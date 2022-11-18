أخبار الجزائر ليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

حجز وإتلاف 6 قناطير من اللحم غير الصالح للاستهلاك بالبويرة، يخفون 10 آلاف قارورة خمر بآجر البناء ببجاية

مديرية الصيد البحري تكثف الدورات التكوينية لتشجيع الاستثمار

م. المهداوي

تتولى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بعين الدفلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب بمركز التكوين المهني ببلدية سيدي الأخضر، يؤطرها كوادر من الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع المديرية المحلية المذكورة، على أن تتواصل عمليات التحسيس والتوعية التي انطلقت وسط عمال الأرض لتشجيع الفلاحين على اقتحام مجال إنتاج الأسماك في ظل توفر كل الشروط الضرورية.

وبحسب مصدر مطلع لـ “الشروق”، فقد عرفت عملية التكوين المتواصلة هذه مشاركة أكثر من 20 شابا على مدار خمسة أيام، يتلقى المعنيون خلالها معلومات نظرية ثم الخروج للميدان لتطبيق تلك المعلومات العلمية المفيدة، التي تتمحور حول عموميات حول نشاط تربية المائيات، وإدماج هذا النشاط مع الفلاحة، وتربية سمك البلطي، بالإضافة للتعرف على مختلف الأمراض التي تصيب السمك وطرق العلاج منها.

وبحسب ذات المصدر، فقد سبقت هذه العملية التكوينية 7 عمليات مماثلة تناولت عدة مواضيع انطلاقا من سنة 2006 بتأطير من المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بالعاصمة، وكذا مدرسة التكوين بشرشال، إلى جانب دورات أخرى للممارسين للنشاط على مستوى السدود، حيث كانت آخر دورة في فيفري الماضي، لتتواصل العملية التكوينية خلال هذه الأيام، بهدف تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي في مجال تربية المائيات بغية تكريس إستراتيجية الوزارة المعنية لتغطية العجز المسجل من حيث المنتج البحري، وإدماج النشاط مع قطاع الفلاحة بشكل خاص، من خلال استغلال كافة الأحواض المائية المخصصة للسقي الفلاحي، بهدف الحصول على مواد فلاحية طبيعية أهمها مياه مخصبة بالأسمدة الطبيعية، فضلا عن ضمان تسويق للمنتجات تضمنه الغرفة الوطنية لتغطية حاجيات المستهلك جزئيا وتموين السوق الوطنية.

ذات المصدر أفاد بأن الإدارة المعنية وقعت مؤخرا اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية توفر للشباب فرصة التكوين للفلاحين الراغبين في الاستثمار، من خلال تشجيعهم وإطلاعهم على النماذج الناجحة النموذجية في مجال تربية الأسماك بما فيها مشروع “كوسيدار فلاحة”، بولاية خنشلة، الذي يهدف هذه السنة إلى تحقيق إنتاج 100 طن من سمك البلطي بواسطة أحواض جد كبيرة يمكن للمنتجين المبتدئين الاستفادة من تجربتها، خصوصا في ظل توفر الظروف المناسبة للإنتاج والرفع منه على غرار توفر صغار الأسماك، ووفرة العلف بأثمان في متناول الفلاحين، ووجود البيئة والمياه الضرورية للإنتاج. وبالتالي، فقد أصبحت مشاريع تربية المائيات مربحة للغاية، بينما تكون التجارب المحلية بولاية عين الدفلى قد آتت أكلها على غرار مزرعة لأحد الفلاحين ببلدية المخاطرية التي تضم 6 أحواض بعد أن كانت في وقت سابق 3 فقط.

