكة الكهربائية وصيانة 265 كلم التابعة لـ 23 منطلقا كهربائيا بقدرة 30 كيلوفولط، وهذا بفضل جهود أعوان المقاطعات التقنية للكهرباء الأربعة (البليدة وبوفاريك وموزاية والأربعاء) مدعمين بفرق العمل تحت التوتر وفرق الإنجازات.

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توقيف أفارقة بتهمة محاولة النصب على مواطنين بالبويرة

فاطمة عكوش

ألقت، مؤخرا، مصالح أمن ولاية البويرة القبض على كل من “أ.أ”، “و.ب. ف”، مهاجرين أفارقة، وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية الذي قرر وضعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة محاولة النصب على مواطنين بالبويرة .

وأثناء امتثالهما أمام قاضي محكمة البويرة أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما، ليتم النطق بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذة في حق أحدهما، فيما تم تبرئة المتهم “أ.أ” لعدم ثبوت التهمة.

.. موظف أمام العدالة بتهمة رعي الأغنام في ملك الغير

عالجت، صبيحة أول أمس، محكمة الجنح بالبويرة قضية المتهم “م. ي. و” المتابع من طرف النيابة بجنحة رعي الأغنام في ملك للغير إضرارا بالضحية “ح. ر”.

وخلال استجوابه من طرف قاضى الجلسة أنكر المدعو “م. ي” وهو موظف، التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ 31 جانفي 2021 كان بمقر عمله بالجزائر العاصمة .

أما دفاع الضحية فركز مرافعته على التأكيد بأن موكله قرر تقديم شكوى رسمية ضده المتهم، بعد أن عثر أثناء تنقله إلى ملكه على أثار أقدام المواشي، بالإضافة إلى شهادة الشاهد الذي أكد انه شاهد هذا الأخير وهو يرعى قطيع من الأغنام، مطالبا بتعويض مالي قدره 20 ألف دج على الأضرار.

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وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة قطع الغيار ببجاية

توفيق بن يحيى

وضع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، حدا لشبكة إجرامية مختصة في سرقة قطع الغيار، حيث تعود وقائع القضية إلى تقدم الضحية، البالغ من العمر 52 سنة، بشكوى ضد مجهولين، من أجل سرقة قطع غيار لجرار فلاحي والمتمثل في دولاب المحرك وكارتار، عجلة حديدية خاصة بالجرار، كانت موضوعة بأرض ملك له ببلدية واد غير ببجاية، على إثرها تم فتح تحقيق في القضية، وبعد اتحاذ جميع الإجراءات القانونية تم تحديد هوية الفاعلين، ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، من ولاية بجاية، حيث تم رصدهما ووضع خطة محكمة، أسفرت عن توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، حيث في بادئ الأمر أنكرا التهمة وبعد مواجهتهما بالشهود والأدلة اعترفا بالجرم المنسوب إليهما، وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.

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قافلة طبية تضامنية مع أرامل الشهداء ببجاية

توفيق. ب

انطلقت، الجمعة، القافلة الطبية التضامنية المنظمة لفائدة أرامل الشهداء بدائرة بجاية، حيث سيقدم الطاقم الطبي فحوصات طبية لأرامل الشهداء اللواتي سيستفدن كذلك من متابعة بعد هذه الفحوصات، ليتم التكفل بهن على مستوى المؤسسات الاستشفائية للولاية.

وبمناسبة اليوم الوطني للشهيد، عاينت السلطات الولائية مشروع إنجاز مركز الراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين.

وبالمناسبة، شدد الوالي على ضرورة الإسراع في وتيرة انجاز المشروع الذي وصلت نسبة تقدم أشغاله إلى 85 بالمائة، حيث أعطى مهلة لا تتعدى يوم 5 جويلية المقبل لوضعه حيز الخدمة، كما تم إعادة دفن رفات خمسة شهداء بسوق الاثنين في جو مهيب.

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الاطاحة بشبكتين متخصصتين في سرقة المنازل بحجوط

ب. بوجمعة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجوط أول أمس، من الإطاحة بشبكتين متخصصتين في السطو على المنازل ببلدية حجوط واسترجاع المسروقات التي تم الاستيلاء عليها .

