أخبار الجزائر ليوم الجمعة 19 جانفي 2024

حجز 51 قنطارا من التبغ الخام، سنة حبسا لقريب تلميذ اعتدى على أستاذ

حجز 51 قنطارا من التبغ الخام مهربة نحو سطيف

طارق. م

أحبطت فرقة البحث والتحري، للدرك الوطني، بمدينة بريكة بولاية باتنة، الخميس، عملية تهريب ما يزيد عن 51 قنطارا، من مادة التبغ الخام، كانت مهربة في أكياس كبيرة خاصة بالدقيق، ومخبأة داخل مركبتين نفعيتين، باتجاه مدينة سطيف، أين كللت العملية، بتوقيف شخصين بالغين، وحجز البضاعة والمركبتين، على ذمة التحقيق، على أن يقدما لاحقا أمام السلطات القضائية، بمحكمة الاختصاص.

وذكر بيان لجهاز الدرك الوطني، بباتنة أمس الجمعة، بأن العملية جاءت إثر تحقيق أمني، كان قد فتحته عناصر فرقة الأمن والتحري، للدرك الوطني، ببريكة بخصوص معلومات تتعلق بقيام أشخاص من خارج الولاية، بتمرير شحنة من مادة التبغ الخام، ما استدعى تنشيط عنصر الاستعلامات، وسد كل المداخل ومخارج المدينة، ما كلل بتوقيف سيارتين نفعيتين اتضح خلال التفتيش، بأنها محملة بكمية معتبرة من مادة التبغ المعبأة داخل أكياس كبرى مخصصة للدقيق، تزيد عن 51 قنطارا، وعلى الفور تم توقيفهما وحجز البضاعة، وفتح تحقيق في الأمر.

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تسبّب له في عجز مدته 10 أيام

سنة حبسا لقريب تلميذ اعتدى على أستاذ بسطيف

سمير مخربش

أصدرت، يوم الخميس الماضي، محكمة عين ولمان بولاية سطيف، حكما بسنة حبسا نافذا في حق ولي تلميذ، اعتدى على أستاذ مادة التربية البدنية داخل متوسطة.

وكان أستاذ مادة التربية البدنية بمتوسطة “عباس بركات” الواقعة ببلدية عين ولمان بجنوب ولاية سطيف، أمر أحد التلاميذ بضرورة إحضار وليّ أمره بعدما قام بتصرف غير لائق. وقد فضّل التلميذ إحضار عمه، الذي تنقل إلى المؤسسة والتقى بالأستاذ بحجة أن أباه يعمل بعيدا عن المدينة، أين دخل معه في نقاش، تحوّل مع مرور الوقت إلى تلاسن، ليقوم بعدها عمّ التلميذ بالاعتداء جسديا على الأستاذ داخل المتوسطة، مع إهانته بكلمات قبيحة، وهو التصرف الذي لم يتقبله الأستاذ، الذي قرر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن، ودعّم شكواه بشهادة طبية، تثبت عجزه لمدة 10 أيام، وهي الشهادة التي فتحت على إثرها الضبطية القضائية ملفا جزائيا، تم من خلاله الاستماع للمتهم وإحالته على محكمة عين ولمان، أين امتثل الولي المتهم أمام القاضي وحاول نفي التهمة المنسوبة إليه.

وفي نهاية الجلسة، أصدر القاضي حكما بسنة حبسا نافذا في حق الولي الذي أودع الحبس، مع إلزامه بدفع تعويض مالي للأستاذ قدره 10 ملايين سنتيم.

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استدعت أشقاءها الذين انتهكوا حرمة المدرسة

الاعتداء على حارس منع سيدة من ضرب تلميذ بتيارت

لوز محمد أمين

أوقف، الخميس، الأمن الوطني بمدينة السوقر، التابعة لولاية تيارت، شخصا يشتبه بتورطه في قضية الاعتداء على حرمة المدرسة الابتدائية “قداش قماري”، بينما لا يزال ثلاثة منهم في حالة فرار، وهي القضية التي وقعت مساء الاثنين الماضي بعدما تعرض حارس المؤسسة التربوية لاعتداء بالأسلحة البيضاء، ما تسبّب في إصابته بجروح وكدمات على مستوى الرأس واليد والرجل، استوجبت نقله على وجه السرعة نحو مستشفى “ميموني الطاهر” للعلاج. الضحية يدعى “ب. ر” يبلغ من العمر 36 سنة، حاول حماية متمدرس من اعتداء ولية أمر تلميذة، لتستدعي المعنية أشقاءها الأربعة الذين قاموا بانتهاك حرمة المؤسسة والاعتداء على الحارس أمام التلاميذ، وسط تعالي الصراخ وتسجيل حالات إغماء، أين قرر أساتذة المؤسسة الدخول في حركة احتجاجية، صبيحة الخميس، بسبب الاعتداءات المتكررة على حرمة المؤسسة التي أصبحت تحت رحمة العصابات، الضحية تحسنت حالته بعد العلاج، وزار المدرسة، فحظي بتعاطف التلاميذ الذين هبوا للاطمئنان عليه.