وتستهدف المديرية المعنية ليقتحم كل فلاح مجال تربية المائيات لضمان توفر سماد طبيعي بنسبة 40 بالمائة ومضاعفة إنتاج المواد الفلاحية من الخضراوات وغيرها.. مع ضمان حجم متناسق كبير لها، واستغلال فضلات الحيوانات للرفع من إنتاج الأسماك التي تتطلع المديرية لتزايد عدد نقاط بيعها عبر تراب ولاية عين الدفلى، لكونها أحسن من تسويقها في الأسواق العادية. وبالتالي، ضمان إدراج نمط جديد من التغذية في ثقافة المستهلك المحلي.

وفي ظل توفر كل شروط الإنتاج الطبيعية بولاية عين الدفلى، فقد بات من الضروري دخول الفلاحين مرحلة الإنتاج دون توجس أو خوف من تربية المائيات، خصوصا أن تجارب عديدة من قبل زملاء لهم كانت ناجحة ومشجعة للغاية، في حين تبقى عمليات التحسيس ضرورية وسط الفلاحين من طرف إطارات المديرية الولائية لتبديد كافة مخاوف المعنيين والتفرغ في مرحلة موالية للتنويع والرفع من كميات الإنتاج التي تجاوزت 219 طن من أسماك السدود، و21 طنا من أسماك الأحواض المائية الفلاحية، وهي نتائج مشجعة لتلبية حاجيات المستهلك والحفاظ على صحته في نهاية الأمر.

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حجز وإتلاف 6 قناطير من اللحم غير الصالح للاستهلاك بالبويرة

أحسن حراش

حجزت مصالح الشرطة التابعة لأمن البويرة، أكثر من 6 قناطير من الدجاج واللحم غير الصالح للاستهلاك، حيث تمت عملية إتلاف الكمية المحجوزة التي كانت موجهة للتسويق محليا.

واستنادا إلى مصدر أمني، فإن العملية قامت بها وحدة شرطة العمران وحماية البيئة، حيث تم ضبط مركبة نفعية كانت تحمل كمية من الدجاج تفوق 5 قناطير، تبين بعد معاينتها بالتنسيق مع مصالح الفلاحة والبيطرة بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، كما أنها لا تحمل الوسم ولا الشهادة البيطرية وكذا عدم مراعاة شروط النظافة والنقل، كما تم حجز ما يقارب القنطار من اللحم وأحشاء الغنم غير الصالحة للاستهلاك البشري حسب شهادة الطبيب البيطري كانت محملة على متن سيارة سياحية غير مجهزة بمبرد، ليتم في الأخير إتلاف المحجوزات على مستوى مركز الردم التقني بالبويرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

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حجز 100 مليون سنتيم مزورة بشواطئ تيشي ببجاية

ق. م

وضعت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و38 سنة مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية فئة 2000 دج، كما حجزت مبلغا ماليا مزورا قدره 1014000 دج، بالإضافة إلى معدات وأجهزة ومواد تستعمل في عملية التزوير.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام شخصين على متن مركبة من نوع “أكسنت” بنقل مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية مزور، بصدد طرحه للتداول بالقرية السياحية كابريتور ببلدية تيشي الساحلية، حيث تم رصد أحد المشتبه فيهم بشاطئ الجابية، حاملا بيده كيسا بلاستيكيا تبين بعد عملية توقيفه أنه يحتوي على مبلغ مالي مزور بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج بمقدار إجمالي يقدر بـ 1008000 دج، كما تم توقيف شريكه الذي كان على متن المركبة السالفة الذكر، وبتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي تم حجز أجهزة إلكترونية ومعدات تستعمل في عملية التزوير ومبلغ مالي مزور يقدر بـ 6000 دج على شكل 3 أوراق من فئة 2000 دج.