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم أحد الأشخاص بشكوى إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجوط مفادها تعرض منزله الكائن بحي سيدي بوفاضل ببلدية حجوط ولاية تيبازة للسرقة، وفي ظرف وجيز تم التعرف على أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، وأثناء إخضاعه للتحقيق اعترف لأفراد الفرقة على مكان إخفاء المسروقات بوادي بوركيكة، وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف بقية المشتبه فيهم، واسترجاع المسروقات المتمثلة في، جهاز كمبيوتر محمول، كاميرتي تصوير، لوحتين إلكترونيتين، جهازي استقبال، سماعتي أذن، ساعة يد، مسبح بلاستيكي، مصباح يدوي، لوحتي حائط، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على أغراض شخصية للضحايا.

وتمكن أفراد الفرقة أيضا من الإطاحة بشبكة اخرى تمتهن سرقة المنازل، أين تمكنوا من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 545 دولار وتوقيف المشتبه فيهم.

وتم فتح تحقيق في القضيتين على أن يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة مطلع الأسبوع .

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شبكة تستعمل النساء والأطفال لنقل المهلوسات

عـصـام بـن منـيـة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصّة في نقل المخدرات من الغرب الجزائري نحو الولايات الشرقية، باستعمال النساء والأطفال لإبعاد الشبهة وتمويه مصالح الأمن في السدود والحواجز الأمنية على طول الطريق.

عملية توقيف أفراد هذه الشبكة التي تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 سنة و36 سنة، تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بقسنطينة، بشأن قدوم سيارة سياحية من إحدى ولايات الغرب الجزائري، محملّة بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وعلى متنها شخصان ومجموعة من النسوة والأطفال من أجل إبعاد الشبهة في الحواجز الأمنية.

وبتكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد مسار المركبة المشبوهة والتي تم توقيفها في أحد الحواجز الأمنية، وإخضاعها للتفتيش الدقيق، ما أسفر عن ضبط 172 مشط من دواء بريغابالين ذات منشأ أجنبي والمعروف في أوساط مستهلكي المخدرات بتسمية ـ الصاروخ ـ، بمجموع 2577 كبسولة، كانت مخبأة بإحكام خلف الصندوق الأمامي للسيارة، بالإضافة إلى مبالغ مالية يرجّح أنها من عائدات بيع وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية. على الفور تم حجز تلك الكمية من المهلوسات وتحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعلي منجلي للتحقيق معهما، والذي أفضى إلى الكشف عن هوية مشتبه فيه ثالث يقيم خارج ولاية قسنطينة.

وصدر إذن من النيابة بتمديد دائرة الاختصاص خارج إقليم الولاية، وتفتيش مسكنه أين ضبط عناصر الشرطة كمية من المؤثرات العقلية وشفرات لقاطعات الورق بالإضافة إلى مبلغ مالي، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية. المشتبه فيهم الثلاثة تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة حيازة أدوية صيدلانية ذات منشأ أجنبي وذات خصائص مؤثرة عقليا بصورة غير مشروعة لغرض البيع باستعمال مركبة ذات محرك مع العود، تم بموجبه تقديمهم نهاية الأسبوع المنقضي أمام وكيل الجمهورية.

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وفاة شقيقين في واقعتين منفصلتين في اليوم نفسه

أحمد. ق

خيّم الحزن، نهاية الأسبوع، على سكان بلدية أولاد سيدي إبراهيم جنوب المسيلة، وسكان الولاية ككل، إثر وفاة شقيقين في نفس اليوم وفي واقعتين منفصلتين. وتوشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، حزنا على الفقيدين اللذين رحلا في سن مبكرة، بعد تداول الخبر عبر منصات التواصل ومن قبل مدونين ونشطاء وتركا قلب أم مفجوعة لم تصدق ما وقع لفلذتي كبدها، ولاتزال تحت صدمة وفاة رفيق دربها الذي توفي قبل أشهر قليلة، بعد رحلة معاناة مع الآلام والأمراض.

وفقدت العائلة التي تقيم في مدينة أولاد سيدي إبراهيم المعروفة باسم الديس اثنين من أبنائها يوم الخميس. وذلك أثناء انتظار أخبار سعيدة عقب نقل الابن الأصغر صاحب 5 أشهر فقط إلى أحد مستشفيات ولاية سطيف لإجراء عملية جراحية، إلا أن العملية لم تنجح وفارق زيد الحياة.