وذكر أساتذة بالمؤسسة لـ”الشروق”، أن الحارس تعرض للضرب بأحد أقسام المؤسسة بعدما لجأ إليها هروبا من المجموعة المتكونة من أربعة أشخاص، بعد اقتحامهم المكان في حدود الساعة الواحدة إلا الربع زوالا، وهو موعد دخول التلاميذ لأقسامهم، هذا التصرف دفع بأساتذة مدرسة “قداش قماري” بمدينة السوقر إلى الدخول في حركة احتجاجية بدءا من الساعة الثامنة صباحا وامتدت إلى غاية الساعة العاشرة، وصبت مطالب الأساتذة والطاقم التربوي بالمؤسسة في ضرورة توفير الأمن، مدير التربية لولاية تيارت خصّ المؤسسة التربوية بزيارة بعد الحادثة وأمر القائمين على المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، فيما تعهد بتوفير الأمن خاصة بهذه المؤسسة التربوية التي شهدت سابقا اعتداءات مماثلة.

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إيفوارية تعتنق الإسلام في مسجد الفلاح بخنشلة

طارق. م

نطقت، الخميس، شابة من كوت ديفوار تدعى أميناتا بيوهيبلي، وتبلغ من العمر 21 سنة، الشهادتين لتعلن إسلامها واعتناقها للدين الحنيف، بمسجد الفلاح، وسط مدينة خنشلة، وسط تكبير وتهليل مصليي المسجد، الذين رافقوا أميناتا خلال مراسيم إعلانها اعتناق الإسلام، واختيار اسم حبيبة اسما جديدا لها، لتوجّه بعدها كلمة للحاضرين باللغة الفرنسية، مع كلمات إيمانية، من حمد وتوحيد باللغة العربية، أكدت من خلالها إعجابها بتعاليم الدين الاسلامي، وتقاليد الأمة المسلمة، وما يربط أهلها من تعاون ومحبة ومودة، لا توجد في بقية الديانات وعلى رأسها المسيحية دينها السابق.

وكانت حبيبة بيوهيبلي، قد حطت رحالها بالأراضي الجزائرية، قبل عشرين يوما مضت، قادمة عبر المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة، لتنتقل إلى مدينة خنشلة، بغرض الالتحاق بمقاعد الدراسة، على مستوى معهد التكوين المهني بقايس، وهذا في إطار الاتفاقية المبرمة، ما بين كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالجزائر ودولة كوت ديفوار، حسب ما ذكرته للشروق اليومي، للتكفل بتمهين عدد كبير من أبناء القارة السمراء.

وأقامت المتربصة حبيبة، منذ وصولها بإقامة الطالبات بمعهد خنشلة، على أن تلتحق بداية من هذا الأحد، بمعهد قايس لمزاولة الدراسة، وهي المدة التي احتكت فيها حبيبة ببقية الطالبات ووجدت رعاية خاصة، جعلتها تنسى معتقداتها السابقة، وتفتح باب حياة جديد، بعد أن مكنتها بعض الصديقات الجزائريات من التعرف على الدين الإسلامي، وقالت حبيبة للشروق اليومي، بأنها شاركت في احتفالات يناير وأعجبت بتقاليد الأوراس، لتسارع إلى إعلان نيتها في دخول الإسلام، وكان لها ذلك بمساعدة رفيقاتها من طالبات المعهد، الذي تقيم فيه، كما تمنت أمينة، لمنتخب الجزائر، لكرة القدم، التوفيق في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في بلدها كوت ديفوار.

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حجز 24 كلغ من الكيف وتوقيف شبكة إجرامية بالمسيلة

أحمد. ق

في عملية نوعية، وضع عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة، حدا لشبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وحجز 252 صفيحة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ24.69 كلغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز 72 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات الترويج.

وتعود وقائع القضية إلى تحريات ذات الفرقة والتي مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بولاية المسيلة، وعليه تم نصب كمين مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبة سياحية وبتفتيشها عثر بداخلها على 15 صفيحة من المخدرات قدر وزنها بـ1.45 كلغ كان بصدد ترويجها، وبالتحقيق معه تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيفهما مع حجز كمية ثانية قدر وزنها الإجمالي 23.24 كلغ عبارة عن 237 صفيحة بعد عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم وذلك بالتنسيق مع النيابة المحلية.