وأفضت التحريات المعمقة إلى توقيف مشتبه فيه ثالث وتحديد هوية مشتبه فيه رابع الذي بعد عملية تفتيش مسكنه العائلي تم حجز أجهزة إلكترونية استعملت في عملية التزوير، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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موظفة تطلّق شقيقها وزوجته “على الورق” لتمكينهما من منحة

صبرينة ذيب

نطقت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس الأسبوع الفارط، بإدانة موظفة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية سوق أهراس وشقيقها وزوجته بـ5 سنوات سجنا وحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات، وتعويض كل من بلدية وولاية سوق أهراس بـ50 مليون سنتيم، وتعويض الوكيل القضائي للخزينة العمومية بمبلغ 50 مليون سنتيم للمتهمة الثانية جبرا للأضرار الملحقة بمديرية المجاهدين وذوي الحقوق بولاية سوق أهراس، وهذا بعد متابعتهم بعدة تهم أولها جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

يعود تاريخ القضية إلى شهر أفريل الماضي 2022، بعد أن تقدمت مصالح ولاية سوق أهراس بشكوى إلى المصالح القضائية لأجل فتح تحقيق في ملف طلب سكن اجتماعي لشخص وزوجته، أين أسفرت التحقيقات عن تزوير في عقد الزواج، والذي تورطت فيه موظفة بمصلحة الحالة المدنية لصالح شقيقها وزوجته، حيث قامت بتغيير بعض المعطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الغش، أين قامت هذه الأخيرة بتغيير تاريخ عقد الزواج من سنة 2016 إلى سنة 2003، من أجل ربح نقاط إضافية في الملف الخاص بطلب الاستفادة من سكن اجتماعي، حيث بينت التحقيقات أن الزوج والزوجة عقدا قرانهما في سنة 2016، وقد أسفرت التحقيقات أيضا عن قضية أخرى تتعلق باستفادة الزوجة أيضا من منحة أبناء المجاهدين وهي متزوجة من خلال حصولها على شهادة طلاق مزورة، مما كبّد الخزينة أموالا إضافية استفادت منها الزوجة بغير وجه حق. وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم لكل واحد منهم، مع الحجر القانوني والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية للمتهمين الثلاثة لمدة 5 سنوات. وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.

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تفكيك شبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” وتبييض الأموال

م. مراد

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية سيدي بلعباس، مؤخرا، من وضع حد لشبكة إجرامية دولية، اختصت في تنظيم رحلات الحراقة وتبييض الأموال، والقبض على جميع أفرادها الخمسة مع حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وسيارات كانت تستعمل في تنفيذ عملها الإجرامي. العملية تمت بعد استغلال معلومات تلقتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، حول نشاط هذه الشبكة عبر محور ولاية سيدي بلعباس، ليتم تفعيل مخطط البحث والتحري بالتنسيق بين سرية أمن الطرقات وفصيلة الأبحاث، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم الخمسة البالغة أعمارهم 30 و40 سنة الذين تم توقيفهم، مع حجز مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم بالعملة الوطنية ومبلغ آخر بالعملة الأجنبية يقدر بـ7150 أورو، إلى جانب حجز 5 مركبات كانت تستغل في تنفيذ العمليات الإجرامية، ويرتقب أن يحال جميع الأطراف أمام نيابة المحكمة بعد استكمال التحقيق، متابعين بتهم جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة التهريب وتبييض الأموال.

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رجل يقتل شقيقين بالرصاص ويحرق مركبتهما في البويرة

أحسن حراش

استيقظ، نهار الجمعة، سكان ولاية البويرة على خبر وقوع جريمة قتل شنيعة ببلدية الروراوة، التابعة لدائرة بير غبالو غرب الولاية، راح ضحيتها شقيقان في الخمسينيات من عمرهما ينحدران من بلدية الأخضرية، نفذها زبون لهما بواسطة سلاح ناري بدم بارد، قبل أن يقوم بحرق سيارتهما، حيث تعود أسباب الجريمة إلى خلاف مالي بينهم بحسب أخبار أولية متداولة، في انتظار معرفة الملابسات الحقيقية بعد انتهاء التحقيق الذي فتحته الجهات الأمنية المختصة.