وفي طريق العودة وأثناء انتظار عودة العائلة إلى مسقط الرأس، وبينما كان الكل ينتظرون ذلك، لقي الابن الآخر أشرف صاحب 15 سنة مصرعه إثر إصابته بجروح خطيرة جراء حادث سير عندما كان على متن دراجته النارية، ودهسته شاحنة وسط المدينة، تحت أنظار العشرات من المواطنين. ليتم تحويله إلى العيادة متعددة الخدمات من قبل أعوان الحماية المدنية وفتح تحقيقات من قبل مصالح أمن الدائرة. ووري الشقيقان الثرى بحضور جمع غفير من المواطنين من داخل وخارج المنطقة وكذا السلطات المحلية.

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أوقفت في مركب زفاف بالطارف

نصّابة تجري عمليات تجميل لتغيير ملامحها

س. ك

قدم مصدر أمني من درك ولاية الطارف للشروق ، بعض تفاصيل القضية التي شغلت الولاية والمتعلقة بالعملية الإجرامية المثيرة التي قامت فيها بالتحايل والتزوير في محررات إدارية ورسمية و”البزنسة” في العقار، قبل أن تسقط المتهمة وهي الوحيدة في هذه القضية، بين أيدي الدرك الوطني ببلدية البسباس منتصف الأسبوع الماضي، في موكب زفاف شقيقتها، حيث كانت المتهمة قد قامت بعملية تجميل، أخفت ملامحها نهائيا وزعمت بأنها صديقة للعروس، وحسب مصدر الشروق اليومي، فإن المتهمة هي صاحبة وكالة عقارية كانت تبيع فيها الأوهام لزبائنها. فاحتالت على خمسة عشر مواطنا، غالبيتهم من أساتذة ومهندسين وأطباء، وما خفي أعظم من حيث العدد، وقد يتجاوز الخمسين ضحية حسب مصدرنا. وكانت المتهمة تأخذ أموالا من كل ضحية، تتراوح ما بين الخمسين والمائة مليون سنتيم نظير انتظار أشهر لتسلم مفاتيح سكنات في مختلف الولايات، هي في الأصل ملك لأصحابها.

كما كانت المتهمة تستعمل سيارات فاخرة وتعرف في المجتمع الطارفي بالأنيقة والشقراء، قدمت إلى الولاية الحدودية من ولاية ميلة في سنة 2015، وتبلغ من العمر 41 سنة واستأجرت مسكنا بمنطقة سيدي قاسي ببلدية بن مهيدي، وبعد تقديم عدد من ضحاياها لشكاوى وأمام دخول الشك لدى غالبيتهم، اختفت عن الانظار فصدرت ضدها تسعة أوامر قبض فعاشت هذه السنوات بالتمويه في طريقة لباسها وهندامها وهيئتها على العموم، مع قيامها بعمليات تجميل بسيطة وبقت تتنقل بلا وثائق هوية كي لا يتم القبض عليها، ولكن وبعد ورود معلومات عن تحركات امرأة يحتمل بأنها المشتبه فيها الهاربة من العدالة لسنوات، تم الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات وتتبع آثار وتحركات المعنية إلى أن تم ترصدها منتصف الأسبوع الماضي في موكب زفاف شقيقتها متوجهة إلى ولاية باتنة في حاجز أمني في مفترق طرق بالمنطقة المسماة بيجا، حيث تم نقل المتهمة لغرض استجوابها فأنكرت في البداية قبل أن تذعن معترفة، ويجري عرضها على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت وهي حاليا تقبع في سجن بوزعرورة بعنابة، إلى غاية محاكمتها لاحقا بتهم ثقيلة، على رأسها الاحتيال والتزوير.

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10 سنوات سجنا لزارعي “الماريخوانا” بوهران

ب. يعقوب

خفضت المحكمة الجنائية الاستئنافية لمجلس قضاء وهران، عقوبة السجن المؤبد التي سلطتها المحكمة الابتدائية بحق ثلاثة أشخاص إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وإلزامهم بدفع غرامة 100 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، لمتابعتهم من قبل نيابة الجمهورية بجناية زراعة “الماريخوانا” المستخلصة من راتنج القنب الهندي، بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة التداول.

ملف الحال الذي تعود فصوله إلى ربيع 2019، صنف ضمن أعقد الملفات التي عالجتها المحكمة الجنائية في وهران، لارتباطها بتنظيم عصابي له امتدادات دولية وارتباطها بمافيا في الخارج تحاول تعميم زراعة الماريخوانا في الجزائر .