تفاصيل القضية، بحسب ما أوردتها مصادر محلية تعود إلى مساء الخميس، أين تنقل الشقيقان “س. ل” 57 سنة و”س. ر” 51 سنة، وهما تاجران في مادة البيض ببلدية بودواو ببومرداس، إلى غاية بلدية الرواروة وبالتحديد إلى مزرعة عمر إدريس، أين يقطن الجاني المفترض المدعو “ب. م” 44 سنة، الذي هو زبون لهما، قام باستدراجهما إلى هناك بعد أن كان بينهم مبلغ من المال، بحسب ذات المصادر، وعند وصولهما إلى المكان وقع بينهم خلاف دفع بالجاني إلى جلب بندقية من منزله وإطلاق عيارات نارية عليهما بدم بارد، حيث توفي أحدهما في عين المكان، فيما لفظ الثاني أنفاسه بمستشفى عين بسام في وقت لاحق.

ولم يكتف الجاني بفعلته، بل قام بحرق سيارتهما في عين المكان، غير أن الضحية الثاني وخلال إصابته الأولية وقبل وفاته قام بالاتصال بابنه وسرد ما وقع لهما، ما دفع بالابن إلى إخبار صهرهما، الذي بدوره حاول الاتصال بهما دون جدوى، ثم قام بالاتصال بالجاني، بحسب ذات المصادر. هذا الأخير، رد عليه بدم بارد بما وقع من جريمة وأخبره عن مكان تواجدهما، ليتم تبليغ المصالح الأمنية عن الحادثة، حيث تنقلت الأخيرة على جناح السرعة، أين قامت بتوقيف المتهم وفتح تحقيق حول ملابسات وقوع الجريمة التي خلفت صدمة وحزنا عميقين، خاصة وأن الضحايا معروف عنهما أخلاقهما ومعاملتهما الطيبة مع الزبائن ومع الجميع، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق من معرفة خيوط الجريمة النكراء التي لا تزال مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وأكد شقيق الضحيتين، عبر فيديو تم نشره في صفحة بموقع الفيسبوك، بأن دافع الجريمة هو محاولة تهرب الجاني من دفع الدين والمبلغ المالي الذي كان على عاتقه جراء معاملاته التجارية مع الشقيقين، حيث تنقلا من أجل استرداد الدين إلا أن الجاني قام بارتكاب جريمته عبر قتلهما بالرصاص ثم ذبحهما بالسكين وحرق سيارتهما بدم بارد على حد وصفه، وشرّد – كما قال – عائلة بكاملها.

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مجهولون يحرقون خمس حافلات وثلاث سيارات بسطيف

سمير مخربش

شهدت، مساء الخميس، مدينة العلمة بولاية سطيف، عملا إجراميا قام من خلاله مجهولون بحرق 5 حافلات و3 سيارات بطريقة مفزعة هزت المدينة بكاملها، وخلفت حيرة وسط السكان. الجريمة وقعت بكل من حي ثابت بوزيد أين تم حرق 3 حافلات و3 سيارات، وبحي الباطوار، الذي شهد حرق حافلتين. أين اختار منفذو العملية ظرف الليل ليقوموا بحرق كل هذه المركبات في وقت واحد، بالاستعانة بمادة قابلة للاشتعال. وعند التبليغ عن هذا الحادثة تدخل رجال الحماية المدنية لإطفاء النيران التي خلقت حالة من الفزع دون التمكن من التعرف على منفذيها.

ومن جهتها، قامت مصالح أمن دائرة العلمة بفتح تحقيق في هذه الحادثة المثيرة، التي ظلت غامضة تخضع لعدة تأويلات وكثرت حولها الإشاعات، حيث يجري الحديث عن عمل انتقامي استهدف الناقلين، بينما يتحدث البعض عن عصابة تكون قد قامت بهذا العمل تحت تأثير الحبوب المهلوسة. والمثير للدهشة، أن الحادثين وقعا في نفس الليلة وفي نفس التوقيت تقريبا، وفي منطقتين مختلفتين، ما يؤكد العمل الإجرامي والحرق العمدي لهذه المركبات التي تعد مصدر رزق لأصحابها.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد استهدف المجرمون الحافلات العاملة على الخط رقم 32 الذي يربط حي ثابت بوزيد بمحطة نقل المسافرين بالعلمة، مرورا بوسط المدينة، وكانت العملية موجهة خصيصا لهذه الحافلات، وأما السيارات فقد امتدت إليها ألسنة النار بحكم قربها من الحافلات، حيث كانت جميعها مركونة بأماكن غير محروسة وسط منطقتين سكنيتين، وهي الأماكن التي اعتاد أصحابها منذ مدة على استغلالها كمكان للركن دون تسجيل أي طارئ.

وقد أتت النيران على الحافلات والتهمتها بصفة كاملة، حيث احترقت الهياكل والكراسي وتحطم الزجاج كليا، ولم تعد صالحة للاستعمال ليتكبد أصحابها خسائر معتبرة ويضيعون بذلك مصدر رزقهم. وبحسب مالكي الحافلات الذين تحدثت إليهم “الشروق اليومي”، فإن الحادثة فاجأتهم، ولم يفهموا لحد الساعة الدافع من ورائها ولا يمكنهم توجيه التهمة لأي جهة، خاصة أن الحادثة لم يسبقها أي خلاف أو شجار، وبالتالي، تبقى الأمور بالنسبة إليهم غامضة، وهم يترقبون نتائج التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن التي باشرت عملية البحث عن المشتبه فيهم الذين لم يتم لحد الساعة التعرف على هويتهم.

ويبقى التحقيق وحده كفيل بكشف خبايا هذه العمل الإجرامي، الذي يعد الأول من نوعه بمدينة العلمة، خاصة من حيث عدد المركبات ووقوعه في ليلة واحدة وفي منطقتين مختلفتين.

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قراءة الكتب تنتعش في الفضاءات العمومية بتلمسان

عبد القادر بوشريف

لم تتمكن وسائط التواصل الاجتماعي، من خلال أخبار “الفاست فوت” أن تقضي على متعة قراءة الكتب، التي أخذت في الانتعاش مجددا، من خلال بروز نواد أدبية مهتمة بالقراءة، كما هو الشأن مع نادي محمد ديب بتلمسان ونادي التنوين، اللذين يعملان من خلال برنامج أسبوعي على خلق فضاءات تفاعلية، بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الافتراضية، عبر جلسات قراءة تضم العديد من عشاق القراءة والمطالعة.. فيتم تخصيص كل أسبوع لمناقشة أحد الإصدارات في مختلف العلوم، خاصة الأدبية منها والفكرية والفلسفية، حيث خصص نادي التنوين الذي يضم عددا من الطلبة والطالبات والمهتمين بعالم الكتاب جلسة لقراءة كتاب مزرعة الحيوان، لصاحبه جورج اويل.

وقد سبق لهذا النادي أن تناول العديد من المواضيع، منها واقع القراءة في المجتمع الجزائري، وغيرها من اللقاءات الأدبية والفكرية، ويعمد هذا النادي الأدبي منذ تأسيسه، إلى نشر روح القراءة في أوساط الشباب، متخذا من الفضاءات المفتوحة مثل الحدائق العمومية أماكن لعقد جلسات أدبية تعنى بقراءة أحد الإصدارات، فيتم الإعلان عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن موعد اللقاء وعنوان الكتاب، وإعطاء مهلة زمنية للراغبين في حضور الجلسات، حتى يتمكنوا من مطالعة الكتاب المخصص للمناقشة، ليتم بعد ذلك عقد اللقاء. وقد وقفت “الشروق” على ذلك، في إحدى الجلسات التي عرفت حضورا متميزا لأساتذة وطلبة في إحدى الحدائق العمومية.