ممثل الحق العام الذي تصدى بشراسة لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود في مرافعة بارزة، أكد أن مكافحة زراعة هكذا عقارات ذات تأثير نفساني في الجزائر تتم وفقا للترسانة القانونية التي تتصدى لكافة أشكال الاتجار غير الشرعي في المخدرات “نقلها، تخزينها، شحنها وتهريبها”، ملتمسا تسليط أقصى العقوبات بحق المتهمين الثلاثة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و51 عاما، قبل أن تنطق هيئة المحكمة الاستئنافية بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا .

في التفاصيل، أبانت الوقائع الجنائية، أن قضية توقيف المتهمين الثلاثة بينهم العقل المدبر للشبكة “ب ن” 51 عاما، جاءت على إثر أبحاث دقيقة لمصلحة التحقيق القضائي للأمن الداخلي بالناحية العسكرية الثانية في وهران، كللت بالقبض على المتهمين الثلاثة في حال تلبس بزرع 533 فسيلة من عقار القنب الهندي ببستان ملك للمتهم الرئيس غير بعيد عن الشاطئ الاصطناعي “الجوالق” ببلدية وهران، بحيث تم إخضاع أفراد الشبكة إلى تحقيق مركز حول خلفيات زراعة نبات الماريخوانا التي تحمل عدة مركبات مخدرة.

التحقيقات التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة على قدر عال من الجدية، ركزت على مصدر هذه السموم والأهداف الإجرامية التي كانت تنوي القيام بها العصابة المفككة، في الوقت الذي خلص فيه المحققون أن النبات المضبوط محظور التداول في الجزائر، تم جلبه من المغرب، لأن المملكة المغربية تعد المصدر الأول ل “الحشيش” وأن راتنج القنب الهندي يزرع في المغرب ومنه يهرب إلى دول الجوار وكافة دول شمال إفريقيا وإسبانيا، وفي الأغلب يتم تهريبه بحرا من خلال الاعتماد على قوارب سريعة .

وجاءت هذه القضية الخطيرة من نوعها التي أجهضت المصالح الأمنية في الجزائر مخططها الإجرامي، لتؤكد للمرة الألف، أن المغرب يبقى يغرق التراب الجزائري بأطنان الزطلة المغربية وباقي السموم الكاشطة للعقول، وتتقاطع القرائن التي تحوزها السلطات الجزائرية ضد المغرب، مع ما أوردته مؤسسة “نيو فروتتير داتا” الأمريكية المتخصصة في الأبحاث عن القنب الهندي عبر العالم، في تقريرها السنوي الصادر في 15 جانفي، بأن المغرب يظل يحافظ على ريادته في توريد “الماريخوانا” في العالم، وأنه يبقى ينتج ثلاثة أضعاف ما تنتجه منافستها مولدوفا في شرق أوروبا، كما أن هذه السموم تعد مصدر رزق نحو 1 مليون شخص في تراب المملكة.

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جزار بسطيف يبيع مهلوسات “ليريكا” في محله

سمير مخربش

ألقى الجمعة، رجال الأمن بدائرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، القبض على جزار يبيع الحبوب المهلوسة إلى جانب اللحم والدجاج، وله زبائن من نوع خاص يعشقون النقانق التي لها ذوق متميز، جعل المعني أحد أشهر صانعي المرقاز في ولاية سطيف، حيث تشد إليه الرحال من مناطق بعيدة، قبل أن يُدخل كلمة مرقاز، ككلمة سر بينه وبين زبائن أقراص ليريكا التي صار يبيعها بمسمى “مرقاز سبيسيال”.

فكل من سأل عن “مرقاز سبيسيال” يعني أن الطلب متعلق بحبوب “ليريكا”، وهي كلمة السر المتداولة بين الجزار والزبون، ولهم لغتهم ومصطلحاتهم التي تُدوِّر الحبوب بانسيابية. فكلما شاهدت شابا يتجه إلى هذا الجزار، وهو يحمل قارورة شراب القوة، فاعلم أنه يريد “مرقاز سبيسيال”، فيفك الحبة من عند الجزار وله أن يطحنها ويضعها في قارورة شراب القوة، ومن ساعتها يبدأ يومه الذي يختصره برفقة تلك القارورة التي تلازمه لساعات، وله في كل جرعة نشوة من نوع آخر، بحسب ما أخبرنا به سكان المنطقة.

وأما الجزار، فهو جاهز عند الطلب، يوفر البضاعة لزبائنه بالليل والنهار، وقد لجأ إلى هذا النشاط بعد الركود الذي عرفته حرفة القصاب إثر غلاء اللحوم بلونيها الأحمر والأبيض، فاهتدى إلى نشاط مواز في نفس المحل مع المحافظة على اللونين الأحمر والأبيض لكن هذه المرة مع الحبوب، ليتحول اللحم إلى واجهة تخفي بضاعة أخرى بأسماء متعددة ومصير واحد. وهو النشاط الذي يحقق أرباحا تفوق بكثير تلك التي يجنيها الجزار من بيع اللحوم التي تعرف عزوفا كبيرا، بينما الحبوب يزيد عليها الإقبال يوما بعد يوم. وهذا رغم غلاء السعر الذي يخضع أيضا لأحكام اقتصادية يضبطها قانون العرض والطلب، وقد يصل سعر القرص الواحد إلى 3000 دج وهو ما يفوق بكثير سعر اللحم الذي يرتقب ألا يتجاوز 1300 دج للكيلوغرام وفق الإجراءات الجديدة.

لكن العالم الذي بناه الجزار منذ مدة انهار في لحظة بعدما انكشف أمره وداهمته قوات الأمن في لحظة في غفلة، فاجتاحت المحل وعند التفتيش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، تم العثور بين قطع الكتف والفخذ على كمية من الحبوب بلغت 1000 قرص من نوع “ليريكا”، بالإضافة الى مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم الذي يستبعد أن يكون من مداخيل اللحم والدجاج.

وقد تم على الفور توقيف الجزار وشريكه وإحالتهما على التحقيق.

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الواقعة صدمت سكان تبسة

20 سنة سجنا للحلاق المعتدي على تلميذ بالتحضيري

ب. دريد

أدانت، يوم الخميس، محكمة الجنايات بتبسة، شابا يعمل في مجال الحلاقة بـ 20 سنة سجنا نافذا، لارتكابه الفعل المخل بالحياء ضد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، يتمدرس بالقسم التحضيري. حيثيات القضية الفظيعة التي هزت الرأي العام المحلي، تعود إلى السنة الماضية بإحدى البلديات النائية، حيث استغل الحلاق البالغ من العمر 26 سنة، أكثر من مرة مرور الطفل ليقوم بإدخاله المحل، بعد أن يسلمه قطعا من الحلوى وبعدها يقوم بغلق الباب، ليقوم بالاعتداء عليه، ليتفطن أفراد الأسرة إلى حال الطفل الذي يعود إلى المنزل بكميات الحلوى وتغير في ملامح وجهه، حيث توصلت والدته إلى الأمر أين توجهت به إلى الطبيب الشرعي، الذي أكد تعرض الطفل لاعتداء جنسي أكثر من مرة، ليتم تقديم شكوى لدى عناصر الدرك الوطني، الذين قاموا بتوقيف المتهم، حيث تم إيداعه رهن الحبس المؤقت.

وكانت مجريات المحاكمة كلها التزم المتهم الإنكار، إلا أن مواجهته من طرف الطفل الذي تعرف عليه، فتضاربت بعد ذلك تصريحات المتهم بين النفي والاعتراف، فكانت دلائل قطعية لهيئة المحكمة على وجود الفعل الإجرامي، لتحال الكلمة لممثل النيابة الذي استنكر الفعل الإجرامي، وما حل بالطفل من أزمة معنوية ونفسية من الصعب محوها. من جهتها، هيئة الدفاع التمست التخفيف لصالح موكلها، وبعد المداولات والعودة من القاعة تم إعلان إدانة الحلاق المتهم بـ 20 سنة سجنا، أمام ارتياح عائلة الضحية التي حضرت المحاكمة وساكنة المنطقة على العموم.

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وفاة شخصين وثلاثة جرحى في يوم واحد بحوادث مرور بايليزي وجانت

معتز روابح

تسبب ثلاثة حوادث مرور، بحر الأسبوع المنصرم، بكل من ولايتي ايليزي وجانت، في وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.