وقد سمحت لنا تلك الجلسة بالوقوف على مدى رغبة الكثير من الشباب في مناقشة مواضيع أدبية وفكرية، بعيدا عن كل ما هو افتراضي. نفس الشيء، يقوم به نادي محمد ديب الذي تمكن من خلق تقاليد جديدة في طريقة تحبيب القراءة والمطالعة لجمهور الناس، من خلال تنظيم جلسات للقراءة ومناقشة كتب يتم اختيارها مسبقا، غير أن نادي محمد ديب غالبا ما يعتمد أيضا على إقحام رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر لتلك الجلسات، وهو ما يجعل الكثير من المهتمين بعالم الكتاب يتفاعلون مع تلك الجلسات التي تتخذ من فضاءات القراءة والمطالعة مثل للمكتبات والمؤسسات الثقافية مكانا لتلك الأنشطة التي يعمل أصحابها على تشجيع القراءة والتأصيل لها داخل المجتمع التلمساني.

عالم القراءة بتلمسان، رغم كل الصعاب وفي ظل سيطرة العالم التكنولوجي، إلا أن ذلك لم يمنع “قراءة الكتب” من مزاحمة هذه العوالم الافتراضية واقعيا، من خلال خلق العديد من التقاليد، وهو ما تعمل على تكريسه من جانب آخر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وملحقاتها في مختلف مناطق تواجدها بالولاية، وذلك عبر جلسات عرض وتوقيع كتاب لكتاب محليين أو من مختلف أرجاء الوطن، حيث يتم تنظيم لقاءات أدبية للإصدارات الجديدة متبوعة ببيع بالإهداء، وهي إحدى السنن الحميدة التي تعكف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، محمد ديب، على التأصيل لها من خلال دعوة كتاب شباب لتنظيم مثل هذه اللقاءات، كما هو الشأن مع آخر نشاط في هذا السياق، إذ تم عرض رواية “السبيل إلى الدمار”، لصاحبها نبيل بن دحو، حيث عرف هذا اللقاء الذي انتهى ببيع بتوقيع العمل الأدبي بحضور متميز للمهتمين بعالم الكتاب.

ولا تتوقف أنشطة المكتبة عند هذا الحد، بل ذهبت أبعد من ذلك. منفتحة على فضاءات أخرى، مثل تخصيص فضاءات للقراءة في الأماكن العمومية، كما هي الحال مع فضاء القراءة في محطة نقل المسافرين، أين تم تخصيص فضاء للقراءة للمسافرين، وغيرها من الفضاءات العمومية الأخرى، وقد كانت جمعية أبواب الفن التي يترأسها الناشط الثقافي، الإعلامي هواري زيتوني، سباقة إلى التأسيس لمثل هذا الفعل الثقافي بالفضاءات العمومية، مثل المقاهي، فعملت على تخصيص زوايا داخل المقاهي الشعبية مخصصة للكتب، وذلك بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية للمطالعة للعمومية محمد ديب، التي لم يبخل مديرها السيد طرشاوي زين العابدين عن تشجيع مثل هذه المبادرات من خلال توفير العديد من الكتب، وحاليا توجد العديد من المقاهي التي تتوفر على ركن مخصص للكتب، هذه المبادرة التي استحسنها رواد المقاهي دفعت بالعديد من زبائن المقاهي بمن في ذلك الكتاب والمثقفين للالتحاق بهذه المبادرات ووضع بصمتهم عبر تقديم كتب من مختلف العلوم، وهي حاليا تمارس حضورها بكثير من الفخر داخل المقاهي.

هذه الأفعال الثقافية المقاومة لاندثار كل ما هو مقروء، من شأنها أن تكون ظاهرة ثقافية، تجعل من فعل القراءة سلوكا حيا لا يموت في أوساط الناس، بعيدا عما توفره وسائط التواصل الاجتماعي من “فاست فود” وأكلات أدبية سريعة ومستعجلة لا تغني من جوع المعرفة عند جميع الناس.