الحادث الأول كان على الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ايليزي وجانت، وتمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع تويوتا كورولا بأحد المنعرجات على بعد حوالي 30 كيلومترا عن قرية فضنون باتجاه ايليزي، أين توفي السائق على الفور، فيما تدخل عناصر الحماية المدنية التابعين للمركز المتقدم بفضنون، أين تم نقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ترقي وانتيميضي. أما الحادث المميت الثاني، فتمثل في انقلاب شاحنة ذات قلاب من نوع شاكمان بمدخل قرية اهرير بإقليم بلدية برج الحواس بولاية جانت، أين توفي السائق قبل أن يتدخل عناصر الحماية المدنية بالقرية.

الحادث الثالث وقع على الطريق الوطني رقم 03، في شطره الرابط بين ايليزي وان امناس، تمثل أيضا في انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا 80، بمنطقة تيقنتورين، بحيث تم نقل الجرحى الثلاثة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بان امناس، قبل أن يتم تحويلهم نحو مستشفى ترقي وانتيميضي بايليزي.

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ربط 80 مسكنا بالكهرباء ببلدية فقارة الزوى بعين صالح

ش. بن ايعيش

استفاد 80 مسكنا ضمن برنامج الأراضي المدعمة ببلدية فقارة الزوى، الواقعة على بعد 45 كلم من مقر الولاية عين صالح، أمس الأول، من الربط بالشبكة الكهربائية، حيث أشرف والي الولاية بمعية مدير التوزيع، على مراسم دخول المشروع حيز الخدمة بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم الشهيد، حيث تم دخول محولين كهربائيين حيز الخدمة، لتوفير احتياجات سكان البلدية من الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترة ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف. وبحسب المكلف بالإعلام لدى شركة الكهرباء، فإن المشروع كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية قدرت بـ 9.9 مليار سنتيم، بما فيهما حصة ربط المحولين والتي استهلكت مبلغ إجمالي قدر بـ 1.5 مليار سنتيم من الميزانية الإجمالية، علما أن المشروع يستفيد منه 80 مسكنا بطول شبكة يبلغ 1920 متر من الشبكة الهوائية متوسطة التوتر، إضافة لـ 1287 متر من الشبكة منخفضة التوتر، من جهته كشف ذات المتحدث، أن الأشغال تبقى جارية لربط عدد من التجزئات الاجتماعية بتراب البلدية، حيث فاقت نسبة الأشغال 84 بالمائة، على أن تنتهي الأشغال قبل بداية موسم الصيف المقبل، وتأتي هذه المشاريع التنموية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبون، ونحن على أبواب فصل الصيف.

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الإطاحة بلصوص الكوابل الكهربائية من المزارع بالوادي

وليد. ع

تمكن عـناصر أمن دائرة الدبيلة بالوادي، خلال اليومين الأخيرين، من توقيف مسبوقين قضائيا، ينحدران من بلدية الدبيلة، متورطين في جريمة سرقة، مست كوابل كهربائية بقطاع الاختصاص، متلبسين بحيازة كميات معتبرة من هذه المواد.

تفاصيل العملية، بحسب بيان لأمن ولاية الوادي، تعود إلى تلقي مصلحة أمن دائرة الدبيلة لشكاوى من طرف مواطنين راحوا ضحية سرقة من طرف مجهولين استولوا على عديد الكوابل الكهربائية مست مزارعهم، ليتم مباشرة عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن التعرف على المشتبه فيهم، والترصد لهم، وتوقيفهم في فترة وجيزة، استمرارا لإجراءات التحقيق في القضية، تم تحديد مكان تواجد المسروقات بأحد الأماكن المستخدمة للتخزين وإعادة التدوير لإعادة بيعها على شكل ألياف نحاسية لإبعاد شبهة السرقة. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.

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تعيين الدكتورة مولوجي وزيرة للثقافة والفنون

محمود بن شعبان

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الدكتورة صورية مولوجي وزيرة جديدة للثقافة والفنون خلفا لوفاء شعلال التي شغلت نفس المنصب منذ شهر جويلية الفارط في تشكيلة الحكومة التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، كما شمل التعديل الحكومي الجزئي إعادة تعيين عبد الرحمن راوية وزيراً للمالية، بعد أشهر من مغادرته المنصب نفسه.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور. وبعد استشارة السيد الوزير الأول. عيّن، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني كلا من عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية، وصورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون”.

وقد شغلت الوزيرة الجديدة لقصر هضبة العناصر الدكتورة صورية مولوجي، عدة مناصب حيث كلفت بتسيير شؤون إدارة مديرية مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي خلفا للدكتور جيلالي المستاري، كما تعد مولوجي، باحثة دائمة بالمركز ورئيسة قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث ثم منصب المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي بعد حصولها على شهادة دكتوراه علوم في موضوع الترجمة والأنثروبولوجيا.

للتذكير، فقد جاء إنهاء مهام وفاء شعلال عن رأس قطاع الثقافة والفنون، عقب تصريحاتها التي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة، بسبب تصريحات لها لوسائل إعلام مصرية، أثناء زيارتها معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث صرحت بأن الجزائريين “يفكرون بالفرنسية ويتحدثون بالعربية”، وهو التصريح الذي لاقى انتقادات واسعة لدى المثقفين الجزائريين.

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قافلة سينمائية تجوب بلديات ولاية عين صالح

ش. بن ايعيش

شرع قطاع الثقافة والفنون لولاية عين صالح، بداية من الأمس، في تنظيم قافلة سينمائية، تجوب البلديات الثلاث للولاية بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد 18 فبراير، بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والسمعي البصري الجزائري، برنامج التظاهرة يتضمن عروض أفلام سينمائية ثورية في السهرة، إضافة إلى تقديم أفلام للرسوم المتحركة خاصة بالأطفال، مع بداية البرنامج، والبداية ستكون من بلدية فقارة الزوى على مستوى ساحة دار الشباب، للتواصل بساحة وسط المدينة بلدية اينغر، ليكون اليوم الأخير مبرمجا على مستوى ساحة أول نوفمبر بمقر عاصمة الولاية عين صالح. وبحسب القائمين على التظاهرة، فإن الهدف من القافلة هو ربط شباب اليوم بتاريخ الثورة التحريرية المظفرة، من خلال نافذة السينما وسط المتابعة الكبيرة للإعلام المرئي من طرف جيل اليوم، من خلال تقديم سلسلة من أشهر الأفلام الوطنية والعالمية نالت جوائز دولية تتحدث عن بطولات رجال الجزائر من أجل الدفاع عن تراب الوطن بالدماء، لأن التضحية من أجل الوطن شرف، كما خصص جناح خاص بالعائلات، وينتظر أن يكون الإقبال كبيرا، في ظل اعتدال الأجواء هذه الأيام.

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توقيف شخصين اختطفا فتاة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف شخصين قاما باختطاف قاصر وتحويلها باستعمال العنف على متن سيارة ببلدية بجاية.

وتعود وقائع القضية، إثر تلقي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجاية، مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055، من طرف مواطنة، مفادها تعرض قاصر للاختطاف، ويتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 17 سنة من بجاية، من طرف شخصين كانا على متن سيارة “لوقان داسيا”، بقرية قورايا، وعلى الفور تم حواجز أمنية عبر كامل الطرق والمفترقات وهذا باستعمال الثنائيات السينوتقينة، أين أسفرت العملية عن توقيف الفاعلين بقرية قورايا في ظرف وجيز، ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 22 و25 سنة من ولاية بجاية، مع تحرير الفتاة، واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الفاعلين أمام السلطات القضائية.

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مقتل شاب بطعنة خنجر في وسط مدينة خنشلة

طارق. م

لفظ، نهار الخميس، الشاب حسام ميرة، البالغ من العمر 31 سنة، أنفاسه الأخيرة، بعد أكثر من 12 ساعة كاملة قضاها بغرفة الإنعاش الطبي، بمستشفى بن بلة بمدينة خنشلة، بعد تعرضه لطعنة خنجر أصيب بها على مستوى الصدر بجهة القلب.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الجريمة البشعة وقعت ليلة الأربعاء إلى الخميس، عندما كان الضحية عائدا إلى مسكنه العائلي ليلا، بوسط مدينة خنشلة، أين باغته مجهولون بالاعتداء عليه مستغلين الظلام الدامس وقلّة حركة المواطنين، ووجهوا له طعنة خنجر غائرة تسببت له في حدوث نزيف حاد، في ظروف غامضة. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية في هذه القضية قصد تحديد هوية مرتكبي الجريمة النكراء، فقد تم تشييع جثمان الضحية إلى مأواه الأخير عصر الخميس، في أجواء جنائزية مهيبة.