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نساء نجحن في تربية الأغنام

قامت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، خلال زيارة عمل وتفقد قادتها نهاية الأسبوع إلى ولاية برج بوعريريج بتسليم شهادات الاستفادة من القرض المصغر لفائدة مجموعة من النساء الماكثات بالبيت المستفيدات من التكوين في مجال تربية الأغنام في إطار تجسيد البرنامج الوطني المتكامل لدعم روح المقاولاتية والتمكين الاقتصادي للنساء على مستوى مركز التكوين المهني، وتضمن البرنامج متابعة عملية التكوين للنساء المستفيدات من منحة البطالة، مع زيارة مستثمرة فلاحية على مستوى منطقة برج زمورة والتي صنفت نموذجا ناجحا من نماذج المستفيدات من الدعم الفلاحي خصوصا للمرأة التي اقتحمت عالم الإنتاج من خلال آليات الدعم على مستوى مناطق الظل، وفي هذا السياق أكدت السيدة كريكو أن الحملات التحسيسية متواصلة من أجل الإدماج الحقيقي للمرأة الماكثة في البيت وكذا المرأة الريفية في الإنتاج الوطني وذلك بدعم من الدولة من جميع الجوانب.

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يخفون 10 آلاف قارورة خمر بآجر البناء ببجاية

ق. م

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع مختلفة الأنواع والأحجام. وتعود وقائع القضية، إثر تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة لمكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055، مفادها وجود شاحنة، تقوم بنقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، على إثرها تم تشكيل دورية وضع نقاط مراقبة وغلق جميع المنافذ والمسالك التي يمكن أن تسلكها الشاحنة السالفة الذكر، حيث أسفرت العملية على توقيفها والمقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 57 سنة، ينحدر من ولاية غليزان، يرافقه شخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من ولاية الطارف، بعد تفتيشهما وتفتيش الشاحنة التي كانت مموهة بالآجر المخصص لأعمال البناء، تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع مختلفة الأنواع والأشكال تقدر بـ10788 وحدة، على إثرها تم توقيف السائق ومرافقه واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة السالفة الذكر وتسليمها لمفتشية أملاك الدولة بأقبو مع توقيف الشاحنة إلى غاية صدور أمر قضائي.

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وفاة شخصين في حادث بين دراجة وجرار

س. ع

عاشت بلدية عين فكرون بولاية أم البواقي، صباح الجمعة على وقع حادث مرور مميت، وقع على الطريق الوطني الرابط ما بين عين كرشة وعين فكرون، في المكان المسمى حساينية ببلدية هنشير تومغني بدائرة عين كرشة، حيث أودى بحياة شابين ابني عم وزميلين ولا يتفارقان منذ طفولتهما، في العشرين سنة من عمرهما، توفيا في عين المكان، ويتعلق الأمر بالمدعوين صيد زياد وصيد سليمان، حيث ارتطمت الدراجة النارية التي كانا يمتطيانها بجرار فلاحي متوقف كان على حافة الطريق، وبينما تم نقل جثتيهما إلى مستشفى حمودة عمر بعين فكرون، فتح بالمقابل رجال الدرك الوطني تحقيقا حول أسباب الحادث المؤلم الذي رفع عدد ضحايا الدراجات النارية في 2022 في أم البواقي إلى تسعة.

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الإطاحة بشبكة لنقل وتوزيع المخدرات بالعاصمة

نوارة. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، الحيازة، المتاجرة، نقل وتوزيع المخدرات “القنب الهندي”، ضمن شبكة إجرامية منظمة، باستعمال مركبة ذات محرك، حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.

تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، حسب بيان أمن ولاية الجزائر، وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش أفضت العملية إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهما ما بين 52 و59 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدران من ولاية الجزائر وحجز كيلوغرام ونصف من المخدرات من نوع القنب الهندي، وثمانين قرصا من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي يقدر بـ395 مليون و700 ألف سنتيم جزائري من عائدات الترويج، 5 أسلحة بيضاء محظورة، 2 هاتف نقال ومركبة. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا.